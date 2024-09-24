هل وجدت نفسك يومًا ما مدفونًا تحت جبل من التعديلات، وتكافح لتتبع من اقترح ماذا ومتى؟

في حين أن خاصية تتبع التغييرات في Microsoft Word واضحة ومباشرة، إلا أنه إذا كنت تعمل على مشروع تعاوني مع عدة أشخاص أو تقوم بإنشاء إصدارات متعددة من نفس المستند، فقد تصبح الأمور فوضوية بالتأكيد.

ومع ذلك، باستخدام بعض الأدوات والحيل الأنيقة، ستتمكن قريبًا من إتقان فن تتبع التغييرات.

دعنا نستكشف كيف يمكنك تبسيط عملية التحرير على Microsoft Word، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة، وضمان عدم ضياع أي فكرة رائعة.

كيفية استخدام تتبع التغييرات في Word

تعد ميزة تعقب التغييرات ميزة بالغة الأهمية عند التحرير أو التعاون في مستندات Microsoft Word. فهي تسمح لك بتتبع ومراقبة كل تعديل وتعليق ومراجعة.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية تتبع التغييرات في Word:

الخطوة 1: تشغيل خاصية تتبع التغييرات في Microsoft Word

أولاً، تحتاج أولاً إلى تشغيل تعقب التغييرات. للقيام بذلك:

افتح المستند في Microsoft Word

انتقل إلى علامة التبويب مراجعة في شريط المهام في شريط المهام في الأعلى

في شريط المهام في شريط المهام في الأعلى انقر على زر تتبع التغييرات عند تشغيل تتبع التغييرات ، يتم تمييز القسم. يقوم بتمييز الحذف بخط يتوسطه خط وتسطير الإضافات. تظهر التغييرات التي أجراها مؤلفون مختلفون بألوان مختلفة

قم بتبديل هذه الأيقونة لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الأيقونة لتشغيل تغييرات المسار وإيقاف تشغيلها عند إيقاف تشغيل تتبع التغييرات ، لن يتم تمييز القسم، ويتوقف Word عن تتبع التغييرات الجديدة. ومع ذلك، تظل التسطير الملون والخط الذي يتوسطه خط في المستند

وإيقاف تشغيلها

عبر مايكروسوفت

يمكنك اختيار تعقب التغييرات الخاصة بك فقط أو تغييرات المراجعين المتعددة لتتبع التغييرات الخاصة بك فقط، انتقل إلى مراجعة > تتبع التغييرات > فقط لي لتتبع تغييرات الجميع، انتقل إلى مراجعة > تتبع التغييرات > للجميع



💡 نصيحة احترافية: إذا تمت مشاركة مستند معك للمراجعة ولم تتمكن من إيقاف تشغيل تعقب التغييرات، احفظ نسخة من المستند أو اطلب من المرسل مشاركته مرة أخرى مع إيقاف تشغيل وضع المراجعة. سيسمح لك ذلك بالتحرير دون تتبع التغييرات.

الخطوة 2: اختر الطريقة التي تريد بها عرض التغييرات في المستند

بمجرد تنشيط ميزة تتبع التغييرات، يمكنك ضبط كيفية عرض هذه المراجعات على المستند. إليك ما يمكنك القيام به لإدارة كيفية ظهور التغييرات:

ضمن علامة التبويب مراجعة ، انقر على سهم القائمة المنسدلة بجوار تتبع التغييرات

، انقر على سهم القائمة المنسدلة بجوار ستحصل على الخيارات التالية لتخصيص العلامات: ترميز بسيط : يعرض التغييرات المتعقبة بخط أحمر في الهامش كل العلامات : يُظهر جميع التغييرات المتعقبة باستخدام ألوان مختلفة للنص والخطوط بدون ترميز : يخفي التغييرات، ويعرض المستند كما لو تم تطبيق جميع التعديلات أصلي : يعرض المستند كما كان قبل تمكين تعقب التغييرات، ولكن تظل أي تعديلات أو تعليقات لم يتم حلها مرئية في المستند الأصلي

حدد خيار الترميز المناسب لتحديد كيفية عرض المراجعات على المستند

الخطوة 3: تخصيص كيفية ظهور التغييرات في المستند

يمكنك تحديد أنواع المراجعات المراد إظهارها وكيفية ظهورها. إذا اخترت البالونات، فستظهر التغييرات في هوامش المستند. وبدلاً من ذلك، إذا اخترت عرضها مضمنة، فستظهر عمليات الحذف في شكل خطوط يتوسطها خط مباشرة داخل النص بدلاً من البالونات.

يمكنك تخصيص هذه العلامات بشكل أكبر بالنقر على إظهار العلامات من القائمة المنسدلة

يمكنك اختيار أنواع المراجعات وطريقة عرضها

إذا اخترت عرض المراجعات على هيئة بالونات، فحدد البالونات ثم حدد نوع العرض الذي تريده.

إظهار المراجعات في بالونات : حيث تظهر جميع التغييرات في بالونات إظهار جميع المراجعات مضمنة : حيث يمكنك رؤية المراجعات مضمنة بدلاً من البالونات إظهار التنسيق فقط في البالونات : حيث تظهر تغييرات التنسيق فقط في البالونات، بينما تظهر بقية التغييرات مضمنة

ثم حدد نوع العرض الذي تريده. إذا كنت ترغب في عرض التغييرات حسب أنواع التعديلات، يمكنك تحديد إدراج وحذف أو التنسيق

أو لتحديد أشخاص محددون، قم بإلغاء تحديد جميع خانات الاختيار باستثناء الخانات المجاورة لأسماء المراجعين الذين تريد عرض التغييرات التي تريد إظهارها

الخطوة 4: إضافة التعليقات وإزالتها

التعليقات هي عنصر أساسي في أي برنامج تعاون المستندات . إنها طريقة رائعة لإضافة سياق للتوصيات أو الاقتراحات دون إجراء أي تغييرات على النص الفعلي.

إليك كيفية إضافة التعليقات:

حدد النص الذي ترغب في التعليق عليه

في علامة التبويب مراجعة، انقر على خيار تعليق جديد

تظهر فقاعة تعليق في هامش المستند حيث يمكنك تدوين أفكارك أو أفكارك أو ملاحظاتك أو اقتراحاتك

كرر الخطوات المذكورة أعلاه إذا كنت تريد إضافة تعليق جديد آخر

لحذف التعليقات، انقر بزر الماوس الأيمن على فقاعة التعليقات وحدد الخيار حذف تعليق

ستجد أيضًا الخيار حذف في الشريط لحذف التعليقات

يمكنك التبديل بين التعليقات باستخدام الخيارين السابق و التالي . هذا مفيد جدًا عندما يكون لديك عدة تعليقات

و . هذا مفيد جدًا عندما يكون لديك عدة تعليقات يمكنك الرد على سلسلة التعليقات أو تحريرها أو حذفها أو حلها من داخل التعليق

الخطوة 5: قبول التغييرات أو رفضها

بمجرد قيامك أنت والمتعاونين معك بإجراء جميع التغييرات، يمكنك الموافقة على اقتراحاتهم أو رفضها. إليك الطريقة:

انتقل إلى قائمة المراجعة

ضمن علامة التبويب التغييرات، ستجد خيارات قبول أو رفض التغييرات. لديك أيضاً خيار تبديل تتبع التغييرات باستخدام الخيارين السابق و التالي

يمكنك ذلك

قبول/رفض تغيير معين قبول/رفض تغيير والانتقال إلى التوصية التالية قبول/رفض جميع التغييرات في المستند



مكافأة: لمعرفة المزيد حول إدارة المراجعات ، اقرأ دليل التحكم في إصدار المستند .

الخطوة 6: استخدام جزء المراجعة

استخدم جزء المراجعة للحصول على نظرة عامة أكثر تفصيلاً للتغييرات والتعليقات المتعقبة في المستند.

حدد مراجعة في شريط الأدوات وانتقل إلى قسم تتبع التغييرات

في شريط الأدوات وانتقل إلى قسم انقر على جزء المراجعة ، وستفتح نافذة جديدة تعرض جميع التغييرات التي أُجريت على المستند

، وستفتح نافذة جديدة تعرض جميع التغييرات التي أُجريت على المستند لديك خيار عرض جزء المراجعة أفقيًا (لمشاهدة قائمة بجميع التغييرات أسفل المستند) أو رأسيًا (لمشاهدة قائمة بجميع التغييرات بجانب المستند)

عبر إيرين رايت هذه الميزة مفيدة إذا كنت ترغب في الحصول على ملخص ومراجعة كل تغيير على حدة وبشكل متعمق.

الخطوة 7: قفل تتبع التغييرات

عندما ترسل مستنداً للمراجعة أو الموافقة، فإن تسجيل جميع التغييرات التي أجراها المراجعون أمر بالغ الأهمية. قد ينسى بعض الأشخاص تشغيل تتبع التغييرات. بينما يمكنك مقارنة النسخ الأصلية والنسخ التي تمت مراجعتها لاكتشاف الاختلافات، تأمين تتبع التغييرات هو طريقة أبسط لمنع إجراء التعديلات دون تتبعها.

في قسم تتبع التغييرات، انقر على قفل التتبع

عبر نصائح حول أدوات المكتب

في مربع الحوار تتبع القفل، قم بإنشاء كلمة مرور

ملاحظة: يمكن لأي شخص فتح قفل تتبع التغييرات باستخدام كلمة المرور الصحيحة. تعمل هذه الميزة على تعزيز التعاون وتحرير المستندات. تأكد من التواصل مع فريقك وإدارة كلمات المرور بفعالية للحفاظ على سير العمل بسلاسة.

نصائح وحيل لتحقيق أقصى استفادة من تعقب التغييرات في Microsoft Word

يعد إتقان ميزة تعقب التغييرات واحدة من العديد من ميزات اختراق مايكروسوفت وورد التي يمكنها تحسين عمليات التحرير والتعاون لديك.

فيما يلي بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة القوية:

قم بتبسيط سير عملك باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح لإدارة تتبع التغييرات بفعالية

على سبيل المثال، يمكنك تشغيل تتبع التغييرات بالضغط على Ctrl + Shift + E أو Command + Shift + E لأجهزة Mac. تعمل نفس المجموعة أيضًا على إيقاف تشغيله. استخدم Alt + Shift + C للتنقل بين التغييرات؛ و Alt + Shift + A لقبول التعديلات، وهكذا

تصفية التغييرات حسب مراجع محدد للعمل على توصيات شخص واحد في كل مرة. يساعدك هذا على التركيز ويمنع الإرهاق. لتفعيل ذلك، انتقل إلى مراجعة> إظهار الترميز> أشخاص محددين وحدد مراجعًا واحدًا

حسب مراجع محدد للعمل على توصيات شخص واحد في كل مرة. يساعدك هذا على التركيز ويمنع الإرهاق. لتفعيل ذلك، انتقل إلى وحدد مراجعًا واحدًا قم بالتبديل بين طرق عرض الترميز حسب متطلباتك. تعرض طريقة عرض عرض الترميز البسيط نسخة نظيفة من المستند مع الحد الأدنى من التعديلات المرئية. يمكنك استخدام هذا إذا كنت تكتب على المستند. من ناحية أخرى، تُعد طريقة عرض كل العلامات مفيدة إذا كنت تقوم بمراجعة متعمقة، حيث تعرض جميع التغييرات التي تم تعقبها

حسب متطلباتك. تعرض طريقة عرض نسخة نظيفة من المستند مع الحد الأدنى من التعديلات المرئية. يمكنك استخدام هذا إذا كنت تكتب على المستند. من ناحية أخرى، تُعد طريقة عرض مفيدة إذا كنت تقوم بمراجعة متعمقة، حيث تعرض جميع التغييرات التي تم تعقبها إضافة تعليقات تشرح الأساس المنطقي وراء التغيير لإعطاء المزيد من السياق للتغييرات المتعقبة. هذا يقلل من فرص سوء الفهم والتكرار غير الضروريتحويل ملفات Microsoft Word إلى مستندات Google لتبسيط ذلك، فإن أداة مخصصة لإدارة المشاريع ستكون أكثر فعالية بكثير

تعاون محدود في الوقت الفعلي: بينما يوفر Microsoft 365 التعاون عبر الإنترنت عبر السحابة، فإن إصدار Microsoft Word لسطح المكتب يفتقر إلى وظيفة التحرير في الوقت الفعلي حيث يمكن لعدة متعاونين العمل على نفس الملف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في التحكم في الإصدار حيث سيكون لكل مراجع نسخة محلية من المستند، والتي يجب عليك دمجها

🧩 للتعاون في الوقت الفعلي، ابحث عن برامج التعاون في المستندات توفر تحكم أكبر في هذه البيانات وتمتلك خيارات متقدمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بها_

واجهة مكتنزة ومشتتة للانتباه: على الرغم من أن الأمر قد يتلخص في التفضيلات الشخصية، إلا أن ميزة تعقب التغييرات في Microsoft Word تبدو ثقيلة وعتيقة. بالتأكيد، يمكنك تغيير خيارات الترميز وعرض التغييرات المتعقبة أو إخفاؤها، لكن الخط الأحمر وعدم القدرة على الرد على التعليقات عفا عليها الزمن

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تعرف على ClickUp: طريقة أكثر أمانًا لتتبع التغييرات في المستندات ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تتجاوز إدارة المهام وتوفر ميزات تعاون قوية في المستندات عبر

ClickUp Docs .

ClickUp Docs هي ميزة إدارة المستندات لأداة إدارة المشاريع. وهي توفر منصة مركزية للفرق من أجل التعاون في الوقت الفعلي أثناء إنشاء المستندات أو تحريرها، والاحتفاظ بسجل الإصدارات، وتتبع التغييرات بشكل آمن.

إليك كيفية تميز ClickUp Docs:

التعاون في الوقت الفعلي

على عكس Microsoft Word، الذي يوفر تعاونًا محدودًا في الوقت الفعلي، فإن ClickUp Docs هو حل مستند إلى السحابة يسمح لعدة مستخدمين بتحرير نفس المستند في نفس الوقت. ويساعد هذا العمل التعاوني والقدرة على الحصول على مصدر واحد للحقيقة على تقليل مشاكل التحكم في الإصدار ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة - بالمعنى الحرفي والمجازي!

تجربة التحرير التعاوني المباشر على مستندات ClickUp Docs

أمان محسّن

انقر فوق مستندات ClickUp Docs يوازن بشكل مثالي بين قابلية المشاركة والأمان. فهو يحتوي على ميزات أمان وخصوصية مدمجة تحمي مستندك من الوصول غير المصرح به. لديك سيطرة مطلقة على من يشاهد مستنداتك ويعدلها ويشاركها، مما يجعلها أكثر أمانًا من معالجات النصوص التقليدية التي قد تتغاضى عن التعديلات أو تترك وراءها بيانات وصفية مخفية.

ابقَ مسؤولاً عما تشاركه ومع من باستخدام مستندات ClickUp Docs

سجل شامل للمستندات

تحتفظ ميزة محفوظات المستندات في ClickUp Docs بـ سجل لجميع التغييرات التي أجريت على مستندك، ومن قام بهذا التغيير والطابع الزمني. هذا السجل التفصيلي للمراجعة يزيل خطر فقدان التعديلات المهمة ويسمح لك بالرجوع إلى الإصدارات السابقة ببضع نقرات فقط.

الإدخالات والإشعارات التلقائية

نظرًا لأن ClickUp Docs جزء من نظام ClickUp البيئي، فلن تضطر إلى البقاء محدودًا.

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق ونظام، مما يتيح لك التعاون في المستندات بغض النظر عن حل البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد إشعارات وتذكيرات تلقائية للمتعاونين لمراجعة المستندات.

دمج مستندات ClickUp و ClickUp Docs مع الأدوات والمنصات التي تختارها

إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول

تعد إمكانية الوصول عبر المنصات أحد أوجه إتاحة ClickUp. يمكنك الوصول إلى مستندات ClickUp Docs من أي مكان وفي أي وقت من خلال تطبيق الهاتف المحمول. لذا، تعاون مع فريقك حتى أثناء تنقلك.

يزيل ClickUp Docs العديد من التحديات والقيود التي تمنع التحرير التعاوني الفعال باستخدام Microsoft Word.

والأهم من ذلك، يمكنك ربط عناصر العمل بسلاسة من المستندات بالمهام أو الجداول الزمنية أو قنوات الاتصال أو الموارد المعرفية في ClickUp. يحافظ ذلك على تنظيم مستنداتك ويمنع تبديل السياق مع ضمان عدم انزلاق أي شيء من خلال الشقوق.

تحويل الرؤى القابلة للتنفيذ من مستندات ClickUp إلى مهام لجعل إدارة المشروع أكثر بساطة

تتبع طريقك نحو النجاح باستخدام ClickUp

تعد ميزة تعقب التغييرات في Microsoft Word أداة لا تقدر بثمن للتحرير والتعاون في المستندات. فهي تساعد الفرق على مراجعة المراجعات والتعليق عليها وإدارتها بكفاءة.

ومع ذلك، فإن قيود Microsoft Word - مثل التحديات المتعلقة بالتعاون في الوقت الفعلي أو مشكلات الأمان - قد تعيق الإنتاجية، خاصةً عندما تعمل على مستندات حساسة أو مع فرق كبيرة.

هنا حيث يُحدث ClickUp فرقًا. يوفر ClickUp Docs بيئة أكثر تكاملاً وأماناً وتعاوناً لفرقك ومستنداتك. استخدمه لتتبع التغييرات وإدارة المراجعات والعمل معًا بسلاسة.

وبفضل ميزات قوية مثل التعاون في الوقت الفعلي، وسجل المستندات، والأمان المتقدم، يفي ClickUp بكل ما تحتاجه من أداة لإدارة المستندات. اشترك في ClickUp وإدارة مستنداتك بكفاءة أكبر.