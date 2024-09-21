التقويم مقابل المفهوم (دراسة مقارنة وبديل)

إن اختيار أداة المستندات المناسبة يشبه اختيار مزيج القهوة المثالي - فأنت بحاجة إلى شيء يناسب سير عملك، ويحافظ على نشاط فريقك، ولا يترك مذاقًا مرًا.

بالنسبة لمستخدمي Almanac Docs، يبدو الأمر وكأن مزيجك المفضل يتم سحبه من الرفوف. مع اقتراب موعد إغلاق Almanac Docs في 31 يناير 2025، يبحث العديد من المستخدمين عن أداة توثيق جديدة وقوية.

البديل الشائع لها هو Notion. تتميز Notion بمرونتها ونطاق ميزاتها، مما يجعلها خيارًا مغريًا لأولئك الذين تركهم خروج Almanac في مأزق.

دعونا نفهم كيف تتراكم أداتا التعاون، Almanac و Notion، في مواجهة بعضهما البعض.

في هذه المقالة، سنقارن بين Almanac و Notion، وميزاتهما المتقدمة وسهولة استخدامهما وتنوعهما، كما سنقدم أيضًا بديلًا مثاليًا لأداة Almanac و Notion (إنه ClickUp ). لنبدأ

ما هو التقويم؟

عبر التقويم Almanac عبارة عن منصة تعاونية لإدارة المستندات مصممة لتوحيد المستندات المهنية وتبسيط سير عمل فريق العمل للموافقة عليها.

تشمل الميزات الرئيسية للتقويم ما يلي:

التحرير التعاوني للمستندات

مساحات عمل ومجلدات مخصصة لإدارة المستندات

معرض من القوالب القابلة للتخصيص لمختلف أنواع المستندات

التعليقات والملاحظات والموافقة على المستندات داخل التطبيق

ومع ذلك، مع إغلاق تطبيق Almanac Docs قريبًا، يبحث مستخدموه المتمرسون عن بدائل موثوقة. لذا، قبل أن نتعمق في المقارنة، دعونا نقيّم أفضل ميزات Almanac.

أفضل ميزات التقويم

تناسب ميزات Almanac الفرق التي تحافظ على تحكم صارم في الإصدار على كل مستند مشترك. فيما يلي بعض الميزات التي برزت حتى الآن:

الميزة رقم 1: تتبع المعالم

يستبدل Almanac الطوابع الزمنية بالمراحل الرئيسية لمساعدتك على التنقل في سجل عملك بسهولة.

يسمح تتبع المعالم الرئيسية للفرق بتعيين المعالم الرئيسية داخل المستندات - من تحديد أهداف محددة إلى تحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز مباشرةً داخل الملفات. وعلاوةً على ذلك، يتيح لك ربط عمليات الموافقة على المستندات بمراحل رئيسية محددة وتحسين الإشراف على المشروع والمساءلة.

يعمل بشكل أفضل للمشاريع التي تتطلب مراقبة وتنسيقاً دقيقين، خاصةً في حالات إطلاق المنتجات أو الحملات التسويقية أو القضايا القانونية المعقدة.

الميزة رقم 2: التحرير التعاوني في الوقت الحقيقي

يسمح محرر المستندات في التقويمات لفريقك بالعمل على مستند في وقت واحد. وهذا يعني أنه يمكنك:

رؤية التغييرات أثناء حدوث التعديلات في الوقت الفعلي

تحديد من قام بتحريره عبر علامات الأسماء لجميع الأشخاص النشطين على المستند

تمييز نقاط معينة والتعليق عليها

الإشارة إلى الأشخاص وترك تعليقات لهم على المستند

ومع ذلك، فهو مفيد للفرق التي تحتاج إلى المشاركة في تأليف المستندات. تتضمن بعض الأمثلة فرق تسويق المحتوى، أو الفرق القانونية التي تقوم بصياغة العقود، أو فرق المنتجات التي تقوم بتطوير أدلة المستخدم.

قراءة إضافية: اكتشف كيفية إنشاء قوالب فعالة للمستندات.

الميزة رقم 3: إدارة سير عمل المستندات

تساعد أداة إدارة سير العمل في Almanac على تبسيط عملية إنشاء المستندات. يمكنك إعداد عملية الموافقة، وتعيين المهام لأقسام محددة (وأعضاء فريق العمل)، ومراقبة كيفية تقدم الوثائق على مراحل المشروع.

إلى جانب تكامل Almanac مع أدوات الطرف الثالث الشائعة، فإن نهج إدارة سير العمل هذا يقلل من الاختناقات ويضمن مراجعة مستنداتك والموافقة عليها في الوقت المحدد.

تسعير التقويم

مجانًا للأبد

الفريق (للفرق الصغيرة): 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الإحترافي (للفرق المتنامية): 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا المؤسسة (للفرق المخصصة): أسعار مخصصة

هل تعلم؟ تأسست Almanac في عام 2019 على يد الرئيس التنفيذي آدم ناثان في سان فرانسيسكو.

ما هي نوتيون؟

المصدر: فكرة Notion عبارة عن مساحة عمل رقمية تجمع بين وظائف تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع وتتبع المهام وإنشاء قاعدة معرفية وتنظيم البيانات وعمليات الفريق بشكل عام في منصة واحدة.

مثل برنامج ويكي داخلي للشركة ، يساعدك برنامج Notion على تنظيم العمل وإدارة المهام وإنشاء قوائم المهام والتعاون في الوقت الفعلي لإدارة المشروع بشكل أفضل.

هذه المرونة تجعل Notion رائعًا لتحسين إدارة المعرفة والقضاء على صوامع البيانات داخل المؤسسة.

ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك في Notion. 👇

### أفضل ميزات Notion

تكمن قوة Notion الرئيسية في بنيته. مساحة عمل بسيطة ونظيفة ومتعددة الوظائف يمكن أن تتكيف مع احتياجات المشاريع المتنوعة عبر المؤسسات.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لمساحة العمل الموحدة هذه:

الميزة رقم 1: قواعد بيانات Notion

قواعد بيانات Notion عبارة عن مجموعة من صفحات Notion المترابطة التي تتيح لك تنظيم البيانات بطرق متعددة.

يمكنك تخصيص قواعد البيانات هذه بأنواع الحقول والخصائص المختلفة، بدءًا من النصوص والأرقام إلى التواريخ ومربعات الاختيار.

باستخدام العلاقات والتلخيصات، يمكنك ربط الخصائص أو قواعد البيانات عبر الصفحات وتحديد العلاقات بين العناصر لإدارة البيانات الديناميكية.

على سبيل المثال، يمكن ربط قاعدة بيانات المهام بتقويم مشروع، وتحديث الجداول الزمنية تلقائيًا عند إضافة المهام أو إكمالها.

الميزة رقم 2: قدرة الذكاء الاصطناعي المتكاملة

تقوم Notion بدمج الذكاء الاصطناعي في منصتها لتسهيل العمل. على سبيل المثال، يمكنك:

استخدام الذكاء الاصطناعي لملء حقول البيانات والخصائص تلقائيًا بالمحتوى/البيانات الصحيحة من قاعدة البيانات الخاصة بك

إنشاء محتوى وتحريره وتنسيقه باستخدام كاتب Notion AI

أسئلة وأجوبة للإجابة عن أسئلة حول فرق عمل ومشاريع محددة والمزيد من خلال البحث عبر مساحة العمل

الميزة رقم 3: التخصيص والقوالب القوية

تضم Notion الآلاف من القوالب المُعدَّة مسبقًا للتخطيط الشخصي ومُتتبعات الإنتاجية (حتى في الحساب المجاني) لمساعدة فريقك على البقاء على دراية بعبء العمل والواجبات.

سواء كانت لوحات المشاريع لمختلف المجالات أو ملاحظات الاجتماعات للتفاعلات الصوتية والمرئية مع فرق العمل عن بُعد، تتيح لك واجهة السحب والإفلات إعادة ترتيب المحتوى بحرية والتكيف مع أي سير عمل تقريبًا.

الميزة رقم 4: خيارات العرض المتعدد وقوائم التبديل

أصبح تصور المعلومات من قواعد البيانات أمرًا سهلاً على Notion، حيث يدعم تمثيل البيانات في طرق عرض متعددة. اختر من بين الجداول ولوحات كانبان ووسائط تمثيل البيانات الأخرى للحصول على فكرة أفضل عن منتجاتك وعملائك وخدماتك.

وبالمثل، تسمح لك قوائم التبديل والأقسام القابلة للطي بإخفاء وإظهار المحتوى ذي الصلة، مما يحافظ على نظافة الصفحات وتركيزها على المقاييس المطروحة.

ستجد هذه الميزة قيّمة للغاية في سيناريوهات إدارة المشروع حيث قد يحتاج أعضاء الفريق المختلفون إلى طرق عرض مختلفة لنفس مجموعة البيانات.

### تسعير الحركة

مجانًا للأبد

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: 18 دولارًا أمريكيًا في الشهر

18 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: تسعير مخصص

مكافأة القراءة: تعلم كيفية استخدام مفهوم الذكاء الاصطناعي

التقويم مقابل Notion: مقارنة الميزات

في حين أن Almanac هو الأنسب للمؤسسات التي تحتاج إلى التحكم الصارم في المستندات والتعاون المنظم، فإن Notion يوفر مساحة عمل موحدة مرنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام التي تتجاوز إدارة المستندات.

إليك تقييم سريع يقارن بين ميزات كل منصة:

### الميزة رقم 1: ميزات إدارة المستندات والتعاون

تتفوق منصة Almanac في إدارة المستندات من خلال التحرير التعاوني في الوقت الفعلي وامتداد التحكم في الإصدار القوي. كما أنه يسمح للعديد من أعضاء الفريق بالعمل على مستند في وقت واحد.

على الرغم من أن Notion يقدم نفس الشيء، إلا أنه يدمج هذه الميزات عبر تنسيقات المحتوى المختلفة، من الملاحظات والمهام إلى قواعد البيانات. مما يجعل Notion في النهاية منصة شاملة ومتعددة الاستخدامات لإدارة مواقع الويكي المعرفية والمستندات والبيانات.

🏆الفائز: في التقويم مقابل Notion، تحتل منصة Notion التاج نظرًا لقدرتها على التعاون وإدارة مستودع كبير من المستندات، حيث تعمل تقريبًا كمركز بيانات.

الميزة رقم 2: قدرات إدارة المهام والمشاريع

تستخدم فرق تطوير البرمجيات Notion لتتبع تقارير الأخطاء وجدولة سباقات السرعة على عرض لوحة كانبان. ويسمح هذا المستوى من التكامل بإدارة المشاريع الرشيقة، حيث تنعكس التغييرات عبر قواعد البيانات التابعة.

إن قدرة Notion على عرض البيانات كقوائم أو تقويمات أو لوحات تعني أن العديد من أصحاب المصلحة، مثل المطورين والمسوقين ومديري المشاريع، يمكنهم البقاء على اتصال بنفس البيانات الأساسية من خلال طرق عرض مختلفة.

من ناحية أخرى، فإن وظائف إدارة المشاريع في التقويمات مُدمجة بإحكام للمشاريع كثيفة المستندات. يمكن لفرق تطوير المنتجات استخدام هذه الميزة لتتبع المستندات جنبًا إلى جنب مع مراحل مثل التصور الأولي وإعداد تقارير الامتثال التنظيمي.

🏆الفائز: بين Notion و Almanac، تتفوق ميزة Notion في إدارة المشاريع لأنها تنشئ وتربط قواعد بيانات لإدارة المهام وتخطيط سباقات السرعة وتخصيص الموارد المعقدة.

الميزة رقم 3: تخصيص القوالب والنظام البيئي للتكامل

يمكن لمستخدمي Notion إنشاء مستندات بسرعة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لسير العمل مثل إعداد العميل وخطوط أنابيب المحتوى. وبدلاً من النماذج الثابتة، تصاحب قوالب Notion قوالب بناء ديناميكية مثل متتبعات التقدم ومربعات الاختيار وحتى مقاطع الفيديو المضمنة.

والأفضل من ذلك أن Notion يعمل بسرعة مع أدوات الطرف الثالث واسعة الانتشار مثل Slack وTrickllo وGoogle Drive وMicrosoft Office وغيرها. وبالتالي، يمكن للفرق سحب البيانات من المنصات الأخرى والحفاظ على ترابط جميع أدواتها.

على سبيل المثال، يمكن لفريق المنتج الخاص بك دمج خارطة الطريق الخاصة بهم في Notion مع لوحة Trello! وإذا كنت تحاول تعلم كيفية إنشاء ويكي شركة ، يقوم Notion بعمل لائق إلى حد ما أيضًا.

🏆الفائز: بالنظر إلى فائدة التقويم المحدودة للمهام المتعلقة بالتوثيق، تتفوق عليه Notion في هذه العوامل.

## التقويم مقابل نوتيون على ريديت

العديد ريديتورز ينزلقون نحو Notion لتعدد استخداماته في إدارة المستندات وقواعد البيانات. فهو يعمل على تحسين الإنتاجية من خلال خيارات تخصيص القوالب وتسهيل مهام إدارة المشاريع.

تعرض لوحة التحكم الشخصية الخاصة بي المهام المستحقة اليوم فقط، مصنفة حسب المشروع (أو المنطقة). يمكنني التبديل لرؤية جدول زمني لما هو قادم في ذلك المشروع (أو المنطقة). أستخدم طريقة عرض لوحة المعلومات هذه لإعدادها في الصباح، وفرزها خلال اليوم، ثم التفاف وتعديل التواريخ حسب الحاجة عند الانتهاء من العمل.

مهما كانت جاذبية Notion، فإن العديد من مستخدمو التقويم لا يزالون يحبون "الإصدار الشبيه بإصدارات Git" الخاص بالأداة يتيح تركيز الأداة على التوثيق للمستخدمين تخطيط وتوثيق كل التفاصيل الدقيقة للمشروع.

تتمتع أداة التقويم ببعض مزايا GitHub من خلال التحكم في الفروع - وهو ما قد يكون مفيدًا حقًا، لكنني قلق بشأن منحنى التعلم من طريقة العمل هذه عندما أحتاج إلى جلب أشخاص غير معتادين على تخطيط العمليات والتوثيق في هذه الرحلة

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## تعرف على ClickUp - أفضل بديل للتقويم مقابل Notion

مع إيقاف تشغيل Almanac، وقيود Notion، من المهم البحث عن أدوات إدارة مساحة العمل الرقمية التي يمكنها القيام بكل شيء. ويتمكن ClickUp من التألق كمنصة شاملة لجميع احتياجاتك الإنتاجية.

أداة إدارة المشاريع الغنية بالميزات مثل ClickUp سيساعدك في الحصول على هذا المزيج القوي من مرونة الإدارة والتخصيص عالي المستوى وأكثر من 1000 عملية تكامل.

من التعاون في المستندات إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي إلى تقليل عبء العمل اليدوي، يجب عليك اختبار كيفية استخدام أداة توثيق المشروع هذه يمكن أن تكون رفيقك في العمل. ثق بنا، إنها تبرز حقًا بين التطبيقات الأخرى.

### ### ### #ClickUp's One Up #1: إدارة المستندات المتقدمة

اختر ClickUp Docs لجعل جميع معلومات المشروع والمهام مركزية لأصحاب المهام مستندات ClickUp تم تصميم ميزات إنشاء المستندات لتحويل طريقة تعاون فرقك في الملفات الرقمية. قم بدمج تنسيقات محتوى متعددة مرتبطة بالمهام وتحويل التعليقات إلى فرق عمل قابلة للتنفيذ، كل ذلك أثناء تنسيق مستنداتك بالجداول والعناوين والفهارس وغيرها.

والأفضل من ذلك، يمكنك إنشاء صفحات وصفحات فرعية متداخلة داخل المستندات لتعكس نوايا التحكم في الإصدار. يمكن لفرقك أيضًا تحرير هذه المستندات عبر الأنظمة الأساسية في وقت واحد والعمل مع ميزات التعليق المتقدمة على أقسام محددة.

### ميزات #ClickUp's One Up #2: ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

استخدم ClickUp AI لاستدعاء نقاط البيانات النصية والمستندة إلى الملفات بسرعة دون فترات انتظار طويلة أثناء البحث ClickUp Brain يقدم إجابات فورية على الاستفسارات العفوية المتعلقة بالمستندات والمشروعات التي يتم تسجيلها. بالإضافة إلى ذلك، تُبقي التذكيرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مشروعك على المسار الصحيح دون تدخلات يدوية يومية.

ولا ننسى أن كاتب الذكاء الاصطناعي يعمل كآلة لإنشاء المحتوى، مما يساعدك على إنشاء التقارير ورسائل البريد الإلكتروني وحتى الرسائل الإخبارية الداخلية في غضون ثوانٍ.

### ####ClickUp's One Up #3: قالب ويكي شامل

تم تصميم قالب Wiki الخاص بـ ClickUp لمساعدتك في بناء مكتبة شاملة للمعرفة لفريقك.

الأهم من ذلك قالب الويكي الخاص بـ ClickUp يوفر لفرقك متجراً شاملاً لبيانات المشروع المجمعة من مصادر داخلية وخارجية. يتيح مركز البيانات المركزي هذا لجميع الأقسام الوصول إلى المعلومات عند الطلب، مما يلغي الحاجة إلى المحادثات التي تستغرق وقتًا طويلاً للعثور على المستندات الصحيحة.

قم بتعديله حسب نمط علامتك التجارية المطلوبة، وقم بتعيين المالكين والمساهمين لكل ملف، وأنشئ قائمة كاملة بحالة الإجراءات (SOP) - كل ذلك من داخل ClickUp.

أرشيف القوالب: أيضًا, تحقق من قوالب الويكي الرائعة هذه لمزيد من التنسيقات التي تناسب احتياجاتك.

أيهما أفضل لإدارة مساحة العمل - أيهما أفضل لإدارة مساحة العمل - التقويم مقابل Notion مقابل ClickUp؟

ربما سيطر "التقويم" لفترة طويلة على مساحة إدارة المستندات. ولكن بما أنه يتم إغلاقه، فإن المزيد من الأنظار تتجه نحو Notion و ClickUp.

وبصراحة، عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية في سوق متقلبة، لا يمكن لفرقك أن تتنازل عن ذلك.

لقد مكّنت وظائف ClickUp السهلة التنفيذ والتحديثات المستمرة للميزات المؤسسات من استخدام أداة متعددة الاستخدامات. فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم