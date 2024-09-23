أفضل 50 صيغة من صيغ Excel يجب أن يعرفها الجميع

أنت تعمل على جدول بيانات يحتوي على مئات الصفوف من البيانات، وبدأ عقلك يشعر بالإجهاد. أنت تعلم أن هناك طريقة أفضل للتعامل مع الأمر، ولكن من أين تبدأ؟

الإجابة بسيطة: صيغ Excel. 📊

إنها ليست فقط لمحترفي الرياضيات أو محللي البيانات؛ يمكن لأي شخص استخدامها لتبسيط المهام وفهم المعلومات المعقدة.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة بعضًا من أهم صيغ Excel التي يمكن أن تجعل جدول بياناتك أداة تحليلية قوية. ⚙️

ما هي معادلة Excel؟

صيغة Excel هي مجموعة من التعليمات التي يتم إدخالها في خلية في جدول بيانات لإجراء عملية حسابية أو إجراء معين.

تُظهر صيغ Excel كيف يمكن أن يكون للمشاكل المعقدة حلول بسيطة في كثير من الأحيان. اعتبرها "لغة" Excel.

تبدأ كل معادلة بعلامة "يساوي" (=) ويتبعها أرقام أو دوال أو عوامل تشغيل رياضية، مثل علامة زائد (+) أو ناقص (-). يمكنك استخدام هذه الصيغ لإنشاء تقارير تحليلية وتخزين السجلات التشغيلية والحصول على رؤى تجارية.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد جمع عمود من الأرقام، ما عليك سوى إدخال =SUM(A1:A10) في خلية. يقوم Excel بالباقي، وتحصل على الإجمالي على الفور.

تعمل صيغ Excel أيضًا على تحويل شبكات Excel البسيطة إلى أدوات تحليلية قوية. إليك كيفية استخدامها لتحليل البيانات:

العمليات الحسابية: حساب مجموعات البيانات الثقيلة، وإلقاء نظرة على التحليل الإحصائي، وإجراء عمليات حسابية بسيطة

حساب مجموعات البيانات الثقيلة، وإلقاء نظرة على التحليل الإحصائي، وإجراء عمليات حسابية بسيطة التصوير المرئي: احصل على نظرة عامة مرئية لبياناتك في مخططات ورسوم بيانية لتوصيل الرؤى بسهولة

احصل على نظرة عامة مرئية لبياناتك في مخططات ورسوم بيانية لتوصيل الرؤى بسهولة تحليل في الوقت الحقيقي: اضبط المتغيرات وقارن النتائج لتحليلها في الوقت الحقيقي مع التغييرات في البيانات

اضبط المتغيرات وقارن النتائج لتحليلها في الوقت الحقيقي مع التغييرات في البيانات التصفية والفرز: استرجاع مجموعات البيانات الثقيلة وتصفيتها وفرزها لتحديد الاتجاهات والقيم المتطرفة

## فوائد استخدام الصيغ في Excel

تكمن ميزة Excel الأساسية في ميزات تنظيم البيانات غير العادية. ومع ذلك، فإن الشبكة البسيطة لا تخدم أي وظيفة معقدة سوى تخزين بياناتك بطريقة منظمة، إلى أن تستخدم صيغ البرنامج.

يمكن لصيغ Excel تسريع عملك وتحسينه، سواء كنت تقوم بتحليل الأرقام، أو تحليل البيانات، أو ببساطة الحفاظ على تنظيم الأمور.

الآن بعد أن عرفت أن صيغ Excel تساعد في تحليل البيانات، دعنا نلقي نظرة على فوائدها:

زيادة الكفاءة

تعمل صيغ Excel على أتمتة العمليات الحسابية المتكررة.

هل سبق لك أن قضيت ساعات في جمع الأرقام أو إجراء عمليات حسابية متكررة؟ مع صيغ Excel، أصبحت هذه المهام في غاية السهولة. على سبيل المثال، يمكنك تطبيق دالة "SUM" على الفور على مئات مجموعات البيانات.

هذا يقلل من عملية إدخال البيانات اليدوية المضنية، مع تسريع عملك وتقليل فرصة حدوث أخطاء.

الحصول على رؤى قيمة

تتيح لك صيغ Excel التعمق في بياناتك.

على سبيل المثال، باستخدام الجداول المحورية، يمكنك تطبيق التنسيق الشرطي وتجميع التواريخ لتحليل أفضل. ويمكنك أيضًا إضافة جداول زمنية للتاريخ، وفرز الأعمدة وترتيبها، وإجراء فحوصات إجمالية على مجموعات البيانات الكبيرة.

تعمل وظيفة Excel هذه على تسهيل تحليل بياناتك وفهمها.

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إجراء التحليل الشرطي

هل تحتاج إلى اتخاذ قرارات بناءً على شروط محددة؟ يمكن أن تساعدك دالتا IF وSUMIF في Excel. تتيح لك هاتان الدالتان إجراء عمليات حسابية بناءً على شروط محددة، مما يمكّنك من التنبؤ بالنتائج ومقارنة مجموعات البيانات المختلفة.

باستخدام هذه الصيغ، يمكنك إعداد معايير لتقييم السيناريوهات، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات.

تسهيل التخطيط المالي

تستخدم العديد من الشركات الصيغ في Excel للنمذجة المالية. تساعد وظائف مثل NVP (صافي القيمة الحالية) و IRR (معدل العائد الداخلي) المستخدمين على تقييم فرص الاستثمار.

وفي الوقت نفسه، تُنشئ الصيغ مثل "SUMIFs" و"FORECAST" تنبؤات مفصلة تدعم التخطيط. تساعدك هذه الوظائف على تبسيط عملياتك التجارية.

تعزيز تعدد الاستخدامات

تعد تعددية استخدامات Excel أحد الأسباب الرئيسية لاستخدامه على نطاق واسع في مختلف الصناعات.

فغالبًا ما سترى إتقان Excel مدرجًا كمهارة لا بد منها في توصيف الوظائف في مجالات مثل التمويل والتسويق وعلوم البيانات وغيرها. ذلك لأن Excel يمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من الصيغ والحسابات الأساسية إلى تحليل البيانات المعقدة.

إن تعدد استخدامات Excel يجعل منه مهارة لا غنى عنها لوضع الميزانيات وتحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات.

كيفية استخدام الصيغ في Excel

قد يبدو التعرّف على صيغ Excel شاقًا في البداية، ولكن بمجرد أن تتقن الأساسيات، سوف تتساءل كيف تمكنت من التعامل معها بدونها!

كيف تستخدمها؟ سنبدأ بالأساسيات ونفصلها خطوة بخطوة. لنفترض أنك تريد حساب الربح من وحدات المبيعات والنفقات الخاصة بك. سنوضح لك كيفية إدراج الصيغ في Excel لهذا الغرض.

الخطوة 1: أدخل بياناتك

قبل الغوص في الصيغ، تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح. في هذه الحالة، أدخل أرقام المبيعات ومبالغ النفقات في عمودين منفصلين.

على سبيل المثال، يمكنك إدخال بيانات المبيعات في العمود A وبيانات النفقات في العمود B.

أدخِل بياناتك في جدول بيانات Excel

الخطوة 2: حدد الخلية للصيغة الخاصة بك

بعد ذلك، اختر الخلية التي تريد حساب الربح فيها. هذا هو المكان الذي سيتم فيه إدخال الصيغة الخاصة بك.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن يظهر الربح في العمود C، فحدد الخلية الأولى في هذا العمود.

انقر لتحديد الخلية C2

الخطوة 3: اكتب علامة يساوي

في الخلية المحددة، اكتب علامة يساوي '='. هذا يخبر Excel أنك تقوم بإدخال صيغة، وليس مجرد نص عادي. إنها أشبه بعلامة تقول: "ها قد أتت الرياضيات!"

اكتب علامة يساوي

### الخطوة 4: أدخل مكونات الصيغة

لحساب الربح، تحتاج إلى طرح مبلغ الإنفاق في العمود B من رقم المبيعات في العمود A.

بعد كتابة علامة يساوي، انقر على رقم المبيعات الأول (على سبيل المثال، A2). بعد ذلك، اكتب علامة الطرح "-" للإشارة إلى الطرح. انقر على مبلغ الإنفاق المقابل (على سبيل المثال، B2). يجب أن تبدو صيغتك على النحو التالي: = A2-B2.

حدد الخلايا المناسبة لإدخال معادلة Excel، التي تظهر الآن في شريط الصيغة

الخطوة 5: اضغط على إدخال

بعد إدخال الصيغة في Excel، اضغط على مفتاح Enter. سيقوم Excel تلقائيًا بحساب النتيجة وعرض الربح في الخلية المحددة.

إذا كنت قد فعلت كل شيء بشكل صحيح، يجب أن ترى الفرق بين مبالغ المبيعات والنفقات.

سيظهر الربح المحسوب بنجاح الآن في C2

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### الخطوة 6: انسخ الصيغة لأسفل

لتطبيق نفس الصيغة على الصفوف الأخرى، ما عليك سوى النقر على المربع الصغير في الزاوية السفلية اليمنى من الخلية التي تحتوي على الصيغة الخاصة بك واسحبها لأسفل لملء نطاق الخلايا في العمود.

سيقوم Excel تلقائيًا بضبط مراجع الخلايا لكل صف، وحساب الربح لكل وحدة مبيعات.

يجب أن تعرض جميع الخلايا المحددة الآن الربح لكل وحدة مبيعات معنية

👀 المكافأة: دمج قوالب جداول البيانات المجانية في سير عملك لزيادة الكفاءة والتنوع.

أجزاء من صيغة Excel

تتكون معادلة Excel عادةً من أي مما يلي أو كلها:

الدوال الثوابت المعاملات المراجع

إليك مثال بسيط سيساعدك على فهمها بشكل صحيح.

عبر مايكروسوفت تُرجع الدالة PI() هنا قيمة pi. مرجع الخلية هنا هو A2، الذي يُرجع قيمة الخلية A2.

في الوقت نفسه، فإن الثابت هو 2, الذي يشير إلى القيم النصية أو الرقمية التي يتم إدخالها مباشرةً في الصيغة.

أخيرًا، المعامل هو ^ (علامة الإقحام) التي ترفع الرقم إلى قوة. تحتوي الصيغة أيضًا على * (علامة النجمة)، وهي أيضًا عامل تشغيل.

الوظائف

هذه هي صيغ محددة مسبقًا تقوم بإجراء عمليات حسابية محددة. يمكنك استخدامها لإجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.

ولتسهيل الأمور، يحتوي Excel على مربع حوار "إدراج دالة" لمساعدتك في إضافة دوال إلى صيغتك.

الثوابت

الثابت في الصيغة هو قيمة ثابتة لا يمكن حسابها؛ فهي تظل كما هي.

على سبيل المثال، الرقم 450، أو التاريخ 12/06/2020، أو حتى نص مثل "الإنفاق" تسمى ثوابت.

المعاملات

المعاملات في Excel هي رموز تحدد نوع العملية الحسابية أو المقارنة في الصيغة. وهي تساعدك على معالجة البيانات وتحليلها بكفاءة.

هناك أنواع مختلفة من العوامل التي يمكنك استخدامها لأغراض مختلفة:

العمليات الحسابية: علامات الطرح والزائد والنجمة والنسبة المئوية كلها تندرج تحت هذا النوع من العوامل

علامات الطرح والزائد والنجمة والنسبة المئوية كلها تندرج تحت هذا النوع من العوامل المقارنة: تساعدك علامات يساوي وأكبر من وأكبر من وأصغر من وغيرها من العلامات المماثلة على المقارنة بين قيمتين

تساعدك علامات يساوي وأكبر من وأكبر من وأصغر من وغيرها من العلامات المماثلة على المقارنة بين قيمتين تسلسل النص: يستخدم هذا النوع من المشغلات علامة العطف (&) لربط سلسلة نصية واحدة أو أكثر وإنتاج سلسلة نصية واحدة. على سبيل المثال، "جنوب" و "غرب" تصبح "جنوب غربي

مراجع

المراجع في Excel هي عناوين الخلايا المستخدمة في الصيغ للإشارة إلى نقاط بيانات محددة. وهي ضرورية لإنشاء صيغ ديناميكية ومرنة يتم ضبطها تلقائيًا عند تغير البيانات.

وهي تسمح للصيغ بالتفاعل ديناميكيًا مع قيم جدول البيانات وبياناتك.

أفضل 50 صيغة Excel لحالات استخدام مختلفة

لتسهيل الأمور عليك، إليك تجميعًا لأفضل 50 صيغة من صيغ Excel لمساعدة حالات الاستخدام المختلفة.

الصيغ الرياضية

1. SUM()

يجمع SUM() جميع الأرقام في نطاق أو مجموعة محددة من القيم. يعمل فقط على الخلايا ذات القيم العددية.

على سبيل المثال، =SUM(A1:A5) سيجمع القيم الموجودة في الخلايا من A1 إلى A5. هنا، النطاق من D1 إلى D3، وستظهر النتيجة في D4.

عبر التعلم العظيم

2. متوسط()

تحسب AVERAGE() متوسط (متوسط) الأرقام في نطاق أو مجموعة محددة من القيم.

سيحسب '=AVERAGE(B3:B8)' متوسط القيم في الخلايا B3 إلى B8.

عبر تدريبات Internshala

3. COUNT()

يحسب COUNT() عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام في نطاق محدد.

سيحسب "= COUNT(D2:D21)" عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام في النطاق D1 إلى D6.

عبر مدارس W3Schools

4. POWER()

ترفع هذه الصيغة عددًا ما إلى قوة عدد آخر (الأس). سيحسب '=POWER(2، 3)' العدد 2 مرفوعًا إلى قوة 3 (ينتج عنه 8). هذه طريقة أفضل من إضافة علامة '^'.

هنا، يقسم المثال D2 على 100 للحصول على الارتفاع بالأمتار ثم يربّعها باستخدام صيغة POWER مع السعة الثانية 2.

عبر إكسل جيت

5. CEILING()

يؤدي هذا إلى تقريب رقم لأعلى إلى أقرب مضاعف لأهمية محددة. سيقرّب '=CEILING(F2، 1)' العدد 3.24 لأعلى إلى أقرب عدد صحيح، 4.

6. الطابق()

تقوم هذه الطريقة بتقريب الرقم لأقرب مضاعف لأهمية محددة. سيقرّب '= FLOOR(F2، 1)' العدد 3.24 إلى أقرب عدد صحيح، 3.

7. MOD()

تُرجع MOD() الباقي بعد قسمة عدد على آخر. "= MOD(10، 3)" سيعيد 1، حيث إن قسمة 10 على 3 تترك باقٍ يساوي 1.

عبر أبليبيتس

8. SUMPRODUCT()

تقوم SUMPRODUCT() بضرب العناصر المتناظرة في المصفوفات أو النطاقات المعطاة وإرجاع مجموع حواصل الضرب هذه. "=SUMPRODUCT(A1:A3، B1:B3)" سيضرب A1 في B1 وA2 في B2 وA3 في B3 ثم يجمع النتائج.

عبر دعم مايكروسوفت

الصيغ النصية

9. Concatenate()/concat()

يُستخدم كل من CONCATENATE() و CONCAT() لدمج عدة سلاسل نصية في سلسلة واحدة. CONCATENATE() هو الإصدار الأقدم ويتم استبداله بـ CONCAT() في الإصدارات الأحدث من Excel.

على سبيل المثال، "=CONCATCATENATE(A1، ","، B1")" يجمع النص في الخليتين A1 وB1 مع وضع مسافة بينهما. إذا كان A1 يحتوي على 'Hello' و B1 يحتوي على 'World'، تكون النتيجة 'Hello World'

عبر التعلم العظيم

10. يسار()

تستخرج الدالة LEFT() عددًا محددًا من الأحرف من بداية (الجانب الأيسر) من سلسلة نصية.

على سبيل المثال، "=LEFT(B2،5)" تستخرج أول خمسة أحرف من النص الموجود في الخلية B2.

عبر هنري هارفين

11. يمين()

تستخرج الدالة RIGHT() عددًا محددًا من الأحرف من نهاية (الجانب الأيمن) من سلسلة نصية.

عبر EDUCBA

12. MID()

تستخرج الدالة MID() عددًا محددًا من الأحرف من منتصف سلسلة نصية، بدءًا من موضع محدد.

'= MID(B2,6, 3)' تعرض الأرقام الوسطى.

عبر هنري هارفين

13. TRIM()

تقوم الدالة TRIM() بإزالة جميع المسافات الزائدة من سلسلة نصية، مع ترك مسافات مفردة فقط بين الكلمات.

'= TRIM(D4)' تزيل المسافات الزائدة من النص الموجود في الخلية D4. إذا كانت الخلية D4 تحتوي على 'ClickUp Sheets'، تكون النتيجة 'ClickUp Sheets'.

إليك مثالاً على ذلك:

14. استبدل()

تقوم الدالة REPLACE() باستبدال جزء من سلسلة نصية بسلسلة نصية أخرى بناءً على الموضع والطول المحددين.

عبر معهد تمويل الشركات

15. SUBSTITUTE()

تستبدل الدالة SUBSTITUTE() نصًا محددًا داخل سلسلة بنص آخر. تُستخدم غالبًا لاستبدال جميع مثيلات سلسلة فرعية.

عبر سيمون سيز IT

16. TEXT()

تقوم الدالة TEXT() بتحويل رقم إلى نص بتنسيق معين، مثل التاريخ أو الوقت أو العملة أو التنسيق المخصص.

'= TEXT(I1، '0.00')' تقوم بتنسيق الرقم في الخلية I1 إلى منزلتين عشريتين. إذا كانت الخلية I1 تحتوي على 12.345، تكون النتيجة '12.35'.

عبر إكسل جيت

17. LEN()

تُرجع الدالة LEN() عدد الأحرف في سلسلة نصية، بما في ذلك المسافات.

'= LEN(C4)' تُرجع طول النص في الخلية C4. إذا كانت J1 تحتوي على 'ClickUp'، تكون النتيجة 8.

18. FIND()

تحدد الدالة FIND() موقع سلسلة فرعية داخل سلسلة نصية. وهي حساسة لحالة الأحرف.

'=FIND('x'، K1)'' تجد موضع التكرار الأول لـ 'x' في الخلية K1. إذا كانت K1 تحتوي على 'Excel'، تكون النتيجة 2.

عبر إكسل جيت

19. بحث()

تشبه الدالة SEARCH() الدالة FIND() ولكنها ليست حساسة لحالة الأحرف. تحدد موقع سلسلة فرعية داخل سلسلة نصية.

'= SEARCH('X'، L1''' تعثر على موضع التكرار الأول لـ 'X' أو 'x' في الخلية L1. إذا كان L1 يحتوي على 'Excel'، تكون النتيجة 2.

عبر أبليبيتس

20. UPPER()

تقوم الدالة UPPER() بتحويل جميع الأحرف في سلسلة نصية إلى أحرف كبيرة.

'= UPPER(B3)' تحول النص في B3 إلى أحرف كبيرة. حدد المؤشر واسحب المؤشر لأسفل لتطبيقه على خلايا أخرى.

عبر حصلت عليه بالذكاء الاصطناعي

21. أقل()

تقوم الدالة LOWER() بتحويل جميع الأحرف في سلسلة نصية إلى أحرف صغيرة.

'= LOWER(A2)' تحول النص في هذه الخلية إلى أحرف صغيرة.

عبر إكسل موجو

22. PROPER()

تحدد الدالة PROPER() الحرف الأول من كل كلمة في سلسلة نصية بأحرف كبيرة.

تحول الدالة '= PROPER(A1)' النص الموجود في هذه الخلية إلى حالة الأحرف الكبيرة أو حالة العنوان. حدد المؤشر واسحب المؤشر لتطبيقه على خلايا أخرى.

عبر إكسيل سهل

الصيغ المنطقية

23. إذا()

تُجري الدالة IF() اختبارًا منطقيًا وتُرجع قيمة واحدة إذا كان الشرط صحيحًا وقيمة أخرى إذا كان الشرط خطأ. إنها إحدى الدوال المنطقية الأكثر استخدامًا في Excel.

الصيغة: =IF(logical\test، القيمة \f\f\test، القيمة \f\f\f_true، القيمة \f\f\false)

في هذا المثال، تتحقق الصيغة في D2 من أن C2 أكبر من B2. إذا كانت صحيحة، فإنها تُرجع "فوق الميزانية"؛ وإلا فإنها تُرجع "ضمن الميزانية"

عبر دعم مايكروسوفت )

24. IFERROR()

تقوم الدالة IFERRROR() بإرجاع قيمة محددة إذا نتج عن الصيغة خطأ (مثل #DIV/0!!!، #N/A، إلخ). إذا لم يحدث أي خطأ، فإنها تُرجع نتيجة الصيغة.

25. ISERRROR()

تقوم الدالة ISERRROR() بالتحقق مما إذا كانت القيمة تؤدي إلى أي خطأ وإرجاع TRUE إذا كانت تؤدي إلى خطأ أو FALSE إذا لم تؤدِ إلى خطأ. يمكن استخدام هذه الدالة لمعالجة الأخطاء في الصيغ قبل أن تسبب مشاكل.

عبر إكسيل سهل

26. ISNUMBER()

تقوم الدالة ISNUMBER() بالتحقق مما إذا كانت القيمة رقمًا وإرجاع TRUE إذا كانت كذلك، أو FALSE إذا لم تكن كذلك. هذا مفيد للتحقق من صحة أنواع البيانات في نطاق من الخلايا.

عبر أبليبيتس

دوال البحث عن الدوال والصيغ المرجعية

27. VLOOKUP()

VLOOKUP تعني "بحث عمودي" وهو يبحث عن قيمة محددة في العمود الأول من جدول أو نطاق ويعيد قيمة في نفس الصف من عمود آخر تحدده. يُستخدم عادةً لاسترداد البيانات من جدول بناءً على معرّف فريد.

عبر دعم مايكروسوفت .)

28. HLOOKUP()

يرمز HLOOKUP إلى "بحث أفقي" وهو يبحث عن قيمة محددة في الصف العلوي من جدول أو نطاق ويعيد قيمة في نفس العمود من صف آخر تحدده. يُستخدم بشكل مشابه ل VLOOKUP ولكنه يعمل مع البيانات المرتبة أفقيًا.

يستخدم المثال التالي "=HLOOKUP("مارس"، B1:G2، 2، FALSE)".

عبر مخيم البيانات

29. INDEX()

تُرجع الدالة INDEX قيمة خلية في صف وعمود محددين من داخل نطاق معين. إنها دالة متعددة الاستخدامات وغالبًا ما تُستخدم مع دوال أخرى مثل MATCH.

يستخدم هذا المثال "=INDEX(B2:D8,4,2)".

عبر المهوسون من أجل المهوسين

30. فهرس-مطابقة()

INDEX-MATCH هو مزيج قوي من دالتين: INDEX و MATCH. تُستخدم لإجراء عمليات بحث أكثر مرونة من VLOOKUP أو HLOOKUP. تقوم الدالة MATCH بإيجاد موضع قيمة ما في نطاق ما، وتقوم الدالة INDEX بإرجاع القيمة في ذلك الموضع.

الصيغة المستخدمة هنا في المثال هي: '=INDEX(B56:D63,MATCH("عنب",A56:A63,0),2)

عبر نصيحة إكسل

33. MAX()

MAX() هي عكس MIN(). تقوم الدالة MAX() في Excel بإرجاع أكبر قيمة (الحد الأقصى) في نطاق من الأرقام. هذا مفيد لإيجاد أعلى قيمة في مجموعة بيانات.

على سبيل المثال، MAX(العدد1، [العدد2]، ...).

عبر مجتمع مايكروسوفت

34. RANK()

تقوم الدالة RANK() في Excel بإرجاع رتبة الرقم في قائمة من الأرقام. تعتمد الرتبة على موضعه إما تصاعديًا أو تنازليًا.

على سبيل المثال، RANK(رقم، المرجع، [ترتيب ]).

رقم: الرقم الذي تريد العثور على رتبته

الرقم الذي تريد العثور على رتبته المرجع: نطاق الأرقام التي تريد ترتيب الرقم الذي تريد ترتيبه

نطاق الأرقام التي تريد ترتيب الرقم الذي تريد ترتيبه الترتيب: اختياري. إذا كان 0 أو محذوفًا، يتم الترتيب تنازليًا (من الأكبر إلى الأصغر). إذا كان 1، الترتيب تصاعديًا (من الأصغر إلى الأكبر)

35. PERCENTILE()

تُرجع الدالة PERCENTILE() في Excel القيمة عند نسبة مئوية معينة من مجموعة بيانات. تُستخدم النسب المئوية لفهم توزيع البيانات.

المعادلة: النسبة المئوية (صفيف، ك)

مصفوفة: نطاق القيم التي تريد إيجاد النسبة المئوية منها.

نطاق القيم التي تريد إيجاد النسبة المئوية منها. k: قيمة النسبة المئوية التي تريدها، بين 0 و1 (على سبيل المثال، 0.25 للنسبة المئوية الخامسة والعشرين).

في هذا المثال، ستكون الإجابة 1.5.

عبر معهد تمويل الشركات

40. Networkdays()

تحسب الدالة NETWORKDAYS() أيام العمل (من الاثنين إلى الجمعة) بين تاريخين. وهي تستثني عطلات نهاية الأسبوع، والعطلات إذا تم توفيرها.

الصيغة: =NETWORKDAYS(تاريخ البدء، تاريخ الانتهاء، تاريخ الانتهاء، [أيام العطلات])

عبر معهد تمويل الشركات

41. يوم العمل()

تُرجع الدالة WORKDAY() تاريخًا يمثل عددًا محددًا من أيام العمل قبل أو بعد تاريخ البدء. تستثني عطلات نهاية الأسبوع ويمكنها أيضًا استبعاد أيام العطلات إذا تم توفيرها.

الصيغة: = WORKDAY(تاريخ البدء، أيام، أيام, [أيام العطل])

عبر وول ستريت موجو

42. DAYS()

تُرجع الدالة DAYS() عدد الأيام بين تاريخين. الصيغة هي "=DAYS(تاريخ الانتهاء، تاريخ البدء، تاريخ البدء)"

على سبيل المثال، لحساب عدد الأيام بين 1 أغسطس 2024 و31 أغسطس 2024، تكتب "=DAYS('8/31/2024'، '8/1/2024')،" والتي ستعطيك "30".

بخلاف ذلك، إذا اكتشفت يوم اليوم، يمكنك استخدام '=DAY(TODAY()'

عبر معهد تمويل الشركات

تُرجع الدالة DATEDIF() الفرق بين تاريخين بالسنوات أو الأشهر أو الأيام. هذه الدالة غير موثقة في Excel ولكنها مفيدة لحسابات التاريخ.

إليك بناء الجملة: = DATEDIF(تاريخ البدء، تاريخ الانتهاء، تاريخ الانتهاء، الوحدة). يستخدم المثال: DATEDIF(A2، B2،'d).

عبر معهد تمويل الشركات

45. ساعة()

تستخرج الدالة HOUR() الساعة من قيمة زمنية. الصيغة المستخدمة هي '=HOUR(serial

umber)'

إذا كانت الخلية A1 تحتوي على الوقت "2:30:45 مساءً"، فيجب أن تكون الصيغة "=HOUR(A1)" ستكون الإجابة 14.

عبر معهد تمويل الشركات

46. دقيقة()

تستخرج الدالة MINUTE() الدقائق من قيمة زمنية. الصيغة هي '=MINUTE(serial

umber)'.

إذا كانت الخلية A1 تحتوي على الوقت 2:30:45 مساءً، فيمكنك استخدام '=MINUTE(A1)'. ستكون الإجابة '30'.

عبر معهد تمويل الشركات

47. SECOND()

تستخرج الدالة SECOND() الثواني من قيمة زمنية. في المثال أدناه، يتم استخدام '=SECOND(NOW())'.

عبر معهد تمويل الشركات اقرأ أيضًا: كيفية حساب الوقت في Excel (بما في ذلك الصيغ)

الصيغ المالية

48. NPV()

تقوم الدالة NPV() بحساب صافي القيمة الحالية لاستثمار ما بناءً على سلسلة من التدفقات النقدية الدورية (الواردة والصادرة) ومعدل الخصم. بعبارات أبسط، تساعد هذه الدالة في تحديد ما إذا كان الاستثمار سيولد أكثر من تكلفته. وبالتالي، فهي تُستخدم على نطاق واسع في التحليل المالي لإعطائك صورة أوضح للعوائد المحتملة.

على سبيل المثال، أنت تفكر في استثمار يتطلب إنفاقًا مبدئيًا بقيمة 10,000 دولار ومن المتوقع أن يدر عوائد بقيمة 3,000 دولار و4,000 دولار و5,000 دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة.

إذا كان معدل الخصم 10%، يمكنك حساب صافي القيمة الحالية على النحو التالي:

المعادلة: =NPV(0.10، -10000، 3000، 4000، 5000)

سيؤدي ذلك إلى قيمة صافي القيمة الحالية تبلغ 782.59 دولارًا، مما يعني أنه من المتوقع أن يولد الاستثمار قيمة أكبر من تكاليفه - وهي علامة جيدة دائمًا. إذا كان صافي القيمة الصافية قبل خصم التكاليف سالبًا، فستعرف أن المشروع غير قابل للتطبيق من الناحية المالية في ظل الافتراضات الحالية.

49. IRR()

تحسب الدالة IRR() معدل العائد الداخلي لسلسلة من التدفقات النقدية.

IRR هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية يساوي صفرًا. بعبارة أخرى، تخبرك IRR بمعدل العائد المتوقع أن يحققه الاستثمار بمرور الوقت.

عبر أبليبيتس

### الصيغ المتخصصة

50. المجموع الفرعي()

تُرجع الدالة SUBTOTAL() مجموعًا فرعيًا في قائمة أو قاعدة بيانات. يمكنها إجراء العديد من العمليات الحسابية، مثل SUM و AVERAGE و COUNT و MAX و MIN وغيرها على نطاق من البيانات.

الميزة الرئيسية للدالة SUBTOTAL() هي أنها يمكن أن تتجاهل الصفوف المخفية أو البيانات المصفاة أو نتائج SUBTOTAL() الأخرى داخل النطاق.

عبر مسبك وظيفي

## قيود استخدام صيغ Excel

لا تخلو صيغ Excel من السلبيات. على الرغم من استخدام Excel على نطاق واسع وسهولة الوصول إليه، إلا أن الاعتماد عليه في المهام المعقدة قد يؤدي إلى أخطاء وقيود قد تعيق سير عملك.

إليك بعض الأسباب التي تجعل Excel ليس الخيار الأفضل دائمًا.

الصيغ المتداخلة المعقدة

عندما تتعامل مع مشاكل معقدة، يمكن أن تصبح صيغ Excel مربكة بسرعة.

إن كتابة صيغ متداخلة طويلة ليست صعبة فحسب، بل من السهل أيضًا ارتكاب أخطاء يصعب تداركها. يمكن لخطأ واحد في معادلتك أن يؤدي إلى إفساد العملية الحسابية بأكملها.

إذا تغيرت متطلباتك، فسيتعين عليك تعديل تلك الصيغ مرة أخرى، وهو ما قد يكون مملاً.

وإذا التقط شخص آخر مصنفك الخاص بك؟ من الصعب فهم المنطق الأصلي، وهذا إحباط شائع تواجهه العديد من الفرق مع مجموعات البيانات المعقدة.

صعوبة الصيانة

يعد الاحتفاظ بصيغ Excel وتوثيقها أمرًا صعبًا، خاصةً عند التعامل مع المشاكل المعقدة.

فمع تعدد المساهمين والتعديلات والتحديثات التي يقوم بها المساهمون، يصبح الحفاظ على جدول البيانات الخاص بك منظمًا أكثر صعوبة بمرور الوقت.

مشاكل الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة

مع نمو مجموعات البيانات الخاصة بك، يتباطأ أداء Excel. يمكن أن يؤدي تجميع آلاف الصفوف من البيانات إلى جعل أبسط العمليات الحسابية تستغرق وقتًا طويلاً.

يمكن أن يصبح تجميع وتجميع الجداول الكبيرة أمرًا مرهقًا، مما يؤدي إلى بطء العمليات الحسابية ويجعل التنقل في بياناتك وتفسيرها أمرًا صعبًا. هذا التأثير على الأداء هو أحد القيود الحرجة للاعتماد بشكل كبير على Excel لتحليل البيانات على نطاق واسع.

فجأة، أنت تنتظر فجأةً إعادة حساب الصيغ، وتنتقل عبر صفوف لا نهاية لها وتأمل ألا يتعطل جدول البيانات الخاص بك.

هل يبدو ذلك مألوفًا؟ هذا لأن Excel غير مهيأ للتعامل مع مجموعات البيانات الضخمة.

تحديات التكامل مع البرامج الأخرى

في حين يتكامل Excel بشكل جيد مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى مثل Word وPowerPoint، إلا أنه لا يتكامل بشكل جيد مع البرامج الأخرى. هذا التكامل المحدود يمكن أن يجعل نقل البيانات من Excel إلى أدوات أخرى أمرًا مملًا.

فغالبًا ما يتطلب تصدير البيانات إلى أنظمة أخرى إجراء تعديلات يدوية واسعة النطاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل سير عملك واستهلاك الوقت.

يمكن أن يكون هذا النقص في التكامل السلس مصدر إزعاج كبير عندما تستخدم Excel جنبًا إلى جنب مع برامج متخصصة أو أدوات أخرى لإدارة المشاريع.

ألن يكون من الجيد أن يعمل كل شيء... معًا؟

الافتقار إلى قدرات التعاون

التعاون على ملفات Excel ليس دائمًا بالسلاسة التي تريدها.

فبين مشكلات التحكم في الإصدار، والروابط المعطلة، وأخطاء الأذونات، يمكن أن يخرج العمل الجماعي عن مساره بسرعة. يمكن أن تؤدي هذه المشكلات إلى إبطاء التعاون وتعرضك لمخاطر قد لا تعرضها الأدوات الأخرى. على عكس الأدوات الحديثة التي توفر التعاون في الوقت الفعلي، فإن Excel يجعل من السهل أن ينتهي بك الأمر بإصدارات متضاربة من نفس الملف. وهذا ليس مناسبًا تمامًا للعمل الجماعي، أليس كذلك؟

لهذا السبب يجدر التفكير في بدائل Excel التي قد تناسب احتياجاتك بشكل أفضل للمهام الأكثر تقدمًا أو المهام التعاونية.

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يوفر ClickUp طريقة فعالة لإدارة مهامك ومشاريعك، ويعالج مشكلات مثل الصيغ المعقدة والأداء البطيء.

تعرّف كيف يمكن أن يكون ClickUp هو الإنجاز الذي تحتاجه لسير عمل أكثر تنظيماً وإنتاجية. ⬇️

طريقة عرض جدول ClickUp طريقة عرض جدول ClickUp تنسيقًا متعدد الاستخدامات يشبه جدول البيانات يساعدك على تنظيم المهام وإدارتها بسهولة.

فهي تسمح لك بتنظيم بياناتك بشكل فعال، حيث يمثل كل صف مهمة وكل عمود يلتقط سمات مختلفة مثل التقدم أو مرفقات الملفات أو التقييمات.

استخدم طريقة عرض الجدول ClickUp Table View لتتبع بياناتك وتصورها بتنسيق يشبه جدول البيانات حقول ClickUp المخصصة تسمح لك بتخصيص مساحة العمل لتناسب احتياجاتك الخاصة.

مع دعم أكثر من 15 نوعًا مختلفًا من الحقول، يمكنك التقاط وعرض مجموعة كبيرة من البيانات ذات الصلة بمشاريعك.

يعمل التحرير الجماعي على تبسيط سير عملك بشكل أكبر من خلال السماح لك بتحديث مهام متعددة في وقت واحد، مما يوفر عليك المهمة المتكررة لتحرير كل إدخال على حدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصدير بياناتك كملفات CSV أو Excel أمر سهل ومباشر، مما يضمن لك سهولة مشاركتها أو تحليلها.

استخدم التحرير الجماعي في "طريقة عرض الجدول" في ClickUp لتحرير عدة إدخالات في نفس الوقت

حقول الصيغ في طريقة عرض الجدول ٪/%/ استخدام التحرير الجماعي في طريقة عرض الجدول لتحرير إدخالات متعددة في وقت واحد حقول صيغة النقر فوق الحقول طريقة فعالة لإجراء عمليات حسابية معقدة مباشرةً ضمن مهامك.

إعداد حقل معادلة بسيط: انقر على أيقونة ➕ فوق جدول المهام، واختر معادلة، وأطلق عليها اسمًا. 🎯.

يمكنك استخدام العمليات الحسابية الأساسية للعمليات الحسابية الأساسية لإجراء عمليات حسابية سريعة أو المحرر المتقدم لصيغ أكثر تعقيدًا.

الاستفادة من حقول الصيغ في ClickUp لإجراء العمليات الحسابية بين الحقول الرقمية والتاريخ والوقت

💡 نصيحة احترافية: ثبِّت عمودًا لإبقائه مرئيًا أثناء التمرير عبر جدولك. فقط انقر فوق عنوان العمود الذي تريد تثبيته وحدد "تثبيت العمود" بهذه الطريقة، تظل المعلومات المهمة معروضة أثناء تنقلك في بياناتك.

تتعامل المعادلات البسيطة مع العمليات الحسابية الأساسية مثل الجمع أو الطرح، وهي مفيدة في العمليات الحسابية المباشرة مثل إيجاد الفرق بين التكاليف والإيرادات. الصيغ المتقدمة من ناحية أخرى، تدعم مجموعة متنوعة من الدوال والعمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا. يمكنك استخدام دوال مثل IF، وDAYS، وROUND لإنشاء صيغ تتعامل مع المنطق المعقد، مثل حساب الوقت المتبقي أو تقييم المواعيد النهائية للمهام.

تتضمن الصيغ المتقدمة الأخرى لحالات الاستخدام المختلفة ما يلي:

دوال التاريخ والوقت

الدوال السلسلة

الدوال الرياضية

إمكانيات الأتمتة أتمتة ClickUp تتكامل بسلاسة مع حقول الصيغ في طريقة عرض الجدول. يتيح لك ذلك إعداد الأتمتة بناءً على البيانات الديناميكية، مما يساعدك على تبسيط المهام المتكررة وتحسين الكفاءة.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء أتمتة تقوم بتشغيل تنبيه عند استيفاء شروط محددة في الصيغ الخاصة بك، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على المهام والتحديثات المهمة.

اقرأ أيضًا: دليل الأتمتة في ClickUp (مع 10 أمثلة لحالات الاستخدام) بالإضافة إلى تنظيم البيانات وحسابها، يقدم ClickUp العديد من الميزات الأخرى لتحسين سير عملك. يمكنك مشاركة طريقة عرض الجدول الخاص بك مع الآخرين من خلال روابط قابلة للمشاركة العامة، مما يسهل إبقاء العملاء أو أعضاء الفريق على اطلاع دائم.

شارك رابطًا عامًا لعرض الجدول الخاص بك في ClickUp مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحسين التعاون

يمكنك أيضًا نسخ المعلومات ولصقها في برامج جداول البيانات الأخرى لتسهيل الوصول إليها.

يتيح لك ClickUp تنسيق الجداول وتصفية المعلومات وتجميعها وإخفاء الأعمدة لإدارة بياناتك بشكل أفضل. يمكنك أيضًا سحب الأعمدة وإسقاطها لسهولة إعادة التنظيم، مما يضمن تكيف طريقة عرض الجدول مع احتياجاتك.

عرض بياناتك بالطريقة التي تريدها باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

👀 مكافأة: لا تحتوي جداول البيانات عادةً على أنظمة تنبيه مدمجة، مما قد يؤدي إلى تفويت المواعيد النهائية. قم بإعداد أتمتة إدارة المشاريع في ClickUp لإخطار أعضاء الفريق بالمواعيد النهائية القادمة أو المهام المتأخرة أو التحديثات المهمة.

## من قيود Excel إلى حلول ClickUp

يُعد Microsoft Excel أداة ممتازة للمحترفين في مختلف الصناعات، وتظل صيغ Excel عموده الفقري. ومع ذلك، فإنه يأتي مع مجموعة من القيود الخاصة به. من التحدي المتمثل في الحفاظ على الصيغ المعقدة المتداخلة إلى مشكلات الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة، قد يقصر Excel أحيانًا.

وهنا تأتي أهمية وجود بديل مثل ClickUp.

يساعد ClickUp في تنظيم مجموعات البيانات الكبيرة التي تتسبب في زيادة تحميل المعلومات. يتيح البرنامج السريع وسهل الاستخدام التعاون السلس مع أعضاء الفريق.

يُعد ClickUp أداة قوية لحلول إدارة البيانات المرنة من خلال صيغه المتقدمة (يقصد التلاعب بالألفاظ). اشترك في ClickUp واختبر تأثيره على إدارة بياناتك اليوم! 🚀