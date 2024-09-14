كيفية إدارة النزاعات بفعالية خلال مرحلة العاصفة

إن بناء فريق عمل عالي الأداء ليس بالأمر المستحيل. لكن تنشئة فريق يستمتع بالعمل معًا، ويتعامل مع النزاعات بشكل جيد، ويقدم ملاحظات صحية - يبدو وكأنه حلم. أليس كذلك؟

ولكن قبل أن يرسّخ الفريق نفسه كـ "فريق الأحلام"، يجب أن يمر بنصيبه العادل من العقبات والتحديات. إن "مرحلة تطوير فريق العمل" هي بمثابة نقطة انطلاق نحو فريق متكامل.

بطبيعة الحال، يرغب جميع قادة الفرق في بناء فريق رائع، ولكن من الصعب إدارة الصراعات، خاصة في مرحلة العاصفة من تطوير الفريق.

تناقش هذه المدونة تحديات مرحلة الاقتحام وأفضل الممارسات للتغلب عليها.

لنساعد فريقك على الخروج من "العاصفة" بشكل أقوى وأكثر كفاءة. 💪 ولكن قبل ذلك، إليكم نظرة سريعة على نموذج توكمان لتطوير الفريق ومراحله الخمس لتطوير الفريق.

فهم مراحل توكمان لتطوير المجموعة ## فهم مراحل توكمان لتطوير المجموعة

نشر الدكتور بروس واين تاكمان، الباحث النفسي في نظرية ديناميكيات المجموعات، نموذج المراحل الأربع لتطور المجموعة للفرق حديثة التكوين -التشكيل، والعصف، والتطبيع، والأداء- في مقالته التسلسل التنموي في المجموعات الصغيرة ' في عام 1965.

وفي وقت لاحق، في السبعينيات، أضاف مرحلة أخرى إلى النموذج - مرحلة التدرج.

يشرح نموذج توكمان ديناميكيات الفريق . يوضح كيف تتطور المجموعات وتصبح أكثر فعالية. دعونا نناقش بإيجاز الخمسة مراحل تطور الفريق :

المرحلة رقم 1: التشكيل

في مرحلة التكوين، يبدأ أعضاء المجموعة في التعرف على بعضهم البعض. يركزون على مهمة الفريق ويبنون هيكلًا واضحًا ويحددون الأهداف.

وبما أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى، فإن الفريق لا يكون منتجًا للغاية حيث يكتشفون كيفية معالجة المهام ومن يلعب الأدوار. وعادةً ما يعتمدون على قائد ناشئ لوضع جداول أعمال اجتماعات المجموعة الأولى.

إذا استغرق أعضاء فريقك وقتًا في الانفتاح، يمكنك استخدام قالب عجلة المشاعر في ClickUp قالب عجلة المشاعر لكسر الجليد لجعلهم يتحدثون.

يساعد هذا القالب أعضاء الفريق على تقديم أعضاء الفريق لبعضهم البعض بسرعة والحصول على الراحة. يوفر نظرة ثاقبة لمشاعر الفرد وكيف تؤثر على الأداء.

باستخدام قالب عجلة العواطف لكسر الجليد من ClickUp، يمكنك كسر حواجز التواصل وتشجيع أعضاء الفريق على ممارسة الاستماع النشط وخلق بيئة من التعاطف والتفاهم.

قالب كاسحة الجليد لعجلة المشاعر من ClickUp

المرحلة #2: الاقتحام

مرحلة العاصفة من تطوير الفريق هي حيث تصبح الأمور "عاصفة" قليلاً. وتتضمن تعاون الفريق والتضارب

في هذه المرحلة، يتفاعل أعضاء الفريق و يعبرون عن آرائهم حول كيفية تقدم المشروع. يناقشون أدوارهم ومسؤولياتهم و يتصرفون كأفراد أكثر من كونهم مجموعة متماسكة. ومن ثم, تضارب المشاريع شائعة في مرحلة العاصفة.

المرحلة #3: وضع المعايير

تبدأ الأمور في مرحلة تطوير الفريق في هذه المرحلة من تطوير الفريق، ويستعد أعضاء الفريق للعمل نحو الهدف النهائي. ويصبحون أكثر ارتياحًا للعمل كمجموعة ويسعون للحصول على مدخلات بعضهم البعض بشأن المهام. في مرحلة وضع القواعد، يبذل الأعضاء جهودًا واعية من أجل حل النزاعات والتركيز على أن تكون أكثر إنتاجية.

بصفتك قائد فريق، فإن هدفك هو مساعدة فريقك على عبور مرحلة العاصفة بسرعة والوصول إلى مرحلة التطبيع للعمل بانسجام.

المرحلة رقم 4: الأداء

مرحلة الأداء هي المرحلة المثالية حيث تكون الإنتاجية في أعلى مستوياتها. حيث يعمل الفريق بشكل متماسك باتباع العمليات المعمول بها ومعايير الفريق وسير العمل. مع تطور الفرق، في هذه المرحلة، يشعر أعضاء الفريق بالارتباط والالتزام والرضا أثناء عملهم معًا لتحقيق هدف مشترك. يحتفلون بالمكاسب الصغيرة ويعترفون بإمكانات بعضهم البعض.

المرحلة ### 5: الانصراف

تتميز المرحلة الخامسة من مراحل تطوير الفريق، والمعروفة أيضًا باسم مرحلة الحداد، وهي مرحلة الختام والانفصال. في هذه المرحلة، ينتهي المشروع، ويشعر أعضاء الفريق بالرضا والحزن في الوقت نفسه. فهم يركزون على الانتقال والمشاريع المستقبلية وغالبًا ما يواجهون صعوبة في التكيف مع المجموعات الأخرى. تتضمن هذه المرحلة أيضًا الاحتفال بالإنجازات والتفكير في مجالات التحسين.

في حين تمر جميع الفرق بمراحل تطوير الفريق الخمسة، إلا أن أداء الفريق يعتمد على مرحلة واحدة حاسمة وهي مرحلة العاصفة. تحدد طريقة تعاملك مع مرحلة الاقتحام ما إذا كان فريقك سيحقق الهدف النهائي بنجاح أم لا.

لذا، دعونا نتعمق في التفاصيل الدقيقة لمرحلة الاقتحام في تطوير الفريق.

التحديات في مرحلة العاصفة

في مرحلة العاصفة من تطوير الفريق، تظهر الشخصيات الفردية (المتضاربة أحيانًا). يختلف أعضاء الفريق، وهناك ارتباك وانعدام للثقة، مما يجعل مرحلة العاصفة مرحلة العاصفة مليئة بالتحديات.

فيما يلي بعض تحديات مرحلة العاصفة:

النزاعات والخلافات

تحدثت مارغريت هيفرنان وهي رائدة أعمال ومديرة تنفيذية سابقة لخمس شركات عن احتضان الصراعات في حديث لـ TED تسلط الضوء على فوائد النزاعات.

"للحصول على أفكار جيدة وابتكار حقيقي، تحتاج إلى التفاعل البشري والصراع والجدال والنقاش."

مارغريت هيفرنان

على الرغم من أن النزاعات تشكل تحديًا، إلا أنه لا توجد طريقة أخرى للقيادة سوى العمل من خلالها (الكلمة الأساسية هنا هي "من خلال").

نظرًا لأن كل عضو في الفريق يجلب وجهة نظر فريدة من نوعها، فلا بد أن تنشأ الخلافات. كما يمكن أن ترجع النزاعات أيضًا إلى تداخل الأدوار في المراحل اللاحقة من المشروع، ونظم المعتقدات الشخصية، ومحدودية الموارد، والمنافسة الحادة، والتغيرات الهيكلية، وغير ذلك.

ولكن كقائد فريق، يجب عليك التدخل والاستماع إلى جميع أعضاء الفريق المعنيين والتوصل إلى حل.

هناك العديد من أنماط إدارة النزاعات يمكنك استخدامها لحل النزاعات. ولكن قبل أن تختار الأسلوب، من المهم تحديد مرحلة النزاع بشكل صحيح. ما هي المرحلة من المراحل الخمس - الكامنة، أو المحسوسة، أو المحسوسة، أو الظاهرة، أو ما بعد ذلك؟

👉اقرأ المزيد عن مراحل النزاع في مراحل النزاع التنظيمي ال 5 للنزاع التنظيمي .

كيفية التغلب على هذا التحدي؟

لحل النزاعات، حدد المشكلة أولاً.

حاول أن تبتعد عن إصدار الأحكام، وبدلاً من ذلك حاول أن تكتسب منظورًا أفضل لجذور المشكلة. ثم نفذ استراتيجيات التواصل والتأمل المناسبة.

يمكنك مناقشة السبب الجذري والحلول الممكنة مع الأطراف المعنية باستخدام برنامج الاتصال الداخلي مثل ClickUp دردشة ClickUp يتيح للفرق العمل بشكل تعاوني والتفاعل في الوقت الفعلي. ويتيح لك مشاركة التحديثات وحل المشكلات وتعزيز فرص نمو الفريق. يمكنك أيضًا إضافة أي شخص إلى المحادثة باستخدام @إشارات لطلب المشورة بشأن المواقف أو لتسريع التقدم في بنود العمل.

مشاركة التحديثات والموارد والروابط عبر ClickUp Chat

غموض الدور

يحدث غموض الدور عندما لا يعرف أعضاء الفريق ما هو متوقع منهم. فهم يفتقرون إلى الوضوح بشأن مسؤولياتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تضارب الأدوار.

وفقًا للبحث, يؤثر غموض الدور على أداء الفريق بشكل سلبي. فهو يخلق توتراً غير ضروري داخل الفريق ويربك الأعضاء فيما يتعلق بإنجاز المهام.

كيف يمكن التغلب على هذا التحدي؟

إن تحديد أدوار وتوقعات واضحة للفريق في البداية أمر بالغ الأهمية. يجب اعتبارها الخطوة الأساسية قبل إشراك الفريق في العمل.

للتغلب على غموض الأدوار، حدد الأدوار لكل عضو من أعضاء الفريق.

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء ميثاق مفصل للفريق. حدد أهداف فريقك وغاياته ومسؤولياته وساعد الجميع على البقاء على نفس الصفحة. يمكنك أيضًا وضع علامة على أعضاء فريق معينين وإضافة ملفاتهم الشخصية لتجنب الالتباس.

قم بإنشاء ميثاق كامل للفريق باستخدام ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين قنوات الاتصال ووضع قواعد واضحة للمشاركة حتى تتمكن من معالجة تعارض الأدوار على الفور، إن وجدت.

معنويات الفريق المنخفضة

يعد انخفاض الروح المعنوية للفريق أمرًا شائعًا في مرحلة العاصفة من تطور الفريق بسبب النزاعات والخلافات والإحباطات. ومع زيادة تركيز أعضاء الفريق على الآراء والنزاعات الشخصية، تنخفض إنتاجيتهم ومعنوياتهم.

في الواقع، فإن زيبدو تقرير التعليم 2024 يشير إلى أن النزاعات في مكان العمل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معنويات الموظفين بنسبة 30% وانخفاض أداء الموظفين بنسبة 50%.

كيف يمكن التغلب على هذا التحدي؟

لإدارة معنويات الفريق المنخفضة في مرحلة العاصفة، تواصل باستمرار وبشفافية مع أعضاء الفريق.

إليك بعض النصائح لإدارة معنويات الفريق المنخفضة:

استمع إلى أعضاء الفريق ومشاكلهم بانتباه

انتبه إلى أي علامات تحذيرية مثل الإرهاق أو التعب

توفير مساحة آمنة وسرية للموظفين لمشاركة مخاوفهم

نظّم نشاطاً غير رسمي لبناء الفريق إذا كان ذلك مفيداً

الاعتراف بالأفكار الجيدة وتقدير جهود الأعضاء.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام ClickUp إدارة المشاريع أداة لتعزيز التعاون والشفافية في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك ClickUp Docs والدردشة في التعاون ومناقشة المهام. يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp للتحقق من الجدول الزمني للمشروع والحصول على رؤى حول تقدم فريقك.

تتبع تقدم فريقك وإنتاجيته باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

الآن بعد أن أصبحت على دراية بتحديات مرحلة الاقتحام، دعنا نناقش بعض أفضل الممارسات التي يمكنك تنفيذها لمعالجة اختلالات الفريق .

أفضل الممارسات لتقوية ديناميكيات الفريق خلال مرحلة العاصفة

في حين أن كل آلة موسيقية لها صوتها المتميز وتألقها المميز، إلا أنها معًا فقط يمكن أن تخلق سيمفونية بيتهوفن. 🎵

وبالمثل، لكل عضو من أعضاء الفريق شخصيته ووجهات نظره الخاصة، ولكن من خلال اجتماعهم معًا يمكنهم تحقيق نتيجة ناجحة.

لذا، فإن الأمر يقع على عاتقك (كمدير أو قائد) لتنفيذ أفضل الممارسات هذه لتعزيز ديناميكيات فريقك خلال مرحلة العاصفة من تطوير الفريق.

تسهيل التغذية الراجعة البناءة

التغذية الراجعة البناءة إيجابية، وتسلط الضوء على مجالات التحسين. وهذا يعني-أنك تقدر نقاط قوتهم وتحثهم على تحسين نقاط ضعفهم.

إليك مثالاً على ذلك:

مرحبًا أليكس، يعجبني أنك تتعامل مع مهام متعددة بشكل مستقل. وقد لاحظت أيضًا أنك تتردد في التواصل بنشاط مع فريقك. أعتقد أن الفريق سيستفيد كثيراً إذا قمت بمشاركة أفكارك وخبراتك بشكل متكرر.

إن الحلقة المستمرة من الملاحظات البناءة تشير إلى ما يحتاج المرء إلى العمل عليه، ولكن باحترام وتعاطف. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون الملاحظات إيجابية ومحددة وقابلة للتنفيذ، فإنها تساعد الموظف على النمو على المدى الطويل.

اقرأ المزيد: 10 نصائح حول كيفية إجراء محادثات صعبة في العمل

تنفيذ استراتيجيات حل النزاعات

يعد تنفيذ استراتيجيات حل النزاعات أمرًا بالغ الأهمية في مرحلة العاصفة من تطور المجموعة. فهي تساعد على إيجاد حل وسط لحل النزاع بين الأطراف المعنية.

فيما يلي بعض استراتيجيات حل النزاعات التي يمكنك تنفيذها:

استراتيجية التعاون : استفد منها للتوصل إلى حل مفيد للطرفين للنزاع. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل أثناء التفاوض

: استفد منها للتوصل إلى حل مفيد للطرفين للنزاع. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل أثناء التفاوض استراتيجية التهدئة : استخدم هذه الاستراتيجية عندما يكون لدى أحد الأعضاء رأي أقوى من الآخر. وهي تنطوي على إيجاد مجالات الاتفاق والمنفعة المتبادلة التي يتوافق فيها الطرفان مع الاعتراف بالرأيين بمهارة.

: استخدم هذه الاستراتيجية عندما يكون لدى أحد الأعضاء رأي أقوى من الآخر. وهي تنطوي على إيجاد مجالات الاتفاق والمنفعة المتبادلة التي يتوافق فيها الطرفان مع الاعتراف بالرأيين بمهارة. استراتيجية التجنب: تتضمن هذه الاستراتيجية تجنب المواجهة لعدم الدخول في نزاع. استخدم هذه الاستراتيجية عندما تعتقد أن النزاع قد يؤدي ببساطة إلى تصعيد التوتر دون أن يؤدي إلى حل مفيد

تعزيز أهداف الفريق

يساعدك تعزيز أهداف الفريق على إعادة تأسيس أرضية صلبة وتوجيه فريقك إلى المسار الصحيح.

في حين أنه من السهل أن تتعثر خلال مرحلة العاصفة، إلا أن تعزيز أهداف الفريق وغاية الفريق وأهدافه يساعد أعضاء فريقك على استعادة التركيز على الصورة الكبيرة. التواصل هو مفتاح تعزيز أهداف الفريق. فهو يحل النزاعات ويساعد أعضاء الفريق على التفكير في الهدف النهائي.

يمكنك إنشاء خطة تواصل باستخدام قالب خطة التواصل الخاصة ب ClickUp's قالب السبورة البيضاء .

يضمن لك هذا القالب نقل الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين. يحتوي قالب خطة اتصالات ClickUp على حقول مثل أصحاب المصلحة، والأهداف، ومحتوى الرسالة، وطريقة التوصيل، وما إلى ذلك، لمساعدتك في وضع قواعد التواصل وتوضيحها.

قالب خطة تواصل ClickUp لخطة التواصل

الفوز في مرحلة الاقتحام باستخدام ClickUp

قادة الفرق الأقوياء يبنون فرقاً عالية الأداء. لذا، إذا كنت مستعدًا للتعامل مع تحديات مرحلة العاصفة، فإن فريقك سيجتاز "العاصفة" بسهولة وأنت مرشده.

من خلال إدراكك للمشاكل المحتملة، وتطوير مهارات القيادة، وتطبيق أفضل الممارسات، يمكنك مساعدة أعضاء فريقك على تقديم أفضل أداء في جميع مراحل تطور الفريق. يمكن أن يساعدك ClickUp في تسهيل رحلة فريقك.

ClickUp هي أداة تواصل وتعاون شاملة تجمع كل شيء تحت سقف واحد - أعضاء الفريق والجداول الزمنية والموارد. يمكن أن تساعدك على التواصل بسهولة، وتحديد الأدوار، والدردشة في الوقت الفعلي، وتتبع تقدم فريقك.

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