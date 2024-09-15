أمثلة على المقاييس التشغيلية وكيفية تتبعها

عندما تستطيع أن تقيس ما تتحدث عنه وتعبر عنه بالأرقام، فأنت تعرف شيئاً عنه؛ ولكن عندما لا تستطيع قياسه، وعندما لا تستطيع التعبير عنه بالأرقام، فإن معرفتك به ضئيلة وغير مرضية.

فيزيائي من القرن التاسع عشر اللورد كلفن بعبارة أبسط، لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه. وهذا هو السبب في أننا نضع الأهداف والغايات والمقاييس التشغيلية لأنفسنا وفرقنا وأعمالنا.

ومع ذلك، هل تقيس الجوانب الصحيحة من عملك؟ هل تقوم بتتبعها خلال الجداول الزمنية الصحيحة؟ هل لديك الرؤى التي تحتاجها لإجراء التحسينات؟ إليك هذا الدليل التمهيدي حول الحصول على المقاييس التشغيلية الصحيحة.

ما هي المقاييس التشغيلية؟

المقاييس التشغيلية هي مؤشرات تستخدمها الشركات لتقييم كفاءة وفعالية عملياتها اليومية.

على سبيل المثال، إذا كنت مؤسسة خدمة عملاء لديها عمليات تنطوي على تلقي الشكاوى وحلها، فإن كفاءة عملياتك تُقاس بمتوسط زمن الاستجابة، والنسبة المئوية للحلول التي يتم حلها لأول مرة، وما إلى ذلك.

كيف تختلف المقاييس التشغيلية عن مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية؟

مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية هي مقاييس رفيعة المستوى تستند إلى النتائج المرتبطة بنجاح الأعمال على المدى الطويل. تركز المقاييس التشغيلية على تفاصيل العمليات اليومية.

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية الأخرى بين مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية والمقاييس التشغيلية:

مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية المقاييس التشغيلية يقيس أداء الأعمال على المدى الطويل يقيس كفاءة العمليات اليومية تتعلق بالأهداف العامة للأعمال تتعلق بالأهداف العامة للأعمال تتعلق بالأداء المنتظم لكل قسم يتضمن مقاييس نوعية وكمية يتشكل من نقاط بيانات كمية محددة حول الكفاءة والإنتاجية مخصص استنادًا إلى رؤية الشركة واستراتيجيتها وقدراتها عادةً ما يكون موحدًا للقسم أو الصناعة أو العملية التي يتم قياسها يتم تتبعها على المدى الطويل، مثل ربع سنة أو سنة يتم تتبعها في الوقت الفعلي أو على المدى القصير، مثل كل يوم أو أسبوعيًا أو لكل سباق سريع

الاختلافات بين مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية والمقاييس التشغيلية

لماذا يجب عليك تتبع المقاييس التشغيلية؟

تبدأ معظم المؤسسات بأهداف عالية المستوى حول الإيرادات واكتساب المواهب وما إلى ذلك. ومع ذلك، عندما تتوسع الشركة وتتوسع عملياتها، فإنها تفقد مسار جميع الأجزاء المتحركة. هذه هي بالضبط هذه المشكلة التي تحل المقاييس التشغيلية. فهي تتيح ما يلي.

اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

تسترشد المقاييس التشغيلية الجيدة بالقرارات الرئيسية. على سبيل المثال، إذا كانت درجة رضا العملاء (CSAT) منخفضة، فقد تنظر إلى مقياس تشغيلي مثل وقت الانتظار.

إذا كان وقت الانتظار طويلاً، يمكنك توظيف موارد إضافية، أو أتمتة بعض العمليات، أو الاستثمار في دعم العملاء بالخدمة الذاتية.

المواءمة الاستراتيجية

تضمن المقاييس التشغيلية توافق العمليات اليومية بشكل جيد مع أهداف العمل الأوسع نطاقاً. كما أنها تساعدك على تتبع التقدم المحرز بشكل أفضل.

على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجية عملك هي الاحتفاظ بالعملاء، فسوف تستثمر في تعزيز عمليات فرق نجاح العملاء لديك.

الاكتشاف المبكر للمشاكل

يساعدك التتبع المستمر على تحديد المشكلات المحتملة أو الاتجاهات السلبية في وقت مبكر. وهذا يسمح لك بالتدخل وتصحيح المسار بشكل استباقي.

على سبيل المثال، إذا أظهرت مقاييسك التشغيلية أن عميلاً معينًا يتأخر في السداد بشكل متكرر، يمكنك التحدث معه أو إضافة شرط جزائي أو تعديل الأسعار وفقًا لذلك.

أداء الموظفين

تساعد المقاييس التشغيلية في التوزيع العادل والفعال للموارد. تساعد هذه المقاييس أيضًا في إعطاء الموظفين أهدافًا ملموسة وملاحظات ملموسة.

على سبيل المثال، إذا تم تكليف المطورين لديك ببناء عدد X من نقاط القصة في كل سبرنت، فإن ذلك يضع توقعات واضحة ويساعد على منع العمل الزائد أو الإرهاق.

في نهاية المطاف، توفر المقاييس التشغيلية رؤى قابلة للتنفيذ لأعمالك. فهي تساعد في تحديد الاتجاهات وقياس الأداء مقارنة بمعايير الصناعة أو البيانات التاريخية. كما أنها تُخضع الفرق للمساءلة وتساعد في تخطيط الأعمال على المدى الطويل.

حسنًا، ما الذي يجب عليك تتبعه؟ دعنا نكتشف ذلك.

المقاييس التشغيلية الرئيسية التي يجب الانتباه إليها

يحدد المقياس الذي تستخدمه ما تقوم بتحسينه، والذي بدوره يؤثر على أدائك. لذا، تحتاج كل شركة إلى أساس من المقاييس الرئيسية. إليك بعضًا منها لتضعها كل مؤسسة في الاعتبار.

1. نمو الإيرادات (سنة/سنة)

ماذا: يقيس نمو الإيرادات الزيادة أو النقصان في الإيرادات مقارنة بفترة العام السابق.

لماذا: كما يقول إلياهو جولدرات، فإن الهدف الأساسي لكل شركة هو كسب المال. يتتبع هذا المقياس ما إذا كنت قد حققت هذا الهدف.

كيف: النسبة المئوية لزيادة الإيرادات عن العام الماضي

2. هامش الربح الإجمالي

ماذا: هامش الربح الإجمالي هو الفرق بين الأموال المكتسبة والأموال التي يتم إنفاقها في تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة. بعبارة أخرى، يعكس النسبة المئوية للإيرادات التي تتجاوز تكلفة البضائع المباعة.

لماذا: كسب المال لا يتعلق فقط بالإيرادات. إذا كنت تنفق أكثر مما تجنيه، فهذا ليس عملاً مربحاً. يقيس هامش الربح الإجمالي مدى جودة أدائك.

كيف: (الإيرادات - تكلفة البضائع المباعة) / الإيرادات. كلما كان الهامش أعلى، كلما كان التحكم في تكلفة المنتج واستراتيجية التسعير أفضل.

3. تكلفة اكتساب العملاء (CAC)

ماذا: تكلفة اكتساب العملاء هي المبلغ الذي تنفقه مؤسستك لاكتساب عميل جديد. ويشمل ذلك عادةً جميع التكاليف المرتبطة بالمبيعات وما قبل البيع والتسويق والإعلان والعروض الترويجية وما إلى ذلك.

لماذا: تعتبر تكلفة العملاء الجدد من أهم التكاليف لأي شركة. أحد المؤشرات الأساسية للنجاح هو ما إذا كانت الأعمال التي يولدها العميل تفوق بكثير تكاليف اكتساب العميل.

كيف: (إجمالي نفقات التسويق + نفقات المبيعات) / العملاء الجدد المكتسبين. وكلما انخفضت تكلفة الاستحواذ على العملاء، كان ذلك أفضل للأعمال التجارية.

4. القيمة الدائمة للعميل (CLV)

ماذا: القيمة الدائمة للعميل هي القيمة/الإيرادات المتولدة من العميل طوال فترة ارتباطه بالشركة. تأخذ بعض المؤسسات أيضًا في الاعتبار تأثير الإحالة، بما في ذلك الإيرادات المتولدة من أولئك الذين يوصون الشركة بهم.

لماذا: يعد هذا مقياسًا مهمًا، خاصة في شركات البرمجيات كخدمة SaaS، لأن العميل الذي يجدد اشتراكه عامًا بعد عام يولد قيمة أسيّة مع مرور الوقت. يزيد معدل الاحتفاظ القوي بالعملاء من القيمة السوقية المضافة.

كيف: إجمالي المبيعات التي يتم تحقيقها للعميل على مدار علاقته التجارية. يشير ارتفاع القيمة السوقية المجمّعة إلى أعمال أكثر ربحية وقابلة للاستثمار.

5. معدل دوران المخزون

ماذا: معدل دوران المخزون هو مقياس لمدى سرعة بيع المنتجات. وهو يتتبع مدى تكرار تصفية المخزون واستبداله خلال فترة محددة.

لماذا: معدل دوران المخزون هو مؤشر على طلب السوق لمنتجك أو خدمتك. كما أنه مفيد في إدارة الإنتاج.

على سبيل المثال، إذا كان المخزون ينفد من مخزونك في وقت مبكر جدًا، فقد لا تقوم بتصنيع منتجات كافية لتلبية الطلب.

كيف: تكلفة البضائع المباعة/متوسط المخزون بسعر التكلفة. يشير ارتفاع معدل الدوران إلى إدارة المخزون بكفاءة وأداء مبيعات قوي.

6. الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

ماذا: الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) هي الأرباح التشغيلية للشركة. وهو يأخذ في الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة دون المصروفات العرضية أو النفقات الرأسمالية.

لماذا: في أي سنة معينة، قد تشتري شركة ما مصنعًا جديدًا أو تستحوذ على شركة أخرى. يمكن أن تنعكس هذه النفقات بشكل غير متناسب على بيان الأرباح والخسائر. تأخذ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات النفقات التشغيلية فقط في الاعتبار، مما يرسم صورة أكثر واقعية للأعمال.

كيف: الإيرادات - (التكاليف المباشرة + التكاليف غير المباشرة). كلما زادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، زادت أرباح الشركة المحتملة.

7. صافي الدخل

ما: مثل هامش الربح الإجمالي، يقيس صافي الدخل أو صافي الربح أيضًا الربحية. إلا أنه يتجاوز التكاليف المباشرة لبناء المنتج/تقديم الخدمة ليشمل التكاليف غير المباشرة أيضًا.

لماذا: تتكبد المنظمة عدة أنواع من التكاليف. يتم تضمين التكاليف المباشرة في تكلفة السلع المباعة. ومع ذلك، فإن التكاليف غير المباشرة مثل البرمجيات والسفر وما إلى ذلك، والتي تضيف إلى النفقات التشغيلية للأعمال التجارية، والرسوم الأخرى، مثل الفائدة على القروض أو الضرائب، لا يتم تضمينها. يمثل صافي الدخل كل ذلك.

كيف: الإيرادات - (التكاليف المباشرة + التكاليف غير المباشرة + التكاليف الأخرى). يشير صافي الدخل الإيجابي إلى عمل تجاري مربح.

8. معدل الاحتراق

ماذا: الحرق هو معدل إنفاق شركتك لرأس مالها.

لماذا: وهو مقياس أساسي للشركات الناشئة لفهم مدى سرعة استنزاف احتياطاتها النقدية ومدى سرعة استنزافها للاحتياطي النقدي ومدى حاجتها إلى تمويل إضافي.

كيف: إجمالي النفقات الشهرية

تعطي مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية الثمانية هذه لقادة الأعمال والمساهمين والمستثمرين صورة كاملة عن الشركة. فهي تُظهر لهم مدى جودة أداء الشركة وكيف يبدو المستقبل. كما أنها تساعدهم أيضًا على المقارنة مع معايير الصناعة لفهم موقف الشركة أمام المنافسين.

ومع ذلك، فإن ما سبق هو مجرد نظرة شاملة. فالمجموعة الجيدة من المقاييس التشغيلية تهتم أيضًا بالتفاصيل الدقيقة. ولهذا السبب تضع المؤسسات مقاييس تشغيلية لكل قسم. دعونا نلقي نظرة على ماهية هذه المقاييس وكيف تساعد.

## المقاييس التشغيلية حسب القسم

تعتمد المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لكل قسم بشكل كبير على الاستراتيجية العامة للمؤسسة وأهدافها. على سبيل المثال، إذا كان التوفير في التكاليف هو الهدف التنظيمي، فسيحتاج كل قسم إلى وضع مقاييس حول تقليل النفقات. أما إذا كان النمو هو الهدف، فستركز الأقسام على التوسع، وعائد الاستثمار على تكاليف النمو، وما إلى ذلك.

في كلتا الحالتين، هناك بعض المقاييس التشغيلية القياسية لكل قسم والتي تساعد في تتبع الكفاءة والإنتاجية والفعالية. نستكشف كل منها أدناه.

المقاييس التشغيلية للمبيعات

الهدف الأساسي لقسم المبيعات هو زيادة الإيرادات بالطبع. ولتحقيق هذا الهدف، يمكن لقسم المبيعات استخدام عدد من المقاييس لتحسين الكفاءة التشغيلية، مثل

نسبة العملاء المحتملين إلى الفرص

ماذا: يقارن هذا المقياس إجمالي العملاء المحتملين مقابل العملاء المحتملين المؤهلين. فهو يقيس عدد العملاء المحتملين الذين تقوم بتوليدهم من بين العملاء المحتملين الذين لديهم بالفعل إمكانية أن يصبحوا عملاء.

لماذا: يُظهر ما إذا كانت حملاتك التسويقية تستهدف العملاء المناسبين، والتي بدونها سيكون مسار التحويل مسدودًا.

كيف: عدد العملاء المحتملين المؤهلين/عدد إجمالي العملاء المحتملين. على سبيل المثال، إذا قمت بتوليد 100 عميل متوقع، منهم 25 عميلاً متوقعًا مؤهلين ليكونوا عملاءك المحتملين المثاليين، فإن نسبة العملاء المحتملين إلى الفرص هي 25/100، أي 25%.

طول دورة المبيعات

ماذا: طول دورة المبيعات هو الوقت الذي يستغرقه العميل من أول اتصال للعميل بشركتك حتى إتمام عملية البيع.

لماذا: دورة المبيعات الطويلة تؤخر تحقيق الإيرادات. كما أنها تنطوي على خطر نسيان الحسابات في خط الأنابيب أو تغيير العميل المحتمل لرأيه. طول دورة المبيعات يقيس كفاءة عملية البيع.

كيف: تاريخ إغلاق الصفقة - تاريخ أول اتصال

قيمة خط أنابيب المبيعات

ماذا: هذا المقياس هو الإيرادات المحتملة من جميع الفرص النشطة في خط المبيعات قيد الإعداد.

لماذا: يجلب خط الأنابيب السليم الفرص التي يمكن تحويلها من قبل فريق المبيعات. وهو يشير إلى أن جهود التسويق والمبيعات الواردة والصادرة فعالة.

كيف: القيمة المحتملة للعملاء المحتملين المؤهلين عبر جميع مراحل مسار التحويل

معدل التحويل

ماذا: يشير معدل التحويل إلى عدد العملاء المحتملين الذين يصبحون عملاء محتملين نتيجة لجهود المبيعات أو التسويق التي تبذلها الشركة.

لماذا: هذا المقياس هو مؤشر على فعالية جهود المبيعات والتسويق.

على سبيل المثال، إذا كان معدل التحويل منخفضًا جدًا، فقد يعني ذلك أنك تجذب الأشخاص الخطأ، أو أنه لا يوجد تناسب بين المنتج والسوق.

كيف: العملاء المحتملين المحوّلين/إجمالي العملاء المحتملين. إذا حصلت على 100 عميل محتمل وأغلقت 20 صفقة، فإن معدل التحويل الخاص بك هو 20%. وكلما ارتفع معدل التحويل، كان ذلك أفضل.

المقاييس التشغيلية للتسويق

تقوم فرق التسويق اليوم بمجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تحسين البحث العضوي، وتسويق المحتوى، والبحث المدفوع، والوسائط الاجتماعية، والإعلانات الرقمية، والتسويق المؤثر، والفعاليات عبر الإنترنت، وغير ذلك. يمكن قياس هذه العمليات بما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق .

العائد على الإنفاق على الإعلانات (ROAS)

ماذا: العائد على الإنفاق الإعلاني هو العائد الذي تحققه كل حملة إعلانية. وفي حين أنه يستخدم عادةً في الإعلانات الرقمية والاجتماعية، إلا أنه يمكن تطبيقه أيضًا على الإعلانات التلفزيونية أو المطبوعة.

لماذا: يُعد العائد على النفقات الإعلانية أداة تحسين رئيسية. فهو يساعد فرق العمل على تجربة أفكار الحملات الإعلانية وتحسين الاستثمارات بناءً على ما ينجح منها.

كيف: الإيرادات الناتجة عن العملاء الذين تم اكتسابهم من خلال حملة إعلانية/تكلفة الحملة الإعلانية

الإيرادات المتأتية من التسويق

ماذا: هذا هو إجمالي الإيرادات الناتجة مباشرة من الأنشطة التسويقية.

لماذا: يقارن هذا المقياس نجاح التسويق بالأنشطة الأخرى لاكتساب العملاء مثل المكالمات الهاتفية الباردة. يتتبع هذا المقياس فعاليته بانتظام، خاصةً عندما تنفق المؤسسات الأموال بشكل متزايد على التسويق الرقمي. فهو يساعد على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات وتحسين استراتيجيات النمو.

كيف: إجمالي الإيرادات من العملاء المكتسبين من خلال التسويق كمصدر أول

معدل النقر إلى الظهور (CTR)

ماذا: هذا مقياس تشغيلي أكثر دقة لتتبع فعالية الإعلانات الرقمية والمحتوى الرقمي في زيادة المشاركة.

لماذا: يشير ارتفاع نسبة النقر إلى الظهور إلى أداء أفضل للإعلانات/المحتوى، مما سيؤثر إيجابًا على تكلفة الإعلانات والقيمة المضافة والربحية.

كيف: كيف: عدد النقرات/عدد الزوار أو مرات الظهور

المقاييس التشغيلية في الخدمات اللوجستية

الخدمات اللوجستية عبارة عن آلة ضخمة من عدة أجزاء متحركة. من التعبئة والتغليف إلى الشحن إلى التسليم عند الباب، يشارك العديد من الأشخاص والعمليات. يتطلب تشغيل عمليات لوجستية فعالة مقاييس قوية، مثل:

معدل تنفيذ الطلبات

ماذا: يشير معدل الوفاء إلى الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات وتنفيذها.

لماذا: يؤدي التسليم الأسرع إلى إسعاد العملاء وتحسين كفاءة إدارة المخزون.

كيف: كيف: تاريخ الطلب - تاريخ التسليم

التسليم في الوقت المحدد

ماذا: الفرق بين وقت التسليم الموعود ووقت التسليم الفعلي.

السبب: في صناعات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية والموضة، يعمل التسليم في الوقت المحدد على تحسين تجربة العملاء وبناء الثقة، وهو أمر أساسي لمقاييس مثل القيمة السوقية المضافة.

كيف: تاريخ التسليم الموعود - تاريخ التسليم

المهلة الزمنية للموردين

ماذا: في كل سلسلة توريد، هناك العديد من الموردين الذين يحتاجون إلى إكمال مهامهم في الوقت المحدد لإنجاز عملك. تقيس مهلة الموردين هذا الأمر. إنها المهلة التي يحتاجها كل مورد لتسليم المواد الخام الخاصة بك من تاريخ الطلب.

لماذا: يمكن أن يصبح تسليم الموردين عائقاً في عملية التصنيع الخاصة بك. تساعد المهل الزمنية الأقصر في الإدارة المثلى للمخزون.

كيف: كيف: تاريخ الطلب - تاريخ التسليم

المقاييس التشغيلية للموارد البشرية

إدارة الأفراد، خاصة في اقتصاد المعرفة، أصعب بكثير مما يبدو. فالموارد البشرية لديها مهمة صعبة في تصميم المقاييس التشغيلية وتتبعها.

معدل التغيب عن العمل

ماذا: معدل التغيب هو حجم الغياب غير المخطط له لكل موظف.

لماذا: يؤدي التغيب إلى إرباك الجداول الزمنية ويؤدي إلى التأخير ويؤثر سلبًا على مقاييس الإنتاجية .

كيف: إجمالي الغياب غير المخطط له الذي لا يشمل أيام الإجازات المرضية أو أيام الإجازات المعتمدة

معدل الاحتفاظ بالموظفين

ماذا: معدل الاحتفاظ بالموظفين هو عدد الموظفين الذين يختارون البقاء في المؤسسة خلال فترة محددة، عادةً ما تكون سنة.

السبب: إن التوظيف والتأهيل والتدريب أمور مكلفة؛ لذا فإن ارتفاع معدل الاحتفاظ بالموظفين يوسع العائد على الاستثمار ويشير إلى ارتفاع مستوى رضا الموظفين.

كيف: (الموظفون الباقون في نهاية العام - الموظفون الذين تم تعيينهم في ذلك العام) / إجمالي الموظفين في بداية العام

معدل الاستخدام

ماذا: معدل الاستخدام هو النسبة المئوية للوقت الذي يقضيه الموظف في الأنشطة المدرة للدخل.

لماذا: تحتاج المنظمة إلى أن يكون لديها القدرة الكافية لتلبية متطلبات المشروع دون إهدار الموارد؛ ويساعد معدل الاستخدام في تتبع ذلك.

كيف: كيف: عدد الساعات القابلة للفوترة/عدد ساعات العمل الإجمالية

مقاييس التنوع والمساواة والإدماج

ماذا: تشير مقاييس DEI إلى أداء المؤسسة في توظيف الموظفين من خلفيات متنوعة والاحتفاظ بهم وترقيتهم وتشجيعهم.

لماذا: التنوع ليس عادلاً فحسب، بل هو أمر منطقي تمامًا في مجال الأعمال.

كيف: تتمثل بعض المقاييس الرئيسية لمبادرة التنوع في نسبة النساء في المؤسسة، ونسبة النساء في القيادة العليا، والتوزيع العرقي للموظفين على أساس الجنس أو العرق، والتوزيع العرقي للموظفين في مختلف الأدوار، والتعويضات على أساس الجنس أو العرق.

المقاييس التشغيلية في مجال التمويل

تساعد المقاييس التشغيلية في الشؤون المالية في إدارة أداء القسم، وضمان الامتثال، ومواءمة الاستراتيجيات مع أهداف العمل، وضمان التعامل مع التدفق الداخلي والخارجي بما يحقق مصلحة الشركة. المقاييس التشغيلية الرئيسية هي:

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

ماذا: كما يوحي الاسم، هو إجمالي الدين مقابل حقوق المساهمين.

لماذا: يساعد هذا المقياس على تقييم قدرة الشركة على زيادة رأس المال أو تمويل نفقاتها التشغيلية.

على سبيل المثال، إذا كانت الشركة الناشئة لديها ديون بقيمة 1 دولار مقابل كل 0.5 دولار من حقوق المساهمين، فهذا يدل على أن المستثمرين لا يثقون في الشركة بما يكفي لتحمل المخاطرة.

كيف: إجمالي الدين/إجمالي حقوق الملكية.

نسبة سريعة

ماذا: قدرة الشركة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل على الفور.

لماذا: يُظهر هذا المقياس ما إذا كانت الشركة قادرة على مواجهة العاصفة على المدى القصير؛ وبالتالي، فإنه يشير أيضًا إلى المرونة والاستقرار المالي.

كيف: كيف: الخصوم قصيرة الأجل/الأصول السائلة

التدفق النقدي التشغيلي

ماذا: التدفق النقدي التشغيلي هو التحقق مما إذا كانت الأموال الواردة أكثر من الخارجة.

لماذا: على الرغم من أن التدفق النقدي يختلف عن معدل الاحتراق، إلا أن كلاهما يعالج مشكلة التدفق الداخل/ الخارج. يشير التدفق النقدي السلبي إلى وجود صعوبات في دفع الالتزامات الفورية مثل الرواتب أو نفقات البرامج.

كيف: النقد الداخل - النقد الخارج لأي فترة معينة

تباين الميزانية

ماذا: يشير فرق الميزانية إلى الفرق بين الأموال التي خططت لإنفاقها وما أنفقته بالفعل.

لماذا: الميزانيات هي رؤية مالية لمستقبل الشركة. وهي مصممة لدعم أهداف الشركة. إذا كان هناك تجاوزات منتظمة، فهذا يعني أن التخطيط خاطئ، مما سيكون له عواقب في زيادة رأس المال والمبيعات والتسويق وما إلى ذلك.

كيف: (بنود الميزانية المتجاوزة/إجمالي بنود الميزانية) × 100

💡 نصيحة محترف: إذا كنت قائدًا هندسيًا ولا ترى قسمك أعلاه، فلا داعي للقلق. إليك بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس يمكنك استخدامها.

من الأمثلة أعلاه، قد تعتقد أن حساب هذه المقاييس مهمة بسيطة. خذ المثال الأخير، تباين الميزانية، على سبيل المثال. تحتاج فقط إلى معرفة عدد البنود في ميزانيتك التي تم تجاوزها. بسيط؟ لا.

لدى المؤسسة العادية مئات البنود في المتوسط، ولكل منها ميزانيات محددة بناءً على استراتيجيتها. على سبيل المثال، قد يخصص التسويق وحده ميزانية لـ

الرواتب

نفقات الاستشاريين

تكاليف البرمجيات

الفعاليات عبر الإنترنت، مثل الندوات عبر الإنترنت

الفعاليات على أرض الواقع (بما في ذلك السفر والمكان والإقامة وما إلى ذلك)

الإعلانات (موزعة حسب القناة)

التعاون مع المؤثرين

التعاون مع المحللين

يمكن أن يصبح تحديد الأهداف وتتبعها أمرًا غير عملي سريعًا، إلا إذا كانت لديك أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp مصمم خصيصًا للقيام بذلك. لنرى كيف يمكنك تتبع المقاييس التشغيلية وإدارتها لمراقبة الأداء وتحسين النتائج.

كيفية تتبع المقاييس التشغيلية وإدارتها

يحتاج إنشاء طريقة شاملة لتعيين المقاييس التشغيلية وتتبعها وإدارتها إلى نهج استراتيجي. فيما يلي إطار عمل يشمل مختلف جوانبها ويقدم لك أدوات مفيدة مثل برنامج مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات المعلومات والقوالب.

1. حدد أهدافك

حدد ما تريد أن يحققه قسمك لهذا العام. اشتق هذه الأهداف من أهداف المؤسسة لتبقى متوائمة.

على سبيل المثال، لنفترض أن هدف فريق المبيعات هو زيادة الإيرادات بنسبة 50% خلال العام المقبل. ستختار المقاييس التشغيلية لتحقيق هذا الهدف. لذا كن مدروسًا.

تحديد الأهداف كفريق مع سبورة ClickUp Whiteboards

أفضل الأهداف المحددة هي تلك التي يتبناها الفريق بشكل فعال. ولضمان ذلك، حدد أهدافك بشكل تعاوني. استخدم ClickUp Whiteboards لمراجعة أداء العام الماضي ومناقشة الرؤية المستقبلية وتحديد أهداف هذا العام.

إذا كنت جديدًا في هذا المجال، جرب بعضًا من ClickUp قوالب تحديد الأهداف للحصول عليها بشكل صحيح.

2. حدد المقاييس ذات الصلة

الخطوة التالية هنا هي اختيار المقاييس التي تتماشى مع الأهداف التي حددتها للتو. إذا كانت زيادة الإيرادات هي هدفك، فإن المقاييس التشغيلية و مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات تشمل

زيادة الإيرادات لكل عميل

معدل التحويل

قيمة خط الأنابيب

نسبة العملاء المحتملين إلى الفرص

طول دورة المبيعات

على سبيل المثال، يعد معدل التحويل مقياسًا رائعًا لأنه يوضح لك أنك تحتاج إما إلى زيادة معدل التحويل أو زيادة قيمة خط سير المبيعات لتحقيق أهداف المبيعات.

قالب مقاييس مشروع ClickUp

للحصول على بعض المساعدة في إعداد المقاييس الصحيحة لعملياتك التجارية، جرّب نموذج مقاييس مشروع ClickUp الخاص ب ClickUp . يمكّنك هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل والملائم للمبتدئين من تتبع أداء المشروع في الوقت الفعلي والحفاظ على أهداف الفريق.

3. تعيين أهداف موقوتة لكل مقياس

يساعدنا وضع أهداف ومقاييس محددة زمنيًا على فهم ما ينجح وما لا ينجح. هذا هو الأساس لإجراء تحسينات على العمليات التشغيلية. عند تحديد الأهداف، اجعلها محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا.

في المثال السابق، يمكنك تحديد معدل التحويل من فرصة إلى صفقة بنسبة 20% لهذا العام.

حدد الأهداف وراقب التقدم المحرز باستخدام ClickUp أهداف ClickUp هي واحدة من أفضل تطبيقات تتبع الأهداف لمراقبة كل مقياس في الوقت الفعلي عبر عدة مستخدمين. باستخدام ClickUp، يمكنك تعيين أهداف نقدية لتتبع مقدار الإيرادات التي تحققها.

يمكنك تعيين أهداف المهام لمراقبة العمل المنجز. على سبيل المثال، يمكنك إعداد كل فرصة كمهمة. عندما تكتمل كل مهمة (أو تتغير الحالة)، سيقوم ClickUp تلقائيًا بتقييم الأداء على مقاييسك!

ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك أيضًا تنظيم الأهداف ذات الصلة في مجلدات وتتبع الأداء عبر أهداف متعددة في طريقة عرض واحدة.

قالب ClickUp KPI

للحصول على الإلهام بشأن تحديد الأهداف الصحيحة، جرّب قالب مؤشرات الأداء الرئيسية ل Clickup . استخدمه لتصور مؤشرات الأداء الرئيسية، ومواءمة أعضاء الفريق نحو الأهداف، وتصور النتائج.

4. قم بإعداد أنظمة لجمع البيانات لكل مقياس

أحد أكبر الأسباب التي تجعل المقاييس غير مفيدة هو عدم جمع بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب عن كل مقياس منها. على سبيل المثال، كيف يمكنك معرفة معدل التحويل الخاص بك إذا كنت لا تتبع كل عميل محتمل وفرصة وصفقة على منصة واحدة؟

قم بإعداد منصة شاملة تلتقط جميع البيانات ذات الصلة. امنح جميع المستخدمين المعنيين إمكانية الوصول إلى هذه المنصة لتحديث المعلومات بانتظام.

تتيح لك ClickUp تحويل الأهداف والغايات إلى مهام. يمكنك تعيين المستخدمين، وتعيين المواعيد النهائية، وربط التبعيات، وإنشاء حالات/حقول مخصصة، والتعاون في التعليقات، وإتقان أهدافك كل ذلك في مكان واحد.

5. مراجعة الأداء

بمجرد الانتهاء من جمع كل البيانات، استخدم أداة إعداد التقارير لمقارنة أدائك التشغيلي بالمعايير المحددة أو معايير الصناعة أو الأداء التاريخي.

إذا لم يكن معدل التحويل لديك 25%، فقم بإجراء مراجعة مع الفريق لفهم السبب. تحقق من الأسباب الجذرية لأي مشاكل أو ضعف في الأداء. تنفيذ استراتيجيات لتحسين معدلات التحويل بسرعة.

تتبع تقدم العمل واحصل على رؤى مهمة باستخدام ClickUp لوحات معلومات ClickUp تساعد مديري العمليات على مراقبة أداء الفريق في الوقت الفعلي عبر المشاريع. استخدم ClickUp من أجل:

تتبع المقاييس الدقيقة

تصور التقدم المحرز

إنشاء طريقة عرض من جزء واحد للمقاييس المهمة

فهم العمليات اليومية

إجراء التعديلات وتحقيق التحسينات

قم بترقية عملياتك باستخدام ClickUp

تعد المقاييس التشغيلية في جوهرها وسيلة للانتباه. إنها طريقة الشركة للنظر إلى التفاصيل الدقيقة للعمل اليومي.

إذا ارتفعت التكلفة لكل عميل متوقع فجأة، فإن المقياس يحذر محلل التسويق. إذا كان الفريق يواجه تجاوزات مستمرة في الميزانية، فإن رئيس الشؤون المالية لديه سبب للقلق. إذا كان فريق المبيعات يقوم بالتحويل بمعدل قياسي، فإن رئيس النمو لديه سبب للاحتفال. تبقي المقاييس التشغيلية المهمة الشركات على اتصال بالواقع على الأرض.

وبدون الأدوات المناسبة لتعيين هذه المقاييس وتتبعها وإدارتها، يمكن أن تتعثر الشركة وتسقط أو تحلق بالقرب من الشمس.

تجنّب أيًا من هذين السيناريوهين مع أنظمة تتبع المقاييس المصممة لهذا الغرض من ClickUp. باستخدام ClickUp، يمكنك وضع الأهداف، وتقسيمها إلى مهام، وجمع البيانات، وبناء تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية واستخلاص الرؤى لتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .