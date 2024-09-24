أفضل 12 أداة للاكتشاف الإلكتروني لتبسيط إدارة البيانات

إن الزيادة الكبيرة في البيانات الإلكترونية داخل الشركات التي تشهد تحوّلاً رقميًا تجعل من الضروري نشر أدوات متخصصة للبحث عن المعلومات المهمة والعثور عليها وتنظيمها بكفاءة. 📊

في الواقع، فإن القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية (FRCP) تتطلب من المؤسسات في الولايات المتحدة تخزين بياناتها وإدارتها بطريقة تجعلها قابلة للاسترجاع بسهولة. إن عدم القيام بذلك لا يؤدي فقط إلى الإحباط - بل يمكن أن يؤدي إلى عقوبات كبيرة.

وهنا تحديدًا يأتي دور أدوات الاكتشاف الإلكتروني. 🔍

أدوات الاكتشاف الإلكتروني هي برمجيات متخصصة مصممة لتبسيط عملية تحديد موقع المعلومات المخزنة إلكترونيًا (ESI) وجمعها وتحليلها. اليوم، لا غنى عن أدوات برمجيات الاكتشاف الإلكتروني في التقاضي و حوكمة البيانات السيناريوهات.

يمكن أن يؤدي عدم وجود أو اختيار الحل الخاطئ للاكتشاف الإلكتروني إلى عمليات بحث تستغرق وقتًا طويلاً وقاعدة بيانات تمثل صداعًا في إدارتها. ولا ينبغي أن يضطر أحد إلى التعامل مع ذلك!

استنادًا إلى أبحاثنا واختباراتنا المكثفة في ClickUp، إليك قائمة بأفضل 12 أداة للاكتشاف الإلكتروني في السوق. تابع القراءة لمعرفة المزيد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الاكتشاف الإلكتروني؟

في جوهرها، لا يقتصر دور أدوات الاكتشاف الإلكتروني، أو الاكتشاف الإلكتروني، على العثور على أي معلومات رقمية؛ بل يتعلق الأمر بتحديد البيانات الصحيحة المقبولة في المحكمة. بالنسبة للفرق القانونية وشركات المحاماة، يعني ذلك التأكد من أن البيانات المسترجعة تفي بالمعايير القانونية وذات صلة بالقضية المطروحة.

عند اختيار برنامج اكتشاف إلكتروني، هذه هي الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها لإدارة بياناتك والاستفادة منها بفعالية:

إمكانيات بحث متقدمة: ابحث عن أدوات ذات وظائف بحث متقدمة تسمح بإجراء استعلامات مفصلة وتصفية لتقليل عمليات البحث اليدوية

ابحث عن أدوات ذات وظائف بحث متقدمة تسمح بإجراء استعلامات مفصلة وتصفية لتقليل عمليات البحث اليدوية معالجة البيانات وتصفيتها: اختر أداة مراجعة للاكتشاف الإلكتروني يمكنها التعامل مع تنسيقات البيانات المختلفة وتنقيح النتائج لتلبية المعايير القانونية

اختر أداة مراجعة للاكتشاف الإلكتروني يمكنها التعامل مع تنسيقات البيانات المختلفة وتنقيح النتائج لتلبية المعايير القانونية التكامل والتوافق: تأكد من أن الأداة تتكامل بسلاسة مع إدارة المشاريع القانونية وتدعم مختلف منصات البريد الإلكتروني والتخزين السحابي وقواعد البيانات لجمع البيانات بشكل شامل

تأكد من أن الأداة تتكامل بسلاسة مع إدارة المشاريع القانونية وتدعم مختلف منصات البريد الإلكتروني والتخزين السحابي وقواعد البيانات لجمع البيانات بشكل شامل الأمن والامتثال: يجب أن تفي الأداة بمعايير ولوائح الصناعة مثل HIPPA واللائحة العامة لحماية البيانات لضمان حماية البيانات وسريتها

يجب أن تفي الأداة بمعايير ولوائح الصناعة مثل HIPPA واللائحة العامة لحماية البيانات لضمان حماية البيانات وسريتها تصدير البيانات وإعداد التقارير: تعد ميزات تصدير البيانات الفعالة وميزات إعداد التقارير القابلة للتخصيص ضرورية للتقييم المبكر للحالة وعرض الأدلة

تعد ميزات تصدير البيانات الفعالة وميزات إعداد التقارير القابلة للتخصيص ضرورية للتقييم المبكر للحالة وعرض الأدلة قابلية التوسع: يجب أن تتوسع الأداة مع نمو بياناتك دون المساس بالأداء

يجب أن تتوسع الأداة مع نمو بياناتك دون المساس بالأداء الفعالية من حيث التكلفة: مراعاة التكلفة الإجمالية للملكية، بما في ذلك رسوم الترخيص ورسوم الصيانة

قراءة المزيد: أفضل 10 برامج لتنظيم الملفات

## أفضل 12 أداة للاكتشاف الإلكتروني لإدارة البيانات بشكل مبسط

هل أنت مستعد لتبسيط عملياتك القانونية؟ اطلع على أفضل 12 أداة للاكتشاف الإلكتروني. ستساعد أفضل اختياراتنا مؤسستك على زيادة الكفاءة والبقاء في صدارة المشهد القانوني المتطور.

1. Logikcull (الأفضل لتبسيط عمليات الاكتشاف الإلكتروني)

عبر لوجيك كول إذا كانت البساطة هي ما تبحث عنه، فإن لوجيك كول هو ما تبحث عنه. Logikcull عبارة عن منصة متكاملة ومغلقة الحلقة للاكتشاف الإلكتروني تعمل على تبسيط تحميل كميات كبيرة من البيانات والبحث عنها ومراجعتها.

وهي تتميز في سوق الاكتشاف الإلكتروني بميزات الأمان المتنوعة، بما في ذلك تشفير البيانات، والمصادقة الثنائية (2FA)، وأدوار المستخدم القائمة على الأذونات، وفحص الفيروسات، والحماية من البرمجيات الخبيثة. وتساعد هذه الميزات على ضمان الامتثال للوائح التنظيمية الهامة، مثل HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC2 (النوع الثاني).

يتكامل Logikcull مع Google Vault وSlack وMicrosoft 365 وBox وغيرها من الأنظمة الأساسية، مما يجعل استخراج البيانات من المصدر أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات Logikcull

تطبيق فلاتر بحث محددة مسبقًا لاكتشاف البيانات بشكل أسرع، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأنواع المستندات ومحتوى معلومات التعريف الشخصية (PII)

إدارة إشعارات الحجز التلقائي، والتذكير، والتتبع بسهولة

تنفيذ عمليات التنقيح المجمّعة، ووضع علامات الامتيازات، واكتشاف المستندات المتشابهة، واكتشاف معلومات التعريف الشخصية، وترابط البريد الإلكتروني تلقائياً

تنفيذ التشفير المدمج، والمصادقة الثنائية، والأذونات المستندة إلى الأدوار، والمسح الضوئي لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة، ومشاركة الحلقة المغلقة

قيود لوجيك كول

يمكن للمستخدمين غير المعتادين على أدوات تحليل البيانات المتطورة أن يواجهوا منحنى تعليمي حاد

تسعير Logikcull

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Logikcull

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

2. RelativityOne (الأفضل للاكتشاف الإلكتروني المعقد واسع النطاق)

عبر RelativityOne إذا كنت تتعامل مع قضايا معقدة وواسعة النطاق، فإن RelativityOne هي منصة قوية. فهي تساعد الشركات وشركات المحاماة والوكالات الحكومية وغيرها في الاكتشاف السريع باستخدام منصة RelativityOne.

علاوة على ذلك، تسمح RelativityOne للمستخدمين بتعزيز وظائفها كمنصة مفتوحة المصدر مع تطبيقات مصممة خصيصًا أو من صنع المطورين متاحة من خلال Relativity App Hub.

بالإضافة إلى الميزات القياسية للاكتشاف الإلكتروني، تضمن Relativity الأمان من خلال فريقها المتخصص، Calder7، الذي يحمي البيانات الحساسة. في الواقع، تلتزم المنصة بالعديد من معايير الأمان، بما في ذلك ISO/IEC 27001 وSOC 2 Type 2 وHIPAA. كما أنها تتكامل مع أدوات المؤسسات الشائعة مثل Microsoft 365 وSlack وGoogle Workspace.

RelativityOne أفضل الميزات

الأتمتة سير عمل إدارة المستندات لتقليل المهام اليدوية وتقليل الأخطاء البشرية

تصور بيانات الاتصالات، مثل رسائل البريد الإلكتروني والنصوص، في سياقها الأصلي لفهم أفضل

أدوات التنقيح والتمييز لإخفاء المعلومات الأساسية أو التأكيد عليها

تعيين أذونات المستخدم الدقيقة وعناصر التحكم في الوصول لتقييد الوصول إلى مستندات محددة

قيود RelativityOne

قد يكون استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها معقداً ويتطلب معرفة غير موثقة ومتخصصة

تسعير #### RelativityOne

التسعير المخصص

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6/5 (أكثر من 470 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 470 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

قراءة المزيد: 10 أدوات يحتاج إليها كل محامٍ في حزمة التكنولوجيا القانونية الخاصة به

3. كاسي بوينت (الأفضل للتكنولوجيا القانونية المتكاملة)

عبر كاسيبوينت بالنسبة للفرق القانونية التي تبحث عن قابلية التوسع والمرونة، Casepoint. توفر بنيته القائمة على السحابة قابلية التوسع والمرونة، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات من جميع الأحجام. كما أنه يوفر أيضًا تدفقات عمل قابلة للتخصيص وعمليات الاكتشاف الإلكتروني الآلية، مما يقلل من المهام اليدوية ويعزز الإنتاجية.

يضمن Casepoint الامتثال للوائح مثل HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال تشفير البيانات القوي وعناصر التحكم في الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل بسلاسة مع مختلف مصادر البيانات وأدوات الجهات الخارجية لإدارة البيانات بكفاءة وإجراء تحليلات ثاقبة.

أفضل ميزات Casepoint

معالجة المعلومات القيمة وتقليلها بسرعة باستخدام تقنية سهلة الاستخدام

ضمان الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية البيانات وقانون حرية تداول المعلومات واللوائح الأخرى

أتمتة تقييم المسألة باستخدام خوارزميات متقدمة لمجموعات البيانات الكبيرة

قيود كاسي بوينت

يمكن أن تستفيد نتائج تصفية الشبكة وميزات التنقل لأسفل من التحسينات على تجربة المستخدم

تسعير Casepoint

التسعير المخصص

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

4. ديسكو للاكتشاف الإلكتروني (الأفضل للاكتشاف الإلكتروني السريع القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر Disco eDiscovery تعمل أداة DISCO eDiscovery على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط مراجعة البيانات. وهي تقدم برنامجًا قانونيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية الاكتشاف الإلكتروني ومراجعة المستندات و إدارة القضايا للشركات وشركات المحاماة والوكالات الحكومية.

يمكن استخدام حلولها المستندة إلى السحابة بشكل فردي أو تكاملها لإنشاء منصة موحدة. يتيح ذلك للفرق إدارة دورة حياة اكتشاف البيانات بالكامل - من الطلبات القانونية إلى المراجعة - ضمن واجهة واحدة.

ديسكو للاكتشاف الإلكتروني #### أفضل الميزات

تحديد أولويات مراجعة المستندات باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعلامات السياقية

إنشاء تقارير في الوقت الفعلي مع تصور البيانات وترابط البريد الإلكتروني للحصول على سياق شامل

استخدام وظيفة بحث سهلة الاستخدام مع الفلاتر ومنشئ البحث للاستعلامات المعقدة

تمكين البحث النص عبر جميع المستندات باستخدام خاصية التعرف الضوئي على الحروف التلقائي على الصور وملفات PDF

قيود Disco eDiscovery

لا يدعم تصدير قوائم بجلسات الاستيعاب وتفاصيل الاستيعاب وتعيينات ملفات التحميل والإنتاج وتفاصيل الإنتاج والتراكبات وفرق المراجعة وسجلات الإجراءات الجماعية ومراحل المراجعة وما إلى ذلك.

تسعير برنامج Disco eDiscovery

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Disco eDiscovery

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

5. نيكست بوينت (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر النقطة التالية إذا كنت شركة أصغر، توفر Nextpoint حلاً ميسور التكلفة من خلال منصتها السحابية سهلة الاستخدام والقائمة على السحابة. فهي تسمح للمستخدمين بسحب وإسقاط بيانات غير محدودة، ومراجعة الإنتاج ومشاركته على الفور، والتعاون بفعالية لبناء حالات قوية - كل ذلك دون عناء استيراد البيانات أو رسوم الاستضافة.

تم تصميم Nextpoint استناداً إلى مبادئ إدارة موارد البيانات الإلكترونية (EDRM)، وهي تُسرّع عملية الاكتشاف التقليدية إلى يوم واحد، مما يجعلها حلاً فعالاً من حيث التكلفة للمؤسسات الأصغر حجماً.

أفضل ميزات Nextpoint

استخراج البيانات والبيانات الوصفية تلقائيًا باستخدام فهرسة OCR لملفات الصور

تخصيص مهام سير عمل مراجعة المستندات باستخدام الترميز وطرق العرض المخصصة والعلامات والإجراءات المجمعة

تيسير التعاون وإعداد القضايا من خلال إدارة الإيداعات والإنتاجات والنصوص والجداول الزمنية

تسجيل الوصول إلى البيانات وطرق العرض والتعديلات والحذف والتنزيلات مع مسارات تدقيق مفصلة

قيود Nextpoint

يمكن أن يكون استيراد البيانات أبطأ من المنصات الأخرى بسبب تصوير جميع الملفات عند الاستيراد بدلاً من الاحتفاظ بها في صيغتها الأصلية

تسعير Nextpoint

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات نكست بوينت

G2 : 4.3/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.4/5 (230+ تقييم)

6. Everlaw (الأفضل للاكتشاف الإلكتروني التعاوني)

عبر إيفرلو يفتخر Everlaw ب "العثور على الإبر في أكوام القش"، وهو بالتأكيد يرقى إلى مستوى هذا الادعاء. من بين أدوات الاكتشاف الإلكتروني في هذه القائمة، يتميز Everlaw بمعالجة كل شيء بدءًا من الرسائل الفورية ورسائل البريد الإلكتروني إلى نسخ الملفات الصوتية والمرئية. كما أن قدرة Everlaw على تبسيط عمليات البحث تجعلها أكثر سهولة في الاستخدام من خلال السماح للمستخدمين بترميز استفساراتهم بالألوان.

لذا، إذا لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا، فلا تقلق - يمكنك تحديد موقع المعلومات بسرعة دون القلق بشأن صيغ البحث المعقدة أو التعبيرات العادية (regex).

بالإضافة إلى ذلك، تضمن المنصة الأمان من خلال تفويض FedRAMP، والمصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الأحادي، وأذونات المستخدم. على الرغم من أن Everlaw يعتمد على السحابة بشكل أساسي، إلا أنه يوفر أيضًا خيارات النشر المستندة إلى البرمجيات كخدمة أو على الويب، مما يمنح المستخدمين مرونة في الوصول إلى الأداة.

أفضل ميزات Everlaw

جرد وفهرسة وتحليل أنواع مختلفة من البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني والصور وملفات CAD

ترجمة أكثر من 100 لغة ونسخ ملفات الوسائط

تحميل ما يصل إلى 900,000 مستند في الساعة

إعادة تنقيح البيانات الوصفية والصفحات وجداول البيانات وملفات الوسائط بكفاءة

قيود Everlaw

يمكن أن تكون تعيينات البيانات الوصفية صعبة، وقد لا يكون إنشاء سجلات الامتيازات بديهيًا دائمًا

تسعير Everlaw

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إيفرلو

G2 : 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (80+ تقييم)

7. CloudNine LAW (الأفضل للاكتشاف الإلكتروني داخل الشركة)

عبر CloudNine LAW CloudNine هو حل للاكتشاف الإلكتروني يعمل على تبسيط عملية اكتشاف البيانات بأتمتة متقدمة. يوفر معالجة البيانات واستيعابها تلقائيًا ل MS365 وOneDrive ويدعم أنواعًا مختلفة من البيانات، مثل رسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات الصوتية وصور الطب الشرعي، إلخ.

توفر المنصة أدوات بحث وتمييز دقيقة وبديهية لتحديد موقع البيانات وإدارتها بكفاءة.

CloudNine LAW أفضل الميزات

التكامل بسلاسة مع Microsoft 365 وOneDrive لجمع البيانات بشكل أسرع

الحفاظ على سياق البيانات التي تم استيعابها لإجراء مراجعات شاملة للجدول الزمني

دعم أنواع متعددة من البيانات، بما في ذلك السجلات المالية، ومقتنيات الطب الشرعي، والرسائل النصية القصيرة، ورسائل تطبيقات التعاون، وتحديد الموقع الجغرافي، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

قيود CloudNine LAW

يكافح عارض الصور للتعامل مع قواعد بيانات متعددة مفتوحة في وقت واحد

تقييمات ومراجعات CloudNine LAW CloudNine LAW

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 مراجعة)

8. كشف البيانات (الأفضل للتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر كشف البيانات تستفيد منصة Reveal Data للاكتشاف الإلكتروني من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تحليل البيانات ومراجعتها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات متقدمة، بما في ذلك الترميز التنبؤي والتجميع. وهي تتميز بالتعلم الآلي المدمج لتصنيف البيانات الديناميكي والبنية التحتية السحابية القابلة للتطوير من أجل معالجة فعالة. تشمل إمكانات البحث الخاصة بها معالجة اللغة الطبيعية لاكتشاف البيانات بدقة.

صُممت Reveal Data مع مراعاة تجربة المستخدم وقابلية التوسع، وهي مناسبة للمؤسسات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Reveal Data

الاستفادة من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتقدمة والترميز التنبؤي

تحسين تصنيف البيانات وملاءمتها ديناميكيًا باستخدام التعلم الآلي

تخصيص لوحات المعلومات والتقارير لتصور اتجاهات البيانات ومراجعة التقدم المحرز

التعاون من خلال أدوات للمراجعات المشتركة والتعليقات التوضيحية والتواصل

كشف قيود البيانات

ميسورة التكلفة للاستخدام الفردي ولكنها قد تكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى التكامل في تطبيقاتها

الكشف عن أسعار البيانات

التسعير المخصص

Reveal Data التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

9. إكسترو ليجال (الأفضل للاكتشاف الإلكتروني للمؤسسات)

عبر خارجي قانوني يعمل Exterro Legal على تبسيط وأتمتة عملية الحجز القانوني، مما يسهل على الفرق القانونية إدارة عمليات الحجز وإنفاذها بكفاءة. ومن خلال التكامل بسلاسة مع تدفقات العمل الحالية للاكتشاف الإلكتروني، تضمن Exterro Legal قدرة الفرق القانونية على إصدار عمليات الحجز وتتبعها وإدارتها بسرعة مع الحفاظ على الامتثال.

علاوةً على ذلك، تساعد واجهة النظام الأساسي سهلة الاستخدام ونظام الإشعارات على تبسيط التواصل وتقليل مخاطر تلف البيانات. وبفضل واجهتها البديهية وبنيتها القابلة للتطوير، تعمل Exterro Legal على تمكين الدعم في التعامل مع القضايا المعقدة بسرعة ودقة مع الحفاظ على معايير أمنية وتنظيمية صارمة.

أفضل ميزات Exterro Legal

أتمتة جمع البيانات ومعالجتها لتعزيز الكفاءة

التكامل بسلاسة مع الأنظمة القانونية والتجارية لسير عمل متماسك

إدارة الحجوزات القانونية مع الإشعارات والتتبع الآلي

إجراء تحقيقات ومراجعات شاملة للوثائق باستخدام البحث والتحليلات المتقدمة

قيود Exterro Legal

يفتقر إلى القدرة على الإيقاف التلقائي للتذكير التلقائي للبائعين المحددين

تسعير Exterro Legal

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إكسترو ليجال

G2 : 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

10. خط البصر (الأفضل للتعاون في الوقت الحقيقي)

عبر كونسيليو Sightline هي منصة متقدمة للاكتشاف الإلكتروني مصممة لتحسين التعامل مع ملفات القضايا. وهي تتفوق في تصفية المستندات غير ذات الصلة، والكشف عن معلومات القضية الرئيسية، وتسهيل المراجعات التفصيلية.

وباعتباره حلاً للاكتشاف الإلكتروني، يوفر Sightline من Consoilio لفرق القضايا أحدث أدوات البحث عن البيانات، وميزات مراجعة المستندات الشاملة، وقدرات التحقيق القائمة على التحليلات.

أفضل ميزات #### Sightline

تحديد موقع بيانات القضية ذات الصلة والوثائق الرئيسية مع وظائف بحث متطورة

تنقيح نتائج البحث باستخدام البيانات الوصفية وحقول المنتجات، مثل التواريخ ورسائل البريد الإلكتروني

تصفية المستندات غير ذات الصلة حسب نوع الملف وخصائص أخرى باستخدام أدوات التحقيق المتكاملة

قيود خط الرؤية

يتضمن البحث عن المستندات عدة خطوات، والتي قد تكون معقدة بالنسبة لأعضاء الفريق الجدد لتعلمها

تسعير خط البصر

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات خط البصر

G2 : 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

11. منصة Veritas eDiscovery Platform (الأفضل لحوكمة البيانات)

عبر فيريتاس تعمل منصة Veritas eDiscovery Platform على تبسيط عملية اكتشاف البيانات من خلال محرك البحث المتقدم القائم على مجموعة البيانات. وبالتالي، فهي تمكّن المؤسسات من تحديد الملفات والوصول إليها بسرعة. وتدعم المنصة التحقيقات المعقدة من خلال أتمتة ما يصل إلى 100 استعلام في وقت واحد.

تستوعب المنصة أكثر من 500 تنسيق ملف، مما يضمن معالجة البيانات وتحليلها بشكل شامل من خلال تدفقات عمل فعّالة. تعمل المنصة على تعزيز الكفاءة وتخفيف المخاطر من خلال التركيز على المحتوى الدقيق وتصفية البيانات غير ذات الصلة.

وبفضل واجهتها البديهية، تُمكِّن Veritas مسؤولي الامتثال وخبراء تكنولوجيا المعلومات القانونيين من إدارة المخاطر بفعالية واتخاذ قرارات مستنيرة، كل ذلك مع الحفاظ على معايير الأمن والامتثال الصارمة.

أفضل ميزات منصة Veritas eDiscovery Platform

التقاط المعلومات من أكثر من 100 مصدر محتوى

الوصول إلى البيانات غير المهيكلة من خلال التصنيف والفهرسة

توسيع نطاق الاكتشاف بشكل آمن من خلال استهداف المحتوى ذي الصلة وتحديده وتصديره فقط

حدود منصة Veritas eDiscovery Platform

تتطلب وظائف التصدير والإنتاج المحدودة برامج إضافية لتسليم الإنتاج النهائي

تسعير منصة Veritas eDiscovery Platform

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات منصة Veritas eDiscovery Platform

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

12. أونا (الأفضل لتوحيد بيانات التطبيق)

عبر أونا Onna عبارة عن منصة لإدارة البيانات مصممة لمساعدة قادة التكنولوجيا والأعمال على تحرير القيمة من بيانات المؤسسة غير المنظمة.

وعلى وجه التحديد، تعمل المنصة على مركزية البيانات وتوحيدها وإدارتها من مختلف تطبيقات مكان العمل المستندة إلى السحابة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الهامة والتحكم فيها. يتيح هذا النهج الموحّد للشركات تخفيف المخاطر وتحسين نتائج الأعمال.

يدعم Onna طلبات تكنولوجيا المعلومات والامتثال، مما يقلل من أوقات المراجعة القانونية والتكاليف. وهو يربط البيانات بشكل آمن بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) ويتميز بخيار "المجموعات" لتنظيم ودعوة المتعاونين في المشاريع.

تدمج المنصة البيانات غير المهيكلة من مصادر مثل Slack وGoogle وMicrosoft وConluence. يساعد ذلك في معالجة مشاكل انتشار البيانات والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي الجيني.

أفضل ميزات Onna

نقل ملفات الوسائط ومشاركتها بسهولة داخل المنصة

تحديد موقع الملفات والوثائق ذات الصلة لعمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات العناية الواجبة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي

قيود أونا

يتطلب تخطيطًا دقيقًا لمجموعات البيانات الكبيرة لضمان التجميع في الوقت المناسب والامتثال لقيود استخدام البيانات

تسعير أونا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أونا

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

كلما عرفت أكثر: استحوذت شركة Reveal Data مؤخرًا على شركتي Logikcull و Onna، مما عزز قدراتها في مجال الاكتشاف الإلكتروني وإدارة البيانات.

## ملخص أدوات الاكتشاف الإلكتروني مع جدول مقارنة

فيما يلي جدول مقارنة سريع لأدوات الاكتشاف الإلكتروني لتتمكن من مراجعة خياراتك:

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية القيود Logikcull تبسيط عمليات الاكتشاف الإلكتروني منصة متكاملة، تشفير البيانات، المصادقة الثنائية، الأدوار المستندة إلى الأذونات، التنقيحات المجمعة، الكشف التلقائي عن معلومات تحديد الهوية الشخصية، تتكامل مع Google Vault، و Slack، إلخ. منحنى تعلم حاد للمستخدمين غير المعتادين على الأدوات RelativityOne اكتشاف الاكتشاف الإلكتروني المعقد على نطاق واسع مفتوح المصدر، وأتمتة سير العمل، وتصور بيانات الاتصالات، وأدوات التنقيح، وأذونات المستخدم الدقيقة، والتكامل مع Microsoft 365 وSlack وGoogle Workspace استكشاف الأخطاء التقنية المعقدة كاسبوينت تقنية قانونية متكاملة بنية قائمة على السحابة، تدفقات عمل قابلة للتخصيص، الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA، تتكامل مع أدوات الطرف الثالث لإدارة البيانات والتحليلات يمكن تحسين تجربة المستخدم ديسكو للاكتشاف الإلكتروني الاكتشاف الإلكتروني السريع القائم على الذكاء الاصطناعي مراجعة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقارير في الوقت الفعلي، ووظيفة البحث البديهية، والتعرف الضوئي التلقائي على الحروف للبحث عن النصوص دعم تصدير محدود لأنواع البيانات المختلفة Nextpoint الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات، وخدمات الترجمة، ويقوم بتحميل ما يصل إلى 900,000 مستند في الساعة، والتنقيح الفعال استيراد البيانات بشكل أبطأ بسبب عمليات التصوير Everlaw الاكتشاف الإلكتروني التعاوني يتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات، وخدمات الترجمة، وتحميل ما يصل إلى 900,000 مستند في الساعة، والتنقيح الفعال قد تكون تعيينات البيانات الوصفية صعبة CloudNine LAW الأتمتة المتقدمة لمعالجة البيانات، يتكامل مع Microsoft 365، ويدعم أنواعًا متعددة من البيانات عارض الصور يواجه صعوبات مع قواعد بيانات متعددة Reveal Data تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والترميز التنبؤي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وأدوات التعاون تكلفة عالية للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى عمليات تكامل إكستيرو ليجال الاكتشاف الإلكتروني للمؤسسات أتمتة عمليات الحجز القانوني، والتكامل مع عمليات سير العمل الحالية، والبحث المتقدم والتحليلات يفتقر إلى تذكيرات الإيقاف التلقائي للبائعين المحددين Sightline التعاون في الوقت الفعلي وظائف بحث متطورة، وميزات مراجعة شاملة للوثائق، وأدوات تحقيق متكاملة خطوات بحث معقدة لأعضاء الفريق الجدد منصة Veritas eDiscovery Platform حوكمة البيانات بحث متقدم يعتمد على مجموعة البيانات، ويستوعب أكثر من 500 تنسيق ملف، ويتسع بشكل آمن لتحديد المحتوى ذي الصلة وظائف التصدير المحدودة تتطلب برامج إضافية أونا توحيد بيانات التطبيق مركزية بيانات المؤسسة غير المهيكلة وإدارتها، والتكامل مع مختلف التطبيقات المستندة إلى السحابة، ودعم طلبات تكنولوجيا المعلومات والامتثال يتطلب التخطيط لمجموعات البيانات الأكبر

💡 نصيحة احترافية: اعتبارات لاختيار أداة الاكتشاف الإلكتروني الخاصة بك:

الاندماج مهم: تأكد من أن أداة الاكتشاف الإلكتروني الخاصة بك تتكامل بشكل جيد مع أنظمتك الحالية (مثل إدارة المستندات وأدوات الاتصال) من أجل تدفق البيانات والتعاون بسلاسة.

التدريب والدعم: احرص على اختيار بائع يقدم الدعم المستمر. استثمر أيضًا في تدريب فريقك لضمان قدرته على الاستفادة الكاملة من ميزات أداة الاكتشاف الإلكتروني التي اخترتها.

أدوات أخرى للاكتشاف الإلكتروني لك ## أدوات أخرى للاكتشاف الإلكتروني لك

في حين أن أدوات الاكتشاف الإلكتروني المتخصصة ضرورية لاكتشاف البيانات ومراجعتها، إلا أنها غالبًا ما تتفوق في مجالات محددة مثل إدارة المستندات أو تحليل البيانات. ومع ذلك، قد لا تقدم حلولاً شاملة لإدارة مجموعة كاملة من المهام وسير العمل المرتبطة بالمشاريع القانونية.

نظرًا لأن هذه الأدوات قد تركز بشكل كبير على وظائف معينة، مثل معالجة البيانات أو عمليات التحقق من الامتثال، فقد تغطي احتياجاتك التنظيمية الأوسع نطاقًا. على سبيل المثال، قد تفتقر هذه الأدوات إلى المرونة اللازمة للتكيف مع متطلبات إدارة المشاريع المختلفة أو قد تقدم قدرات محدودة في دمج تدفقات العمل المتنوعة وأدوات التعاون.

أدخل انقر فوق أداة تعمل على سد الثغرات من خلال توفير منصة موحدة تعزز عملية الاكتشاف الإلكتروني.

ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع القانونية متعددة الاستخدامات)

على الرغم من أن ClickUp قد لا يكون من بين أدوات الاكتشاف الإلكتروني التقليدية، إلا أنه لديه الكثير ليقدمه من حيث الحلول القانونية. وباعتبارها منصة إنتاجية شاملة، فإن برنامج إدارة مشاريع شركات المحاماة يساعد المتخصصين القانونيين على تركيز عملهم في مساحة عمل ديناميكية واحدة.

نظّم سجلاتك ومشاريعك بسرعة باستخدام الأدوات القابلة للتخصيص بسهولة التي تقدمها ClickUp

علاوة على ذلك، قوية برنامج إدارة السجلات يمكّنك من تنظيم البيانات وإدارتها ومشاركتها بكفاءة عبر عملك. يمكنك إنشاء مساحات ومجلدات مخصصة للأقسام أو المشاريع المختلفة وإدارة الأذونات والأدوار لكل منها بسهولة، مما يضمن سير كل شيء بسلاسة.

مع مستندات ClickUp إنشاء المستندات ومشاركتها دون عناء. يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى الملفات والتعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل مراجعة المستندات وتحديثها والتحقق منها أمراً سهلاً. يمكنك إعداد المهام داخل ClickUp لضمان عدم تفويت أي تفاصيل.

استخدمه كـ برنامج المستندات القانونية وإنشاء مستندات ومواقع ويكي منفصلة لتسجيل نتائج البحث وإجراءات القضية. فهو يجعل التواصل مع العميل ووثائق الامتثال والإيداعات التنظيمية مركزية، مما يجعلها سهلة الوصول إليها وشفافة.

أنشئ مستندات في مكان رقمي مركزي باستخدام ClickUp Docs وشاركها بسهولة

💡 نصيحة احترافية: استخدم مستندات ClickUp Docs للتعاون في الوقت الفعلي على المستندات القانونية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط التواصل والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.

ClickUp Tasks

للمحترفين الذين يحتاجون إلى إدارة المهام بفعالية, انقر فوق المهام يوفر قدرات متميزة. فهو يتيح للمستخدمين إنشاء وتتبع المهام لكل خطوة من خطوات سير عمل الاكتشاف الإلكتروني، مما يضمن إدارة فعالة لكل مرحلة.

استخدم العلامات المرمزة بالألوان لتصنيف المهام وفقًا لمستويات أولويتها، مما يسهل على فريقك تحديد المهام المهمة ومعالجتها

ClickUp البحث المتصل

يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد موقع مستندات واتصالات محددة بسرعة من خلال البحث المتصل في ClickUp التي تفحص جميع المهام والتعليقات والمرفقات بكفاءة عبر المنصة. تدعم المنصة أيضاً التعاون، مما يسمح للفرق بالتعاون بسلاسة من خلال مشاركة الملاحظات والتحديثات.

استخدم البحث الشامل في ClickUp للعثور على الملفات على الفور عبر ClickUp أو التطبيقات المتصلة أو محرك الأقراص المحلي

مع ClickUp، أمان البيانات أولوية قصوى

إن النظام الأساسي سياسة الأمان تلتزم بمعايير أمنية صارمة، بما في ذلك SOC 2، وISO/IEC 27001، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، مما يضمن حماية قوية للبيانات.

يمكنك استخدام أذونات ClickUp لتقييد الوصول إلى المعلومات الحساسة. وهذا يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض البيانات المهمة أو تعديلها - مما يضمن الأمان طوال عملية الاكتشاف الإلكتروني.

يتضمن ClickUp أيضاً مكتبة قوالب قانونية متنوعة تساعد على تنظيم الملفات والمجلدات بكفاءة

قالب إدارة المشاريع القانونية #### ClickUp قالب إدارة المشاريع القانونية

على سبيل المثال، فإن قالب إدارة المشاريع القانونية ClickUp خارطة طريق مرئية لإدارة الموارد وتتبع التقدم المحرز وتحسين تعاون الفريق.

قالب إدارة المشاريع القانونية من ClickUp

يساعدك هذا القالب على:

تقليل الإدخال اليدوي للبيانات وتقليل الأخطاء

تحديد المشكلات المحتملة مبكرًا لاتخاذ خطوات استباقية

تحسين الرؤية في المشاريع الجارية والتقدم المحرز

تبسيط المحاسبة وتتبع الوقت

قد تبدو إدارة المشاريع القانونية معقدة وكثيفة الموارد في البداية. ولكن هذا القالب يساعدك على تقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ، بدءاً من تحديد الهدف ووضع الجدول الزمني إلى تعيين مهام الفريق وتقييم التقدم التفصيلي.

قالب تتبع القضايا القانونية #### قالب تتبع القضايا القانونية

وبالمثل، فإن قالب تتبع القضايا القانونية ClickUp يساعدك على تنظيم قضاياك من خلال تخزين جميع المستندات والمراسلات ذات الصلة في موقع مركزي.

قالب تتبع القضايا القانونية من ClickUp

يتيح لك هذا القالب

إنشاء نظام قياسي لتتبع الحالات والأوراق المصاحبة لها

الحفاظ على تنظيم البيانات وتحديثها

الحصول على معلومات حول إجمالي عدد القضايا

تقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية

الوصول إلى المعلومات الأساسية بسهولة لاتخاذ القرارات

يساعدك قالب تتبع القضايا القانونية بفعالية على البقاء منظماً من خلال جدول زمني وأصحاب المصلحة وتفاصيل القضية وقوائم المهام والتذكيرات لإبقائك على المسار الصحيح مع جميع التطورات.

ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميزات سياقية قائمة على الأدوار، وهو جزء لا يتجزأ من مجموعة التقنيات الخاصة بكل محترف قانوني. فهو يستفيد من معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، والمستندات، والمهام، والملخصات، والتحديثات، مما يسهل سير عملك.

هذا يجعل ClickUp Brain واحدًا من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين .

أفضل الميزات

أكثر من 1,000+ تكامل لربط جميع أدواتك الرقمية في مكان واحد

تدقيق ClickUp Proofing لإضافة اقتراحات وتعليقات على العقود

ضوابط مشاركة وأذونات متقدمة لحماية المستندات القانونية

ClickUp Whiteboards للعصف الذهني والتعاون على لوحة قماشية افتراضية

مهام ClickUp Tasks لتعيين المهام، وإنشاء التبعية، ومراقبة عدد الحالات

القيود

يمكن أن تكون الميزات الشاملة وخيارات التخصيص مربكة للمستخدمين الجدد

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات/مستخدم شهرياً

7 دولارات/مستخدم شهرياً الشركات : 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر في جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

كابيرا : 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

## تبسيط عملية الاكتشاف الإلكتروني مع ClickUp

أحدثت أدوات الاكتشاف الإلكتروني ثورة في كيفية إدارة العمليات القانونية وعمليات التحقيق، مما يسهل على الفرق القانونية مراجعة كميات كبيرة من المستندات وتوحيدها من مصادر مختلفة.

ولكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟

ارتقِ بسير عملك إلى المستوى التالي مع ClickUp!

تكمل ميزات ClickUp متعددة الاستخدامات بسلاسة أدوات الاكتشاف الإلكتروني الخاصة بك، مما يعزز التنظيم، ويحمي البيانات الحساسة، ويعزز التنسيق بين الفريق.

اكتشف كيف يمكن ل ClickUp تبسيط عملية الاكتشاف الإلكتروني الخاصة بك. اشترك مجانًا لتجربته بنفسك. 🎯