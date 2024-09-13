سكايب مقابل Teams: ما هي أداة التعاون المناسبة لك؟

هل أنت محتار بين Skype و Teams لتلبية احتياجاتك التعاونية؟

على الرغم من أن كلاهما جزء من نظام Microsoft Office، إلا أنهما مناسبان بشكل أفضل لأغراض مختلفة. فسكايب رائع للمحادثات غير الرسمية والمحادثات السريعة، أما Microsoft Teams فهو مصمم لتجربة أكثر شمولاً وتركيزاً على الأعمال.

في هذه المدونة، سنقارن بين Skype و Teams لمساعدتك في تحديد الأداة التي تناسب أسلوب مؤسستك واحتياجاتها.

هل أنت مستعد لمعرفة أيهما مناسب لك؟

ما هو سكايب؟

سكايب هو تطبيق لعقد مؤتمرات الفيديو والتواصل عبر الفيديو. وباعتباره رائدًا في هذا المجال، فقد بدأ التطبيق كمنصة بسيطة للتراسل الفوري تستخدم على نطاق واسع للمكالمات الصوتية والمرئية.

وسرعان ما جعلت واجهته سهلة الاستخدام وانتشاره العالمي من Skype تطبيقاً مفضلاً لدى رجال الأعمال والأفراد. وهو مثالي للمحادثات غير الرسمية واجتماعات الفيديو الرسمية على حد سواء، فهو يتيح لك إرسال الرسائل الفورية وإجراء المكالمات الدولية ومشاركة الملفات بسهولة.

الميزات الرئيسية لـ Skype

يقدم Skype مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز التواصل والتعاون. إليك بعضاً منها.

1. مكالمات صوتية ومكالمات فيديو عالية الدقة

يشتهر Skype بميزات الاتصال، حيث يوفر صوتًا واضحًا وفيديو عالي الدقة لتجربة اتصال سلسة. سواء أكان الاتصال فردياً أو استضافة مناقشات جماعية، فهو أداة متعددة الاستخدامات للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء.

توفر المنصة جودة مكالمات فائقة مقارنةً بغيرها من تطبيقات مراسلة الأعمال إلى جانب ميزات متقدمة مثل تسجيل المكالمات والترجمة المباشرة.

تتيح لك هذه الأدوات مشاركة تسجيلات الاجتماعات والتقاط تسجيلات الاجتماعات دون عناء محاضر الاجتماعات مما يجعل التواصل أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليه.

2. المراسلة الفورية

يتفوق Skype في إمكانيات المراسلة الفورية، بحيث يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية في كل من المحادثات الجماعية والمحادثات الخاصة.

وباعتباره أداة اتصال غير متزامن ، فهي تدعم ميزات النص الثري، وتتيح لك مشاركة الرموز التعبيرية وصور GIF، واستخدام @الإشارات لجذب انتباه الأشخاص، وإرفاق الملفات، وكل ذلك داخل نافذة الدردشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Skype بسلاسة عبر أجهزة متعددة، وذلك بفضل تطبيق الهاتف المحمول وعميل سطح المكتب.

3. مشاركة الشاشة مشاركة الشاشة ميزة قوية مفيدة بشكل خاص في الإعدادات الاحترافية.

فسواء كنت تقدم عرضًا تقديميًا، أو تطلع شخصًا ما على منتج ما خطوة بخطوة، أو تقدم الدعم الفني، يتيح لك Skype مشاركة شاشتك في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون سلسًا وسهلاً.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لفرق العمل عن بُعد والتفاعل مع العملاء.

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4. مشاركة الملفات

يجعل Skype مشاركة الملفات أمرًا سهلاً أثناء الدردشات، مما يسمح للمستخدمين بإرسال المستندات والصور والملفات الأخرى مباشرةً من خلال المنصة. يمكن للمستخدمين التعاون بسهولة دون عناء التبديل بين التطبيقات المختلفة.

أسعار سكايب

النسخة المجانية الأساسية: مجانية للأبد

مجانية للأبد خطط سكايب للاتصال الهاتفي : خطط اشتراك شهرية مخصصة للمكالمات غير المحدودة على أرقام الهواتف الأرضية أو المحمولة في بلدان محددة

: خطط اشتراك شهرية مخصصة للمكالمات غير المحدودة على أرقام الهواتف الأرضية أو المحمولة في بلدان محددة الدفع حسب الاستخدام: شراء رصيد Skype للدفع مقابل المكالمات إلى الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة على أساس كل دقيقة

## ما هي Microsoft Teams؟

Microsoft Teams هي أداة تعاون شاملة ومثالية للشركات من جميع الأحجام. سواء أكنت تستضيف اجتماعاً صغيراً لفريق صغير يضم 10 أشخاص أو حدثاً كبيراً يضم ما يصل إلى 10,000 مشارك، فإن Teams يوفر لك ما تحتاجه من خلال رسائل الدردشة ومكالمات الفيديو والمزيد.

إنها رائعة لكل شيء بدءاً من عمليات تسجيل الوصول الداخلية واجتماعات العملاء إلى الندوات عبر الإنترنت - سواء كنت في المكتب أو تعمل عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مدمج مع حزمة Microsoft 365 Suite تطبيقات، مما يوفر تجربة موحدة للفرق من أي حجم. يدعم ذلك جميع مهام سير العمل الحديثة، بما في ذلك مشاركة الملفات وإدارة المهام والتكامل السلس مع تطبيقات Microsoft الأخرى.

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الميزات الرئيسية ل Microsoft Teams

يقدم Microsoft Teams ميزات تتجاوز مجرد التواصل الأساسي. ومن بين هذه الميزات ما يلي:

1. المكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو

يوفر Microsoft Teams إمكانات عالية الجودة لعقد مؤتمرات الفيديو والصوت، مما يسمح بعقد اجتماعات مجدولة ومكالمات مخصصة. يمكن أن تشمل هذه الاجتماعات أعضاء الفريق الداخليين والمشاركين الخارجيين، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات للتعاون الداخلي والتفاعل مع العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم اجتماعات Teams تسجيلات الاجتماعات، والتعليقات التوضيحية المباشرة، وضبابية الخلفية للحصول على مظهر أكثر احترافية.

2. القنوات والفرق

في صميم Microsoft Teams توجد القنوات والفرق، والتي تسمح للمستخدمين بتنظيم المحادثات والملفات والأدوات حول مشاريع أو أقسام معينة. يمكن إعداد القنوات لمواضيع مختلفة، مما يسهل الحفاظ على تركيز المناقشات وتنظيمها.

من ناحية أخرى، يمكن للفرق أن تضم الأعضاء المعنيين من قسم أو مشروع أو نشاط معين، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة.

3. تطبيقات Office 365 المدمجة

من المتوقع أن تكون الميزة البارزة هي التكامل السلس مع تطبيقات Office 365 مثل Word وExcel وPowerPoint وOneNote. تتيح عمليات التكامل هذه للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها مباشرةً داخل Teams دون التبديل بين التطبيقات المختلفة.

وعلى الرغم من أنه يوفر تكاملات من جهات خارجية مع أدوات أخرى، إلا أنه شائع الاستخدام داخل حزمة Microsoft. وهذا أمر بالغ الأهمية أيضاً من وجهة نظر الأمان نظراً لأن الروابط وميزات التحرير متاحة فقط لمن هم داخل مؤسستك.

4. تخزين الملفات وميزات التعاون الجماعي

على عكس أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل التي تتيح لك ببساطة مشاركة الملفات، تتكامل Microsoft Teams مع نظام Microsoft البيئي الخاص بك. وهذا يعني أنه يمكنك تحميل المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها مباشرةً داخل النظام الأساسي على وحدة تخزين سحابية مخصصة لـ Microsoft Teams.

يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى الملفات، ويمكن التعاون في الوقت الفعلي من خلال ميزات التأليف المشترك، مما يضمن عمل الجميع على أحدث إصدار من المستند.

جميع رسائل الفريق محمية بمعيار تشفير متقدم، مما يجعلها آمنة وموثوقة للغاية لنقل الملفات والتعاون الجماعي وغير ذلك.

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### تسعير Microsoft Teams

الخطط الرئيسية

فرق مايكروسوفت : مجاناً

: مجاناً مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار شهريًا

: 6.99 دولار شهريًا مايكروسوفت 365 العائلي: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

خطط الأعمال

Microsoft Teams Essentials : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Basic : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

## سكايب مقابل Teams: مقارنة الميزات

هل تشعر بالفضول بشأن المقارنة بين Skype و Teams؟ إليك مقارنة سريعة بين ميزاتهما لمساعدتك في اختيار الأداة الأفضل لاحتياجاتك. في حين أن كلتا الأداتين مصممتان لتسهيل التواصل والتعاون، إلا أن مجموعات ميزاتهما تلبي احتياجات مختلفة.

1. المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو

يمكنك الاختيار من بين أدوات التعاون هذه لعقد مؤتمرات الفيديو أو المكالمات الصوتية بناءً على تفضيلاتك. يتفوق Skype في الفيديو والصوت عالي الجودة، لكنه يفتقر إلى ميزات مثل ضبابية الخلفية والخلفيات الافتراضية.

من ناحية أخرى، تعمل Microsoft Teams على رفع مستوى مؤتمرات الفيديو من خلال تأثيرات الخلفية والتعليقات التوضيحية المباشرة وتسجيلات الاجتماعات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع Microsoft 365، مما يتيح لك جدولة الاجتماعات مباشرةً من Outlook والتعاون في المستندات في الوقت الفعلي أثناء المكالمات.

🏆 الفائز : يتصدر Microsoft Teams الصدارة بميزاته الرائعة، بما في ذلك تأثيرات الخلفية والتعليقات التوضيحية المباشرة وخيارات التسجيل، وهو ما يفتقر إليه Skype.

2. المراسلة الفورية والدردشة

يتفوق Skype في المراسلة الفورية بخيارات التنسيق الأساسية والميزات الممتعة مثل الرموز التعبيرية وصور GIF. ومع ذلك، قد لا يكون الخيار الأفضل للمناقشات الجماعية الكبيرة بسبب افتقاره إلى الميزات المتقدمة مثل المحادثات المترابطة.

يدعم Microsoft Teams المراسلة الفورية بميزات متقدمة مثل المحادثات المترابطة والإشارات وتنسيق النص المنسق والتكامل مع أدوات مثل OneNote وSharePoint. يمكنك تنظيم رسائلك في قنوات، مما يسهل تتبع المناقشات.

🏆 الفائز: يتألق Microsoft Teams في الإعدادات الاحترافية بميزات مثل مشاركة الروابط والمحادثات المترابطة، بينما يُعد Skype مثاليًا للتفاعلات غير الرسمية.

3. مشاركة الملفات وتعاون الفريق

يوفر Microsoft Teams إمكانات قوية لمشاركة الملفات مع تكامل عميق في OneDrive وSharePoint. يتم تخزين الملفات التي تتم مشاركتها في Teams في موقع مركزي، مما يسهل الوصول إلى المستندات والتعاون بشأنها مباشرةً داخل النظام الأساسي.

يتيح لك Skype مشاركة المستندات والملفات بسرعة، ولكنه يفتقر إلى التخزين المركزي. هذا يعني أنك ستحتاج إلى البحث عن الملفات المشتركة في مجلد التنزيلات، مما يجعل من الصعب تتبعها، خاصة أثناء المحادثات.

🏆 الفائز: يتميز Microsoft Teams بالسماح بمشاركة الملفات والميزات التي يفتقر إليها Skype.

4. التكامل مع التطبيقات الأخرى

يعد كل من Microsoft Teams و Skype (بما في ذلك Skype for Business) خيارين ممتازين للتكامل مع نظام Microsoft البيئي. يتكامل Skype مع Outlook لجدولة المكالمات ويمكن أن يكون منصة مفضلة للمحادثات الصوتية ومحادثات الفيديو. ومع ذلك، قد يفتقر إلى عمليات التكامل الأوسع نطاقاً التي غالباً ما تتطلبها الشركات الحديثة.

يتصل Microsoft Teams بسلاسة مع Outlook وSharePoint وOneDrive وأدوات Microsoft الأخرى، مما يتيح سير عمل متكامل تماماً. يدعم Teams أيضاً عمليات تكامل تطبيقات الجهات الخارجية، مما يجعله متعدد الاستخدامات لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

🏆 الفائز: مرة أخرى، يفوز Microsoft Teams، حيث يتفوق بتكامله السلس مع نظام Microsoft البيئي، بينما يفشل Skype في تحقيق التكامل المحدود الذي يركز على الأعمال.

5. واجهة المستخدم والتجربة الشاملة

إذا سألت مستخدمي Skype عن سبب حبهم للتطبيق، فستكون الإجابة واضحة - واجهة المستخدم البسيطة والبديهية. سكايب سهل التنقل، خاصة للمستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى أداة اتصال أساسية.

من ناحية أخرى، يتمتع Microsoft Teams بواجهة مستخدم معقدة بسبب مجموعة ميزاته الواسعة. وغالباً ما تكون الفرق والقنوات مربكة للمستخدمين الجدد وتتطلب بعض التعود. لذا، في هذه الفئة، يعتبر Skype أداة ممتازة بديل مايكروسوفت تيمز .

🏆 الفائز: يفوز سكايب في هذه الجولة بسبب واجهته سهلة الاستخدام. فحتى المستخدمون من خلفيات غير تقنية يمكنهم اعتماده بسرعة.

6. الأمان والامتثال

يوفر Skype ميزات الأمان الأساسية، بما في ذلك التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات والمحادثات. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى شهادات الامتثال المتقدمة.

تم تصميم Microsoft Teams مع مراعاة الأمان والتوافق على مستوى المؤسسات. فهو يوفر ميزات مثل المصادقة متعددة العوامل، ومنع فقدان البيانات، والامتثال لمعايير الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وقانون HIPAA، وISO 27001.

وهذا يجعل Teams الخيار الأفضل للمؤسسات ذات المتطلبات الأمنية العالية، خاصةً عند استضافة ندوات عبر الإنترنت أو عقد اجتماعات مغلقة.

🏆 الفائز: يوفر Microsoft Teams جميع ميزات الأمان على مستوى المؤسسات التي تريدها في أداة اتصال.

باختصار، في حين أن Skype رائع لأولئك الذين لديهم متطلبات أساسية ويريدون واجهة مستخدم بسيطة، فإن Microsoft Teams هو المنصة المثالية لاحتياجات عملك واحتياجاتك المهنية. فهو يحتوي على ميزات أكثر وتشفير متقدم للبيانات، مما يجعله شائعاً في العديد من المؤسسات.

## سكايب مقابل تيمز على ريديت

ألقينا نظرة على بعض تعليقات Reddit لفهم ما يقوله المستخدمون حول المقارنة بين Microsoft Teams و Skype.

معظم المستخدمين غير متأكدين من التطبيق الذي يجب استخدامه (نظرًا لأن كلاهما يقدمان ميزات متشابهة وهما جزء من نفس حزمة مايكروسوفت).

عندما طلب المستخدم "، "هل Teams مجرد سكايب متنكّر؟

نوعاً ما. إنه Sharepoint و Outlook و Skype في النهاية الخلفية. هناك القليل من Lync أيضًا.

آخر مستخدم قال في رده على سؤال حول استخدام MS Teams للمكالمات والدردشة:

_ الآن بالتبديل إلى O365، قررت شركتي أن سكايب للمكالمات والدردشة من شخص إلى شخص و MS Teams للمكالمات الجماعية والاجتماعات. هل هناك سبب أمني/صحيح لعدم استخدام MS Teams لكليهما؟

كان رد المستخدم على هذا السؤال:

_ لطالما كان Teams قادرًا على إجراء مكالمات ودردشة 1:1 (منذ الإصدار قبل حوالي 4 سنوات). لقد تفوقت Teams على Skype من جميع النواحي تقريبًا الآن (باستثناء عدم وجود خيار في مكان العمل، والذي لن يأتي أبدًا)

يي آخر مستخدم يعتقد أنه يجب على مايكروسوفت إيقاف سكايب قائلاً

البرنامج (بما في ذلك نسخته الشخصية) أفضل من جميع النواحي

وكان الرد على ذلك:

_ أنا على وشك السفر إلى مكان ما وأخطط لاستخدام Skype للاتصال عبر الواي فاي إلى خط أرضي بتكلفة منخفضة جدًا. لا يمكنني فعل ذلك مع Teams، هل يمكنني ذلك؟

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Skype مقابل Teams

بينما يقدم كل من Skype ومايكروسوفت Teams مزايا لكل منهما، فإن ClickUp هو منصة إنتاجية شاملة تجمع بين الميزات القوية لسكايب ومايكروسوفت Teams.

فهي لا تساعدك فقط على التواصل بفعالية أو التعاون مع أعضاء فريقك؛ بل إنها تتقدم خطوة إلى الأمام في مساعدة فريقك على تحسين إنتاجيته وتبسيط سير العمل.

إليك كيف يبرز ClickUp كأفضل بديل لـ Microsoft Teams و Skype.

ميزة ClickUp's One Up #1: اجمع كل محادثاتك وعملك في مكان واحد

إدارة جميع محادثاتك، سواء كانت محادثات فردية أو جماعية، ضمن تطبيق واحد، باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat

تكمن المشكلة الرئيسية في كل من Skype وMicrosoft Teams في أن الدردشات والمناقشات مبعثرة في جميع أنحاء المنصة. طريقة عرض ClickUp للدردشة يساعد في تغيير ذلك، حيث يجمع كل مناقشاتك وتعليقاتك ونشاط المشروع والرسائل المباشرة على منصة واحدة.

فهي تسمح بالتواصل في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات وإنشاء المهام داخل نافذة الدردشة. وهذا يُلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة ويُبسّط سير عملك.

على عكس الدردشة الأساسية في Skype أو المحادثات المستندة إلى القنوات في Teams، فإن طريقة عرض الدردشة في ClickUp مدمجة بالكامل مع مهامك ومستنداتك ومشاريعك، مما يسهل التبديل بين المحادثات والعمل دون تفويت أي شيء.

ميزة ClickUp's One Up #2: إدارة التقويم الخاص بك والاجتماعات المتكررة بسهولة

احصل على محاضر الاجتماعات والملاحظات وعناصر الإجراءات التفصيلية باستخدام ClickUp Meetings ClickUp Meetings تجربة سلسة لإدارة تقويم اجتماعاتك أو إنشاء اجتماع جديد. فهو يسمح لك بتسجيل الملاحظات وإدارة جداول أعمال الاجتماعات وتعيين عناصر العمل لكل اجتماع، مما يجعل فريقك مسؤولاً عن المناقشات في كل اجتماع.

يمكن استخدام هذه الملاحظات وجداول الأعمال للاجتماعات القادمة للحصول على التحديثات وضمان سير المشروع على المسار الصحيح. يمكنك أيضًا استخدام خاصية ClickUp الجاهزة للاستخدام قوالب خطة التواصل للمساعدة في بناء خطة تواصل قوية لفريقك بأكمله.

انقر فوق واحد لأعلى #3: سجّل شاشتك وأنشئ مقاطع فيديو وشاركها مع فرقك

التقاط تسجيلات الشاشة وإنشاء مقاطع قصيرة ومشاركتها مع فرقك لإجراء مناقشة مفصلة باستخدام ClickUp Clips

هل سئمت من الاجتماعات المتكررة مع أعضاء الفريق التي تشرح بالتفصيل سير عمل أو ميزة منتج معين؟ مع مقاطع ClickUp يمكنك تسجيل مقاطع فيديو أو لقطات شاشة سريعة لمشاركتها مع فريقك.

وسواء أكنت تشرح عملية معقدة أو تقدم ملاحظات على مشروع ما، فإن ClickUp Clips تجعل من السهل التواصل بصرياً، وهو أمر لا يوفره Skype ولا Teams بهذه السهولة والمرونة.

ClickUp One Up #4: تعيين التعليقات وإضافة الإشارات

تعيين التعليقات وتحويلها إلى مهام والحصول على إشعارات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Assign Comments

مع انقر فوق تعيين التعليقات ، يمكنك بسهولة تعيين تعليقات لمهام محددة لتحسين المساءلة والفهم.

يمكنك أيضًا التعليق ضمن مناقشة جماعية لمستند معين وحل هذا التعليق بمجرد معالجته. عندما يتم تعيين تعليق، فإنه ينشئ على الفور عنصر إجراء لعضو الفريق هذا، مما يعطيهم إشعارًا في الدردشة الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ميزات التواصل الفعالة هذه، يضم ClickUp ميزات تعاون جماعية قوية. على سبيل المثال، إذا قمت أنت أو زميلك في الفريق بالتحرير في مستندات ClickUp سيتم إخطار أعضاء الفريق الآخرين على الفور.

إن كشف تعاون ClickUp تساعدك الميزة على معرفة متى يقوم الآخرون بالكتابة أو تحرير المستندات أو إضافة تعليق. وبهذه الطريقة، تعرف بالضبط ما يعمل عليه أعضاء فريقك وتحصل على تنبيهات حول التحديثات في الوقت الفعلي.

تعاون، وطرح الأفكار، والتقط أفكار فريقك باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

استخدم ClickUp Whiteboards للعصف الذهني مع فرقك حول مشروع أو موضوع معين، والتقاط أفكار الجميع وتحويلها إلى إجراءات منسقة.

باستخدام هذه اللوحة المرئية القوية، يمكنك تخطيط الأفكار وإنشاء تدفقات عمل رشيقة وإجراء مناقشات استراتيجية. لذا، بدلاً من الملاحظات، سيكون لديك خرائط ذهنية أو مخططات تفصيلية تساعدك على إنشاء المهام وفهم سير المشروع بشكل أفضل.

باختصار، مع ClickUp، لن تحتاج مع ClickUp إلى أدوات متعددة للمهام المختلفة. فهو يجمع كل شيء - من التواصل وإدارة المشروع إلى مشاركة المستندات وتتبع الوقت - في مكان واحد.

اجمع بين قوة التعاون والإنتاجية مع ClickUp

في مناظرة Skype مقابل Teams، تقدم كلتا المنصتين ميزات قيّمة للتواصل والتعاون. ومع ذلك، فإن التبديل بين أدوات متعددة يمكن أن يؤدي إلى الارتباك وفقدان الرسائل. لا تزال المؤسسات التي تستخدم أيًا من الأداتين بحاجة إلى أداة أخرى لإدارة المشاريع وإدارة سير العمل.

لهذا السبب فإن الانتقال إلى أداة تعاون موحدة، مثل ClickUp، لجميع مناقشاتك المهنية هو خيار ذكي.

مع اندماج Skype تدريجياً في Teams (على غرار سكايب للأعمال )، يجدر بك التفكير في كيفية تأثير هذا التحول على سير عملك. قد يؤدي انخفاض استخدام Skype إلى فقدان سجل الدردشة أو مشاكل أخرى.

وعلى الرغم من أن Microsoft Teams خيار قوي، إلا أن ClickUp يقدم بديلاً منعشاً للهروب من هذا التبديل المستمر وتبسيط التعاون.

مع ClickUp، ستحصل على أكثر من مجرد ميزات الدردشة ومكالمات الفيديو، بل ستحصل على مجموعة كاملة من الأدوات المصممة لتحسين كل جزء من سير عملك. من إدارة المهام ومشاركة المستندات إلى التعاون في الوقت الفعلي والعروض القابلة للتخصيص، يمكّن ClickUp فريقك من القيام بالمزيد، كل ذلك من خلال منصة واحدة.

فلماذا تقبل بأداة لا تؤدي سوى جزء من المهمة؟ امنح فريقك المرونة والقوة والكفاءة للتميز. اشترك في ClickUp مجانًا واكتشف كيف يمكنه تلبية جميع احتياجات إدارة مشروعك واحتياجاتك التعاونية على منصة واحدة.