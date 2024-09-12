الدليل الشامل لاستخدام رموز خرائط العمليات

هل سبق لك أن استرشدت بصورة بعد أن عانيت في تفاصيل مشروع ما؟ أو سرقت الأضواء بتصور واحد بدلاً من صفحات من المصطلحات التقنية؟

إنه لأمر مدهش كيف أن الصورة الواضحة ترسم صورة أوضح بكل معنى الكلمة، أليس كذلك؟

يمتد هذا التأثير إلى أفضل المشاريع والعمليات. تضفي خريطة العمليات الحياة والوضوح على كل وظيفة وحتى على رؤية المؤسسة.

خمن ما الذي يزيد من تأثيرها؟ رموز خريطة العمليات.

ترتقي هذه العناصر الأساسية بالفهم البصري إلى المستوى التالي، و 9.84 مليار دولار صناعة أدوات التصور تومئ برأسها بالموافقة.

هذه المقالة هي دليل شامل لرموز خرائط العمليات. سنشرح ما هي، وسنقدم رموزًا محددة وشائعة لتخطيط العمليات، وسنناقش الأنواع الرئيسية.

كما سنغطي أيضًا دليلًا من ست خطوات لإنشاء خرائط العمليات وكيف يمكن أن تساعدك منصة ClickUp، وهي منصة لإدارة المشاريع، في إنشاء واحدة منها.

ما هي رموز خرائط العمليات؟

رموز خرائط العمليات هي عناصر مرئية تُستخدم لتمثيل الخطوات والعمليات والقرارات المختلفة داخل العملية. وهي تساعد في توضيح كيفية تدفق العملية من البداية إلى النهاية.

الهدف الأساسي لرموز خرائط العمليات هو تسهيل فهم الإجراءات المعقدة وتحليلها. وهي تستخدم على نطاق واسع في الأعمال التجارية والهندسة و إدارة العمليات للإشارة إلى كيفية تدفق المعلومات وتخزينها وتنفيذها.

الرموز الشائعة المستخدمة في تخطيط العمليات

الآن بعد أن أصبحت لديك نظرة عامة موجزة عن رموز خرائط العمليات، إليك الرموز القياسية تخطيط العملية الرموز بناءً على استخدامها.

معالجة البيانات

فيما يلي الرموز الرئيسية التي تشير إلى كيفية معالجة البيانات وتنظيمها:

الشكل الاسم الوظيفة img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf-qrKTAV9VVVq7HzFEobSzl-BgytrUDevNEZ_uD26Del26Kp3ypiIJIvJe3nvO5e-UH_UH_LqhaUJLUJL2GBMXTMruLFELFELFELDUecbRno-FjB66t4O4O4yG6n9vxc-OvTmad9j4qMwlsvk4qMwlsvIZPsWV9p9pK87\_5APakcoJ؟key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز التجميع يمثل دمج مجموعتين أو أكثر من مجموعات البيانات /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\docsz/AD\_4

XcXcLPyLLPyQIBDOBDOpD33AP-rQM-KMdRLcRLcf8j3J3Y3YE4PE4Py4PyQOhMzJBZ4JZZZZ83XmiHmiGeGPNDGBnDJBNDJHXUVSWJJ5IJISYSOBPa\_Fub88m36NVXJU1WGsnrq3CYv5zq2GLf0SS3SUYVQfqoml4I5DWLaBFIOOO9M?key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز الفرز يشير إلى ترتيب البيانات التي سيتم ترتيبها في

تخزين الملفات والمعلومات

لتمثيل تخزين البيانات، هذه هي رموز خريطة العملية التي تحتاج إلى استخدامها:

الشكل الاسم الوظيفة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\d\4

Xd_4

XdAwSwSqSqCRJu4EVMBzFUZFUCFUX4FUC4FUC4et-5bks6MnsRhKEEZE4-um30YYYYWYG6NoyE8U913I\Imgx_Imgx_0_oaXG5mHB5MHBFOZW70FXNXNITRGILFGFGQpBSR0E7E7BFMI2eoAlTiDCNDU21qwchUhzgddV5RNFBwedcOg؟key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز البيانات المخزنة يشير إلى أن البيانات يتم تخزينها هنا /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\docsz/AD\_4

XcAfjS7n7n7LZKSYZKSYJYJezuDN26bcCiB8CB8WCVKCvKCEU36UzMTWLY7JPY7JVCJBHRQJHRQJRQFIPY7ScZFIOSRh-QjW4LB-fSDsDhRSDhRsohlad6yzid\Rlm6XJ1J1jj1plv7pl5pl5KlE3BKa03C6BKa03C6pxpMrq4d7\_Wo-Jv11d81em1TA?key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز قاعدة البيانات يمثل قائمة معلومات ذات بنية قياسية /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\docsz/AD\_4

Xdav_4davFbgRyByVXLkHccLkHccWWWWORZCWORZCYHYH333YH333OT3OTE779EVsDZdZf20rHziePw86styDHN7x1ED2ED2NLBWNMi1

Mi1\_J23krR3aN4kGSaatAbW318pRF0p0p0qHxTXN1UFJB6Rcs5b5OgVTCiyCz5xc-U0xgF_98\\oAA?key=A4y4Xtdcwa8WA8ZN2ZN2Hd9\\_99yw/%img/ رمز تخزين الوصول المباشر هذا رمز لمحرك أقراص ثابتة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\docsz/AD\\\4nXe_4nXEXWXWXKXKJyJNJYPL-GQOq6gZZZZWUzwq3AjNQ5Q5q4u6d\6VuTQeCodxSR8SRRR8ORRV20SWXWXB6B1B1OYJOYXWJ3XWX0rUgXYHCHCNHHولفXQjfS-lLirokTy-skZUs0Os0OEbCJCJR8vZFLOCTL0n4LM5HbLRs01Kix4jp6DStQQQQQQQQ؟key=A4y4XtdcWA8ZN8ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز التخزين الداخلي يمثل البيانات المخزنة في الذاكرة الداخلية للنظام

العملية والتشغيل

فيما يلي رموز خريطة العملية التي توضح خطوة تنفذ مهمة أو عملية أو منطقية:

شكل اسم وظيفة img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\d\d_4

4

Xwo4ZTnymXgXGK-9vV7mqTnZnZchK-YtGb9rl5nzALOFOUR5bPcHPCHPCHZUHPHPHpzHOc1A2Aukzc9fyT5j7WAQGX-LP270c9HeLNJGOFJS5CXMVElWtSwSUpl\_1TeMZ\TeMZ\3GADjVmhbyGLexFNQBLGI7c7TFA?key=A4y4XtdcWA8ZN8ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز العملية يمثل إجراءً أو مهمة أو عملية /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz//docsz/AD\\_4

4

XcOsr6QsI8q8q9vHW0GW0Gty5wlXHry9Hry9kWNXHry9kWNX5niSniSM-2COE94s35L35L6LZW9LZW9J9JY9GUl43AQQ8Q8bq8bkFH8XWB8XWPZWP8PZ8xkQ4yxleIgzZopddWWWWNMg0Cu\fRJIWS9VGW\_V1pYrF-Y56y9RscwEpigwEpig\_omj7qBf\_DOwixeA?key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز الروتين الفرعي هذا الرمز يوضح سلسلة من الإجراءات المتعلقة بمهمة أكبر، والتي قد يكون لها أيضًا خريطة عملية منفصلة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\docsz/AD\\4nXe4nXeuCALCALMCCMCSCMCSCALMCSC42ID\6wMVMVP1P1tM7F7FHJYWqUN1bFuLNK8K8KKMKKEC\Altc0Qo2za2za2Xe02G-51OIMAIqIqKR7LSQVX0jFlKNatkD6MDDsaNLWCzybTsz0yuQ9YNFX0BgdUF2TV6VKRPIWJwJwmCYS-f7rEa?key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز بديل هذا يوضح أن هناك خطوة بديلة يمكن اتخاذها /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\docsz/AD\4

4

XjcjpIOl7ogDogDQ0JREEJr7wEM7q7q5nOgD7qnOgDT7xWYE6Jo25Ruyyfz2EAWE2WY4QJ4\QgcR1x9mJuFGYRA/75Y3EGWEGWE4CFMF9m3hfvEV1hTlat3Yk3YK63YK63AoXDufDFPnY8YGasaFQUIcJIJxmrt9isieTHsZrXBqA؟key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز التأخير يمثل فترة انتظار أو تأخير /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز التحضير هذه الخطوة توضح التحضير قبل العملية التالية /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\AD\_4

4

XFXBKUVKUVEWEXJ7RkJ7RYYEQYQ5QT81xeT81xeTJPJPJAJAJAEJAJAEJA3UltjMp1h867xzvm7-lCL7U1GlNi-gkGedph1Wli1Gli1GXCT2dAVCYGF2B7f7fppF7586iAl1Au\_frmeIkeG6LR4R4RRON1FWZWZ33vslmNvNVVOf4r3An8gSb8tHwg؟key=A4y4XtdcWA8ZN8ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز التكرار اليدوي يعرض تسلسل الأوامر التي تتكرر حتى يتم إيقافها يدويًا

المدخلات والمخرجات

يجب أن تشير كل خريطة عملية إلى نوع المعلومات. تساعد هذه الرموز في توصيل المدخلات والمخرجات:

شكل اسم وظيفة img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\d\4

Xd3PvzPvZLQXLQXXXV6vwr2VawNaw9bcvmNcisEfEfVyxxsvYsi3p7p7UxDspqbyRkNiNiITWF1RJ8RjeSFFNV8PDVDVDJVJCHYHYEWHB3EXEI\_Fa0w-O1tBT\qLFKIS7GC7GC55BhCSCSGCSGZIGSHOS6QBXKYBXKYBVVQLBiO6rfFD45DCX2d8DuKw?key=A4y4XtdcWA8CWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز الإدخال أو الإخراج يمثل المواد أو المعلومات التي تدخل أو تخرج من العملية /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\AD\4

Xe_4\NXEUHRH822Qdmxa6a6iuXmXMBiCfk_KZBD6PIJ6UUknrx\_1qcO8KhfcyJSnCtCtPWE1M3YNL1TQ\_Yhc-KiXoMHHGHGHYH5w7KcjT\vxaZJvezFnxGiG7v7vbV6YLBQoFAKzjici1qfjici1qfIX\z9YbsYBGTIaHFU8NVMQ؟key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز المستند يشير إلى خطوة عملية تستخدم أو تنشئ مستندًا أو تقريرًا /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\d\\4nXdP5glP5glKBlsS2BlsS2TnIEC0WG1G1V11V1V4V4VzVdbWWGuGKAJ5jqfqfbMc4ljCdN\xg4IMU-B\\\_G_NoLYUqsbXiNLgDoCODCOCOK9BQuhsntKtKt56C56C06bL-KUgTFSMqZkZkZeDukMyUHgc0sjHEf44BCZEn1unKoqXMwj2Sw?key=A4y4XtdcWA8ZN8ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز المستندات المتعددة هذه خطوة توضح استخدام أو إنتاج مستندات متعددة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\\4

4

XCXMLpr6UlUlSDFXNXN6HpFhrlFhrlNqmkMowwMWMXZCSCSn\ewKJ\_AJJJ_AJPUmRnOmRNO3sD4Dq4DqB3GruZNFGr-g6IkhTUqmSVRTUqmSVRgSVRgSVRgSVRgSVRgSVRGIbKoYAGLB0B0Ul1TTWM5c16cIFJAJاستخدامهـــــــاستخدامهــــــــا؟key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز العرض يظهر أن بعض المعلومات معروضة أو مقدمة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\docsz/AD\\4nXfew_4nXfew_BUTuwsBdRywaC2NRvnO-uonWhjcJytz5ec99o5ec99oMAJ4NJ4NPE7Y7NW-7Ctx_QlcFVPTC085SCJSJSDJSDDFDTVD2XTQ-I55rxxjVO7k70uZOASOWIBHWUL\g_gZnLg3q_bZRDFXFgC0LpDo5RR1blYY_Q2j9Mf68zg؟key=A4y4XtdctdcWA8WA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز الإدخال اليدوي رمز الإدخال اليدوي يمثل أن الخطوة تتطلب إدخالاً بشرياً وليست آلية

التفريع والتحكم في رموز التدفق

لمساعدة عملك على تصور اتجاه تدفق المعلومات، فإن رموز خريطة العملية هذه ضرورية:

الشكل الاسم الوظيفة img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\d

4

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XCXB06p9e9eRII9yQ5yQ5hONHONMHONMHVEWMAX81AUbUbbyspyskvn8Py3r3Py3r1T1cb62PSL18c-U4agwknSJ2JSJ2p61pxoqkQoI9gEAK5jUCJE\_vOcZ\kR5Bjn8V9V9TcXDlAXDLAXBUFWBUF81D6EmdX-K9JYYYXNi\5ZNBuG38A?key=A4y4XtdcWA8ZN8ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز السهم يشير إلى اتجاه المعلومات أو العملية. هذا بشكل أساسي لأغراض القراءة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\docsz/AD\\4n_4nXFGNXGN6N6NFuZFUZRZR1ZR1ZC5C5CarEhvEvQ\_KXz-Na4qE9E9JIxB02le5\_-eJ-1WFqNDN7eSfvZK_Va9smwFUFUFFBXs6HVZbtCSGIOSGIOSFFPXFXRZZVJ4JT1hxGRqJRqJFUKA8LtAeAFlj0oNgGGTIVIWIW1PPHIQD2DWJ6PlqlUQ؟key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز المنهي يمثل بداية العملية أو نهايتها /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz//docsz/AD\\AD_4

Xca_4nXcaUjp3RRQQM\_IRUa347zIGaOCVVBAD\IrUGYWeLzWeLzWWVNV89BV89Bph21o3GVlO3ZGVlOKAxcSc8m1TmPX963PX963pU2pyzKpjlZwqYF\_kuyFg8g8enSrToT-gEWxbre_dHQ776\_nam-uN4p2D4LL\IpkqGpkESNrUTEifsw?key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز القرار يظهر الخطوة التي يجب اتخاذ القرار فيها /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\docsz/AD\\4

XdhQg1IwAHfiFi2\_X9tB628-fN28_FN\_Sq8mwZ7aMYVYVixaTgPT\Qqk7FtMvtMhuuk5k2AZUK2AZuvyt7Ktbf8t5Tos4chfXN1LBy25cgf0JP0JP7XXtkUXUU1sHspySuvBoza1EDk\dwLB_mRfEEL_mRfEEl3hmw8eUyjqZXKMXA?المفتاح=A4y4XtdcWA8WA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز الموصل يربط هذا الرمز بين خريطتي عملية. عادة، لمواصلة التعيين على صفحة مختلفة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\docsz/AD\_4nXdoT67PJDJDFDppppYBYKEVEVXEV0acp0acpXPXUXBUv90HpPHPHEpM2CDPNG8EGREGREGmg5R9Rp\UXHpHpst9jxVUgVUgD0DYWC9hnSjc9hnSjcxXXXXA9AXZXXA9AXZA8J8PZLMktgHCUXjL\EncpZT9k2Y7Ow5W89dbPoSeaQLPWRWWWZ8?key=A4y4XtdcWA8WA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز موصل خارج الصفحة يوضح هذا الرمز مكان الاتصال عندما تستمر العملية على صفحة خارج التسلسل /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\d

4

4nXfuXYX3PzG3PzGQXQXQaj01Qaj01auswFrFrJSw9PrJSw9PPPA9PA5PA5V44rJ6y6y5DLLjpRtp7JwyrJwyrQfjhiedEWJEWJEWJF8s8s2OqTu4YYY_e-ELmHX59Lu9oQhoFD5RWCWCQ0qruy7-7aGSGG4uMcFu7SMcFu7SMYP-xtleeJCTzUYGr-Y-hanrC1213A?key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز الدمج يظهر مكان دمج عمليات متعددة /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4

4

XdB9kVXOXOXOXOWTPRTPRT6p4p4fX6yXXYXKGDY-Gubn72m0pZtDMXK8uibrn34JggdGdXDXRF5k1kuksB-PB2UhUhgMPNxDzYHES6H04GtyoZEF21EZEZKGTEZEZKTEZEZEZEZEZEZEZEZEZKGTKLMLML_2HZQJM0b674?key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ %img/ رمز الاستخراج يرمز إلى أخذ جزء محدد من البيانات من مجموعة بيانات أكثر شمولاً /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/docsz/AD\d\

4nXelqf1xMhQXMhQExPzPzVVVNJTVNJT4Dkmj4Dkmj4VXNK4VXNK6QWQ0LGGWQ0LGGCoAe8n3VAM0BzaBzaBzaBHyuBHyuEWEFQTU2-pGOJOqiFIQLHU5QUK1KLK3nOxWIfCryHKryHkzb2viZDL2a926L2BBezPY1PY1Liojlj0v5zFH-u6izqFn-5RHC-7hTsTsTl\IWQ؟key=A4y4XtdcWA8ZN2ZN2Hd9\_99yw/%img/ رمز OR نقطة تفرع حيث يمكن اتخاذ أحد المسارات المتعددة

مسرد الرموز

تضمن خريطة العملية الموحدة تمثيل كل شكل لنوع مماثل من المهام أو العمليات. إليك مسرد مصطلحات يساعدك على فهم الأشكال الشائعة في خريطة العملية ووظيفتها الرئيسية:

الشكل الوظيفة دائرة يشير إلى بداية العملية أو نهايتها بيضاوي يمثل خطوة أو نشاطًا داخل العملية مستطيل يشير إلى نقطة يتم فيها الاختيار الماس يمثل البيانات التي تدخل أو تخرج من العملية متوازي الأضلاع يشير إلى المكان الذي يتم فيه تخزين البيانات اسطوانة يمثل مخزن بيانات يتم الوصول إليه بالتتابع مثلث يظهر خطوة يدوية أو تأخير في العملية سداسي الشكل يمثل مصدر بيانات خارجي خماسي الشكل هذه كتلة قابلة لإعادة الاستخدام من الخطوات ضمن عملية أكبر شبه منحرف يمثل مستند أو تقرير

## أنواع مختلفة من خرائط العمليات

تعتمد الرموز التي يجب استخدامها على أنواع خرائط العمليات التي تناسب احتياجاتك. فيما يلي ستة أنواع قياسية من خرائط العمليات استناداً إلى أغراض محددة وحالات الاستخدام الأفضل:

خريطة عملية مفصلة

توفر الخريطة التفصيلية عرضًا متعمقًا للعملية، بما في ذلك كل خطوة وقرار. وهي مثالية لفهم العمليات المعقدة أو تحديد الاختناقات.

فيما يلي الرموز الأكثر استخدامًا:

رموز تخزين البيانات: قاعدة البيانات، المستندات

قاعدة البيانات، المستندات البيضاوي: يمثل عملية أو نشاطًا

يمثل عملية أو نشاطًا المستطيل: يمثل نقطة قرار

يمثل نقطة قرار الماس: يمثل مدخلات أو مخرجات

هنا يجب عليك استخدام خريطة عملية مفصلة:

إجراء تحليل السبب الجذري

فهم العمليات المعقدة

تحديد الاختناقات وأوجه القصور

توثيق الإجراءات التفصيلية

خريطة العمليات عالية المستوى

تقدم خريطة العملية عالية المستوى نظرة عامة شاملة على المعالم الهامة ونقاط اتخاذ القرار. فهي تساعد على فهم التدفق العام للعملية أو التواصل مع أصحاب المصلحة.

فيما يلي رموز خريطة العمليات المتقدمة المستخدمة بشكل متكرر:

الشكل البيضاوي: يمثل عملية أو نشاطًا ما

يمثل عملية أو نشاطًا ما المستطيل: يمثل نقطة قرار

يمثل نقطة قرار ماسي: يمثل مدخلاً أو مخرجاً

فيما يلي أفضل الحالات التي يمكن أن تكون فيها خريطة عملية عالية المستوى:

نظرة عامة على العملية

فهم التدفق العام للعملية

التواصل مع أصحاب المصلحة

التخطيط الاستراتيجي

خريطة تدفق القيمة (VSM)

تساعد خريطة تدفق القيمة على تحديد الهدر وأوجه القصور في العملية، مع التركيز على تدفق القيمة. وغالبًا ما يُستخدم هذا النهج في برنامج VSM لتحسين العمليات الخالية من الهدر.

فيما يلي الرموز المتضمنة في إدارة الاستراتيجية الافتراضية:

رمز المخزون: يمثل مخزون المواد

يمثل مخزون المواد السهم: يمثل تدفق المواد أو المعلومات

يمثل تدفق المواد أو المعلومات المثلث: يمثل التأخير أو وقت الانتظار

من الأفضل تطبيق نموذج إدارة المخزون الافتراضي للأغراض التالية:

تعزيز الكفاءة

تخطيط أقسام أو وظائف بأكملها

تحديد الهدر وأوجه القصور

تحسين العمليات اللينة

خفض التكاليف

خريطة عملية سويملان

تصور خريطة عملية مسار السباحة العملية عبر الأقسام أو الفرق المختلفة باستخدام أقسام واضحة. وغالبًا ما تمثل هذه الأقسام الأقسام أو الوظائف المسؤولة عن المهمة.

رموز خريطة العملية التي تنفرد بها خريطة خط السباحة هي نطاقات أفقية أو عمودية. هذه النطاقات تفصل بصريًا بين مسؤوليات مختلف الفرق أو الإدارات أو الأفراد المعنيين.

يعتبر خط السباحة مثاليًا للأغراض التالية:

تحليل اختناقات العملية

فهم ملكية العملية

تحديد عمليات التسليم بين الأقسام

تحسين التعاون متعدد الوظائف

شجرة القرار

تمثل شجرة القرار عمليات اتخاذ القرار ونتائجها المحتملة. وهي تتفرع مثل الشجرة لمساعدة القراء على فهم ما يمكن أن يحدث بعد تنفيذ مهمة ما.

فيما يلي الرموز المتضمنة هنا:

المستطيل: يمثل نقطة القرار

يمثل نقطة القرار الماس: يمثل عقدة فرصة

يمثل عقدة فرصة دائرة: تمثل نقطة النهاية

فيما يلي أفضل الحالات التي تناسبها شجرة القرار:

تقييم الخيارات والعواقب

اتخاذ القرارات

تقييم المخاطر

تخطيط السيناريوهات

مخطط التدفق

مخطط انسيابي للعمليات يركز على تسلسل الخطوات. وهو أداة أساسية ولكنها فعالة لتصور العمليات.

فيما يلي بعض رموز المخطط الانسيابي الأساسية:

دائرة: تمثل نقطة البداية أو النهاية

تمثل نقطة البداية أو النهاية بيضاوي: يمثل عملية أو نشاطًا

يمثل عملية أو نشاطًا المستطيل: يمثل نقطة قرار

يمثل نقطة قرار الماس: يمثل مدخلات أو مخرجات

فيما يلي أفضل الحالات التي يناسبها المخطط الانسيابي:

تحليل العمليات

فهم تدفق العملية

توثيق الإجراءات

وحدات التدريب

بالإضافة إلى هذه الأنواع، أنواع العمليات القائمة على الرسوم البيانية، مثل مخططات تدفق البيانات, مخططات سير العمل و مخططات التدفق التراكمي, تكتسب زخمًا في إدارة المشاريع.

كيفية إنشاء خريطة عملية باستخدام الرموز

فيما يلي شرح تفصيلي من جزأين يغطي إنشاء خريطة العملية وتحليلها. انقر فوق أدوات تخطيط العمليات يمكن أن تجعل الأمر أسهل 10 مرات.

6 خطوات لإنشاء خريطة عملية باستخدام الرموز

فيما يلي الخطوات الست التي تحتاج إلى اتباعها للحصول على خريطة عملية فعالة:

الخطوة 1: تحديد النطاق والنهج

تتمثل الخطوة الأولى في إشراك أصحاب المصلحة وتحديد تركيز خريطة العملية ونهجها.

وفيما يلي خطوتان للقيام بذلك:

تحديد المشروع أو الوظيفة التي تحتاج إلى التركيز

الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التوجيهية مع أصحاب المصلحة

قم بتدوين التوقعات مثل كيفية تمثيلها والمعلومات التي يجب أن تأتي منها

على الرغم من أن هذا يبدو واسع النطاق، إلا أن ClickUp يقدم العديد من أدوات التصور للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على النطاق والنهج في الاجتماع الأول. ClickUp Whiteboards هي لوحات رقمية تعاونية مثالية للعصف الذهني وتصور الأفكار. عند تحديد الهدف والتوقعات والاحتياجات الخاصة بمشروع أو خريطة عملية، هذه الأداة تفي بالغرض دائمًا.

تعيين مدخلات أصحاب المصلحة لديك وتوثيق توقعاتهم من خريطة العملية باستخدام ClickUp Whiteboards دون عناء

إليك كيفية مساعدة ClickUp Whiteboards في تحديد نطاق خريطة العملية ونهجها في اجتماع أصحاب المصلحة:

تبادل الأفكار في الوقت الفعلي، وإضافة الملاحظات والأشكال والرسومات مباشرة على السبورة البيضاء

الاحتفاظ بسجل شفاف لنتائج اجتماع خريطة العملية والقرارات التي تم اتخاذها مع بيانات الإصدار والمساهمة

ربط الأداة مع إدارة المهام، و ClickUp، وعناصر المشروع الأخرى للانتقال بسلاسة إلى الخطوة التالية

الخطوة 2: توثيق الخطوات

مع توضيح التوقعات، فإن الخطوة التالية هي أن يقوم الرؤساء الوظيفيون بتوثيق كل خطوة وعملية معالجة ومنهجية العمل المتبعة.

وهذا يتطلب عصفًا ذهنيًا مكثفًا وتخطيطًا ومشاركة. يسهل ClickUp ذلك من خلال مجموعة مخصصة من أدوات العصف الذهني والتصور.

_قم بتحويل توقعات أصحاب المصلحة بسلاسة إلى خطوات عملية واضحة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp الخرائط الذهنية ClickUp هي أداة مرئية للعصف الذهني وتنظيم الأفكار وإنشاء الروابط بين المفاهيم. عندما تقوم بتعيين النطاق والنهج، تقوم هذه الأداة بتحويل كيفية توثيق وربط كل خطوة وعملية.

فيما يلي بعض ميزات خرائط ClickUp Mind Maps التي تسهل توثيق خرائط العمليات التفصيلية:

تمكّنك من تخصيص المظهر والتمييز بين خطوات العملية أو القرارات أو العناصر الأخرى

تبسيط اختيار الرموز مع إمكانية الوصول إلى مكتبة من رموز المخططات الانسيابية القياسية

تصور تدفق البيانات بين المهام والخطوات من خلال ميزة الربط النقطي المدمجة. تأتي الأداة أيضًا مع خيار إعادة التخطيط لإعادة محاذاة العناصر وإزالة التداخلات المربكة تلقائيًا

حتى مع هذه الأدوات الرائعة، قد يستغرق إنشاء حل مخصص من البداية وقتًا طويلاً. لمعالجة ذلك، يمكنك الوصول إلى العديد من قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بسهولة.

قالب السبورة البيضاء لخريطة العمليات من ClickUp

ال قالب خريطة عملية النقر فوق قالب السبورة البيضاء والعديد من قوالب تخطيط مسار القيمة لتعزيز عملية الإنشاء الخاصة بك.

قالب تخطيط عملية ClickUp

إذا كنت تبحث عن إطار عمل يمكن أن يتكيف بسهولة مع احتياجات عملك، فإن نموذج تخطيط عملية ClickUp هو الحل المناسب لك. بدءًا من إنشاء سير العمل وحتى التعاون بين فريق العمل، يمكّنك هذا القالب من تصور كل شيء.

إليك بعض الميزات التي تبرز قدرته على أن يصبح حلك الافتراضي الموحد:

يُمكّن الفرق من التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل تحسين العمليات أمراً سهلاً

ربط أكثر من 1000 أداة مع تكامل ClickUp . وهذا يضمن حصولك على أحدث البيانات لعمل نسخة احتياطية من رموز خريطة العملية التي حددتها

توفير الوقت في إنشاء خريطة العملية القياسية الخاصة بك من خلال واجهة سهلة الاستخدام، ومكتبة واسعة من رموز خريطة العملية، وإعدادات السحب والإفلات السريعة

الخطوة 5: التحسين والأتمتة

على الرغم من أنك قد تكون قمت بتخطيط جميع عملياتك التجارية، إلا أنها عرضة للتغيير. يساعدك تحسين وأتمتة خرائط العمليات الخاصة بك على تحديثها خلال أي تغيير. وهذا مفيد بشكل خاص عند مراجعة التحديات الجديدة أو نشر التحسينات أفقياً.

تتطلب هذه الخطوة عادةً اعتماد التكنولوجيا والأدوات المتقدمة. وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تحديات مالية ومتعلقة بالكفاءة. تعمل ClickUp على تبسيط كل ذلك من خلال أداة منصة الذكاء الاصطناعي المخصصة.

توليد رؤى بسلاسة وربط عملك مع ClickUp Brain ClickUp Brain هي أداة ذكاء اصطناعي مدمجة في ClickUp تعمل على تشغيل الأتمتة وتوفر رؤى متعمقة للبيانات. عند دمجها في خرائط العمليات الخاصة بك، فإنها تبسّط عملية الإنشاء وتساعد في تحديث تصوراتك.

فيما يلي بعض فوائد ClickUp Brain في خرائط العمليات:

تبسيط تقنيات تخطيط العمليات من خلال أتمتة المهام وتقديم أوامر اللغة الطبيعية

إنشاء معاينة في نمذجة العملية مع خوارزمياته المتقدمة

يقترح أفضل الخطوات ومسار العمل

يتيح التعاون في الوقت الحقيقي ويحلل سير العمل لتحديد أوجه القصور

يجعل تحديث الخريطة واضحًا مع ملخصات فورية ورؤى حول كيفية تغير عمليات عملك

مثال على تحليل خريطة العمليات

تمثل عملية تخطيط السعة مع مشاريع العملاء الجدد كمخطط انسيابي

الآن بعد أن تعرفت على كيفية إنشاء عملية، دعنا نحلل ونفسر مثالاً على ذلك.

الخطوة 1: تحديد نوع خريطة العملية

لقد أنشأنا مخططاً انسيابياً مع تدفق منطقي وعناصر اتخاذ القرار وحلقات إعادة العمل.

يساعد تحديد نوع خريطة العملية في تحديد كيفية قراءتها.

الخطوة 2: تحديد الغرض منها

يحدد هذا التصور كيف يجب أن تتعامل فرق المبيعات والخدمات اللوجستية مع زيادة توقعات طلب العملاء. وهو يحدد الخطوات التي ينطوي عليها التحقق من الطلب والتواصل مع العملاء وكيفية العمل على زيادة السعة.

الخطوة 3: قم بتدوين الملاحظات والتفسيرات

بعد الانتقال خطوة بخطوة، من المهم تدوين الملاحظات والتفسيرات.

إليك تحليل لمثال المخطط الانسيابي:

تبدأ العملية بإبلاغ العميل بالتوقعات طويلة الأجل التي تظهر زيادة في الحجم

يقوم فريق المبيعات بالتحقق من الطلب، وفي حالة تأكيده، يتعاون مع العميل لتوثيق المتطلبات الجديدة وتأثيرها

يحدد فريق الخدمات اللوجستية الاستراتيجية وتأثيرها على عملياتهم

إذا كان هناك نقص في السعة، يستكشف الفريق خيارات مثل استخدام سعة الماكينة الكامنة أو تنفيذ زيادة السعة

يتم الحفاظ على التواصل مع العميل طوال العملية، لضمان التوافق وإدارة التوقعات

تتضمن العملية حلقة إعادة العمل لتطوير استراتيجيات جديدة لزيادة السعة إلى أن يصبح أي خيار غير ممكن. يشير هذا أيضًا إلى احتمال الحاجة إلى إجراء تعديلات بناءً على ملاحظات العملاء أو الظروف المتطورة

## فوائد استخدام رموز خريطة العملية

الآن أنت تعرف كيف تنشئ خريطة عملية باستخدام الرموز، دعنا نوضح لك كيف يمكن أن تحول عملك. فيما يلي خمس فوائد لاستخدام رموز خريطة العمليات:

تعزز الوضوح والفهم

تهدف رموز خريطة العملية إلى تبسيط العملية المعقدة. مع وجود مجموعة موحدة من الرموز، يكون تدفق المعلومات سريعًا وفعالاً. وهذا يجعل فهم تدفق العملية أمرًا بسيطًا، حتى بالنسبة لأصحاب المصلحة الذين ليس لديهم خبرة فنية.

يساعد التصور المحسّن أيضًا الفرق على تحديد المجالات المحتملة للتحسين.

يُحسِّن التواصل والتعاون

رموز خريطة العمليات هي لغة قائمة بذاتها. إن تصور عملياتك بلغة مشتركة يعزز التواصل والتفاهم بشكل أفضل. تعمل الرموز الصحيحة أيضًا على تبسيط المناقشات وتسهيل العمل الجماعي الفعال.

تعزز كفاءة العمليات

أحد أهم الأسباب التي تجعل الشركات تتبنى خرائط العمليات هو تحسين عملياتها.

تسلط رموز خرائط العمليات الضوء بكفاءة على الاختناقات والتكرار وعدم الكفاءة في عملياتك. وينتج عن ذلك سير عمل مبسط والكفاءة العامة.

يمكنك من اتخاذ القرارات

تسهّل خريطة العمليات التي تحتوي على الرموز الصحيحة تقييم الخيارات المختلفة. هذا النهج القائم على البيانات والمنطقي أمر بالغ الأهمية لتحسين دقة القرار.

من خلال تصور النتائج المحتملة للخيارات المختلفة، يمكنك تحديد أفضل مسار للعمل وتجنب الأخطاء المكلفة.

يقود المساءلة

توضح رموز خريطة العملية من هو المسؤول عن كل إجراء أو خطوة. كما أنها تبسط عملية تفويض المهام وتعزز الأداء من خلال إعلام الموظفين بنطاق عملهم.

## تحسين عمليات الأعمال باستخدام ClickUp

بينما تعطي خرائط العمليات معنى لعمليات الأعمال المعقدة، فإن رموز خرائط العمليات هي المفتاح لتبسيط تعقيداتها وتحسين الكفاءة. إن معرفة كيفية استخدام خريطة العمليات أمر حيوي لتسهيل التواصل والتعاون واتخاذ القرارات,

من خلال الدليل الشامل وأمثلة رموز خرائط العمليات القياسية التي قمنا بتغطيتها، أنت جاهز تقريبًا لتحويل مستويات الإنتاجية لديك.

لم يتبقَّ لك سوى اختيار ClickUp ومجموعة أدواتها الواسعة لتبسيط رحلة رسم خرائط العمليات الخاصة بك. إذن, اشترك في ClickUp لتجربته!