كيفية كتابة رسائل التهنئة على رسائل الترقية الخاصة بك

لقد حصل زميلك في العمل للتو على ترقية يستحقها عن جدارة، وتريد أن تكتب له ملاحظة مدروسة تجعله يشعر بأنه مميز أكثر.

ففي نهاية المطاف، لا تقتصر الترقية على تسلق السلم الوظيفي في الشركة فحسب، بل هي أيضاً تأكيد ملموس على العمل الشاق الذي قام به الشخص ومهاراته المذهلة وتقدمه الوظيفي. إن إرسال رسالة تهنئة صادقة هي طريقة رائعة لنشر الإيجابية وجعل مكان العمل يبدو وكأنه فريق من المشجعين الذين يشجعونك!

هناك فائدة لإدارة الأفراد أيضًا! إن خلق بيئة عمل تحتفي بالإنجازات هو مفتاح الاحتفاظ بأفضل المواهب ورفع الروح المعنوية.

تشارك هذه المقالة نصائح وأكثر من 30 نموذجًا أصليًا لمساعدتك في صياغة رسالة تهنئة مثالية لشخص تمت ترقيته مؤخرًا.

نصائح لكتابة رسائل التهنئة بالترقية ## نصائح لكتابة رسائل التهنئة بالترقية

إليك بعض النصائح المفيدة لصياغة رسالة تهنئة مدروسة وذات مغزى. لنبدأ بالأساسيات.

كن محدداً : بدلاً من قول شيء مكرر مثل "مساهماتك محل تقدير"، قم بتسليط الضوء على إنجازات ملموسة، مثل ميزة معقدة قاموا بتطويرها أو حملة ناجحة أو صفقة ناجحة قاموا بإتمامها

: بدلاً من قول شيء مكرر مثل "مساهماتك محل تقدير"، قم بتسليط الضوء على إنجازات ملموسة، مثل ميزة معقدة قاموا بتطويرها أو حملة ناجحة أو صفقة ناجحة قاموا بإتمامها تجنب العبارات المبتذلة: تجنب العبارات المبتذلة مثل "عمل رائع" أو "أطيب التمنيات" بدلاً من ذلك، استخدم لغة أصيلة ومدروسة

تجنب العبارات المبتذلة مثل "عمل رائع" أو "أطيب التمنيات" بدلاً من ذلك، استخدم لغة أصيلة ومدروسة اطرح أسئلة : قد يبدو هذا الأمر غريبًا، لكنها طريقة رائعة لإظهار الاهتمام الحقيقي بدورهم، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك بشكل طبيعي إلى محادثات يمكنهم من خلالها مشاركة حماسهم أو مخاوفهم

: قد يبدو هذا الأمر غريبًا، لكنها طريقة رائعة لإظهار الاهتمام الحقيقي بدورهم، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك بشكل طبيعي إلى محادثات يمكنهم من خلالها مشاركة حماسهم أو مخاوفهم أظهر حماستك : سواء كان ذلك بإضافة بعض عبارات التعجب الإضافية (!!) أو صورة متحركة أو رمز تعبيري، فكلها طرق رائعة لإظهار حماسك بشأن ترقيته، طالما أنك لا تبالغ في ذلك

: سواء كان ذلك بإضافة بعض عبارات التعجب الإضافية (!!) أو صورة متحركة أو رمز تعبيري، فكلها طرق رائعة لإظهار حماسك بشأن ترقيته، طالما أنك لا تبالغ في ذلك ضع في اعتبارك علاقتك: على سبيل المثال، يمكنك تقديم الدعم والتعبير عن فخرك عندما يحصل المتدرب على ترقية، لتظهر له أنك موجود من أجله

استخدام أدوات للاحتفال بالترقيات

قناة المراسلة الخاصة بك لا تقل أهمية عن رسالتك:

هل ترسل رسالة بريد إلكتروني أو رسالة مباشرة أو ترد على موضوع عام على تطبيق اتصالات الفريق مثل انقر فوق ?

إلى جانب كونها أداة لإدارة المشاريع، يمكن أن تساعدك ClickUp أيضًا في إرسال رسائل تهنئة جيدة.

إليك بعض النصائح الخاصة بالموقف أو القناة لإرسال رسائل تهنئة مثالية:

1. الرد على سلاسل رسائل التهنئة

في العديد من المؤسسات، وخاصة الصغيرة منها أو الشركات الناشئة، تعلن فرق الموارد البشرية عن الترقيات في القناة العامة لمنصة الدردشة. يتم تشجيع الزملاء على ترك رسائل تهنئة على سلسلة الرسائل، مما يخلق احتفالاً مشتركاً.

تتمثل إحدى طرق إضافة الأصالة إلى هذه الرسائل في استخدام صورة GIF (وهو شيء مدمج في معظم تطبيقات المراسلة التجارية ). على سبيل المثال، عند إرسال رسالة عبر انقر فوق الدردشة (أداة المراسلة الداخلية المدمجة في ClickUp)، يمكنك استخدام /GIPHY [congratulations] لإرسال صورة GIF.

احتفل بترقية أحد الزملاء باستخدام صورة GIF مناسبة باستخدام تكامل GIPHY الخاص بـ ClickUp في ClickUp Chat

2. إرسال رسالة مباشرة

الرسائل المباشرة (DMs) تقدم طريقة أكثر شخصية وأصيلة لتهنئة شخص ما على ترقية ما. هنا يمكنك أن تخبر زميلاً (أو صديقاً) أنك تدرك مدى الجهد الذي بذله أو مديراً مدى أهمية الترقية ومهاراته القيادية بالنسبة للجميع في الفريق.

إن نبرة رسالتك لا تقل أهمية عن المحتوى. فكّر في استخدام أداة الكتابة التوليدية للذكاء الاصطناعي لتنقيح مسودتك والتأكد من أن رسالتك تنقل النبرة المطلوبة. فيما يلي مثالان لنفس الرسالة ولكن بنبرة مختلفة:

غير رسمي : أنت نجم روك! أعلم أنك ستحقق نجاحاً باهراً!

: أنت نجم روك! أعلم أنك ستحقق نجاحاً باهراً! رسمي: تهانينا على الترقية. تستحقينها عن جدارة. أنا واثق من أنك ستواصلين التفوق في منصبك الجديد.

يأتي ClickUp مع إمكانيات مدمجة للكتابة والتحرير. كل ما عليك القيام به هو تدوين أفكارك وترك ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، القيام بالعمل. وبهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على أصالة رسالتك مع ضمان أن تكون لهجتها مناسبة.

قم بالعصف الذهني مع ClickUp Brain للعثور على الكلمات المثالية لرسالة التهنئة الخاصة بك

3. إرسال بريد إلكتروني

تُعد رسائل البريد الإلكتروني بشكل عام أكثر رسمية من أدوات المراسلة الفورية، مما يجعلها مثالية للإعلانات الرسمية من الموارد البشرية أو الإدارة - خاصةً عندما تتضمن الترقية تغييرات كبيرة في دور الموظف.

يمكن أن تتضمن رسائل البريد الإلكتروني تفاصيل محددة، مثل التعيين الجديد للموظف والتقارير المباشرة والمزايا والمسؤوليات. يمكنك استخدام انقر فوق البريد الإلكتروني لإرسال رسالة تهنئة مفصلة ورسمية.

4. مراسلة شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي

في أي وقت تحصل فيه على ترقية (أو تجد دورًا جديدًا)، من المحتم أن تشارك التحديث على موقع LinkedIn. من الشائع أن ترى عشرات، إن لم يكن المئات، من التعليقات العامة على كل منشور "تهنئة" - وهو أمر سهل مع خيارات الرد السريع على LinkedIn.

عبر لينكد إن لكن هذه الردود السريعة هي الحد الأدنى، وعلى الرغم من أنها نقطة بداية رائعة، إليك نصيحتان لجعل رسالتك مميزة:

بدلاً من الاكتفاء بقول "حظاً موفقاً في منصبك الجديد"، أخبرهم لماذا تعتقد أنهم سينجحون في هذا المنصب

بدلاً من "تهانينا! دعنا نتبادل أطراف الحديث"، قم برحلة إلى الماضي من خلال ذكر مدى التقدم الذي أحرزوه منذ الأيام الأولى التي عملتم فيها معاً

وبهذه الطريقة، يمكنك أن تخترق ضجيج الرسائل العامة وتظهر لصديقك أو زميلك أنك فعلياً سعيد من أجله.

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أمثلة لرسائل التهنئة بالترقية ## أمثلة على رسائل التهنئة بالترقية

دعنا الآن نلقي نظرة على أكثر من 30 مثالاً لرسائل تهنئة لعلاقات مختلفة:

رسائل تهنئة على ترقيتك لرئيسك في العمل

_شكراً لك لكونك مرشداً رائعاً. لقد ساعدني توجيهك ودعمك لي على النمو كثيرًا. تهانينا على ترقيتك! تهانينا أيها الرئيس! لقد كانت قيادتك وإرشادك لا تقدر بثمن. أشكرك على كونك قدوةً عظيمةً يحتذى بها. إن أفضل شيء على الإطلاق في هذه الوظيفة هو أن أكون جزءًا من فريقك _أنت الأفضل يا [اسمي] وقد طال انتظار ذلك! شكرًا لك على كونك معلمًا وقائدًا رائعًا! _أيها الرئيس، لقد تشرفت بالعمل مع الأفضل والتعلم منه. تهانينا على توليك منصب [الدور الجديد]. جميعنا سعداء للغاية من أجلك. أطيب التمنيات لك باستمرار نجاحك

تهانينا على رسائل الترقية إلى أحد المتدربين أو التقارير المباشرة

_ تهانينا يا [الاسم]! إنها حقًا ترقية مستحقة عن جدارة، وأنا فخور جدًا بعملك الجاد وتفانيك. استمر في عملك الرائع، وأعلمني إذا كنت بحاجة إلى أي دعم. أطيب التمنيات لك باستمرار نجاحك لقد كانت مشاهدتك وأنت تتطورين متعة كبيرة. تهانينا على ترقيتك، [الاسم]! أنا فخورة جداً بالشخص الذي أصبحت عليه. _ _تهانينا على الترقية، [اسم المتدرب]! أنا واثق من أنك ستتفوق في منصبك الجديد. لا تترددي في التواصل معي إذا احتجتِ إلى أي شيء كنت أعلم أن لديك القدرة على ذلك. أطيب التمنيات لمنصبك الجديد [اسم المتدرب]. إلى الأمام وإلى الأعلى! 🚀 _تهانينا على ترقيتك! لقد كان عملك الدؤوب ومهاراتك المذهلة وسلوكك الإيجابي رصيدًا كبيرًا للفريق. نحن جميعًا متحمسون لرؤية ما ستقدمه في منصبك الجديد

تهانينا على رسائل الترقية للزملاء

_ سعيد من أجلك يا [الاسم]! الآن يمكنك أن تترأسني رسميًا أمزح فقط. أنت تستحق هذا. نخب نجاحك المستمر _أنت الأفضل، [الاسم]! تهانينا القلبية على الترقية. أعلمني إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به لمساعدتك في منصبك الجديد أنا سعيدة للغاية بشأن ترقيتك _لقد كان من المذهل مشاهدتك وأنتِ تتطورين من متدربة تعملين طوال الليل إلى قيادة الفريق. أطيب التمنيات في منصبك الجديد! _لقد تأثرت كثيرًا بـ [مهارة أو جودة معينة]. تهانينا على ترقيتك! أنتِ إضافة حقيقية لفريقنا

تهانينا على ترقيتك رسائل من فريق الموارد البشرية

_ مرحباً أيها الفريق. يسعدني أن أشارككم بعض الأخبار الرائعة! ينضم [اسم الموظف] إلى [اسم الموظف] كـ [اسم الموظف] كـ[منصب جديد]. على مدار السنوات الماضية [العدد] الماضية، كان [اسم الموظف] رصيدًا لا يقدر بثمن ل [القسم السابق]. وقد تجاوز باستمرار التوقعات في [هو/هي/هي/هي] باستمرار في [إنجازات محددة]. يرجى الانضمام إليّ في تهنئتهم _يسعدني أن أعلن أن [اسم الموظف/الموظفة] قد تمت ترقيته الآن إلى [تعيين جديد]. انضموا إليّ في تهنئتهم _ مرحبًا، [اسم الموظف]. أردت فقط أن أهنئك على ترقيتك. نحن فخورون بوجودك في [اسم الشركة]. سيتم الإعلان الرسمي من قبل [اسم الشركة]. وفي الوقت نفسه، يرجى إعلامي إذا كان لديك أي أسئلة

يجب على فرق الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة إرسال عشرات الرسائل لإعلام و تقدير الموظفين على الترقيات. والخبر السار هو أنه يمكنك القيام بذلك بشكل أفضل (وأسرع) باستخدام رسائل شبه مخصصة باستخدام مزيج من القوالب المكتوبة مسبقًا والأتمتة - خاصة للإعلانات الرسمية.

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني لإعلانات الترقية إلى الموظفين باستخدام أتمتة ClickUp Automations أتمتة ClickUp's Automation على سبيل المثال، تسمح لك بـ

استخدام المتغيرات الديناميكية لتخصيص الاسم والتسمية والتفاصيل الأخرى في البريد الإلكتروني

تشغيل الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على شروط محددة مسبقًا

رسائل تهنئة على رسائل الترقية لصديق أو أحد أفراد العائلة

## تذكر عندما [اذكر حادثة مضحكة أو لا تنسى]؟ إنه لأمر لا يصدق إلى أي مدى وصلت. تهانينا على المنصب الجديد، ولنحتفل قريبًا! 🥂 تهانينا القلبية على ترقيتك! هذه مجرد البداية، وأنت تستحقين كل جزء من هذا النجاح. _ _أنتِ رائعة، يا صديقتي/ أختي/ أختي/ أختي/[الاسم]. ترقية تستحقينها عن جدارة. لطالما عرفت أنكِ ستصلين إلى أماكن مرموقة [الاسم]، لقد سمعت الخبر للتو من [الشخص الذي أخبرك]. هذه أخبار رائعة. لنلتقي قريبًا. الجولة القادمة على حسابي. _[اسمي] عزيزي [الاسم]، أحر التهاني على الترقية! لطالما كنتِ شديدة التركيز ورائعة. لا أطيق الانتظار لأرى ما ستحققينه بعد ذلك _! _تهانينا يا [الاسم]! أعتقد أنهم أدركوا أخيرًا أننا لا نستطيع تحمل خسارتك. !أمزح فقط بجدية، هذا إنجاز كبير. أنا سعيدة جداً من أجلك

تهانينا باختصار شديد على رسائل ترقيتك

[الاسم]، عن جدارة واستحقاق. متحمس لرؤيتك تتفوق في دورك الجديد _ _أحسنت يا صديقي! سعيد للغاية لسماع خبر ترقيتك الجديدة أحسنت يا صديقي! هذه هي البداية فقط. _ 🚀 🚀 يشرفني انضمامك إلى الفريق. _Woohoo! لا يمكنني التفكير في مرشح أفضل منك لهذا المنصب

تهانينا على رسائل الترقية لـ LinkedIn

_ تهانينا يا صديقي/صديقتي///[الاسم]! أنت تستحق كل جزء من هذا النجاح. 🥳 🥳 _[الاسم]، هذه أخبار رائعة. الفريق محظوظ بوجودك، وأنا أعلم أنك ستبدع في دورك الجديد أتذكر عندما [اذكر حادثة معينة ] في [حيث عملتِ معًا ]. لطالما أعجبتُ باستعدادك لأي تحدٍّ _تهانينا على ترقيتك! أنا متحمس لرؤيتك تزدهرين في منصبك الجديد كـ[منصب جديد] [الاسم]!!! تهانينا. خطوة واحدة أقرب إلى الهيمنة على العالم. ولكن بجدية، هذه أخبار رائعة

تهانينا على رسائل الترقية للأشخاص الذين يتركون الشركة أو القسم

_لقد كنت إضافة رائعة للفريق. سنفتقدك، لكننا متحمسون لرؤية ما ستحققه في منصبك الجديد. تهانينا! تهانينا على ترقيتك ووظيفتك الجديدة! لقد حققت الكثير هنا. نرجو لك النجاح المستمر في منصبك الجديد. تهانينا! _تهانينا على ترقيتك! لقد كان من دواعي سروري العمل معك. سأفتقد عملنا [شيء قمت به معًا]، ولكنني أتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة _تهانينا على منصبك الجديد! أنا متحمس من أجلك، ولكنني أيضًا - وأتمنى لك التوفيق في العمل معًا في وقت ما في المستقبل

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أسباب الاعتراف بترقية الزميل ## أسباب الاعتراف بترقية الزميل

إن الاعتراف بترقية شخص ما لا يتعلق فقط بكونه أمراً رمزياً - إنها لفتة مدروسة يمكن أن تساعدك على بناء علاقات أفضل في العمل. إليك كيف يساعدك ذلك:

تقوي العلاقات: تقدير إنجازاتهم ودعم نموهم يساعدك على بناء رابطة أقوى مع زملائك في الفريق

تقدير إنجازاتهم ودعم نموهم يساعدك على بناء رابطة أقوى مع زملائك في الفريق يشجع على الولاء: تقديم التمنيات الطيبة الصادقة وفي الوقت المناسب يمكن أن الحفاظ على إنتاجية الموظفين وانخراطهم في العمل ناهيك عن التزامهم برؤية شركتك

تقديم التمنيات الطيبة الصادقة وفي الوقت المناسب يمكن أن الحفاظ على إنتاجية الموظفين وانخراطهم في العمل ناهيك عن التزامهم برؤية شركتك بناء ثقافة عمل إيجابية: يمكن أن يؤدي الاحتفال بالإنجازات إلى خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة -بيئة عمل تشجع الجميع على السعي لتحقيق التميز

يمكن أن يؤدي الاحتفال بالإنجازات إلى خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة -بيئة عمل تشجع الجميع على السعي لتحقيق التميز تعزز الروح المعنوية: تهنئة أحد الزملاء على ترقيته يمكن أن يرفع من معنوياته واحترامه لذاته، مما يلهمه على مواجهة تحديات جديدة

تهنئة أحد الزملاء على ترقيته يمكن أن يرفع من معنوياته واحترامه لذاته، مما يلهمه على مواجهة تحديات جديدة تقدم مثالاً إيجابيًا: يمكن أن يشكل الاعتراف بترقية شخص ما مثالاً إيجابيًا للآخرين في المؤسسة - مما يظهر لهم أن العمل الجاد والتفاني في العمل سيكافأ عليه

يمكن لتهنئة زملاء العمل والأصدقاء على إنجازات العمل الهامة أن تخلق جواً مبهجاً. فأنت تُظهر لهم أنك في فريقهم وأنك تشجعهم على النجاح.

🧠 هل تعلم؟ بحث أجراه الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن الموظفين الذين يتم الاعتراف بإنجازاتهم يعانون من انخفاض مستويات التوتر وارتفاع مستوى الرفاهية بشكل عام.

تأثير الترقيات على ثقافة الشركة ## تأثير الترقيات على ثقافة الشركة

يمكن أن تكون الترقيات مفيدة أو ضارة، اعتمادًا على كيفية التعامل معها.

على سبيل المثال، فإن الشركة التي تحتفل بالترقيات تقدر عمل الموظفين الجاد وتفانيهم. ومع ذلك، فإن التركيز المفرط على الترقيات يمكن أن يؤدي إلى منافسة غير صحية ويخلق بيئة عمل ضارة

وبالمثل، من المهم التحلي بالشفافية بشأن عملية الترقية لتجنب التحيز الخفي وسوء الفهم والاستياء المحتمل

نهج الترقيات بالطريقة الصحيحة من خلال أطر عمل شفافة

من الأمثلة الجيدة على العملية الشفافة كتيب GitLab -الذي يقسم التسلسل الهرمي للمؤسسة والإطار الوظيفي والتوقعات والتعويضات لكل مستوى.

إذا كنت شركة ناشئة أو تفضل هياكل الفريق الأفقية, الإطار الوظيفي لشركة Buffer الذي يركز على الترقيات الصغيرة ولكن المتكررة، قد يكون خيارًا أفضل.

عبر المخزن المؤقت يمكنك استخدام مستندات ClickUp لإنشاء كتيبات أو مواقع ويكي مماثلة لشركتك - وضمان الترقيات العادلة.

إنشاء ويكي مفصل (مع صفحات متداخلة) لعملية ترقيتك باستخدام مستندات ClickUp Docs

بعض الأقسام التي يمكنك تضمينها هي:

الهيكل التنظيمي: التسلسل الهرمي لشركتك، بما في ذلك الأقسام والفرق وعلاقات الإبلاغ

التسلسل الهرمي لشركتك، بما في ذلك الأقسام والفرق وعلاقات الإبلاغ المسارات الوظيفية: المسارات المميزة لمختلف الأدوار، بما في ذلك كيفية عمل الترقيات الأفقية والرأسية

المسارات المميزة لمختلف الأدوار، بما في ذلك كيفية عمل الترقيات الأفقية والرأسية معايير الترقية : المعايير المستخدمة لتقييم أداء الموظفين عند النظر في ترقية الموظفين

: المعايير المستخدمة لتقييم أداء الموظفين عند النظر في ترقية الموظفين إجراءات منع التحيز: السياسات المعمول بها - المراجعات الموضوعية/المعمية، ولجنة تقييم أداء الموظفين، والتدريب الإرشادي - لمنع التحيز اللاواعي

إن خلق ثقافة الشركة التي تعطي الأولوية للترقيات الشفافة والعادلة وبيئة الفريق الداعمة يمكن أن يزيد من معنويات الفريق ويحافظ على المواهب ويحسن سمعة علامتك التجارية.

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احتفل بانتصارات فريقك وعزز ثقافة التقدير

مع أعباء العمل المتطلبة، من السهل أن تنسى أن تتوقف للحظة لتقدير عمل زملائك (أو أحبائك) الجاد وتفانيهم في العمل.

لكن كلمة "تهنئة" بسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في شعور الجميع - وعندما يشعر الناس بالتقدير، فإنهم يؤدون بشكل أفضل أيضًا!

إن ميزات ClickUp، مثل التذكيرات التلقائية والرسائل القابلة للتخصيص، تجعل من السهل الاعتراف بالإنجازات والحفاظ على الروح المعنوية عالية. وباستخدام ClickUp، فإنك تضمن الاحتفاء بكل نجاح وتقديره.

كيف تحب أن تهنئ الناس - شخصيًا، أو افتراضيًا، أو هل أنت من الأشخاص الذين يرسلون بطاقات ورقية؟ وما هي أكثر رسالة صادقة تلقيتها؟ حوّل كل أفكارك وقصصك إلى تواصل قوي مع ClickUp. اشترك في ClickUp مجاناً ونظم حياتك العملية - من إدارة المواعيد النهائية إلى الاحتفال بالأحداث الهامة.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. هل يجب أن تهنئ زميلك في العمل على ترك الشركة للحصول على وظيفة جديدة؟

نعم، يجب أن تهنئ زميلك في العمل الذي يترك الشركة للحصول على وظيفة جديدة. إن القيام بذلك يساعد على خلق جو إيجابي للفراق ويوفر فرصة للحفاظ على علاقتك المهنية وشبكة علاقاتك في المستقبل.

2. هل يجب تقديم التهنئة على الترقية شخصيًا، أم يمكن تقديمها بوسائل أخرى؟

في حين أنه من الأفضل عمومًا تهنئة شخص ما على الترقية شخصيًا، خاصةً إذا كنتما في نفس المكتب، إلا أن الطرق الأخرى مقبولة أيضًا حسب الموقف وعلاقتك بالشخص.

يمكنك تقديم التهنئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو حتى بطاقة تهنئة مدروسة. إذا كنت غير متأكد، فمن الأفضل أن تغطي جميع القواعد - قم بتهنئته شخصيًا إذا كان ذلك ممكنًا، وتابع ذلك برسالة افتراضية لضمان إيصال تقديرك له.

3. كيف تهنئ شخص ما بشكل احترافي؟

لتهنئة شخص ما بشكل احترافي، ابدأ بالتعبير عن مشاعرك الصادقة والمخلصة. صمم رسالتك لتعكس علاقتك بالشخص وأسلوب التواصل في شركتك. حافظ على نبرة صوتك محترمة وإيجابية، واحرص على أن تكون تهنئتك في الوقت المناسب وذات صلة بالموضوع.