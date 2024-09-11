11 نموذجًا مجانيًا لمقترحات الفعاليات لفعاليتك القادمة

هل شعرت يومًا بأنك عالق في محاولة وضع اقتراح لحدث كبير؟ فمع كل تلك التواريخ والأوقات والمهام اليومية والتسليمات، نحن نعلم كم هو مرهق!

ولكن لا يجب أن تكون صياغة اقتراح متميز أمرًا مرهقًا - كل ما تحتاجه هو القالب المناسب.

تُعد قوالب مقترحات الفعاليات أدوات أساسية تساعد منظمي الفعاليات على تقديم أفكارهم بوضوح وفعالية دون الحاجة إلى الكثير من العمل التحضيري. فهي توفر طريقة لتوصيل مفهوم الفعالية ورؤيتك للعملاء وأصحاب المصلحة المحتملين.

والآن، لا بد أنك تتساءل - أين يمكن للمرء الحصول عليها؟

في هذه المقالة، سنشاركك 11 نموذجًا مجانيًا من هذه النماذج لمساعدتك في إنشاء مقترحات فعاليات ناجحة.

سواءً كان حدثاً خاصاً بالشركات أو حدثاً فريداً من نوعه، ستساعدك قوالب مقترحات الفعاليات هذه على تقليل العمل الشاق وتوصيل رؤيتك بسهولة. دعونا نبدأ الحدث!

ما هي قوالب مقترحات الفعاليات؟

قوالب مقترح الفعالية هي مستندات مصممة مسبقاً تستخدم في التخطيط للفعالية.

وهي توفر هيكلاً لتقديم أفكار الفعاليات للعملاء وأصحاب المصلحة. تساعد هذه القوالب مخططي الفعاليات على إنشاء مقترحات واضحة واحترافية بسرعة.

عادةً ما تأتي القوالب المناسبة والمنظمة مع قوائم مراجعة تخطيط الفعاليات التي تسمح للمخططين بتتبع مختلف الجوانب المتعلقة بالفعاليات مثل الأهداف والاستراتيجيات والجماهير المستهدفة والتقنيات.

قد تأتي بعض القوالب بأقسام مجزأة، وميزات متقدمة مثل أدوات إدارة أحداث الذكاء الاصطناعي ، أو جماليات تصميم محددة مسبقًا للمساعدة في الحفاظ على الاتساق ونبرة العلامة التجارية وفقًا لطبيعة الحدث الخاص بك.

تتيح كل هذه الميزات الإضافية للمخططين التركيز بشكل أكبر على مخرجات الفعالية الرئيسية بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التافهة والمهام الصغيرة (أي الأمور المملة بشكل أساسي).

ما الذي يجعل قالب مقترح الفعالية جيدًا؟

الغرض الرئيسي من قالب مقترح الفعالية الجيد هو تسهيل مهمتك.

وعادةً ما يتضمن الحقول الأساسية مثل وصف الحدث والميزانية والجدول الزمني والخدمات اللوجستية.

وعلى المستوى الأساسي، فهي تحدد مفهوم الفعالية وخطة التسويق ورسوم الخدمة، مما يضمن فهم العميل لكل جانب من جوانب نطاق الفعالية وميزانيتها.

من الناحية المثالية، يجب أن توفر قوالب مقترحات الفعاليات أيضًا مساحة لتسليط الضوء على النجاحات السابقة وشهادات العملاء - وهذا يساعد على بناء الثقة مع العملاء المحتملين.

كما أن القالب الجيد أيضًا يسهل تخصيصه وتكييفه مع مناسبات مختلفة، مثل مناسبات الشركات أو الاحتفالات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، من الممارسات الشائعة في مجال إدارة الفعاليات الاستفادة من برنامج إدارة المشاريع للأحداث . لماذا؟

حسنًا ClickUp، على سبيل المثال، يسمح لمنظمي الفعاليات بالحصول على نظرة عامة شاملة لجميع المهام المتعلقة بالحدث ويعزز المزيد من التعاون بين أعضاء الفريق. وهذا يضمن الالتزام بالجداول الزمنية، وتسليم جميع العناصر، وعدم حدوث أزمة في اللحظة الأخيرة.

علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام ClickUp كـ برنامج الحدث الافتراضي يساعد في تخطيط وتنفيذ الفعاليات عن بُعد.

أفضل 11 نموذجًا لاقتراح الفعاليات لفعاليتك الكبيرة التالية

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجعل قالب مقترح الفعالية الرائع، ماذا عن بعض النماذج المجانية التي يمكن أن تجعل عملك أسرع 11 مرة؟

إليك 11 قالباً لمقترحات الفعاليات لمساعدتك في وضع مقترح ناجح لفعاليتك الكبيرة القادمة:

1. نموذج ClickUp لتخطيط الفعاليات

قالب تخطيط الأحداث ClickUp

ال قالب تخطيط فعاليات ClickUp هو أداة رائعة وشاملة لإنشاء مقترحات مفصلة للفعاليات والتخطيط لفعالياتك. لديها بعض المناظر الرائعة المبنية مسبقاً:

طريقة عرض القائمة: تنظيم عملية التخطيط للفعالية والموارد والميزانية في شكل قائمة عرض اللوحة: تصور الأولويات وسير العمل على لوحة كانبان بالسحب والإفلات عرض التقويم: إدارة الجداول الزمنية للفعاليات على تقويم مرن

يمكنك أيضًا استخدام الحقول المخصصة لتتبع الميزانيات التقديرية والتقدم وحالة الدفع. يحتوي أيضًا على قوائم محفوظة مسبقًا للأنشطة والمرافق ومهام ما قبل الحدث والفواتير.

يمكن لمخططي الفعاليات استخدام حالات مخصصة لتمييز مراحل محددة ضمن المهام المتعلقة بالمقترح، مثل "قيد المراجعة" أو "في انتظار الموافقة" يحتوي القالب أيضاً على مستندات ClickUp Docs مدمجة للعمل معاً على التنقيب ووضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الفعالية.

يساعد قالب ClickUp لتخطيط الفعاليات أيضاً في إدارة أجزاء مختلفة من التخطيط للفعالية، من إدارة المكان إلى إدارة قائمة الضيوف.

2. انقر فوق قالب تخطيط الأحداث الكبيرة

قالب تخطيط الفعاليات الكبيرة من ClickUp

ال قالب تخطيط الفعاليات الكبيرة ClickUp كما يشير الاسم، هو القالب المثالي لتنظيم الفعاليات الكبيرة.

إنه متجر شامل لإدارة جميع جوانب مقترحات الفعاليات والتخطيط لها، بما في ذلك وضع الميزانية والجدولة وتتبع المهام.

بمجرد أن يبدأ المشروع، يمكنك بسهولة تعيين المهام لفريقك باستخدام هذا القالب وتتبع كيفية سير الأمور. يأتي مع العديد من طرق العرض المفيدة مثل:

عرض موجز الحدث: التقاط وتتبع تفاصيل مقترح الحدث والجدول الزمني للمشروع

التقاط وتتبع تفاصيل مقترح الحدث والجدول الزمني للمشروع عرض الترحيب: تخطيط الخدمات اللوجستية وإدارة وصول الحضور في الوقت المناسب

تخطيط الخدمات اللوجستية وإدارة وصول الحضور في الوقت المناسب عرض القائمة: إدارة قوائم الضيوف ومتابعة أي تغييرات تطرأ عليها

إدارة قوائم الضيوف ومتابعة أي تغييرات تطرأ عليها عرض محاضر الاجتماعات: تسجيل القرارات التي تم اتخاذها أثناء عملية التخطيط للفعالية

أفضل جزء؟

يساعد أيضاً في إدارة الضيوف وجمع الملاحظات، والتي عادةً ما تكون من بين أصعب جوانب التخطيط للفعالية.

هذا المستوى من التفاصيل في التنظيم والتنفيذ يجعل هذا القالب ضرورياً عند إنشاء مقترحات للفعاليات الكبيرة - قد يكون فعالية مؤتمر افتراضي أو إطلاق منتج.

بشكل عام، يعد القالب حلاً عمليًا لأي شخص يريد تجنب الاعتماد على عدة برامج تخطيط الأحداث أو أدوات الإدارة.

3. قالب إدارة أحداث ClickUp

قالب إدارة الفعاليات

إذا كنت تتنقل بين عدة فعاليات وتحتاج إلى صياغة مقترحات لكل منها، فإن قالب إدارة الفعاليات الخاص ب ClickUp يمكن أن يساعدك. يتضمن القالب ميزات جاهزة للاستخدام للتخطيط المعقد، ومساحات عمل قابلة للتخصيص، والكثير من الميزات الأخرى، بما في ذلك ثمانية حقول مخصصة.

يأتي القالب مع:

عرض القائمة: تتبع جميع مهام الحدث الخاص بك في مكان واحد

تتبع جميع مهام الحدث الخاص بك في مكان واحد عرض الخريطة: تصور موقع الفعالية وتخطيط لوجستياتك

تصور موقع الفعالية وتخطيط لوجستياتك عرض الجدول الزمني: قم بتنظيم مهامك حسب الموعد النهائي للبقاء في الموعد المحدد

قم بتنظيم مهامك حسب الموعد النهائي للبقاء في الموعد المحدد عرض الميزانية: إدارة ميزانية الفعالية وتتبع النفقات

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدك ميزات إضافية مثل ClickUp Automation على تبسيط المهام مثل تغيير الحالات وإضافة عناصر إلى القوائم. من خلال الحقول المدمجة لتفاصيل الحدث مثل تواريخ الانتهاء والمواقع، يمكنك البدء في اقتراحك على الفور.

بشكل عام، فإن استخدام هذا القالب يجعل التخطيط للفعالية أمرًا سهلاً، مما يساعد المخططين على البقاء على رأس مهامهم من البداية إلى النهاية الكبرى!

4. قالب خطة مشروع فعالية ClickUp للحدث

قالب قالب خطة مشروع فعالية ClickUp

كل مقترح فعالية هو في النهاية خطة مشروع ذات إمكانيات. إذا كنت مبتدئاً، فإن قالب خطة مشروع فعالية ClickUp يمكن أن يساعدك على تحديد وتخطيط وإدارة العديد من الأحداث والجداول الزمنية بسهولة.

يحتوي على فئة فرعية قابلة للتخصيص بالكامل يمكنك البدء في تحريرها على الفور بإبداعك الذي يغذيه الكافيين! لتبسيط عملية تخطيط الأحداث الخاصة بك، يقدم هذا القالب طرق عرض مختلفة، مثل اللوحات والقوائم والتقويمات والشبكات ومخططات جانت.

هذا القالب قالب تخطيط الحدث مفيد بشكل خاص لتنظيم المهام والجداول الزمنية والأحداث.

مع الحقول المخصصة لإدارة التفاصيل والحالات المخصصة لتتبع التقدم، يمكنك بسهولة إدارة تخطيط الحدث الخاص بك من البداية إلى النهاية.

5. انقر فوق قالب وثيقة تخطيط الحدث

قالب مستند تخطيط الحدث ClickUp

إذا كنت جديدًا على مقترحات الأحداث، فإن قالب وثيقة تخطيط الحدث ClickUp هو مكان رائع للبدء. سيساعدك على تخطيط وتنظيم وتتبع كل تفاصيل الحدث الخاص بك.

أحد أفضل الأشياء حول هذا القالب هو أنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها للحصول على اقتراح الحدث الخاص بك، مثل الحالات والحقول والعروض المخصصة. يمكنك حتى استخدامه لتعيين المهام، ومراقبة التقدم المحرز، وإبقاء الجميع على اطلاع.

يمكن لهذا القالب أن يساعدك في عملية كتابة مقترحك من خلال:

معلومات مركزية: ينظم جميع تفاصيل الحدث في مستند واحد لسهولة الرجوع إليها وتتبعها

ينظم جميع تفاصيل الحدث في مستند واحد لسهولة الرجوع إليها وتتبعها إدارة الوقت: يلتقط جميع الجداول الزمنية والمواعيد النهائية المحتملة المرتبطة بالفعالية

يلتقط جميع الجداول الزمنية والمواعيد النهائية المحتملة المرتبطة بالفعالية مواءمة أصحاب المصلحة: يضمن إبلاغ جميع الأطراف المعنية والتنسيق فيما بينها، مما يقلل من سوء الفهم

يضمن إبلاغ جميع الأطراف المعنية والتنسيق فيما بينها، مما يقلل من سوء الفهم الإشراف المالي: يسهل وضع الميزانية وتتبع النفقات، مما يضمن المساءلة المالية

ما هو أكثر من ذلك؟ يأتي القالب مزودًا بأدوات مفيدة مثل مخططات جانت والأتمتة لإبقاء التخطيط للفعالية على المسار الصحيح (لا مزيد من التدافع في اللحظة الأخيرة!).

6. نموذج اقتراح حملة ClickUp للحملة

قالب غلاف مقترح الحملة في ClickUp Docs

لا تكتمل خطة اقتراح أي حدث بدون استراتيجية تسويق قوية. إن نموذج اقتراح حملة ClickUp للحملة هو الخيار الأفضل لأي شخص جاد في إنشاء وتتبع حملاته التسويقية للفعاليات. وإليك السبب:

يساعد هذا القالب على مواءمة جميع أصحاب المصلحة، مما يسهل إدارة المهام ومراقبة التقدم المحرز وإبقاء الجميع على المسار الصحيح. يوفر قالب العرض هذا أيضًا مخططًا واضحًا لالتقاط أهداف حملة الترويج للفعالية والجداول الزمنية والأهداف، وهو أمر مفيد عند إدارة الحملات الكبيرة.

تسمح الحالات والحقول والعروض المخصصة بتنظيم المهام والجداول الزمنية بسلاسة. يبسّط القالب أيضًا عملية العصف الذهني والبحث عن الجمهور وتطوير المحتوى والتقييم حتى تتأكد من إعداد حملاتك الترويجية للفعالية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

يمكن أن يساعد قالب ClickUp Campaign Proposal Template المسوقين للفعاليات الذين يحتاجون إلى موارد متعددة في وقت واحد في تخطيط وتنفيذ ومراقبة الحملات الناجحة بسرعة وكفاءة.

7. قالب مقترح ميزانية ClickUp

قالب مقترح ميزانية ClickUp

الـ قالب مقترح ميزانية ClickUp مثالي للمستخدمين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء. فهو يساعدك على تحديد تكاليف المشروع، وتتبع التقدم المحرز، وتوصيل التفاصيل المالية إلى أصحاب المصلحة.

يتيح لك القالب إنشاء ميزانية واضحة ودقيقة مع حالات وحقول وطرق عرض مخصصة. وتتيح لك أدوات ClickUp البديهية، مثل مخططات جانت وطريقة عرض الجداول، تنظيم البيانات الرئيسية، وإنشاء الجداول الزمنية، وحساب التكاليف، وإنشاء مقترح الميزانية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تجنب الأخطاء، وتوفير الوقت، وإبقاء جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة - لا مزيد من مطاردة الأشخاص للحصول على التحديثات.

بشكل عام، يعمل هذا القالب على تبسيط إدارة الميزانية، مما يجعل التخطيط المالي أكثر كفاءة وفعالية.

8. قالب اقتراح الحدث من كانفا

صنع مقترحات مذهلة للفعاليات، بدون رموز، باستخدام قالب Canva المجاني

بصرف النظر عن ClickUp، لا توفر العديد من المنصات في السوق قوالب مجانية وجذابة من الناحية الجمالية. القالب المجاني قالب اقتراح الحدث من Canva هو أحد الاستثناءات البارزة.

يوفر هذا القالب طريقة أنيقة لتنظيم خطط الفعاليات الخاصة بك. يساعد هذا القالب القابل للتخصيص منظمي الفعاليات على توصيل رؤيتهم بوضوح، بدءًا من تحديد الأهداف وتحديد الجمهور المستهدف إلى تفاصيل الديكور والميزانية والجداول الزمنية.

سواء أكنت تخطط لفعالية خاصة بشركة أو حفل زفاف، فإن هذا القالب يوفر المرونة وسهولة الاستخدام، مع أقسام مرتبة للحفاظ على التفاصيل الضرورية في مكانها الصحيح. مع تخطيطات جميلة وتركيز على الوضوح، يرشدك قالب اقتراح الحدث هذا خلال عملية التخطيط بأكملها.

استخدم هذا القالب لتجميع مقترحات من الدرجة الأولى تعرض حقًا جوهر الحدث الخاص بك وتبهر أصحاب المصلحة بعرض تقديمي أنيق.

9. قالب اقتراح حدث موسيقي من كانفا

إضفاء الحيوية على فعاليتك الموسيقية بمقترحات جريئة وجذابة تضرب جميع النغمات الصحيحة

إن قالب اقتراح حدث موسيقي من كانفا هو قالب نابض بالحياة وعصري مصمم خصيصاً للمساعدة في تخطيط وتنظيم فعاليات المهرجانات الموسيقية.

يتضمن القالب أقسامًا لتفاصيل الحدث، وأدوار الفريق، وتفاصيل الميزانية، ومعلومات عن مكان إقامة الحدث، بحيث لا يفوتك أي شيء ولو عن طريق الخطأ. وهو يوفر تخطيطًا واضحًا لعرض رؤية الفعالية والمهام ومسؤوليات الفريق، مما يساعد على مواءمة أصحاب المصلحة حول الأهداف الرئيسية.

من خلال التركيز على البساطة والتنظيم، يمكّن هذا القالب المجاني منظمي الفعاليات من إنشاء مقترحات جذابة. إنها طريقة رائعة للتعريف بخطط فعالياتك الموسيقية للعملاء والمتعاونين.

10. قالب مقترح رعاية الحدث من خلال مقترحات أفضل

إقناع الرعاة بمقترحات قابلة للتخصيص وتوقيعات رقمية ومدفوعات سلسة

ليس من السهل العثور على قوالب جاهزة مزودة بتجزئة احترافية وعمليات تكامل مدمجة.

ولكن هناك مقترحات أفضل.

إن قالب مقترح رعاية الحدث من أفضل المقترحات يقدم حلاً مصقولاً وسهل الاستخدام للتخطيط لفعالية ناجحة. فهو يحتوي على الكثير من الأشياء الرائعة لتبدأ بها - أغلفة مذهلة بصريًا، ومقدمات مكتوبة مسبقًا، وشهادات الحدث، وخيارات الرعاية.

يمكنك تعديل كل جانب - من الألوان إلى النصوص والصور - بحيث تكون فريدة من نوعها مثل فعاليتك.

يجعل جدول التسعير التفاعلي من السهل تقديم التكاليف، كما أن ميزة التوقيع الرقمي المدمجة مصممة لخلق تجربة سلسة للمستخدمين على متن الطائرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي المدفوعات مباشرةً من خلال التكامل مع Stripe أو PayPal أو GoCardless.

11. قالب اقتراح فعالية جمع التبرعات الخاص بـ Smartsheet

_خطط لحملات جمع التبرعات المؤثرة المنظمة دون عناء لتحقيق نجاح واضح

لا تقتصر الفعاليات على الاجتماعات المكتبية أو الحفلات الموسيقية أو اللقاءات فقط! بل هناك نوع رئيسي من الفعاليات التي تنطوي على جمع التبرعات أو جمع التبرعات. قالب مقترح حدث جمع التبرعات الخاص بـ Smartsheet يقدم هيكلاً واضحاً للتخطيط لحدث خيري ناجح مثل حفل الأمل.

يحدد قالب مقترح الفعالية العناصر الرئيسية، بما في ذلك أهداف الفعالية والجمهور المستهدف وفرص الرعاية، التي تهدف إلى جمع مبالغ لصالح القضايا الخيرية.

يتضمن هذا القالب نظرة عامة مفصلة عن الميزانية، واستراتيجيات التسويق، وتفصيلاً للخدمات اللوجستية مثل مكان إقامة الحفل، وخدمات تقديم الطعام، والترفيه.

بشكل عام، يعد نموذج جمع التبرعات طريقة رائعة لبدء جمع التبرعات ويلبي معظم المتطلبات التي يحتاجها أصحاب المصلحة الضروريين.

مقترحات الفعاليات أصبحت سهلة مع ClickUp

ليس من الضروري أن يكون إعداد مقترح لفعالية لا تُنسى أمرًا صعبًا.

باستخدام القوالب الصحيحة، يمكنك التركيز بشكل أقل على التصميم والهيكل وأكثر على ما يهم حقًا - اقتراحك!

سواء كنت تنظّم فعالية شركة، أو مهرجاناً موسيقياً، أو حفلاً خيرياً - يساعدك ClickUp على تحقيق أهدافك من خلال القوالب المجانية التي يوفرها.

ولكن هذا ليس كل شيء؛ يقدم ClickUp أيضاً حلولاً لإدارة المشاريع تساعدك على حل المشاكل ومشاركة الأفكار والتعاون - كل ذلك في مكان واحد.

قم بتوصيل رؤيتك، وإثارة إعجاب أصحاب المصلحة، وتفوق في جميع فعالياتك من الإعداد إلى النهاية. اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم في ClickUp!