أفضل 10 برامج لبطاقات الأداء المتوازن في 2025

هل المقاييس المالية هي الطريقة الوحيدة التي تقيس بها نمو شركتك؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في نهجك.

فالسوق يتطور باستمرار. قد يكون البقاء على اطلاع على الاتجاهات المتغيرة مع ضمان مزامنة كل جزء من مؤسستك مع كل جزء من أجزاء مؤسستك أمرًا صعبًا - حتى بالنسبة لأفضل المديرين.

إذن، ما هي الطريقة الجيدة لتتبع التقدم المحرز والتأكد من أنك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك الاستراتيجية؟

إن إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن (BSC) يمنحك رؤية كاملة لأداء أعمالك التجارية. على عكس الأساليب التقليدية التي تركز فقط على المقاييس المالية، يركز إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس أداء شركتك بشكل شامل.

فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لمنهجية بطاقة الأداء المتوازن لقياس أداء الشركة:

الأداء المالي: _كيف تسير إيراداتك وأرباحك وتكاليفك مقابل أهدافك؟

رضا العملاء: ما مدى تلبيتك لاحتياجات عملائك؟ ما مدى القيمة التي تقدمها للعملاء؟

العمليات التجارية الداخلية: _ما مدى كفاءة سير عملياتك التشغيلية؟

نمو الموظفين: _إلى أي مدى يتطور أعضاء فريقك ويحققون أهدافهم؟

قد يكون اختيار البرنامج المناسب لتطبيق منهجية بطاقة الأداء المتوازن أمرًا شاقًا. لتبسيط العملية، قمنا ببحث وتجميع قائمة بأفضل 10 خيارات لبرامج بطاقة الأداء المتوازن.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج بطاقات الأداء المتوازن؟

عند اختيار برنامج بطاقة الأداء المتوازن، قم بتقييم مدى توافق النظام الأساسي مع احتياجاتك وأهدافك المؤسسية. فيما يلي بعض العوامل التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

تخطيط الاستراتيجية: يجب أن يتضمن البرنامج ميزات تخطيط استراتيجية قوية لمواءمة الأهداف والمبادرات والعمليات

يجب أن يتضمن البرنامج ميزات تخطيط استراتيجية قوية لمواءمة الأهداف والمبادرات والعمليات التصور المرئي: يجب أن يوفر برنامج BSC الجيد أدوات تصور قوية توضح التقدم المحرز في الأهداف

يجب أن يوفر برنامج BSC الجيد أدوات تصور قوية توضح التقدم المحرز في الأهداف لوحات متابعة قابلة للتخصيص: تعتبر لوحات المتابعة ضرورية لمراقبة وتحليل البيانات المهمة في لمحة سريعة. ابحث عن البرامج التي تقدم لوحات معلومات قابلة للتخصيص، مما يتيح لك عرض المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر صلة بطريقة واضحة ومنظمة

تعتبر لوحات المتابعة ضرورية لمراقبة وتحليل البيانات المهمة في لمحة سريعة. ابحث عن البرامج التي تقدم لوحات معلومات قابلة للتخصيص، مما يتيح لك عرض المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر صلة بطريقة واضحة ومنظمة ميزات التعاون والتعليقات التوضيحية: اختر برنامجًا يتضمن ميزات للتعليقات التوضيحية والمرفقات والتعاون، مما يسمح لأعضاء الفريق بمشاركة الرؤى ومناقشة الأهداف وتنفيذ الأفكار بكفاءة أكبر

اختر برنامجًا يتضمن ميزات للتعليقات التوضيحية والمرفقات والتعاون، مما يسمح لأعضاء الفريق بمشاركة الرؤى ومناقشة الأهداف وتنفيذ الأفكار بكفاءة أكبر إمكانيات إعداد تقارير متقدمة: يجب أن تُنشئ أداة بطاقة الأداء المتوازن تقارير شاملة بالأرقام والرسوم البيانية لتقديم رؤى نوعية وكمية

يجب أن تُنشئ أداة بطاقة الأداء المتوازن تقارير شاملة بالأرقام والرسوم البيانية لتقديم رؤى نوعية وكمية إمكانيات التصدير: يجب أن يسمح البرنامج الذي اخترته بتصدير البيانات بسهولة في Excel أو PowerPoint أو PDF أو غيرها من التنسيقات الشائعة الاستخدام، مما يضمن أن تكون التقارير والعروض التقديمية واضحة واحترافية وسهلة التوزيع

يجب أن يسمح البرنامج الذي اخترته بتصدير البيانات بسهولة في Excel أو PowerPoint أو PDF أو غيرها من التنسيقات الشائعة الاستخدام، مما يضمن أن تكون التقارير والعروض التقديمية واضحة واحترافية وسهلة التوزيع الأتمتة والتكامل: اختر برنامجاً يقوم بأتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات. ضع في اعتبارك أيضًا مدى جودة تكامل البرنامج مع الأنظمة الحالية داخل شركتك لتعزيز الكفاءة ودقة البيانات

أفضل 10 أدوات برمجية لبطاقات الأداء المتوازن

إليك أفضل 10 برامج لبطاقات الأداء المتوازن لتتبع أداء الأعمال وتحسينه:

1. ClickUp (الأفضل للتخطيط الاستراتيجي)

عرض الجوانب المختلفة لسير عملك باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج شامل برنامج تخطيط استراتيجي الذي يوحّد تخطيط المشروع وإدارة المهام والتواصل مع الفريق. وهو يوفر ميزات شاملة لمساعدتك على تتبع تقدم المشروع وتخصيص الموارد بفعالية وضمان بقاء استراتيجيتك على المسار الصحيح. أهداف ClickUp يدمج OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) وأسلوب بطاقة الأداء المتوازن من خلال دمج مواءمة الأهداف وتتبع الأداء وتصور المقاييس في منصة واحدة.

استخدام أهداف ClickUp Goals لتعيين OKRs، وربطها بالمهام، وتتبع التقدم المحرز

يمكنك تتبُّع الأداء العام للفريق والعمل باستخدام لوحات معلومات ClickUp . تقدم رؤى قوية حول عبء عمل الفريق والوقت المستغرق في المهام المختلفة وتقدم المبيعات.

تتبع أداء المشروع وتقدم المبيعات مع لوحات معلومات ClickUp

تقدم ClickUp أيضًا مجموعة كبيرة من قوالب بطاقة الأداء المتوازن لتحويل رؤيتك الاستراتيجية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

إن قالب بطاقة الأداء المتوازن ClickUp هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لتحسين الأداء وتتبع النجاح. فهو يتيح لك تحليل البيانات، وتحديد أهداف واضحة، وتصميم المبادرات، ومراقبة تقدمك - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام هذا القالب، يمكنك

تحديد الأهداف لضمان مساءلة الفريق

الحصول على رؤية شاملة للأداء المؤسسي

تحسين عمليات اتخاذ القرار من خلال رؤى قائمة على البيانات

قالب بطاقة الأداء المتوازن لـ ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

إدارة الأداء: تتبع تقدم المهام وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام مهام النقر فوق المهام . استخدم تفاعلات التعليقات، والمهام الفرعية المتداخلة، والمهام الفرعية المتداخلة، والمكلفين المتعددين، وإعدادات الأولوية لتعزيز التعاون السلس

تتبع تقدم المهام وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام مهام النقر فوق المهام . استخدم تفاعلات التعليقات، والمهام الفرعية المتداخلة، والمهام الفرعية المتداخلة، والمكلفين المتعددين، وإعدادات الأولوية لتعزيز التعاون السلس التصوير: استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وإنشاء الاستراتيجيات وتعيين عناصر العمل. يمكنك أيضًا ربط الملفات والمستندات والموارد الأساسية الأخرى بلوحات المعلومات الخاصة بك لتحسين السياق وتحسين عملية اتخاذ القرار

_عصف ذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

التكاملات: استخدم تكاملات ClickUp لدمج البيانات من مصادر البيانات المختلفة وأكثر من 1000 تطبيق خارجي، بما في ذلك Dropbox وHarvest وGoogle Drive وZoom، من أجل عملية تخطيط استراتيجي فعالة وسير عمل فعال

استخدم تكاملات ClickUp لدمج البيانات من مصادر البيانات المختلفة وأكثر من 1000 تطبيق خارجي، بما في ذلك Dropbox وHarvest وGoogle Drive وZoom، من أجل عملية تخطيط استراتيجي فعالة وسير عمل فعال الأتمتة: تمكين التعيين التلقائي للمهام وإدارة المهام وتحديثات المشروع باستخدام أتمتة ClickUp دعم الذكاء الاصطناعي: إنشاء ملخصات للمهام في الوقت الفعلي، والحصول على رؤى سياقية وتلقي إجابات فورية على الاستفسارات المتعلقة بالعمل باستخدام ClickUp Brain

تمكين التعيين التلقائي للمهام وإدارة المهام وتحديثات المشروع باستخدام أتمتة ClickUp

توليد رؤى بسلاسة وربط عملك مع ClickUp Brain

الدردشة: التواصل في الوقت الفعلي من خلال وضع علامات على أعضاء الفريق أو المجموعات، وتعيين عناصر العمل، وربط المهام مع ClickUp Chat

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي من أعضاء الفريق بشأن المشاريع أو المهام باستخدام ClickUp Chat

قيود ClickUp ClickUp

يمكن أن تؤدي الطبيعة الشاملة للبرنامج وخصائصه العديدة إلى منحنى تعليمي أطول للمستخدمين الجدد

وظائفه أكثر فعالية على أجهزة سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. الجدول الزمني للمكتب (الأفضل لإنشاء الجداول الزمنية والعروض التقديمية)

via الجدول الزمني للمكتب يعد Office Timeline نظامًا أساسيًا ممتازًا لإنشاء جداول زمنية وعروض تقديمية جذابة بصريًا تنقل بوضوح الأهداف الاستراتيجية ومقاييس الأداء والتقدم المحرز بمرور الوقت.

تعمل القوالب المصممة مسبقًا ومحرك التخطيط الذكي على تنظيم معلوماتك تلقائيًا، مما يساعدك على الحصول على رؤى أفضل للبيانات.

وبفضل خياراته القابلة للتخصيص، يمكنك بسهولة تحويل بيانات المشروع إلى جداول زمنية وتقديم بيانات BSC المعقدة إلى أصحاب المصلحة بتنسيق يسهل الوصول إليه.

Office Timeline أفضل الميزات

إدارة البيانات وتخصيصها مع ميزات مثل إنشاء المهام وتتبع التقدم وعرض التبعيات

الحصول على ملخصات المشروع لتحديد العوائق أو تبعيات المهام

تصدير بياناتك كملفات Excel أو شرائح PowerPoint أو صور PNG

تعاون في الوقت الفعلي مع إمكانية الوصول المشترك والتحرير متعدد الأطراف لاتخاذ القرارات الجماعية

قيود الجدول الزمني للمكتب

يفتقر إلى ميزات تتبع الموارد والميزانية لإدارة المشروع

لا يقدم خدمة مخصصة عبر الإنترنت لتخزين الشرائح أو القوالب وإدارتها

تسعير الجدول الزمني للمكتب

الإصدار الإضافي لويندوز الإصدار الاحترافي: أقل من 13 دولارًا أمريكيًا في الشهر، يتم دفعها سنويًا الإصدار الاحترافي أقل من 17 دولارًا أمريكيًا في الشهر، يتم دفعها سنويًا الإصدار الاحترافي أقل من 21 دولارًا أمريكيًا في الشهر، يتم دفعها سنويًا

متصفح الأدوات عبر الإنترنت: 149 دولارًا أمريكيًا/المستخدم، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات الجدول الزمني للمكتب

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

3. استراتيجية كلير بوينت (الأفضل لإعداد تقارير الأعمال والتنفيذ)

عبر استراتيجية كلير بوينت ClearPoint هو برنامج بديهي يساعدك على إدارة أهدافك ومبادراتك وعناصر العمل في مكان واحد. وهو يدعم منهجية نورتون وكابلان لبطاقة الأداء المتوازن ويمكنه التكيف لتنفيذ أشكال مختلفة من إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن.

يجمع ClearPoint بين البيانات من مصادر مختلفة، مما يجعل التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ سلسًا ومباشرًا. يمكنك بسهولة إنشاء بطاقات أداء مخصصة للفرق أو المشاريع الفردية.

كما يساعدك على إنشاء تقرير موجز فعال وخريطة استراتيجية من خلال تخصيص العناصر لإبراز المعلومات ذات الصلة.

ClearPoint Strategy أفضل ميزات استراتيجية كلير بوينت

أتمتة تقارير الأعمال مع تحليل مفصل باستخدام المحرك المدمج

تتبع التقدم المحرز مع OKRs، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف ومراقبتها على المستويين الفردي والإداري

تحرير المحتوى مباشرةً على الصفحة لتوفير الراحة والكفاءة

إنشاء رؤية مشتركة في مساحات العمل التعاونية لتحسين العمل الجماعي والأداء

قيود استراتيجية ClearPoint

تفتقر التقارير الموجزة إلى خيارات الفرز والاحتفاظ والتصدير المضغوط

لا يحتوي على أدوات متقدمة لإدارة المهام المعينة

تسعير استراتيجية كلير بوينت

الباقة الأساسية: 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر

250 دولارًا أمريكيًا في الشهر الخطة الاحترافية: 800 دولار شهريًا

800 دولار شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات استراتيجية كلير بوينت #### تقييمات ومراجعات استراتيجية كلير بوينت

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 40 تقييم)

4. سيسينس (الأفضل لتصور الأهداف)

via سيسينس يعمل Sisense على تبسيط معالجة البيانات من خلال الجمع بين المعلومات من مصادر مختلفة - مثل قواعد البيانات غير المتصلة بالإنترنت أو جداول البيانات أو الخدمات السحابية - في منصة مركزية واحدة.

وهو يعمل على تبسيط عملية إعداد البيانات من خلال أدوات ETL (الاستخراج والتحويل والتحميل) سهلة الاستخدام، مما يتيح لك تنظيم البيانات وتحليلها بكفاءة. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير مفصلة ولوحات معلومات تفاعلية باستخدام Sisense.

تتيح لك تقنية ln-Chip تشغيل تحليلات متقدمة دون الحاجة إلى مستودعات بيانات متخصصة أو فريق كبير لتكنولوجيا المعلومات. بالنسبة لتحليل البيانات المتقدمة، يمكنك تطبيق صيغ بنقرة واحدة من لوحات المعلومات لأداء وظائف إحصائية، مثل الارتباط والتباين المتبادل.

Sisense أفضل الميزات

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للحصول على رؤى تنبؤية

سحب العناصر وإسقاطها لربط مصادر بيانات متعددة بسلاسة

إنشاء لوحات معلومات تفاعلية ومشاركتها بكل سهولة

الاستعلام عن البيانات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى فورية

قيود Sisense

النظام الأساسي ثقيل الموارد ويتطلب طاقة خادم كبيرة ووقت إعداد كبير

تقتصر لوحات المعلومات على الوصول إلى الويب فقط، مما يعقد المشاركة دون اتصال بالإنترنت وإعداد التقارير المجدولة

تسعير Sisense

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Sisense

G2: 4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. استراتيجيات العنكبوت (الأفضل للوحات المعلومات التنفيذية الاستراتيجية)

عبر استراتيجيات العنكبوت يقدم برنامج Spider Strategies منصة متعددة الاستخدامات قائمة على السحابة لإدارة الاستراتيجيات ومؤشرات الأداء الرئيسية. وهي تدعم مجموعة من النماذج الاستراتيجية، مثل بطاقة الأداء المتوازن، ومصفوفة أنسوف، والآفاق الاستراتيجية.

يعزز برنامج Spider Strategies تنفيذ الاستراتيجية الشاملة من خلال الأتمتة المتقدمة. يمكنك تنفيذ منهجية بطاقة الأداء المتوازن بسهولة من خلال إدخال المنظورات والأهداف والمقاييس ثم تتبع المقاييس شهريًا.

كما أنه ينشئ خرائط استراتيجية جذابة بصريًا وقابلة للتخصيص، مما يمنحك لمحة واضحة عن أدائك.

استراتيجيات العنكبوت أفضل الميزات

دمج المقاييس ولوحات المعلومات والتقارير في مكان واحد لإنشاء دفاتر موجزة للموقع وتبسيط تكامل PowerPoint لمراجعات الأعمال الفصلية

استخدم ميزة الاتصال لسحب البيانات من مصادر خارجية إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، مما يسهل إدارة البيانات وإعداد التقارير

تصور الخطط وربطها بالأهداف باستخدام Spider Impact

قيود استراتيجيات سبايدر

يقدم خيارات تخصيص محدودة للتقارير وتجربة المستخدم

تحتاج الأداة إلى تكامل أفضل مع أنظمة البيانات الأخرى

تسعير استراتيجيات سبايدر

اشتراكات العنكبوت المستضافة: * 1+ مستخدمين: 125 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا * الفريق (أكثر من 10 مستخدمين): 1,000 دولار شهريًا، تُدفع شهريًا أو سنويًا * القسم (أكثر من 25 مستخدمًا): 2,250 دولارًا شهريًا، تُدفع شهريًا أو سنويًا * المؤسسة (أكثر من 100 مستخدم): 5,000 دولار/شهرًا، تُدفع شهريًا أو سنويًا

1+ مستخدمين: الفريق (أكثر من 10 مستخدمين): القسم (أكثر من 25 مستخدمًا): المؤسسة (أكثر من 100 مستخدم): 5,000 دولار/شهرًا، تُدفع شهريًا أو سنويًا اشتراكات العنكبوت المحلية: أسعار مخصصة

استراتيجيات العنكبوت التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (2 تقييم)

4.3/5 (2 تقييم) Capterra: 4.6/5 (25 تقييم)

6. كوربوراتر (الأفضل لإدارة أداء الأعمال المتكاملة)

عبر كوربوراتر تقدم Corporater مجموعة كاملة من الأدوات لتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتنفيذ المبادرات، وتصور أدوات البيانات ودمجها، وإدارة سير العمل.

يساعدك على رقمنة وأتمتة عمليات إدارة استراتيجيتك مع تطور احتياجات عملك. يمكنك توسيع نطاق الحل الخاص بك ليشمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) داخل النظام نفسه.

يتيح لك Corporater أيضاً إنشاء حلول إدارة مخصصة ولوحات معلومات مخصصة لتتبع الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية والأداء العام.

أفضل ميزات Corporater

إعداد وإدارة وجهات النظر والأهداف مع مواءمة الاستراتيجيات عبر المؤسسة

ربط مصادر البيانات بسلاسة وإضافة ملاحظات لمزيد من السياق والوضوح

إدارة الأهداف وتتبع التقدم المحرز لمراقبة الأداء وإنشاء تقارير عن النتائج الرئيسية

تخصيص إمكانية وصول المستخدم لإدارة رؤية المحتوى وإنشاء لوحات معلومات محددة قائمة على الأدوار

قيود Corporater

يتطلب إنشاء تقارير مخصصة خبرة متقدمة نظرًا لأن البرنامج يفتقر إلى قوالب معدة مسبقًا

يحتوي على واجهة مستخدم معقدة

تسعير كوربوراتر

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كوربوراتير

لا تتوفر مراجعات كافية

7. Lucidchart (الأفضل لتصور البيانات)

via لوسيدتشارت يساعد Lucidchart الشركات في إدارة المشاريع بكفاءة من خلال التصور المتقدم للبيانات. يتفوق في رسم العمليات التخطيطية الحاسمة للتخطيط الاستراتيجي. يمكنك إنشاء رسوم بيانية مرئية مفصلة للعمليات التجارية لتنفيذ أطر إدارة الأداء .

يتيح لك مشاركة الخرائط الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة من أجل التنفيذ الناجح ومواءمة الأهداف المؤسسية.

يوفر Lucidchart واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام وأدوات مبتكرة تتيح لك وضع القصص المصورة والعصف الذهني وإنشاء المخططات والمخططات التنظيمية والجداول الزمنية Gantt بكفاءة.

أفضل ميزات Lucidchart

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح الشاملة لتبسيط المهام وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات المتكررة

إضافة مقاييس مهمة إلى المخططات الحالية من خلال ربط البيانات

قم بتضمين عناصر تفاعلية من خلال ربط مربعات النص أو الكتل داخل المخطط الخاص بك للحفاظ على تخطيطك مرتباً

قم بترتيب مخططاتك تلقائيًا للحصول على جودة جاهزة للعرض التقديمي باستخدام ميزات التصميم الذكي

قيود Lucidchart

يفتقر إلى ميزات التصميم المتقدمة مثل الخطوط المتخصصة ولوحات الألوان المخصصة وتجميع الكائنات للمكتبات المخصصة

لا يتم إعادة توجيه الموصلات تلقائيًا عند نقل الأشكال، مما يعقد تعديلات الرسم البياني

تسعير Lucidchart

مجاني

فردي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

8. ميرو (الأفضل لتخطيط العمليات والتعاون)

via ميرو Miro هي مساحة عمل مرئية تجمع الفرق الموزعة للتصميم والبناء بشكل جماعي. على لوحة Miro Board، يمكنك أنت وفريقك التعامل مع تطوير الاستراتيجية وتصميم المنتج وسير العمل المعقد بسهولة. سترى المؤشرات المسماة تتحرك حول اللوحة بينما يساهم المتعاونون بالأفكار ويقدمون الملاحظات ويشاركون في الإنشاء باستخدام الأدوات والمعلومات المشتركة.

ما يميز Miro هو مجموعته الشاملة من الإمكانات المصممة للابتكار. فهي تساعدك على تنظيم جميع مهام مشروعك وموارده في مكان واحد لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. كما يمكنك أيضاً ربط الأفكار والبيانات في مكان واحد لتخطيط استراتيجي فعال.

أفضل ميزات Miro

استخدم Miro لاجتماعات SCRUM والإطارات السلكية وجلسات العصف الذهني وورش العمل وإدارة الأفكار. يتيح إحساسه الحر في الوقت الفعلي التعاون السلس والبديهي

تمكين العديد من المستخدمين من عرض المشاريع والمساهمة فيها في وقت واحد لتتبع التقدم المحرز بشكل أفضل

رسم خريطة لرحلة العميل لتحديد التحديات وتحسين تجربة العميل

قيود ميرو

خيارات التحرير لبعض الأدوات محدودة

لا يتكامل مع أدوات مايكروسوفت أو جوجل، مما يحد من إمكانية الاتصال

تسعير #### ميرو

مجانًا

المبتدئين: 10 دولارات/مستخدم/شهرًا

10 دولارات/مستخدم/شهرًا الشركات: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

9. الاثنين (الأفضل للرؤى في الوقت الفعلي)

via الإثنين Monday هي منصة شائعة لإدارة العمل وإدارة علاقات العملاء (CRM) تساعدك على إدارة مقاييس الأداء والمشاريع والمهام اليومية بسهولة. تعمل لوحة التحكم وميزات إعداد التقارير القابلة للتخصيص على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع وأعباء عمل الفريق.

أفضل ما في منصة Monday هو أن لوحات المعلومات الخاصة بها توفر رؤى في الوقت الفعلي، مما يتيح لك مراقبة أداء الأعمال والموظفين واتخاذ قرارات مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تكامله مع الذكاء الاصطناعي على أتمتة سير العمل لتنفيذ الاستراتيجية بفعالية.

أفضل ميزات يوم الاثنين

تنفيذ الأتمتة المستندة إلى القواعد لتبسيط المهام البسيطة وتوفير الوقت

الوصول إلى قوالب المشروع لتبسيط إدارة المشروع وتتبع المقاييس

إضافة معلومات الميزانية إلى المهام لإبقاء الشؤون المالية لمشروعك على المسار الصحيح

احصل على نظرة عامة على أداء الشركة باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود يوم الاثنين

يمكن أن تكون أدوات تصفية المهام مقيدة وتحد من التخصيص

ميزة لوحة المعلومات أقل سهولة وتتطلب المزيد من الإرشادات

تسعير يوم الاثنين

مجاني للأبد

الأساسي: 9 دولارات/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

9 دولارات/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا المعيار: 12 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

12 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا المحترف: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع سنويًا

19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

10. جدارية (الأفضل لتصور التقدم)

via جدارية Mural هو حل تعاوني مرئي يساعد الفرق على رسم الأفكار وتنظيمها على لوحة بيضاء رقمية لتخطيط استراتيجي أفضل. يمكنك دمج جميع عناصر المشروع في مكان واحد لتحديد العوائق والحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

يساعدك قالب رحلة المستخدم من Mural على تطبيق منهجية بطاقة الأداء المتوازن. يمكنك رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها لفهم نقاط الاحتكاك وتحسين تجربة العميل.

يسمح لك Mural أيضاً بتلخيص مشاريعك وأهدافك وغاياتك وأنشطتك والتفكير فيها لتعزيز إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات #### Mural

تبادل الأفكار مع فريقك من خلال إنشاء ملاحظات لاصقة رقمية ورسم المخططات وإضافة الصور لتمثيل المفاهيم والأفكار بصريًا

تصوّر البيانات في شكل مخططات دائرية ورسوم بيانية ومخططات لتقديم رؤى قائمة على البيانات لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

تقييم أداء الفريق لتحديد فرص التحسين

تحديد أدوار واضحة لتنفيذ المشروع بسلاسة

القيود الجدارية

لا يمكن إنشاء جداول أو شبكات مما يجعل تنظيم المعلومات بفعالية يستغرق وقتاً طويلاً

لا تتطابق تجربة الهاتف المحمول مع إصدار الويب، مما يحد من الوظائف أثناء التنقل

تسعير جدارية

مجاني

الفريق+: 9.99 دولارًا شهريًا لكل عضو

9.99 دولارًا شهريًا لكل عضو الشركات: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو، تُدفع سنويًا

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو، تُدفع سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

إنشاء بطاقات أداء متوازنة دقيقة باستخدام ClickUp

وهذا كل شيء!

لقد قمنا بمشاركة أفضل برامج بطاقات الأداء المتوازن لدعم مشروعك واحتياجات التخطيط الاستراتيجي. من خلال تقييم كل خيار بعناية، يمكنك العثور على الأداة المثالية لأهدافك.

إذا كنت تبحث عن حل شامل، فإن برنامج ClickUp يبرز من خلال عروضه المتكاملة. إنه نظام أساسي متعدد الاستخدامات مصمم للارتقاء بإدارة مشروعك، حيث يقدم كل شيء بدءًا من إدارة المهام والتخطيط الاستراتيجي إلى التصور المتقدم للبيانات والتعاون في الوقت الفعلي.

باستخدام ClickUp، يمكنك تطبيق منهجية بطاقة الأداء المتوازن بسلاسة، وتحسين سير العمل، وتحسين أداء الفريق.

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في تخطيطك الاستراتيجي؟ اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن أن يحول سير عملك!