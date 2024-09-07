Microsoft Teams مقابل Google Workspace: مقارنة

هل تبحث عن منصة لتحسين سير عمل فريقك؟

ربما تكون قد صادفت Microsoft Teams وGoogle Workspace، وهما أداتان رائدتان مصممتان لتعزيز التعاون والكفاءة.

في هذه المدونة، سنقارن بين ميزاتهما بالتفصيل لمساعدتك في تحديد النظام الأساسي الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك في التواصل والتعاون والإنتاجية.

تابع القراءة لمعرفة أيهما مناسب لفريقك.

ما هي Microsoft Teams؟

يعمل Microsoft Teams كمحور مركزي لجميع أنشطة الفريق، مما يسهل التواصل والتعاون للفرق الداخلية والبعيدة.

كجزء من مجموعة Microsoft Office 365 و بديل ل Google Workspace ، يهدف Microsoft Teams إلى تعزيز إنتاجية الفريق وتبسيط سير العمل.

ميزات Microsoft Teams

يقدم Microsoft Teams مجموعة متنوعة من الميزات، من الدردشة ومؤتمرات الفيديو إلى القنوات وإمكانيات مشاركة الملفات. دعنا نستكشف كل واحدة منها.

1. الميزة رقم 1: الدردشة

via مايكروسوفت تتيح لك دردشة Microsoft Teams التواصل مع الأشخاص بغض النظر عن مكان وجودك. باستخدام الدردشة، يمكنك:

الانخراط في محادثات فردية وجماعية

إنشاء سلاسل رسائل للحفاظ على تنظيم المناقشات

استخدام @الإشارات لجذب انتباه شخص ما

مشاركة الملفات والصور مباشرةً في الدردشة

وضع إشارة مرجعية للمحادثات المهمة لعرضها مرة أخرى في وقت لاحق

إعداد تنبيهات للرسائل المهمة أو العاجلة

2. الميزة رقم 2: الفرق والقنوات

توفر Microsoft Teams مساحات مخصصة لفرق أو أقسام شركتك للتعاون. وضمن هذه المساحات، يمكن للأعضاء مناقشة كل شيء بدءاً من إطلاق المنتجات وحتى الاستراتيجيات. قم بإعداد مجموعة للحصول على بيئة أكثر تركيزاً، بحيث يمكن للأعضاء العمل حصرياً على مشاريع أو مواضيع محددة ضمن مساحة مخصصة.

في النهاية، تساعدك ميزات Teams على تبسيط التواصل والتعاون مع أعضاء الفريق بسهولة.

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3. الميزة رقم 3: عقد مؤتمرات الفيديو والصوت

via مايكروسوفت تتيح لك ميزات مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية من Microsoft Teams الاتصال بفريقك من أي مكان في العالم.

باستخدام هذه الميزات، يمكنك:

جدولة الاجتماعات عبر الإنترنت وتعيين جدول الأعمال ومشاركة الدعوات

الاتصال للانضمام إلى الجزء الصوتي فقط من الاجتماع إذا اخترت ذلك

الاتصال الهاتفي لإضافة أشخاص إلى الاجتماع

كتم الضوضاء وتعيين مقدمي العروض ومشاركة شاشتك في الاجتماع

تمكين النسخ في الوقت الفعلي حتى يمكن الوصول إلى الاجتماع

اجعل الاجتماعات إبداعية ومنتجة من خلال سبورات مايكروسوفت البيضاء، حيث يمكن لأعضاء الفريق تبادل الأفكار والعمل معاً بشكل إبداعي أثناء الاتصال

إنشاء خلفيات مخصصة

استضافة مؤتمرات وندوات عبر الويب، حيث يمكنك دعوة ما يصل إلى 1000 شخص للحضور

تسجيل الاجتماع لأعضاء الفريق الذين لم يتمكنوا من الحضور

4. الميزة رقم 4: إدارة المهام والمستندات

يجمع تطبيق المهام في Microsoft Teams المهام معاً من تطبيقي Microsoft To Do و Planner. وهو يوفر لك عرضاً شاملاً لمهامك ومواعيدها النهائية. كما يتيح لك أيضاً إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها مباشرةً داخل Microsoft Teams.

إلى جانب إدارة المهام, عمليات تكامل Microsoft Teams مع البرامج الأخرى في Microsoft 365 تساعدك أنت وفريقك في إدارة المستندات. على سبيل المثال، تتيح لك عمليات التكامل مع Microsoft Word وPowerPoint وExcel إنشاء و مشاركة المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات داخل Teams.

تتكامل Teams أيضاً مع SharePoint وOneDrive، مما يمنحك أنت وفريقك مكاناً مركزياً آمناً وموحداً لتخزين الملفات والمستندات والوصول إليها وإدارتها.

أسعار Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات/مستخدم/شهر. في هذه الخطة، يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من الدردشة والهاتف والدعم عبر الإنترنت، والقدرة على استضافة اجتماعات ل 300 مشارك، وتعليقات مباشرة باللغة الإنجليزية، و10 جيجابايت من التخزين السحابي لكل مستخدم، وأمان قياسي، والمزيد

4 دولارات/مستخدم/شهر. في هذه الخطة، يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من الدردشة والهاتف والدعم عبر الإنترنت، والقدرة على استضافة اجتماعات ل 300 مشارك، وتعليقات مباشرة باللغة الإنجليزية، و10 جيجابايت من التخزين السحابي لكل مستخدم، وأمان قياسي، والمزيد Microsoft 365 Business Basic: 6$/مستخدم/شهر. بالإضافة إلى كل شيء في Microsoft Teams Essentials، يمكنك الوصول إلى القدرة على إدارة 300 مستخدم، وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها والبرامج الضارة، وأكثر من 10 تطبيقات إضافية، و1 تيرابايت من التخزين السحابي لكل مستخدم، والمزيد

6$/مستخدم/شهر. بالإضافة إلى كل شيء في Microsoft Teams Essentials، يمكنك الوصول إلى القدرة على إدارة 300 مستخدم، وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها والبرامج الضارة، وأكثر من 10 تطبيقات إضافية، و1 تيرابايت من التخزين السحابي لكل مستخدم، والمزيد مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Microsoft 365 Business Basic، يمكنك الوصول إلى مساحات العمل التعاونية للإنشاء المشترك، وأدوات تحرير وتصميم الفيديو، وإمكانيات تسجيل الحضور وإعداد التقارير للندوات عبر الإنترنت، والمزيد

12.50 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Microsoft 365 Business Basic، يمكنك الوصول إلى مساحات العمل التعاونية للإنشاء المشترك، وأدوات تحرير وتصميم الفيديو، وإمكانيات تسجيل الحضور وإعداد التقارير للندوات عبر الإنترنت، والمزيد Microsoft 365 Business Premium: 22 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Microsoft 365 Business Standard، يمكنك الوصول إلى إمكانات استضافة الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت المتقدمة وعالية الجودة، وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، والأمان المتقدم، والمزيد

ما هي Google Workspace؟

Google Workspace عبارة عن مجموعة إنتاجية للاستخدام الشخصي والتجاري. وبفضل واجهته البديهية ومجموعة تطبيقاته الشاملة، فهو يعزِّز العمل الجماعي ويسهِّل عمليات الأعمال.

وباعتباره أحد أبرز بديل ل Microsoft Teams فهو مصمم لتعزيز التعاون والتواصل والإنتاجية داخل فرق العمل في مؤسستك وعبرها.

ميزات مساحة عمل Google

يقدّم Google Workspace مجموعة متنوعة من الميزات والأدوات، بدءًا من Google Chat وMeet وصولاً إلى Google Drive والمجموعات. وكما يمكنك أن تتوقع، فهو يتكامل بشكل مثالي مع مواقع Google. دعنا نستكشفها واحدة تلو الأخرى.

1. الميزة رقم 1: دردشة Google وGmail

via

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يتيح لك Google Chat الدخول في محادثة فردية أو إنشاء محادثة جماعية. كواحد من أفضل تطبيقات الدردشة الجماعية يسمح لك بـ

إرسال رسائل مباشرة إلى أعضاء فريقك

إضافة الرموز التعبيرية وردود الفعل والصور المتحركة إلى الرسائل

الإشارة إلى عضو معين في الفريق

إرفاق الملفات والمستندات الأخرى ومشاركتها

بالإضافة إلى الدردشة، توفِّر Google Workspace ميزة أخرى مختصة تطبيق مراسلة الأعمال -Gmail. باعتباره خدمة بريد إلكتروني واسعة الاستخدام، يتيح لك Gmail التعامل مع المحادثات الرسمية وغير الرسمية مع أعضاء الفريق والعملاء وأصحاب المصلحة وإدارتها. فهو يتيح لك تصنيف البريد الوارد، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني باستخدام التصنيفات والفلاتر، وإعداد الإشعارات لرسائل البريد الإلكتروني المهمة.

2. الميزة رقم 2: مساحات ومجموعات Google

توفّر Google Spaces، وهي ميزة داخل Google Chat، مناطق مخصصة للفرق للتعاون في مشاريع أو مواضيع محددة. في Google Spaces، يمكن لأعضاء الفريق:

مشاركة الرسائل والملفات ذات الصلة بعملهم

تنظيم المناقشات حول مواضيع معيّنة

تعيين المهام وتتبّعها

تتيح لك هذه الوظيفة التعاون بينك وبين أعضاء فريقك بطريقة منظمة ومركزة وتتيح إدارة المشروع بفعالية.

وبالإضافة إلى مساحات الدردشة المركّزة، تسهّل Google Suite أو مساحة العمل المناقشات القائمة على البريد الإلكتروني من خلال مجموعات Google. فهي تتيح لك إنشاء منتديات حيث يمكن لأعضاء الفريق المشاركة في محادثات مترابطة ومشاركة المعلومات وإدارة اتصالات المجموعة من خلال البريد الإلكتروني.

3. الميزة رقم 3: Google Meet

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تتيح لك ميزة عقد مؤتمرات الفيديو من Google، Google Meet، تنظيم اجتماعات بالفيديو والصوت مع أعضاء فريقك. وهي تمكّنك من:

بدء اجتماعات فورية ومشاركة روابط الاجتماعات

جدولة الاجتماعات لعقدها في وقت لاحق

مشاركة شاشتك وتقديم الملفات والمستندات والعروض التقديمية

تسجيل الاجتماعات للاحتفاظ بسجل لكل شيء

تطبيق خلفيات افتراضية ومؤثرات بصرية لإخفاء خلفيتك الحقيقية

تضمين تعليقات مباشرة لجعل الاجتماعات في متناول كل عضو

بث مباشر للاجتماعات للفعاليات على مستوى الشركة، مثل ورش العمل والتدريب والمؤتمرات، إلخ.

4. الميزة رقم 4: إدارة المهام والمستندات

داخل مساحة عمل Google، تسهِّل مهام Google وتقويم Google إدارة المهام. تتيح لك هذه الأدوات إنشاء قوائم المهام اليومية والأسبوعية والشهرية وإدارتها وتتبع المهام مقابل المواعيد النهائية لها.

وبصرف النظر عن إدارة المهام، تساعدك أدوات التعاون مثل مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google في إنشاء المستندات وإدارتها. فهي تتيح لك ولفريقك إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وتحريرها وتنسيقها في الوقت الفعلي.

وبالطبع، هناك أيضًا وظيفة التخزين في Google Drive. باستخدامه، يمكنك تخزين الملفات والمستندات المهمة وإدارتها في مكان مركزي.

تسعير مساحة عمل Google

باقة الأعمال المبتدئة: 6 دولارات/مستخدم/شهر. في هذه الخطة، يمكنك الوصول إلى بريد إلكتروني مخصص وآمن للأعمال، والقدرة على استضافة اجتماعات لـ 100 مشارك، و30 جيجابايت من التخزين المجمّع لكل مستخدم، وضوابط الأمان والإدارة، والمزيد

6 دولارات/مستخدم/شهر. في هذه الخطة، يمكنك الوصول إلى بريد إلكتروني مخصص وآمن للأعمال، والقدرة على استضافة اجتماعات لـ 100 مشارك، و30 جيجابايت من التخزين المجمّع لكل مستخدم، وضوابط الأمان والإدارة، والمزيد باقة Business Standard: 12 دولاراً/مستخدماً/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Business Starter، يمكنك الوصول إلى محركات الأقراص المشتركة، والقدرة على عقد اجتماعات لما يصل إلى 150 مشاركًا وتسجيلها، و2 تيرابايت من التخزين المجمّع لكل مستخدم، والمزيد

12 دولاراً/مستخدماً/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Business Starter، يمكنك الوصول إلى محركات الأقراص المشتركة، والقدرة على عقد اجتماعات لما يصل إلى 150 مشاركًا وتسجيلها، و2 تيرابايت من التخزين المجمّع لكل مستخدم، والمزيد Business Plus: 18 دولاراً/مستخدماً/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Business Standard، يمكنك الوصول إلى إمكانات تتبع الحضور، والقدرة على استضافة اجتماعات لما يصل إلى 500 مشارك، وعناصر تحكم إدارية متقدمة، و 5 تيرابايت من التخزين المجمع لكل مستخدم، والمزيد

18 دولاراً/مستخدماً/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Business Standard، يمكنك الوصول إلى إمكانات تتبع الحضور، والقدرة على استضافة اجتماعات لما يصل إلى 500 مشارك، وعناصر تحكم إدارية متقدمة، و 5 تيرابايت من التخزين المجمع لكل مستخدم، والمزيد المؤسسة: 25$/مستخدماً/شهرياً. بالإضافة إلى كل شيء في Business Plus، يمكنك الوصول إلى القدرة على عقد اجتماعات لما يصل إلى 1000 مشارك، وإمكانيات إلغاء الضوضاء والبث المباشر، وعناصر تحكم متقدمة في الامتثال والأمان، والمزيد

مقارنة بين Google Workspace وMicrosoft Teams: مقارنة الميزات

يقدِّم كل من Microsoft Teams وGoogle Workspace أدوات للتواصل و التعاون مع فريقك وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

ولكن أيهما يتفوق في تلبية احتياجات عملك؟ دعنا نتعمق في مقارنة كل ميزة على حدة لنرى أي المنصات تبرز.

الميزة رقم 1: التواصل

عندما يتعلق الأمر بالتواصل، تقدم كلتا المنصتين ميزات دردشة قوية. وعلى غرار دردشة Microsoft Teams وتكاملها مع Outlook، توفر Google Workspace ميزة الدردشة عبر Google Chat وGmail. تُمكِّنك كلتا المنصتين من بدء المحادثات وإدارتها وتتبعها بفعالية مع فريقك بميزات متقدمة، مثل وضع العلامات والإشعارات والإشارات المرجعية وما إلى ذلك.

🏆 الفائز: عندما يتعلق الأمر بالتواصل، فإن الأمر متقارب بين المنصتين، ولكن Google Workspace يتفوق على Microsoft Teams بفضل سهولة الاستخدام والواجهة السهلة.

الميزة رقم 2: التعاون

بالمقارنة مع Google Workspace، يتفوق Microsoft Teams في تنظيم المجموعات من أجل إدارة المشاريع . بينما تقدم Google Workspace أدوات مثل Google Space وGoogle Space وGoogle Groups، توفر فرق وقنوات Microsoft Teams حلاً أكثر قوة وتنظيمًا لإدارة المشاريع المتنوعة داخل منصة واحدة.

🏆 الفائز: تفوز Microsoft Teams في مجال التعاون بفضل قدرتها على تعيين المهام وإدارة المشاريع مباشرةً من واجهة Teams.

الميزة رقم 3: إمكانات استضافة اجتماعات الفيديو والصوت

فيما يتعلق باستضافة الاجتماعات المرئية والصوتية، يتنافس Microsoft Teams و Google Workspace بشراسة. ومع ذلك، يوفر Microsoft Teams سعة حضور أكبر بكثير بتكلفة أقل من Google Workspace.

🏆 الفائز: هذا تعادل. لأنه على الرغم من تفوق واجهة اجتماعات Google، إلا أنه إذا كنت تتوقع حضور عدة مئات من الحضور في الاجتماع، فإن Teams هو الخيار الأفضل.

الميزة رقم 4: إدارة المهام والوثائق

يقدم كل من Microsoft Teams وGoogle Workspace وظائف قوية لإدارة المهام والمستندات؛ ومع ذلك، يتفوق Teams بنهجه الموحد.

*🏆 الفائز: يفوز Microsoft Teams بجائزة إدارة المهام والمستندات. فهو يتكامل بسلاسة مع مجموعة أدوات Microsoft 365، مما يوفر تجربة أكثر تماسكاً للشركات الكبيرة لتتبع المهام والتعاون في المستندات وتخزين الملفات بشكل آمن.

## مقارنة بين Google Workspace وMicrosoft Teams على موقع Reddit

لجأنا إلى Reddit لقياس آراء الأشخاص حول مناظرة بين Microsoft Teams و Google Workspace .

_MS Teams رائع ليس فقط للمكالمات الصوتية ولكن أيضًا لمكالمات الفيديو. يمكنك تسجيل اجتماعات الفيديو الخاصة بك، وعلى عكس دردشة جوجل، يتم حفظ الفيديو وإتاحته في القناة التي تم تسجيله فيها مباشرة في سلسلة المحادثة

يثني مستخدمون آخرون على Google Workspace لإمكانات البريد الإلكتروني والجدولة والمكالمات الصوتية:

_إن البريد الإلكتروني ممتاز. حتى أنه يتضمن برنامج جدولة الاجتماعات الآن (فكر في Calendly). Google Meet ممتاز للمكالمات الصوتية

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في المرونة وقابلية التوسع بميزانية محدودة، يقترح مستخدمو Reddit البدء باستخدام Google Workspace ثم الانتقال إلى Teams أثناء التوسع:

_ ابدأ باستخدام Google Workspace و Slack، فهو خيار أكثر مرونة (ومن المحتمل أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة) من MS. بمجرد أن يكون لديك أكثر من 20 موظفًا وتحتاج إلى تكنولوجيا معلومات مركزية أفضل، يصبح MS خيارًا أكثر جاذبية

💡 نصيحة احترافية: أتقن يوم عملك مع هذه النصائح العملية نصائح لإدارة الوقت لتعزيز إنتاجيتك

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لفرق Microsoft Teams ومساحة عمل Google

تتفوق Microsoft Teams وGoogle Workspace بطريقتها الخاصة. ومع ذلك، إذا كنت تستكشف خيارات أكثر تقدمًا لدعم سير عمل فريقك المتطور، فتعرّف على ClickUp .

تم تصميم ClickUp كمنصة إنتاجية متكاملة لتلبية احتياجات التواصل والتعاون وإدارة المشاريع للأفراد والمؤسسات من جميع الأحجام.

دعنا نلقي نظرة عن كثب على ميزات ClickUp ونرى كيف يمكن مقارنتها بميزات Microsoft Teams وGoogle Workspace.

### ميزة ClickUp's One Up #1: ClickUp الدردشة والمقاطع والميزات الأخرى

محادثة ClickUp

تواصل بسهولة مع أعضاء فريقك باستخدام ClickUp Chat

اجمع تواصل الفريق تحت سقف واحد مع ClickUp Chat . تتيح لك هذه الميزة المشاركة في محادثات فردية وجماعية مع أعضاء فريقك.

هذه الميزة أداة الاتصال غير المتزامن تمكّنك أنت وفريقك من

إضافة الرموز التعبيرية وردود الفعل إلى المحادثات

إضافة أعضاء إلى المحادثات وجذب انتباه أحد أعضاء الفريق إلى مهمة ما باستخدام @mentions

تتبع التعليقات التي تتطلب اتخاذ إجراء باستخدام تعيين التعليقات في ClickUp ميزة

تخصيص الإشعارات حتى لا تفوتك أي معلومات أو تحديثات مهمة

تنسيق الرسائل باستخدام أدوات تحرير غنية

مشاركة روابط المشروع والملفات والمستندات مباشرة في الدردشات

مقاطع فيديو انقر فوق المقاطع

شارك أفكارك بوضوح مع ClickUp Clips كليك أب كليب يجعل التواصل مع أعضاء فريقك في غاية السهولة. فهو يتيح لك تسجيل شاشتك ومشاركة أفكارك بوضوح. يمكنك تضمين مقطع ومشاركته في أي مكان في ClickUp. على سبيل المثال، يمكنك تضمينه في محادثة أو على السبورة البيضاء ومشاركته باستخدام ملف فيديو قابل للتنزيل أو رابط عام مع أعضاء الفريق.

لا تنتهي استخدامات ClickUp Clips هنا. إذ يمكنك إرفاقها بتوصيفات المهام لتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ وتقديم الملاحظات من خلال إضافة تعليقات على المقطع.

مقاطع ClickUp's One Up #2: اجتماعات ClickUp وملاحظات الذكاء الاصطناعي

الميزة البارزة في ClickUp, اجتماعات ClickUp يساعدك على إدارة اجتماعاتك بسهولة. فهو يتيح لك التكامل مع عدد من أدوات الاجتماعات، وجدولة الاجتماعات، وإدارة جداول الأعمال وتتبعها (مع قوائم المراجعة)، وتوثيق الاجتماعات بسهولة.

تلخيص ملاحظات الاجتماعات وجداول الأعمال وغير ذلك الكثير باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة للمحترفين: غالبًا ما تتطلب الاجتماعات تدوين الملاحظات التي تستغرق وقتًا طويلاً، ولكن مع الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain يمكنك استعادة ذلك الوقت. تُنشئ هذه الأداة الذكية ملاحظات الاجتماعات، وجداول الأعمال، والملخصات، والمهام، وتحديثات المشروع دون عناء، وهي أداة ذكية مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات فريقك.

ClickUp One Up #3: إدارة المهام والوثائق

مهام النقر فوق المهام

تخطيط وإدارة المهام للمشاريع المختلفة بسهولة باستخدام مهام ClickUp Tasks

تخطيط المهام وتنظيمها وإدارتها لأي مشروع باستخدام انقر فوق المهام . تمكّنك هذه الأداة من:

إنشاء وتعيين وتعيين وتحديد مواعيد نهائية للمهام والمهام الفرعية

تخصيص المهام وتتبع تقدمها باستخدام العلامات المخصصة ومستويات الأولوية

إضافة سياق إلى مهامك باستخدام الملفات والروابط وما إلى ذلك.

ربط المهام ذات الصلة والتابعة

تصور عملك عن طريق إضافة المهام والمهام الفرعية إلى قوائم متعددة

انقر فوق المستندات

قم بإنشاء المستندات وإدارتها وتنسيقها مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs ClickUp Docs هو الحل الأمثل لاحتياجات إدارة المستندات لفريقك. فهو يسمح لك ولفريقك بـ

إنشاء مستندات لمجموعة متنوعة من المشاريع

العمل معاً في الوقت الفعلي على نفس المستند

تنسيق مستندك باستخدام ميزات تحرير وتنسيق غنية

تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع

مشاركة ملفاتك ومستنداتك بسهولة وأمان

ClickUp: الإجابة على جدل مايكروسوفت تيمز مقابل جدل مساحة عمل جوجل

تحتاج القوى العاملة الحديثة إلى أفضل الأدوات للتواصل والتعاون وإدارة المشاريع لتزدهر في المشهد التنافسي الحالي.

وبالمقارنة مع Microsoft Teams وGoogle Workspace، فإن ClickUp هو تطبيق شامل يوفر مجموعة قوية من الأدوات لجميع مهام سير العمل المعقدة في شركتك. مع ClickUp Chat، و ClickUp Tasks، و ClickUp Brain، ستحصل على حل شامل لتلبية احتياجات فريقك في التواصل والتعاون وإدارة المشاريع. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وأطلق العنان لإنتاجيتك!