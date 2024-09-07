كيفية تحسين أداء الفريق خلال مرحلة الأداء الأمثل خلال مرحلة الأداء

أداء الفريق هو عامل نجاح أو فشل أي شركة. ولكن دعنا نواجه الأمر، يمكن أن يكون الحفاظ على ذروة الأداء باستمرار تحدياً حقيقياً.

فاليوم، يجب على الشركات أن تتطور باستمرار لمواكبة ظروف السوق الديناميكية، ويمكن أن يواجه الموظفون ضغوطاً لمواكبة هذا التغيير.

وبصفتك مديراً، فإن دورك حاسم في الحفاظ على تحفيز فريقك ومواءمته مع أهداف المؤسسة. وهذا يعني إدارة توقعات الفريق ومشاركة الأدوات التي ستساعدهم على الحفاظ على تركيزهم، خاصةً في مرحلة الأداء.

إذا كنت تتساءل عن ماهية مرحلة الأداء وكيف يمكنك دفع فريقك نحوها، فهذا المقال مخصص لك. تابع القراءة. 🧐

ما هي مرحلة الأداء؟

تعد المرحلة الأدائية من أهم المراحل في نموذج توكمان لـ تطوير الفريق . تم تطوير هذا النموذج من قبل بروس توكمان، عالم النفس التربوي الذي استخدمه لوصف عملية نظرية لكيفية تطور المجموعات ونموها في منتصف الستينيات.

مرحلة الأداء هي المرحلة الرابعة في نموذج "المراحل الخمس لتطور الفريق" وربما تكون المرحلة الأكثر أهمية. في هذه المرحلة، يؤدي كل عضو من أعضاء الفريق في هذه المرحلة أعلى إمكاناته، ويعمل الفريق كوحدة متماسكة ومنظمة للغاية.

تشمل المراحل الخمس للنموذج ما يلي:

المرحلة 1: مرحلة التكوين

المرحلة 2: مرحلة التشكيل

المرحلة 3: مرحلة التشكيل

المرحلة 4: مرحلة الأداء

المرحلة 5: مرحلة الانتقال

دعونا نفهم بإيجاز جميع مراحل بناء الفريق قبل أن نتعمق في مرحلة الأداء.

المرحلة رقم 1: مرحلة التشكيل

هذه المرحلة هي المرحلة التي يكون فيها أعضاء فريقك أو أعضاء مجموعتك قد بدأوا للتو في التكون.

قد لا يعرف أعضاء فريقك بعضهم البعض جيدًا. هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء، وقد لا يكون الفريق منتجًا للغاية. لا يزال الأعضاء يعتادون على بعضهم البعض ويحتاجون إلى وقت لمعرفة أدوارهم الفردية.

المرحلة #2: مرحلة الاقتحام

وهي المرحلة التي يتعلم فيها أعضاء الفريق العمل معًا. في هذه المرحلة، قد تنشأ أحيانًا صراعات بسبب تضارب الشخصيات أو الآراء

أعضاء الفريق قد لا يكون لدى أعضاء الفريق وضوح كامل بشأن أدوارهم حتى الآن وقد يتجاوزون حدود بعضهم البعض. ديناميكيات الفريق يمكن أن تصبح صعبة حيث يعمل الأعضاء على إيجاد الأدوار التي تناسبهم بشكل أفضل.

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المرحلة رقم 3: مرحلة وضع المعايير

هذه المرحلة هي المرحلة التي تبدأ فيها الأمور أخيرًا في وضعها الصحيح. يتناسب أعضاء فريقك مع أدوارهم الخاصة بهم

عندما يصبحون مرتاحين في العمل معًا في مهام الفريق، يشعرون براحة أكبر في طلب المساعدة أو طلب الملاحظات البناءة من بعضهم البعض.

المرحلة رقم 4: مرحلة الأداء

يمكن للفرق الناجحة فقط أن تصل إلى هذه المرحلة الثمينة، حيث يؤدي أعضاء الفريق بأقصى إمكاناتهم، ليس فقط بشكل فردي ولكن كفريق واحد.

إذا كنت قد شاهدت أفلامًا مثل Ratouille أو _Burnt، فإليك مثالاً على ذلك: في البداية، يتصادم الطهاة باستمرار مع بعضهم البعض وتكثر الصراعات الشخصية. ولكن في النهاية، يصبحون في تناغم تام مثل أوركسترا متناغمة ومتناغمة. هذه هي مرحلة الأداء.

في مرحلة الأداء,

يكون فريقك قد حدد أدواره، ووضع حدودًا واضحة لا يتعدى فيها أحد على الآخر، ويمكنه التعاون دون عناء

يتحمل الأعضاء المسؤولية بفعالية ويتولون القدر المناسب من السلطة لقيادة المشاريع

يساعد كل عضو الآخر في تحديد الأخطاء والأخطاء وأوجه القصور الأخرى والتغلب عليها

يقدم الأعضاء الملاحظات لبعضهم البعض للحصول على نتائج أفضل ويتحركون بشكل متزامن نحو أهداف الفريق

يشعر الجميع بشعور عميق بالرضا عن التقدم الذي أحرزوه

يلتزم الفريق أيضًا بسير العمل المحدد لتحقيق الأهداف المشتركة، ويشعر الأعضاء بالاتحاد في السعي لتحقيق هدف مشترك. تمثل هذه المرحلة المرحلة المثالية لتطور المجموعة.

وبصفتك قائداً للفريق، فإن هدفك هو توجيه فريقك إلى هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن - وهذا بالضبط ما نحن هنا لمساعدتك على تحقيقه.

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المرحلة رقم 5: مرحلة الانعقاد

هذه هي المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل توكمان عندما يكون الفريق جاهزًا للحل. تحدث بشكل عام عندما يتم إنجاز مهمة الفريق.

هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه أنت وفريقك الاحتفال بما حققتموه. فكر في إنجازاتك وذكّر فريقك بالهدف من وراء عملهم.

نظرًا لأن هذه هي المرحلة الخامسة، فهي أيضًا فرصة ممتازة للاعتراف بمواهب أعضاء الفريق الفردية والاحتفاء بها.

## لماذا يجب أن تهدف إلى مرحلة الأداء؟

يمكن أن تحقق مرحلة الأداء أعلى نتيجة إيجابية ممكنة لك ولفريقك. 🎯

في هذه المرحلة، يكون هناك تزامن مثالي وتواصل سلس، ويعمل معظم الأعضاء بشكل مثالي لتحقيق أهدافهم.

الفكرة هي الحفاظ على الفريق في هذه المرحلة لأطول فترة زمنية ممكنة.

في حين أن الأمر يبدو رائعًا من الناحية النظرية، إلا أنه لا يمكن لأي فريق أن يبقى في مرحلة الأداء بشكل متوازن باستمرار دون أي تدخل. ويقع على عاتقك أنت، قائد الفريق، ضمان بقاء فريقك في هذه المرحلة لأطول فترة ممكنة، خاصةً خلال المشاريع.

وللقيام بذلك، يمكنك أن تبدأ بتجنب التحديات الشائعة التي يمكن أن تنشأ في هذه المرحلة مع الحفاظ على قيادة قوية. دعنا نتعلم المزيد.

ما هي بعض التحديات الشائعة في مرحلة الأداء؟ ولماذا تحدث؟

### 🚩الإنهاك

الإرهاق هو العدو الأكثر شراسة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على فريق عالي الأداء . ولا يمكنك حلها فقط من خلال تقديم الأنشطة الصحية. فبغض النظر عن مدى ممارسة أعضاء فريقك للتأمل أو ممارسة التمارين الرياضية، إذا كانوا عالقين في بيئة تحث على الإجهاد المزمن، فسيشعرون بالحرارة.

الإرهاق مضر بالعمل وبالبشر بشكل عام. 33% من الموظفين اعترفوا أن الإرهاق يجعلهم أقل تركيزًا في العمل، بينما قال 31% منهم أنه تسبب في فقدان اهتمامهم بوظائفهم، وذكر 21% منهم أنه أدى إلى مزيد من المماطلة.

إن أهم ثلاثة أسباب تشمل زيادة عبء العمل، وتحديات الصحة العقلية التي قد تنبع من عدم وجود حدود بين العمل والحياة، والمواعيد النهائية غير الواقعية.

تشمل العوامل الأخرى التي تساهم في الإنهاك الناتج عن مكان العمل ما يلي:

الإلحاح المستمر

شبكات التواصل الهرمية والبطيئة

الإدارة التفصيلية

عدم الاعتراف بالإنجازات

تجاوز الحدود الشخصية وساعات العمل

### 🚩 الحفاظ على الزخم

من التحديات الكبيرة الأخرى التي تواجه المديرين ضمان ثبات إنتاج الفريق يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع. في حين أنه لا يمكنك أن تتوقع 100% من فريقك طوال الوقت، إلا أن هذا لا يعني أنه يجب أن تسمح بحدوث ركود.

تتضمن بعض الأسباب الشائعة لفقدان الزخم ما يلي:

الإرهاق (نعم، كلها مترابطة)

عدم وجود أهداف متناسقة وواضحة

التهاون

غياب اللاعبين الرئيسيين في الفريق

عدم التقدير

عوامل خارجية مثل التغييرات في قيم الشركة والإدارة العليا وغيرها

### 🚩 زيادة النزاعات

النزاعات أمر لا مفر منه. قد تنشأ بسبب تضارب المصالح، أو تضارب الشخصيات، أو لأسباب أخرى.

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة للصراعات التي تنشأ في مرحلة الأداء وقد ترغب في البحث عنها:

اختلاف الآراء المهنية و أساليب العمل العمل نحو اختلاف الأهداف الشخصية والمهنية تداخل الأدوار في مراحل لاحقة من المشروع

أنظمة المعتقدات الشخصية

محدودية الموارد

عوامل تنظيمية مثل التغييرات في سياسة الشركة أو إعادة الهيكلة

الإجهاد الناجم عن عوامل خارجية مثل المواعيد النهائية غير الواقعية من الرؤساء/الإدارة العليا

المنافسة الحادة

قد يؤدي أي من هذه الأسباب (أو غيرها) إلى إضعاف ما يُفترض أن يكون فريقاً عالي الأداء وفعالاً وكفؤاً.

إذاً، ما الذي تحتاجه لتعيدهم على أقدامهم؟

ما هي بعض أفضل الممارسات للقيادة الفعالة في مرحلة الأداء؟

تظل القيادة القوية هي المحور الرئيسي عند التعامل مع الفرق عالية الأداء وإدارتها.

على الرغم من بذل قصارى جهدك لتجميع فريق يتمتع بمزيج مثالي من المهارات والسلوكيات، إلا أن خلق بيئة يمكن لفريقك أن يزدهر فيها غالباً ما يتطلب تعديل تكوينه مع تطور ديناميكياته.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات للتعامل مع الفرق في مرحلة الأداء:

### ✅ ✅ إجراء أنشطة جماعية في مرحلة الأداء

مناقشة الصورة الأكبر: تصور الوضع الذي ترغب في أن ترى نفسك وفريقك فيه بعد وقت معين. اسمح لفريقك بتصور المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه مع المشروع الذي يعملون عليه حاليًا. هذا يساعدهم على البقاء متحمسين من خلال تصور إنجازاتهم المستقبلية وإظهار هذا المستوى من نجاح الفريق

تصور الوضع الذي ترغب في أن ترى نفسك وفريقك فيه بعد وقت معين. اسمح لفريقك بتصور المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه مع المشروع الذي يعملون عليه حاليًا. هذا يساعدهم على البقاء متحمسين من خلال تصور إنجازاتهم المستقبلية وإظهار هذا المستوى من نجاح الفريق الأسئلة الثلاثة الرئيسية: اطرح على فريقك هذه الأسئلة الثلاثة الأساسية:

_ما الذي نجح معنا؟ _ما الذي يسبب لنا المشاكل؟ _ما الذي يمكننا تحسينه؟

اطرح على فريقك هذه الأسئلة الثلاثة الأساسية:

لكن، لا تحتفظ بها لنهاية السباق.

اجمع هذه الملاحظات القيّمة على فترات منتظمة خلال دورة مشروعك للحصول على فكرة جيدة عن المواضيع المذكورة أعلاه. إن تقديم الملاحظات في الوقت المناسب، ومعالجة المشكلات في وقت مبكر، وتسليط الضوء على التقدم المحرز يخلق إحساسًا بالتحسين المستمر والإنجاز لجميع أعضاء الفريق

جلسات العصف الذهني الشاملة: تصور أفكارك بمساعدة هذا التمرين السريع. فهو يجمع مجموعتك معًا ويشجعهم على التفكير بطرق مبتكرة للمساعدة في إنجاز المشروع الذي تعمل عليه في الوقت المناسب

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تخيل أن يكون لديك مساحة لا نهاية لها لتملأها بالأفكار النصية والمرئية من أجل تتبع المشاريع و الأنشطة. هذا ما ClickUp Whiteboards تساعدك على القيام به.

باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards، يمكنك:

التعاون بشكل مرئي على منصة واحدة مشتركة لتحويل الأفكار إلى رؤى قابلة للتنفيذ

العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات وإنشاء الخرائط الذهنية وتخطيط سير العمل السريع

الاتصال بأدوات ClickUp مثل المهام للانتقال السلس من مرحلة التفكير إلى العمل

اربط ملفات العمل والمستندات والمهام مباشرةً على السبورة البيضاء

## ✅ إقرار المساهمات

الفريق هو مزيج من الشخصيات المتباينة.

بالطبع، سيكون بعض الأعضاء أكثر ديناميكية من غيرهم، ونتيجة لذلك، سيكونون أكثر وضوحًا. ومن واجبك، كقائد، أن تفهم بوضوح من يساهم بأي طريقة خلال المشروع.

احرص على أن يحصل الأعضاء الأقل ظهوراً على فرصة للظهور في دائرة الضوء من خلال الاعتراف بمساهماتهم. سيؤدي ذلك إلى وجود فريق يدرك مواهب جميع أعضائه ويحتفي بها، بغض النظر عن مدى ظهور الفرد.

تتبع ما يحققه زملاؤك في الفريق باستخدام مهام ClickUp Tasks

لإنجاز ذلك بكفاءة، يمكنك استخدام نظام إدارة الفريق الذي يساعدك على تتبع المهام المنجزة. يمكنك استخدام العديد من ميزات ClickUp في انسجام تام هنا. الأولى هي مهام ClickUp .

قراءة المزيد: 15 نموذجًا مجانيًا لمراجعة أداء الموظفين (بالإضافة إلى نصائح) باستخدام المهام، يمكنك:

تعيين مهام قابلة للتنفيذ وواضحة ومحددة جيدًا لفريقك

تتبّع تقدم المهام لفهم أداء فريقك

التخطيط والتنظيم والتعاون بسلاسة في أي مشروع

تصنيف المهام حسب الأولوية والمهمة

ربط المهام ذات الصلة وتتبع التقدم المحرز باستخدام الحالات المخصصة

تم تصميم قالب تعقب المشاريع من ClickUp لمساعدتك على تتبع مشاريعك في مكان واحد.

هناك طريقة أخرى أنيقة لتتبع تقدمك وهي استخدام قالب تعقب مشروع ClickUp .

باستخدامه، يمكنك تجميع المهام حسب المرحلة وتتبع التقدم المحرز والتعاون بسلاسة مع فريقك. إنه مثالي لإدارة مشاريع متعددة دون أن تشعر بالإرهاق. ستبقى منظماً، وستحصل على تحديثات في الوقت الفعلي، وستعرف مساهمات الجميع.

## ✅ ✅ ضع دائمًا أهدافًا قابلة للتحقيق

يحتاج الفريق الذي يعمل بأقصى طاقته إلى أن يكون مركزًا ومتسقًا نحو هدف مشترك. ويبدأ ذلك بإعطاء كل عضو في الفريق أهدافًا محددة جيدًا وقابلة للتنفيذ تتماشى مع أدوارهم.

تجنب تداخل الأهداف لمنع التضارب بين المهام. استمر في رفع المستوى قليلاً في كل مرة لضمان استمرار فريقك في السعي للتميز دون ركود.

ابق على اطلاع دائم على سير عملك بشكل عام باستخدام ClickUp Goals

بمجرد تحديد أهدافك، أوصلها إلى موظفيك وراقب إنجازها عن كثب. لإنجاز كل ذلك في مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب، استخدم ClickUp Goals .

تتيح لك أهداف ClickUp Goals:

تتبع التقدم المحرز نحو الأهداف تلقائيًا عن طريق ربط المهام، باستخدام أهداف رقمية أو نقدية أو صحيحة/خطأ

تنظيم الأهداف في مكان واحد باستخدام المجلدات، مما يسهل مراقبة الأهداف ذات الصلة معًا

تعيين أنواع مختلفة من الأهداف (على سبيل المثال، دورات سريعة وبطاقات نتائج أسبوعية) لتناسب الاحتياجات المختلفة

شارك الأهداف، وقم بإدارة الأذونات، وحافظ على توافق الجميع مع جداول زمنية ومواعيد نهائية واضحة

✅ وضع أولويات واضحة

لا يمكن لفريقك العمل على النحو الأمثل إذا قمت بتصنيف كل مهمة على أنها عاجلة! عندما يكون كل شيء عاجل، لا يوجد شيء عاجل حقًا. يمكن أن يتسبب ذلك في إغراق فريقك بأولويات متعددة متضاربة ومواعيد نهائية غير واقعية، مما قد يسبب التوتر.

لهذا السبب يجب عليك إنشاء معايير واضحة المعالم للاستعجال وتحديد أولويات كل مهمة وفقًا لذلك. خطط جيدًا وأنشئ نظامًا لا تقوم فيه بتعيين المهام لزملائك في الفريق فحسب، بل يمكنك أيضًا تصنيفها بناءً على أهميتها.

على سبيل المثال، يمكنك تلوين العناصر ذات الأولوية القصوى بالألوان كالأحمر، يليه الأصفر والأخضر، للحصول على نظام بسيط ولكن يمكن التعرف عليه عالميًا.

يمكنك أيضًا استخدام أحد أنظمة تحديد الأولويات العديدة مثل:

نظام مصفوفة أيزنهاور طريقة MoSCoW (يجب أن يكون، يجب أن يكون، يمكن أن يكون، لن يكون)

طريقة ABC للأولوية ("أ" تشمل الأولوية القصوى والحاجة الملحة القصوى، "ب" تشمل الأولوية المتوسطة والحاجة الملحة المتوسطة، "ج" تشمل الأولوية المنخفضة والحاجة الملحة المنخفضة)

درجات RICE (الوصول، والتأثير، والثقة، والجهد)

## ✅ ضمان التوازن المناسب بين العمل والحياة

افهم أن موظفيك لديهم حياة خارج وظائفهم.

إذا كنت تطمس الحدود بين الحياة الشخصية والمهنية باستمرار، فلن يتمكن موظفوك من الراحة أو الإجازة بشكل جيد. لن يتمكنوا من الانفصال التام عن العمل، مما يؤدي إلى الإرهاق والإحباط.

هذا الأمر مهم بشكل خاص حيث بدأ جزء كبير من القوى العاملة في اختيار بيئات العمل عن بُعد أو بيئات العمل المختلطة. 53% من الوظائف في الولايات المتحدة حاليًا هي وظائف مختلطة. وهذا يعني أنك بحاجة إلى إعداد نفسك للتعامل مع التحديات التي تأتي مع بيئة العمل المرنة وغير المتزامنة في كثير من الأحيان وإدارتها.

## ✅ تشجيع التواصل الشفاف والفعال

التواصل هو المفتاح لتحفيز موظفيك وتقدير جهودهم. يجب أن يكون دورك هو دور المُمكِّن وليس العائق لسير العمل.

يجب أن تبقى في متناول زملائك في الفريق حتى لا يضطروا إلى القفز عبر أطواق متعددة للوصول إلى اجتماع معك.

تأكد من أن جميع أعضاء فريقك يشعرون بالراحة في التواصل معك. ضع في اعتبارك تنفيذ سياسة الباب المفتوح لتشجيع الناس على التعبير عن آرائهم. تخلص أيضًا من صوامع التواصل غير الفعالة من خلال تقديم خطوط اتصال مبسطة.

حاول أن تتجنب التأخير أو سوء التواصل عند مشاركة الرسائل بين أعضاء الفريق، بما في ذلك أنت نفسك.

التواصل بسلاسة ومشاركة الملفات داخل التطبيق باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

يوفر ClickUp مرة أخرى حلاً فعالاً لذلك في شكل طريقة عرض الدردشة ClickUp Chat View. فهي تسهل التنسيق السلس بين الأقسام والفرق والأعضاء ذوي المهام والأدوار المترابطة.

استخدام عرض الدردشة في ClickUp للتواصل مباشرةً مع أعضاء الفريق والأقسام داخل مساحة عملك مع مشاركة الملفات والمهام والمستندات ذات الصلة بسهولة.

### ✅ ✅ عزز الثقة والاستقلالية؛ راقب ولكن لا تدير بشكل دقيق

إذا لم تكن لديك ثقة في فريقك، فعليك أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الاستقصائية. قد يؤدي العمل مع فريق لا يمكنك الاعتماد عليه إلى إفساد سير عملك بالكامل. وقد يكون أيضاً مؤشراً على وجود بيئة عمل غير صحية.

ومع ذلك، لا تقع في فخ الإدارة الدقيقة . إذا بدأت في إدارة كل عضو حتى أدق التفاصيل، فهذا يدل ببساطة على أنك لا تثق بهم بما يكفي لترك العمل بين أيديهم.

شجع فريقك على تولي أدوار قيادية خلال المشاريع لإظهار استعدادهم للاستقلالية. تحتاج إلى تحقيق التوازن بين السماح لزملائك في الفريق بالازدهار بشكل مستقل مع مراقبة تقدمهم عن كثب والاستعداد للتدخل كلما تطلب الأمر حضورك أو اتخاذ القرار.

قالب أدوار ومسؤوليات إدارة المشاريع

لتعيين المهام مع الحفاظ على رؤية شاملة للسيناريو بأكمله، جرّب قالب أدوار ومسؤوليات إدارة المشاريع في ClickUp . يساعدك على تحديد الأدوار وتعيين المهام والتأكد من أن الجميع يعرف من المسؤول عن ماذا.

تم تصميم نموذج أدوار ومسؤوليات إدارة المشاريع من ClickUp لمساعدتك في تعيين الأدوار والمسؤوليات للأشخاص المناسبين.

يمكن أن يضمن استخدام هذا القالب سير كل شيء بسلاسة، بغض النظر عن حجم مؤسستك. يوفر القالب خطة واضحة، ويضمن معرفة الجميع بأدوارهم، ويحسن التنسيق بين الفرق، ويساعد على اكتشاف المشاكل في وقت مبكر قبل أن تصبح مشاكل أكبر.

## ✅ ✅ إجراء دورات تغذية راجعة منتظمة

في مرحلة الأداء، سيقدم زملاؤك في الفريق ملاحظات نقدية وبناءة لبعضهم البعض بسهولة.

من المهم إبقاء خطوط التواصل هذه مفتوحة وصحية. في الواقع، كمدير وقائد، يمكنك كمدير وقائد أن تطلب على الفور ملاحظات بناءة وأن تكون قدوة لأعضاء الفريق الآخرين. إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي تنظيم استطلاعات رأي مجهولة المصدر تعرض بالضبط ما تجيده والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

من خلال إنشاء حلقة تغذية راجعة في فريقك، فإنك تطور بيئة من التعلم والتحسين المستمر.

يمكنك بسهولة جمع ملاحظات ذات مغزى من خلال قالب استبيان آراء الموظفين واستطلاع آراء الموظفين في ClickUp . استخدمه لجمع الرؤى بسرعة، وتحديد مجالات التحسين، ومعالجة أي مخاوف، كل ذلك مع تبسيط عملية تقديم الملاحظات.

## حافظ على تشغيل مرحلة الأداء الخاصة بك مع ClickUp

مرحلة الأداء هي المرحلة التي يتألق فيها فريقك ويعملون معًا بأقل قدر من التعارضات ويزيدون من الإنتاجية.

للحفاظ على هذه المرحلة المثلى، تحتاج إلى إدارة التحديات المحتملة. ومن أهم هذه التحديات ما يلي أداة إدارة المشروع يمكن أن تساعدك على التنقل في جميع المراحل الخمس لنموذج توكمان.

يمكن أن تكون ClickUp تلك الأداة بالنسبة لك. فهو يقدم حلاً شاملاً للحفاظ على فريقك متناسقاً ومنتجاً. كما يساعدك أيضاً على تحديد الأهداف، وترتيب أولويات المهام، وتحديد الأدوار، وتبسيط التواصل، وجمع الملاحظات، ومراقبة الأداء.

من خلال دمج ClickUp في سير عملك، يمكنك منع المشاكل قبل ظهورها والحفاظ على نجاح فريقك على المدى الطويل.

لا تدع الاضطراب يعطل تقدمك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وحافظ على أداء فريقك في أفضل حالاته.