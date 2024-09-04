كيفية تنفيذ استراتيجيات القيادة الموجهة نحو الأفراد

تقول ميلاني بيركنز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Canva,

_ كقائدة، أشعر أن وظيفتي هي وضع الرؤية والأهداف للشركة، ومن ثم العمل مع الجميع لتمكينهم من تحقيق أحلام كبيرة ومجنونة

ميلاني بيركنز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Canva

جعلت قيادتها الموجهة للأشخاص من Canva واحدة من أنجح الشركات الناشئة أحادية القرن على الإطلاق. في عام 2023، حصلت Canva على لقب #أفضل مكان عمل رقم 1 للمبتكرين بواسطة FastCompany.

كيف حدث ذلك؟

اعتمدت Canva استراتيجية "الأشخاص أولاً" منذ البداية، حتى أثناء التوظيف. ويحصل المرشحون الذين يتقدمون إلى مستوى معين في عملية المقابلة الشخصية على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في Canva Pro، حتى لو لم يتم اختيارهم للوظيفة.

وتتبع شركتا Alphabet و Etsy نهجاً مماثلاً - حيث تركزان على مساعدة الموظفين في الحفاظ على التوازن الجيد بين العمل والحياة.

وقد تم مؤخراً دراسة استقصائية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن 48% من الموظفين سيتركون وظائفهم إذا منعتهم من "الاستمتاع بحياتهم"

هل تتساءل كيف يمكنك أنت أيضاً أن تجعل مؤسستك أكثر توجهاً نحو الأفراد؟ لنبدأ بالأساسيات.

ما هي القيادة الموجهة للأشخاص؟

إن أسلوب القيادة الموجهة للأشخاص هو نهج استباقي لإقامة علاقات شخصية هادفة مع الموظفين أثناء توجيههم. إنه يتعلق بإبقاء مصالح موظفيك في مقدمة اهتماماتك.

يتعامل القادة الذين يركزون على الناس أولاً مع القوى العاملة لديهم كأصل أساسي لهم. فهم يركزون على بناء بيئة عمل دافئة ومرحبة حيث يزدهر الموظفون وينخفض معدل دوران الموظفين وتزدهر الأفكار والابتكار.

قد تكون أهمية القيادة التي تضع الناس أولاً في بيئة العمل مذهلة. جالوبس تقرير حالة مكان العمل العالمي: تقرير 2023 أن الموظفين المنفصلين عن العمل يكلفون الشركات الأمريكية ما بين 450 مليار دولار و550 مليار دولار سنويًا.

لذا، يمكننا أن نتفق جميعًا على أن القائد الذي يركز على الناس يفعل المعجزات لفريقه وشركته ونفسه. والآن، دعونا نرى كيف تبدو القيادة الموجهة للأشخاص.

خصائص القيادة الموجهة للأشخاص ## خصائص القيادة الموجهة للأشخاص

يتمتع القائد الموجه نحو الناس بالخصائص التالية:

الإنصاف: يتسمون بالنزاهة وعدم التحيز عند التعامل مع جميع أعضاء فريقهم ولا يحابون أحدًا. كما أنهم يتعاملون مع أمور مثل التعويضات والإجازات والعمل الإضافي والترقيات بشكل عادل، ويضعون مصالح الموظفين في المقدمة

يتسمون بالنزاهة وعدم التحيز عند التعامل مع جميع أعضاء فريقهم ولا يحابون أحدًا. كما أنهم يتعاملون مع أمور مثل التعويضات والإجازات والعمل الإضافي والترقيات بشكل عادل، ويضعون مصالح الموظفين في المقدمة القدرة على التواصل: يوضح هؤلاء القادة أنه يمكن لكل فرد في فريقهم التواصل معهم ومشاركة مخاوفهم وأفكارهم وملاحظاتهم. كما أنهم يستجيبون للملاحظات الصادقة بامتنان وتواضع

يوضح هؤلاء القادة أنه يمكن لكل فرد في فريقهم التواصل معهم ومشاركة مخاوفهم وأفكارهم وملاحظاتهم. كما أنهم يستجيبون للملاحظات الصادقة بامتنان وتواضع العقلية التعاونية: عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأفكار والخطط والمخاوف مع أعضاء فريقهم، فإنهم يتحلون بروح المبادرة

عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأفكار والخطط والمخاوف مع أعضاء فريقهم، فإنهم يتحلون بروح المبادرة التعاطف: يمكنهم وضع أنفسهم مكان موظفيهم ورؤية الأمور من وجهة نظرهم

يمكنهم وضع أنفسهم مكان موظفيهم ورؤية الأمور من وجهة نظرهم الذكاء العاطفي : يقدرون مساهمات الناس بانتظام و مشاركة الملاحظات البناءة بلباقة عقلية التمكين : ينظر القادة إلى دورهم على أنه دور المرشد و تمكين موظفيهم للتعلم والنمو وتولي زمام الأمور، كما أنهم يحافظون على صقل مهاراتهم القيادية الثقة: يضعون الثقة في نزاهة أعضاء فريقهم

: يقدرون مساهمات الناس بانتظام و مشاركة الملاحظات البناءة بلباقة التوجه نحو الحلول: يحددون مجالات التحسين في عملياتهم في المقام الأول من خلال معالجة نقاط ضعف موظفيهم

هذه السمات هي الأصول الرئيسية للقائد الموجه نحو الناس!

والآن، غالباً ما تتعارض أساليب القيادة الموجهة نحو الناس مع أساليب القيادة الموجهة نحو المهام. فعلى النقيض من القادة الموجهين نحو الأشخاص، يعطي القائد الموجه نحو المهام الأولوية لإنجاز المهام بكفاءة لتحقيق أهداف العمل. لكل أسلوب إيجابياته وسلبياته، ولكل منهما مؤيدوه ومنتقدوه. دعونا نقارن بين النهجين.

القيادة الموجهة نحو الأشخاص مقابل القيادة الموجهة نحو المهام

نشأ مصطلحا "القيادة الموجهة نحو الناس" و"القيادة الموجهة نحو المهام" من النموذج الطارئ لفعالية القيادة لفريد فيدلر في الستينيات. اقترح فيدلر أن فعالية القيادة تعتمد على التفاعل بين أسلوب القائد والوضع الخاص.

راجع كيف تختلف المقاربتان:

القيادة الموجهة نحو المهام القيادة الموجهة نحو الأشخاص التركيز تحقيق الأهداف وإنجاز المهام بكفاءة بناء علاقات قوية ودعم أعضاء الفريق أسلوب القيادة أسلوب القيادة توجيهي ومنظم وموثوق في كثير من الأحيان تعاوني ومتعاطف وداعم التواصل واضح، وغالبًا ما يكون أحادي الاتجاه، ويركز على التوجيهات منفتح، ثنائي الاتجاه، ويشجع على تقديم الملاحظات والحوار اتخاذ القرارات حاسم وأحادي الجانب غالبًا شامل؛ يأخذ بعين الاعتبار مدخلات الفريق والتوافق في الآراء التحفيز التحفيز التحفيز قائم على النتائج؛ قد يستخدم مقاييس الأداء التحفيز قائم على العلاقات؛ يعزز بيئة العمل الإيجابية ديناميكيات الفريق وضوح الأدوار؛ قد يؤدي إلى جو ميكانيكي تماسك الفريق؛ يشجع على التواصل والتعاون والإبداع القدرة على التكيف أقل مرونة؛ يركز على العمليات القائمة مرونة عالية؛ يأخذ احتياجات الفريق في الاعتبار العيوب المحتملة يمكن أن تؤدي إلى الإرهاق وانخفاض الروح المعنوية والإدارة التفصيلية قد يواجه صعوبات في المساءلة واتخاذ القرارات المواقف المثالية البيئات ذات الضغط العالي التي تحتاج إلى نتائج سريعة البيئات التي تتطلب الابتكار ومشاركة الفريق

ما هو الأسلوب الأفضل بالنسبة لك؟ هل ستستفيد أنت ومؤسستك من تغيير في القيادة الأسلوب؟ وهل يجب عليك اختيار أحدهما أو الآخر؟

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الموازنة بين أسلوب القيادة الموجه نحو الناس وأسلوب القيادة الموجه نحو المهام

تعمل الشركات على أساس النتائج النهائية. لا يمكن لأي شركة أن تستمر إذا لم يتم تحقيق الأهداف. ومع ذلك، فإن التحديات الحالية التي تواجهها الشركات في توظيف المواهب الماهرة والاحتفاظ بها، إلى جانب المشهد المتغير في مكان العمل - بين عامي 2020 و2023، فإن عدد الموظفين بدوام كامل المستقلين بنسبة 91% -مما يعني أنه لا يمكن لأي قائد أن يتجاهل العامل البشري.

إذن، كيف يمكنك تحقيق التوازن؟ اتبع هذه المؤشرات:

عند التخطيط لمشروع جديد، قم بتخصيص الموارد والموظفين بعناية. لا تبخل في ذلك! تذكر قانون مورفي: "إذا كان من الممكن أن يحدث أي شيء خاطئ، فسوف يحدث."

توصيل الأهداف. حدد التوقعات في البداية، وقدم لموظفيك الأدوات والموارد التي يحتاجونها لتلبية تلك التوقعات، وراقب تقدمهم بانتظام، وتدخل عندما يحتاجون إلى المساعدة

افعل ذلك. لا تفعل. الإدارة التفصيلية! لا أحد يحب أن يرى مديره يحوم حوله

قم بتنفيذ وصقل الممارسات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فريقك الخاصة. على سبيل المثال، يقدّر الموظفون الأصغر سنًا المرونة وفرص التعلم وثقافة الشركة التي تتماشى مع قيمهم، بينما يميل الموظفون الأكبر سنًا إلى تفضيل التعويضات والمزايا التنافسية وفرص الإرشاد والتوقعات الواضحة. (بالطبع، الجميع يريد التوازن بين العمل والحياة الشخصية!)

كافئ الموظفين على العمل الجيد. عندما يعمل الموظفون بعد ساعات العمل، أو يظهرون روح المبادرة، أو يبذلون جهدًا إضافيًا، فإن القادة الجيدين مهما كان أسلوب إدارتهم -تأكد من تقديرهم ومكافأتهم

نقاط القوة والضعف في القيادة الموجهة نحو الأفراد

كأسلوب إداري، تبدو القيادة التي تركز على الناس أولاً كأسلوب إداري مربح للجانبين لتحقيق رضا الموظفين والإدارة الناجحة للأفراد. أحيانًا يكون ذلك صحيحًا، وأحيانًا أخرى ليس كذلك.

مزايا القيادة الموجهة للأفراد

قد تبدو "القيادة التي تركز على الأفراد" وكأنها شعار حديث العهد، ولكنها مجربة ومختبرة منذ سنوات، ولها جذور في دراسات نُشرت في الستينيات والسبعينيات . هل تتساءل لماذا يحظى بشعبية كبيرة؟ الإجابة هي هذه الفوائد

بناء فريق عمل فعال: من خلال تمكين التواصل المفتوح والثقة والدعم المتبادل، يساعد القادة الموجهون للأشخاص على بناء فرق عمل قوية ومتماسكة يمكنها تحقيق أهدافها بفعالية. كما أنهم يشجعون الموظفين على مشاركة أفكارهم واهتماماتهم ووجهات نظرهم، مما يخلق إحساسًا بالملكية والمشاركة

من خلال تمكين التواصل المفتوح والثقة والدعم المتبادل، يساعد القادة الموجهون للأشخاص على بناء فرق عمل قوية ومتماسكة يمكنها تحقيق أهدافها بفعالية. كما أنهم يشجعون الموظفين على مشاركة أفكارهم واهتماماتهم ووجهات نظرهم، مما يخلق إحساسًا بالملكية والمشاركة تعزيز الحافز: عندما يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والدعم، فمن المرجح أن يكونوا أكثر تحفيزًا لتقديم أفضل ما لديهم. يسعى القادة الذين يركزون على الناس بنشاط لفهم احتياجات وتطلعات أعضاء فريقهم وتزويدهم بالموارد والفرص التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى زيادة الرضا الوظيفي، ومستويات أعلى من المشاركة، وتحسين الإنتاجية

عندما يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والدعم، فمن المرجح أن يكونوا أكثر تحفيزًا لتقديم أفضل ما لديهم. يسعى القادة الذين يركزون على الناس بنشاط لفهم احتياجات وتطلعات أعضاء فريقهم وتزويدهم بالموارد والفرص التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى زيادة الرضا الوظيفي، ومستويات أعلى من المشاركة، وتحسين الإنتاجية بناء المرونة النفسية في فرق العمل: من خلال خلق بيئة عمل داعمة ومتعاطفة، يساعد القادة الموجهون للأفراد الموظفين على التعامل مع الضغوطات والنكسات والتحديات. إنهم يشجعون المرونة من خلال تعزيز التفكير الإيجابي، وتوفير فرص النمو والتطور، وتقديم الدعم العاطفي عند الحاجة

من خلال خلق بيئة عمل داعمة ومتعاطفة، يساعد القادة الموجهون للأفراد الموظفين على التعامل مع الضغوطات والنكسات والتحديات. إنهم يشجعون المرونة من خلال تعزيز التفكير الإيجابي، وتوفير فرص النمو والتطور، وتقديم الدعم العاطفي عند الحاجة الاحتفاظ بالموظفين: يعطي القادة الذين يركزون على الأفراد الأولوية لخلق ثقافة عمل إيجابية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والاحترام والتمكين. يزيد هذا النهج من ولاء الموظفين، ويقلل من معدل دوران الموظفين، ويخلق قوة عاملة أكثر استقرارًا

وبالنظر إلى هذه الفوائد، يتبنى القادة الفعّالون ممارسات إدارة الفريق التي تركز على الأفراد أولاً لبناء فرق عمل قوية تحقق الأهداف باستمرار.

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عيوب القيادة الموجهة للأشخاص ### عيوب القيادة الموجهة للأشخاص

قد لا يكون النهج الموجه نحو الناس مناسبًا لكل سيناريو. في بعض الأحيان، قد يؤدي إلى تحديات:

ضعف عملية صنع القرار: يجب على القادة الذين يسعون للحصول على مدخلات من جميع أعضاء الفريق أن يتذكروا تلك المدخلات أثناء اتخاذ القرارات. قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً وقد يكون غير فعال

يجب على القادة الذين يسعون للحصول على مدخلات من جميع أعضاء الفريق أن يتذكروا تلك المدخلات أثناء اتخاذ القرارات. قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً وقد يكون غير فعال انخفاض المساءلة: قد يجد القادة الذين يبنون علاقات وثيقة مع موظفيهم صعوبة في اتخاذ نهج صارم عند الحاجة - كما هو الحال عند التعامل مع موظف ضعيف الأداء

قد يجد القادة الذين يبنون علاقات وثيقة مع موظفيهم صعوبة في اتخاذ نهج صارم عند الحاجة - كما هو الحال عند التعامل مع موظف ضعيف الأداء التفكير الجماعي: يشير مصطلح "التفكير الجماعي" إلى اتفاق أعضاء الفريق مع بعضهم البعض لمجرد التوافق. ويمكن أن تؤدي عقلية القطيع هذه إلى كبت الانتقادات وفقدان الرؤى القيمة

يشير مصطلح "التفكير الجماعي" إلى اتفاق أعضاء الفريق مع بعضهم البعض لمجرد التوافق. ويمكن أن تؤدي عقلية القطيع هذه إلى كبت الانتقادات وفقدان الرؤى القيمة استياء الموظفين: قد يشعر الموظفون الذين اعتادوا على سماع أصواتهم بالاستياء إذا لم يتم العمل على مدخلاتهم

قد يشعر الموظفون الذين اعتادوا على سماع أصواتهم بالاستياء إذا لم يتم العمل على مدخلاتهم عدم التطابق الثقافي: في المؤسسات الكبيرة أو الأكثر تنظيماً، قد تتطلب طبيعة العمل التركيز على المهام بشكل أكبر قيادة الفريق أسلوب للحفاظ على الكفاءة والإنتاجية

ومع ذلك، هذه هي أسوأ الاحتمالات. يمكن لممارسات وأدوات إدارة الفريق المصممة جيدًا أن تقلل من احتمالية حدوث أي من هذه الاحتمالات. انقر فوق -حل متكامل لإدارة مشاريع الموارد البشرية يمكن أن يساعدك في تنفيذ الممارسات الموجهة للأفراد في مؤسستك - قد يكون ما تبحث عنه.

كيفية تطبيق القيادة الموجهة للأفراد في المؤسسات

دعنا نلقي نظرة على بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لدمج ممارسات القيادة الموجهة للأشخاص أولاً في بيئة عملك:

1. تنمية التعاطف والتفاهم

استمع بصدق إلى وجهات نظر موظفيك واحتياجاتهم واهتماماتهم. هذا يدل على أنك تقدر مساهماتهم وتلتزم بفهم تجاربهم.

فكّر أيضًا في تقديم تدريب على التعاطف لمساعدة القادة على تطوير ذكائهم العاطفي والتواصل بشكل أفضل مع أعضاء فريقهم. يمكن لسياسة الباب المفتوح أن تشجع أيضًا على التواصل المفتوح وتسهيل تعبير الموظفين عن أفكارهم ومشاعرهم.

2. بناء الثقة والعلاقات

تؤدي الثقة إلى ثقافة قوية وإيجابية في مكان العمل. الشفافية هي المفتاح؛ كن منفتحًا وصادقًا بشأن الأهداف التنظيمية والقرارات والتحديات. هذا يبني الثقة ويساعد الموظفين على الشعور بالاطلاع والمشاركة.

الصدق مهم أيضًا؛ تواصل بصراحة وصدق مع أعضاء فريقك. فهذا يعزز الثقة والاحترام.

قم ببناء ثقافة التعاطف والتفاهم في مؤسستك باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat

يمكنك استخدام عرض ClickUp Chat للتواصل مع الفرق والأفراد - بشكل متزامن وفي الوقت الفعلي. استخدمه لتهنئتهم على العمل الذي أنجزوه بشكل جيد، وإعطائهم ملاحظات بنّاءة، ومشاركة التحديثات المهمة. كما يتيح ذلك لموظفيك منصة لنقل أفكارهم ومشاركة مخاوفهم معك.

3. إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين

يدرك القائد الموجه للأشخاص أهمية رفاهية الموظفين. يمكنك تعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية من خلال ترتيبات وسياسات العمل المرنة.

يُظهر تقديم برامج العافية، مثل ورش عمل إدارة الإجهاد والفحوصات الصحية، التزامك تجاه الصحة البدنية والعقلية لموظفيك. يمكن أن يساعد توفير برامج مساعدة الموظفين (EAPs) أيضًا الموظفين المحتاجين على مواجهة التحديات الشخصية.

4. التمكين والتفويض

إن الثقة بموظفيك في تولي ملكية عملهم واتخاذ القرارات يدل على أنك تؤمن بقدراتهم. قم بتفويض المهام بشكل مناسب لتمكين الموظفين وتقليل عبء العمل وتعزيز الشعور بالمسؤولية. قدم ملاحظات وتقدير منتظم لتحفيز الموظفين وتشجيعهم. يمكن للتعزيز الإيجابي أن يقطع شوطًا طويلاً في رفع الروح المعنوية والإنتاجية.

إن قالب خطة إدارة المهام ClickUp يمكن أن يساعدك في ذلك.

حافظ على تنظيم فريقك وتركيزه على أهدافه مع قالب إدارة المهام من ClickUp

هذا القالب مفيد في توضيح الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الفريق، مما يزيد من الإنتاجية. فهو يساعد المديرين والموظفين في إعداد تقارير الحالة وعروض المهام والفئات المخصصة لتتبع التقدم المحرز.

كما أنه يساعد في تحديد الأهداف وتعيين الأهداف التي تسهل إدارة المهام والأولويات. كل هذه الميزات المميزة مجتمعةً تجعل التواصل بين الموظفين خاليًا من المتاعب من خلال تحديد المساءلة وتحديد توقعات النتائج.

فيما يلي نظرة عامة على ما يقدمه هذا القالب:

استخدم عرض جدول الأعمال لـ تخطيط وتنظيم اجتماعات الفريق

تنظيم الاجتماعات حسب القسم بحيث يتم استخدام وقت الجميع بكفاءة من خلال عرض جدول الأعمال حسب القسم

بحيث يتم استخدام وقت الجميع بكفاءة من خلال عرض جدول الأعمال حسب القسم تتبع التقدم المحرز والمهام لكل قسم باستخدام طريقة عرض الحالة حسب القسم

باستخدام طريقة عرض الحالة حسب القسم قم بتزويد أعضاء الفريق ب خارطة طريق للنجاح مع عرض دليل البدء

خارطة طريق للنجاح مع عرض دليل البدء تنظيم المهام في خمس حالات مختلفة ملغاة، مكتملة، عالقة، قيد الإنجاز، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، العمل عليها، لتتبع التقدم المحرز

قم بتحديث الحالات أثناء تقدمك في المهام لإبقاء أصحاب المصلحة على علم بالتقدم المحرز

لإبقاء أصحاب المصلحة على علم بالتقدم المحرز مراقبة المهام وتحليلها لضمان أقصى قدر من الإنتاجية

5. تعزيز ثقافة العمل الإيجابية

خلق بيئة شاملة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاحترام. الاحتفاء بالنجاحات، سواء كانت إنجازات فردية أو جماعية لرفع الروح المعنوية وخلق شعور بالإنجاز. إن تشجيع التعلم والتطوير المستمر يُظهر التزامك بنمو موظفيك وتطورهم المهني.

6. القيادة بالقدوة

بصفتك قائدًا، فإن أفعالك تتحدث بصوت أعلى من كلماتك. لذا، كن قدوة للسلوكيات التي تتوقعها من فريقك، مثل التعاطف والثقة والاحترام. أن تكون صادقًا وأصيلًا في تفاعلاتك مع الموظفين يبني الثقة والمصداقية.

أيضًا، يجب مراعاة القيادة الخادمة عند تطوير نهج موجه للأشخاص. عندما يقوم القائد بخدمة الموظف، يُطلق عليها القيادة الخادمة. أن تكون مراعياً لتوقيتات الموظفين وتحترم حدودهم هو نقطة انطلاق جيدة. قُد الطريق للخدمة، وسيحذون حذوك.

7. القياس والتقييم

من المهم أن تقوم بقياس وتقييم جهودك لتقييم فعالية قيادتك الموجهة للأفراد. قم بإجراء استبيانات منتظمة للموظفين للحصول على تعليقات قيمة حول أسلوب قيادتك وبيئة العمل. قم أيضًا بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس تأثير نهجك الموجه للأفراد على النتائج التنظيمية.

قم بتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في استراتيجيات القيادة الخاصة بك مع منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية أن تسهل عليك ذلك. فهي توفر منصة مركزية لتتبع تقدم الموظفين، وتسهيل التواصل المفتوح، ومواءمة الفرق، وهي عناصر أساسية للقيادة الموجهة للأفراد.

يوفر العديد من الميزات التي يمكن أن تساعدك في إجراء استطلاعات منتظمة للموظفين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتعزيز أسلوبك القيادي وتحسين بيئة العمل بشكل عام.

فيما يلي بعض ميزات ClickUp الرئيسية:

استبيانات قابلة للتخصيص: قم بإنشاء استبيانات مخصصة من خلال نماذج ClickUp التي يمكن توزيعها على الموظفين. يساعد هذا التخصيص في جمع ملاحظات محددة تتعلق بأساليب القيادة وثقافة مكان العمل

قم بإنشاء استبيانات مخصصة من خلال نماذج ClickUp التي يمكن توزيعها على الموظفين. يساعد هذا التخصيص في جمع ملاحظات محددة تتعلق بأساليب القيادة وثقافة مكان العمل تتبع المشاركة: مراقبة مستويات مشاركة الموظفين، والتي يمكن ربطها مباشرةً بنتائج الاستبيان. من خلال تحليل بيانات المشاركة، يمكنك تحديد مجالات التحسين في نهج القيادة الخاص بك

مراقبة مستويات مشاركة الموظفين، والتي يمكن ربطها مباشرةً بنتائج الاستبيان. من خلال تحليل بيانات المشاركة، يمكنك تحديد مجالات التحسين في نهج القيادة الخاص بك إدارة المهام: تعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز في المشروع، مع ضمان التعامل مع الملاحظات الواردة من الاستبيانات من خلال مهام النقر فوق المهام مقاييس الأداء: تتبع مقاييس الأداء المختلفة من خلال لوحات معلومات ClickUp . تتيح هذه الميزة مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة برضا الموظفين وإنتاجيتهم في الوقت الفعلي

تعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز في المشروع، مع ضمان التعامل مع الملاحظات الواردة من الاستبيانات من خلال مهام النقر فوق المهام تحديد الأهداف وإدارتها: يدعم تحديد الأهداف على المستويين الفردي والجماعي مع ClickUp Goals . قم بمواءمة هذه الأهداف مع تطلعات الموظفين والنتائج المؤسسية وقياس التقدم المحرز من خلال عمليات التحقق والتحديثات المنتظمة

اقرأ أيضًا: كيفية وضع أهداف ذكية للمدراء للمدراء بشكل عام، يوفر ClickUp مجموعة شاملة من الأدوات التي يمكن أن تساعدك على جمع ملاحظات الموظفين بفعالية وقياس تأثير قيادتك على النتائج التنظيمية. وتدعم هذه الميزات مهارات القيادة الموجهة للأفراد، مما يعزز من مشاركة وإنتاجية القوى العاملة.

الحاجة إلى قادة أكثر توجهاً نحو الأشخاص

إذا وضعت الأشخاص قبل المهام، فإنهم سيضعون الشركة في المقام الأول. عندما تشجع موظفيك وتتفاعل معهم يوميًا، باستخدام استراتيجيات القيادة الصحيحة, سيقدمون أداءً أكثر كفاءة.

إن ابتسامة، أو كلمة تهنئة، أو عناق، أو حتى اعتراف بالعمل الجيد يجعلك قائدًا أفضل، وقائدًا موجهًا للأشخاص. وإذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد في هذه المقالة، فتأكد أنك قطعت نصف الطريق!

ومع ذلك، فإن العثور على البرنامج المناسب الذي يتماشى مع أهداف شركتك أمر بالغ الأهمية. إذا كنت قد بدأت البحث بالفعل، فننصحك باستخدام ClickUp، حيث ستساعدك ميزاته على تحسين أسلوبك القيادي. اشترك في ClickUp اليوم!