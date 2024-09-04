قوالب إطار عمل الوظائف التي يجب إنجازها (JTBD) مجانًا

تخيل أنك تقوم ببناء منتج وتتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، لكنه يفشل في إقناع عملائك. 😲

لأنه لا يلبي احتياجات جمهورك المستهدف. 🤦

يحدث هذا السيناريو المعتاد عندما تقوم بإنشاء منتج دون توضيح ما يبحث عنه العملاء. لهذا السبب تحتاج إلى اتباع إطار عمل الوظائف التي يجب القيام بها (JTBD) لتحديد احتياجات العملاء ورغباتهم.

ولكن، بناء إطار عمل JTBD من الألف إلى الياء أمر شاق. لا تقلق! قوالب الوظائف المراد إنجازها للإنقاذ. 🎯

ابق معنا بينما نناقش بعض قوالب JTBD الأكثر فائدة ومجانية. بحلول نهاية المدونة، قد تقرر تنزيل بعضها (أو جميعها!).

ما هي قوالب الوظائف المطلوب إنجازها؟

قوالب المهام المطلوب إنجازها هي أطر عمل استراتيجية تساعد رواد الأعمال ومديري المنتجات وفرق التسويق على فهم سبب شراء العملاء لمنتج ما.

تقوم قوالب JTBD بالتقاط وتحديد احتياجات العملاء المحددة (الوظائف التي يحتاجون إلى إنجازها) من خلال مقابلات العملاء وأبحاث السوق، مما يساعدك على بناء منتجات تحقق النتائج المرجوة وتعزز تجربة العملاء.

ما الذي يجعل قالب المهام المطلوب إنجازها جيدًا؟

من وجهة نظر إدارة المنتجات، يعتبر قالب المهام المطلوب إنجازها أداة مهمة في عملية تطوير المنتج التي توضح احتياجات العميل وأهدافه، مما يساعدك على إنشاء منتج يحقق التوافق بين المنتج والسوق.

إليك ما يتضمنه نموذج إطار عمل JTBD الجيد:

بيان واضح لـ JTBD/إنشاء الطلب : وصف أو قائمة موجزة لما يحاول العميل (منفذ الوظيفة) تحقيقه. يمكن أن تساعدك هذه القصص الوظيفية على التقاط أهداف العملاء بدلاً من تخمين متطلباتهم

: وصف أو قائمة موجزة لما يحاول العميل (منفذ الوظيفة) تحقيقه. يمكن أن تساعدك هذه القصص الوظيفية على التقاط أهداف العملاء بدلاً من تخمين متطلباتهم المعلومات السياقية : يغطي هذا الجانب تفاصيل إضافية حول "المهمة" المراد إنجازها من وجهة نظر العميل - متى تحدث وكيف، وأهميتها، والتقدم المحرز في إنجاز مهمة العميل، ودوافع العميل والعوائق التي تعترض طريقه، ونقاط الألم، وما إلى ذلك.

: يغطي هذا الجانب تفاصيل إضافية حول "المهمة" المراد إنجازها من وجهة نظر العميل - متى تحدث وكيف، وأهميتها، والتقدم المحرز في إنجاز مهمة العميل، ودوافع العميل والعوائق التي تعترض طريقه، ونقاط الألم، وما إلى ذلك. الجوانب الوظيفية : يساعدك على فهم الفوائد العملية والملموسة التي يريد العملاء تحقيقها من خلال الوظيفة الأساسية. لنفترض أن عميلك المثالي يريد إنشاء التقارير، بحيث لا يستغرق الأمر أكثر من 30 دقيقة. هنا، سيكون الجانب الوظيفي الحاسم هو إنشاء برنامج يعمل على أتمتة عملية جمع البيانات وإنشاء التقارير

: يساعدك على فهم الفوائد العملية والملموسة التي يريد العملاء تحقيقها من خلال الوظيفة الأساسية. لنفترض أن عميلك المثالي يريد إنشاء التقارير، بحيث لا يستغرق الأمر أكثر من 30 دقيقة. هنا، سيكون الجانب الوظيفي الحاسم هو إنشاء برنامج يعمل على أتمتة عملية جمع البيانات وإنشاء التقارير الجوانب الوظيفية : يجب أن يحتوي القالب على قسم لتحليل المشاعر التي تحفز العملاء على القيام بالمهمة المحددة. وبالنظر إلى المثال أعلاه، يساعدك الجانب العاطفي على ضمان أن تكون التقارير التي تم إنشاؤها جمالية واحترافية وجاهزة للعروض التقديمية حتى يتمكن العملاء من مشاركتها بثقة مع أصحاب المصلحة واستخدامها في اتخاذ القرارات

: يجب أن يحتوي القالب على قسم لتحليل المشاعر التي تحفز العملاء على القيام بالمهمة المحددة. وبالنظر إلى المثال أعلاه، يساعدك الجانب العاطفي على ضمان أن تكون التقارير التي تم إنشاؤها جمالية واحترافية وجاهزة للعروض التقديمية حتى يتمكن العملاء من مشاركتها بثقة مع أصحاب المصلحة واستخدامها في اتخاذ القرارات الأبعاد الاجتماعية : يأخذ هذا الجانب من نموذج JTBD في الاعتبار كيفية تأثير وظائف العميل على علاقات العميل وكيف يريد العميل أن ينظر إليه الآخرون. استناداً إلى المثال أعلاه، يمكنك إنشاء برنامج يولد تقارير خالية من الأخطاء وسهلة الفهم تعزز مكانة العميل المهنية وعلاقاته

: يأخذ هذا الجانب من نموذج JTBD في الاعتبار كيفية تأثير وظائف العميل على علاقات العميل وكيف يريد العميل أن ينظر إليه الآخرون. استناداً إلى المثال أعلاه، يمكنك إنشاء برنامج يولد تقارير خالية من الأخطاء وسهلة الفهم تعزز مكانة العميل المهنية وعلاقاته التقسيم : يجب أن يساعد القالب في التمييز بين العديد من شخصيات المشترين وشرائح العملاء حتى تتمكن من تخصيص ميزات المنتج واستراتيجيات التسويق التي تعزز تجربة العملاء

: يجب أن يساعد القالب في التمييز بين العديد من شخصيات المشترين وشرائح العملاء حتى تتمكن من تخصيص ميزات المنتج واستراتيجيات التسويق التي تعزز تجربة العملاء الحلول الجديدة البديلة : يغطي هذا الجانب من قالب المهام المطلوب إنجازها الحلول الجديدة التي جربها العملاء أو الحلول الحالية التي يستخدمونها لإنجاز مهام محددة

: يغطي هذا الجانب من قالب المهام المطلوب إنجازها الحلول الجديدة التي جربها العملاء أو الحلول الحالية التي يستخدمونها لإنجاز مهام محددة معايير النجاح: معايير النجاح: يجب أن يحتوي قالب الوظائف التي يتعين إنجازها على قائمة بالمعايير التي تحدد الإنجاز الناجح للمهمة الوظيفية الأساسية للمنتج

💡 نصيحة احترافية: قم بإقران قوالب JTBD مع خريطة الوظيفة لفهم الوظيفة الوظيفية الأساسية بشكل أفضل. فهي تقسم المهمة الأساسية إلى خطوات متميزة يتبعها العميل لإنجاز المهمة.

الآن بعد أن تعرفت على عناصر قالب JTBD الجيد، دعنا نناقش بعض القوالب الأكثر فعالية ومجانية للوظائف التي يجب إنجازها. 👇

## قوالب مجانية للوظائف المطلوب إنجازها

1. قالب خارطة طريق المنتج ClickUp

قالب خارطة طريق المنتج الخاص بـ ClickUp

يمكن أن تعزز خرائط طريق المنتج المقترنة بقوالب إطار عمل الوظائف التي يجب إنجازها اعتماد المنتج . و قالب خارطة طريق المنتج الخاص بـClickUp هو فقط ما تحتاجه لإنشاء خارطة طريق قوية للمنتج بناءً على نموذجك الذهني.

يساعدك هذا القالب على تصور الخطة الاستراتيجية ومبادرات المنتج. إنه يوفر لك رؤية واضحة للتوجه والتزامات الميزات ويسمح لك بتتبع التنفيذ. باستخدام قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp، يمكنك:

الحصول على صورة كاملة لدورة حياة تطوير المنتج وجدوله الزمني

تقسيم المهام إلى مهام أصغر

تعيين الموارد للمهام

تحديد أولويات المهام وتتبع التقدم المحرز

تحديد المخاطر والفرص المحتملة

مواءمة أصحاب المصلحة حول الأهداف وتقدم المنتج

بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك هذا القالب من مشاركة خرائط الطريق، ونقل التحديثات الأسبوعية إلى أصحاب المصلحة، ونشر ملاحظات الإصدار.

2. قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتج ClickUp

قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتجات من ClickUp

إذا كنت لا تزال تستخدم الملاحظات اللاصقة لتدوين أفكارك، فإن هذا القالب الخاص بالوظائف التي يجب إنجازها مناسب لك. قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتج الخاص بـClickUp يعمل بشكل رائع عند تنفيذ طريقة JTBD للمنتجات ذات الميزات المتعددة. يمكنك تعيين الأوصاف والحالات المخصصة مثل قيد الانتظار، يحتاج إلى مراجعة، معلقة، وحتى تعيين شهر الإصدار لكل ميزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء حقول مخصصة و التبديل بين طرق عرض المستند والقائمة واللوحة لمعرفة متطلبات المنتج.

يعمل هذا القالب مع تتبع وقت النقر فوق تتبع الوقت والأولويات والمعالم الرئيسية وتحذير التبعية. الجزء الأفضل؟ يحتوي على خاصية التحكم في الإصدار، بحيث يمكنك تتبع قراراتك والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر.

4. قالب ClickUp إنجاز المهام

نموذج ClickUp's ClickUp لإنجاز الأمور

إذا كنت تحاول تنظيم عملية تطوير المنتج الخاص بك، فإن هذا القالب الخاص بالوظائف التي يجب إنجازها مناسب لك. قالب "إنجاز المهام" الخاص ب ClickUp ، استنادًا إلى ديفيد ألين نظام GTD يساعدك على تنظيم المشاريع والمهام من خلال تقسيمها إلى عناصر قابلة للتنفيذ. إليك ما يمكنك فعله بهذا قالب المهام المطلوب إنجازها لدفع عجلة الابتكار:

استخدم طريقة عرض اللوحة لـ تصور سير العمل من الإجراءات التالية إلى الانتظار، مما يعكس تقدم J2B في تحديد المهمة وإيجاد حل لها وتنفيذها

من الإجراءات التالية إلى الانتظار، مما يعكس تقدم J2B في تحديد المهمة وإيجاد حل لها وتنفيذها تساعد طريقة عرض التقويم على جدولة مهام البحث في JTBD وفقًا للجدول الزمني لمشروعك ، بينما تسهل طريقة عرض المستندات التعاون السلس ومشاركة المعرفة بسلاسة، وهو أمر ضروري لإنجاز المهمة بفعالية

، بينما تسهل طريقة عرض المستندات التعاون السلس ومشاركة المعرفة بسلاسة، وهو أمر ضروري لإنجاز المهمة بفعالية تعمل القوائم المحفوظة مسبقًا في القالب على تبسيط عملية GTD، مما يضمن تنظيم المهام وتحديد أولوياتها وفقًا لأهميتها في عملية البحث في JTBD

5. قالب ClickUp إنجاز المهام (قائمة بسيطة)

نموذج إنجاز الأمور (قائمة بسيطة) قالب إنجاز الأمور (قائمة بسيطة)

إذا سبق لك استخدام تطبيق GTD ، ستعرف كيف يساعدك في تنظيم وتتبع جميع مهامك. نموذج ClickUp لإنجاز المهام (قائمة بسيطة) من ClickUp مشابه. إنها أداة إنتاجية ملائمة للمبتدئين من أجل تنظيم وإدارة مهامك في مكان واحد.

يتيح لك هذا القالب إنشاء مهام بحث المستخدم الخاصة بك وتتبعها باستخدام حالات مخصصة مثل المهام التي يجب إنجازها، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، قيد الانتظار، مكتملة، ملغاة. يمكنك تعيين أولويات المهام وإضافة المستحقات حتى لا تفوتك المواعيد النهائية.

علاوة على ذلك، يمكنك عرض مهامك في عرض القائمة البسيطة و عرض المستندات للتعاون مع فريقك، و عرض لوحة كانبان لتتبع تقدم كل مهمة في الوقت الفعلي.

6. قالب تسليمات مشروع ClickUp

قالب تسليمات مشروع ClickUp's ClickUp's Deliverables قالب

قالب مخرجات مشروع النقر فوق قالب مخرجات المشروع يقوم تلقائيًا بإنشاء مخرجات مشروع JTBD تلقائيًا بناءً على الأهداف الشاملة. يحتوي على مساحات مخصصة لك لإضافة معلومات المشروع ومراحل التطوير والتكاليف.

يساعدك هذا القالب على فهم وتتبع المخرجات على مدار عملية تخطيط JTBD، وتواريخ استحقاقها ومن المسؤول عن إكمالها. باختصار، يبقي قالب المهام التي يجب إنجازها مشروعك على المسار الصحيح. يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

تحديد مراحل المشروع ومعالمه الرئيسية

إبقاء مهام المشروع، مثل مقابلات المستخدم وجلسات المتابعة، على المسار الصحيح وفي حدود الميزانية

تعيين الأدوار والمسؤوليات والمهام لأعضاء الفريق

الحفاظ على توافق جميع أصحاب المصلحة وصناع القرار طوال دورة حياة المشروع

7. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج

هل أنت مستعد لإطلاق منتجك؟ قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp هو الأداة المثالية لمساعدتك في ترتيب الموارد والمهام والفرق والجداول الزمنية. يساعدك هذا القالب على تنفيذ المهام التي يجب إنجازها في تنفيذ إطار عمل JTBD لإطلاق منتجك والتحقق مما إذا كان إصدار منتج معين أو إطلاق ميزة معينة يعالج مخاوف العملاء، مما يؤدي إلى تحسين تجارب المستخدمين.

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

إنشاء جدول زمني لإطلاق المنتج

تنظيم المهام المتعلقة بإطلاق المنتج، مثل إصلاحات الأخطاء أو تحسين الميزات بناءً على مقابلات المستخدمين

تتبّع كيفية تقدم المهام في الوقت الفعلي

تقليل مخاطر التأخير والمشاكل المحتملة

مثل أدوات إدارة المنتجات تساعدك على بناء المنتجات المثالية، هذا القالب الذي يساعدك في بناء المنتجات المثالية، هذا القالب الذي يجعل إطلاق المنتج أقل تعقيدًا. إليك كيفية استخدامه;

قم بإنشاء جدول زمني باستخدام ClickUp Gantt Charts اجمع فريقك من مصممين ومطورين ومسوقين وغيرهم. عيّن لهم المهام باستخدام لوحات كانبان ClickUp Kanban

حدِّد أهداف JTBD الخاصة بك للإطلاق باستخدام أهداف ClickUp وقم بمواءمة فريقك

قم بإنشاء قائمة مراجعة باستخدام قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج في ClickUp حتى لا تفوتك أي خطوة

وأخيراً، استخدم أتمتة ClickUp لتلقي تنبيهات بإكمال المهمة وتاريخ الاستحقاق

8. قالب إطار عمل ClickUp لإنجاز المهام (GTD)

قالب إطار العمل

قالب إطار عمل إنجاز المهام الخاص بClickUp's Getting Things Done Framework هو بوابتك إلى عالم الإنتاجية العالية. 🔓

يحتوي هذا القالب JTBD على مستوى المجلد على العديد من الوظائف ولكنه سهل الاستخدام للغاية. فهو يقدم أربع قوائم لعرض مهامك المطلوب إنجازها:

الأفكار : مساحة لتخزين جميع أفكارك ومهامك المحتملة لاستخدامها لاحقًا

: مساحة لتخزين جميع أفكارك ومهامك المحتملة لاستخدامها لاحقًا المهام المطلوب إنجازها : قائمة بالمهام المحددة مع الأولويات والتبعيات

: قائمة بالمهام المحددة مع الأولويات والتبعيات التقويم : قائمة مهام مجدولة مع عرض التقويم للأنشطة

: قائمة مهام مجدولة مع عرض التقويم للأنشطة المشاريع: قائمة بالمهام القادمة

يمكنك العثور على عرض قائمة المهام الرئيسية على مستوى المجلد لرؤية جميع المهام من الأسابيع السابقة، بغض النظر عن القائمة التي تنتمي إليها. يتضمن قالب JTBD هذا مخطط انسيابي لـ مخطط سير العمل في عرض اللوحة البيضاء .

وهو يساعدك في الحصول على نظرة شاملة لجميع عناصر مهامك وعملياتك داخل ClickUp. كما يقدم المخطط الانسيابي إجراءات وأسئلة مختلفة يمكنك طرحها على نفسك حول كل مهمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيصها لتناسب سير عملك.

اقرأ المزيد: 12 نموذجًا لتطوير المنتج لتحسين تطوير المنتج

قم بإنجاز المهام باستخدام قوالب ClickUp Jobs To Be D

يساعدك تنفيذ قوالب JTBD على فهم ما يبحث عنه عملاؤك حقًا وتحقيق ابتكار مدفوع بالنتائج. تكتسب رؤى عميقة حول احتياجاتهم التي لم تتم تلبيتها ودوافعهم وتحدياتهم.

من خلال تحديد "الوظائف" التي يريد عميلك إنجازها باستخدام منتجك، يمكنك تصميم منتجات تناسب قصته تمامًا. ومع ذلك، فإن بناء إطار عمل JTBD من الصفر يمكن أن يستغرق ساعات، مما يترك القليل من الوقت للتركيز على الأشياء الحقيقية التي تتطلب الاهتمام. باستخدام قوالب ClickUp الخاصة بـ ClickUp وقوالب تطوير المنتجات، يمكنك إنشاء خطة تطوير منتجات قوية قائمة على النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزات ClickUp الأخرى، مثل إدارة المهام والأتمتة والمستندات، على التعاون وتسريع تطوير المنتج. اشترك مجانًا اليوم لتجربة قوالب ClickUp's JTBD من ClickUp!