أقوى 30 مدونة إنتاجية قوية (محدّثة)

أوه، الأماكن التي ستذهب إليها!

هذا هو اسم كتاب أطفال شهير للدكتور سوس. تدور أحداثه حول إيجاد طريقك وأن تكون على طبيعتك، وأن تستمر في العمل الجاد. وينتهي بجملة شبه مشهورة: "يا فتى، ستحرك الجبال."

لكن كيف تحرك جبلاً؟

أعطانا الدكتور سوس الأمل، ولكن ليس الكيفية.

أين يمكنك أن تجد الحافة التي تساعدك على تحريك هذا الجبل من العمل والأهداف والمشاريع الشخصية؟

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على ما يجعل مدونات الإنتاجية رائعة و أفضل 30 مدونة إنتاجية التي ستساعدك على تحريك هذا الجبل

لنصبح منتجين!

ما الذي يجعل مدونة الإنتاجية رائعة؟

نعرف جميعًا ذلك الشعور الذي ينتابنا عندما توشك الحلقة الأسبوعية من برنامجنا المفضل على البدء: ذلك الشعور المليء بالإثارة والمليء بالفشار. 🍿

الأمر نفسه ينطبق على مدونة الإنتاجية المفضلة لديك؛ يجب أن تحتوي مدونات الإنتاجية الرائعة على منشورات منتظمة تتطلع إليها

كما يجب أن تكون المدونة الرائعة ملهمة وجديرة بالثقة. يحتاج القراء إلى معرفة كيف سيساعدهم حقًا الاختراق الحياتي الذي صادفوه في التغلب على عاداتهم غير المنتجة.

المدونات الإنتاجية الرائعة لا توفر فقط نصائح حول الإنتاجية الشخصية ولكنها توفر أيضًا رؤى عالية الجودة حول سبب وجود هذه العادات في المقام الأول.

تحتاج مدونات الإنتاجية أيضًا إلى أن تكون مثيرة للتفكير. إذا كان القراء لا يزالون يفكرون في المدونة بعد أيام أو أسابيع من قراءتها، فهذه مدونة رائعة.

وأخيراً، المدونة الإنتاجية الرائعة تلهمك لتكون أكثر إنتاجية لأن هذا هو بيت القصيد!

ملاحظة: لمزيد من النصائح حول الإنتاجية، راجع هذا الدليل على كيف تكون أكثر إنتاجية !

أفضل 30 مدونة عن الإنتاجية

لن تساعدك مدونة الإنتاجية الصحيحة على أن تصبح أكثر إنتاجية فحسب، بل ستساعدك أيضًا على تحسين طريقة تواصلك وعملك وحياتك.

لمساعدتك في اختيار المدونة المناسبة لأهدافك، إليك قائمتنا لأفضل مدونات الإنتاجية:

1. كليك أب

مدونتنا هي تذكرة من الدرجة الأولى لرحلة رائعة تربطك أنت وفريقك بالعمل الذي يهمك.

وبصرف النظر عن كونها ممتعة (إذا جاز لنا أن نقول ذلك بأنفسنا 😉)، فإن مدوناتنا تقدم أيضًا أمثلة عملية حول كيفية تنفيذ جميع أهدافك الإنتاجية.

من المدونات التي تتحدث عن الإنتاجية في العمل إلى المدونات التي ستساعدك حفظ يوم واحد كل أسبوع ، تمنحك مدونات ClickUp الخاصة بالإنتاجية جميع الموارد التي تحتاجها للتغلب على الأهداف وتحقيق النمو الشخصي.

وإذا كانت لديك مدونة شخصية بالفعل، راجع هذه المدونة الأخرى لترى كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في إنتاجية التدوين.

وبالحديث عن الموارد انقر فوق هي أداة لإدارة المشاريع تساعدك على أن تكون منتجاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها الطريقة المثلى لتنفيذ جميع نصائح الإنتاجية هنا.

لماذا لا الحصول على ClickUp اليوم؟ إنه مجاني!

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2. ديف سيه

كما وصفها أحد الأشخاص في ClickUp ببلاغة شديدة: هذا الرجل هو الرجل.

ومن الصعب الاختلاف معه.

يسمي ديف نفسه مصمم تحقيقات، ولكن ماذا يعني ذلك؟

إنه يأتي بكل تصميم و اختراق الإنتاجية يمكنك التفكير فيه... وربما لا يمكنك التفكير فيه!

وهو يناقش أيضاً التصميم وتكنولوجيا المعلومات، لذا إذا كنت تعمل في هذه المجالات، فعليك متابعة ديف.

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3. لايف هاكر

Lifehacker هي أكبرهم جميعًا، وأكبرهم وأكثرهم شهرة، لذلك بالطبع، كان علينا أن ندرجها كواحدة من أفضل مدونات الإنتاجية لدينا.

يقول اسمها كل شيء بالطبع، وهي تتراوح بين النصائح والحيل حول الأدوات إلى كيفية تجفيف الأطباق في غسالة الأطباق بشكل أسرع .

هذه أكثر من مجرد نصيحة إنتاجية بالطبع، إنها أيضًا كفاءة في الحياة.

أحد الأقسام المدهشة هو عمود كيف أعمل، والذي يضم العديد من رواد الأعمال وقادة الأعمال والرياضيين والفنانين وغيرهم حول كيف يبدو جدولهم اليومي.

المنشور الموصى به: الإنتاجية 101: مقدمة في تقنية بومودورو

4. ستيف بافلينا

كان ستيف في طليعة العاملين في مجال الإنتاجية والتطوير الشخصي منذ أواخر التسعينيات، حتى أنه "ألغى حقوق الملكية الفكرية" لجميع أعماله في عام 2010.

وموضوعه المحوري هو إيجاد طرق لقضاء وقت أقل في التركيز على أسلوب الحياة الذي يحركه الشركات ووقت أكثر في محاولة تقديم قيمة بطرق مختلفة.

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5. الرجل الصغير الغبي

على غرار Angel Hack Life، يقدم Dumb Little Man، الذي كتبه جاي وايت، جرعة سريعة من النصائح المفيدة، ولكن أيضًا بعض الموضوعات ذات الصورة الأكبر مثل الصحة والعلاقات والسعادة.

أفضل قسم هو قسم كيف، والذي يعطيك كتاب تمهيدي عن كل شيء من البحث عن شقة إلى كيفية تنظيف الكاميرا.

كما أنه يوفر لك أيضًا مجموعة من النصائح الإنتاجية الرائعة لتحسين يومك و سير العمل.

6. عادات زن

هذه إنتاجية أسطورية أخرى مدونة . يدير ليو بابوتا هذا الموقع منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو لا يركز فقط على اليقظة الذهنية ولكن على كيفية بناء أفضل العادات الأكثر إنتاجية. تركز المدونة على التغيير خطوة بخطوة في كل مرة وهي حقًا وجود مهدئ في مساحة الإنتاجية المزدحمة.

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7. لايف ديف

موقع إنتاجي رائع مصمم خصيصاً للأشخاص المبدعين. وبسبب هذا التركيز، هناك الكثير من المقالات حول الإبداع بالإضافة إلى الإنتاجية.

إنه يتحدث عن عقلية معينة في الدماغ الأيمن "ألطف" من الكثير من المدونات الأخرى التي تعتمد على الكفاءة.

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8. اختر الفكرة

عمل إيرين هو أقرب ما يكون إلى مدونة للإيجابية الذهنية التي تجتاح مشهد الإنتاجية وتحسين الذات للتركيز على كيفية أن يعيش الناس حياة أكثر إرضاءً بشكل عام.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تتناول العديد من المقالات الصحة العقلية وعلم النفس والتعليم الذاتي. لأن كل شخص يحتاج إلى أن يكون لطيفاً مع عقله. 😊 منشور موصى به: 6 خطوات للتنظيف الذهني الربيعي يمكن للجميع القيام بها

9. النباح على الشجرة الخطأ

إذا كنت تبحث عن نصائح مبنية على الأدلة والتحقيق العلمي في الإنتاجية والأداء، فإن إريك باركر هو خبير الإنتاجية الذي تبحث عنه.

هذا أكثر من مجرد "لقد جربت هذا، وقد نجح معي، ولكنه قد لا ينجح معك."

هذه أشياء حقيقية. كما أنه يقوم أيضاً بالكثير من التحليلات المذهلة عن كبار التنفيذيين وأصحاب الأداء.

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10. تيم فيريس

هل تعرف هذا الاسم؟ تيم فيريس هو المؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب The 4_ ساعة عمل في الأسبوع.

نعم، ما سمعته صحيح؛ لقد اكتشف الخلطة السرية وراء العمل لمدة أربع ساعات كحد أقصى في الأسبوع. يتكون محتوى تيم فيريس من حلقات البودكاست التي تلقي نظرة على أفكاره وقصصه وميزات الضيوف والمقابلات. إذا كنت تبحث عن نصائح قيادية وإنتاجية شخصية، فإن تيم هو رجلك المنشود.

وقصصه الشخصية يجب أن تكون مميزة، بالنظر إلى أنه يتحدث خمس لغات وهو بطل في الملاكمة الصينية. 🏅

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11. 99U

إذا كنت تريد أن تكون تقنيًا (ومن لا يريد ذلك)، فإن 99U ليست مدونة إنتاجية حقًا. إنها أقرب إلى مدونة ثقافة العمل.

لكنها رائعة. إنها مثل الصديق الأروع والأكثر أناقة الذي تعرفه والذي يمتلك كل شيء.

يمكنهم تقديم بعض النصائح التي تغير حياتك وتبدو رائعة وهم يفعلون ذلك أيضًا. يقوم فريق Adobe بتجميعها معًا، وأنا أحب كل ما لديهم من الكتب التي يجب قراءتها .

99u سنقوم بالتعمق في عالم الفن ثم نعود لنستنشق الهواء لنناقش كيف يستخدم هذا الزميل ثلاجة المكتب .

نعلم جميعًا أن ثلاجة المكتب يمكن أن تكون منطقة حرب غادرة حيث يمكن أن ينتهي الأمر بطعامك كأسير حرب في معدة شخص آخر.

منشور موصى به: كيفية التعافي بعد الإرهاق

12. مارك مانسون

مارك هو رائد أعمال على الإنترنت لا يبالي بـ f\**k. لا حقاً, قام بتأليف كتاب حول هذا الموضوع. وهو من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز.

يمكن لأي شخص أن يرمي كلمة "f" في فنه ويحظى ببعض الاهتمام، لكن مارك يدعم ذلك بأسلوبه الذي جعله نوعًا ما معلمًا متكاسلًا.

فأعماله ليست منطقية فحسب، بل هو أيضاً كاتب رائع يمارس دائماً ما يعظ به.

تحصل جميع منشوراته على عشرات الآلاف من المشاركات، لذا من المحتمل أنك قرأت مقالاً لمارك دون أن تعرفه. اطّلع على مارك للحصول على نصائح غير تقليدية حول الإنتاجية ونصائح التطوير الشخصي.

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13. أسلوب حياة المنفى

كولين رايت هو فنان ومسوق ورائد أعمال يوثق أسلوب حياته البسيط إلى جانب النصائح التي تعلمها على الطريق.

وهو أيضًا مثال للرحالة الرقمي، حتى أنه يسمح للقراء والمستمعين إلى بودكاست التصويت على مكان موطنه التالي.

نأمل فقط أن يكون معجبيه لطفاء وأن لا يجد كولن نفسه في جزء آخر من جومانجي:

المنشور الموصى به: "التوازن التعليمي"

14. حافظ على الإنتاجية

هذا أحد المواقع الجديدة المفضلة لدينا، على الرغم من أنه يختلف قليلاً عن مدونة الإنتاجية التقليدية.

بدلاً من ذلك، إنها مدونة مراجعة لـ أفضل تطبيقات الإنتاجية. يتعمق فرانشيسكو في كل من أدوات الإنتاجية هناك ويشارك مجموعة أدوات سير العمل الخاصة به أيضًا. قبل أن تقرر القفز والبحث عن تطبيق إنتاجية جديد، اطلع على ما يقوله فرانشيسكو أولاً.

فهو يقدم مراجعات عملية رائعة لجميع أفضل التطبيقات. أنت تعرف ما يقولون، انظر قبل أن تقفز ويمكن لفرانشيسكو أن يفعل ذلك من أجلك.

15. أن تصبح بسيطاً

اشتكى جوش بيكر من تنظيف مرآبه لجاره.

قال جاره: "ربما لا تحتاج إلى كل هذه الأشياء".

وبينما كان معظم الناس سيغادرون غاضبين، فكر بيكر في الأمر قليلاً.

فأتاه الإلهام وأصبح غير مرتب وخصص مدونته لتوثيق أسلوبه في التقليل من الأشياء.

يختلف هذا الأمر قليلاً عن نصائح الإنتاجية العادية، ولكن عدم الاضطرار إلى الخوض في الأشياء أو البحث عن شراء المزيد من الأشياء هو أمر رائع في الحياة.

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16. ماري فورليو

يمكن أن يكون هناك خط رمادي بين مدرب الحياة والإنتاجية، وماري تقف على جانبي الخط، مثلها مثل مدرب الإنتاجية.

ومع ذلك، فهي تعتقد أن بعض الاستراتيجيات يمكن أن تنجح في الحياة والعمل على حد سواء، وتشرح كيفية الارتقاء بعملك وتطورك الشخصي من خلال تحديد الأهداف.

يمكن لأي شخص يتابع ماري أن يشهد على الإلهام و التحفيز يحصلون عليها منها

كما أن مقابلاتها المتعمقة مع المشاهير وصانعي الأذواق وصانعي المشهد ممتعة ومفيدة.

بدلاً من كتابة كل شيء، فهي تصب طاقتها في جميع أنواع المحتوى؛ الكلمة المكتوبة ومقاطع الفيديو الرائعة.

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17. بنجامين هاردي

بنجامين هاردي مختلف بعض الشيء، لأنه صنع اسمه على متوسط ، والاستفادة من جمهور المنصة المتفاعل لدراسة العادات لأكثر الناس نجاحاً في العالم

وبناءً على ذلك، فقد استفاد من مزيج فريد من التحليل والتحفيز والتجريب.

ومع ذلك، فإن هاردي أكثر من مجرد رسالته. يبدو أنه يفعل في الواقع كل ما يتحدث عنه.

فهو يدرس للحصول على درجة الدكتوراه ويكتب بغزارة.

ويعتني هو وزوجته بالأطفال بالتبني، وهي مهمة صعبة للغاية.

وعلى غرار موقع Productivityist، الذي يركز على الموازنة بين الاهتمام والنيّة، فإن محتوى بنيامين هو مكان جيد للبحث عن طريقة للموازنة بين الكثير من الأمور الحياتية!

هذا ما نتخيله عن حياة بنيامين:

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18. داريوس فوروكس

ماذا لو أعدت صياغة أولوياتك من حيث الفائدة، بدلاً من الإنتاجية؟

كيف سيغير ذلك من طريقة تفكيرك؟ هل ستستمر في تحقيق أهدافك؟ هذه هي نظرية المدون داريوس فوروكس.

وهو أيضاً كاتب مبتكر يتناول المماطلة والإبداع بنفس البراعة.

كما أن رسوماته الخطية ممتعة أيضاً.

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19. تينان

تينان أسطورة نوعاً ما. إنه أحد فناني الالتقاط الذين ظهروا في كتاب نيل شتراوس الذي أصبح الآن شبه كلاسيكي بعنوان اللعبة، وقد تخلى تينان عن تلك الحياة وهو الآن يخوض مغامرات ملحمية ومغامرات سفر بينما يقوم ببناء منصة SETT، وهي منصة تدوين.

ترك الجامعة في عام 2000 ولم ينظر إلى الوراء أبداً.

بالحديث عن الكلية, Lifehack.org يطلقون على أنفسهم اسم جامعة الحياة. راجعهم إذا كنت بحاجة إلى نصائح حول الحياة.

على أي حال، وبالعودة إلى "تينان"، فإن نصائحه تمزج بين القليل من المغامرة والعملية مع اندفاعة قوية من الثقة لمساعدتك على التفكير بشكل أكثر وضوحًا مع منحك الثقة لعيش حياة مختلفة.

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20. MakeUseOf

موقع MakeUseOseOf هو بالتأكيد موقع إخباري وتقني، ولكنه يضم أيضًا قسمًا رائعًا عن الأدوات وتقنيات الإنتاجية.

ستجد هنا الحيل والأدوات المتوقعة التي تحتاجها في الحياة، لكنك ستجد أيضًا الكثير من النصائح المفيدة والبرامج التدريبية لبرنامج Excel أو Microsoft Word أو تقويم Google التي يمكنك الاستفادة منها MakeUseOseOsef 😉

المنشور الموصى به: كيف تكون أكثر إنتاجية بدون قائمة مهام

21. تود هنري

ما يعجبني في تود هنري أكثر من الكثير من رواد الأعمال المنفردين هناك هو أنه يقدم مفتاح نصيحة للتعاون. العديد من هؤلاء المحتالين الذين يسافرون حول العالم يجدون طرقًا للعمل لحسابهم الخاص (_لا بد أن يكون ذلك لطيفًا)

ولكن بالنسبة للكثيرين منا، نعمل في فرق عبر العديد من الوظائف والمهارات.

وعبر العديد من سوء الفهم..

يتدخل تود هنري لملء هذه الفجوة. فهو لا يدون فقط عن الفرق على وجه الخصوص، بل عن الفرق الإبداعية، تلك التي يتعين عليها العصف الذهني والعمل معًا لتوليد حلول جديدة.

منشور موصى به: اكتساب التركيز مع هذه الأسئلة الثلاثة

22. قطف الأدمغة

ماريا بوبوفا ومدونتها Brain Pickings هي بالتأكيد محبوبة المجموعة الأكاديمية. فهي تتعمق في الشخصيات التاريخية ثم تعود إلى الوراء لتحليل ما نجح وما لم ينجح في الماضي.

إنها قارئة جيدة ويمكنها استخلاص الأمثلة والمقارنات من مجموعة متنوعة من المصادر لتقديم تطبيق عملي.

إنها أفضل معلمة تاريخ لم تحظَ بها من قبل!

منشور موصى به: الثابت مقابل النمو: العقليتان اللتان تشكلان حياتنا

23. الكفاءة الآسيوية

اجتمعت مجموعة من الأصدقاء (الذين يصادف أنهم آسيويون!) وقرروا البحث عن أفضل أنظمة الإنتاجية التي من شأنها أن تساعدهم في الحصول على ميزة إضافية.

وعلى غرار مدونة GTD (إنجاز المهام)، يقدم هؤلاء المدونون نصائح عملية وصيغاً وغير ذلك الكثير لإنجاز المهام. ولديهم أيضاً حلقات بودكاست تساعدك على التفكير بشكل استراتيجي في كل شيء في قائمة مهامك حتى تتمكن من العثور على أكبر قدر من القيمة.

تتنوع نصائحهم حول الإنتاجية من الاختراقات التقنية إلى تعديلات إدارة الوقت وليس فقط الأشياء الرقيقة التي قرأتها عدة مرات.

ولكن، سنظل نقبل هذا النوع من الأشياء الرقيقة:

المنشور الموصى به: 5 طرق لتحويل يوم غير مثمر إلى يوم مثمر

24. HelpScout

لدى شركة خدمة العملاء ومكتب المساعدة أيضًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية تحسين يومك وسير العمل والتعامل بشكل منتج مع أي مشاكل قد تطرأ مع العملاء.

يتضمن ذلك تعزيز التفاعلات والخدمات الرائعة بحيث يكون عملك أكثر نجاحًا في نهاية المطاف.

المنشور الموصى به: أفضل 10 بدائل ل Helpscout

25. هبسبوت

على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك أنشأت Hubspot مدونة رائعة... أوه، وهي أيضًا واحدة من أسرع شركات SaaS نموًا أيضًا. ولكن، نحن هنا من أجل مدونتهم.

إذا كنت تبحث عن أي شيء لمساعدتك على أن تصبح أكثر كفاءة في هذا الإطار الزمني، فربما تكون قد عثرت على مقالة Hubspot.

إنها متعمقة للغاية وتمنحك أيضًا الكثير من الطرق للوصول إلى المحتوى - من خلال القوالب والأدلة وقوائم المراجعة والمزيد.

نعم، يتمحور معظم محتواهم حول الشركات الناشئة والأعمال التجارية وأفضل ممارسات التسويق الرقمي، لكنهم أيضاً يتعمقون في الإنتاجية بشكل فائق الفائدة لتعزيز عملك وفريق عملك أيضاً.

تحقق من ذلك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل (على الرغم من أنك ربما فعلت).

المنشور الموصى به: كيف تكون فعالاً: 7 طرق مدعومة علمياً لبناء السرعة كعادة

26. زابير

إن اتصالات Zapier وتكاملاته هي في الأساس التعريف الحديث للإنتاجية.

Zapier نوع من zaps قرائهم في مستقبل الإنتاجية.

تقوم شركتهم بأكملها على تحسين العمليات وتسهيل سير العمل.

مدونتهم ليست استثناءً. فبالإضافة إلى تقديم الاختراقات التقنية، فإنها تحتوي أيضًا على سلسلة من إنتاجية التطوير الشخصي المضمنة فيها.

المنشور الموصى به: التطبيقات الأسرع نموًا لعام 2021

27. أرض الإنتاجية

لقد تحققت الحاجة إلى أرض الإنتاجية عندما أراد اثنان من المسوقين العثور على أداة الإنتاجية المثالية التي تلبي جميع احتياجاتهم.

وسرعان ما اكتشف كل من فرانك وستيف اللذان يتمتعان أيضًا بخلفية في إدارة المشاريع، أنه لا توجد أداة واحدة مثالية متاحة في السوق، ولذلك أنشآ منصة لمساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات أفضل ومستنيرة عند تقييم المنتجات.

يمنحك موقع Productivity Land مراجعات صريحة لأدوات الإنتاجية, رؤى إدارة المشاريع ونصائح لتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

إذًا هي في الأساس أرض ديزني لاند للبالغين الذين يريدون أن يكونوا منتجين؟ 🤔

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28. الازدهار الإنتاجي

إذا كنت من المعجبين بمايكل حياة، فإن الازدهار الإنتاجي سيكون منطقيًا تمامًا بالنسبة لك.

Productive Flourishing هي مدونة شهيرة لرواد الأعمال وأصحاب الرؤى الذين يبحثون عن النجاح. هدفهم هو مساعدة أصحاب الأفكار الرائعة على تحويلها إلى أعمال مستدامة ومربحة.

على الرغم من أن معظم مدوناتهم تركز على إدارة الوقت وتطوير الأعمال، كما أنها تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية مساهمة تطوير الذات في تحقيق هذا النجاح. _#Flourish_Flourish

منشور موصى به: العناية الجيدة بالنفس هي أساس الازدهار

29. مدونة إيفرنوت إيفرنوت هو تطبيق لتدوين الملاحظات مصمم لمساعدة الأشخاص في التنظيم وإدارة المهام.

تركز مدونتهم على العثور على الإلهام في أماكن غير متوقعة مثل أولئك الأطفال الذين اكتشفوا نارنيا من خلال خزانة الملابس.

لديهم أيضًا بعض النصائح الرائعة حول إدارة الوقت وطرق فعالة للعمل من المنزل

يمكن وضع معظم محتواها موضع التنفيذ إلى جانب تطبيقها.

المنشور الموصى به: 4 طرق للمحافظة على التركيز وإنجاز المهام

30. محترف الإنتاجية

لورا ستاك هي حرفياً محترفة في الإنتاجية. إنها محترفة في إنتاجية المبيعات، وإنتاجية القيادة، والإنتاجية الشخصية.

_هذا كثير من الإنتاجية!

أياً كان نوع الإنتاجية التي تبحث عنها، فإن لورا على الأرجح ستساعدك في ذلك. نحن نعتقد أنها رائعة جداً لأنها أيضاً متحدثة رئيسية حائزة على جوائز وقد ظهرت في مجلة فوربس .

اطلع على قناة يوتيوب لمشاهدة خبير الإنتاجية هذا أثناء عمله.

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الخاتمة

كتاب الدكتور سوس للمتعة والإلهام.

لا يمكنك في الواقع تحريك الجبال به.

الأمر نفسه ينطبق على المدونات الموصى بها أعلاه.

هذا لا يكفي. يجب أن تفعل شيئًا ما بالمعلومات التي تقرأها.

بعبارة أخرى، عليك أن تستخدم نصائحهم استخداماً جيداً.

لذا، إذا كنت تريد أن تكون أكثر إنتاجية، فالأمر في النهاية متروك لك ولفريقك.

وبالحديث عن ذلك، فإن ClickUp هو الإضافة المثالية لأي فريق.

مع الكثير من الميزات التي يمكن أن تساعدك على الاستفادة من كل هذه النصائح المتعلقة بالإنتاجية، فهي الأداة الوحيدة التي ستحتاجها لتكون أكثر إنتاجية بالفعل!

لذا احصل على ClickUp مجانًا اليوم لتضمن أن تشعر بهذا الشعور كل يوم: