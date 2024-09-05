أفضل أدوات برمجيات المسح المؤسسي في 2025

تشير معظم الشركات إلى صافي أرباحها لتحديد كيفية أدائها كشركة. لكنني لا أعتقد أن ذلك يعطينا الصورة الكاملة.

فالطريقة الأفضل لفهم أداء علامتك التجارية في الواقع هي معرفة شعور العملاء والموظفين تجاهك. وأفضل طريقة لقياس ذلك؟ استطلاعات الرأي!

تساعدك أدوات الاستبيانات على تجميع الملاحظات من أصحاب المصلحة واتخاذ قرارات مبنية على البيانات. ومع ذلك، أوافق على أن تنفيذ ذلك أكثر صعوبة في المؤسسات الكبيرة.

ويكمن الحل في أدوات برمجيات استطلاعات الرأي المؤسسية التي تقدم تحليلات متطورة لاستخلاص الرؤى إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

في هذه المقالة، سأناقش أفضل برامج استطلاعات الرأي المؤسسية لإجراء تحليل المشاعر وتحسين ولاء العملاء.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات برمجيات استطلاعات الرأي المؤسسية؟

إذا كنت تتعامل مع التسلسلات الهرمية المعقدة والعديد من نقاط الاتصال، فيجب أن تحتوي أداة استطلاع رأي المؤسسة على هذه الميزات:

تخصيص العلامة التجارية: أدوات تسمح لك بتخصيص مظهر النموذج وعنوان URL لتخصيص العلامة التجارية في قائمتك

أدوات تسمح لك بتخصيص مظهر النموذج وعنوان URL لتخصيص العلامة التجارية في قائمتك تكامل البيانات: تحقق مما إذا كانت الأداة تتصل بسلاسة ببيانات عملائك الحالية وتدعم مجموعتك التقنية

تحقق مما إذا كانت الأداة تتصل بسلاسة ببيانات عملائك الحالية وتدعم مجموعتك التقنية أمن البيانات: اختر أداة تحافظ على أمن البيانات والخصوصية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وCASL وCCPA وغيرها من بروتوكولات حماية البيانات.

اختر أداة تحافظ على أمن البيانات والخصوصية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وCASL وCCPA وغيرها من بروتوكولات حماية البيانات. الأتمتة: ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة سير عملك من خلال ربط الردود على الاستبيان بالمهام والمكلفين

ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة سير عملك من خلال ربط الردود على الاستبيان بالمهام والمكلفين التحليلات ولوحة المعلومات: تأكد من أن عملية جمع بيانات الاستبيان تسمح لك بإجراء تحليلات متقدمة من خلال لوحة معلومات مرئية

تأكد من أن عملية جمع بيانات الاستبيان تسمح لك بإجراء تحليلات متقدمة من خلال لوحة معلومات مرئية سهولة الاستخدام: تأكد من أن القائمة المختصرة برنامج استبيان الموظفين لديه حاجز دخول منخفض وواجهة مستخدم بسيطة لجمع البيانات. سيوفر لك هذا الكثير من الوقت في المستقبل

أفضل 12 أداة برمجية لاستطلاعات الرأي المؤسسية لاستخدامها

استنادًا إلى بحثي الشامل وسنوات من جمع الملاحظات، إليك أفضل الأدوات التي أوصي بها:

1. ClickUp (الأفضل لجمع بيانات الاستطلاع وتصورها)

كليك أب

هو برنامج استبيان للمؤسسات لأنه مصمم لقابلية التوسع. المؤسسات الكبيرة لديها الكثير من أصحاب المصلحة. لذا، فهم يفضلون أداة لا تضيف إلى الاحتكاك وتحافظ على تنظيم التعليقات.

التقاط البيانات ذات الصلة باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp

نماذج النقر فوق النماذج

هي وحدة قابلة للتخصيص بالكامل لإعداد التقارير وجمع البيانات لتبسيط سير العمل. فيما يلي ميزاته:

إنشاء نماذج مخصصة: إنشاء نماذج مصممة خصيصًا لأغراض مختلفة، مثل الاستبيانات أو جمع الملاحظات أو تقديم المهام. يضمن هذا التخصيص تلبية النماذج للاحتياجات التنظيمية المحددة

إنشاء نماذج مصممة خصيصًا لأغراض مختلفة، مثل الاستبيانات أو جمع الملاحظات أو تقديم المهام. يضمن هذا التخصيص تلبية النماذج للاحتياجات التنظيمية المحددة واجهة السحب والإفلات: إضافة الحقول وترتيبها وفقًا لمتطلبات المستخدم. تقلل هذه البساطة من منحنى التعلم للمستخدمين الجدد وتحسن أداء الاستبيان

إضافة الحقول وترتيبها وفقًا لمتطلبات المستخدم. تقلل هذه البساطة من منحنى التعلم للمستخدمين الجدد وتحسن أداء الاستبيان المنطق الشرطي: إنشاء استبيانات أكثر ملاءمة وجاذبية باستخدام المنطق الشرطي، مما يعني أن بعض الأسئلة يمكن أن تظهر أو تتغير بناءً على الإجابات السابقة

إنشاء استبيانات أكثر ملاءمة وجاذبية باستخدام المنطق الشرطي، مما يعني أن بعض الأسئلة يمكن أن تظهر أو تتغير بناءً على الإجابات السابقة تنوع نوع الحقل: جمع بيانات شاملة لسيناريوهات مختلفة، حيث تدعم طريقة عرض النموذج أنواعًا مختلفة من الحقول، بما في ذلك حقول المهام والحقول المخصصة

جمع بيانات شاملة لسيناريوهات مختلفة، حيث تدعم طريقة عرض النموذج أنواعًا مختلفة من الحقول، بما في ذلك حقول المهام والحقول المخصصة خيارات المشاركة العامة: مشاركة النماذج بشكل عام أو تضمينها على مواقع الويب، مما يسهل الوصول إلى جمهور أوسع للاستبيانات أو التعليقات

مشاركة النماذج بشكل عام أو تضمينها على مواقع الويب، مما يسهل الوصول إلى جمهور أوسع للاستبيانات أو التعليقات خيارات التخصيص: تخصيص جماليات النماذج، بما في ذلك الألوان والعلامة التجارية، لتتماشى مع هوية الشركة

إليك ما يقوله أحد العملاء عن ClickUp:

ClickUp مناسب تمامًا للاجتماعات، وملء النماذج، وجمع البيانات، وإدارة المهام اليومية، وإدارة النطاق الترددي للفريق، وإدارة العمل عندما يكون أعضاء الفريق خارج المكتب في الإجازات أو الإجازات المرضية، والبيانات التاريخية، ومن الجيد معرفة مقدار الأموال والحملات التي قام فريقنا بلمسها على مدار العام كريسي بويل، مدير أول للحملات، شركة بنسك ميديا كوربوريشن

كريسي بويل، مدير أول للحملات، شركة بنسك ميديا كوربوريشن

تحليل بيانات الاستطلاع واتخاذ القرارات بناءً على ذلك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

بعد الانتهاء من جمع الملاحظات، قم بتحليلها باستخدام

لوحات معلومات ClickUp

. فيما يلي الميزات الرئيسية:

عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص: تصور نتائج الاستطلاع والمقاييس باستخدام لوحات معلومات مخصصة مع عناصر واجهة مستخدم تعرض البيانات بتنسيقات مثل المخططات والرسوم البيانية والقوائم.

تصور نتائج الاستطلاع والمقاييس باستخدام لوحات معلومات مخصصة مع عناصر واجهة مستخدم تعرض البيانات بتنسيقات مثل المخططات والرسوم البيانية والقوائم. تحديثات البيانات في الوقت الفعلي: الوصول إلى أحدث بيانات الاستطلاع مع تحديثات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بناءً على الملاحظات

الوصول إلى أحدث بيانات الاستطلاع مع تحديثات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بناءً على الملاحظات تكامل البيانات: تجميع بيانات الاستطلاع من مصادر متعددة في لوحة تحكم واحدة لتحليل شامل

تجميع بيانات الاستطلاع من مصادر متعددة في لوحة تحكم واحدة لتحليل شامل تتبع الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بالردود على الاستبيان، مثل معدلات الاستجابة ودرجات الرضا، مما يسهل الحصول على رؤى أفضل للأداء العام

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بالردود على الاستبيان، مثل معدلات الاستجابة ودرجات الرضا، مما يسهل الحصول على رؤى أفضل للأداء العام أدوات التعاون: السماح لأعضاء الفريق بمشاركة الرؤى ومناقشة النتائج مباشرةً داخل المنصة، مما يعزز العمل الجماعي

لدى ClickUp طريقة أخرى لتسهيل عملك: القوالب! أحد أكثر النماذج شيوعًا لدينا

قوالب نماذج الملاحظات

هو قالب استبيان رضا العملاء الخاص ب ClickUp .

اجمع ملاحظات العملاء باستخدام نموذج استبيان رضا العملاء من ClickUp

يساعد هذا القالب الشركات على فهم شعور العملاء تجاه منتجاتها وخدماتها. معظم الأسئلة معدة لك - ما عليك سوى تعديل الأوصاف وإضافة التدفق المنطقي لجعلها خاصة بك.

استخدم الحقول المخصصة لتعديل معلمات الاستطلاع وأربع طرق عرض مخصصة لمعالجة البيانات؛ ثم قم بتصورها في لوحة معلومات لاتخاذ خطوات مستنيرة.

بالنسبة للمؤسسات التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات وشرائح العملاء، فإن عملية جمع الملاحظات المنظمة هي أفضل طريقة لتوفير الوقت والحفاظ على دقة البيانات.

قم بتحسين مشاركة الموظفين وتقليل نسبة التخبط من خلال تقسيم تحديات الموظفين وملاحظاتهم باستخدام قالب ملاحظات الموظفين من ClickUp

من الطرق الفعالة الأخرى للتحسين كشركة هي أن تطلب من موظفيك تقديم أفكارهم. قالب ملاحظات الموظفين في ClickUp يمكن أن يخلق ثقافة الشفافية والمساءلة مع جعل الموظفين يشعرون بالتقدير والاستماع إليهم.

اجمع الملاحظات الدقيقة والمركزة وأنشئ مهام في ClickUp من عناصر الإجراءات. قم بتنظيمها وتتبعها باستخدام طرق عرض لوحة ClickUp لضمان التصرف بناءً على الملاحظات.

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أمثلة على ملاحظات الموظفين الفعالة لتقديم مدخلات موضوعية وتعزيز الروح المعنوية

يمكنك أيضًا استكشاف مشاكل محددة مع

قوالب الاستبيان

. على سبيل المثال,

قالب استبيان ملاحظات المنتج الخاص ب ClickUp

مثالي لفرق المنتجات لمعرفة شعور المستخدمين تجاه الميزات والأخطاء.

استخدم قالب استبيان آراء المستخدمين حول المنتج من ClickUp لاختبار الميزات وإجراء أبحاث الجمهور

يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من العملاء لتحديد خرائط طريق المنتج وتعديل استراتيجيات التطوير. قم بتضمين حقول مخصصة مثل تكرار استخدام المنتج ومدة الاستخدام والرضا العام لتأهيل المستخدمين.

ClickUp أفضل الميزات

المنطق الشرطي: إضافة حالات استخدام ديناميكية في نموذج واحد من خلال تضمين منطق شرطي لكل سؤال

إضافة حالات استخدام ديناميكية في نموذج واحد من خلال تضمين منطق شرطي لكل سؤال لوحات المعلومات: تصفية بيانات الاستطلاع وتصور النتائج لاتخاذ قرارات أفضل

تصفية بيانات الاستطلاع وتصور النتائج لاتخاذ قرارات أفضل التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: معالجة بيانات لوحة المعلومات من خلال ClickUp Brain للحصول على إجابات فورية والعثور على رؤى للخطوات التالية

معالجة بيانات لوحة المعلومات من خلال ClickUp Brain للحصول على إجابات فورية والعثور على رؤى للخطوات التالية نظام بيئي محكم الترابط: استخدم المهام ولوحات كانبان والمستندات والتقويمات وأدوات ClickUp الأخرى دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك

استخدم المهام ولوحات كانبان والمستندات والتقويمات وأدوات ClickUp الأخرى دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك الأتمتة: إرسال طلبات الملاحظات المجمعة وتشغيل المهام بناءً على الاستجابة

قيود ClickUp

هناك العديد من الميزات، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف عليها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. جوتفورم (الأفضل للاستطلاعات المبسطة)

عبر جوتفورم لقد أبهرني Jotform بمنشئ النماذج سهل الاستخدام، وهو مثالي للشركات التي تتطلع إلى بدء رحلة جمع الملاحظات. يمكنك تحويل الردود إلى تقارير بنقرة واحدة واختيار مشاركة ملفات PDF أو تضمينها على موقعك الإلكتروني للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي. كما يتيح لك أيضاً جمع الردود دون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات Jotform

عرض الردود على الاستبيانات في قاعدة بيانات شبيهة بجداول البيانات تشبه الأدوات المكتبية الأخرى

جمع ردود الفعل في المعارض التجارية والمؤتمرات باستخدام وضع الكشك الخاص

دمج بوابات الدفع مباشرة في النماذج لقبول الأموال عبر الاستبيانات

قيود Jotform

عدم وجود قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص يمكن استخدامها افتراضيًا

يتم تسعير الكثير من الميزات الرئيسية وراء الخطط الأكثر تكلفة، مما يعيق الفرق الأصغر من تحقيق أقصى استفادة منها

تسعير #### تسعير Jotform

البداية: مجانية للأبد

مجانية للأبد البرونزية: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الفضي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الذهبي: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. Qualtrics CoreXM (الأفضل لمعالجة بيانات الاستطلاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Qualtrics CoreXM Qualtrics CoreXM هي أداة لإدارة تجربة أصحاب المصلحة والاستراتيجيات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتبسيط البحث الداخلي. وهو يركز بالكامل على المؤسسات التي تحتاج إلى أدوات ملاحظات الموظفين التي تعمل مع مجموعتهم التقنية الحالية.

سيوفر لك نهج السحب والإفلات لتصميم الاستبيان وتلخيص الملاحظات بالفيديو من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ساعات ثمينة في العمل.

أفضل ميزات Qualtrics CoreXM

السماح بإجابات الفيديو والصوت في الاستبيانات لمنح المستجيبين أقصى قدر من المرونة

الاستفادة من أدوات ذكاء الأعمال لتحليل البيانات وملخصات الملاحظات وتصميم أفضل الممارسات

تصدير بيانات الاستطلاع إلى لوحات المعلومات بما يصل إلى 30 طريقة

قيود Qualtrics CoreXM

يمكن أن يكون استخدامه معقدًا ما لم يكن لديك خبير في Qualtrics تحت تصرفك

تسعير Qualtrics CoreXM

الأبحاث الاستراتيجية: التسعير المخصص

التسعير المخصص تجربة المستخدم الاستراتيجية: تسعير مخصص

تسعير مخصص العلامة التجارية الاستراتيجية: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Qualtrics CoreXM

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

4. QuestionPro (الأفضل للوحات الاستطلاعات)

عبر QuestionPro QuestionPro هو برنامج قوي لأبحاث العملاء واستطلاعات الرأي للمؤسسات. فهو يعالج تحديات قابلية التوسع في المؤسسات من خلال تقديم أكثر من 22 مليون عضو في لجنة الاستطلاع جاهزون لمشاركة الآراء حول المنتجات والخدمات.

وتضمن هذه الأداة أن أعضاء لجنة الاستطلاع يتم اختيارهم بشكل مزدوج وينتمون إلى خلفيات متنوعة. وتُعد الردود الأصيلة والفريدة من نوعها مثالية لاختبار العروض الجديدة قبل تقديمها للعملاء.

سؤالPro أفضل الميزات

إجراء الاستبيانات عبر المناطق والتركيبة السكانية مع دعم الاستبيانات متعددة اللغات

تشغيل أتمتة البريد الإلكتروني للتذكير والمتابعة بناءً على الردود على الاستبيان

حماية الردود وبيانات المشاركين من خلال الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية المستهلك

قيود QuestionPro

البريد الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة لمشاركة الاستطلاعات، في حين أن معظم أدوات الاستطلاعات الأخرى تقدم ميزات مشاركة الروابط

اعتماداً على خبرتك التقنية، قد تتطلب QuestionPro منحنى تعليمي حاد

تسعير QuestionPro

الأساسي: مجاني للأبد

مجاني للأبد متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) إصدار الفريق: 83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا) إصدار البحث: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تطبيق QuestionPro

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. بيرد آي (الأفضل لجمع الاستبيانات النصية)

عبر عين الطائر Birdeye هو موقع مصمم بشكل جميل أداة إدارة ملاحظات العملاء التي تحدد جميع المربعات الخاصة ببرامج استطلاعات الرأي للمؤسسات. فهي سهلة الاستخدام، وتوفر إشارات مرئية للتفاعل بين لوحات المعلومات، وتحتوي على قواعد قائمة على الاستجابة لأسئلة المتابعة.

ومع ذلك، فهو يتميز بالنصوص التخاطبية. تعمل مجموعة الملاحظات المستندة إلى النصوص على تحسين معدلات فتح الاستبيان وإكماله مع خلق أقل قدر من الاحتكاك بين المستجيبين من المؤسسات.

أفضل الميزات #### Birdeye

استخدم استطلاعات NPS المصممة لهذا الغرض لتحديد العملاء الذين يمكن أن يصبحوا أبطالاً للعلامة التجارية

التمرير عبر الردود وتوجيه الملاحظات السلبية إلى تذاكر - كل ذلك ضمن صندوق وارد موحد

فهم الخصائص الديموغرافية من خلال التجزئة والرؤى القائمة على الموقع

قيود عين الطائر

اشتكى المستخدمون من أن الميزات الجديدة غالبًا ما يتم طرحها دون تنفيذ مناسب، مما يعرض البيانات واستقرار النظام للخطر

تسعير #### تسعير Birdeye

البداية: تسعير مخصص

تسعير مخصص النمو: التسعير المخصص

التسعير المخصص هيمنة: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات عين الطائر

G2: 4.8/5 (أكثر من 2500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

6. تايبفورم (الأفضل لقوالب الاستبيانات)

عبر نموذج الكتابة Typeform هو واحد من أكثر التضمينات شيوعًا في القائمة، ويجب أن أقول إن شهرته مستحقة عن جدارة. لقد ركزت Typeform على النماذج والاستطلاعات منذ اليوم الأول، وقد ساعدها ذلك على تحسين الميزات وتعزيز مكانتها في هذا القطاع.

وتتمتع هذه المنصة سهلة الاستخدام بقاعدة عملاء متنامية لسير عمل منشئ النماذج واستراتيجيات البحث المؤسسي.

ومع ذلك، فإن ميزتها البارزة هي العدد المذهل من القوالب. القوالب المعدة مسبقاً مصممة بشكل جميل، مع سهولة التخصيص والنشر السريع.

أفضل ميزات برنامج Typeform

اختر أحد القوالب العديدة المنسقة مثلملاحظات 360 درجة، استبيان سلوك المستهلك، ونموذج استفسار المبيعات، ونموذج استبيان المبيعات، ونموذج استبيان التذبذب، وما إلى ذلك.

احصل على تدريب عملي مع منشئي الاستبيانات والنماذج لإنشاء قنوات تعليقات تناسب أهدافك

التكامل مع أكثر من 300 أداة أخرى لتحسين سير عملك الحالي

قيود Typeform

يجب عليك الإجابة عن الأسئلة واحدًا تلو الآخر لأنه لا يسمح للمجيبين برؤية جميع الأسئلة في وقت واحد

تسعير #### تسعير Typeform

الأسعار الأساسية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم زائد: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

TypeForm التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 850 تقييم)

7. SurveyMonkey Enterprise (الأفضل للأمان على مستوى المؤسسات)

عبر مؤسسة SurveyMonkey Enterprise يأخذ SurveyMonkey Enterprise الكفاءة الأساسية ل SurveyMonkey ويدعمها بمعالجة البيانات على مستوى المؤسسة لضمان شعور الشركات الكبيرة بالراحة في التعامل مع بيانات الاستطلاع. في الأساس، يعمل التطبيق بشكل أساسي على بديل لبرنامج SurveyMonkey الأصلي .

يقدم لك مساعد الذكاء الاصطناعي SurveyMonkey اقتراحات ونصائح حول سير العمل لمساعدتك في بناء الاستمارات. يمكنك مشاركة هذه الاستطلاعات من خلال الروابط والبريد الإلكتروني وحتى تضمينها في الموقع الإلكتروني. تساعدك أداة تحليل الاستبيانات على إجراء تحليل للمشاعر، وإنشاء سحابة من الكلمات وتصنيف الردود.

أفضل ميزات تطبيق SurveyMonkey Enterprise

إنشاء وتشغيل إشعارات مخصصة لإكمال الاستطلاع وتقديم نتائج فورية للاستطلاعات المُحببة مثل الاختبارات

تشفير بيانات المستجيبين وتأمين لوحات معلومات الاستطلاع من خلال تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والتوافق مع قانون حماية خصوصية التأمين الصحي وقانون التأمين الصحي وقانون حماية البيانات العامة

الاستفادة من فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي لمراقبة حسابات SurveyMonkey Enterprise من خلال ربط موفر الهوية الخاص بك

قيود شركة SurveyMonkey Enterprises

قد تطغى التحليلات المتقدمة على المستخدمين الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا أو معتادين على نظام SurveyMonkey البيئي

تسعير شركات SurveyMonkey Enterprises

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات شركات SurveyMonkey Enterprises

G2: 4.4/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 22,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. Survicate (الأفضل للاستطلاعات متعددة القنوات)

عبر Survicate هل سبق لك أن أردت إنشاء استبيانات ونشرها عبر المنتجات ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات دفعة واحدة؟ تقوم Survicate بشيء مماثل من خلال الأتمتة متعددة القنوات، والتي تلبي احتياجات كل مرحلة من مراحل رحلة المستخدم.

بدءًا من قياس تجربة المنتج من خلال استطلاعات الرأي التي يتم تشغيلها من خلال الأحداث إلى إجراء أبحاث الموقع الإلكتروني من خلال تكوين خصائص الزيارة، يُعد Survicate مثاليًا للمؤسسات التي تطلق حملات جمع الملاحظات على نطاق واسع عبر جميع نقاط الاتصال.

أفضل ميزات Survicate

إضافة رمز التتبع عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والروابط لنشر ومراقبة الاستطلاعات المتعددة

استخدام منطق متقدم لعرض الأسئلة ذات الصلة على المستجيبين بناءً على الردود السابقة

جذب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى حملات الاستطلاع من خلال مشاركة الروابط المباشرة ورموز الاستجابة السريعة

قيود Survicate

على الرغم من الترويج لجمع الاستبيانات متعددة القنوات، فإن لوحة التحكم لا تجمع نتائج الاستبيانات عبر القنوات، مما يحد من الرؤى

تسعير #### Survicate

مجانًا للأبد: 25 ردًا/شهرًا

25 ردًا/شهرًا الشركات: من 99 دولارًا شهريًا

من 99 دولارًا شهريًا السعر: من 299 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Survicate

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييم)

9. كوالارو (الأفضل لحث المستخدمين على تقديم الملاحظات)

عبر كوالارو تحلّ Qualaroo مشكلة رئيسية في جمع الملاحظات: الأسئلة السياقية. فهي تستخدم ميزة "التنبيه" الخاصة بها لتحليل محتوى الشاشة ونية المستخدم. يتيح ذلك لـ Qualaroo تقديم أسئلة ذات صلة وفريدة من نوعها تعمل على تحسين تجربة المستخدم ومعدل الاستجابة.

لتحقيق أقصى استفادة من Qualaroo، تحتاج إلى تضمين رمز الإعداد في مدير إشارات Google، وتحرير الأسئلة، وجمع الرؤى من خلال التنبيهات.

أفضل ميزات كوالارو #### أفضل ميزات كوالارو

دمج معلمات الاستهداف المتقدمة مثل النطاقات الفرعية ومطابقة regex والهويات وموقع التمرير ونية الخروج في النماذج

قم بتشغيل Qualaroo Nudge في نماذج فيجما وإنفيجن وأدوبي إكس دي لتحسين تطوير المنتج

احصل على تحليل المشاعر والرؤى من خلال IBM Watson

قيود كوالارو

القوالب منظمة على أساس الأهداف وليس حسب الأقسام، مما يجعل من الصعب على الفرق العثور على القالب المناسب

تسعير كوالارو

مجاناً: حتى 50 رداً

حتى 50 رداً الشركات: 39.99 دولارًا لكل 100 رد شهريًا

تقييمات ومراجعات كوالارو

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. سوزي إنسايتس (الأفضل لمنهجيات الاستطلاع المتقدمة)

عبر سوزي إنسايتس سوزي إنسايتس هي أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء

استبيانات رضا الموظفين

وبث عناصر العلامة التجارية في النماذج. فهو يحول الردود إلى استبيانات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من تنفيذ البيانات على الفور.

ومع ذلك، وباعتباره برنامج استبيان للمؤسسات، يتميز Suzy Insights بأنواع مختلفة من دعم الاستبيانات. من الاختبار الأحادي إلى تحليل TURF ورسم الخرائط الحرارية، إذا كنت ترغب في تجربة منهجيات مختلفة، فإن Suzy Insights هي أداتك.

أفضل ميزات سوزي إنسايتس

تحويل الاستبيانات العادية إلى خط أنابيب قوي لجمع البيانات مع إعادة الاستهداف، ومنطق الاستبيان، ونقاط التنميط

أتمتة عمليات تصدير PowerPoint و Excel لتوفير الوقت ومواصلة العمل مع مجموعتك الحالية

تشغيل استطلاعات الرأي لحالات استخدام محددة مسبقاً مثل اختبار المفاهيم وتحليل المنافسين وتحديد ملامح المستهلكين

قيود سوزي إنسايتس

على عكس تلخيص النتائج، يجب عليك إدخال بيانات كروستاب في PowerPoint يدويًا

منحنى تعليمي حاد بالنسبة للأشخاص الذين بدأوا للتو في أبحاث المستهلكين

تسعير سوزي إنسايتس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سوزي إنسايتس #### تقييمات ومراجعات سوزي إنسايتس

G2: 4.7/5 (أكثر من 125 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 125 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

11. سوجوليتيكس (الأفضل لإدارة الاستبيانات والملاحظات الموحدة)

عبر سوغوليتكس تقدم Sogolytics مجموعة من أدوات إدارة الاستطلاعات والتجارب التي تعمل جنباً إلى جنب لتمنحك حلاً شاملاً لجمع البيانات. SogoSurvey و SogoCore هما منتجان رئيسيان استخدمتهما معًا للحصول على أفضل نتائج الاستطلاع.

يساعدك SogoSurvey على إنشاء استبيانات بسيطة عبر الإنترنت ومشاركتها، بينما يعمل SogoCore على ترقية سير العمل من خلال التوزيع متعدد القنوات، وإعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات.

أفضل ميزات SogoSurvey

إنشاء تقارير استبيانات شاملة ومنفصلة في نفس الوقت لكل فريق وفئة سكانية

تصدير البيانات إلى Sogolytics لمزيد من التحليل والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

أتمتة مدد الاستطلاع والدعوات والتذكيرات للبقاء على رأس أهداف الاستطلاع

قيود سوجوليتيكس

قد يستغرق بعض الوقت للتعود على جميع أدوات وميزات سوجو

أسعار سوجوليتيكس

SogoCore: تسعير مخصص

تسعير مخصص SogoCX: تسعير مخصص

تسعير مخصص SogoEX: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سوجوليتيكس

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

12. SurveyLegend (الأفضل للاستطلاعات الجذابة بصريًا)

عبر SurveyLegend في حين أن العديد من برامج المسح المؤسسية الأخرى مثقلة بسير العمل المعقد، فإن SurveyLegend يتبع نهجاً مختلفاً.

فهو يضفي طابعًا ديمقراطيًا على بناء الاستبيانات من خلال تبسيط الخطوات واستخدام التنبيهات المرئية التي تساعدك على تصميم نماذج رائعة. يمكنك الحصول على جميع الميزات الأساسية مثل العلامة التجارية، ومشاركة الروابط، والتضمين، والتحليلات من الدرجة الأولى.

SurveyLegend أفضل الميزات

إنشاء الاستبيانات ومراقبتها عبر الأجهزة مع دعم سلس عبر المنصات

إضافة التدفق المنطقي والفروع لتقسيم الاستبيانات إلى مسارات مختلفة لسهولة التجزئة

إنشاء استطلاعات رأي من اليمين إلى اليسار مع دعم أصلي للغة RTL والتصميم والتحليلات

قيود SurveyLegend

لا يحتوي الإصدار المجاني على خيار تصدير البيانات

تسعير #### تسعير SurveyLegend

المبتدئ: مجاناً

مجاناً الإصدار الاحترافي: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا الشركات: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الأجنبي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SurveyLegend

G2: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

تبسيط معالجة بيانات استطلاع رأي المؤسسات باستخدام ClickUp

تساعد معظم برامج استطلاعات الرأي المؤسسية المذكورة أعلاه في البحث والتحليلات، ولكنها نادراً ما تبسط العملية. يتميز ClickUp عن غيره لأنك لا تحتاج إلى أداة منفصلة من أجل طلب التعليقات ومعالجة البيانات المجمعة.

تعد ClickUp Forms جزءًا من منصة استبيانات مؤسسية مصممة بذكاء وتتضمن مهام ومستندات ولوحات معلومات مرئية وتقارير. ويمنحك واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء استبيانات مخصصة، وجمع الإجابات، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات استنادًا إلى رؤى تفصيلية.

جرِّب ClickUp للحصول على حل شامل لجمع بيانات الاستبيانات من الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين وتقسيمها وتحليلها. ابدأ مع ClickUp اليوم!