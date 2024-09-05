أفضل أدوات برمجيات المسح المؤسسي في 2025

تشير معظم الشركات إلى صافي أرباحها لتحديد كيفية أدائها كشركة. لكنني لا أعتقد أن ذلك يعطينا الصورة الكاملة.
فالطريقة الأفضل لفهم أداء علامتك التجارية في الواقع هي معرفة شعور العملاء والموظفين تجاهك. وأفضل طريقة لقياس ذلك؟ استطلاعات الرأي!
تساعدك أدوات الاستبيانات على تجميع الملاحظات من أصحاب المصلحة واتخاذ قرارات مبنية على البيانات. ومع ذلك، أوافق على أن تنفيذ ذلك أكثر صعوبة في المؤسسات الكبيرة.
ويكمن الحل في أدوات برمجيات استطلاعات الرأي المؤسسية التي تقدم تحليلات متطورة لاستخلاص الرؤى إلى نتائج قابلة للتنفيذ.
في هذه المقالة، سأناقش أفضل برامج استطلاعات الرأي المؤسسية لإجراء تحليل المشاعر وتحسين ولاء العملاء.
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات برمجيات استطلاعات الرأي المؤسسية؟
إذا كنت تتعامل مع التسلسلات الهرمية المعقدة والعديد من نقاط الاتصال، فيجب أن تحتوي أداة استطلاع رأي المؤسسة على هذه الميزات:
- تخصيص العلامة التجارية: أدوات تسمح لك بتخصيص مظهر النموذج وعنوان URL لتخصيص العلامة التجارية في قائمتك
- تكامل البيانات: تحقق مما إذا كانت الأداة تتصل بسلاسة ببيانات عملائك الحالية وتدعم مجموعتك التقنية
- أمن البيانات: اختر أداة تحافظ على أمن البيانات والخصوصية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وCASL وCCPA وغيرها من بروتوكولات حماية البيانات.
- الأتمتة: ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة سير عملك من خلال ربط الردود على الاستبيان بالمهام والمكلفين
- التحليلات ولوحة المعلومات: تأكد من أن عملية جمع بيانات الاستبيان تسمح لك بإجراء تحليلات متقدمة من خلال لوحة معلومات مرئية
- سهولة الاستخدام: تأكد من أن القائمة المختصرة برنامج استبيان الموظفين لديه حاجز دخول منخفض وواجهة مستخدم بسيطة لجمع البيانات. سيوفر لك هذا الكثير من الوقت في المستقبل
أفضل 12 أداة برمجية لاستطلاعات الرأي المؤسسية لاستخدامها
استنادًا إلى بحثي الشامل وسنوات من جمع الملاحظات، إليك أفضل الأدوات التي أوصي بها:
1. ClickUp (الأفضل لجمع بيانات الاستطلاع وتصورها)
كليك أب
هو برنامج استبيان للمؤسسات لأنه مصمم لقابلية التوسع. المؤسسات الكبيرة لديها الكثير من أصحاب المصلحة. لذا، فهم يفضلون أداة لا تضيف إلى الاحتكاك وتحافظ على تنظيم التعليقات.
التقاط البيانات ذات الصلة باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp
نماذج النقر فوق النماذج
هي وحدة قابلة للتخصيص بالكامل لإعداد التقارير وجمع البيانات لتبسيط سير العمل. فيما يلي ميزاته:
- إنشاء نماذج مخصصة: إنشاء نماذج مصممة خصيصًا لأغراض مختلفة، مثل الاستبيانات أو جمع الملاحظات أو تقديم المهام. يضمن هذا التخصيص تلبية النماذج للاحتياجات التنظيمية المحددة
- واجهة السحب والإفلات: إضافة الحقول وترتيبها وفقًا لمتطلبات المستخدم. تقلل هذه البساطة من منحنى التعلم للمستخدمين الجدد وتحسن أداء الاستبيان
- المنطق الشرطي: إنشاء استبيانات أكثر ملاءمة وجاذبية باستخدام المنطق الشرطي، مما يعني أن بعض الأسئلة يمكن أن تظهر أو تتغير بناءً على الإجابات السابقة
- تنوع نوع الحقل: جمع بيانات شاملة لسيناريوهات مختلفة، حيث تدعم طريقة عرض النموذج أنواعًا مختلفة من الحقول، بما في ذلك حقول المهام والحقول المخصصة
- خيارات المشاركة العامة: مشاركة النماذج بشكل عام أو تضمينها على مواقع الويب، مما يسهل الوصول إلى جمهور أوسع للاستبيانات أو التعليقات
- خيارات التخصيص: تخصيص جماليات النماذج، بما في ذلك الألوان والعلامة التجارية، لتتماشى مع هوية الشركة
إليك ما يقوله أحد العملاء عن ClickUp:
ClickUp مناسب تمامًا للاجتماعات، وملء النماذج، وجمع البيانات، وإدارة المهام اليومية، وإدارة النطاق الترددي للفريق، وإدارة العمل عندما يكون أعضاء الفريق خارج المكتب في الإجازات أو الإجازات المرضية، والبيانات التاريخية، ومن الجيد معرفة مقدار الأموال والحملات التي قام فريقنا بلمسها على مدار العام كريسي بويل، مدير أول للحملات، شركة بنسك ميديا كوربوريشن
كريسي بويل، مدير أول للحملات، شركة بنسك ميديا كوربوريشن
تحليل بيانات الاستطلاع واتخاذ القرارات بناءً على ذلك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards
بعد الانتهاء من جمع الملاحظات، قم بتحليلها باستخدام
لوحات معلومات ClickUp
. فيما يلي الميزات الرئيسية:
- عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص: تصور نتائج الاستطلاع والمقاييس باستخدام لوحات معلومات مخصصة مع عناصر واجهة مستخدم تعرض البيانات بتنسيقات مثل المخططات والرسوم البيانية والقوائم.
- تحديثات البيانات في الوقت الفعلي: الوصول إلى أحدث بيانات الاستطلاع مع تحديثات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بناءً على الملاحظات
- تكامل البيانات: تجميع بيانات الاستطلاع من مصادر متعددة في لوحة تحكم واحدة لتحليل شامل
- تتبع الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بالردود على الاستبيان، مثل معدلات الاستجابة ودرجات الرضا، مما يسهل الحصول على رؤى أفضل للأداء العام
- أدوات التعاون: السماح لأعضاء الفريق بمشاركة الرؤى ومناقشة النتائج مباشرةً داخل المنصة، مما يعزز العمل الجماعي
لدى ClickUp طريقة أخرى لتسهيل عملك: القوالب! أحد أكثر النماذج شيوعًا لدينا
هو قالب استبيان رضا العملاء الخاص ب ClickUp .
يساعد هذا القالب الشركات على فهم شعور العملاء تجاه منتجاتها وخدماتها. معظم الأسئلة معدة لك - ما عليك سوى تعديل الأوصاف وإضافة التدفق المنطقي لجعلها خاصة بك.
استخدم الحقول المخصصة لتعديل معلمات الاستطلاع وأربع طرق عرض مخصصة لمعالجة البيانات؛ ثم قم بتصورها في لوحة معلومات لاتخاذ خطوات مستنيرة.
بالنسبة للمؤسسات التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات وشرائح العملاء، فإن عملية جمع الملاحظات المنظمة هي أفضل طريقة لتوفير الوقت والحفاظ على دقة البيانات.
من الطرق الفعالة الأخرى للتحسين كشركة هي أن تطلب من موظفيك تقديم أفكارهم. قالب ملاحظات الموظفين في ClickUp يمكن أن يخلق ثقافة الشفافية والمساءلة مع جعل الموظفين يشعرون بالتقدير والاستماع إليهم.
اجمع الملاحظات الدقيقة والمركزة وأنشئ مهام في ClickUp من عناصر الإجراءات. قم بتنظيمها وتتبعها باستخدام طرق عرض لوحة ClickUp لضمان التصرف بناءً على الملاحظات.
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أمثلة على ملاحظات الموظفين الفعالة لتقديم مدخلات موضوعية وتعزيز الروح المعنوية
يمكنك أيضًا استكشاف مشاكل محددة مع
. على سبيل المثال,
قالب استبيان ملاحظات المنتج الخاص ب ClickUp
مثالي لفرق المنتجات لمعرفة شعور المستخدمين تجاه الميزات والأخطاء.
يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من العملاء لتحديد خرائط طريق المنتج وتعديل استراتيجيات التطوير. قم بتضمين حقول مخصصة مثل تكرار استخدام المنتج ومدة الاستخدام والرضا العام لتأهيل المستخدمين.
ClickUp أفضل الميزات
- المنطق الشرطي: إضافة حالات استخدام ديناميكية في نموذج واحد من خلال تضمين منطق شرطي لكل سؤال
- لوحات المعلومات: تصفية بيانات الاستطلاع وتصور النتائج لاتخاذ قرارات أفضل
- التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: معالجة بيانات لوحة المعلومات من خلالClickUp Brain للحصول على إجابات فورية والعثور على رؤى للخطوات التالية
- نظام بيئي محكم الترابط: استخدم المهام ولوحات كانبان والمستندات والتقويمات وأدوات ClickUp الأخرى دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك
- الأتمتة: إرسال طلبات الملاحظات المجمعة وتشغيل المهام بناءً على الاستجابة
قيود ClickUp
- هناك العديد من الميزات، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف عليها
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. جوتفورم (الأفضل للاستطلاعات المبسطة)
عبر جوتفورم لقد أبهرني Jotform بمنشئ النماذج سهل الاستخدام، وهو مثالي للشركات التي تتطلع إلى بدء رحلة جمع الملاحظات. يمكنك تحويل الردود إلى تقارير بنقرة واحدة واختيار مشاركة ملفات PDF أو تضمينها على موقعك الإلكتروني للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي. كما يتيح لك أيضاً جمع الردود دون اتصال بالإنترنت.
أفضل ميزات Jotform
- عرض الردود على الاستبيانات في قاعدة بيانات شبيهة بجداول البيانات تشبه الأدوات المكتبية الأخرى
- جمع ردود الفعل في المعارض التجارية والمؤتمرات باستخدام وضع الكشك الخاص
- دمج بوابات الدفع مباشرة في النماذج لقبول الأموال عبر الاستبيانات
قيود Jotform
- عدم وجود قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص يمكن استخدامها افتراضيًا
- يتم تسعير الكثير من الميزات الرئيسية وراء الخطط الأكثر تكلفة، مما يعيق الفرق الأصغر من تحقيق أقصى استفادة منها
تسعير #### تسعير Jotform
- البداية: مجانية للأبد
- البرونزية: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- الفضي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الذهبي: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم
- G2: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
3. Qualtrics CoreXM (الأفضل لمعالجة بيانات الاستطلاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)
عبر Qualtrics CoreXM Qualtrics CoreXM هي أداة لإدارة تجربة أصحاب المصلحة والاستراتيجيات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتبسيط البحث الداخلي. وهو يركز بالكامل على المؤسسات التي تحتاج إلى أدوات ملاحظات الموظفين التي تعمل مع مجموعتهم التقنية الحالية.
سيوفر لك نهج السحب والإفلات لتصميم الاستبيان وتلخيص الملاحظات بالفيديو من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ساعات ثمينة في العمل.
أفضل ميزات Qualtrics CoreXM
- السماح بإجابات الفيديو والصوت في الاستبيانات لمنح المستجيبين أقصى قدر من المرونة
- الاستفادة من أدوات ذكاء الأعمال لتحليل البيانات وملخصات الملاحظات وتصميم أفضل الممارسات
- تصدير بيانات الاستطلاع إلى لوحات المعلومات بما يصل إلى 30 طريقة
قيود Qualtrics CoreXM
- يمكن أن يكون استخدامه معقدًا ما لم يكن لديك خبير في Qualtrics تحت تصرفك
تسعير Qualtrics CoreXM
- الأبحاث الاستراتيجية: التسعير المخصص
- تجربة المستخدم الاستراتيجية: تسعير مخصص
- العلامة التجارية الاستراتيجية: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Qualtrics CoreXM
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات متاحة
4. QuestionPro (الأفضل للوحات الاستطلاعات)
عبر QuestionPro QuestionPro هو برنامج قوي لأبحاث العملاء واستطلاعات الرأي للمؤسسات. فهو يعالج تحديات قابلية التوسع في المؤسسات من خلال تقديم أكثر من 22 مليون عضو في لجنة الاستطلاع جاهزون لمشاركة الآراء حول المنتجات والخدمات.
وتضمن هذه الأداة أن أعضاء لجنة الاستطلاع يتم اختيارهم بشكل مزدوج وينتمون إلى خلفيات متنوعة. وتُعد الردود الأصيلة والفريدة من نوعها مثالية لاختبار العروض الجديدة قبل تقديمها للعملاء.
سؤالPro أفضل الميزات
- إجراء الاستبيانات عبر المناطق والتركيبة السكانية مع دعم الاستبيانات متعددة اللغات
- تشغيل أتمتة البريد الإلكتروني للتذكير والمتابعة بناءً على الردود على الاستبيان
- حماية الردود وبيانات المشاركين من خلال الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية المستهلك
قيود QuestionPro
- البريد الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة لمشاركة الاستطلاعات، في حين أن معظم أدوات الاستطلاعات الأخرى تقدم ميزات مشاركة الروابط
- اعتماداً على خبرتك التقنية، قد تتطلب QuestionPro منحنى تعليمي حاد
تسعير QuestionPro
- الأساسي: مجاني للأبد
- متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)
- إصدار الفريق: 83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)
- إصدار البحث: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات تطبيق QuestionPro
- G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)
5. بيرد آي (الأفضل لجمع الاستبيانات النصية)
عبر عين الطائر Birdeye هو موقع مصمم بشكل جميل أداة إدارة ملاحظات العملاء التي تحدد جميع المربعات الخاصة ببرامج استطلاعات الرأي للمؤسسات. فهي سهلة الاستخدام، وتوفر إشارات مرئية للتفاعل بين لوحات المعلومات، وتحتوي على قواعد قائمة على الاستجابة لأسئلة المتابعة.
ومع ذلك، فهو يتميز بالنصوص التخاطبية. تعمل مجموعة الملاحظات المستندة إلى النصوص على تحسين معدلات فتح الاستبيان وإكماله مع خلق أقل قدر من الاحتكاك بين المستجيبين من المؤسسات.
أفضل الميزات #### Birdeye
- استخدم استطلاعات NPS المصممة لهذا الغرض لتحديد العملاء الذين يمكن أن يصبحوا أبطالاً للعلامة التجارية
- التمرير عبر الردود وتوجيه الملاحظات السلبية إلى تذاكر - كل ذلك ضمن صندوق وارد موحد
- فهم الخصائص الديموغرافية من خلال التجزئة والرؤى القائمة على الموقع
قيود عين الطائر
- اشتكى المستخدمون من أن الميزات الجديدة غالبًا ما يتم طرحها دون تنفيذ مناسب، مما يعرض البيانات واستقرار النظام للخطر
تسعير #### تسعير Birdeye
- البداية: تسعير مخصص
- النمو: التسعير المخصص
- هيمنة: تسعير مخصص: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات عين الطائر
- G2: 4.8/5 (أكثر من 2500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)
6. تايبفورم (الأفضل لقوالب الاستبيانات)
عبر نموذج الكتابة Typeform هو واحد من أكثر التضمينات شيوعًا في القائمة، ويجب أن أقول إن شهرته مستحقة عن جدارة. لقد ركزت Typeform على النماذج والاستطلاعات منذ اليوم الأول، وقد ساعدها ذلك على تحسين الميزات وتعزيز مكانتها في هذا القطاع.
وتتمتع هذه المنصة سهلة الاستخدام بقاعدة عملاء متنامية لسير عمل منشئ النماذج واستراتيجيات البحث المؤسسي.
ومع ذلك، فإن ميزتها البارزة هي العدد المذهل من القوالب. القوالب المعدة مسبقاً مصممة بشكل جميل، مع سهولة التخصيص والنشر السريع.
أفضل ميزات برنامج Typeform
- اختر أحد القوالب العديدة المنسقة مثلملاحظات 360 درجة، استبيان سلوك المستهلك، ونموذج استفسار المبيعات، ونموذج استبيان المبيعات، ونموذج استبيان التذبذب، وما إلى ذلك.
- احصل على تدريب عملي مع منشئي الاستبيانات والنماذج لإنشاء قنوات تعليقات تناسب أهدافك
- التكامل مع أكثر من 300 أداة أخرى لتحسين سير عملك الحالي
قيود Typeform
- يجب عليك الإجابة عن الأسئلة واحدًا تلو الآخر لأنه لا يسمح للمجيبين برؤية جميع الأسئلة في وقت واحد
تسعير #### تسعير Typeform
- الأسعار الأساسية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- زائد: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
TypeForm التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 750 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 850 تقييم)
7. SurveyMonkey Enterprise (الأفضل للأمان على مستوى المؤسسات)
عبر مؤسسة SurveyMonkey Enterprise يأخذ SurveyMonkey Enterprise الكفاءة الأساسية ل SurveyMonkey ويدعمها بمعالجة البيانات على مستوى المؤسسة لضمان شعور الشركات الكبيرة بالراحة في التعامل مع بيانات الاستطلاع. في الأساس، يعمل التطبيق بشكل أساسي على بديل لبرنامج SurveyMonkey الأصلي .
يقدم لك مساعد الذكاء الاصطناعي SurveyMonkey اقتراحات ونصائح حول سير العمل لمساعدتك في بناء الاستمارات. يمكنك مشاركة هذه الاستطلاعات من خلال الروابط والبريد الإلكتروني وحتى تضمينها في الموقع الإلكتروني. تساعدك أداة تحليل الاستبيانات على إجراء تحليل للمشاعر، وإنشاء سحابة من الكلمات وتصنيف الردود.
أفضل ميزات تطبيق SurveyMonkey Enterprise
- إنشاء وتشغيل إشعارات مخصصة لإكمال الاستطلاع وتقديم نتائج فورية للاستطلاعات المُحببة مثل الاختبارات
- تشفير بيانات المستجيبين وتأمين لوحات معلومات الاستطلاع من خلال تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والتوافق مع قانون حماية خصوصية التأمين الصحي وقانون التأمين الصحي وقانون حماية البيانات العامة
- الاستفادة من فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي لمراقبة حسابات SurveyMonkey Enterprise من خلال ربط موفر الهوية الخاص بك
قيود شركة SurveyMonkey Enterprises
- قد تطغى التحليلات المتقدمة على المستخدمين الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا أو معتادين على نظام SurveyMonkey البيئي
تسعير شركات SurveyMonkey Enterprises
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات شركات SurveyMonkey Enterprises
- G2: 4.4/5 (أكثر من 22,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
8. Survicate (الأفضل للاستطلاعات متعددة القنوات)
عبر Survicate هل سبق لك أن أردت إنشاء استبيانات ونشرها عبر المنتجات ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات دفعة واحدة؟ تقوم Survicate بشيء مماثل من خلال الأتمتة متعددة القنوات، والتي تلبي احتياجات كل مرحلة من مراحل رحلة المستخدم.
بدءًا من قياس تجربة المنتج من خلال استطلاعات الرأي التي يتم تشغيلها من خلال الأحداث إلى إجراء أبحاث الموقع الإلكتروني من خلال تكوين خصائص الزيارة، يُعد Survicate مثاليًا للمؤسسات التي تطلق حملات جمع الملاحظات على نطاق واسع عبر جميع نقاط الاتصال.
أفضل ميزات Survicate
- إضافة رمز التتبع عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والروابط لنشر ومراقبة الاستطلاعات المتعددة
- استخدام منطق متقدم لعرض الأسئلة ذات الصلة على المستجيبين بناءً على الردود السابقة
- جذب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى حملات الاستطلاع من خلال مشاركة الروابط المباشرة ورموز الاستجابة السريعة
قيود Survicate
- على الرغم من الترويج لجمع الاستبيانات متعددة القنوات، فإن لوحة التحكم لا تجمع نتائج الاستبيانات عبر القنوات، مما يحد من الرؤى
تسعير #### Survicate
- مجانًا للأبد: 25 ردًا/شهرًا
- الشركات: من 99 دولارًا شهريًا
- السعر: من 299 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات Survicate
- G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييم)
9. كوالارو (الأفضل لحث المستخدمين على تقديم الملاحظات)
عبر كوالارو تحلّ Qualaroo مشكلة رئيسية في جمع الملاحظات: الأسئلة السياقية. فهي تستخدم ميزة "التنبيه" الخاصة بها لتحليل محتوى الشاشة ونية المستخدم. يتيح ذلك لـ Qualaroo تقديم أسئلة ذات صلة وفريدة من نوعها تعمل على تحسين تجربة المستخدم ومعدل الاستجابة.
لتحقيق أقصى استفادة من Qualaroo، تحتاج إلى تضمين رمز الإعداد في مدير إشارات Google، وتحرير الأسئلة، وجمع الرؤى من خلال التنبيهات.
أفضل ميزات كوالارو #### أفضل ميزات كوالارو
- دمج معلمات الاستهداف المتقدمة مثل النطاقات الفرعية ومطابقة regex والهويات وموقع التمرير ونية الخروج في النماذج
- قم بتشغيل Qualaroo Nudge في نماذج فيجما وإنفيجن وأدوبي إكس دي لتحسين تطوير المنتج
- احصل على تحليل المشاعر والرؤى من خلال IBM Watson
قيود كوالارو
- القوالب منظمة على أساس الأهداف وليس حسب الأقسام، مما يجعل من الصعب على الفرق العثور على القالب المناسب
تسعير كوالارو
- مجاناً: حتى 50 رداً
- الشركات: 39.99 دولارًا لكل 100 رد شهريًا
تقييمات ومراجعات كوالارو
- G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)
10. سوزي إنسايتس (الأفضل لمنهجيات الاستطلاع المتقدمة)
عبر سوزي إنسايتس سوزي إنسايتس هي أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء
وبث عناصر العلامة التجارية في النماذج. فهو يحول الردود إلى استبيانات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من تنفيذ البيانات على الفور.
ومع ذلك، وباعتباره برنامج استبيان للمؤسسات، يتميز Suzy Insights بأنواع مختلفة من دعم الاستبيانات. من الاختبار الأحادي إلى تحليل TURF ورسم الخرائط الحرارية، إذا كنت ترغب في تجربة منهجيات مختلفة، فإن Suzy Insights هي أداتك.
أفضل ميزات سوزي إنسايتس
- تحويل الاستبيانات العادية إلى خط أنابيب قوي لجمع البيانات مع إعادة الاستهداف، ومنطق الاستبيان، ونقاط التنميط
- أتمتة عمليات تصدير PowerPoint و Excel لتوفير الوقت ومواصلة العمل مع مجموعتك الحالية
- تشغيل استطلاعات الرأي لحالات استخدام محددة مسبقاً مثل اختبار المفاهيم وتحليل المنافسين وتحديد ملامح المستهلكين
قيود سوزي إنسايتس
- على عكس تلخيص النتائج، يجب عليك إدخال بيانات كروستاب في PowerPoint يدويًا
- منحنى تعليمي حاد بالنسبة للأشخاص الذين بدأوا للتو في أبحاث المستهلكين
تسعير سوزي إنسايتس
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات سوزي إنسايتس #### تقييمات ومراجعات سوزي إنسايتس
- G2: 4.7/5 (أكثر من 125 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات متاحة
11. سوجوليتيكس (الأفضل لإدارة الاستبيانات والملاحظات الموحدة)
عبر سوغوليتكس تقدم Sogolytics مجموعة من أدوات إدارة الاستطلاعات والتجارب التي تعمل جنباً إلى جنب لتمنحك حلاً شاملاً لجمع البيانات. SogoSurvey و SogoCore هما منتجان رئيسيان استخدمتهما معًا للحصول على أفضل نتائج الاستطلاع.
يساعدك SogoSurvey على إنشاء استبيانات بسيطة عبر الإنترنت ومشاركتها، بينما يعمل SogoCore على ترقية سير العمل من خلال التوزيع متعدد القنوات، وإعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات.
أفضل ميزات SogoSurvey
- إنشاء تقارير استبيانات شاملة ومنفصلة في نفس الوقت لكل فريق وفئة سكانية
- تصدير البيانات إلى Sogolytics لمزيد من التحليل والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ
- أتمتة مدد الاستطلاع والدعوات والتذكيرات للبقاء على رأس أهداف الاستطلاع
قيود سوجوليتيكس
- قد يستغرق بعض الوقت للتعود على جميع أدوات وميزات سوجو
أسعار سوجوليتيكس
- SogoCore: تسعير مخصص
- SogoCX: تسعير مخصص
- SogoEX: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات سوجوليتيكس
- G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)
12. SurveyLegend (الأفضل للاستطلاعات الجذابة بصريًا)
عبر SurveyLegend في حين أن العديد من برامج المسح المؤسسية الأخرى مثقلة بسير العمل المعقد، فإن SurveyLegend يتبع نهجاً مختلفاً.
فهو يضفي طابعًا ديمقراطيًا على بناء الاستبيانات من خلال تبسيط الخطوات واستخدام التنبيهات المرئية التي تساعدك على تصميم نماذج رائعة. يمكنك الحصول على جميع الميزات الأساسية مثل العلامة التجارية، ومشاركة الروابط، والتضمين، والتحليلات من الدرجة الأولى.
SurveyLegend أفضل الميزات
- إنشاء الاستبيانات ومراقبتها عبر الأجهزة مع دعم سلس عبر المنصات
- إضافة التدفق المنطقي والفروع لتقسيم الاستبيانات إلى مسارات مختلفة لسهولة التجزئة
- إنشاء استطلاعات رأي من اليمين إلى اليسار مع دعم أصلي للغة RTL والتصميم والتحليلات
قيود SurveyLegend
- لا يحتوي الإصدار المجاني على خيار تصدير البيانات
تسعير #### تسعير SurveyLegend
- المبتدئ: مجاناً
- الإصدار الاحترافي: 19 دولارًا شهريًا
- الشركات: 39 دولارًا في الشهر
- الأجنبي: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات SurveyLegend
- G2: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)
تبسيط معالجة بيانات استطلاع رأي المؤسسات باستخدام ClickUp
تساعد معظم برامج استطلاعات الرأي المؤسسية المذكورة أعلاه في البحث والتحليلات، ولكنها نادراً ما تبسط العملية. يتميز ClickUp عن غيره لأنك لا تحتاج إلى أداة منفصلة من أجل طلب التعليقات ومعالجة البيانات المجمعة.
تعد ClickUp Forms جزءًا من منصة استبيانات مؤسسية مصممة بذكاء وتتضمن مهام ومستندات ولوحات معلومات مرئية وتقارير. ويمنحك واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء استبيانات مخصصة، وجمع الإجابات، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات استنادًا إلى رؤى تفصيلية.
جرِّب ClickUp للحصول على حل شامل لجمع بيانات الاستبيانات من الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين وتقسيمها وتحليلها. ابدأ مع ClickUp اليوم!