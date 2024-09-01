غالبًا ما يُنظر إلى مهنة المبيعات على أنها سريعة الوتيرة وعالية النشاط. فهي تنطوي على الحفاظ على مجموعة قوية من العملاء المحتملين، والقفز المتكرر من المكالمات إلى الاجتماعات، وتقديم عروض المبيعات التي تجذب الانتباه. لكنها أكثر من مجرد صخب.

في النهاية، بصفتك مندوب مبيعات، فأنت تسعى جاهداً لبناء علاقات حقيقية مع العملاء وتلبية احتياجاتهم. اعتنِ بذلك، وستعتني أهداف المبيعات والحوافز بنفسها.

إن العمل في مجال مبيعات البرمجيات يضعك في الخطوط الأمامية لمساعدة الشركات على استخدام البرمجيات لحل المشاكل. أنت لا تبيع منتجاً فقط هنا؛ فأنت كجزء من فريق المبيعات، تقدم حلولاً تكنولوجية يمكن أن تغير بشكل أساسي كيفية عمل الشركة.

إذاً، كيف تدخل في مجال مبيعات البرمجيات؟ ما هي مهارات المبيعات التي تحتاج إلى تطويرها؟ ما هي مهارات المبيعات التي تحتاج إلى تطويرها؟ يوم في حياة مدير المبيعات في عالم البرمجيات؟ هل من الممكن دخول مبيعات البرمجيات دون أي خبرة؟

ستجيب هذه المدونة على جميع أسئلتك حول كيفية الدخول في مبيعات البرمجيات. لنبدأ.

ما هي مبيعات البرمجيات؟

تشير مبيعات البرمجيات إلى عملية بيع منتجات أو خدمات البرمجيات للشركات أو الأفراد.

يمكن أن تشمل مبيعات البرمجيات البرمجيات داخل الشركة، والحلول القائمة على السحابة (SaaS)، ومختلف تطبيقات المبيعات غالبًا ما تكون مخصصة لتلبية احتياجات محددة، مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج الإنتاجية الشخصية.

تُعد مهنة مبيعات البرمجيات مثالية لأي شخص يستمتع بالجمع بين شغفه بالتكنولوجيا ومهارات الأشخاص.

وبصفتك متخصصاً في مبيعات البرمجيات، تحتاج إلى فهم متطلبات العملاء، وإثبات قيمة المنتج، وضمان رضا المشتري والاحتفاظ به من خلال تقديم الدعم.

ما هي وظيفة مندوب مبيعات البرمجيات؟

إذا كنت ستعمل في هذه المهنة، فإن دورك سيتضمن عادةً المهام والمسؤوليات التالية

الاتصال البارد، والتنقيب عن العملاء، والقيام بالتواصل معهم لتحديد العملاء المحتملين وإشراكهم كمندوب لتطوير المبيعات

لتحديد العملاء المحتملين وإشراكهم كمندوب لتطوير المبيعات فهم تحديات الصناعة الشائعة وتقديم عروض قيمة مخصصة من خلال العروض التوضيحية للمنتجات والعروض التقديمية كمهندس مبيعات

من خلال العروض التوضيحية للمنتجات والعروض التقديمية كمهندس مبيعات التفاوض على العقود وإتمام الصفقات من خلال إدارة التسعير والشروط والأحكام والشروط مع العملاء المحتملين كجزء من فرق المبيعات في المؤسسة

من خلال إدارة التسعير والشروط والأحكام والشروط مع العملاء المحتملين كجزء من فرق المبيعات في المؤسسة تشغيل خط أنابيب المشروعات، والتعامل مع تخطيط الحسابات، والتنبؤ لزيادة الإيرادات في المنطقة الجغرافية المخصصة كمسؤول تنفيذي للحسابات في صناعة البرمجيات

لزيادة الإيرادات في المنطقة الجغرافية المخصصة كمسؤول تنفيذي للحسابات في صناعة البرمجيات اكتشاف وإنشاء شراكات استراتيجية مع المؤثرين الخارجيين الرئيسيين لتوسيع نطاق رؤية المنتج والوصول إلى السوق باستخدام أدوات مبيعات مختلفة

لتوسيع نطاق رؤية المنتج والوصول إلى السوق باستخدام أدوات مبيعات مختلفة تقديم الدعم الفني للعملاء بعد شرائهم المنتج كجزء من تجربة المبيعات

بعد شرائهم المنتج كجزء من تجربة المبيعات الحفاظ على المعرفة والوعي بالحلول البرمجية وتقنيات المبيعات وتجربة مبيعات البرمجيات واستراتيجية المبيعات وتوليد العملاء المحتملين ومواكبة التغيرات التي تطرأ على صناعة التكنولوجيا

كم يتقاضى مندوب مبيعات البرمجيات؟

تُظهر الأبحاث أن متوسط الراتب الأساسي لمندوب مبيعات البرمجيات في الولايات المتحدة هو 100,993 دولارًا أمريكيًا، ومتوسط التعويض النقدي الإضافي هو 63,310 دولارًا أمريكيًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مكتب إحصاءات العمل يتوقع نموًا بنسبة 22% في صناعة تطوير البرمجيات بحلول عام 2030. بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن سبب وكيفية الدخول في مجال مبيعات البرمجيات، فإن المكافآت تثبت أن هناك فرص دخل كبيرة لمندوبي المبيعات ومديري مبيعات البرمجيات.

كيفية الدخول في مبيعات البرمجيات بدون خبرة: المسارات النموذجية والارتقاء بالمهارات من أجل تغيير المهنة

سواءً كنت طالباً تستكشف برامج الدراسات العليا أو شخصاً يتطلع إلى الانتقال إلى مبيعات البرمجيات من مهنة مختلفة، إليك كيفية الاستعداد للعمل في مجال مبيعات البرمجيات.

1. احصل على دورات تمهيدية في عملية المبيعات

يمكن أن توفر الشهادة في مجال الأعمال أو التسويق أو أي مجال ذي صلة المعرفة الأساسية، ولكنها ليست المسار الوحيد. بالنسبة لأولئك القادمين من خلفية غير تجارية، استكمل تعليمك بمجال تركيز إضافي لتوسيع نطاق مهاراتك.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد برنامجاً تدريبياً تقليدياً في مجال المبيعات، فاحصل على دورة تدريبية في المبيعات في إحدى الجامعات المحلية أو كليات المجتمع. واليوم، تقدم العديد من المعاهد التعليمية دروساً في مجال تطوير المبيعات، مما يمنحك الفرصة للتعلم من محترفين ذوي خبرة.

وبدلاً من ذلك، يمكنك الالتحاق بدورة تدريبية ذات صلة عبر الإنترنت لتطوير مهاراتك التقنية أو اختيار التدريب تحت إشراف مدير حسابات يبيع أدوات البرمجيات أو في مجال مبيعات ذي صلة.

2. طوّر المهارات اللازمة للدخول في مجال مبيعات البرمجيات

يجب أن يركز الطلاب والأشخاص الذين يرغبون في تغيير حياتهم المهنية على المزج بين المهارات الصعبة والشخصية.

على سبيل المثال، تعلم كيفية استخدام حل CRM، حيث إنه جزء لا يتجزأ من تتبع العملاء المحتملين و مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات وإعداد تذكيرات المتابعة، وتحليل بيانات المبيعات.

أدوات شائعة مثل Salesforce و HubSpot, كليك أب أو Zoho CRM موارد وشهادات مجانية يمكن أن تساعدك على تحسين هذه المهارة الصعبة.

بما أن دور المبيعات يتطلب تواصلاً فعالاً، فعليك صقل قدرتك على توضيح نقاط القوة في المنتج والإجابة على الاستفسارات بلباقة. يمكن أن يؤدي أخذ دورات في التحدث أمام الجمهور والتفاوض والتواصل الإقناعي إلى تعزيز هذه المهارة الناعمة.

بالإضافة إلى ذلك، ركز على الاستماع الفعال. يجب أن تكون قادرًا على فهم احتياجات العميل وتكييف عرضك الإعلاني وفقًا لذلك لتلبيتها. يجب أن يكون شعار "الاستماع أولاً، والتحدث لاحقاً" هو شعارك كمندوب مبيعات برمجيات.

3. عزز معرفتك التقنية

على الرغم من أنك لست بحاجة إلى أن تكون مبرمجًا، إلا أن امتلاكك لفهم أساسي لتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات وما إلى ذلك يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. ويمكنك بناء هذه المعرفة من خلال الالتحاق بدورات قصيرة على منصات التعلم الإلكتروني مثل Coursera أو Udemy أو LinkedIn Learning.

هناك طريقة فعالة أخرى لاكتساب الخبرة التقنية وهي التعرف على منتجات البرمجيات المحددة التي تهتم ببيعها. يمكنك القيام بذلك من خلال دراسة العروض التوضيحية للمنتجات، وقراءة الأوراق البيضاء، وحضور الندوات عبر الإنترنت، والاستماع إلى مدونات المبيعات الصوتية .

4. الحصول على خبرة في المبيعات أثناء العمل

إذا لم تكن لديك أي خبرة رسمية، فقم بتولي أدوار المبيعات المستقلة أو التعاقدية لبناء محفظة أعمالك.

على سبيل المثال، يمكنك الانضمام إلى شركة تقنية ناشئة وتقديم دعم مبيعات افتراضي لمدة ستة أشهر - أثناء حصولك على شهادتك. استكشف الفرص ذات الصلة على مواقع مثل Toptal و Upwork و CloudPeeps و Monster Jobs.

تذكر أنه حتى المشاريع قصيرة الأجل يمكن أن تساعدك على تطوير سجل حافل وتجعلك تشعر بالراحة في استخدام أدوات المبيعات لإدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، وتوليد العملاء المحتملين والتواصل معهم، إلخ.

أو ابحث عن التدريب الداخلي الذي يوفر لك فرصة التعرّف على عمليات المبيعات والتفاعل مع العملاء ومعرفة المنتجات، حتى لو لم تكن في دور المبيعات مباشرةً. سيساعدك هذا على بناء مهارات عملية وتكوين شبكة علاقات كمندوب مبيعات برمجيات.

يمكن أن يؤدي التدريب الداخلي أيضاً إلى عروض عمل بدوام كامل، مما يمنحك مساراً مباشراً في هذا المجال.

5. متابعة الشهادات

إذا كنت تستهدف نوعًا معينًا من البرامج، فاختر الشهادات التقنية.

على سبيل المثال، تُعد شهادة ممارس السحابة المعتمد من AWS مفيدة للتعرف على البرامج المستندة إلى السحابة، بينما تُعد Google Analytics مثالية لأدوات التحليلات.

خصص وقتًا لتعلم منهجيات المبيعات الفعالة مثل البيع عبر الإنترنت أو نموذج مبيعات المتحدي أو البيع الاستشاري. فهي توفر إطار عمل مدعوم بالأبحاث للعمل وإتمام الصفقات المعقدة مع عمليات البيع الموسعة.

كيفية التقدم لوظيفة مبيعات البرمجيات: نصائح للعثور على عمل في مجال مبيعات البرمجيات

1. قم بإعداد مواد طلبك

ابدأ بإنشاء أو تحديث سيرتك الذاتية.

ركز على الخبرة ذات الصلة، مثل إنجازاتك في المبيعات وإلمامك بمنتجات البرمجيات. سلّط الضوء على قدرتك على تحقيق أهداف المبيعات وإدارة علاقاتك مع العملاء وإتمام الصفقات باستخدام أدوات إنتاجية المبيعات .

إذا كنت قد قمت بالتدريب الداخلي أو وظائف مبيعات البرامج المستقلة، فقم بتضمين ذلك. هذا مهم بشكل خاص إذا كانت هذه هي الخبرة الوحيدة التي لديك في الوقت الحالي.

بعد ذلك، اكتب رسالة تغطية مقنعة. اشرح لماذا أنت مناسب تماماً وكيف ستفيد مهاراتك شركة البرمجيات. قم بتخصيص خطاب التقديم هذا لكل شركة تتقدم إليها.

💡 نصيحة احترافية: احرص دائمًا على أن يكون ملفك الشخصي على موقع LinkedIn محدّثًا ومُعدًا لأدوار مبيعات البرمجيات. قم بتضمين صورة احترافية، وعنواناً ذا صلة ومؤثر، وملخصاً مفصلاً لما ستقدمه.

2. البحث عن فرص عمل

هناك العديد من المواقع الإلكترونية حيث يمكنك العثور على قوائم وظائف المبيعات التقنية، بما في ذلك:

SimplyHired

إنديد

لينكد إن

AngelList

جلاسدور

استخدم خاصية البحث عن الوظائف في كل منصة لتصفية الوظائف حسب المسمى الوظيفي، والموقع، ومستوى الخبرة، وغير ذلك. يمكنك إعداد تنبيهات الوظائف لتلقي إشعارات حول الفرص الجديدة.

تنشر العديد من الشركات أيضاً فرص العمل الشاغرة مباشرةً على مواقعها الإلكترونية قبل إدراجها على لوحات الوظائف. يمكنك تحديد المؤسسات التي ترغب في العمل بها وزيارة صفحة الوظائف الخاصة بها بانتظام.

3. استفد من شبكة علاقاتك

إن التواصل الشبكي أداة قوية في تطوير حياتك المهنية في مجال مبيعات البرمجيات.

شارك في مؤتمرات وندوات الصناعة. انخرط مع اللاعبين الرئيسيين، وتعرف على أحدث الاتجاهات، وقم ببناء علاقات مفيدة. يمكنك أيضًا الانضمام إلى حلقات النقاش، وطرح الأسئلة، والتطوع في هذه الفعاليات لزيادة ظهورك.

يمكنك البحث عن مجموعات ومجتمعات LinkedIn المخصصة للتكنولوجيا والبرمجيات كخدمة والانضمام إليها، وهي مجموعات ومجموعات مخصصة لمحترفي مبيعات البرمجيات. شارك بنشاط في المناقشات وشارك المحتوى القيّم وتفاعل مع أعضاء المجموعة.

وأخيراً، استفد من شبكة خريجيك إذا كنت قد التحقت بالكلية أو مدرسة تجارية أو برنامج تدريبي معين. فالعديد من الخريجين على استعداد لمساعدة زملائهم الخريجين، خاصةً إذا كانت لديهم خلفية تعليمية مشتركة. تواصل معهم، واطلب المشورة، واستفسر عما إذا كانوا يعرفون أي وظائف شاغرة.

يمكن أن تكون الإحالات أكثر فعالية بكثير من تقديم طلب وظيفة أو رسالة باردة على LinkedIn.

4. الاستعداد لمقابلات العمل

تذكر أنه لا يوجد شيء اسمه مندوب مبيعات بالفطرة. يأخذ مندوبو المبيعات العظماء التحضير بجدية ويصقلون مهاراتهم بمرور الوقت بالممارسة والخبرة.

وتنطبق هذه الفكرة حتى عند العثور على وظيفة.

بمجرد تقديم طلبك، استعد لإجراء المقابلات.

تعرّف على الأسئلة الشائعة، مثل "كيف تتعامل مع الاعتراضات؟" أو "صِف لنا الوقت الذي حوّلت فيه عميلاً محتملاً إلى عميل" يجب أن تكون قادرًا على مناقشة نهج المبيعات الخاص بك، وكيفية إدارتك للعملاء المحتملين، ومدى براعتك في التعامل مع أدوات أتمتة المبيعات .

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركات أن يكون لدى المرشحين فهم قوي للمنتجات التي يبيعونها. لذلك، قم بالبحث عن البرنامج - افهم ميزاته وفوائده وكيفية مقارنته بالمنافسين.

إن إظهار معرفتك بالمنتج أثناء المقابلة يُظهر أنك جاد بشأن الوظيفة وجاهز لبدء العمل.

5. حافظ على المثابرة ومتابعة الطلبات

بعد المقابلة، أرسل إلى الشخص (الأشخاص) الذي أجرى المقابلة رسالة شكر عبر البريد الإلكتروني. عبّر في البريد الإلكتروني عن تقديرك للفرصة التي أتيحت لك وكرر بإيجاز حماسك للوظيفة وسبب كونك مناسبًا لها. يمكن لهذه البادرة البسيطة أن تترك انطباعاً إيجابياً لدى فريق التوظيف.

إذا لم تتلقَ رداً بعد فترة معقولة، تابع الأمر بأدب. أعد التأكيد على اهتمامك بالمنصب واستفسر عن حالة طلبك. يمكن أن تبقيك هذه المتابعة في صدارة اهتماماتك مع استمرار عملية التوظيف.

## كيف تستعد لدورك في مجال مبيعات البرمجيات مع ClickUp

على الرغم من أنه يمكنك إدارة أهدافك التعليمية باستخدام القلم والورقة أو جدول بيانات أو مستند Google، إلا أن ذلك قد لا يكفي على المدى الطويل. ما تحتاجه هو منصة لا تتعقب تقدمك فحسب، بل تساعدك أيضًا على وضع خطة لمواصلة التعلم وسد الثغرات في المهارات.

وهنا يأتي دور انقر فوق للمبيعات يدخل في الصورة. واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة غنية من الميزات التي تلبي الاحتياجات الفريدة لكل محترف مبيعات طموح. وبفضل أكثر من 1000 نموذج، يساعدك على تنظيم المهام، وتحديد أهداف واضحة، وأتمتة التذكيرات، مما يسهل سير عمل المبيعات.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب القائمة بواسطة ClickUp لتنظيم المعلومات وتصنيفها.

قالب قائمة #### من ClickUp

قالب قائمة ClickUp

أنجز المزيد من المهام في وقت أقل مع قالب القائمة من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

تقسيم المهام المعقدة إلى أجزاء أصغر - على سبيل المثال، إعداد السيرة الذاتية، والتقدم لوظيفة/التدريب، وتعلم استخدام برامج المبيعات المختلفة

تحديد أولويات العناصر حسب الأهمية والضرورة الملحة

إضافة حالات مخصصة مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" لكل مهمة

قالب كانبان كليك أب كانبان

أداة أخرى مفيدة هي قالب كانبان الخاص ب ClickUp . يساعد على زيادة وضوح كل مهمة في رحلة المبيعات الخاصة بك.

قالب كانبان الخاص بـ ClickUp

يمكّنك أيضًا من:

إعداد إشعارات للبقاء على اطلاع دائم برحلتك التعليمية

تصنيف وإضافة سمات إلى أهداف ClickUp للسياق

وضع العلامات وتعيين المهام الفرعية المتداخلة وإنشاء تبعيات المهام لإدارة سير عملك بكفاءة

ClickUp Dashboards

إلى جانب هذه القوالب، فإن لوحات معلومات ClickUp تمنحك هذه الميزة نظرة عامة سريعة على أهدافك التعليمية ومعالمك الرئيسية. فهي تضمن لك البقاء على المسار الصحيح دون تشتيت انتباهك.

الخلطة السرية لنجاحك - لوحات معلومات ClickUp Dashboards

يمكنك تخصيص طرق عرض الواجهة الخاصة بك لتناسب تفضيلاتك، سواء كنت تفضل القائمة أو لوحة كانبان أو الجدول للوضوح البصري.

على سبيل المثال، باستخدام عرض تقويم ClickUp يمكنك سحب المهام وإفلاتها لسهولة جدولة المهام ودمجها مع تقويم Google الخاص بك.

إدارة المشاريع وتنظيمها، وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، تعلّم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات التدريب.

لنفترض أنك تريد معلومات محددة حول موقفك من مهمة أو هدف معين. في هذه الحالة، يمكنك استخدام انقر فوق الدماغ للبحث الفوري واسترداد المعلومات من أي لوحة تحكم في مساحة العمل الخاصة بك.

أطلق العنان للإبداع، وأنشئ القوالب، أو أنشئ نسخًا بسرعة البرق مع أفضل شريك للعصف الذهني في العالم

يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت والجهد، خاصةً إذا كنت ترغب في إدارة جدولك الزمني بالكامل على منصة برمجية واحدة مثل ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك ClickUp Brain، وهو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، على صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتوعية في غضون ثوانٍ. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لوظائف المبيعات للمبتدئين حيث تحتاج إلى أن تكون رسائلك الإلكترونية واضحة وصحيحة نحويًا.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لكتابة وتحرير وتلخيص وتدقيق وترجمة أي نوع من النصوص في مستندات ClickUp

يمكنك أيضًا الاعتماد على ClickUp Brain لصياغة سيرتك الذاتية بشكل احترافي وضمان عدم سقوط أي شيء مهم في الشقوق.

ومن الميزات المفيدة الأخرى لمحترفي المبيعات الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم نموذج أهداف ClickUp الذكية .

قالب الأهداف الذكية ClickUp Smart Goals Template

قالب أهداف ClickUp الذكية

يمكّنك هذا القالب من تحديد أهداف SMART. يرمز SMART إلى أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون هدف SMART لمحترف المبيعات: إكمال دورة تدريبية للحصول على شهادة قوة المبيعات في غضون ثلاثة أشهر من خلال تقسيمها إلى مراحل أسبوعية يتم تتبعها من خلال ClickUp.

ومع ذلك، فإن استخدام ClickUp لا يقتصر فقط على بناء الخبرة المطلوبة للعمل في مجال مبيعات البرمجيات بشكل مطرد؛ بل هو أيضًا أحد النماذج الرائدة في أدوات تمكين المبيعات في السوق

عندما بدء عمل جديد في مبيعات البرمجيات، فإن أحد الأصول القيمة التي يمكنك أن تجلبها إلى فريقك هي القدرة على الاستفادة من التكنولوجيا بفعالية.

تخيل كم يمكن أن تكون أكثر كفاءة إذا لم تكن مضطرًا إلى إعادة اختراع العجلة مع كل رسالة بريد إلكتروني أو اقتراح أو متابعة. بصفتك مدير مبيعات برمجيات جديد، فإن استخدام القوالب يضمن لك أن تكون رسائلك وتتبع العملاء المحتملين وجدول المبيعات منظمًا واحترافيًا ومتوافقًا مع استراتيجية فريقك.

قالب خطة مبيعات ClickUp

نموذج قالب خطة مبيعات ClickUp يتيح لك وضع أهداف ذات مغزى وتتبعها، وتنظيم المعلومات حول قاعدة عملائك في مكان واحد، والوصول إليها بسهولة عند الحاجة.

قالب خطة مبيعات ClickUp

استخدم هذا القالب لـ

إنشاء هيكل واضح لتحديد أهداف المبيعات وتتبعها

تحليل بيانات المبيعات والأداء لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ

إنشاء استراتيجيات لإطلاق منتجات جديدة وتحسين تجربة العملاء

تحديد جداول زمنية للمهام، ومراقبة التقدم المحرز، وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

هذه نماذج خطة المبيعات تمكنك من إدارة حجم أكبر من العمل بثقة، حيث إنها تلغي الحاجة إلى العصف الذهني اليدوي لمحتوى مقترحات المبيعات.

ابدأ رحلة مبيعات البرمجيات الخاصة بك بشكل صحيح

تتمحور المبيعات حول تقديم قيمة لا تُقاس لعملائك؛ ومبيعات البرمجيات ليست استثناءً.

تكمن الإجابة على سؤالك - كيفية الدخول في مبيعات البرمجيات في أفضل الممارسات التالية:

استمر في التعرف على أنواع مختلفة من منتجات البرمجيات التي قد تبيعها، مثل البرمجيات كخدمة وحلول المؤسسات والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأجهزة المحمولة، واحرص على تنمية مهاراتك في هذا المجال

تعرّف على اتجاهات الصناعة، وشركات البرمجيات المهمة في مجال تخصصك، ومتطلبات العملاء العامة

مع استراتيجيات المبيعات والنصائح التي شاركناها في هذه المدونة، من المؤكد أنك ستحصل على انطلاقة قوية في مبيعات البرمجيات. وبالطبع، للحصول على أداة ديناميكية لإدارة المشاريع والمبيعات لتكون حليفك في رحلتك التعليمية وحياتك المهنية في مبيعات البرمجيات، يمكنك دائماً الاعتماد على ClickUp. اشترك في ClickUp مجانًا وحقق أهداف مبيعات برامجك بسهولة. كل التوفيق!