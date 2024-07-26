كيفية تنفيذ الإدارة اللينة للمشاريع

بصفتك مدير مشروع، ربما تكون على دراية بالفعل بمدى صعوبة بعض المشاكل، مثل إدارة المهام المتأخرة دون الشعور بالإرهاق والضغط غير المبرر على فريقك.

عندما تقوم بمئات المهام في وقت واحد لضمان التسليم في الوقت المحدد، فأنت بحاجة إلى استراتيجيات عملية لإدارة عبء العمل.

تتمحور الإدارة اللينة للمشاريع حول العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر. فهي تركز على أن تكون أكثر كفاءة وتقلل من العمليات المهدرة. وعلى عكس إدارة المشاريع التقليدية، التي تعتمد على مراحل ثابتة، فإن هذا النهج يركز على المرونة والتكيف، مما يمنحك المزيد من التحكم في نتائج المشروع.

إلى جانب أجايل، تعتبر منهجية اللين واحدة من أكثر منهجيات إدارة المشاريع شيوعًا في الممارسة العملية اليوم. كيف يختلفان؟ وهل يمكن القول إن إحداهما أفضل من الأخرى؟

دعنا نستكشف بسرعة الاختلافات بين إدارة المشاريع المرنة والرشاقة قبل أن نتعمق في الأولى وتطبيقها.

الإدارة المرنة مقابل الإدارة الرشيقة للمشروعات

كلاهما إدارة المشاريع المرنة والرشيقة تنطبق المنهجيات في الغالب على تطوير البرمجيات والتصنيع والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات.

تقضي إدارة المشاريع المرنة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما لديك. فهي تفحص باستمرار الطريقة التي تتم بها الأمور لإيجاد و التخلص من الخطوات غير الضرورية، والتأكد من أن المنتج النهائي ذو قيمة للعميل.

ومع ذلك، تدرك "أجايل" أن خطط المشروع ليست ثابتة. يعرف مديرو المشاريع الرشيقة أن الخطط يمكن أن تخرج عن مسارها، وهم بارعون في التعامل مع متطلبات المشروع المتغيرة. فهم يقدمون المشاريع في أجزاء صغيرة ومتكررة، ويقومون باختبار وتعديل نهجهم باستمرار بناءً على ملاحظات العملاء لإنجاح المشروع.

فهم إدارة المشاريع المرنة

لا تقتصر إدارة المشاريع المرنة على توفير المال والموارد فقط. فهي تستخدم الكمية المثالية من الأدوات والقوى العاملة لتقديم ما يحتاجه العميل بالضبط عندما يحتاج إليه. الأمر كله يتعلق باستخدام العدد المناسب من الأشخاص والأدوات المناسبة لإنجاز المهمة.

ومن خلال التخلص من العمليات المهدرة [مثل فترات الانتظار أو الميزات غير الضرورية]، يساعدك نظام اللين:

تقليص التكاليف والجداول الزمنية للمشروعات

والجداول الزمنية للمشروعات تعزيز رضا العملاء من خلال خدمة أفضل

من خلال خدمة أفضل الاستفادة من إمكانات فريقك من خلال زيادة الإنتاجية والكفاءة

والكفاءة اكتساب رؤية واضحة تمامًا للمشروع على مستوى الفريق

للمشروع على مستوى الفريق تقديم عمل أعلى جودة مع قيمة أكبر للعميل

أعلى جودة مع قيمة أكبر للعميل إتقان فن تحديد أولويات المهام بفعالية

والآن، دعنا نتعرف على المبادئ الأساسية التي تجعل إدارة المشاريع اللينة فعالة للغاية.

ركائز الإدارة اللينة

بغض النظر عن المكان الذي تستخدم فيه اللين، يظل المبدأ الأساسي هو نفسه: تقديم أقصى قيمة من خلال القضاء على العمليات المهدرة.

ولكن ما هو الهدر؟

يستخدم اللين ثلاثة مصطلحات يابانية رئيسية هي مودا ومورا وموري، التي طورها نظام تويوتا للإنتاج [TPS]، لـ تحديد الهدر. دعونا نفصلها.

مودا [[無無駄] هو أي نشاط يستنزف الموارد ولا يضيف شيئًا للعميل . التمسك بعمل غير مكتمل، أو إنتاج الكثير، أو خلق عيوب كلها أمثلة رئيسية. تخيل أنك تعد شطيرة لصديق. تقطيع كل الخضراوات واستخدام نصفها فقط سيكون موضة

[[無無駄] هو أي نشاط . التمسك بعمل غير مكتمل، أو إنتاج الكثير، أو خلق عيوب كلها أمثلة رئيسية. تخيل أنك تعد شطيرة لصديق. تقطيع كل الخضراوات واستخدام نصفها فقط سيكون موضة مورا [むら] يشير إلى عدم التكافؤ في سير عملك، مثل أعباء العمل غير المتوازنة . فكّر في الانتظار في طابور الانتظار في المتجر - في دقيقة واحدة يكون سريعًا، وفي الدقيقة التالية يكون بطيئًا. يخلق الموري التأخير والإحباط لجميع المعنيين

[むら] يشير إلى عدم التكافؤ في سير عملك، مثل . فكّر في الانتظار في طابور الانتظار في المتجر - في دقيقة واحدة يكون سريعًا، وفي الدقيقة التالية يكون بطيئًا. يخلق الموري التأخير والإحباط لجميع المعنيين موري [[無理] هو التحميل الزائد على فريقك أو معداتك لتحقيق أهداف غير واقعية. إنه مثل دفع آلة إلى ما يتجاوز قدرتها. يمكن أن يؤدي موري إلى الإرهاق والأخطاء

لنفترض أن فريقك لديه سبعة مبرمجين يعملون على الميزات ولكن ثلاثة مختبرين فقط لمراجعة عملهم [Mura]. هذا يخلق عنق زجاجة حيث تتراكم الميزات في انتظار اختبارها [موري]، مما يثقل كاهل المختبرين لديك [موري]. يمكن أن يؤدي التسرع في الاختبار بسبب هذا الحمل الزائد إلى انزلاق الأخطاء من خلال [موري]، مما يؤدي في النهاية إلى تقديم برنامج معيب إلى العميل. من خلال معالجة كل هذه الأمور الثلاثة، يمكنك تبسيط سير عملك وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

كيف يشجع معهد إدارة المشاريع [PMI] على تبني نهج اللين من أجل سير عمل فعال

معهد إدارة المشاريع [PMI] هو الجمعية المهنية الرائدة في العالم لإدارة المشاريع. تأسس عام 1969 تخدم أكثر من 3 ملايين محترف في كل بلد تقريباً.

يدرك معهد إدارة المشاريع أن اللين هو أداة فعالة لزيادة كفاءة المشروع وتقديم القيمة. إليك كيفية تعزيز معهد إدارة المشاريع لثقافة اللين:

دمج مبادئ اللين: قام معهد مديري المشتريات بدمج مبادئ اللين الرئيسية، مثل القضاء على الهدر وتعظيم التعلم، في أطر عمل إدارة المشاريع وأفضل الممارسات. فكر في الأمر على أنه كفاءة مثبتة مسبقًا لمشاريعك

قام معهد مديري المشتريات بدمج مبادئ اللين الرئيسية، مثل القضاء على الهدر وتعظيم التعلم، في أطر عمل إدارة المشاريع وأفضل الممارسات. فكر في الأمر على أنه كفاءة مثبتة مسبقًا لمشاريعك اللين لجميع المشاريع: يدعو معهد مديري المشتريات إلى تطبيق التفكير المرن في جميع مراحل المشروع. بناء ناطحة سحاب؟ تطوير تطبيق متطور؟ يمكن أن يساعدك التفكير المرن على تقديم أقصى قيمة ممكنة، بغض النظر عن المشروع

يدعو معهد مديري المشتريات إلى تطبيق التفكير المرن في جميع مراحل المشروع. بناء ناطحة سحاب؟ تطوير تطبيق متطور؟ يمكن أن يساعدك التفكير المرن على تقديم أقصى قيمة ممكنة، بغض النظر عن المشروع موارد معهد إدارة المشاريع المرنة: يقدم معهد إدارة المشاريع موارد تعليمية وندوات عبر الإنترنت وبرامج تدريبية خاصة بتطبيق مبادئ الإدارة المرنة في إدارة المشاريع. سيزودك هذا الأمر أنت وفريقك بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبني عقلية الإدارة المرنة وتحسين عملياتك بشكل حقيقي

يقدم معهد إدارة المشاريع موارد تعليمية وندوات عبر الإنترنت وبرامج تدريبية خاصة بتطبيق مبادئ الإدارة المرنة في إدارة المشاريع. سيزودك هذا الأمر أنت وفريقك بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبني عقلية الإدارة المرنة وتحسين عملياتك بشكل حقيقي شهادة الاعتماد المرن: يقدم معهد إدارة المشاريع شهادات متخصصة مثل شهادة الممارس المعتمد من معهد إدارة المشاريع الرشيقة [PMI-ACP] التي تعترف بالخبرة في منهجيات الرشيقة والمرونة في تنفيذ المشاريع

يعتبر معهد إدارة المشاريع (PMI) أن أدوات إدارة المشاريع المرنة عنصر أساسي في تعزيز أداء المشروع وتوفير أقصى قيمة للعملاء. وتوفر برامج التدريب والشهادات التي يقدمها المعهد للمتخصصين في المشاريع الأدوات التي يحتاجونها لاستخدام منهجيات الإدارة اللينة مبادئ إدارة المشاريع وتحقيق نتائج ناجحة للمشروع.

منهجية الإدارة اللينة وطريقة تويوتا

أنت تعلم بالفعل أن منهجية اللين لم تتم صياغتها كنظرية في المختبر. بل كانت حلاً عمليًا للاحتياجات والمشاكل الواقعية التي تواجهها نظام تويوتا للإنتاج *[TPS] .

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت موارد اليابان محدودة. وكان على شركة تويوتا أن تكون فعالة بمواد وقوى عاملة محدودة. وبدأوا في إعادة التفكير في عمليات التصنيع التقليدية. تاييتشي أوهنو، مهندس صناعي في شركة تويوتا ، طور المبادئ الأساسية لنظام اللين. كان تركيزه ينصب بشكل أساسي على تقديم القيمة للعميل والتخلص من كل ما لا يساهم في ذلك، أي الهدر.

ولكن ليست كل النفايات متساوية. هناك طرق مختلفة لتصنيف الهدر في إدارة المشاريع المرنة.

النوع الأول من الهدر هي الأنشطة التي لا تزال ضرورية لإنجاز المشروع. ومن الأمثلة على ذلك عمليات التفتيش على السلامة أو إجراءات الامتثال التنظيمي. وعلى الرغم من أنها لا تضيف قيمة مباشرة للمنتج، إلا أنه لا يمكن إلغاؤها بالكامل

هي الأنشطة التي لا تزال ضرورية لإنجاز المشروع. ومن الأمثلة على ذلك عمليات التفتيش على السلامة أو إجراءات الامتثال التنظيمي. وعلى الرغم من أنها لا تضيف قيمة مباشرة للمنتج، إلا أنه لا يمكن إلغاؤها بالكامل النوع 2 مودا هي الأنشطة التي يجب إلغاؤها لأنها لا تضيف أي قيمة. أمثلة على ذلك تشمل الاجتماعات غير الضرورية، أو التواصل غير الواضح الذي يؤدي إلى إعادة العمل، أو الانتظار بسبب سوء التخطيط

المبدأ الأساسي الآخر الذي يكمل هذا النهج هو كايزن، الفلسفة اليابانية للتحسين المستمر. وتدعو هذه الفلسفة إلى تحليل العمليات باستمرار، وتحديد مجالات الحد من الهدر، ومحاولة أن تكون أكثر كفاءة دائمًا.

في عام 1990، كتاب جيمس ووماك الآلة التي غيرت العالم ' شاع هذا المصطلح وساعد في نشر مبادئ تويوتا اللين وكايزن خارج نطاق صناعة السيارات.

المبادئ والمراحل الرئيسية الخمسة لإدارة المشاريع اللينة

عبر مؤشر مديري المشتريات الإدارة اللينة للمشروعات ليست حلاً سريعًا؛ إنها رحلة تتكشف في خمس مراحل، والتي تُعرف أيضًا باسم المراحل الخمس الأساسية مبادئ منهجية الإدارة اللينة .

1. تعريف القيمة

قبل أن تبني أي شيء، افهم ما تعنيه "القيمة" بالنسبة لعميلك.

لنفترض أنك فريق تطوير برمجيات يقوم ببناء تطبيق جديد للياقة البدنية. هل "القيمة" هي جهاز تعقب السعرات الحرارية الفاخر أم تطبيق بسيط وسهل الاستخدام يساعد الناس على البقاء متحمسين؟ تحدث إلى المستخدمين المحتملين، واجمع ملاحظاتهم، وحدد الميزات التي تهم أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

2. رسم خريطة لتدفق القيمة

عبر مؤشر مديري المشترياتتخطيط تدفق القيمة : قم بتحليل كل خطوة متضمنة في تقديم تلك القيمة. حدد و تخلص من أي هدر [Muda].

لنفترض أن عملية مشروع تطوير تطبيقك تتضمن جولات متعددة من مراجعات التصميم والمراجعات المطولة للأكواد البرمجية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختناقات وتأخيرات. قم بتخطيط العملية بأكملها، وحدد الخطوات التي لا تساهم بشكل مباشر في تحسين التطبيق [مثل إعادة صياغة الكثير من التصميمات]، وقم بتبسيط سير العمل.

3. إنشاء التدفق

فكر في مشروعك كخط تجميع. رتب الأنشطة ذات القيمة المضافة في تدفق سلس ومستمر.

على سبيل المثال، قسّم تطوير تطبيقك إلى مهام أصغر يمكن التحكم فيها. استخدم لوحات كانبان لتصور سير العمل، وتحديد أولويات المهام، وتحديد أي عوائق قد تبطئ التقدم.

4. إنشاء السحب

الرد على طلب العملاء الفعلي، وليس الاتجاهات أو التنبؤات. إنتاج ما هو مطلوب فقط عند الحاجة إليه.

على سبيل المثال، خذ الأمور خطوة بخطوة. وبدلاً من محاولة القيام بكل شيء دفعة واحدة، قم بإصدار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق [MVP] أولاً واجمع الملاحظات. استخدم التعليقات لمعرفة أي ميزة في التطبيق تحتاج إلى العمل عليها بعد ذلك. بهذه الطريقة، ستتأكد من أنك تقوم ببناء الميزات التي يريدها الناس بالفعل وتتجنب إضاعة الوقت على أجراس وصفارات [قد تكون غير ضرورية].

5. ابحث عن الكمال

التحسين المستمر هو قلب النظام المرن، والكفاءة هي عقله. ابحث دائمًا عن طرق لتبسيط عمليات المشروع.

على سبيل المثال، عقد مناقشات منتظمة للفريق لتحديد ما يعمل بشكل جيد في التطبيق وما يحتاج إلى تحسين. شجع أعضاء الفريق على اقتراح أفكار جديدة لتحسين التطبيق، مهما كانت صغيرة. استمر في تعديل سير العمل لتحسين السرعة والكفاءة والدقة في المستقبل.

اللين مقابل الرشيق مقابل الرشيق المتدرج مقابل الرشيق المتدرج مقابل الرشيق السداسي سيجما

بينما تركز كل من اللين والأجايل والأجايل المتدرجة على التحسين، إلا أنها تختلف في أهدافها. فالمرونة تتصدى للهدر في أي عملية؛ بينما تزدهر الأجايل في التكيف مع احتياجات المشروع المتغيرة؛ وتنسق الأجايل المتدرجة ممارسات الأجايل للمشاريع الكبيرة. تمزج منهجية Lean Six Sigma بين التركيز على تقليل الهدر في اللين مع التحليل الإحصائي في Six Sigma لتحسين العمليات الحالية.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه الاختلافات.

ميزة اللينية الرشيقة الرشيقة المتدرجة اللينية السداسية سيجما التركيز القضاء على الهدر وتعظيم القيمة المقدمة القدرة على التكيف والاستجابة للتغيير مواءمة الفرق والمشاريع الكبيرة تقليل العيوب وتحسين كفاءة العمليات مراحل المشروع غير محددة بدقة، التحسين المستمر سباقات السرعة التكرارية مع التخطيط المرن أطر عمل لتوسيع نطاق أجايل عبر المؤسسات الكبيرة نهج قائم على البيانات لتحسين العملية إدارة المشاريع تبسيط سير العمل وتقليل الهدر نهج تعاوني يركز على العملاء أطر عمل لتنسيق الفرق الكبيرة نهج قائم على البيانات ومبني على الإحصاءات إدارة التغيير يشجع على التحسين المستمر يتبنى التغيير والتكرار أطر عمل لإدارة التغيير المعقد عبر فرق كبيرة نهج قائم على البيانات لتحسين العمليات مناسب لـ مشاريع محددة بشكل جيد مع اقتراح قيمة واضحة مشاريع ذات متطلبات متغيرة أو نتائج غير مؤكدة مشاريع كبيرة ومعقدة مع فرق متعددة مشاريع ذات عيوب أو تهدف إلى تحقيق كفاءة عملية عالية أمثلة التصنيع وتطوير البرمجيات تطوير البرمجيات والحملات التسويقية تطوير برمجيات المؤسسات وإطلاق المنتجات على نطاق واسع التصنيع وعمليات خدمة العملاء

دعنا نفصل كل نموذج من هذه النماذج ونتعلم كيفية تطبيقها.

1. إدارة المشاريع اللينة

تركز الإدارة اللينة على تجنب الهدر [Muda] وتعظيم القيمة المقدمة للعميل.

مثال: يطبق أحد المستشفيات نظام الإدارة اللينة لتبسيط عمليات استقبال المرضى، مما يقلل من أوقات الانتظار ويحسن من رضا المرضى

يطبق أحد المستشفيات نظام الإدارة اللينة لتبسيط عمليات استقبال المرضى، مما يقلل من أوقات الانتظار ويحسن من رضا المرضى لماذا تختار نهج اللين: رائع للمشاريع ذات القيمة الواضحة والحد الأدنى من التغييرات في المتطلبات. اللين جيد في تحسين سير العمل وتحقيق أقصى استفادة من المشاريع المحددة جيدًا

2. إدارة المشاريع الرشيقة

تتعلق الرشيقة بالقدرة على التكيف والاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة من خلال دورات تطوير قصيرة ومرنة [سباقات السرعة]

مثال: يستخدم فريق تطوير البرمجيات أسلوب أجايل لتطوير تطبيق جديد للهواتف المحمولة. ويقومون بجمع ملاحظات المستخدمين بعد كل سباق سريع وتكييف الميزات بناءً على تلك الملاحظات

يستخدم فريق تطوير البرمجيات أسلوب أجايل لتطوير تطبيق جديد للهواتف المحمولة. ويقومون بجمع ملاحظات المستخدمين بعد كل سباق سريع وتكييف الميزات بناءً على تلك الملاحظات لماذا تختار أجايل: ممتاز للمشاريع ذات المتطلبات المتطورة أو النتائج غير المؤكدة. تتيح لك أجايل تعديل مسارك بناءً على المعلومات الجديدة، مما يجعلها مثالية للمشاريع في البيئات المتغيرة

3. إدارة المشاريع الرشيقة المتدرجة

التأكد من أن الفرق والمشاريع الكبيرة في الشركة تعمل معًا بينما تلتزم بمبادئ أجايل

مثال: يطبق أحد البنوك الكبيرة إطار عمل رشيق متدرج [مثل SAFe] لإدارة تطوير منصة مصرفية جديدة عبر الإنترنت عبر فرق متعددة

يطبق أحد البنوك الكبيرة إطار عمل رشيق متدرج [مثل SAFe] لإدارة تطوير منصة مصرفية جديدة عبر الإنترنت عبر فرق متعددة لماذا تختار أجايل المتدرجة: عندما يكون لديك مشاريع كبيرة مع الكثير من الفرق والأجزاء المتحركة، فأنت بحاجة إلى طريقة لإدارة كل ذلك. قد لا تفي أساليب أجايل التقليدية بالغرض، لذلك عليك أن تتكيف وتتوسع للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة

4. Lean Six Sigma

نهج يعتمد على البيانات ويجمع بين مبادئ اللين في الحد من الهدر وتركيز سداسية سيجما على الحد من العيوب وتحسين العمليات. وهو يستخدم دورة DMAIC [تحديد-قياس-تحليل-تحسين-مراقبة-التحسين المستمر] للتحسين المستمر.

مثال: تستخدم إحدى شركات التصنيع نظام Lean Six Sigma لتحديد العيوب في خط إنتاجها وإزالتها، مما يقلل من الهدر ويحسن جودة المنتج

تستخدم إحدى شركات التصنيع نظام Lean Six Sigma لتحديد العيوب في خط إنتاجها وإزالتها، مما يقلل من الهدر ويحسن جودة المنتج لماذا تختار Lean Six Sigma: إنها مثالية للعمليات الحالية التي تحتاج إلى تحسينها لتحسين الجودة. يسهّل النهج القائم على البيانات العثور على المشاكل وتتبع التقدم المحرز

أيهما يجب أن تختار؟

أنت بحاجة إلى نموذج إدارة المشروع الذي يلبي احتياجاتك. إليك كيفية تحديد احتياجاتك:

نطاق المشروع ومتطلباته: بالنسبة للمشاريع المحددة جيدًا مع الحد الأدنى من التغييرات، قد يكون نهج الليّن هو أفضل طريقة للمضي قدمًا. أما بالنسبة للمشاريع ذات المتطلبات المتغيرة، فإن الأجايل هي الأنسب

بالنسبة للمشاريع المحددة جيدًا مع الحد الأدنى من التغييرات، قد يكون نهج الليّن هو أفضل طريقة للمضي قدمًا. أما بالنسبة للمشاريع ذات المتطلبات المتغيرة، فإن الأجايل هي الأنسب حجم المشروع ودرجة تعقيده: بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة ذات الفرق المتعددة، يوفر نظام أجايل المتدرج إطار عمل للتنسيق

بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة ذات الفرق المتعددة، يوفر نظام أجايل المتدرج إطار عمل للتنسيق التركيز على تحسين العمليات: إذا كان تقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة هما هدفك الرئيسي، فإن نظام Lean Six Sigma هو الخيار الأفضل

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون النهج الهجين الذي يجمع بين عناصر من عمليات إدارة المشاريع المختلفة هو الاستراتيجية الأكثر فعالية لخطة إدارة مشروعك.

تطبيق نهج اللين في العالم الحقيقي

إن مجرد اختيار أي طريقة لإدارة المشاريع لن يضمن لك النجاح - سواء كانت رشيقة أو مرنة. لإدارة المشاريع بفعالية باستخدام هذه الأساليب تحتاج إلى إدارة المشروع برنامج يوفر وظائف محددة:

إدارة المهام والمشروعات: يجب أن تكون قادرًا على تقسيم المشاريع المعقدة إلى خطوات قابلة للإدارة ومحددة جيدًا وقابلة للقياس والتتبع. يجب أن يتعامل البرنامج مع إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها لمشاريعك

يجب أن تكون قادرًا على تقسيم المشاريع المعقدة إلى خطوات قابلة للإدارة ومحددة جيدًا وقابلة للقياس والتتبع. يجب أن يتعامل البرنامج مع إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها لمشاريعك أتمتة سير العمل: أتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير عملك وتوفير وقت فريقك

أتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير عملك وتوفير وقت فريقك التعاون عن بُعد: تعزيز التواصل والتعاون دون عناء داخل فريقك، حتى لو لم يكن الجميع في نفس الموقع

تعزيز التواصل والتعاون دون عناء داخل فريقك، حتى لو لم يكن الجميع في نفس الموقع مرونة الاندماج: التكامل مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك لتجنب انغلاق المعلومات والحفاظ على مركزية كل شيء منهجيات إدارة المشاريع ليست واحدة تناسب الجميع. فقد تستخدم الفرق منهجية Agile أو Scrum أو Kanban أو Lean أو Six Sigma أو حتى نهجًا هجينًا، اعتمادًا على المشروع.

دعنا نستكشف بعض أدوات ومنهجيات الإدارة اللينة:

كانبان : نظام مرئي لإدارة سير العمل يستخدم اللوحات والبطاقات لتصوير الحالة الحالية للمهام - وهذا يسمح للفرق ب رؤية سير العمل بوضوح، وتحديد المجالات التي تتعثر فيها المهام ، وتحسين كفاءتها بشكل عام

: يستخدم اللوحات والبطاقات لتصوير الحالة الحالية للمهام - وهذا يسمح للفرق ب ، وتحسين كفاءتها بشكل عام PDCA [التخطيط-التخطيط-التحقق-التنفيذ-التطبيق]: نهج متكرر يستخدم في حل المشاكل والتحسين المستمر ، ويتضمن PDCA أربع خطوات - التخطيط [تحديد المشكلة ووضع استراتيجية للتحسين]، الفعل [تنفيذ الاستراتيجية]، التحقق [تقييم نتائج الاستراتيجية]، التصرف [اتخاذ إجراء بناءً على التقييم]

نهج متكرر يستخدم في ، ويتضمن PDCA أربع خطوات - [تحديد المشكلة ووضع استراتيجية للتحسين]، [تنفيذ الاستراتيجية]، [تقييم نتائج الاستراتيجية]، [اتخاذ إجراء بناءً على التقييم] تخطيط تدفق القيمة : تقنية تُستخدم ل توثيق وتحليل وتحسين تدفق المواد والمعلومات داخل العملية - تساعد إدارة تدفق القيمة في تحديد مجالات الهدر وفرص التحسين

: تقنية تُستخدم ل تدفق المواد والمعلومات داخل العملية - تساعد إدارة تدفق القيمة في تحديد مجالات الهدر وفرص التحسين تحسين سير العمل: عملية تحديد الاختناقات في سير العمل والاهتمام بها لتحسين الإنتاجية - يمكن استخدام أدوات مثل لوحات كانبان ودورات PDCA ورسم خرائط تدفق القيمة لتحسين سير العمل

كيف تكون هذه المنهجيات مفيدة على وجه التحديد لتطوير البرمجيات؟ يمكنك تطبيق منهج اللين على تطوير البرمجيات بطرق مختلفة:

تطوير البرمجيات الرشيقة: نهج مرن لتطوير البرمجيات يركز على العمل الجماعي والقدرة على التكيف والتحسين المستمر

نهج مرن لتطوير البرمجيات يركز على العمل الجماعي والقدرة على التكيف والتحسين المستمر DevOps: مجموعة من الممارسات التي تدمج بين تطوير البرمجيات [DevOps] وعمليات تكنولوجيا المعلومات [Ops] لتحسين سرعة وجودة تسليم البرمجيات

مجموعة من الممارسات التي تدمج بين تطوير البرمجيات [DevOps] وعمليات تكنولوجيا المعلومات [Ops] لتحسين سرعة وجودة تسليم البرمجيات Scrum: إطار عمل رشيق يستخدم سباقات السرعة القصيرة [دورات التطوير] والمراجعات المنتظمة لتقديم البرمجيات بطريقة مرنة

يدعم نهج اللين جهود التحسين المستمر من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية وتقليل الهدر والتكاليف وتحسين رضا العملاء وإشراك الموظفين بشكل منتج.

في عام 2009، درس الباحثون فريق تطوير برمجيات صغير في بي بي سي العالمية في لندن لمعرفة مدى نجاح أساليب اللين. وقاموا بفحص عمل الفريق ولوحات المهام والاجتماعات، وأجروا مقابلات مع أعضاء الفريق وحللوا الأرقام.

بعد عام من تطبيق اللين، كانت الأمور أفضل بكثير: كانت إصدارات البرمجيات أسرع بنسبة 37% وأكثر اتساقًا [47% تحسنًا]، ووجد العملاء أخطاءً أقل بنسبة 24%.

كما أن الإصدارات الأسرع، والتركيز على ما يقدّره العملاء أكثر من غيره، يعني أيضًا مخاطر أقل من التغييرات التكنولوجية أو تحولات السوق.

على الرغم من أن هذه الدراسة أُجريت منذ سنوات، إلا أنها تُظهر أن نموذج إدارة المشاريع اللين يستحق التجربة، خاصة بالنظر إلى الوفورات الهائلة في الوقت والتكلفة التي يمكن أن يحققها.

كيف يمكنك البدء باستخدام نهج اللين؟ هناك العديد من المنصات أو مجموعات من الأدوات التي يمكنك استخدامها.

ولكن أي منها هو الأفضل؟

في حين أنه لا توجد إجابة واحدة لأن كل فريق لديه مجموعة فريدة من تدفقات العمل والمتطلبات، القدرة على التكيف هي المفتاح. لحسن الحظ، لديك انقر فوق ، منصة لإدارة المشاريع يمكنها مساعدتك في تبديل المنهجيات بناءً على احتياجات المشروع والفريق. يتيح ذلك لفريقك التركيز على ما يهم: تقديم مشاريع ناجحة.

إليك كيف يمكن لـ ClickUp تبسيط إدارة المشاريع المرنة لك:

1. استخدام أدوات التصور

يزودك ClickUp بأدوات قوية لدمج مبادئ اللين والرشاقة بسلاسة في سير عمل إدارة مشروعك.

كانبان

احصل على نظرة عامة على مراحل المشروع في عرض لوحة كانبان في ClickUp

إنشاء مرئي انقر فوق لوحات كانبان مع اللوحات التي تمثل مراحل المشروع [مثل "قيد التنفيذ"، "قيد التنفيذ"، "قيد المراجعة"، "تم"]. تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية أصغر وأكثر قابلية للإدارة داخل كل قسم. هذا يحافظ على سير عملك منظمًا ويضمن فهم جميع أعضاء الفريق لأدوارهم ومسؤولياتهم.

قم بسحب المهام وإفلاتها بين اللوحات لتصور تقدم سير العمل وتحديد أولويات المهام. استخدم الترميز بالألوان لتمييز المهام العاجلة أو المهام التي تتطلب مجموعات مهارات محددة.

تعيين حدود WIP لكل مرحلة لمنع الاختناقات وضمان التدفق السلس. يحد WIP من عدد المهام التي يمكن إنجازها في مرحلة معينة في أي وقت معين. يساعد ذلك على منع الفرق من القيام بالكثير من العمل في وقت واحد، مما يضمن إنجاز المهام من خلال سير العمل دون أن تتعطل.

PDCA [Plan-Do-Check-Act ]

قم بإعداد نقاط العدو السريع داخل مهام ClickUp Tasks وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين

استخدام مهام النقر فوق المهام و الحقول المخصصة ل ClickUp لدمج PDCA في سير عمل إدارة مشروعك اللين. إليك الطريقة:

خطط: حدد أهداف مشروعك وقم بتقسيمها إلى مهام قابلة للتنفيذ ضمن مهام ClickUp Tasks. قم بتعيين المهام لأعضاء فريق محددين، وحدد تواريخ الاستحقاق، وحدد توقعات واضحة من خلال إضافة تبعيات واضحة

ضمن مهام ClickUp Tasks. قم بتعيين المهام لأعضاء فريق محددين، وحدد تواريخ الاستحقاق، وحدد توقعات واضحة من خلال إضافة تبعيات واضحة العمل: تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد مواعيد نهائية واقعية، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام واجهة ClickUp البديهية. استخدم ميزات مثل تبعيات المهام للتأكد من إكمال المهام بالترتيب الصحيح وتجنب العوائق

تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد مواعيد نهائية واقعية، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام واجهة ClickUp البديهية. استخدم ميزات مثل تبعيات المهام للتأكد من إكمال المهام بالترتيب الصحيح وتجنب العوائق التحقق: خلال هذه المرحلة، تصبح إمكانيات جمع البيانات في ClickUp مفيدة. قم بإنشاء حقول مخصصة خاصة بمشروعك لجمع بيانات قيمة عن الأداء. يمكن أن تشمل هذه البيانات أوقات الدورات أو معدلات العيوب أو مقاييس رضا العملاء

خلال هذه المرحلة، ClickUp قم بإنشاء حقول مخصصة خاصة بمشروعك لجمع بيانات قيمة عن الأداء. يمكن أن تشمل هذه البيانات أوقات الدورات أو معدلات العيوب أو مقاييس رضا العملاء التصرف: لا تكون البيانات مفيدة إلا إذا تم تحليلها والتصرف بناءً عليها. يسهّل تطبيقClickUp التعاون ومشاركة المعرفة. استخدم انقر فوق تعيين التعليقات أو مستندات ClickUp لتسجيل النتائج الرئيسية، تحديد مجالات التحسين، وتبادل الأفكار حول الحلول كفريق واحد. يضمن توثيق التعلّم تضمين التحسين المستمر في دورة حياة إدارة المشروع #### تخطيط تدفق القيمة

يُعدّ تخطيط تدفق القيمة [VSM] أداة مفيدة لـ تحديد الهدر وتحسين العمليات. ومع ذلك، يمكن أن يمثل إنشاء مخطط تدفق القيمة الواضح والقابل للتنفيذ تحديًا.

قم بإنشاء خرائط ذهنية في ClickUp لتصور تدفق القيمة في مشروعك واتخاذ خطوات لتقليل الهدر

قم بعمل عصف ذهني ورسم خريطة مرئية لمسار قيمة المشروع بأكمله، مع تحديد جميع الخطوات التي ينطوي عليها تقديم القيمة للعميل. الخرائط الذهنية ل ClickUp مثالية لالتقاط جميع الأفكار والخطوات التي ينطوي عليها تدفق القيمة. ابدأ بإنشاء عقدة مركزية تمثل القيمة النهائية التي يتم تسليمها للعميل.

بعد ذلك، قم بالتفرع لرسم خريطة لجميع العمليات الأولية والعمليات الفرعية والأنشطة التي تساهم في تقديم تلك القيمة.

استخدم العقد الفرعية لتمثيل القرارات والموافقات والتسليمات أو أي خطوات أخرى تساهم في التدفق الكلي للعمل. يمكن أن يساعد الترميز بالألوان في التفريق بين الأنواع المختلفة من الأنشطة أو الأقسام المعنية.

إنشاء عقد فرعية مخصصة ClickUp Whiteboard لرسم خريطة تعاونية للحالة الحالية والحالة المستقبلية المرغوبة لتدفق القيمة لديك. لدينا نموذج رائع لهذا، حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر.

قم بصياغة تدفق القيمة الأمثل لمنتجك أو خدمتك باستخدام قالب السبورة الآلي لخريطة تدفق القيمة من ClickUp

قالب السبورة البيضاء لخريطة تدفق القيمة الآلية من ClickUp هو متجرك الشامل لتبسيط تحليل مسار القيمة الخاص بك:

حالات قابلة للتخصيص: تتبع التقدم المحرز في كل خطوة في مسار القيمة الخاص بك باستخدام حالات مخصصة. يمنحك هذا صورة واضحة عن وضع الأمور وأين تكمن الاختناقات

في مسار القيمة الخاص بك باستخدام حالات مخصصة. يمنحك هذا صورة واضحة عن وضع الأمور وأين تكمن الاختناقات غنية بالبيانات مع الحقول المخصصة: تجاوز حقول القيمة الافتراضية الأساسية. استخدم تسعة حقول مخصصة مصممة خصيصًا لتخطيط تدفق القيمة . التقط المعلومات الحيوية مثل أوقات الدورات، وأوقات المعالجة، ووقت القيمة المضافة لكل خطوة. تصبح نقاط البيانات هذه لبنات بناء لنهج قائم على البيانات لتحسين العملية

تجاوز حقول القيمة الافتراضية الأساسية. . التقط المعلومات الحيوية مثل أوقات الدورات، وأوقات المعالجة، ووقت القيمة المضافة لكل خطوة. تصبح نقاط البيانات هذه لبنات بناء لنهج قائم على البيانات لتحسين العملية طريقة عرض مزدوجة للحصول على رؤى أعمق: توفر طريقة عرض اللوحة البيضاء لوحة مرئية لرسم خريطة تدفق القيمة بالكامل ، مما يتيح لك رؤية الصورة الكبيرة وتحديد المجالات المحتملة للتحسين. قم بالتبديل إلى طريقة عرض العمليات للحصول على تحليل تفصيلي لكل خطوة، مع استكمال الحقول المخصصة لالتقاط البيانات الدقيقة

توفر طريقة عرض اللوحة البيضاء ، مما يتيح لك رؤية الصورة الكبيرة وتحديد المجالات المحتملة للتحسين. قم بالتبديل إلى طريقة عرض العمليات للحصول على تحليل تفصيلي لكل خطوة، مع استكمال الحقول المخصصة لالتقاط البيانات الدقيقة قوة إدارة المشروع: استخدم ردود الفعل على التعليقات لتقديم الملاحظات، وشجّع التحرير التعاوني للتحديثات في الوقت الفعلي، ونفّذ الأتمتة لتسهيل المهام المتعلقة بتحليل إدارة القيمة الافتراضية

استخدم ردود الفعل على التعليقات لتقديم الملاحظات، وشجّع التحرير التعاوني للتحديثات في الوقت الفعلي، ونفّذ الأتمتة لتسهيل المهام المتعلقة بتحليل إدارة القيمة الافتراضية تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استفد من انقر فوق الدماغميزات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحليل البيانات داخل إدارة الاستراتيجية الافتراضية الخاصة بك، مما يزيد من تبسيط سير عملك ويوفر رؤى أعمق

تحسين سير العمل

الجمع بين أتمتة ClickUp مع لوحات معلومات ClickUp لأتمتة المهام وإنشاء تقارير متعمقة عن أي مهمة أو مهمة رئيسية أو هدف يجب تحقيقه، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين سير عملك.

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

تتيح لك الأتمتة في ClickUp إمكانية إعداد قواعد مخصصة لأتمتة المهام المتكررة عبر مشاريعك. إليك بعض الأمثلة:

نقل المهام تلقائيًا: عندما يتم وضع علامة على مهمة مكتملة في إحدى القوائم، انقلها تلقائيًا إلى القائمة التالية على لوحة كانبان. هذا يحافظ على سير العمل بسلاسة ويضمن أن يعرف كل فرد في الفريق ما يجب العمل عليه بعد ذلك

عندما يتم وضع علامة على مهمة مكتملة في إحدى القوائم، انقلها تلقائيًا إلى القائمة التالية على لوحة كانبان. هذا يحافظ على سير العمل بسلاسة ويضمن أن يعرف كل فرد في الفريق ما يجب العمل عليه بعد ذلك تعيين المراجعين: تعيين المهام للمراجعة تلقائيًا لأعضاء فريق محددين أو مجموعات محددة بمجرد وصول المهمة إلى مرحلة معينة في سير عملك. هذا يبسّط عملية المراجعة ويجنب الاختناقات

تعيين المهام للمراجعة تلقائيًا لأعضاء فريق محددين يبسّط عملية المراجعة ويجنب الاختناقات تعيين تواريخ الاستحقاق استنادًا إلى التبعيات: تعيين تواريخ استحقاق المهام التابعة تلقائيًا استنادًا إلى تاريخ اكتمال المهمة الرئيسية. يضمن ذلك جدولًا زمنيًا واقعيًا للمشروع ويتجنب التأخير

تعيين تواريخ استحقاق المهام التابعة تلقائيًا استنادًا إلى تاريخ اكتمال المهمة الرئيسية. يضمن ذلك جدولًا زمنيًا واقعيًا للمشروع ويتجنب التأخير التعيين التلقائي استنادًا إلى المهارات: عند إنشاء مهمة جديدة بمتطلبات مهارات محددة، يتم تعيينها تلقائيًا إلى عضو الفريق الذي يتمتع بالخبرة الأكثر صلة

عند إنشاء مهمة جديدة بمتطلبات مهارات محددة، إنشاء المهام المتكررة: إنشاء المهام المتكررة تلقائيًا، مثل اجتماعات الفريق الأسبوعية أو التقارير الشهرية .

إنشاء المهام المتكررة تلقائيًا، مثل . احصل على السبق مع تسلسلات الأتمتة المُنشأة مسبقًا: يقدم ClickUp مكتبة تضم أكثر من 100 عملية أتمتة مُعدة مسبقًا تعالج سيناريوهات سير العمل الشائعة. يمكن تخصيص هذه القوالب بسهولة أو استخدامها كمصدر إلهام لإنشاء عمليات التشغيل التلقائي الخاصة بك

قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لقياس مؤشرات أداء رئيسية محددة لأعضاء فريقك داخل لوحات معلومات ClickUp

تعمل لوحات معلومات ClickUp Dashboards كمراكز قيادة قابلة للتخصيص لتوفير عرض في الوقت الفعلي لـ إدارة المشروع . باستخدام وظيفة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء لوحات معلومات خاصة باحتياجاتك، وعرض المقاييس والرؤى الرئيسية لمساعدتك على تحديد مجالات التحسين.

يمكنك إنشاء لوحات معلومات للأغراض التالية:

تحليل لوحة كانبان: تتبع عدد المهام في كل مرحلة من مراحل لوحة كانبان الخاصة بك بمرور الوقت. تحديد الاختناقات من خلال تصوير الأماكن التي تتعثر فيها المهام وتستغرق وقتًا أطول من المتوقع

لوحة كانبان الخاصة بك بمرور الوقت. تحديد الاختناقات من خلال وتستغرق وقتًا أطول من المتوقع إدارة عبء العمل: مراقبة عبء عمل أعضاء الفريق من خلال تصور عدد المهام الموكلة لكل فرد. يساعد ذلك على ضمان التوزيع العادل للعمل ومنع الإرهاق

من خلال تصور عدد المهام الموكلة لكل فرد. يساعد ذلك على ضمان التوزيع العادل للعمل ومنع الإرهاق معدلات إنجاز المهام: تحليل النسبة المئوية للمهام المنجزة في الوقت المحدد أو المتأخرة. يساعد ذلك على تحديد المجالات التي يتم فيها تفويت المواعيد النهائية باستمرار ويسمح بإجراء تعديلات على الجداول الزمنية للمشروع أو تخصيص الموارد

تحليل النسبة المئوية للمهام المنجزة في الوقت المحدد أو المتأخرة. يساعد ذلك على ويسمح بإجراء تعديلات على الجداول الزمنية للمشروع أو تخصيص الموارد تتبع وقت الدورة الزمنية: قياس متوسط الوقت الذي تستغرقه المهام للانتقال من مرحلة إلى أخرى في سير عملك. يساعد ذلك في تحديد أوجه القصور وفرص تبسيط العمليات

في سير عملك. يساعد ذلك في تحديد أوجه القصور وفرص تبسيط العمليات مخططات الاستهلاك: تصور عبء العمل المتبقي للمشروع بمرور الوقت. تتبع التقدم المحرز نحو أهداف المشروع وتحديد العوائق المحتملة التي قد تحول دون إنجازه في الوقت المحدد

2. استخدام حلول إدارة المشاريع اللينة لتطوير البرمجيات

تتيح لك حلول ClickUp العديدة لإدارة المشاريع إنشاء طرق مرنة لإدارة تطوير البرمجيات في مؤسستك.

تطوير البرمجيات الرشيقة #### تطوير البرمجيات الرشيقة

لنلقِ نظرة أولاً على برنامج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة معدة مسبقًا خصيصًا لـ فرق أجايل التي ترغب في استخدام أدوات أجايل أولاً إلى جانب أدوات أخرى.

إنشاء مهام سير العمل القابلة للتخصيص في برنامج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة

إليك كيفية استخدام ClickUp في المنهجيات الرشيقة:

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain: قم بإنشاء وثائق تقنية في المستندات و دع الذكاء الاصطناعي يكتبها ويعيد صياغتها ويحررها ويلخصها ويصححها . أنشئ قوالب للقيام بأي مهمة وقم بإعداد الأتمتة داخلها حتى يتم تعيين العمل بسلاسة

قم بإنشاء وثائق تقنية في المستندات و . للقيام بأي مهمة وقم بإعداد الأتمتة داخلها حتى يتم تعيين العمل بسلاسة إدارة الأعمال المتراكمة وتقييمها استخدام الحقول والصيغ المخصصة لقياس التأثيرات والمفاضلات للمشكلات وأفكار المنتجات والميزات الجديدة بحيث يمكن إجراء تحديد أولويات أكثر ذكاءً

لقياس التأثيرات والمفاضلات للمشكلات وأفكار المنتجات والميزات الجديدة بحيث يمكن إجراء تحديد أولويات أكثر ذكاءً تصور سير عملك: استخدم طرق عرض مرنة مثل انقر فوق عرض مخطط جانت البياني , عرض اللوحة أو عرض الجدول الزمني و تعيين تواريخ الاستحقاق، وتعيين مستويات الأولوية، والتتبع باستخدام الحالات المخصصة

استخدم طرق عرض مرنة مثل انقر فوق عرض مخطط جانت البياني , عرض اللوحة أو عرض الجدول الزمني و إعداد التقارير التلقائية: قم بإعداد انقر فوق الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية ل تتبع التقدم المحرز عبر المشاريع

أنجز مهامك من خلال تتبع التقدم التلقائي مع ClickUp Goals

تتيح التقارير التلقائية لفرق البرمجيات إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم دون أي تدخل يدوي. راقب تقدمك باستخدام أهداف رقمية ومالية وثنائية [صواب/خطأ]، وأهداف قائمة على المهام. اجمع بين المهام من مختلف الفرق لإنشاء أهداف، مثل أهداف العدو السريع أو أهداف المبيعات الأسبوعية

استخدم القوالب: استخدم أكثر من 1000 قالب معدة مسبقًا لـ Agile أو Lean أو DevOps أو Scrum أو سباقات السرعة أو تطوير المنتجات أو أي حالة استخدام يمكنك التفكير فيها

على سبيل المثال نموذج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة مصمم لمساعدتك على تنفيذ ممارسات الإدارة الرشيقة بفعالية.

تنفيذ المنهجيات الرشيقة بفعالية مع نموذج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة

استخدم هذا القالب من أجل:

تنزيل الطلبات الواردة باستخدام a نموذج النقر فوق . التقط جميع التفاصيل ذات الصلة ووجهها إلى أعمالك المتراكمة

نموذج النقر فوق . التقط جميع التفاصيل ذات الصلة ووجهها إلى أعمالك المتراكمة اختر من بين لوحة كانبان أو سباقات السرعة لإدارة العمل وتنفيذه. تصور التقدم المحرز والحفاظ على تقدم المهام

لإدارة العمل وتنفيذه. تصور التقدم المحرز والحفاظ على تقدم المهام قم بإجراء اجتماعات رشيقة منتظمة لمراجعة أداء العدو السريع وتحسين عملياتك باستمرار

DevOps تكامل ClickUp يربط جميع أدواتك الخارجية في مكان واحد لإنشاء مركز مثالي لإدارة المشاريع الرشيقة.

قم بدمج ClickUp وGitHub لتتبع طلبات السحب والأخطاء والفروع والالتزامات باستخدام تكاملات ClickUp

على سبيل المثال تكامل ClickUp-GitHub يساعدك

S مشاهدة جميع أنشطة GitHub المتعلقة بأي مهمة مباشرةً داخل ClickUp

مباشرةً داخل ClickUp L ربط طلبات السحب والالتزامات والفروع بمهام GitHub الخاصة بك

بمهام GitHub الخاصة بك Uتحديث حالات المهام في GitHub؛ وفي الوقت نفسه، يقوم ClickUp بتحديثها في سير عملك

سكروم

يمكنك أيضًا إعداد كليك أب سبرينتس في عرض اللوحة وتطبيق منهجية سكرم لأي مشروع يتطلب ذلك.

أتمتة ClickUp Sprints وإضافتها إلى عرض لوحة Scrum Board الخاص بك

فيما يلي شرح تفصيلي لكيفية تنفيذ ClickUp Sprints بفعالية ضمن سير عمل Scrum الخاص بك في ClickUp:

أنشئ قائمة جديدة لتراكمات سبرينت الخاصة بك: ستحتوي هذه القائمة على جميع قصص المستخدمين والمهام المحتملة لسباق السرعة القادم

ستحتوي هذه القائمة على جميع قصص المستخدمين والمهام المحتملة لسباق السرعة القادم استخدام قوائم متعددة لمراحل السباق: قم بإنشاء قوائم منفصلة داخل عرض اللوحة الخاصة بك ل تمثيل مراحل مختلفة من سير عملك ، مثل "المهام التي يجب إنجازها" و"قيد التنفيذ" و"قيد المراجعة" و"تم

قم بإنشاء قوائم منفصلة داخل عرض اللوحة الخاصة بك ل ، مثل "المهام التي يجب إنجازها" و"قيد التنفيذ" و"قيد المراجعة" و"تم نقل المهام داخل القوائم: أثناء عمل فريقك على قصص المستخدمين، قم بسحب وإسقاط المهام بين القوائم لتعكس تقدمهم خلال مراحل سير العمل. قسّم قصص المستخدمين إلى مهام أصغر وقابلة للتنفيذ داخل كل قائمة. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق، وحدد تواريخ الاستحقاق، واستخدم التعليقات والمرفقات للتعاون

أثناء عمل فريقك على قصص المستخدمين، لتعكس تقدمهم خلال مراحل سير العمل. قسّم قصص المستخدمين إلى مهام أصغر وقابلة للتنفيذ داخل كل قائمة. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق، وحدد تواريخ الاستحقاق، واستخدم التعليقات والمرفقات للتعاون مراجعة التقدم: استخدم طريقة عرض اللوحة لتصور التقدم المحرز. تحديد أي عوائق في إنجاز المهام

استخدم طريقة عرض اللوحة لتصور التقدم المحرز. في إنجاز المهام التكيف والتعديل: يسمح ClickUp بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي خلال سبرينت. إذا لزم الأمر، يمكن إعادة ترتيب المهام حسب الأولوية أو نقلها بين القوائم لتعكس التغييرات في مشهد المشروع

يمكن قالب خطة العمل المرنة ClickUp يبسط دمج هذه المنهجية داخل مؤسستك.

إدارة جميع أنشطة الأعمال بموارد محدودة باستخدام قالب خطة العمل المرنة ClickUp

يزودك هذا القالب الشامل بالأدوات اللازمة لتحويل أفكار أعمالك إلى واقع ملموس - بكفاءة وبتكلفة معقولة:

ClickUp حالات مخصصة : تتبع التقدم المحرز في كل خطوة في خطة عملك باستخدام حالات مخصصة مثل يحتاج إلى بحث، قيد التطوير، وجاهز للتنفيذ . هذا يبقيك منظمًا ويضمن لك إحراز تقدم ثابت

تتبع التقدم المحرز في كل خطوة في خطة عملك باستخدام حالات مخصصة مثل . هذا يبقيك منظمًا ويضمن لك إحراز تقدم ثابت حقول ClickUp المخصصة للحصول على رؤى أعمق: تجاوز التخطيط الأساسي باستخدام حقول ClickUp المخصصة. أنشئ حقولاً ل التقاط تفاصيل محددة ذات صلة بنموذج عملك ، مثل التركيبة السكانية للسوق المستهدفة، أو تحليل المنافسين، أو التوقعات المالية الرئيسية. تُثري هذه التفاصيل خطتك وتوفر صورة أوضح لإمكانات عملك التجاري

تجاوز التخطيط الأساسي باستخدام حقول ClickUp المخصصة. أنشئ حقولاً ل ، مثل التركيبة السكانية للسوق المستهدفة، أو تحليل المنافسين، أو التوقعات المالية الرئيسية. تُثري هذه التفاصيل خطتك وتوفر صورة أوضح لإمكانات عملك التجاري مشاهدات ClickUp للتخطيط المبسط: يقدم ClickUp طرق عرض متعددة لتخصيص تجربة التخطيط الخاصة بك. تنقل بين أسماء المشاريع، والتقسيمات الموجزة، وطريقة عرض نموذج Lean Canvas Model المخصص. تسمح لك هذه المرونة بالتعامل مع خطة عملك بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل

دراسة حالة

دعونا نفحص كيف ساعدت ClickUp الأغطية وهي شركة ملابس رياضية تخدم أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

واجهت شركة Lids، وهي شركة تجزئة تضم أكثر من 1200 متجر، تحديات في إدارة التوسع السريع بسبب عدم تنظيم سير العمل. فقد اعتمدت الشركة على أدوات مختلفة مبعثرة مثل جداول البيانات والبريد الإلكتروني، مما أدى إلى وجود ثغرات في التواصل وعدم الكفاءة.

فاستعانوا بخدمة ClickUp لـ إضفاء الطابع المركزي على التواصل والمهام. والآن، تتعاون الأقسام المختلفة بسلاسة داخل ClickUp. وقد أدى ذلك إلى تقليل حركة البريد الإلكتروني واختصار الاجتماعات بنسبة 66%، مما وفر وقتًا ثمينًا.

حسّن ClickUp أيضًا إدارة مخزون شركة Lids. في السابق، كانوا في السابق يتتبعون تكاليف المخزون يدويًا، مما يجعل وضع الميزانية أمرًا صعبًا. يسمح لهم ClickUp بتتبع تكاليف الوحدة وبناء ميزانيات أكثر دقة للمتاجر الجديدة. بشكل عام، أدى ClickUp إلى زيادة الإنتاجية و وفّر على Lids أكثر من 100 ساعة عمل في فرق العمل.

مع ClickUp، أصبحت فرقنا أكثر تعاونًا وفعالية وأصبحنا جميعًا أكثر تفوقًا في عملنا. لقد جعل طريقة عملنا أفضل بكثير.

مولي كويلا، مديرة مشروع في Lids

دور ومسؤوليات مدراء المشاريع المرنة

بصفتك مدير مشروع مرن، يجب عليك إعطاء الأولوية لتقديم أقصى قيمة للعميل مع التخلص من الهدر في جميع مراحل المشروع.

المسؤوليات والتوقعات الرئيسية

النهج الذي يركز على العميل: تحديد و تلبية متطلبات العميل بكفاءة، وتجنب إهدار الوقت والموارد والجهد

تحديد و بكفاءة، وتجنب إهدار الوقت والموارد والجهد القضاء على الهدر: تحديد وإزالة الأنشطة التي لا تضيف قيمة مضافة مثل النقل غير الضروري وتراكم المخزون والحركة الزائدة وفترات الانتظار والإفراط في المعالجة والإفراط في الإنتاج

تحديد وإزالة الأنشطة التي لا تضيف قيمة مضافة مثل النقل غير الضروري وتراكم المخزون والحركة الزائدة وفترات الانتظار والإفراط في المعالجة والإفراط في الإنتاج تحسين سير العمل: ضمان تدفق المهام بسلاسة من مرحلة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق والاختناقات . تنفيذ أنظمة السحب المدفوعة بطلب العملاء بدلاً من دفع العمل عبر خط الأنابيب

ضمان تدفق المهام بسلاسة من مرحلة إلى أخرى من خلال . تنفيذ أنظمة السحب المدفوعة بطلب العملاء بدلاً من دفع العمل عبر خط الأنابيب تحديد أهداف واقعية: وضع أهداف صعبة ولكن قابلة للتحقيق و إدارة توقعات أصحاب المصلحة من خلال أدوات اللين مثل التحكم في العمليات الإحصائية. وهذا يسمح بتحديد المشاكل في وقت مبكر وحلها بسرعة، مما يقلل من إعادة العمل

وضع أهداف صعبة ولكن قابلة للتحقيق و من خلال أدوات اللين مثل التحكم في العمليات الإحصائية. وهذا يسمح بتحديد المشاكل في وقت مبكر وحلها بسرعة، مما يقلل من إعادة العمل منظور الصورة الكبيرة: توجيه الفريق إلى بناء حلول تتماشى مع استراتيجية العمل الأوسع نطاقاً، مما يضمن مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف العامة

الفريق في إطار عمل إدارة المشاريع المرنة وأهميته

يتم تنظيم فرق المشاريع اللينة خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقديم القيمة. فيما يلي تفصيل للأدوار الرئيسية وكيفية مساهمتها في النجاح الشامل:

قائد الفريق: إنه قائد الفريق: إنه لاعب الوسط في العملية، حيث يقود الفريق نحو أهداف المشروع. ويمتلكون خبرة قوية في إدارة الجدول الزمني للمشروع وموارده وضمان تحقيق نتائج ناجحة

إنه قائد الفريق: إنه لاعب الوسط في العملية، حيث يقود الفريق نحو أهداف المشروع. ويمتلكون خبرة قوية في إدارة الجدول الزمني للمشروع وموارده وضمان تحقيق نتائج ناجحة راعي المشروع: الراعي هو بطل داخل القيادة يدافع عن نجاح المشروع. فهو يزيل العوائق ويؤمن الموارد ويتمتع بفهم قوي لمبادئ الإدارة المرنة لدعم جهود الفريق

الراعي هو بطل داخل القيادة يدافع عن نجاح المشروع. فهو يزيل العوائق ويؤمن الموارد ويتمتع بفهم قوي لمبادئ الإدارة المرنة لدعم جهود الفريق أعضاء الفريق: يشكلون العمود الفقري للفريق، ويشاركون بنشاط في مبادرات التحسين. وهم مزودون بالوعي المرن ويطبقون بنشاط الأدوات والعمليات المرنة في مجال خبرتهم

يشكلون العمود الفقري للفريق، ويشاركون بنشاط في مبادرات التحسين. وهم مزودون بالوعي المرن ويطبقون بنشاط الأدوات والعمليات المرنة في مجال خبرتهم مالك العملية: هو القائد الذي يشرف على العملية المحددة التي يتم تناولها في المشروع. وهم مسؤولون عن تنفيذ العملية المحسّنة والحفاظ عليها بعد الانتهاء منها بنجاح

هو القائد الذي يشرف على العملية المحددة التي يتم تناولها في المشروع. وهم مسؤولون عن تنفيذ العملية المحسّنة والحفاظ عليها بعد الانتهاء منها بنجاح الخبير في الموضوع [SME]: الخبير في الموضوع هو محترف ماهر يجلب المهارات والمعرفة المتخصصة إلى طاولة العمل. يمكن أن تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة من وظائف مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمالية وما إلى ذلك، اعتمادًا على تركيز المشروع، مما يضمن وجود منظور شامل

الخبير في الموضوع هو محترف ماهر يجلب المهارات والمعرفة المتخصصة إلى طاولة العمل. يمكن أن تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة من وظائف مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمالية وما إلى ذلك، اعتمادًا على تركيز المشروع، مما يضمن وجود منظور شامل الشريك المالي [SME]: يقدمون الخبرة المالية، ويحللون عائد المشروع على الاستثمار [ROI] ويتحققون من وفورات التكاليف المحتملة من الحلول المقترحة للفريق

من خلال إقران الأداة المناسبة بفلسفة اللين، يمكن للفرق تعزيز نتائج المشروع وأداء الأعمال بشكل عام.

أنشئ فريقك اللين باستخدام ClickUp

لقد نجحت شركات مثل Amazon وNike وCaterpillar Inc. في دمج مبادئ اللين في ممارسات إدارة المشاريع، ويمكنك أنت أيضًا!

ومع ذلك، فإن تطبيق اللين يتطلب تغييرًا في عقلية وثقافة الشركة، الأمر الذي قد يشكل تحديًا. عند التعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة، قد يكون تركيز اللين على البساطة أقل قابلية للتطبيق. ولكن باستخدام الأداة المناسبة، يصبح هذا الانتقال أسهل.

ما الذي يجب ألا تتنازل عنه؟ وجد استطلاع أمريكي أن 36% من برامج إدارة المشاريع اعتبروا أن الوظيفة هي العامل الأكثر أهمية في اختيار برمجياتهم.

توفر مرونة ClickUp المرونة التي تحتاجها لجميع المهام الثقيلة التي تنطوي عليها المشاريع المعقدة. حدد أولويات المهام بناءً على ما هو أكثر أهمية، تصور سير العمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، تعاون بسلاسة عبر أدوات الاتصال المدمجة، وتتبع التقدم بتركيز شديد. الطريق إلى نجاح المشروع واضح مع ClickUp - هل أنت مستعد لتولي القيادة؟ اشترك في ClickUp اليوم!

الأسئلة المتداولة [FAQs]

1. ما هي القواعد الخمس للإدارة اللينة؟

القواعد الخمس للإدارة اللينة هي

تحديد القيمة: تحديد ما يهم العميل حقًا

تحديد ما يهم العميل حقًا وضع خريطة لمسار القيمة: تصور جميع الخطوات في العملية

تصور جميع الخطوات في العملية إيجاد التدفق: القضاء على الاختناقات والحفاظ على سير العمل بسلاسة

القضاء على الاختناقات والحفاظ على سير العمل بسلاسة إنشاء السحب: الإنتاج بناءً على طلب العميل الفعلي، وليس التوقعات

الإنتاج بناءً على طلب العميل الفعلي، وليس التوقعات السعي إلى الكمال: السعي المستمر للتحسين والتخلص من الهدر

2. هل اللين جزء من SAFe؟

نعم، فالليونة هي إحدى الركائز الأساسية ل SAFe [إطار العمل الرشيق المتدرج] إلى جانب التفكير الرشيق والنظم. يدمج SAFe هذه المبادئ لمساعدة المؤسسات الكبيرة على توسيع نطاق ممارسات أجايل.

3. ما هي منهجية Lean 5؟

تشير "Lean 5" على الأرجح إلى منهجية 5S، وهي أساس أساسي للممارسات المرنة. وهي تركز على خلق بيئة عمل نظيفة ومنظمة وفعالة من خلال خمس خطوات: الفرز، والترتيب، والترتيب، واللمعان، والتوحيد القياسي، والاستدامة.