أفضل قوالب جرد جداول بيانات جوجل المجانية

نتستوك تقرير إدارة المخزون إلى أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من الإفراط في التخزين وعدم كفاية تخطيط المخزون. ولمواجهة هذه التحديات، تستثمر العديد من الشركات الآن في برامج إدارة المخزون.

ومع ذلك، قد يكون الاستثمار في التكنولوجيا مكلفاً. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على استعداد لتقديم التزام مالي كبير، فإن قوالب المخزون في جداول بيانات Google Sheets هي نقطة انطلاق جيدة لتبسيط عمليات الجرد.

لمساعدتك على البدء، قمنا بتجميع قائمة بأكثر جداول بيانات جوجل فعالية قوالب الجرد . تم تصميم هذه القوالب لتحسين إدارة المخزون دون الحاجة إلى برامج باهظة الثمن. وكميزة إضافية، قمنا أيضًا بتضمين بعض القوالب البديلة التي تقدم ميزات إضافية.

ما الذي يجعل قالب جرد جداول بيانات جوجل جيد؟

تسمح قوالب جرد جداول بيانات جوجل بتتبع شامل لفئات المخزون وقيمة المخزون ومستويات المخزون. يمكنك أتمتة العمليات الحسابية، وإضافة قواعد التحقق من صحة البيانات لمنع إدخال البيانات غير الصحيحة، وإنشاء تقارير لتصور عناصر المخزون، وأوامر الشراء، وفواتير المبيعات، وما إلى ذلك، كل ذلك في لمحة.

يجب أن يتضمن قالب المخزون الجيد في جداول بيانات جوجل:

تفاصيل العنصر : وصف تفصيلي للعنصر للرجوع إليه بسرعة، مثل أسماء عناصر المخزون، والباركود، ورقم وحدة حفظ المخزون (SKU) (رقم فريد يتم تخصيصه للمنتجات لتتبع مستويات المخزون الحالية داخليًا)، وسعر الوحدة، وسعر البيع، ووقت الطلب، والحد الأدنى لكمية الطلب، والمزيد

: وصف تفصيلي للعنصر للرجوع إليه بسرعة، مثل أسماء عناصر المخزون، والباركود، ورقم وحدة حفظ المخزون (SKU) (رقم فريد يتم تخصيصه للمنتجات لتتبع مستويات المخزون الحالية داخليًا)، وسعر الوحدة، وسعر البيع، ووقت الطلب، والحد الأدنى لكمية الطلب، والمزيد تخطيط واضح : أعمدة منظمة لسهولة إدخال البيانات والتنقل فيها

: أعمدة منظمة لسهولة إدخال البيانات والتنقل فيها عمليات حسابية آلية : صيغ مدمجة لتقليل العمليات الحسابية والأخطاء اليدوية

: صيغ مدمجة لتقليل العمليات الحسابية والأخطاء اليدوية تتبع المخزون : تتبع المخزون: مراقبة مستوى المخزون لتعيين مستويات إعادة الترتيب وتتبع المخزون المتحرك

: تتبع المخزون: مراقبة مستوى المخزون لتعيين مستويات إعادة الترتيب وتتبع المخزون المتحرك التخصيص والتنسيق الشرطي : التخصيص والتنسيق الشرطي: حقول قابلة للتحرير بسهولة لتلائم احتياجات العمل المحددة والتنسيق لإبراز المعلومات الهامة من أجل رؤية أفضل

: التخصيص والتنسيق الشرطي: حقول قابلة للتحرير بسهولة لتلائم احتياجات العمل المحددة والتنسيق لإبراز المعلومات الهامة من أجل رؤية أفضل معلومات البائعين : علامات تبويب للحفاظ على معلومات الموردين والمخزون في مكان واحد

: علامات تبويب للحفاظ على معلومات الموردين والمخزون في مكان واحد التقارير: ميزة إعداد التقارير الآلية من خلال الرسوم البيانية لتقديم نظرة عامة على اتجاهات المخزون

## قوالب مخزون جداول بيانات Google Sheets

قوالب المخزون الجاهزة للاستخدام في جداول بيانات Google Sheets تجعل الحياة أسهل. يمكنك تخصيصها حسب احتياجات عملك لتوفير الوقت والجهد.

فيما يلي أفضل قوالب جرد جداول بيانات جوجل التي توفر لك طريقة فعالة من حيث التكلفة لإدارة وتنظيم مخزونك بكفاءة:

1. قالب جرد قائمة الجرد المتحرك حسب المعامل

via المعامل من السهل أن تفقد مسار مخزونك عند نقله من مستودع إلى آخر. يضمن لك قالب قائمة المخزون المتحرك النقل المنظم من خلال مساعدتك في تتبع تفاصيل المخزون المتحرك، بما في ذلك تكاليف التعبئة والمصدر والوجهة وتفاصيل النقل. قالب جرد قائمة جرد قائمة النقل الخاصة بالمعامل هو قالب تتبع بسيط لتسجيل العناصر المنقولة وأين يتم نقلها. يحتوي على أعمدة لرقم الصنف، والوصف، والكمية، وحالة الصنف (مستعمل، أو عامل، أو جديد، أو سليم)، ومواقع المنشأ والوجهة، وملاحظات للحصول على معلومات إضافية.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام القالب:

تنزيل > تخصيص الحقول > إدخال بيانات المخزون > حساب الكميات تلقائيًا > تحليل اتجاهات الأصناف لتخطيط استراتيجيات فعالة

ماذا يمكنك أن تفعل بقالب المخزون المتحرك من كويفل؟

تحليل اتجاهات العناصر

تنظيم عناصر المخزون المتحرك

تنفيذ الصيغ لإحصاء عدد العناصر وحساب تقديرات التكلفة

تخصيص الحقول لتتبع التفاصيل

2. قالب إدارة المخزون من وايز

via حكيم جداول بيانات جوجل المجانية من وايز قالب إدارة المخزون يحتوي على علامات تبويب مختلفة لقوائم المخزون وقوائم البائعين. تتيح لك علامة تبويب قائمة المخزون تتبع المواد الخام بالكمية والسعر، والقيمة لكل عنصر مخزون، ومستويات إعادة الطلب، وكمية إعادة الطلب، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على معادلة مدمجة لحساب القيمة الحالية لمخزونك.

توفر قائمة البائعين حقولاً لتسجيل أسماء البائعين، وجهات الاتصال، ورسائل البريد الإلكتروني، وروابط الموقع الإلكتروني، وأوصاف المنتجات، والتكاليف. يحتوي القالب أيضًا على مثال لقائمة المخزون لمساعدتك في معرفة كيفية استخدامه.

ما الذي يمكنك فعله بقالب إدارة المخزون من Wise؟

احصل على رؤية واضحة لوضع المخزون والتكاليف

الحفاظ على التفاصيل قوائم البائعين وسجلات المخزون في مكان واحد

حساب إجمالي قيمة المخزون تلقائيًا

تتبع مستويات إعادة الطلب لمنع نفاد المخزون

تنزيل هذا القالب

3. قالب إدارة المخزون من TradeGecko

via تريدجيكوقالب إدارة المخزون الخاص بـ TradeGecko يحتوي على علامات تبويب محددة لتسجيل تفاصيل المنتج والمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى إنشاء تقارير للحصول على معلومات سريعة عن المخزون.

استخدم علامة التبويب "المنتجات" لإدخال أسماء الأصناف، ووحدة حفظ المخزون، ومستوى المخزون الأصلي، ونقطة إعادة الطلب، وسعر التكلفة، والعلامات والتفاصيل الأخرى. يقوم تلقائيًا بحساب "المخزون المتوفر" و"المخزون الذي ينتظر الاستلام" و"الطلبات التي تنتظر الاستيفاء"

تسجل علامتي تبويب "المشتريات" و"المبيعات" تواريخ أوامر الشراء والمبيعات، والموردين/العملاء، وتواريخ استحقاق المخزون/تواريخ الشحن، والكمية، والتكاليف، إلخ. الجزء الأفضل؟ تقوم علامات التبويب هذه بسحب المعلومات ذات الصلة من علامة تبويب المنتجات، بحيث لا تضطر إلى إدخالها مرتين.

تقوم علامة التبويب "تقرير" بإنشاء تقارير المخزون بأقل جهد ممكن. استخدم القائمة المنسدلة لاختيار أسماء منتجات وأطر زمنية محددة لعرض إجمالي المشتريات والمبيعات والمزيد.

أخيرًا، يحتوي القالب على علامة تبويب "تصدير إلى TradeGecko" لنقل بيانات القالب إلى TradeGecko وتحليلها بشكل أكبر للحصول على رؤى دقيقة.

ما الذي يمكنك فعله باستخدام قالب إدارة المخزون في TradeGecko؟

أتمتة العمليات الحسابية مثل إجمالي المبيعات، وأوامر الشراء، والمخزون المتوفر، وما إلى ذلك.

تتبع المخزون بأقل جهد يدوي

إنشاء تقارير المشتريات والمبيعات التلقائية لتحديد الأكثر مبيعًا

4. قالب جداول بيانات جوجل للمخزون بالتجزئة بواسطة مقرنة

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هل سبق لك أن تلقيت طلبات لمنتجات غير متوفرة في المخزون لمجرد أن متجرك الإلكتروني لم يتم تحديثه بأحدث المعلومات؟ يحدث هذا عندما إدارة مخزون التجارة الإلكترونية تسوء قالب مخزون التجزئة الخاص بالمقرنة يمكن أن يساعدك في إدارة مخزون التجزئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة. تخزن علامة التبويب "تفاصيل المخزون" جميع سجلات المخزون. علامة التبويب "المبيعات اليومية" هي الورقة التي تعود إليها بانتظام لتتبع المبيعات، وتستخدم علامة التبويب "التقرير" لعرض بيانات المبيعات الموحدة في نهاية الشهر.

ما الذي يمكنك فعله بقالب جرد التجزئة الخاص بـ Coupler؟

حساب السعر النهائي للمنتجات تلقائيًا

الحصول على رؤى دقيقة حول المبيعات اليومية

إضافة تفاصيل المخزون/المنتج الإضافية لمنع فقدان أي شيء

تصفية تفاصيل المنتج بسهولة

5. قالب جدول بيانات جرد الطعام من Template.NET

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وفقًا لـ الرابطة الوطنية للمطاعم ، 96% من المطاعم عانت من نقص في المواد الغذائية والمشروبات في عامي 2021 و2022\. يمكن أن تواجه مشاكل مماثلة إذا لم يكن لديك مخزون طعام مناسب و إدارة الطلبات العملية قالب قالب مخزون الطعام الخاص ب Template.NET هو مستند بسيط يسمح لمديري المطاعم بتتبع مستويات مخزون الطعام. يمكنك إنشاء فئات مخصصة لتنظيم مخزونك وتكاليف الأصناف للتحكم في الميزانية. كما يساعدك أيضًا على مراقبة مستويات المخزون لمنع نقص الطعام.

ما الذي يمكنك فعله مع قالب جرد الطعام الخاص ب Template.NET؟

تحسين ترتيب الوجبات وتوريدها و تخطيط السعة تتبع حالة المخزون بدقة مع التحديثات التلقائية

اتخاذ قرارات مستنيرة مع رؤى حول معلومات المخزون

6. قالب جرد الشركات الصغيرة بواسطة Template.NET

via Template.NET بالنسبة لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، فإن تتبع المخزون - من المواد الخام إلى البضائع الجاهزة - يمثل تحديًا كبيرًا. فأنت تحتاج إلى مراقبة الطلبات اليومية والمبيعات والمشتريات والمرتجعات والتسليمات المعلقة وما إلى ذلك، وعادةً ما يكون لديك فريق عمل قليل العدد.

إن قالب جرد جداول بيانات جوجل للشركات الصغيرة هو أداة رائعة لجمع معلومات المخزون والميزانية والمشتريات والمبيعات المتناثرة في مكان واحد. فهو يساعد على تحديد الأهداف الاستراتيجية للأعمال، وتتبع المعالم، وتخصيص الموارد، وتحسين الميزانيات، والتخطيط الفعال للمخزون و إدارة اللوجستيات .

ما الذي يمكنك فعله بقالب جرد الأعمال الصغيرة الخاص بـ Template.NET؟

إنشاء الميزانيات وتوقع متطلبات المخزون باستخدام الصيغ المدمجة

تتبع المخزون والمبيعات والمشتريات باستخدام المخططات وأشرطة التقدم

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت شركة صغيرة تحاول بناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين، فاحرص على منع النزاعات من خلال الحفاظ على ملاحظات استلام البضائع .

حدود استخدام جداول بيانات جوجل لقوالب الجرد

على الرغم من أن قوالب جداول بيانات جوجل هي نقطة انطلاق رائعة لإدارة المخزون، إلا أنها ليست بالضرورة أفضل خيار متاح. فيما يلي بعض الجوانب السلبية لاستخدام قوالب المخزون في جداول البيانات:

عرضة للأخطاء

جداول بيانات جوجل ليست دقيقة تمامًا لأنها تتطلب مدخلات يدوية. هناك دائمًا احتمال إدخال رقم الصنف الخاطئ أو إضافة صفر إضافي إلى سعر المنتج. علاوة على ذلك، تتضاعف مخاطر الأخطاء إذا عمل العديد من الأشخاص على نموذج واحد.

القدرة الحسابية المقيدة

قد تتطلب المنتجات المختلفة نماذج تنبؤ مختلفة أو مناهج مختلفة لإعداد الميزانية. لنفترض أن لديك أنواعًا متعددة من المنتجات التي تباع بمعدلات متفاوتة حسب الموقع، حيث تشهد بعض المنتجات مبيعات موسمية بينما تشهد منتجات أخرى طلبًا ثابتًا على مدار العام. هنا، ستحتاج إلى نموذج محدد لكل شريحة من المنتجات من أجل التتبع الفعال. من الصعب إجراء مثل هذه الحسابات المعقدة في جداول بيانات جوجل.

لا توجد تحديثات في الوقت الفعلي

لاتخاذ قرارات سريعة بشأن المخزون، تحتاج إلى البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات المفاجئة في السوق، أو زيادة الطلب، أو التأخير بين التحديثات. لسوء الحظ، لا توفر قوالب المخزون في جداول بيانات Google Sheets تحديثات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تأخيرات محتملة وعدم دقة في إدارة المخزون.

قدرات تعاون محدودة

قد يكون العمل على قوالب المخزون في جداول بيانات جوجل مع فريقك أمرًا صعبًا. هناك دورة مستمرة من التحميلات والتنزيلات ومرفقات البريد الإلكتروني التي يمكن أن تحبط الفريق بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لديك رؤية للأنشطة اليومية لأعضاء فريقك.

قوالب الجرد البديلة

إذا كانت قائمة عملائك في ازدياد وتواجه صعوبة في إدارة المخزون باستخدام قوالب جداول بيانات جوجل، فلدينا بديل جداول بيانات جوجل لك.👇

1. قالب إدارة المخزون من ClickUp

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قالب إدارة المخزون بواسطة ClickUp

قالب إدارة المخزون الخاص ب ClickUp يبقيك على اطلاع دائم بالمخزون والإيرادات والمقاييس المهمة الأخرى. قم بتطبيق هذا القالب لتتبع توفر المخزون وحركته وتغييرات التكلفة وما إلى ذلك. حدد تواريخ البدء والاستحقاق لكل مهمة من مهام المخزون لضمان تسليم الطلبات في الوقت المحدد.

يمكنك إعداد المهام بحالات مخصصة مثل قيد النقل، وضمن المخزون، وضمن المخزون، وغير متوفر لتتبع الوضع الحالي لمخزونك. بالإضافة إلى ذلك, أتمتة ClickUp تغيير حالة المخزون تلقائيًا بناءً على المستودعات وعمليات النقل.

2. قالب الجرد بواسطة ClickUp

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قالب الجرد بواسطة ClickUp

قالب جرد ClickUp's Inventory Template مصمم لمعالجة التحديات اليومية التي يواجهها مديرو المخزون - تتبع الطلبات، والمدفوعات، ومتابعة البائعين، ونقل المخزون من المستودعات، وتحديد الأصناف المفقودة، وما إلى ذلك.

يمكّنك قالب تعقب المخزون هذا من تتبع الشحنات عبر مواقع مستودعات متعددة. يمكنك إدارة الطلبات والمخزون في الوقت الفعلي، وتحليل اتجاهات المخزون من أجل تحليل سلسلة القيمة وتنظيم الموارد لتخصيص وتخطيط المخزون بشكل أفضل.

استخدم الحقول المخصصة، مثل موقع البائع، والمطلوب حسب، ونقطة إعادة الطلب، والكمية، والتكلفة لكل وحدة، وما إلى ذلك، للحصول على رؤى أعمق حول اتجاهات المخزون. يمكنك أيضاً تسجيل المخزون/المخزون باستخدام تسجيل الشاشة للمراجعة والرجوع إليها لاحقًا.

3. قالب تقرير الجرد بواسطة ClickUp

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قالب تقرير الجرد بواسطة ClickUp

غالبًا ما يجد مديرو المخزون التقارير مفيدة ومحبطة في نفس الوقت - فهم يقدرون الحصول على جميع المعلومات في لمحة سريعة ولكنهم لا يحبون الجهد المطلوب لإنشائها. إذا كنت تشعر بنفس الشعور, قالب تقرير المخزون الخاص ب ClickUp لك.

احصل على هذا القالب لتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنشاء تقارير جرد شاملة من البداية. فهو يتيح لك تنظيم فئات المنتجات، وتحديث المعلومات بدون إدخال بيانات بدون رموز، وتصور المعلومات على مستوى المخزون.

استخدم هذا القالب لإنشاء تقارير من خلال سحب المعلومات التي تحتاجها تلقائيًا من مصادر مختلفة. يمكنك أيضًا الحصول على رؤى حول إدارة سلسلة التوريد وتحسين عملية الطلب من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة.

4. قالب جرد تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

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قالب جرد تكنولوجيا المعلومات بواسطة ClickUp

عندما نتحدث عن المخزون، فإن مخزون تكنولوجيا المعلومات ليس عادةً أول ما يتبادر إلى الذهن. ولكن مع تزايد استثمار الشركات في التكنولوجيا، تتزايد الحاجة إلى إدارة قوية لمخزون تكنولوجيا المعلومات بسرعة. نموذج جرد تكنولوجيا المعلومات الخاص ب ClickUp هو الأداة المثالية لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لديك - من تتبع البرامج والأجهزة إلى إدارة التراخيص. يوفر هذا القالب رؤية وتحكم كاملين في مخزون تكنولوجيا المعلومات لديك، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والتراخيص والخوادم والملكية الفكرية وما إلى ذلك، لضمان كفاءة وضع الميزانية وتخصيص الموارد.

يمكنك أيضاً استخدام علامات البحث في هذا القالب للعثور على المعلومات ذات الصلة بسرعة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة علامات للعثور على الأجهزة التي تتطلب صيانة أو التراخيص التي تحتاج إلى تجديد.

5. قالب جرد المكتب من ClickUp

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قالب جرد المكتب بواسطة ClickUp

هل يقوم فريقك بإخطارك فقط عند نفاد القرطاسية أو الوجبات الخفيفة؟ إذن, قالب جرد مكتب ClickUp's قالب جرد المكتب هو ما تحتاجه.

يساعدك هذا القالب على مراقبة مستلزمات المطبخ المكتبية والنباتات ومشتريات المخزون والاستخدام وما إلى ذلك. يمكنك تسجيل جميع العناصر المكتبية مع التكاليف ومستويات المخزون وتتبع الطلبات والشحنات والحصول على رؤية للقيمة الإجمالية لمخزون المكتب. يساعد ذلك في وضع الميزانية والتخطيط للمشتريات المستقبلية.

يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات تلقائية في الوقت الفعلي لتلقي تنبيهات انخفاض المخزون وتتبع شحنات المخزون المكتبي.

6. قالب جرد المطاعم

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قالب جرد المطاعم

قالب جرد مطعم ClickUp's قالب جرد المطاعم هو لكل صاحب مطعم ومدير يكافح من أجل تجنب التلف وتقليل الهدر. يساعدك هذا القالب في الحفاظ على مستويات المخزون المناسبة وضمان إدارة الطلبات بسلاسة. يمكنك تتبع مخزون المطعم في الوقت الفعلي، وتحسين التخزين، وتنظيم الطلبات وعمليات التسليم بسرعة.

استخدم هذا القالب لتبقى على اطلاع دائم بتكاليف الطعام، وتعظيم الأرباح، وتحسين مدة صلاحية المنتج والتخزين، واكتشاف السرقات المحتملة أو هدر الطعام، وإعادة طلب العناصر في الوقت المناسب لمنع نفاد المخزون.

7. قالب سجل الجرد التجاري البسيط من ClickUp

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قالب سجل الجرد التجاري البسيط من ClickUp

قد تكون إدارة كمية المخزون المناسبة في الموقع الصحيح أمرًا صعبًا، خاصةً إذا كان لديك مستودعات متعددة. قالب سجل جرد المخزون التجاري البسيط من ClickUp يبسط هذه العملية. فهو يتتبع جميع عناصر مخزونك في مكان واحد، ويحلل مستويات المخزون واتجاهات الأسعار، ويضمن وضع الميزانية والتحكم في التكاليف.

كما أنه يساعدك في المشتريات من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي لمعلومات المخزون واتجاهاته. يوفر النموذج تنسيقًا متسقًا للحفاظ على المخزون عبر الأقسام مع الحد الأدنى من إدخال البيانات يدويًا.

يمكنك وضع علامة على المهام كمنتجات نشطة أو غير نشطة أو منتجات جديدة لتنظيم المخزون الخاص بك وتصور بيانات المخزون بأكثر من 15 طريقة عرض مخصصة.

8. قالب جرد اللوازم المكتبية بواسطة ClickUp

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قالب جرد اللوازم المكتبية بواسطة ClickUp

يعد تتبع ما يدخل ويخرج من المكتب في كل لحظة أمرًا صعبًا ولكنه مهم لتوفير التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل انقطاع العمل. مع قالب جرد اللوازم المكتبية من ClickUp يمكنك بسهولة عرض جميع المستلزمات وإدارتها في مكان واحد.

تحصل على إشعارات تلقائية عند انخفاض المخزون حتى تتمكن من تقديم الطلبات على الفور. يساعدك القالب أيضًا على تتبع المستلزمات التي يستخدمها فريقك ومتى تحتاج إلى تجديدها. بهذه الطريقة، يمكنك منع الهدر وتخطيط المتطلبات وتجنب عمليات الشراء غير الضرورية.

إدارة المخزون الخاص بك بشكل أفضل مع ClickUp

إدارة المخزون أمر بالغ الأهمية - إذا أخطأت في أي خطوة، ستعاني أرباحك النهائية. لهذا السبب يعد استخدام نماذج إدارة المخزون أمرًا ضروريًا.

تساعدك قوالب المخزون في كل ما يتعلق بالمخزون، سواءً كان ذلك في تتبع العناصر، وإعادة الطلب، والاحتفاظ بسجلات البائعين، ونقل المخزون، وغير ذلك. جميع القوالب في قائمتنا قابلة للتخصيص ويمكن أن تضيف قيمة هائلة لعملية الجرد الخاصة بك.

ومع ذلك، يمكن أن يكون استخدام قالب الجرد في جداول بيانات جوجل معقداً إذا كنت شركة متنامية تتطلع إلى التوسع. يمكنك تجربة قوالب إدارة المخزون من ClickUp للتتبع المتقدم وإعداد التقارير. إنها مليئة بالميزات لمساعدتك على تبسيط إدارة المخزون، وهي مجانية. اشترك مجاناً على ClickUp وتبسيط عملية إدارة المخزون الخاص بك!