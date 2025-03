أفضل 6 بدائل لـ Toodledo &؛ المنافسون (الميزات والقيود والأسعار)

Toodledo هو تطبيق رائع لقائمة المهام يقوم بتسويق نفسه على أنه _"أكثر من مجرد قائمة مهام"

لسوء الحظ، يتضمن هذا "المزيد" منحك بعض الميزات الأساسية لإدارة المهام مجاناً.

وإليك مشكلة أخرى.

يحتاج كل فريق إلى تطبيق لإدارة المهام يمكنه القيام ب أكثر من مجرد تدوين الملاحظات الأساسية.

إذن هل Toodledo أكثر من مجرد قائمة مهام_؟

لهذا السبب، بدأت العديد من الفرق في قول "تودليدو!" لـ Toodledo، مثلك تمامًا!

في هذه المقالة، سنستعرض ما هو Toodledo ولماذا تحتاج إلى بديل. بعد ذلك، سنسلط الضوء على ستة بدائل لـ Toodledo لمساعدتك على الاختيار الأفضل.

دعنا نتحقق من بعض بدائل Toodledo الجديرة بالملاحظة.

لماذا تحتاج إلى بديل Toodledo

عبر Toodledo

Toodledo هو تطبيق لإدارة المهام يساعد الأفراد والفرق على إدارة مهامهم اليومية وبعض المشاريع المعقدة.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام Toodledo:

إنشاء قوائم المهام إنشاء مهام ومهام فرعية

استخدم المؤقت المدمج لتسجيل الوقت المستغرق في المشروع

تعيين تذكيرات

سجل تقدمك في الرسوم البيانية والمخططات

على الرغم من أن هذه الميزات تبدو رائعة، إلا أن Toodledo لا يزال لديه بعض القيود:

1. نسخة مجانية محدودة

يحتوي الإصدار المجاني من Toodledo على الإصدار الأساسي فقط إدارة المشاريع وميزات التعاون الجماعي. على سبيل المثال، لا تقدم الخطة المجانية مهام فرعية أو رسوم بيانية لتتبع التقدم المحرز.

وعلاوة على ذلك، لا تقدم الباقة المجانية سوى إنذارات بسيطة وتقتصر على متعاون واحد.

_لسنا متأكدين أيهما أكثر إحباطًا: وجود زميل واحد فقط في الفريق أو عدم القدرة على اختيار إنذارات مخصصة!

2. طرق عرض محدودة للمشروع

تمنحك طرق العرض المتعددة للمشروع منظورًا فريدًا لعمله، وهو أمر ضروري لـ الفرق الرشيقة. ومع Toodledo، ستفوتك لوحات كانبان .

_المشكلة؟

تساعدك لوحات كانبان على تصور مشاريعك, إدارة الموارد ونقل المهام بسهولة. وعلاوة على ذلك، لا يقدم Toodledo مخططات جانت، وهي ضرورية لأي فريق يريد تتبع التقدم

بدون هذه العروض، لن يكون لديك المرونة اللازمة لعرض عملك بالطريقة التي تريدها.

_بالإضافة إلى ذلك، من يريد أن يكون مقيدًا في طريقة عرض واحدة؟

3. ضعف مزامنة البيانات

في بعض الأحيان لا تتم مزامنة التغييرات التي يتم إجراؤها في تطبيقات Toodledo للأجهزة المحمولة مع التغييرات التي تم إجراؤها في تطبيق سطح المكتب.

على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء مهام فرعية على هاتفك، فقد لا تظهر على الكمبيوتر المحمول.

ضعيف مزامنة البيانات يعني أنك ستضطر إلى إضاعة الوقت في إعادة إنشاء مهمة قمت بإنشائها بالفعل على هاتفك.

_ومن يريد أداة لإدارة المهام تجعله يضيع الوقت ويزيد من نسيانه؟

أفضل 6 بدائل لبرنامج Toodledo

فيما يلي ستة بدائل لـ Toodledo يجب أن تكون بالتأكيد على قائمتك: 📝

1. انقر فوق

ClickUp هي واحدة من أجهزة الأعلى تصنيفًا تطبيقات الإنتاجية وإدارة المهام تستخدمها الفرق عالية الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

يساعدك ClickUp على إدارة كلا مشروعي عملك و المهام الشخصية .

من مساعدتك على إكمال المهام إلى الميزات التي تساعدك على إدارة التقويم الأحداث لتخطيط حفلات أعياد الميلاد المفاجئة دون عناء، ClickUp هو أداة إدارة المهام المثالية.

كيف يساعدك ClickUp في إدارة مهامك اليومية

من السهل نسيان شيء ما في مهمة تحتوي على الكثير من الخطوات المختلفة. قوائم التحقق في ClickUp تمنحك القدرة على إنشاء مخططات واضحة للمهمة بأكملها، حتى لا تنسى أي خطوة مرة أخرى!

قوائم المراجعة هي قوائم مهام بسيطة يمكنك العثور عليها في المهام و المستندات و الملاحظات. يمكنك إنشاء قوائم تدقيق مخصصة ووضع علامة على العناصر في قائمتك بمجرد الانتهاء منها.

هل تحتاج إلى إضافة المزيد من التفاصيل إلى قائمة مهامك؟

ما عليك سوى إضافة عناصر فرعية إلى قائمة التحقق الخاصة بك.

بهذه الطريقة، ستعرف بالضبط ما عليك القيام به، حتى أدق التفاصيل! 🔎

يمكنك أيضًا إعادة ترتيب العناصر في أي قائمة اختيار عن طريق سحب العناصر وإفلاتها بين قوائمك.

_هل تريد توفير المزيد من الوقت؟

أنشئ قوالب قائمة مراجعة لأي مهمة يمكنك تخيلها.

يمكنك بعد ذلك إعادة استخدام هذه القوالب لإنجاز المهام بكل سهولة. 🥊

يمكنك أيضًا تعيين مهام محددة إلى مكلف واحد إذا كان الإجراء مطلوبًا.

دائم التنقل 🏃 🏃

لا تقلق؛ يمكنك أيضًا الاحتفاظ بمهامك اليومية معك عبر الويب أو سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.

ميزات ClickUp الرئيسية الأخرى

المفكرة 💡توصلت للتو إلى فكرة رائعة؟ 💡قم بتدوين أفكارك أو أفكارك أو حتى خطة وجباتك الأسبوعية، حتى لا ينتهي بك الأمر بتناول الوجبات السريعة 🍟

أولويات المهام: استخدام الأعلام للإشارة إلى ما إذا كانت المهمة عاجلة، أو ذات أولوية عالية، أو ذات أولوية عادية، أو ذات أولوية منخفضة، حتى يعرف أعضاء الفريق من أين يبدأون 🚩

المهام المتكررة: تعيين جداول زمنية متكررة لأي شيء يجب القيام به مرارًا وتكرارًا، مثل قائمة تسوق البقالة الأسبوعية 🛒

التذكيرات: تلقي تذكيرات بالمهام القادمة. يمكنك اختيار أن يتم تذكيرك من خمس دقائق حتى ثلاثة أيام قبل موعد استحقاق مهمتك، حتى لا ينتهي بك الأمر في حالة من الذعر في محاولة الوصول إلى المواعيد النهائية

مزامنة التقويم: دمج جوجل و التوقعات ويمكنك أيضًا مزامنة الإجراءات بين تقويم Apple أو جهازك المحمول أو أي من تطبيق تقويم الذي يسمح لك بالاشتراك باستخدام موجز URL 🗓

المشاهدات : عرض مهامك في قائمة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت أو أي نمط مشروع من اختيارك

عرض مهامك في قائمة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت أو أي نمط مشروع من اختيارك عرض الجدول الزمني: تخطيط مهامك اليومية مع مرور الوقت. طريقة العرض هذه مثالية لعرض خارطة الطريق العامة الخاصة بك، وإبقاء العملاء على اطلاع دائم، ولأي شيء آخر يتطلب تخطيطًا مسبقًا

عرض التقويم : قم بتخطيط وجدولة وإدارة وقتك و الموارد حتى لا تُلزم نفسك أكثر من اللازم:

ClickUp الايجابيات

إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من المستخدمين

واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام مع وضع عدم الاتصال بالإنترنت تتبع الوقت الذي تقضيه في المهام باستخدام متتبع الوقت الأصلي إضافة تاريخ البدء وتواريخ الاستحقاق لمهامك للحصول على تذكيرات عند الحاجة إلى إنجاز المهام

احتفظ بمهامك إلى جانب عملك باستخدام علبة المهام قم بإدارة الكثير من المهام دفعة واحدة باستخدام شريط أدوات المهام المتعددة من ملفات CSV

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً ضمن مهمة باستخدام تطبيق النقر فوق البريد الإلكتروني تقدم مع تطبيق قوي وجاهز للاستخدامالقوالب لإنجاز الأمور,إدارة المهام يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل إيفرنوت , مساعد جوجل , كاليندلي و المزيد إضافة المهام وإدارتها باستخدام تطبيق Android أو iPhone قيود ClickUp

لا يوجد عرض للجدول الزمني في الهاتف المحمول (حتى الآن)

اطّلع على خريطة طريق ClickUp لمعرفة كيفية إصلاح هذه العيوب.

ولا تستكشف كل ما هو مثير الميزات التي يوفرها لك بديل Toodledo المجاني هذا!

تسعير #### ClickUp

يقدم ClickUp ثلاثة التسعير الخطط

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) الخطة غير المحدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (5 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (5 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا) خطة الأعمال الإضافية (الأفضل للفرق المتعددة (19 دولارًا/عضو شهريًا)

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. تودويست

عبر Todoist

Todoist هو تطبيق مدير مهام مناسب للاستخدام الشخصي والعمل الجماعي.

يحتوي التطبيق على ميزة رائعة تسمى Todoist Karma تكافئك بنقاط لإكمال المهام والحفاظ على خطوط المهام.

ومع ذلك، فإن الباقة المجانية لا تحتوي على نسخ احتياطية تلقائية، لذلك إذا اخترت المضي قدمًا في هذا التطبيق وفقدت أي مستندات ..

الميزات الرئيسية لـ Todoist

تتيح لك خاصية الإضافة السريعة إضافة تفاصيل المهام اليومية في ثوانٍ معدودة

تواريخ استحقاق متكررة

إضافة تعليقات إلى المهام، بحيث يبقى الجميع على اطلاع دائم

أقسام ومهام فرعية لتنظيم المهام

إيجابيات تودويست

تساعدك أولويات المهام على إنجاز المهام بالترتيب الصحيح

تفويض المهام لزملائك في الفريق أو أفراد العائلة

إضافة أداة قائمة المهام إلى جهازك الذي يعمل بنظامي Android و iOS

قيود Todoist

لا يوجد متتبع وقت أصلي (فقط من خلال عمليات التكامل الخارجية)

التذكيرات متوفرة فقط في خطة Todoist المميزة

إذا قمت بوضع علامة على مهمة على أنها أُنجزت عن طريق الخطأ، لا يمكنك استعادتها

أسعار تودويست

يحتوي Todoist على ثلاث خطط تسعير:

خطة مجانية: حتى 80 مشروعًا حتى 5 أشخاص لكل مشروع تواريخ استحقاق متكررة أولويات المهام والمزيد

الخطة المميزة (4 دولارات شهرياً):

ما يصل إلى 300 مشروع حتى 25 شخصًا لكل مشروع تذكيرات التعليقات وتحميل الملفات والمزيد

(4 دولارات شهرياً): خطة العمل (6 دولارات شهرياً):

500 مشروع لكل مستخدم 50 شخصًا لكل مشروع صندوق بريد الفريق أدوار المسؤول والأعضاء والمزيد

(6 دولارات شهرياً):

تقييمات عملاء Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

إليكم الأعلى_

_/مرجع/ مدونة؟p=21993 بدائلتودويست_ *%/%href/_

.

3. إيفرنوت

عبر Evernote

إيفرنوت هو تطبيق تدوين الملاحظات الذي يساعدك على تسجيل المعلومات والعثور عليها أثناء التنقل. تتيح لك ميزة البحث المتقدم في Evernote أيضًا البحث عن الكلمات في ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد.

ولكن مع وجود خطة مجانية محدودة، هل ستستخدم إيفرنوت_الملاحظات لـ إلى الأبد؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية لـ Evernote

إنشاء قوائم مراجعة

إضافة نصوص وصور وصوت ومسح ضوئي وملفات PDF ومستندات إلى ملاحظاتك

تثبيت ملاحظة لاصقة تحتوي على المعلومات الأساسية على سطح المكتب

قوالب للملاحظات

إيجابيات إيفرنوت

تطبيقات قوية لنظامي iOS وأندرويد

التقاط الأفكار والصور وتسجيل الصوت باستخدام جهازك المحمول أو جهاز iPad أثناء عدم الاتصال بالإنترنت

احفظ رسائل البريد الإلكتروني الأساسية وشارك ملاحظاتك دون مغادرة Gmail

قيود Evernote

الباقة المجانية لها حد تحميل شهري يبلغ 60 ميغابايت

خيارات تخصيص محدودة عندما يتعلق الأمر بنمط النص وتنسيقه

لا توجد حماية بكلمة مرور لإصدار سطح المكتب

تسعير Evernote

لدى Evernote ثلاث خطط تسعير:

خطة مجانية 60 ميغابايت من التحميلات الجديدة شهريًا قص صور الويب وصفحات الويب وملفات PDF الوصول إلى الملاحظات دون اتصال بالإنترنت من تطبيق سطح المكتب المزامنة عبر جهازين والمزيد

بريميوم (7.99 دولار شهريًا):

مزامنة عدد غير محدود من الأجهزة الوصول إلى الملاحظات دون اتصال بالإنترنت إنشاء قوالب مخصصة إضافة تعليقات توضيحية لملفات PDF والمزيد

(7.99 دولار شهريًا): الأعمال (14.99 دولارًا شهريًا):

العمل معاً في مساحات مشتركة الاطلاع على سجل نشاط فريقك إدارة مركزية للمستخدمين حد تحميل شهري 20 جيجابايت والمزيد

(14.99 دولارًا شهريًا):

تقييمات عملاء Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6000 تقييم)

اقرأ المزيد من مقالاتنا على Evernote:

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=20070 _إيفرنوت مقابل ون نوتة* _إيفرنوت مقابل ون نوتة *%/%href/_

_و

_%/مرجع/ *مدونة؟ p=14282_ إيفرنوت ضد الدب *%/%href/_

4. مهام جوجل

عبر مهام جوجل

مهام جوجل هي عبارة عن تطبيق قائمة المهام . يتيح لك التطبيق سحب البريد الإلكتروني من أي مكان في Gmail إلى جوجل الشريط الجانبي للمهام لتحويله على الفور إلى مهمة.

أحد عيوب تطبيق التذكير هذا هو أن بساطته يمكن أن تجعله تطبيقًا غير فعال لإدارة المهام للفرق التي تركز على المشاريع المعقدة.

الميزات الرئيسية لمهام Google

إنشاء قوائم متعددة

إضافة مهام ومهام فرعية لتنظيم المهام

إضافة تذكيرات إلى مهام Google من تقويم Google

إعادة ترتيب المهام أو نقلها إلى قائمة أخرى باستخدام ميزة السحب والإفلات سهلة الاستخدام

إيجابيات مهام Google

مجاني بالكامل

يتكامل مع تطبيقات جوجل

فرز قائمة المهام حسب تاريخ الإنشاء أو حسب تاريخ الاستحقاق

قيود مهام Google

لا يمكن تتبع الوقت المستغرق لمهمة معينة

لا يحتوي على ميزات إدارة المهام المتقدمة مثل إدارة عبء العمل أو طرق العرض الرشيقة أو تبعيات المهام

لا يمكن تعيين أولويات المهام

تسعير مهام Google

مهام Google مجانية.

تقييمات عملاء مهام Google

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: غير متاح

جرب هذه

_/مرجع/ /مدونة؟ p=65387 بدائل مهمة جوجل %/%href/_

!

5. مايكروسوفت للقيام

عبر Microsoft To Do مايكروسوفت To Do، المعروف سابقًا باسم Wunderlist، هو برنامج لإدارة المهام التي يمكن أن تساعدك على إدارة مهامك بكفاءة. هذا أداة تعاون لديها ميزة رائعة تمنحك عرض اليوم والغد والأسبوع في قوائمك المخططة.

ومع ذلك، لا يتيح لك التطبيق تعيين تواريخ استحقاق أو إضافة تفاصيل إلى مهامك الفرعية.

الميزات الرئيسية لـ Microsoft To Do

تعيين تذكيرات لتتبع المهام

إنشاء قوائم ذكية بناءً على المهام ورسائل البريد الإلكتروني التي تم وضع علامة عليها

إضافة تواريخ استحقاق إلى مهامك

جدولة مهمة متكررة

Microsoft To Do Pros

مشاركة قوائم المهام مع الزملاء وأفراد العائلة

يتكامل مع مهام Outlook

المزامنة عبر iPhone وAndroid وWindows 10 وتطبيق الويب

قيود مهام مايكروسوفت

توافق محدود مع منتجات غير تابعة ل Microsoft

يفتقر إلى تحديد أولويات المهام المتقدمة (يسمح لك فقط بتحديد أولويات المهام ذات الأولوية)

لا يوجد مخططات جانت لجدولة المهام #### تسعير مهام مايكروسوفت

Microsoft To Do مجاني للاستخدام.

تقييمات عملاء Microsoft To Do

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ /مدونة؟ p=65744 بدائل مايكروسوفت للقيام بالبدائل *%/%href/_

!

6. DGT GTD

عبر DGT GTD

DGT GTD هو تطبيق لإدارة المهام يقوم تلقائيًا بإنشاء المهام عندما تفوتك مكالمة. 📞

يعد التطبيق خياراً جيداً لإدارة المهام البسيطة مثل قوائم التسوق والالتزامات.

للأسف، لا يتوفر التطبيق لأجهزة iOS أو على سطح المكتب أو على الويب.

DGT GTD الميزات الرئيسية

قوائم مراجعة المهام

المهام المتكررة

التذكيرات والإنذارات

تنظيم المهام حسب المجلد والسياق والموقع والعلامات والنجمة والمهام الفرعية

إيجابيات DGT GTD

إنشاء المهام بسرعة باستخدام التعرف على الصوت

سمة فاتحة وداكنة لتناسب أسلوبك

وضع التحرير الجماعي

قيود DGT GTD

متاح فقط كتطبيق أندرويد

واجهة مستخدم قديمة

تكاملات محدودة (يتكامل فقط مع Toodledo وDropbox وFTP)

تسعير DGT GTD

DGT GTD مجاني للاستخدام.

تقييمات عملاء DGT GTD

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

المكافأة:_

_/مرجع/ مدونة؟ ص=59306_ تطبيقات قائمة المهام لنظام التشغيل Mac* %/%href/_

حان الوقت لقول "Toodle-oo" لـ Toodledo 👋

وجود التطبيق المناسب لإدارة المهام يمكن أن تحسين إدارة وقتك مهاراتك وتعزيز إنتاجيتك.

ولكن تذكر، إذا كنت تريد التعامل مع إدارة المهام بكفاءة، فستحتاج إلى أكثر من مجرد قوائم المهام وتدوين الملاحظات.

لسوء الحظ، لا يحتوي Toodledo على ما يكفي لمساعدتك على أن تكون منتجًا قدر الإمكان.

ومع ذلك، هناك بعض الأدوات التي يمكن أن تأخذك إلى هذا المستوى من الإنتاجية.

وبينما ذكرنا بعض البدائل اللائقة لـ Toodledo، فإن ClickUp هو الأكثر شمولاً إلى حد بعيد.

من مساعدتك في تعيين أهدافك الشخصية وتتبعها إلى السماح لك بتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام اليومية، ClickUp هو التطبيق الإنتاجي الأكثر إنتاجية. استخدم ClickUp مجاناً لكي تتذكر جميع مهامك اليومية و تنسى كل ما عليك فعله يوميًا و تنسى أمر Toodledo!