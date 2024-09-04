أفضل 10 برامج لإدارة طلبات الخدمة في عام 2025

أنت تدير شركة B2B صاخبة حيث تتدفق طلبات العملاء للحصول على حلول برمجية مخصصة يوميًا. كل طلب وعميل أمر بالغ الأهمية، ولكن لا يمكنك تتبعها كلها. وغالباً ما تؤدي الإدارة اليدوية لسلاسل رسائل البريد الإلكتروني والتذاكر إلى اختلاط الطلبات أو تأخر الردود.

والنتيجة؟ فريقك يتدافع، وأنت تخاطر بإبعاد العملاء.

سواء كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو دعم العملاء، أو إدارة العمليات الداخلية، فإن فوضى التعامل مع الطلبات يدوياً قد تكون مربكة.

ولكن إليك الحل! برنامج إدارة طلبات الخدمة الذي يجعل كل خطوة من خطوات عملية طلبات الخدمة مركزية، بدءاً من تقديم الطلبات وحتى حلها، مما يعزز الكفاءة ورضا العملاء.

من خلال سنوات من الخبرة في إدارة طلبات الخدمة الداخلية وطلبات خدمة العملاء، قمنا أنا وفريق ClickUp بتجميع قائمة بأفضل 10 برامج لإدارة طلبات الخدمة. يمكن لهذه الأداة تحويل عملية إدارة طلبات الخدمة لديك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة طلبات الخدمة؟

عندما تختار برنامج إدارة طلبات الخدمة، يجب أن تفكر في الميزات والقدرات التي ستساعد فريقك على تحسين الكفاءة ورضا العملاء بشكل كبير.

إليك ما يجب أن تبحث عنه:

الأتمتة: تأكد من أن البرنامج يتمتع بقدرات أتمتة قوية للعمل على قواعد محددة مسبقاً، مثل تصعيد الطلبات وتقليل التدخل اليدوي. ثم قم بتعيين أولويات إدارة طلبات الخدمة وفقًا لذلك

تأكد من أن البرنامج يتمتع بقدرات أتمتة قوية للعمل على قواعد محددة مسبقاً، مثل تصعيد الطلبات وتقليل التدخل اليدوي. ثم قم بتعيين أولويات إدارة طلبات الخدمة وفقًا لذلك الخدمة الذاتية: ابحث عن برنامج يتمتع بالقدرة على توفير دعم الخدمة الذاتية، مثل الأسئلة الشائعة وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لتقليل طلبات الخدمة وتخفيف العبء على فرق مكتب الخدمة لديك

ابحث عن برنامج يتمتع بالقدرة على توفير دعم الخدمة الذاتية، مثل الأسئلة الشائعة وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لتقليل طلبات الخدمة وتخفيف العبء على فرق مكتب الخدمة لديك التقارير والتحليلات: ابحث عن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي تحتوي على إمكانات تحليلات في الوقت الفعلي. كمقدم خدمة، أنت بحاجة إلى ميزات شاملة لإعداد التقارير لأنها ضرورية لتتبع مقاييس الخدمة، ومراقبة الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتحديد مجالات التحسين

ابحث عن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي تحتوي على إمكانات تحليلات في الوقت الفعلي. كمقدم خدمة، أنت بحاجة إلى ميزات شاملة لإعداد التقارير لأنها ضرورية لتتبع مقاييس الخدمة، ومراقبة الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتحديد مجالات التحسين واجهة سهلة الاستخدام: اختر أدوات إدارة الطلبات مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين والمسؤولين لتقليل وقت التدريب وتشجيع الاعتماد لتقديم الخدمة بسلاسة

اختر أدوات إدارة الطلبات مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين والمسؤولين لتقليل وقت التدريب وتشجيع الاعتماد لتقديم الخدمة بسلاسة إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: اختر أداة إدارة طلبات الخدمة الملائمة للأجهزة المحمولة التي تسمح للمستخدمين والمسؤولين بإدارة الطلبات أثناء التنقل، مما يعزز المرونة والاستجابة

ابحث عن البرنامج الذي يوفر إدارة مختلفة لخدمة العملاء و قوالب بيان المشكلة لتسريع عملية إدارة طلبات الخدمة.

أفضل 10 برامج لإدارة طلبات الخدمة

إليك أفضل 10 برامج برنامج إدارة الحوادث لمساعدتك على تبسيط عملياتك بشكل كبير.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة)

تعيين طلبات الخدمة لأعضاء الفريق المعينين مع خدمة عملاء ClickUp لخدمة العملاء ClickUp ، وهو برنامج متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع والعملاء، يعمل على أتمتة وتبسيط سير العمل لجعل التعامل مع طلبات الخدمة أمرًا سهلاً للغاية. وبفضل مجموعة كبيرة من الميزات الفريدة، فإنه يوفر الدعم في جميع مراحل العملية، بدءًا من بدء مهمة طلب الخدمة إلى مراقبتها وتحديد أولوياتها.

مهام ClickUp

إنشاء طلبات الخدمة وتعيينها بسرعة باستخدام مهام ClickUp Tasks

إنشاء طلبات الخدمة وتعيينها وتتبعها على النحو التالي مهام ClickUp . يتيح لك إنشاء مهام منفصلة لطلبات الخدمة ومراقبتها وتعيين أعضاء الفريق لاتخاذ إجراءات فورية وزيادة المساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين حالات المهام المخصصة لـ ClickUp والأولويات لكل منها لتعكس الحالات المختلفة لطلب الخدمة. على سبيل المثال، جديد، قيد التنفيذ، وفي انتظار الملاحظات، ومكتمل.

ليس هذا فقط, أولويات مهمة ClickUp يتيح لك إضافة علامات مختلفة: على سبيل المثال، تخيل أن لديك خمس تذاكر في وقت واحد. يمكنك استخدام هذه الميزة لإخبار فريقك بالمهام التي يجب العمل عليها أولاً.

ClickUp خدمة العملاء

إدارة طلبات الخدمة بفعالية وتحديد المشكلات الشائعة باستخدام خدمة عملاء ClickUp خدمة عملاء ClickUp يوفر التكرار ويساعدك على الإشارة إلى المشاكل بشكل أسرع. وإليك الطريقة: يتيح لك استخدام العلامات للإشارة إلى المشكلات الشائعة ومعالجتها على الفور ومنع حدوثها مرة أخرى.

وهو يقوم بذلك من خلال مساعدتك في فصل طلبات الخدمة بناءً على المشكلات أو العملاء أو أنواع الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، مع أتمتة ClickUp يمكنك تفويض بعض الطلبات تلقائيًا إلى عضو معين بناءً على معايير محددة أو تغيير حالة المهمة عند استيفاء شروط معينة.

إدارة وقت ClickUp ClickUp

إدارة طلبات خدمة الوقت وتقديم تقديرات دقيقة مع إدارة الوقت ClickUp Time Management

من الضروري منح العملاء وقتًا تقديريًا لحل طلبات الخدمة الخاصة بهم. وغالبًا ما تكون هذه مهمة مرهقة، ولكن ليس مع إدارة وقت النقر فوق إدارة الوقت .

تتبع الوقت المستغرق في كل طلب خدمة لمراقبة الكفاءة وتحديد الاختناقات. بالإضافة إلى ذلك، مع فكرة عن مقدار الوقت الذي يستغرقه طلب مماثل، يمكنك وضع تقديرات زمنية للمهام لإدارة التوقعات واتفاقيات مستوى الخدمة والمواعيد النهائية.

ClickUp Dashboards

إدارة جميع طلبات الخدمة في مكان واحد وعرض التقدم المحرز من خلال لوحة معلومات ClickUp Dashboard

وأخيراً، هل تريد عرضاً شاملاً لجميع طلبات الخدمة المستلمة في مكان واحد؟ ClickUp Dashboards تجعل ذلك ممكنًا.

إنشاء لوحات معلومات للحصول على رؤية عالية المستوى لمقاييس طلبات الخدمة، مثل عدد الطلبات ومتوسط زمن الاستجابة وتوزيع الحالة. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير وتحليل أداء الفريق لتحديد مجالات التحسين.

على الرغم من أن هذه بعض الفوائد، هل يبدو ترتيب عملية إدارة طلبات الخدمة يتطلب الكثير من الجهد؟ لدى ClickUp الحل: الحل هو قالب طلب خدمة ClickUp لبدء العمل بشكل أسرع.

تنزيل هذا القالب

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

توفير الوقت عن طريق توفير تنسيق طلب خدمة قياسي وضمان الاتساق بين الطلبات

وضمان الاتساق بين الطلبات تأكد من تعيين الطلبات ومعالجتها بسرعة وكفاءة من خلال تقليل فرصة حدوث خطأ بشري

من خلال تقليل فرصة حدوث خطأ بشري تتبع حالة الطلبات عن طريق إضافة علامات مثل طلب محظور وطلب جديد وطلب تم حله وتحت التحقيق لتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات المهام

مثل طلب محظور وطلب جديد وطلب تم حله وتحت التحقيق لتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات المهام تصوُّر الطلبات والحصول على التفاصيل عن طريق إضافة سمات مخصصة مثل لقطة الشاشة، والدقة المقدمة، ورقم الكمبيوتر، والبريد الإلكتروني لجهة الاتصال، والموقع

ClickUp أفضل الميزات

أتمتة مهام سير العمل : أتمتة إنشاء المهام وتعيينها وسير عمل الإشعارات بناءً على مشغلات مثل تقديم الطلب أو مستوى الأولوية

: أتمتة إنشاء المهام وتعيينها وسير عمل الإشعارات بناءً على مشغلات مثل تقديم الطلب أو مستوى الأولوية إعداد الإشعارات: أبقِ جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالإشعارات والتنبيهات حول حالة طلب الخدمة واستخدم التذكيرات لضمان عدم إغفال أي طلب خدمة

أبقِ جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالإشعارات والتنبيهات حول حالة طلب الخدمة واستخدم التذكيرات لضمان عدم إغفال أي طلب خدمة تعاون الفريق : تسهيل التعاون بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Collaboration للسماح لهم بالتعليق والإشارة إلى الزملاء ومناقشة التفاصيل ضمن سلاسل المهام

: تسهيل التعاون بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Collaboration للسماح لهم بالتعليق والإشارة إلى الزملاء ومناقشة التفاصيل ضمن سلاسل المهام تعزيز الأمان: حماية المعلومات الحساسة بميزات أمان قوية، بما في ذلك الأذونات القابلة للتخصيص وتشفير البيانات

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع الميزات المتقدمة على تطبيق ClickUp Mobile App (حتى الآن)

تسعير #### ClickUp

مجانًا : للأبد

: للأبد غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Zendesk (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة المتكاملة)

عبر زندسك يعمل Zendesk على تبسيط التعامل مع العملاء من خلال إنشاء مركز مركزي لأسئلة العملاء وطلباتهم واهتماماتهم.

يمكن لعملائك الاتصال بك لإبلاغك بشكاواهم باستخدام البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الهاتف أو الهاتف المحمول أو القنوات الاجتماعية. كيف يمكنك تتبعها كلها في وقت واحد؟

ينشئ Zendesk تذكرة ويدخلها في قائمة الانتظار حتى تحصل على كل شيء في مكان واحد.

يمكنك أيضًا استخدام Zendesk AI، المبني على مليارات من تفاعلات خدمة العملاء الحقيقية. إنه يفهم تجربة العملاء، مما يعني أنه يمكنك تقديم دعم مخصص.

أفضل ميزات Zendesk Zendesk

استخدم عمليات تكامل التطبيقات داخل Zendesk، مثل Jira وSalesforce وSlack

احصل على دعم الاتصال متعدد القنوات لتعزيز إمكانية الوصول والراحة

تعامل مع طلبات الخدمة بكفاءة من خلال دمج أدوات الاتصال والتعاون مع أعضاء الفريق

قيود Zendesk

يستغرق تعلم ميزات البرنامج وتخصيصه بناءً على احتياجاتك وقتاً طويلاً

استخدام تطبيق الهاتف المحمول صعب وغير مجهز بجميع الميزات

تسعير Zendesk

فريق الدعم : 19 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 19 دولارًا لكل وكيل/شهر الدعم الاحترافي : 55 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 55 دولارًا لكل وكيل/شهر دعم المؤسسات: 115 دولاراً لكل وكيل/شهرياً

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,800 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

3. أطلسيان (الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات)

عبر أطلسيان إذا كانت طلبات الخدمة الخاصة بك تتمحور في الغالب حول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، فإن Jira Service Management هو بالضبط ما تحتاجه. فهو يتيح لك تحسين سير عملك من خلال دمج كل شيء تحت منصة واحدة لتحريرك من عبء العمليات الثقيلة والجامدة التي تخلق صوامع.

ومن أفضل جوانب هذا البرنامج هو نماذجها الخالية من التعليمات البرمجية وعمليات الأتمتة لإنشاء تدفق للقيمة والتخلص من المهام المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك منصته المفتوحة والتعاونية على إدارة الطلبات بشكل أفضل من خلال فرز أولويات إدارة طلبات الخدمة.

أفضل ميزات Atlassian

تعزيز مكتب الخدمة الخاص بك مع الوظائف الإضافية المخصصة وواجهة برمجة تطبيقات REST

إدارة الحوادث، والمشاكل، وإدارة التغيير، وطلبات الخدمة باستخدام نظام أساسي واحد

حل المشكلات بشكل سريع ودقيق من خلال ربط طلبات الخدمة مباشرةً بمهام التطوير وإصلاح الأخطاء

قيود Atlassian

هناك إمكانيات محدودة لإعداد التقارير للحصول على نظرة ثاقبة لطلبات الخدمة الخاصة بالشركة

تسعير أطلسيان

مجاناً

قياسي : 17.65 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 17.65 دولارًا لكل وكيل/شهر قسط : 44.27 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 44.27 دولارًا لكل وكيل/شهر مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أطلسيان

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. OneDesk (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر ون ديسك باستخدام OneDesk، يمكنك التقاط تذاكر دعم العملاء ورسائل البريد الإلكتروني وتفاعلات العملاء الأخرى والرد عليها وإدارتها في مكان واحد.

ما يميز هذا البرنامج هو Odie ("OD")، وهو وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للعملاء ردودًا تستند إلى المحتوى الخاص بك.

ميزة أخرى فريدة من نوعها لهذا برنامج التذاكر هو التقاط البريد الإلكتروني والرد عليه. يمكنك ربط صندوق الوارد الخاص بك في MS 365 أو Google Workspace تلقائيًا لالتقاط الردود والرد عليها.

يمكنك أيضًا إنشاء مهام سير عمل لأنواع مختلفة من الطلبات لإنشاء تذاكر بخصائص افتراضية.

OneDesk أفضل الميزات

ادعم العملاء من خلال الدردشة المباشرة، ونماذج الطلبات، وبوابة الويب، وقاعدة المعرفة، واستبيان الرضا

تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك من خلال مقالات قاعدة المعرفة والاستفسارات السابقة والردود والردود والرد بسرعة

الوصول إلى إحصائيات في الوقت الفعلي حول حالة التذاكر وأداء فريقك من خلال لوحات المعلومات والتقارير

قيود OneDesk

تؤدي التحديثات إلى تعطيل عمل البرنامج وتتطلب إعادة ضبط النظام

تسعير برنامج OneDesk

عادي :13.99 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

:13.99 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً القسط :15.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

:15.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات:18.99 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعة OneDesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. زوهو ديسك (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة المصنفة)

عبر مكتب زوهو لدى Zoho نظام دعم غير معقد للعملاء والوكلاء والمديرين.

الميزة الأكثر تفرداً في هذا البرنامج هي تخصيص التذاكر التلقائي الذي يتيح لك تقسيم التذاكر بالتساوي بين جميع وكلائك بناءً على الحد الذي تحدده. يمكنك أيضاً ضمان أن يتم التعامل مع التذاكر من قبل أنسب الوكلاء في فريقك.

على سبيل المثال، يجب أن يذهب الاستفسار المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي إلى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أفضل حل في أقصر فترة.

أفضل ميزات Zoho Desk في Zoho Desk

تنظيم التذاكر تلقائيًا استنادًا إلى وقت الاستحقاق والأولوية وحالة إدارة علاقات العملاء من خلال طرق العرض المخصصة وأوضاع العمل

ضمان التعاون السلس بين وكلاء الدعم في الأقسام المختلفة لضمان عدم ضياع أي معلومات

تصنيف التذاكر من خلال العلامات لمطابقة الممثل المناسب

قيود Zoho Desk

هناك دعم محدود لإصدار التذاكر بلغات مختلفة

تسعير Zoho Desk

مجانًا

سريع : 7 دولارات/مستخدم شهرياً

: 7 دولارات/مستخدم شهرياً معتاد : 14 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 14 دولاراً/مستخدماً شهرياً احترافي : 23 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 23 دولاراً/مستخدماً شهرياً مؤسسة: 40 دولاراً/مستخدماً شهرياً

*تفاصيل الأسعار مأخوذة من مصدر خارجي

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 5,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 5,600 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

6. هبسبوت (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة ذات العرض الواحد)

عبر هبسبوت يُمكّنك مكتب المساعدة HubSpot من تقديم دعم مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي من مصدر موحد للحقيقة والاستفادة من الرؤى الشاملة لتمكين مندوبي الدعم بمعلومات قيمة.

إذا كانت شركتك تكافح من أجل مواكبة تقدم طلبات الخدمة، فإن هذا البرنامج هو الأنسب. فهو يتيح لفريقك الوصول إلى رحلة العميل بأكملها في عرض واحد.

كما أن HubSpot يجمع أيضاً بين الدعم متعدد القنوات واتفاقيات مستوى الخدمة المتقدمة وميزات التوجيه لإدارة فريق الدعم المتنامي وتجاوز توقعات العملاء.

أفضل ميزات Hubspot

مراجعة أداء فريق الخدمة من خلال الوصول إلى أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات

تحسين أوقات الاستجابة من خلال عمليات سير العمل التلقائية التي تؤدي إلى تشغيل مهام المتابعة وتحديثات الحالة والإشعارات

تعزيز تعاون الفريق والتخلص من الطلبات الفائتة من خلال صندوق وارد مركزي

قيود Hubspot

تجعل الميزات الواسعة النطاق من الصعب فهم من أين تبدأ وأي الميزات هي الأفضل للاستخدام

تسعير هبسبوت

مركز التسويق الاحترافي : 800 دولار شهريًا (يشمل ثلاثة مقاعد)

: 800 دولار شهريًا (يشمل ثلاثة مقاعد) مركز التسويق للمؤسسات: 3,600 دولار شهريًا (يشمل خمسة مقاعد)

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

7. Help Scout (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة الشخصية)

عبر مساعدة الكشافة يدّعي برنامج Help Scout أنه يقلل من وقت استجابة العملاء بمعدل 30 دقيقة. يسمح هذا البرنامج لعملائك بمساعدة أنفسهم من خلال قاعدة معرفية والحصول على دعم في الوقت الفعلي من البشر عندما يحتاجون إليه.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات وحزمة تطوير البرمجيات الخاصة به لتخصيص الأشياء في الوقت الفعلي وتقديم أفضل دعم ممكن للعملاء وحتى لفريق العمل الداخلي.

لقد وجدت هذا الخارجي و برنامج الاتصال الداخلي جذاب لأنه يمكنه تخصيص استجابات الدعم من خلال الوصول إلى السياق والبيانات والاستجابات السابقة.

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص المعلومات من المحادثات السابقة ومقالات المساعدة لإنشاء ردود على العلامة التجارية جاهزة للمراجعة والمراجعة والإرسال

عزز تنسيق الفريق من خلال دمج جميع تفاعلات العملاء في مكان واحد. ضع علامة على فريقك باستخدام الإشارات لتسهيل مشاركة الآخرين ومساعدتهم

الوصول إلى البريد الوارد صفر من خلال تقليل رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها بفعالية

قيود مساعدة الكشافة

يوجد عدد محدود قوالب خدمة العملاء وتحتاج واجهة المستخدم إلى تحسين

مساعدة كشاف المساعدة في التسعير

قياسي : 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا زائد : 50 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 50 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً إيجابي: تسعير مخصص

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. SolarWinds (الأفضل لإدارة طلبات خدمة الدعم عن بُعد)

عبر سولارويندز يمكن أن يكون SolarWinds هو خيارك التالي إذا كنت تبحث عن برنامج يوفر حلاً مدمجاً لإصدار التذاكر المكتبية وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ودعم المستخدم النهائي.

فهو يأخذ العميل والدعم الداخلي خطوة إلى الأمام من خلال توفير برنامج تحكم عن بُعد بأسعار معقولة لجميع احتياجات دعم العملاء ومكتب المساعدة.

ميزة أخرى مميزة لهذا برنامج أوامر العمل هو كتالوج الخدمات، الذي يوحد عملية تنفيذ طلبات الخدمة.

أفضل ميزات برنامج SolarWinds

تمكين المستخدمين النهائيين من خلال بوابة خدمة ذاتية سهلة الاستخدام

توسيع نطاق الدعم المحسّن من خلال الوصول إلى طلبات الشراء وحالة دورة الحياة

ضمان الإدارة الفعالة للحوادث من خلال التقاط التذاكر وتحديد أولوياتها وتوجيهها تلقائيًا

قيود SolarWinds

يتطلب تعلم الميزات المتقدمة للبرنامج وقتًا وجهدًا قبل تنفيذها

تسعير #### تسعير سولارويندز

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SolarWinds

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 570 تقييم)

9. سيرفس ناو (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة من البداية إلى النهاية)

عبر سيرفيس ناو تتيح لك ServiceNow التفاعل مع عملائك بالطريقة التي يفضلونها من خلال مساعدة الخدمة الذاتية عبر قنوات متعددة.

تعمل إدارة طلبات الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز التعاون بين الأقسام وتوفر رؤية شاملة لجميع أصحاب المصلحة.

يوفر البرنامج أيضاً دعم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحل المشكلات بسرعة وتسريع الابتكار. يمكن للوكلاء الافتراضيين باللغة الطبيعية تقديم حلول فورية لمهام خدمة تكنولوجيا المعلومات المتكررة، مما يمنح فريقك المزيد من الوقت لوضع الاستراتيجيات.

سيرفس ناو أفضل الميزات

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وإنشاء تقارير مفصّلة، وتنفيذ عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

تبسيط العمليات مثل إدارة الحوادث والتغيير من خلال فهم اللغة الطبيعية

الحصول على رؤية كاملة لحالة المشكلة من خلال مكاتب أمامية ووسطى وخلفية موحدة على منصة واحدة

قيود خدمة ServiceNow

لديها عملية تنفيذ طويلة تتطلب خطوات متعددة وخيارات تخصيص لإعدادها

تسعير سيرفس ناو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. هابي فوكس (الأفضل لإدارة طلبات الخدمة المصممة خصيصًا)

عبر هابي فوكس هابي فوكس هو مكتب مساعدة عملي ونظام دعم العملاء الذي يبسط الخدمة و طلب التغيير الإدارة من خلال نظام تذاكر دعم قوي، وقاعدة معارف الخدمة الذاتية، ومنتديات المجتمع.

يمكن استخدام برنامج طلبات الخدمة المتكامل هذا للعملاء وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية ودعم المبيعات. يتيح لك إنشاء حقول ومهام سير عمل مخصصة لتوفير حلول طلبات خدمة مخصصة.

أفضل ميزات هابي فوكس

تسريع أوقات الاستجابة والتأكد من أن الموظفين الأنسب للتعامل مع الطلبات من خلال التعيين التلقائي

تصنيف طلبات الخدمة حسب الخطورة والتعقيد وزيادة الأمان إلى أقصى حد من خلال ضمان وصول المتخصصين المصرح لهم فقط

تحسين التفاصيل والدقة في الطلبات المقدمة من خلال نماذج الويب القابلة للتخصيص لتقديم الطلبات

قيود HappyFox

لا يوفر البرنامج إشعارات للتحديثات والتغييرات الجديدة في التذكرة، مما قد يؤدي إلى عدم معرفة التفاصيل

تسعير هابي فوكس

أساسي : 14 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 14 دولارًا لكل وكيل/شهر الفريق : 69 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 69 دولارًا لكل وكيل/شهر محترف : 199 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 199 دولارًا لكل وكيل/شهر المؤسسة للمحترفين: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات هابي فوكس

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

## تحسين إدارة طلبات الخدمة باستخدام ClickUp

يعد برنامج إدارة طلبات الخدمة جزءًا لا يتجزأ من تبسيط عمليات الدعم والخدمة. برنامج إدارة طلبات الخدمة و قوالب تقارير الحوادث المساعدة في أتمتة معالجة الطلبات، وتحديد أولويات المهام، وتوفير تحليلات مفصلة لتحسين رضا العملاء وتنفيذ استراتيجيات إدارة العملاء .

يتميز ClickUp بقدراته المتقدمة في إدارة طلبات الخدمة. ميزات مثل المساعدة بالذكاء الاصطناعي وسهولة تحديد الطلبات والتصور من خلال العلامات والتفاصيل المخصصة تجعلها أداة استثنائية لإدارة طلبات الخدمة بكفاءة. اشترك في ClickUp اليوم لتحويل كيفية تعامل مؤسستك مع عمليات الدعم والخدمات.