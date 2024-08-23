أوكي آر مقابل الأهداف الذكية: ما الفرق بينهما؟

غالبًا ما يتوقف النقاش الدائم في دوائر إدارة المشاريع على سؤال أساسي: هل يجب أن نعطي الأولوية للابتكار أم التنفيذ؟ في حين أن كلاهما ضروري للنجاح، إلا أن التوازن الأمثل يمكن أن يختلف بشكل كبير اعتمادًا على السياق المحدد والثقافة التنظيمية وأهداف المشروع.

هناك إطاران شائعان يمكن أن يساعدا المؤسسات على تحقيق التوازن بين الابتكار والتنفيذ وهما الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) والأهداف المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنيًا (SMART).

يمكن أن تلهم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، بتركيزها على النتائج الطموحة ، فرق العمل على التفكير خارج الصندوق والوصول إلى النجوم. ولكن من دون هيكلية ووضوح الأهداف الذكية (SMART)، يمكن أن يتعثر التنفيذ.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن توفر الأهداف الذكية خارطة طريق واضحة، ولكن إذا كانت الأهداف مركزة بشكل ضيق للغاية، فقد تخنق الابتكار. وغالبًا ما تكمن الاستراتيجية المثلى في إيجاد التوازن الصحيح بين هذين النهجين.

ربما تواجه تحديًا مشابهًا. دعنا نستكشف أطر تحديد الأهداف التي تتوافق مع أهدافك المؤسسية!

سنقوم بذلك من خلال سرد بعض ميزات أهداف OKR مقابل أهداف SMART ومناقشة إيجابياتها وسلبياتها، والاختلافات بينها، والنتائج الرئيسية، والاستخدام والتطبيق.

ما هي الأهداف الذكية؟

الأهداف الذكية هي أهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا، وهي مصممة لتوفير التركيز والتوجيه لتحقيق النتائج المرجوة. الأهداف الذكية هي:

محددة : وضع أهداف واضحة وشفافة للقضاء على الغموض

: وضع أهداف واضحة وشفافة للقضاء على الغموض قابلة للقياس : إنشاء عمليات لتتبع التقدم المحرز بفعالية

: إنشاء عمليات لتتبع التقدم المحرز بفعالية قابلة للتحقيق : وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق: وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق

: وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق: وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق ذات صلة بالموضوع : مواءمة الأهداف مع أهداف العمل المتنوعة لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة

: مواءمة الأهداف مع أهداف العمل المتنوعة لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة محددة زمنيًا : تحديد المواعيد النهائية وتحديد أولويات المهام وفقًا لذلك

يقوم إطار عمل SMART بالأعمال الشاقة ويساعد الفرق على تنظيم المهام وتصنيفها وتتبعها حتى لا يتم إهمال أي شيء.

الأهداف العامة مقابل أهداف SMART: مثال

هدف عام: "تحسين رضا العملاء."

هذا الهدف عام ويفتقر إلى التحديد. ولا يوفر مبادئ توجيهية واضحة للقياس أو العمل.

هدف *SMART: "زيادة رضا العملاء بنسبة 20% خلال الربع القادم من خلال تقليل متوسط وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء بنسبة 15% وتنفيذ استبيان رضا العملاء مع تحقيق هدف صافي نقاط المروجين (NPS) بنسبة 75%."

هذا الهدف هدف ذكي وذكي لأنه:

محدد : فهو يحدد بوضوح ما الذي يجب تحسينه (رضا العملاء) ومقدار التحسين (20%)

: فهو يحدد بوضوح ما الذي يجب تحسينه (رضا العملاء) ومقدار التحسين (20%) قابل للقياس : الزيادة في رضا العملاء وانخفاض وقت الاستجابة هي مقاييس قابلة للقياس الكمي

: الزيادة في رضا العملاء وانخفاض وقت الاستجابة هي مقاييس قابلة للقياس الكمي قابلة للتحقيق : الهدف واقعي ويمكن تحقيقه ضمن الإطار الزمني المحدد

: الهدف واقعي ويمكن تحقيقه ضمن الإطار الزمني المحدد ذات صلة بالموضوع: تحسين رضا العملاء يتماشى مع أهداف العمل الشاملة

تحسين رضا العملاء يتماشى مع أهداف العمل الشاملة محدد زمنياً: الهدف له موعد نهائي محدد (خلال الربع القادم)

إيجابيات وسلبيات أهداف SMART

بغض النظر عن مدى شعبية المفهوم أو إطار العمل، فإن له مزايا وعيوب. دعنا نستكشف هذه المزايا والعيوب.

الإيجابيات

لا تعطي المعايير الذكية أي مجال للنقر على الأهداف! فهي تمنحك مسارًا واضحًا لتحقيق أهدافك وتبقيك متحمسًا. وإليك الطريقة:

أهداف SMART توفر لك التوجيه والوضوح، وتعمل كبوصلة لك

وتعمل كبوصلة لك إنها تحدد هدفك بدقة ، ولا تترك مجالاً للتخمينات الثانية

، ولا تترك مجالاً للتخمينات الثانية معاييرها القابلة للقياس تمكنك من تتبع التقدم المحرز ، وتقدم دليلاً ملموساً على النجاح وتسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين

، وتقدم دليلاً ملموساً على النجاح وتسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين ملاءمتها تربطك بتطلعاتك ، مما يضمن توافق أهدافك مع قيمك واحتياجاتك

، مما يضمن توافق أهدافك مع قيمك واحتياجاتك مواعيدها النهائية المحددة زمنيًا تخلق الاستعجال، مما يمنع المماطلة ويعزز العمل المستمر

السلبيات

لا شيء في الحياة يتبع خطة مثالية. وهذا ينطبق على أهداف SMART أيضًا. فهي ليست مثالية وقد تبدو جامدة بعض الشيء في بعض الأحيان.

أهداف SMART قد تركز بشكل ضيق على الأداء الفردي ، مما يقلل من قيمة الهدف التنظيمي المشترك

، مما يقلل من قيمة الهدف التنظيمي المشترك قد تفقد أهميتها إذا لم تتم مراجعتها وتحديثها باستمرار

باستمرار أهداف SMART تميل إلى العمل كمجرد تخطيط لتسجيل الأهداف ، مع التركيز بشكل أقل على قابلية التطبيق

، مع التركيز بشكل أقل على قابلية التطبيق قد تنطوي على عملية تخطيط مطولة، مما يصرف انتباه المديرين عن التنفيذ الفعلي

ما هي OKRs؟

الأهداف والنتائج الرئيسية (الأهداف والنتائج الرئيسية) هي إطار عمل لإدارة الأداء يساعد على وضع وتتبع أهداف (أهداف) واضحة وقابلة للقياس وطموحة

يجب على المديرين والقادة أن يسيروا على حبل مشدود أثناء تعيين المهام والأهداف بين مختلف المستويات والفرق داخل الشركة. يمكن لإطار عمل قوي لتحديد الأهداف، مثل OKRs، تبسيط هذه العملية.

ويستخدمها الأفراد والفرق والمؤسسات لتحقيق المواءمة ودفع الأداء وتعزيز الإنتاجية.

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هيكل OKRs

بنية OKRs بسيطة لكنها قوية. وتتكون من المكونات التالية:

الأهداف: هذه هي "ماذا" أهدافك. وهي تمثل ما تريد تحقيقه ويجب أن تكون محددة وملموسة ونوعية. وهي تحدد الاتجاه العام لهدف العمل النهائي.

النتائج الرئيسية: هذه تشكل "كيفية" رحلتك لتحقيق الأهداف. وهي تتضمن خطوات ومعالم خطتك ويجب أن تكون كمية وقابلة للتحقيق وقابلة للقياس.

OKRs: مثال على ذلك

الهدف: زيادة الحصة السوقية في سوق الهواتف الذكية الهندية بنسبة 10% خلال السنة المالية القادمة.

النتائج الرئيسية:

زيادة الوعي بالعلامة التجارية : تحقيق معدل التعرف على العلامة التجارية بنسبة 50% بين مستخدمي الهواتف الذكية في مدن المستوى الأول

: تحقيق معدل التعرف على العلامة التجارية بنسبة 50% بين مستخدمي الهواتف الذكية في مدن المستوى الأول توسيع قنوات التوزيع : توسيع قنوات التوزيع: الشراكة مع خمس سلاسل جديدة على الأقل من سلاسل البيع بالتجزئة والأسواق عبر الإنترنت

: توسيع قنوات التوزيع: الشراكة مع خمس سلاسل جديدة على الأقل من سلاسل البيع بالتجزئة والأسواق عبر الإنترنت إطلاق خط إنتاج جديد: إطلاق خط إنتاج جديد: تقديم طراز جديد من الهواتف الذكية متوسطة المدى بميزات مبتكرة لتلبية احتياجات جمهور أوسع

إيجابيات وسلبيات OKRs

هل تعد OKRs مغيرًا لقواعد اللعبة أم مجرد إطار عمل خيالي آخر؟ دعنا نتفحص بعض الإيجابيات والسلبيات لمعرفة ذلك.

الإيجابيات

تقدم OKRs نهجًا مؤثرًا لتحسين أداء الفريق والأداء المؤسسي. إليك السبب:

تجلب OKRs الوضوح وتخلق نسقًا مشتركًا للجميع لاتباعه والمساهمة فيه

الوضوح وتخلق نسقًا مشتركًا للجميع لاتباعه والمساهمة فيه إنها تقوم بتقسيم الأهداف المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها ، مما يحافظ على تركيز أعضاء الفريق

، مما يحافظ على تركيز أعضاء الفريق إنها تضمن توافق الفريق ، مما يعزز العمل الجماعي والتواصل السلس والتعاون

، مما يعزز العمل الجماعي والتواصل السلس والتعاون إنها تساعدك على تتبع التقدم المحرز في النتائج الرئيسية، مما يبث الثقة والشعور بالإنجاز بين الموظفين

السلبيات

على الرغم من أن OKRs يمكن أن تكون فعالة للغاية، إلا أنها تنطوي على تحديات خاصة بها:

يمكن أن يكون من الصعب تحديد أهداف ملموسة وقابلة للقياس في مشهد السوق سريع التغير وبيئات العمل

وبيئات العمل قد لا يشعر أعضاء الفريق بالشعور بالملكية أو قد لا يفهمون أهمية ممارسة OKRs

أو قد لا يفهمون أهمية ممارسة OKRs قد تركز على النتائج المستندة إلى البيانات ، متجاهلة التأثيرات طويلة المدى

، متجاهلة التأثيرات طويلة المدى قد تؤدي إلى عدم مواءمة الأهداف إذا لم تتم مناقشة الأهداف بشكل متكرر

الموازنة بين الطموح والتطبيق العملي هو فن. لا يمكن قياس كل هدف بشكل مثالي. دعنا الآن نلقي نظرة على كيفية اختلاف OKRs عن أهداف SMART.

الاختلافات الرئيسية بين أهداف OKRs وأهداف SMART

بينما تؤكد كل من OKRs وأهداف SMART على التركيز في عملية تحديد الأهداف، إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب رئيسية. دعنا نساعدك في الاختيار.

التركيز والمرونة

مرنة بطبيعتها، يمكن أن تتكيف أهداف OKRs وتتحول وفقًا لاحتياجات العمل والتحديثات والأهداف والتوسعات والتجديدات. تركز OKRs على النتيجة المرجوة بدلاً من العملية.

من ناحية أخرى، تركز أهداف SMART على تفاصيل النتيجة وهي أكثر ثباتًا ولا يمكن تغييرها بعد مرحلة تحديد الأهداف الأولية دون الحاجة إلى إعادة إصلاح الاستراتيجية بأكملها.

القياس والمساءلة

أهداف الأهداف الذكية مصممة بشكل عام لقياس مقياس واحد، في حين أن الأهداف الذكية يمكن أن تقيس مقاييس متعددة.

في إطار عمل SMART، يكون مالك كل هدف واضح، بينما تعزز OKRs الإنجاز الجماعي والملكية المشتركة.

الاستخدام والتطبيق

أهداف SMART مثالية للأفراد، تقييمات الأعمال ، والمشاريع أو المهام قصيرة الأجل، والنتائج القابلة للقياس، وتقييمات الأداء. يمكن تطبيقها لدراسة المبيعات، ومقاييس خدمة العملاء، والمواعيد النهائية للمشروع، والمعالم الشخصية.

يُستحسن استخدام تقارير الأداء في المواءمة التنظيمية وفهم المقاييس تخطيط الأهداف طويلة المدى ورصد التقدم المحرز وإثارة الابتكار.

فيما يلي الاختلافات في لمحة سريعة:

الميزات الأهداف الذكية الأهداف الذكية التركيز مرنة وموجهة نحو تحقيق النتائج محددة وثابتة وموجهة نحو العمليات القياس مقاييس متعددة مقياس واحد المساءلة الملكية المشتركة الملكية الفردية الاستخدام المواءمة التنظيمية، التخطيط طويل الأجل الأداء الفردي، المشاريع قصيرة الأجل

أمثلة على أهداف OKRs مقابل أهداف SMART

دعونا نفهم كيفية أداء الإطارين من حيث التسويق للحصول على صورة أوضح عن OKRs مقابل أهداف SMART.

ضع في اعتبارك مثال OKR حيث نهدف إلى تحسين الأنشطة التسويقية وجذب عملاء جدد.

إليك ما سيبدو عليه كهدف من أهداف OKR:

الهدف : زيادة الوعي بالعلامة التجارية بنسبة 25% باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية

: زيادة الوعي بالعلامة التجارية بنسبة 25% باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية النتيجة الرئيسية 1 : زيادة ظهور العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي

: زيادة ظهور العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي النتيجة الرئيسية 2 : تحقيق 10 ملايين انطباع بحيث يشاهد العلامة التجارية عدد كبير من العملاء المحتملين

: تحقيق 10 ملايين انطباع بحيث يشاهد العلامة التجارية عدد كبير من العملاء المحتملين النتيجة الرئيسية 3: تحقيق نتيجة 3: توليد دعاية إيجابية للعلامة التجارية من خلال تأمين تغطية إعلامية في منشورات رفيعة المستوى، مما يؤدي إلى مصداقية العلامة التجارية وثقة العملاء

إليك ما سيبدو عليه هذا الهدف كهدف ذكي وذكي

محدد : محدد : زيادة معدل فتح البريد الإلكتروني لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور وتعزيز التحويلات

: : زيادة معدل فتح البريد الإلكتروني لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور وتعزيز التحويلات قابلة للقياس : زيادة هذا المعدل بنسبة 20%

: زيادة هذا المعدل بنسبة 20% قابلة للتحقيق : تحسين سطور الموضوع وإضفاء الطابع الشخصي على محتوى البريد الإلكتروني وجذب العملاء بمصدر مجاني

: تحسين سطور الموضوع وإضفاء الطابع الشخصي على محتوى البريد الإلكتروني وجذب العملاء بمصدر مجاني ذات صلة بالموضوع : إنشاء حملات بريد إلكتروني أفضل والمساهمة في تحقيق الأهداف التسويقية الشاملة

: إنشاء حملات بريد إلكتروني أفضل والمساهمة في تحقيق الأهداف التسويقية الشاملة محددة الوقت: التواصل من خلال LinkedIn وإرسال رسائل البريد الإلكتروني يوم الخميس في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة للربع التالي

ما هو المشترك بين OKRs وأهداف SMART؟

إن وضع هدف يعتمد فقط على أساسيات إطار عمل واحد فقط يشبه بناء جسر واهٍ يمكن أن يسقط في أي وقت، مما يعيدك إلى المربع الأول.

لذا، دعنا نناقش النقاط المشتركة بين أهداف OKR وأهداف SMART لتناسب أسلوب عملك.

كلاهما يساعد في إنشاء أهداف قابلة للقياس

يتيح عنصر النتائج الرئيسية في أهداف OKRs للمديرين مراقبة الأهداف وقياسها. كما تتيح معايير SMART إمكانية القياس، مما يتيح لك تتبع التقدم المحرز في كل خطوة.

كلاهما محدد زمنيًا

كل من OKRs OKRs وأهداف SMART تتطلب تحديد مواعيد نهائية دقيقة ومعالم بارزة لتحقيق الأهداف. كما أنها تثير التركيز والإلحاح في التعامل مع المهام والمشاريع.

كلاهما يدل على المواءمة

كلا النظامين يشددان على أهمية مواءمة الأهداف مع الأهداف الأوسع نطاقًا، مما يوجه جهود الفريق نحو النتائج المرجوة.

من المهم إدراك كيف تلبي أهداف OKRs وأهداف SMART الاحتياجات المختلفة في مجال تحديد الأهداف. ولكن كيف يمكنك اختيار الإطار الصحيح لتحقيق الغرض من تحديد الأهداف؟

اختيار الإطار الصحيح

يتضمن الطريق إلى نجاح الأعمال والنجاح المؤسسي أكثر من مجرد تحديد الأهداف. أنت بحاجة إلى تحديدها بالشكل الصحيح

إن الاختيار بين أهداف SMART و OKRs ليس مجرد مسألة وضع علامة على المربعات في قائمة المهام؛ بل يتعلق الأمر باختيار النهج الذي يتوافق بشكل أفضل مع ثقافة مؤسستك وأهدافها وديناميكيات فريق العمل.

لذا، عند مناقشة أهداف SMART مقابل OKRs، ضع في اعتبارك العوامل التالية للوصول إلى قرار.

الثقافة التنظيمية

تعتبر معايير OKRs هي الأنسب لبيئات العمل المرنة والديناميكية والمبتكرة التي تعطي الأولوية للأهداف الطموحة. من ناحية أخرى، تعتبر معايير SMART مناسبة للمؤسسات ذات الهيكلية التقليدية التي تشدد على الأهداف الواضحة والقابلة للقياس والأداء الفردي.

نوع العمل

يعتمد النموذج الذي تختاره أيضًا على طبيعة الهدف ومدى تعقيد المهام. تعتبر المعايير الذكية مثالية للأعمال المعقدة مثل دراسة عدة مقاييس الهدف التركيز على النتائج. نموذج SMART هو الأفضل للمشاريع الأبسط والقابلة للقياس الكمي والقصيرة الأجل ذات المنجزات والنتائج الواضحة.

المواءمة الاستراتيجية

تعزز الأهداف الذكية المواءمة الاستراتيجية من خلال ضمان مساهمة جهود كل عضو من أعضاء الفريق بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المؤسسية. تهدف أهدافSMART إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس، مما يتطلب جهدًا واضحًا من أعضاء الفريق للتوافق مع استراتيجية الشركة الأوسع نطاقًا.

اقرأ أيضًا: 12 أفضل 12 برنامجاً لتحديد الأهداف للفرق بمجرد اختيار إطار العمل الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي تنفيذ هذه الأساليب بفعالية.

كيفية تنفيذ OKRs وأهداف SMART

فيما يلي بعض الخطوات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها أثناء تنفيذ هذه المناهج.

تحديد الأهداف المؤسسية: صقل الأهداف من الاحتياجات، مما يجعلك تركز على الرؤية والرسالة النهائية للشركة

صقل الأهداف من الاحتياجات، مما يجعلك تركز على الرؤية والرسالة النهائية للشركة التدريب والتعليم : صقل مهارات الموظفين بالتدريب والمعرفة المناسبة, أدوات برامج OKR البرمجية والمهارات اللازمة حتى لا تضيع جهودهم هباءً ويتم توجيهها نحو الهدف المشترك

: صقل مهارات الموظفين بالتدريب والمعرفة المناسبة, أدوات برامج OKR البرمجية والمهارات اللازمة حتى لا تضيع جهودهم هباءً ويتم توجيهها نحو الهدف المشترك الشفافية والتواصل : ناقش الأهداف والمعالم الرئيسية والتحديات مع موظفيك لتعزيز التعاون والعمل الجماعي الفعال

: ناقش الأهداف والمعالم الرئيسية والتحديات مع موظفيك لتعزيز التعاون والعمل الجماعي الفعال المرونة: المرونة: الحفاظ على مرونة إطار العمل بما يكفي لتحمل المنافسة وتغير أهداف العمل وشروط المشروع وتفضيلات العملاء واتجاهات السوق

ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك تحويل استراتيجية تحديد الأهداف ببساطة عن طريق التحول إلى حل شامل لإدارة المشاريع مثل ClickUp ?

توفر هذه الأداة القوية ميزة الأهداف المخصصة ومختلف قوالب تحديد الأهداف التي تتيح لك وضع أهداف طموحة، وتقسيمها إلى نتائج رئيسية قابلة للقياس، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. باستخدام ClickUp، يمكنك تصور أهدافك، وتعيين المهام، والتعاون مع فريقك لضمان توافق الجميع والعمل على تحقيق هدف مشترك, تحقيق أهدافك الإنتاجية وتجاوزها في العملية

1. حدد أهدافك انقر فوق الأهداف يتيح لك إضافة أهداف قابلة للقياس مع النتائج الرئيسية، وتفويض المهام، وتتبع التقدم باستخدام النسب المئوية للإنجاز وأشرطة التقدم. تدعم هذه الميزات جهودك لتحقيق حتى أكثر الأهداف طموحاً ضمن الجداول الزمنية المخصصة.

قم بإنشاء وإدارة الأهداف السريعة وأهداف المبيعات والمزيد باستخدام ClickUp Goals

لجعل كل هدف قابلاً للقياس الكمي، أضف الأهداف إليه. تساعدك هذه الأهداف على تتبع مقاييس النجاح وتحافظ على تركيزك على الإجراءات التي تحرك الإبرة. تتضمن بعض هذه الأهداف ما يلي:

العدد (على سبيل المثال، عدد مرات تنزيل الكتاب الإلكتروني من أحدث حملة تسويقية)

صواب/خطأ: (على سبيل المثال، ما إذا كان التدفق الجديد للتهيئة خاليًا من الأخطاء وجاهزًا للنشر)

النسبة المئوية: (على سبيل المثال، النسبة المئوية للزيادة في الإيرادات خلال الربع الأخير)

العملة: (على سبيل المثال، هدف خفض التكاليف عبر الأتمتة في هذا الربع من العام)

💡 نصيحة احترافية: ضمن كل قائمة أهداف، قم بإنشاء انقر فوق المهام لنتائجك الرئيسية. أضف تفاصيل محددة، وحدد تواريخ الاستحقاق، وأسندها إلى أعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز. إنشاء حقول مخصصة لتتبع مقاييس أو بيانات محددة تتعلق بأهداف SMART الخاصة بك، مثل نسبة الإنجاز أو أرقام المبيعات أو تقييمات رضا العملاء.

علاوةً على ذلك، يمكنك إنشاء مجلدات لتدوين وفرز الأهداف الجديدة OKRs، وتتبع دورات السباق، وعرض بطاقات تقييم تقدم الموظفين، ومقارنة النتائج عبر جداول زمنية مختلفة.

اكتشف "ماذا" و "كيف" مشروعك/هدفك على الفور مع هذا التطبيق سهل الاستخدام وقابل للتخصيص قالب مجلد ClickUp OKR .

قم بتخصيص المهام وتواريخ الاستحقاق والتبعيات والموارد باستخدام قالب مجلد ClickUp OKR

قالب مجلد ClickUp OKR Folder يحدد الهيكل الأساسي لتطوير OKR. فهو يحلل إجراءاتك ويساعدك على فهم كيفية مساهمتها في تحقيق الدافع، خاصةً عند إدارة فريق كبير. فيما يلي الميزات:

مناظر مخصصة : عرض الأهداف وتحديد أولوياتها مع خيارات عرض متعددة للاختيار من بينها، مثل القائمة واللوحة والتقويم والنشاط

: عرض الأهداف وتحديد أولوياتها مع خيارات عرض متعددة للاختيار من بينها، مثل القائمة واللوحة والتقويم والنشاط حالات مخصصة : احصل على نافذة لمراقبة صحة أهدافك والتقدم الذي أحرزته حتى الآن، وتحديث الفئات مثل على المسار الصحيح، لم يبدأ، وفي خطر

: احصل على نافذة لمراقبة صحة أهدافك والتقدم الذي أحرزته حتى الآن، وتحديث الفئات مثل على المسار الصحيح، لم يبدأ، وفي خطر حقول مخصصة: احصل على سياق مع أساليب مخصصة مثل المبادرة، ونوع عنصر OKR، والفريق الرئيسي، والتقدم، والربع، مما يتيح تقييم الأداء بشكل متسق، مما يسمح بإجراء تحليل مفصل

ارفع مستوى قائمة المهام الخاصة بك عن طريق فرز أهدافك SMART و OKRS في مجلدات باستخدام ClickUp Goals

2. تتبع التقدم المحرز

عند تقييم OKRs أو أهداف SMART مقابل الأداء الفعلي، يتعامل موظفوك مع بيانات أكثر مما يمكنهم التعامل معه. وهنا يأتي دور ClickUp Dashboards تثبت أنها منقذة للحياة، تصنيف المهام مع أشرطة التقدم الخاصة بها، وتواريخ الاستحقاق، والمهام المعلقة، وحالة المشروع، وغير ذلك، للحصول على نظرة شاملة.

مكافأة: إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إنشاء لوحة معلومات OKR Dashboard .

قسّم أي مهمة إلى خطوات يمكن التحكم فيها باستخدام ClickUp Dashboards

تساعدك ميزة لوحات المعلومات على

تحديد أهدافك التي لم يتم تحقيقها التي تتطلب التحسين

التي تتطلب التحسين تتبع التقدم المحرز وتحفيز الموظفين من خلال تسليط الضوء على حالة المشروع والمهام المنجزة ومقاييس جهد الفريق المتزايد عند الوصول إلى إنجاز الأهداف

من خلال تسليط الضوء على حالة المشروع والمهام المنجزة ومقاييس جهد الفريق المتزايد عند الوصول إلى إنجاز الأهداف إبقاء الجميع على نفس الصفحة من خلال نشر المعلومات حول آخر تحديثات المشروع ومهامه

3. التعاون والتواصل

استخدم التعليقات والمناقشات المترابطة داخل المهام للتواصل مع فريقك ومشاركة التحديثات ومعالجة أي تحديات. قم بإعداد التبعيات بين المهام لضمان إكمال النتائج الرئيسية بالترتيب الصحيح وضمن الإطار الزمني المحدد

4. تبسيط المهام

إذا كان كل ما سبق يبدو وكأنه الكثير من العمل اليدوي، تخيل وجود مساعد افتراضي يقوم بأتمتة العديد من هذه المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً.

ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي قوي يقوم بتحليل عملك الحالي لمساعدتك في العصف الذهني وإنشاء أهداف ومهام ومواعيد نهائية مخصصة، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

ومن خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة، يقوم ClickUp Brain بجمع وتحليل البيانات من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، وتحديد الأنماط والاتجاهات والفرص. ثم يستخدم هذه المعلومات لإنشاء اقتراحات أهداف مخصصة تتماشى مع أهداف فريقك وعبء العمل الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء المهام المرتبطة بأهدافك تلقائياً، ومساعدتك في تحديد أولوياتها بناءً على الأهمية والإلحاح، واقتراح مواعيد نهائية واقعية.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تبسيط سير عملك وزيادة الإنتاجية وتحقيق أهدافك بفعالية أكبر. إنه شريكك المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف وإدارة المهام.

نموذج أهداف ClickUp SMART Goals

من الأدوات الأخرى التي تُبسِّط عملية تحديد الأهداف وإدارة المهام لتحقيق أهدافك السنوية والفصلية والأسبوعية وحتى اليومية وتتبعها هي ClickUp SMART Goals Template .

يمكن لهذا القالب أن يكون مساعدك ومدربك وناقدك في آن واحد.

ابقَ على اطلاع على كل شيء وحدد أهدافاً هادفة مع قالب الأهداف الذكية من ClickUp

تفوّق في التميز، ولا تفوّت أي تحديث، واكتشف الأخطاء، وتفوَّق في إدارة الوقت مع قالب الأهداف الذكية من ClickUp SMART Goals. فيما يلي العناصر الرئيسية للقالب:

حالات مخصصة : قم بإنشاء مهام مثل مكتملة، ومتعثرة، وخارجة عن المسار، ومُعلّقة، وعلى المسار الصحيح، وعلى المسار الصحيح مع مراقبة التقدم المحرز في كل هدف

: قم بإنشاء مهام مثل مكتملة، ومتعثرة، وخارجة عن المسار، ومُعلّقة، وعلى المسار الصحيح، وعلى المسار الصحيح مع مراقبة التقدم المحرز في كل هدف حقول مخصصة : قم بتصنيف البيانات الوصفية المهمة للهدف وتخصيصها في 12 سمة مخصصة. تتيح لك هذه الميزة التقاط التفاصيل الأساسية وتحسين إنجاز الأهداف

: قم بتصنيف البيانات الوصفية المهمة للهدف وتخصيصها في 12 سمة مخصصة. تتيح لك هذه الميزة التقاط التفاصيل الأساسية وتحسين إنجاز الأهداف عروض مخصصة : يمكنك الوصول بسرعة إلى التكوينات المعدة مسبقًا للأهداف الذكية SMART Goals، وتقدير جهد الهدف، وأوراق العمل، والأهداف على مستوى الشركة، وأدلة الإعداد بنقرة واحدة، كل ذلك من داخل ClickUp

: يمكنك الوصول بسرعة إلى التكوينات المعدة مسبقًا للأهداف الذكية SMART Goals، وتقدير جهد الهدف، وأوراق العمل، والأهداف على مستوى الشركة، وأدلة الإعداد بنقرة واحدة، كل ذلك من داخل ClickUp إدارة المشاريع: اجعل ميزات مثل تتبع الوقت، ووضع العلامات، وتنبيهات التبعية، وإشعارات البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك، تعمل لصالحك حتى تتمكن من إنشاء خطة "انطلق؛ أنجز!" التي تتوافق مع أولويات مهامك.

4. مراجعة الأداء وتحسينه

قم بجدولة عمليات مراجعة منتظمة لمراجعة OKRs وأهداف SMART وتقييم التقدم المحرز وإجراء التعديلات اللازمة. يمكنك الاعتماد على تذكيرات ClickUp و المهام المتكررة حتى لا تفوتك هذه مراجعة الأداء الجلسات والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق نجاح المشروع. قالب إطار عمل OKR الخاص ب ClickUp يزيد من تحديد مسار تحقيق الأهداف. يتيح لك تصور الصورة الكبيرة في لمحة سريعة وانتقاء المجالات التي تحتاج إلى اهتمام خلال مرحلة المراجعة والتعديل.

غرس المساءلة في الفريق مع قالب إطار عمل OKR من ClickUp

إليك الطريقة

حالات مخصصة : تحقق من المهام وتتبع كل هدف باستخدام أقسام مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"للمهام

: تحقق من المهام وتتبع كل هدف باستخدام أقسام مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"للمهام حقول مخصصة : استفد من قوة التخصيص واحفظ المعلومات المهمة باستخدام أدوات مثل نوع OKR، والقسم، والتقدم، ونقطة OKR، والفريق

: استفد من قوة التخصيص واحفظ المعلومات المهمة باستخدام أدوات مثل نوع OKR، والقسم، والتقدم، ونقطة OKR، والفريق عروض مخصصة : حافظ على جمال الأشياء وسهولة الوصول إليها باستخدام تكوينات ClickUp الأربعة المختلفة، مثل OKR العالمي، ودليل البدء، ولوحة تقدم OKR، والجدول الزمني

: حافظ على جمال الأشياء وسهولة الوصول إليها باستخدام تكوينات ClickUp الأربعة المختلفة، مثل OKR العالمي، ودليل البدء، ولوحة تقدم OKR، والجدول الزمني إدارة المشاريع: كن أول من يعرف عن تحديثات البريد الإلكتروني، وتنبيهات التبعية، وإمكانيات التتبع، والمزيد لاختيار المجالات التي تتطلب الاهتمام

من خلال اتباع هذه الخطوات والاستفادة من ميزات ClickUp، يمكنك تنفيذ OKRs وأهداف SMART بفعالية لدفع أداء فريقك وتحقيق أهداف مؤسستك.

تحديد أولويات تحديد الأهداف باستخدام ClickUp

إذن، هل اخترت بين أهداف OKR وأهداف SMART حتى الآن؟ أم أنك ستجرب نهجًا مختلطًا؟

بصراحة، لكلا الإطارين مزاياهما. تعمل الأهداف الذكية SMART بشكل أفضل للأهداف التكتيكية وقصيرة المدى، بينما تتألق OKRs عند تحديد التطلعات على مستوى الشركة.

ومع ذلك، فإن تحديد الأهداف ليس نزهة في الحديقة. هل تتذكر ذلك الشعور بالإثارة عند تحديد هدف جديد؟ هناك طفرة فورية في التحفيز، وتبدو معادلة النجاح واضحة وضوح الشمس، ثم، في مكان ما في نهاية المطاف، يعضك الواقع.

هذا هو المكان الذي يمكن لأدوات وميزات ClickUp أن تحدث فرقاً كبيراً. من خلال توفير منصة شاملة لإدارة الأهداف، يساعدك ClickUp على التعامل مع تعقيدات كل من الأهداف الذكية SMART و OKRs لأهداف الشركة، مما يضمن لك اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات والمقاييس بدلاً من التخمين. جرّب ClickUp اليوم إنه مجاني!