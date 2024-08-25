كيفية تنفيذ إطار عمل GIST لتخطيط المنتجات

بناء منتج ناجح أمر صعب. فبين الفكرة الأصلية، وملاءمة المنتج للسوق، والتصميم، والتطوير، والتكرار، هناك المئات من الأجزاء المتحركة. المنتجات الأكبر حجماً، مثل تطبيقات المؤسسات، أو المنتجات عالية النطاق، مثل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، تحتوي على ملايين الجوانب التي تعمل جنباً إلى جنب.

وتتطلب إدارة كل ذلك نهجاً استراتيجياً قوياً وقابلاً للتكيف. أحد الأساليب التي اكتسبت شعبية في الماضي القريب هو إطار عمل GIST.

دعونا نتعمق في هذا المفهوم.

ما هو تخطيط GIST؟

إطار عمل GIST (المصدر: itamargilad.com )

يرمز GIST إلى الأهداف والأفكار والمشاريع المتدرجة والمهام.

إطار عمل GIST هو إطار عمل رشيق تخطيط المنتج نهج يهدف إلى إبقاء المهام مركزة على الأهداف، والتخلص من النفقات الإدارية غير الضرورية، وإضافة المزيد من المرونة إلى الفريق الهندسي.

يقدم GIST، الذي أنشأه إيتامار جلعاد أثناء عمله في جوجل، بديلاً لاستخدام خرائط الطريق في عملية تطوير المنتج . يربط GIST الأهداف التنظيمية بالمهام اليومية بطريقة خطية. فهو ينشئ خطًا من الأهداف الكبيرة مثل زيادة الإيرادات إلى المهام اليومية مثل "القضاء على هذا الخطأ"

يقدم GIST آفاق تخطيط مختلفة لكل مرحلة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد أهداف لربع السنة والتخطيط للمهام لمدة أسبوع/بصمة. كما يستخدم أنواعاً مختلفة من الأدوات لتتبع التقدم المحرز.

لنرى كيف يتم ذلك عادةً.

مكونات تخطيط GIST

كما ذكرنا، يتألف إطار عمل GIST لتخطيط المنتجات من أربعة مكونات رئيسية: الأهداف، والأفكار، والمشاريع المتدرجة، والمهام. ويلعب كل منها دورًا مهمًا. وإليك الطريقة.

الأهداف

يرتكز إطار عمل GIST على الاعتقاد بأنك إذا أعطيت فرقك أهدافهم، فسيجدون أفضل طريقة للوصول إلى أهدافهم. ونتيجة لذلك، فإن الأهداف في GIST هي:

متوافقة مع استراتيجية الشركة

يتم التعبير عنها كنتائج مرغوبة قابلة للقياس

الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالغرض والأساس المنطقي للمشروع

محددة على المدى الطويل، عادةً ما تكون لمدة عام

الأفكار

تشير الأفكار إلى المسارات المحتملة التي يمكن للفريق من خلالها تحقيق أهدافه. بشكل عام، تكون هذه الأفكار افتراضية، مما يعني أنه في هذه الخطوة، تستكشف الفرق جميع الاحتمالات - دون إصدار أحكام - لاختيار أفضل طريقة للمضي قدمًا.

ومن المتوقع أن تطرح هذه المرحلة العديد من الأفكار الجيدة المحتملة. وبمجرد أن يكون لديهم بنك من الأفكار الجديدة، تقوم الفرق بترتيب أولوياتها بناءً على الأدلة لاختبارها وتحسينها من أجل تنفيذها.

خطوة المشاريع

يتم الآن تنفيذ الأفكار التي تم تحديد أولوياتها في الخطوة السابقة بحذر. لا تزيد مدة كل مشروع متدرج عن 10 أسابيع، ويتم بناؤه بهدف اختبار الفكرة. المشاريع المتدرجة هي:

تستخدم لاختبار الأفكار

صغيرة بشكل متعمد

تقتصر على فترات قصيرة

تعطى استثمارات أقل في الموارد

مصممة للتعلم السريع

المهام

في هذه المرحلة، يتم تقسيم كل مشروع إلى مهام وإدارتها باستخدام تقنيات إدارة المشاريع التي تم اختبارها عبر الزمن.

الانتقال من خرائط طريق المنتج إلى تخطيط GIST

إذا كنت تستخدم خرائط طريق تقليدية للمنتجات في عملية التخطيط، فقد يبدو نموذج GIST غير تقليدي بعض الشيء. وباعتراف الجميع، إنه إطار عمل فريد من نوعه، ولكنه إطار عمل شهد الكثير من النجاح.

خرائط الطريق هي طريقة شائعة للغاية تقوم بها الفرق بتخطيط المنتج. لقد تم استخدامها لسنوات، ومديرو المنتجات مرتاحون لها، وهي ناجحة. إذن لماذا تحتاج إلى التفكير في بديل؟ دعنا نرى.

أجيليتي

كما يقول جلعاد: "لقد عالج التطوير الرشيق شلال المشاريع، لكنه لم يغير شلال التخطيط" كان يُنظر إلى إنشاء نماذج خارطة الطريق التكنولوجية وموجزات المنتجات على أنه نشاط استراتيجي، يتم القيام به مرة واحدة في السنة، وسرعان ما عفا عليه الزمن.

يخلق تخطيط GIST تخطيطًا أكثر مرونة خلال العملية من خلال التركيز على وحدات صغيرة من خارطة طريق إدارة المشروع بدلاً من بعض المشاريع الكبيرة التي تستغرق شهوراً.

التوقيت

يمكن أن تخرج خرائط طريق المنتج عن المزامنة عند حدوث تغيير في السوق، أو توقعات العملاء، أو حتى تغير الصلاحيات التنظيمية. يحافظ نظام GIST على قابلية الفريق للتكيف، ويعيد تقويم الأفكار والمشاريع التدريجية والمهام على فترات منتظمة.

فرص النجاح

تتضمن خارطة الطريق أفكاراً وخططاً لم يتم اختبارها. على سبيل المثال، قد تتضمن ميزة لم يتم التحقق من صحتها من قبل السوق. يقضي برنامج GIST على هذه المشكلة من خلال إنشاء مشاريع صغيرة (عادةً ما تكون مدتها 10 أسابيع) على مراحل، مما يمكّن الفرق حقًا من الفشل السريع.

فرص النجاح

غالبًا ما يتم إنشاء خرائط طريق المنتج من قبل الإدارة العليا أو قادة المنتجات الذين يحددون المسار الذي يجب أن تسلكه الفرق. وبعبارة أخرى، غالبًا ما تأتي الأفكار من الأعلى. تخلق GIST مساحة لكل فرد في الفريق لتقديم الأفكار دون إصدار أحكام، مما يعزز الإبداع والابتكار. وهذا أمر مهم للغاية إذا كنت تأمل في الاستفادة من الموهبة والإبداع الجماعي داخل فريقك.

التعاون

غالبًا ما يتم إنشاء خرائط طريق المنتج من قبل الإدارة العليا، وتحديد المسار الذي يجب أن تسلكه الفرق. وغالباً ما تأتي الأفكار من الأعلى. تخلق GIST مساحة لكل فرد في الفريق لتقديم الأفكار دون إصدار أحكام، مما يعزز الإبداع والابتكار.

الموضوعية

في تطوير المنتجات التقليدية، يتم قبول الأفكار أو رفضها بناءً على رأي شخصي. يقدم GIST إطار عمل موضوعي لتحديد الأولويات واختبار الأفكار، مما يجعل القرارات أكثر ديمقراطية ويزيد من فرص نجاحك.

إذا كنت مقتنعًا، دعنا ننتقل إلى أفضل الممارسات لتطبيق GIST في مؤسستك.

تطبيق إطار عمل GIST في إدارة المنتجات

أي نهج جديد هو تغيير قد يقاومه فريقك. يتطلب إجراء الانتقال إدارة تغيير فعالة أيضاً. دعنا نرى ما يمكنك القيام به لجعل هذا الأمر أكثر سلاسة.

1. اختر مجموعة أدواتك

قبل أن تتخلص من خرائط الطريق الخاصة بك وتضع GIST موضع التنفيذ، فكر في مجموعة أدواتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام جداول بيانات لبنك أفكارك، وأداة لإدارة المشاريع للمهام، ونظام مختلف تماماً لتتبع المقاييس.

في حين أن هذا أمر شائع إلى حد ما، إلا أنه غير فعال أيضًا، مما يسبب إرهاقًا للأدوات. اختر أداة تسمح لك بتحديد الأهداف، وتتبع الأفكار، وتقسيمها إلى مشاريع، وإنشاء المهام، ومراقبة التقدم المحرز في مكان واحد. ClickUp لفرق المنتجات كل هذا وأكثر.

استخدم أهداف النقر لتحديد الأهداف أو oKRs المنتج OKRs سواء كانت أهدافًا رقمية أو نقدية أو صحيحة/خاطئة أو أهداف مهام. يمكنك ربط هذه الأهداف مباشرةً بكل مشروع خطوة، من خلال التعامل معها على أنها سباقات سريعة وتحديد أهداف سباقات السرعة.

الأهداف والتقدم المحرز مع ClickUp Goals

الاستخدام مستندات ClickUp للحفاظ على بنك الأفكار الخاص بك. استخدم قوالب خطة المشروع لهيكلة وإدارة المشاريع المتدرجة.

استخدم مهام النقر فوق المهام لإنشاء عرض قائمة بالأفكار المتراكمة لديك. استخدمها كـ برنامج إدارة المهام لجدولة المهام ذات الأولوية القصوى، وإضافة المكلفين بالمهام، وإنشاء قوائم مراجعة لمعايير القبول، وتتبع الوقت، وقياس التقدم المحرز، وغير ذلك، كل ذلك من خلال ClickUp.

مهام ClickUp Tasks القوية والمتعددة الأوجه

2. تثقيف الفريق

إذا كنت ترغب في ضمان عدم عودة أعضاء فريقك إلى الطرق القديمة، فأنت بحاجة إلى تثقيفهم حول GIST وكسب تأييدهم. اجمع الفريق معًا في مساحة عمل افتراضية مثل ClickUp Whiteboard وإرشادهم من خلال استراتيجية إدارة المنتج . ربط ذلك بـ GIST، ورسم صورة واضحة لهم.

النقر فوق السبورة البيضاء للتعلم ومشاركة الأفكار

إذا كان لديك بالفعل خارطة طريق لتطوير المنتج، يمكنك أيضًا توجيه الفريق خلال عملية الانتقال. جرّب هذا قالب خارطة طريق تطوير المنتج ClickUp لتحديد أهدافك وأولوياتك على المدى الطويل. استخدمها لتوضح للفريق كيف يمكن لـ GIST أن يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.

قم بدعوة التعليقات والملاحظات من كل عضو من أعضاء الفريق. تعامل مع الاعتراضات بلباقة وأدرجها في اتصالاتك المستقبلية عند الاقتضاء. قم ببناء أنظمة لتحديد أولويات الأفكار، وتخطيط المشاريع المتدرجة، وما إلى ذلك، بالتعاون مع فريقك. أثناء تقدمك، قم بدمج GIST كأحد مهارات إدارة المنتج الإلزامية.

3. غيّر ممارساتك

ابدأ ببطء في دمج نهج GIST في تخطيط المنتج. استخدمه في تحديد أهدافك السنوية، والمراجعات ربع السنوية، وصولاً إلى تخطيط سباقات السرعة. قلل من استخدام خارطة طريق المنتج كوجهة نظرك الأساسية للبرنامج واستخدم استراتيجية منتجك كنجم الشمال.

إذا لم تكن قد قمت بتوثيقها بعد، فابدأ دون عناء مع قالب استراتيجية منتج ClickUp . يمكنك أيضًا تجربة الخيارات المختلفة لـ قوالب استراتيجية المنتج متاحة لك.

اختر واحدًا وضع الأساس. من هناك، انتقل إلى الأهداف والأفكار والمشاريع المتدرجة والمهام، ودائمًا بهذا الترتيب.

4. القياس والتكيف

في نهاية كل خطوة-مشروع، قم بإجراء الحركات الرشيقة لقياس النتائج، وإجراء مراجعة بأثر رجعي، وضمان التحسين المستمر. استخدام ClickUp Dashboard لمراقبة التقدم المحرز نحو الأهداف التي اخترتها.

لوحة تحكم ClickUp لقياس التقدم

تذكر أن الهدف الأساسي من GIST هو اختبار العديد من الأفكار بسرعة. لذا، في النهاية، كن صادقاً مع نفسك واستكشف ما إذا كانت تجربتك ناجحة أم لا.

حقق نجاحاً باهراً في تطوير منتجك باستخدام ClickUp

تتطلب المنتجات الناجحة تخطيطًا قويًا وتنفيذًا متسقًا. بينما خضع جزء التنفيذ إلى عدد لا يحصى من التكرارات والتحسينات، ظل التخطيط تقليديًا. خاصةً مع وجود خارطة طريق المنتج كدليل إرشادي، فإن الخطط بعيدة عن الهدف، وغالبًا ما تكون المهام غير متزامنة.

إطار عمل GIST يغير ذلك. فهو يستخدم أفضل تقنيات تخطيط المنتجات وإدارة المشاريع لإنشاء عملية ذات فرص نجاح أكبر بكثير. ويستفيد من الأدوات في كل مرحلة من أجل رؤية أفضل وقدرة أفضل على التكيف. ويمنح الشركات والفرق الكبيرة طاقة بدء التشغيل المرنة.

إن الميزة الأساسية التي يقدمها ClickUp هي أنه أكثر من مجرد برنامج تخطيط استراتيجي . يجمع ClickUp جميع الأدوات التي تحتاجها لتبني إطار عمل GIST في مكان واحد.

حدد الأهداف وتتبعها. التقاط الأفكار ومراجعتها. تصميم وتخطيط المشاريع الفرعية. تعيين المهام وتنفيذها. مراقبة التقدم المحرز. إجراء التحسينات. الشطف والتكرار.

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