لارك مقابل سلاك: ما هو تطبيق الدردشة الأفضل؟

مع نمو العمل عن بُعد والتوسع في فرق العمل الموزعة، يمكن أن يؤثر اختيار المنصة المناسبة بشكل كبير على ديناميكيات الفريق.

لطالما كانت Slack رائدة في مجال الاتصالات التجارية، وهي معروفة بميزاتها المصممة بشكل جيد وواجهتها سهلة الاستخدام. ومع ذلك، تكتسب منصة Lark زخمًا سريعًا من خلال تقديم قدرات فريدة تتحدى الوضع الراهن.

نظرًا لشعبيتها، قد يكون من الصعب اتخاذ قرار مستنير. وبالتالي، تقدم هذه المدونة دليلاً مفصلاً حول Lack مقابل Slack لمساعدتك في تحديد تطبيق الدردشة الذي يناسب احتياجات عملك المتطورة بشكل أفضل.

ما هو لاك؟

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/ href/ https://www.larksuite.com/en\usblog/blog/group-chats Lark /%href/

لارك، من بين الأكثر شعبية تطبيقات التواصل الجماعي الجديدة ، هي مجموعة تعاون شاملة مصممة لتبسيط عمليات الأعمال وتعزيز الإنتاجية عبر مؤسستك. إنها مركز رقمي لكل شيء - من المراسلة ومؤتمرات الفيديو إلى إدارة المهام وأتمتة سير العمل.

الميزات الرئيسية ل Lark

يهدف Lark إلى تحسين التواصل والكفاءة التشغيلية عبر جميع مستويات مؤسستك. فيما يلي تفصيل لبعض الميزات الرئيسية:

1. نظام المراسلة المتكامل

يوفر Lark نظام مراسلة متكامل يدعم التفاعلات السلسة عبر مختلف التنسيقات - النص والصوت والفيديو.

يتيح هذا النظام للمستخدمين إنشاء محادثات جماعية ورسائل خاصة وحتى منتديات عامة لإجراء مناقشات أوسع. وتجعل وظيفة البحث فيه مشاركة الملفات سهلة. علاوة على ذلك، يجعل استرجاع المحادثات السابقة سهلاً ويضمن عدم فقدان أي معلومات مهمة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على إمكانيات ترجمة، مما يجعله مناسبًا للفرق العالمية

2. إدارة المهام المتقدمة

يعزز Lark إدارة المهام من خلال السماح للمستخدمين بتنظيم المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز ضمن واجهة موحدة. وهو يتضمن أدوات أخرى مثل التقويم للجدولة والتذكير، وتبسيط سير العمل، وتقليل الحاجة إلى منصات متعددة.

وهو يدعم وضع العلامات وتحديد الأولويات وتحديث حالة المهام، مما يعزز تنسيق الفريق وإدارة المشروع بشكل أفضل.

3. مؤتمرات الفيديو الشاملة

أداة عقد مؤتمرات الفيديو من Lark هي أداة بديهية للغاية برنامج مشاركة الشاشة يقدم فيديو وصوت عالي الوضوح مما يجعله مثاليًا للعروض التقديمية المفصلة والجلسات التعاونية.

وهو يوفر أدوات لإدارة المشاركين، مثل كتم صوت الحاضرين أو إزالتهم، مما يجعله مناسباً لاجتماعات الفريق الصغيرة والكبيرة والندوات الكبيرة عبر الإنترنت أو الجلسات التعليمية.

أسعار لارك

البداية: 0 دولار (حتى 50 مستخدمًا)

0 دولار (حتى 50 مستخدمًا) المحترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو سلاك؟

via

_ / href/ _https://slack.com/downloads/mac Slack /%href/

Slack هي منصة تواصل ديناميكية تعزز العمل الجماعي من خلال قنوات منظمة وأدوات متكاملة. الغرض الرئيسي منه هو استبدال البريد الإلكتروني التقليدي ببريد إلكتروني أكثر تنظيماً وفي الوقت الحقيقي تطبيق مراسلة الأعمال الذي يمكن أن يتوسع من فرق العمل الصغيرة إلى الشركات الكبيرة.

الميزات الرئيسية لتطبيق Slack

سلاك مليء بالميزات المصممة لتعزيز الإنتاجية والتعاون. وفيما يلي نظرة فاحصة على بعض إمكانياته البارزة:

1. القنوات

باستخدام قنوات Slack، يمكنك تبسيط تواصل فريقك من خلال إنشاء مساحات مخصصة لمواضيع أو مشاريع مختلفة.

يساعدك هذا الإعداد في الحفاظ على التنظيم، ويضمن سهولة متابعة المحادثات، ويجعل الوصول إلى المعلومات المهمة سهلاً. وعلاوة على ذلك، يمكنك اختيار جعل القنوات عامة لرؤية أوسع أو إبقائها خاصة للمناقشات الحساسة.

2. منشئ سير العمل

تتيح أداة إنشاء سير العمل في Slack للفرق أتمتة العمليات الروتينية مباشرةً داخل المنصة. ويمكنك استخدامه لتصميم مهام سير عمل مخصصة لأنشطة مثل تأهيل أعضاء الفريق الجدد أو معالجة الطلبات دون الحاجة إلى الترميز.

فهو يبسّط عملياتك، ويقلل من المهام اليدوية، ويضمن تنفيذ المهام بشكل متسق، مما يعزز إنتاجية فريقك وكفاءته. هذه الميزة تجعل هذا التطبيق ليس مجرد أداة تواصل فحسب، بل منصة متعددة الاستخدامات تدعم مهام سير العمل الأساسية لإدارة المشاريع.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام Slack لإدارة المشاريع

3. سلاك كونكت

مع Slack Connect، يمكنك نقل اتصالاتك إلى ما وراء مؤسستك من خلال التعاون الآمن مع الشركاء الخارجيين أو العملاء أو الموردين الخارجيين.

تمكّنك هذه الميزة من إنشاء قنوات مشتركة بين مساحات عمل Slack المختلفة. فهي تساعد على تبسيط اتصالاتك وضمان بقائها آمنة ومتوافقة مع سياسات شركتك.

اقرأ المزيد: ClickUp مقابل Slack: أفضل أداة تواصل الفريق الأفضل لأعمالك

تسعير سلاك

مجاني: 0 دولار

0 دولار المحترف: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات+: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

## مقارنة بين Lark و Slack: مقارنة الميزات

يلبي كل من Lark و Slack الاحتياجات المتطورة للشركات الحديثة من خلال ميزات التواصل والتعاون الفعالة. ومع ذلك، دعنا نقارن ثلاث ميزات رئيسية لنرى مقارنة مفصلة بين Lark و Slack.

1. المراسلة المتكاملة مقابل القنوات

يتألق Lark مع نظام المراسلة المتكامل، الذي يدعم الرسائل النصية والصوتية والفيديو، وهذا أمر بالغ الأهمية للفرق العالمية ويتضمن ترجمة تلقائية لتقليل الحواجز اللغوية.

وعلى النقيض من ذلك، تتميز منصة Slack المعروفة بقنواتها المنظمة، بأنها تتفوق في تنظيم المحادثات بفعالية، وهي مثالية للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى تدفقات تواصل واضحة. وفي حين أن كلتا المنصتين تدير التواصل ببراعة، إلا أن قنوات Slack قد تتفوق على الشركات التي تعطي الأولوية لسجلات المحادثات المنظمة للغاية والقابلة للبحث.

تتكامل كلتا المنصتين بسلاسة مع خدمات التخزين السحابية الشائعة مثل Google Drive. وهذا يعزز أنظمة إدارة الملفات الخاصة بهما ويضمن إمكانية وصول المستخدمين إلى المستندات ومشاركتها بسهولة داخل تطبيق الدردشة.

الرابح: في الجولة الأولى من المقارنة بين Lark و Slack، تحتل Lark الصدارة في مجال المراسلة المتكاملة لأنها أكثر قابلية للتكيف والشمول. وهذا يجعله الخيار الأفضل للفرق العالمية والمتنوعة.

2. أدوات إدارة المهام

في مجال إدارة المهام، يوفر Lark حلاً شاملاً داخل منصته، مما يسمح بتعيين المهام والتحديثات بسلاسة. هذا التكامل مفيد بشكل خاص للفرق التي تبحث عن أداة شاملة لإدارة المشاريع والاتصالات معاً.

في حين يسهل Slack التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، إلا أنه يتطلب إعدادات إضافية، مما قد يعقد سير العمل لبعض الفرق. تقدم أدوات إدارة المهام من Lark حلاً أفضل للشركات التي تبحث عن البساطة والكفاءة المدمجة.

الفائز: تفوز Lark في هذه الجولة من مواجهة Lark ضد Slack لميزات إدارة المهام المدمجة السلسة التي تبسط إدارة المشاريع. وهذا يجعلها مثالية للفرق التي تفضل كل شيء في مكان واحد.

3. مؤتمرات الفيديو والتعاون الخارجي

توفر كلتا المنصتين ميزات قوية لعقد مؤتمرات الفيديو، ولكن تدمجها Lark بشكل أعمق مع أدوات الإنتاجية الأخرى، مما يوفر تجربة موحدة.

من ناحية أخرى، خطت Slack خطوات كبيرة مع Slack Connect، مما يعزز قدرات التعاون الخارجي. قد توفر ميزة Slacks Connect ميزة طفيفة إذا كانت شركتك تتعامل بشكل كبير مع أصحاب المصلحة الخارجيين. حيث تمنحك قدرتها على الحفاظ على اتصالات آمنة ومنظمة عبر مؤسسات مختلفة ميزة.

الفائز: الجولة الأخيرة من مقارنة Lark مقابل Slack تذهب إلى Slack. يتفوق التطبيق في التعاون الخارجي من خلال ميزة Slack Connect، والتي توفر أمانًا وتنظيمًا محسنًا. هذا هو السبب في أنه الخيار المفضل للشركات التي تتعاون بانتظام خارجيًا.

مقارنة بين سلاك وسلاك على ريديت: وجهات نظر المستخدمين

أثناء المقارنة بين Lark و Slack، من الواضح أن كلتا المنصتين تتمتعان بميزات متشابهة تدعم التواصل وإدارة المهام. ومع ذلك، يقدم كل منهما أدوات فريدة من نوعها قد تناسب احتياجات العمل المختلفة.

ولفهم كيفية تكديس لاك مقابل سلاك في العالم الحقيقي بشكل أفضل، استكشفنا مناقشات المستخدمين على موقع Reddit. إليك ما وجدناه من المستخدمين الذين لديهم خبرة واسعة في استخدام كلا النظامين:

يشيد أحد مستخدمي Reddit بـ Lark كبديل متفوق للاستخدام الشخصي، مسلطًا الضوء على تحسينات الإنتاجية بسبب _"كمية التضمينات والتكاملات المتاحة"

مستخدم آخر يشاركنا تجربة إيجابية:

لقد وجدته مؤخرًا وأنا معجب جدًا. لقد أجريت مكالمة مع أحد ممثليهم وحصلت على إجابات على الكثير من أسئلتي. أخطط للتبديل من Google Workspace. سأدفع نفس السعر مقابل أداة أفضل بكثير.

ريديتور

علاوةً على ذلك، تُظهر المناقشات حول بناء إدارة علاقات العملاء داخل Lark مرونتها وإمكانية استبدال أدوات منفصلة متعددة. يقدّر المستخدمون قدرة Lark على تسهيل تواصل الفريق الداخلي وإدارة المهام الشاملة دون تكامل إضافي.

على الرغم من بعض الإحباطات الأخيرة المتعلقة بالتحديثات، إلا أن Slack لا يزال يحظى بالتقدير لوظائفه الأساسية. يجد العديد من المستخدمين أن المنصة لا غنى عنها للعمل عن بُعد والتواصل الفعال داخل المؤسسات التقنية.

على سبيل المثال، ذكر أحد المستخدمين

شخصيًا، لا يوجد أي منتج آخر استخدمته بنفس الفعالية وسهولة الاستخدام عند العمل عن بُعد في مؤسسة تقنية. إنه يتفوق على جميع المنتجات الأخرى.

ريديتور

هذا يسلط الضوء على سمعة Slack القوية في تسهيل التواصل السلس.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب مستخدم آخر عن رضاه عن أداء Slack وسهولة استخدامه:

أنا أحبه حقاً، ولا يمكنني التفكير في بدائل أخرى، وهو يعمل بسرعة.

ريديتور

تؤكد هذه التعليقات على قدرة Slack على الحفاظ على بيئة موثوقة وسهلة الاستخدام تدعم تفاعلات الفريق الديناميكية.

يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن التحديث كان معطلاً في البداية، إلا أن العديد من المستخدمين يجدون طرقاً للتكيف مع ميزات Slack القوية لتبسيط التواصل وإدارة مساحة العمل بكفاءة.

يتلقى كل من Lark و Slack الثناء على جوانب مختلفة من منصتيهما.

يتم الإشادة بمنصة Lark لوظائفها الكل في واحد التي تقلل من الحاجة إلى أدوات متعددة، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الذين يفضلون الحلول المتكاملة.

Lark الكل في واحد التي تقلل من الحاجة إلى أدوات متعددة، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الذين يفضلون الحلول المتكاملة. ومن ناحية أخرى، لا يزال Slack يحظى بالتقدير بسبب أدوات التواصل القوية وقدرته على التكيف مع المستخدمين المتميزين الراغبين في تعديل الإعدادات لتناسب سير عملهم.

تسلط هذه الرؤى الضوء على أن كلتا المنصتين تتمتعان بنقاط قوة، وتلبي التفضيلات والاحتياجات المختلفة في مجال أدوات التعاون. إذا لم تكن متأكدًا من موقفك من سؤال Lark مقابل Slack، ففكر في أكثر ما يهمك: التكامل أو البساطة أو التخصيص أو أدوات التواصل الفعالة. ستساعدك أولوياتك في هذه المجالات في توجيه اختيارك بين المنصتين.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لمنصتي Lark و Slack

يتميز ClickUp بأنه بديل شامل لمنصتي Lark و بديل سلاك الذي يعد بتبسيط كيفية تعاون فريقك وتخطيطه وتنفيذ المشاريع. وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تنافس قدرات Lark و Slack وتتفوق عليها في نواحٍ عديدة.

يدمج ClickUp العديد من الوظائف في تطبيق واحد، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة وتبسيط العمليات.

من إدارة المهام إلى التعاون في الوقت الفعلي يدمجClickUp جميع أعمالك في منصة واحدة، مما يضمن عدم انزلاق أي شيء من خلال الشقوق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp قابل للتخصيص قوالب خطة التواصل تسمح لفرق العمل بتوحيد استراتيجيات التواصل الخاصة بهم، مما يضمن الاتساق عبر جميع مستويات التفاعل.

1. ClickUp's One Up #1: عرض الدردشة

_دمج المناقشات في الوقت الحقيقي بسلاسة مع إدارة المهام في طريقة عرض الدردشة في ClickUp طريقة عرض الدردشة في ClickUp تعيد تعريف اتصالات الفريق الداخلية من خلال دمج المناقشات في مكان العمل مباشرةً. على عكس Lark و Slack، حيث يمكن أن تصبح الدردشات معزولة أو منفصلة عن المهام الفعلية، تتكامل ClickUp Chat View مباشرةً مع مهامك، مما يسمح بإجراء محادثة في الوقت الفعلي في سياق العمل الفعلي.

يحافظ هذا الإعداد على جميع المناقشات ذات الصلة في مكان واحد، مما يتيح للفرق الانتقال بسلاسة من الدردشة إلى العمل. كما أنه يزيل الانفصال بين المحادثات وإدارة المهام، وهو ما يحدث غالبًا مع التطبيقات الأخرى، مما يضمن كفاءة وتركيز العمل الجماعي.

تتيح لك طريقة عرض الدردشة في ClickUp ما يلي:

بدء مناقشات مرتبطة بمهام محددة

تحويل رسائل الدردشة إلى مهام أو تذكيرات

تتبع جميع الاتصالات المتعلقة بمشروع ما في طريقة عرض واحدة

2. ClickUp's One Up #2: المقاطع

توضيح الأفكار المعقدة برسائل فيديو سريعة مباشرةً داخل المهام باستخدام مقاطع ClickUp كليب ClickUp's Clips يوفر طريقة ديناميكية للتواصل من خلال رسائل فيديو سريعة، مما يسمح لأعضاء الفريق بشرح الأفكار المعقدة بوضوح وإيجاز.

وهذا على النقيض من قنوات Slack المليئة بالنصوص أو أدوات الفيديو المنفصلة في Lark، يوفر نهجًا أكثر تكاملاً وتفاعلاً. يمكن إنشاء المقاطع ومشاركتها داخل أي مهمة أو دردشة أو مستند، مما يوفر تجربة سلسة تعزز التعاون دون مغادرة المنصة.

تعمل المقاطع على تعزيز التفاعلات المتزامنة وتكون بمثابة أداة اتصال غير متزامنة التي تتيح تحديثات فيديو مرنة ومغيرة للوقت.

اقرأ المزيد: استخدام اتصال الفيديو غير المتزامن لتحسين العمل عن بُعد تمكّن مقاطع ClickUp المستخدمين من:

إنشاء ومشاركة رسائل فيديو سريعة توضح التحديثات بفعالية أكبر من النصية

مشاركة الملفات وتحديثات الفيديو ضمن سلاسل رسائل المشروع

تعزيز التواصل عن بُعد باستخدام رسائل الفيديو الشخصية

3. ClickUp's One Up ####3: تعيين التعليقات

تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ وضمان المساءلة باستخدام تعليقات ClickUp المعينة في ClickUp تعيين التعليقات في ClickUp بتعيين التعليقات، وتحويل الإشارات العرضية إلى مهام قابلة للتتبع. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص على Lark و Slack، حيث يمكن أن تضيع التعليقات بسهولة في بحر من الرسائل.

من خلال السماح للمستخدمين بتعيين التعليقات، يضمن ClickUp أن كل تعليق أو اقتراح يتم تتبعه ومساءلته. تسد هذه الميزة فجوة إدارة المهام وتعزز الإنتاجية والمتابعة بشكل كبير. تتيح لك ميزة تعيين التعليقات في ClickUp ما يلي:

تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتتبع

تعيين المسؤولية عن المتابعة مباشرةً في المحادثة

ضمان المساءلة والوضوح لكل مدخلات الفريق

ميزات بارزة أخرى في ClickUp

1. التعاون الفوري والمباشر من ClickUp## تعاون فوري ومباشر

التعاون في المستندات في الوقت الفعلي، مما يجعل التعديلات مرئية على الفور باستخدام ClickUp Docs اكتشاف التعاون في ClickUp يتيح التفاعل الفوري والمباشر داخل أي مهمة أو مستند. على عكس Slack و Lark، اللذان يفصلان بين إدارة المهام والتعاون في الوقت الفعلي، يدمج ClickUp هذه الوظائف بسلاسة.

تضمن هذه الميزة أن يكون جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة دون التبديل بين التطبيقات أو فقدان السياق. وهي تدعم بيئة عمل ديناميكية ومتزامنة حيث يتم توصيل التغييرات والتحديثات على الفور عبر المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة ClickUp على تحسين تجربة الهاتف المحمول من خلال تطبيق متكامل تمامًا يدعم جميع وظائف سطح المكتب. باستخدام هذه الأداة، يمكنك:

الاطلاع على أنشطة أعضاء الفريق في الوقت الفعلي أثناء قيامهم بكتابة أو تحرير مستند مشترك أو لوحة بيضاء

التعاون على المستندات دون تأخير، ومشاهدة التعديلات أثناء حدوثها، باستخدام ClickUp Docs تلقي تحديثات فورية عن أي تعديلات على المهام، وإبقاء الجميع على اطلاع فوري



2. ClickUp Whiteboards

تصور، وتعاون، ونفّذ مشاريعك في مكان واحد باستخدام لوحة الكتابة في ClickUp سبورة ClickUp's Whiteboards تُحدث ثورة في تعاون الفريق من خلال توفير منصة مرئية حيث يلتقي الإبداع مع التنفيذ. وهي مثالية للعصف الذهني والتخطيط الاستراتيجي وسير العمل السريع، فهي تتيح التعاون في الوقت الفعلي، مما يضمن أن تكون الأفكار قابلة للتنفيذ الفوري.

وبفضل أدوات الرسم وتدوين الملاحظات وإنشاء المهام المباشرة، يجمع ClickUp بين التواصل وإدارة المشاريع في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يتيح لك:

العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات في الوقت الفعلي

تحويل الأفكار إلى مهام مباشرة من السبورة البيضاء

تعزيز المناقشات بالرسومات والأشكال والملاحظات

ربط الأفكار بالمشاريع الجارية لتحقيق التكامل السلس

3. تكامل ClickUp Slack

ال تكامل ClickUp Slack يحول طريقة تفاعل الفرق وإدارة المشاريع داخل منصة التواصل الخاصة بهم.

قم بتحويل أي تعليق من Slack إلى مهمة داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك بمجرد إضافته

حيث يمكن أن يؤدي استخدام Slack أو Lark بشكل فردي إلى جعل إدارة المهام والتواصل منفصلين، فإن هذا التكامل يسد هذه الفجوة من خلال جلب إدارة المهام التفصيلية مباشرةً إلى Slack.

هذا يعزز الوضوح ويضمن استمرارية سير العمل ويعزز الإنتاجية بشكل كبير من خلال السماح للفرق بإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز والتواصل دون مغادرة Slack. باستخدام تكامل Slack، يمكنك:

إنشاء المهام وتخصيصها مباشرةً في ClickUp من داخل قنوات Slack

ربط المستندات التفصيلية المتعلقة بالمهام والوصول إليها مباشرةً من Slack

تلقي إشعارات سلاك بشأن تحديثات المهام أو التعليقات في ClickUp

## لماذا ClickUp هو الخيار الأفضل

كما رأينا، يبرز ClickUp كخيار أفضل عند مقارنته بـ Lark مقابل Slack، حيث يقدم منصة أكثر تكاملاً وغنى بالميزات من Lark أو Slack. مع نظام إدارة المهام من الدرجة الأولى، وميزات التعاون في الوقت الحقيقي، و تكامل Slack ، يوفر ClickUp حلاً شاملاً يلبي الاحتياجات المتنوعة للفرق الحديثة.

سواء كانت إدارة المشاريع، أو التواصل داخل الفرق، أو التكامل مع الأدوات الأخرى، فإن ClickUp يبسط ويعزز كل جانب من جوانب الإنتاجية في مكان العمل.

بالنسبة للفرق التي تتطلع إلى العمل بذكاء وإنتاجية عالية، فإن ClickUp هو الخيار الذي لا لبس فيه.

هل أنت مستعد لتحويل إنتاجية فريقك وتبسيط سير العمل لديك؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر مستوى جديدًا من الكفاءة المنظمة.