أفضل 10 برامج لإدارة اتصالات العملاء في عام 2025

تخيل أنك تفتح صندوق الوارد الخاص بك على فيض من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها من عملاء يحتاجون إلى اهتمامك بشكل عاجل. لقد مررت بذلك!

يبدو الأمر وكأنه عملية موازنة مستمرة، حيث تتطلب كل رسالة الاهتمام. وعلى الرغم من بذل قصارى جهدي، فإن بعض الرسائل تنزلق حتمًا من خلال الشقوق، مما يؤدي إلى إحباط العملاء والقلق المستمر بشأن خذلان فريقي.

لقد أدركت أنني بحاجة إلى طريقة أكثر فعالية للتواصل مع عملائي، لذلك تحولت إلى استخدام برنامج إدارة اتصالات العملاء (CCM) لمؤسستي.

لقد ساعدتني أدوات إدارة الاتصالات في تحسين التواصل مع العملاء عبر قنوات مختلفة، وجعل إدارة البيانات مركزية, إنشاء خريطة رحلة العميل وتتبع تفاعلات العملاء، وتحقيق التسليم المثالي في الوقت المحدد.

إذا كنت أنت أيضًا تتطلع إلى تحسين وتحسين نهجك في إدارة التواصل مع العملاء، فأنت في المكان المناسب. لقد أدرجت في هذه المدونة أفضل 10 برامج لإدارة التواصل مع العملاء لتحقيق رضا العملاء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة اتصالات العملاء؟

عند اختيار برنامج إدارة التواصل مع العملاء، من الضروري أن تجد حلاً يدمج بسلاسة الكفاءة والتخصيص وقابلية التوسع في استراتيجية التواصل الخاصة بك. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

الدعم متعدد القنوات: ابحث عن حل إدارة اتصالات العملاء الذي يساعد على تبسيط التواصل عبر قنوات مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتذاكر خدمة العملاء

ابحث عن حل إدارة اتصالات العملاء الذي يساعد على تبسيط التواصل عبر قنوات مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتذاكر خدمة العملاء التعاون الجماعي: اختر منصة تمكّنك من التعاون بسهولة. يساعد ذلك في إدارة أعباء العمل وحل مشكلات العملاء بشكل أسرع

اختر منصة تمكّنك من التعاون بسهولة. يساعد ذلك في إدارة أعباء العمل وحل مشكلات العملاء بشكل أسرع تخطيط رحلة العميل: اختر حلاً يتتبع تفاعلات العملاء وتجاربهم ويحللها عبر جميع نقاط الاتصال. وبهذا، يمكنك تحديد مجالات تحسين التواصل مع العملاء

اختر حلاً يتتبع تفاعلات العملاء وتجاربهم ويحللها عبر جميع نقاط الاتصال. وبهذا، يمكنك تحديد مجالات تحسين التواصل مع العملاء الأتمتة: اختر برنامج CCM الذي يحتوي على ميزات تكامل الذكاء الاصطناعي لأتمتة التفاعلات الواردة والصادرة مع عملائك وتوفير استجابات سريعة للعملاء

اختر برنامج CCM الذي يحتوي على ميزات تكامل الذكاء الاصطناعي لأتمتة التفاعلات الواردة والصادرة مع عملائك وتوفير استجابات سريعة للعملاء إضفاء الطابع الشخصي: اختر أداة تتيح لك تخصيص التواصل. يجب أن يكون أفضل برنامج لإدارة اتصالات العملاء قادرًا على إجراء تحليل مفصل لسلوك العملاء واستفساراتهم وملفاتهم الشخصية وسجل تفاعلاتهم لصياغة رسائل مخصصة

أفضل 10 برامج لإدارة التواصل مع العملاء لاستخدامها

الآن دعنا نرى أفضل منصات التواصل مع العملاء بناءً على ميزاتها الرئيسية وأسعارها وقيودها ومراجعات العملاء.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التواصل والتعاون)

إدارة جميع بيانات العملاء في مكان واحد لتحسين التواصل مع العملاء باستخدام حل ClickUp CRM Solution

الخطوة الأولى لتحسين تجربة العملاء هي الإدارة الفعالة لبيانات العملاء. لقد تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة. في الماضي، كان فريقي يعتمد على بيانات العملاء غير الدقيقة وغير المكتملة، وكنا نتساءل لماذا لم يكن عملاؤنا سعداء أو متجاوبين كما هو متوقع.

لقد تغلبت أخيرًا على إدارة العميل التحدي مع ClickUp حل إدارة علاقات العملاء من ClickUp يبسط إدارة بيانات العملاء من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية حيث يمكنني عرض جميع تفاعلات العملاء واستفساراتهم.

يساعدني على تصور العلاقات مع العملاء، وإرسال تحديثات المشروع لـ تقارير العملاء والعملاء على متن الطائرة - من خلال منصة واحدة.

هناك ميزة أخرى مفيدة للتواصل الفعال مع العملاء وتحقيق توقعات العملاء وهي تكامل البريد الإلكتروني ClickUp . يساعدني على إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني للعملاء مباشرةً داخل ClickUp، حتى أتمكن من إنجاز كل شيء في مكان واحد بدلاً من تبديل علامات التبويب.

يمكنني إنشاء المهام ووضع علامات على أعضاء فريقي، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بالمهام للحصول على سياق أفضل، والرد على الإشعارات، وإرسال تحديثات المشروع إلى العملاء، وأتمتة المهام.

توقف عن التبديل بين علامات التبويب المتعددة وقم بإدارة جميع اتصالات العملاء في مكان واحد باستخدام تكامل البريد الإلكتروني ClickUp Email Integration

ال حل ClickUp لخدمة العملاء يساعد فريقي على إدارة سير العمل بشكل أفضل من خلال إضافة حقول مخصصة. ويمكنهم الآن تصنيف المعلومات بناءً على العميل أو التذاكر أو المشكلات لتتبع تجربة العميل وتفاعلاته وتحسينها.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد العلامات في تحديد المشكلات الشائعة حتى نتمكن من تحديد أولوياتها. كما أصبح تفويض المهام أسهل بكثير حيث يمكنني إضافة العديد من المكلفين بمهمة ما.

استخدم حل خدمة العملاء من ClickUp لتمكين مستخدمي الأعمال وتعزيز رضا العملاء ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp، وهو سبب آخر لتفضيلي ل ClickUp كمنصة للتواصل مع العملاء. أستخدمه لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني للعملاء، وصياغة ردود العملاء، وإنشاء استبيانات العملاء، وتلخيص مكالمات العملاء.

استخدام ClickUp Brain لصياغة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والحصول على ملخصات مكالمات العملاء

النهج الذي ساعدني تحسين التواصل مع العملاء هو تحديد ملامح أصحاب المصلحة، ووضع مبادئ توجيهية واضحة للتواصل، وتحديد أهداف التواصل مع قوالب خطة التواصل .

يمكنك تجربة قالب خطة التواصل في ClickUp لإنشاء خطة تواصل قابلة للتنفيذ. إنه يساعد تحديد أهداف التواصل بناء استراتيجية التواصل وإنشاء رسائل مقنعة للعملاء، وتحديد قنوات الاتصال المناسبة، وقياس أثر جهود التواصل.

تنزيل هذا النموذج

خطة التواصل الخاصة بـ ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

تصورات البيانات: تصور بيانات العملاء ومراقبة قيمة عمر العميل مع لوحات معلومات ClickUp لتخصيص الاتصالات

تصور تفاعل العملاء مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

أتمتة سير العمل: قم بإنشاء مهام تواصل تلقائية مع العملاء لكل مرحلة من مراحل خط سير العمل واتخذ إجراءات فورية باستخدام أتمتة ClickUp Automations إدارة الحساب: إنشاء مجلدات وقوائم منفصلة للحسابات المختلفة ومشاركتها مع الفريق المعني لتبسيط التواصل

قم بإنشاء مهام تواصل تلقائية مع العملاء لكل مرحلة من مراحل خط سير العمل واتخذ إجراءات فورية باستخدام أتمتة ClickUp Automations إدارة ملاحظات العملاء: جمع ملاحظات العملاء باستخدام نماذج ClickUp للعثور على مجالات التحسين وتحويل ردود العملاء إلى مهام يمكن تتبعها

استخدم نماذج ClickUp لجمع ملاحظات العملاء

التكامل مع القنوات المختلفة: استخدم تكامل ClickUp مع الاتصال الداخلي لإنشاء مهام تلقائية عند تحويل عميل محتمل. وهذا يساعد فريقك على إرسال ردود سريعة للعملاء

أنشئ مهام ClickUp واربطها مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك في Intercom، واتخذ إجراءً سريعًا عن طريق إرسالها تلقائيًا إلى قائمة ClickUp المحددة

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم/شهر

: 7 دولارات/مستخدم/شهر الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

2. الواجهة (الأفضل لإدارة محادثات العملاء في مكان واحد)

via الواجهة تُركِّز Front جميع اتصالات العملاء في مكان واحد من خلال ميزة "صندوق الوارد متعدد القنوات". لا داعي للقلق بشأن رسائل العملاء المفقودة حيث يمكنك عرض وإدارة جميع المحادثات من قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وInstagram وSlack وWhatsApp على Front.

تقوم Front تلقائيًا بتحديد أولويات محادثات العملاء بحيث يمكنك التركيز على الرسائل العاجلة عبر قنوات متعددة. توفر ميزة إعداد تقارير العملاء نظرة عامة سريعة على المحادثات النشطة والجديدة، مما يساعدك على تتبع كفاءة الفريق وتخصيص الموارد بشكل أفضل.

تعمل Front أيضاً بشكل رائع لإدارة سير العمل والأتمتة. فهي تقوم تلقائياً بتوجيه الرسائل وتخصيصها لأعضاء الفريق المختلفين لتحسين وقت حل المشكلات.

أفضل ميزات Front

تعيين تذكيرات لمعاودة زيارة المحادثات بحيث لا تمر أي رسالة دون معالجة

تصفية محادثات العملاء للتركيز على عناصر الإجراءات المهمة

استخدام أدوات التحليلات المدمجة لمراقبة أداء الفريق وتتبع العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس تلقائياً، مثل التعامل مع الرسائل بالساعة، ووقت الرد، وما إلى ذلك

قم بإنشاء روبوتات دردشة ذكية للاتصالات الصادرة، وحل استفسارات العملاء، وتحسين تجربة العملاء على الفور

القيود الأمامية

تتأخر ميزة البحث في بعض الأحيان، ويتعين عليك العثور على الرسائل يدويًا

التسعير الأمامي

مجاني: نسخة تجريبية لمدة 7 أيام

نسخة تجريبية لمدة 7 أيام البداية: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم النمو: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الرئيسية: 229 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. الاتصال الداخلي (الأفضل لأتمتة التواصل مع العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي)

via الاتصال الداخلي Intercom عبارة عن منصة خدمة عملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد على تنفيذ استراتيجية التواصل مع العملاء في الوقت الفعلي. تجمع واجهته البديهية بين مكتب المساعدة القائم على الذكاء الاصطناعي وروبوت الذكاء الاصطناعي والدعم الاستباقي لتقديم أفضل تجربة للعملاء. تحتوي المنصة أيضاً على صندوق وارد مشترك يسمح للفرق بإدارة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل بشكل تعاوني على منصة واحدة.

وكثيراً ما أستخدم خاصية الدردشة المباشرة "Business Messenger" لإرسال رسائل مخصصة لتحويل العملاء وإعدادهم. أفضل جزء في استخدام Intercom هو أن فريقي يتلقى جميع مكالمات العملاء في صندوق الوارد الخاص بهم، بحيث يكون لديهم كل السياق ويمكنهم حل استفسارات العملاء على الفور.

أفضل ميزات Intercom

إنشاء تذاكر فردية للمشكلات التي تؤثر على عدة مستخدمين

استكشاف مشكلات العملاء وإصلاحها من خلال الدردشة والمكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة بناءً على تجربة العميل وتفضيلاته

حلّ استفسارات العملاء على الفور باستخدام روبوت الدردشة الآلي الخاص بالذكاء الاصطناعي

أرسل نماذج التذاكر من خلال روبوت أو مباشرةً في منتجك لتحسين التواصل وتقليل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة

قيود الاتصال الداخلي

يمكن أن تكون عمليات التوجيه والأتمتة لتذاكر الدعم في Intercom معقدة وتحتاج إلى جهد إضافي لتكوينها

يحتوي على ميزات تخصيص محدودة للبريد الإلكتروني

تسعير إنتركوم

مجاناً: تجربة لمدة 14 يوماً

تجربة لمدة 14 يوماً أساسي: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الخبير: 139 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الاتصال الداخلي

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4. Respond.io (الأفضل لتحويل العملاء المحتملين من خلال الدردشات)

via Respond.io Respond.io هو برنامج لإدارة اتصالات العملاء يساعد في الحصول على عملاء محتملين جدد، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء، و الاحتفاظ بالعملاء . يمكنني إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمّعة للتحديث، ومحتوى ترويجي، ورسائل إخبارية للتواصل التفاعلي مع العملاء الحاليين.

أعجبتني إعلانات Respond.io التي تتيح للعملاء المحتملين التواصل معنا مباشرةً من خلال الإعلانات. فبدلاً من إعادة توجيههم إلى مواقعنا الإلكترونية، يمكنني التواصل مع العملاء المحتملين وتحويل العملاء المحتملين على الفور.

لقد وجدتُ أن خاصية الذكاء الاصطناعي للدردشة المباشرة ومعالجة اللغة الطبيعية مثيرة للإعجاب. ترسل ميزة المساعدة بالذكاء الاصطناعي ردوداً تلقائية للعملاء من خلال العثور على معلومات من محتوى الدعم الخاص بنا.

أفضل ميزات Respond.io

استخدام ميزة الرد بالذكاء الاصطناعي لتقديم ردود تلقائية وفورية على استفسارات العملاء

مطالبة وكيل الذكاء الاصطناعي بتقديم إجابات محددة للعملاء

احصل على ملخصات المحادثة لتحديد نقاط ملاحظات العملاء الشائعة وتحسين تفاعلات العملاء

تتبُّع محادثات وكلاء العملاء وأدائهم وعبء العمل في الوقت الفعلي

قيود Respond.io

يمكنه فقط توصيل العملاء بواجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال عبر موفري الطرف الثالث

لا يدعم الرسائل الصوتية إلى صندوق الوارد في Respond.io

تسعير #### Respond.io

مجانًا: تجربة لمدة 7 أيام

تجربة لمدة 7 أيام البداية: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 349 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Respond.io

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. Help Scout (الأفضل لتوفير الرسائل الاستباقية ودعم الخدمة الذاتية)

via مساعدة الكشافة بناء قوي استراتيجيات إدارة العملاء أصبح الأمر سهلاً مع Help Scout. فهو يساعد في إدارة الاتصالات عبر مختلف القنوات، مثل البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة، مع توفير أدوات للرسائل الاستباقية ودعم الخدمة الذاتية.

كما أنه يدير تذاكر الدعم، ويوجهها إلى صناديق بريد منظمة، ويضمن حساب كل طلب دعم ومعالجته بكفاءة. يعمل على تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم العديد من المقاييس والقوالب والملاحظات الخاصة.

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

تقديم رسائل مخصصة ودعم العملاء بعد تحليل الملفات الشخصية للعملاء وتاريخ المحادثات

التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي من خلال الدردشة، مما يضمن الرد الفوري على الاستفسارات الملحة

الوصول إلى تقارير مدمجة لتتبع حجم الرسائل، وسعادة العملاء، وأوقات الاستجابة، وغير ذلك الكثير

قيود كشاف المساعدة

لا يدعم أصلاً مجموعة شاملة من قنوات التواصل مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية القصيرة

قد تضطر الشركات إلى إنفاق الوقت والموارد لإعداد عمليات التكامل وفقاً لسير عملها

تسعير Help Scout

مجانًا: متاح تجريبيًا

متاح تجريبيًا المعيار: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإيجابي: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. زوهو ديسك (الأفضل لمحادثات العملاء الموجهة)

via مكتب زوهو يعمل Zoho Desk على تبسيط التواصل مع العملاء المحتملين من خلال تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى تذاكر منظمة. توفر واجهاته الغنية بالسياق تفاصيل عن تجربة العملاء وتاريخهم وتفاعلاتهم السابقة وغيرها من البيانات المهمة من تطبيقات Zoho الأخرى، مما يساعد الوكلاء على تقديم استجابات مخصصة ومطلعة للعملاء.

كما يوفر أيضاً ميزة بيئة الحماية التي تسهّل اختبار التحسينات والتحسينات في خدمة العملاء والعمل على تحسينات وتحسينات خدمة العملاء دون التدخل في العمليات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Zoho Desk

تعزيز تجربة الخدمة الذاتية للعملاء من خلال المحادثات الموجهة

توجيه التذاكر إلى الأقسام المناسبة لها بالإضافة إلى تسهيل تتبع أداء الوكلاء والاستجابة وأوقات الحل لكل قسم

استخدام أداة إنشاء المخططات لتخصيص كل خطوة للتذكرة، بدءاً من الإنشاء وحتى الإغلاق

قيود Zoho Desk

ليس لديه تطبيق لسطح المكتب

لا يوفر نظام التذاكر الخاص به خيار إضافة ضريبة المبيعات والرسوم الأخرى

تسعير Zoho Desk

مجاني للأبد

قياسي: 15.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي 25.12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 38.29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. مدير تجربة أدوبي (الأفضل لإنشاء نماذج متجاوبة)

via مدير تجربة Adobe Experience Manager Adobe Experience Manager هو حل لإنشاء المستندات الرقمية يتيح لك تصميم النماذج المعقدة بسهولة دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

وهو يساعدني على التفاعل مع عملائي على قنوات رقمية متنوعة من خلال دمج النماذج في أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو تطبيق دردشة وغير ذلك باستخدام نماذج متكيفة بدون رأس.

يمكن لخاصية "تحويل النماذج" التلقائية في المنصة تحويل مجموعات من نماذج PDF القديمة بسرعة إلى نماذج تستجيب للأجهزة المحمولة.

أفضل ميزات مدير تجربة Adobe Experience Manager

تحسين النماذج الجديدة وإنشاء نماذج جديدة بناءً على مدخلات المستخدم باستخدام Adobe Sensei GenAI

إنشاء وتقديم مستندات مخصصة يتم تشغيلها من خلال قواعد العمل للاتصالات المجمعة

استخدم نهج السحب والإفلات المرئي وتعيين البيانات بدون كود لتوحيد الأنظمة الخلفية الهامة ومصادر البيانات ببضع نقرات

قيود Adobe Experience Manager

قد تنشأ مشكلات عدم استقرار النظام الأساسي مثل وقت التعطل أو الانقطاع أو الأخطاء أو تدهور الأداء

قد يمثل التوافر الإقليمي للموارد والدعم اللغوي وساعات الخدمة تحديًا

تسعير مدير تجربة Adobe Experience Manager

تسعير مخصص بناءً على حجم الأعمال والصناعة

تقييمات ومراجعات مدير تجربة Adobe Experience Manager

G2: 4.4/5 (أكثر من 4 مراجعات)

4.4/5 (أكثر من 4 مراجعات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. المنصة (الأفضل لتبسيط عملية الرد على المراجعات)

via المنصة Podium هو برنامج آخر من أفضل برامج إدارة اتصالات العملاء يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

باستخدام ميزة الموظف بالذكاء الاصطناعي، يمكنك الرد الفوري على العملاء لضمان استمرار المحادثات عبر الرسائل النصية، حتى بعد مغادرتهم الموقع. أفضل جزء في هذه الأداة هو أنها ترد على العملاء المحتملين في غضون 30 ثانية.

كلما قام شخص ما بملء نموذج "اتصل بنا" على الموقع الإلكتروني للشركة، ترسل له رسالة نصية تلقائية لبدء عملية التواصل.

أفضل ميزات المنصة

إدارة المراجعات والرد عليها من منصات مثل Google وFacebook مباشرةً من داخل Podium

تقديم تجربة مخصصة للعملاء من خلال صياغة رسائل مخصصة من القوالب

إرسال رسائل نصية تلقائية إلى المتصلين لإعادة إشراكهم وضمان التقاط جميع العملاء المحتملين

قيود منصة Podium

يمكن أن يكون نقل العملاء المحتملين إلى أنظمة CRM بطيئًا

تسمح ميزة البحث الخاصة به للمستخدمين بالبحث عن المحادثات القديمة فقط من خلال تذكر اسم الشخص الذي كانوا يتحدثون معه، وهو ما قد يكون غير مريح

أسعار المنصة

الأساسية: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 599 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

599 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التوقيع: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات المنصة

G2: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. كوادينت إنسباير (الأفضل لتقديم رسائل مخصصة داخل العلامة التجارية)

via كوادينت إنسباير كوادينت إنسباير هي أداة لتخصيص إدارة اتصالات العملاء استراتيجيات عبر قنوات متعددة.

يحتوي Inspire Evolve، منصة إدارة اتصالات العملاء SaaS لإدارة اتصالات العملاء من كوادر كوادرينت على أربعة مكونات لتبسيط مشاركة العملاء:

مؤلف المحتوى: استخدمه لإنشاء قوالب للاتصالات الجماعية وإدارتها

استخدمه لإنشاء قوالب للاتصالات الجماعية وإدارتها المكتب الأمامي: بمجرد الموافقة على قوالب الاتصالات المشتركة مع العملاء، يستخدم ممثلو خدمة العملاء بيانات العملاء لتخصيص المحتوى وتسليمه عبر البريد الإلكتروني أو PDF

بمجرد الموافقة على قوالب الاتصالات المشتركة مع العملاء، يستخدم ممثلو خدمة العملاء بيانات العملاء لتخصيص المحتوى وتسليمه عبر البريد الإلكتروني أو PDF إنشاء: يساعد هذا المكون على تسليم رسائل البريد الإلكتروني والرسائل للعملاء على دفعات

يساعد هذا المكون على تسليم رسائل البريد الإلكتروني والرسائل للعملاء على دفعات الأرشفة: يساعد على تخزين القوالب القديمة وإدارتها

أعجبني أيضًا استخدام Quadient Inspire iForms لجمع بيانات العملاء وتخصيص اتصالات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يساعدني Quadient Inspire Journey في رسم خريطة لرحلة العميل ويوفر رؤى مفصلة للعملاء حتى أتمكن من تحديد أولويات المشاريع المناسبة لتقديم دعم عالي الجودة.

أفضل ميزات كوادرينت إنسباير #### أفضل ميزات كوادرينت إنسباير

ربط بيانات العميل باستخدام نماذج ذكية لتصميم خريطة شاملة لرحلة العميل وضمان تواصل متسق مع العملاء

تصميم اتصالات آمنة ومخصصة ومتوافقة ومتوافقة مع متطلبات العملاء الفردية وتقديمها بسهولة باستخدام ميزة Quadient Inspire Evolve من Quadient Inspire

استخدم خدمتها عند الطلب لضمان حصول عملائك على رسالة مخصصة في أي وقت، بسرعة وموثوقية

قيود كوادرينت إنسباير #### قيود كوادرينت إنسباير

يمكن أن يتعطل البرنامج عند العمل على بيانات كبيرة

يواجه صعوبة في العمل بسلاسة على أجهزة Mac

أسعار كوادينت إنسباير

تسعير مخصص بناءً على حجم العمل والصناعة

تقييمات ومراجعات كوادرينت إنسباير

G2: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. LiveAgent (الأفضل لحل تذاكر العملاء)

via وكيل مباشر هل تريد تتبُّع جميع الاتصالات الواردة من العملاء وتحويلها إلى تذاكر لتسهيل إدارتها؟ جرّب LiveAgent. فهو يوفر نظام تذاكر قوي مع تطبيق دردشة مباشرة يساعد الفريق على الرد على رسائل العملاء وزوار الموقع الإلكتروني في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضاً تتبع تحليلات الرسائل لمعرفة الطلبات أو التعليقات الشائعة من العملاء، ووقت الاستجابة، وغيرها من البيانات. يساعد برنامجها متعدد اللغات في تخصيص نوافذ الدردشة بـ 40 لغة.

يوفر LiveAgent ميزة مراقبة الموقع الإلكتروني التي تساعدك على معرفة كيفية تصفح الزائرين لموقعك الإلكتروني حتى تتمكن من إرسال دعوات دردشة مخصصة.

أفضل ميزات LiveAgent

التفاعل مع العملاء وجهاً لوجه باستخدام ميزة مكالمات الفيديو المدمجة

استخدام نظام إدارة التذاكر الخاص به لتحويل الطلبات إلى تذاكر وتوزيعها على أعضاء الفريق لإدارة اتصالات العملاء بشكل أسرع

التعامل مع طلبات العملاء من مختلف قنوات الدعم، بما في ذلك البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل الاجتماعية والمكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو ومراسلة المنتديات ونماذج الاتصال في مكان واحد

قيود LiveAgent

لديه تكامل محدود مع أنظمة الأعمال

لا يوفر روبوتات الدردشة الآلية للردود التلقائية على رسائل العملاء

تسعير #### LiveAgent

مجاناً إلى الأبد

صغير : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المتوسط: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الكبيرة: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LiveAgent

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

تحسين التواصل مع العملاء باستخدام ClickUp

يُعد استخدام حل CCM أفضل طريقة لتعزيز العلاقات مع العملاء، وتقليل تكاليف خدمة العملاء، وتمكين موظفيك من التركيز على الوظائف الأساسية.

إذا كنت تتطلع إلى تحسين إدارة التواصل مع عملائك وفرق العمل لديك من خلال منصة واحدة، فلا تبحث عن حل ClickUp، فهو مصمم لإدارة أي نوع من الأعمال، بدءًا من تحسين التعاون بين الفرق وأتمتة الاتصالات إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية. اشترك مجانًا في ClickUp لتطوير نظام متماسك أو نظام مراسلة فورية لعملائك وبناء علاقات أعمق معهم عبر جميع القنوات.