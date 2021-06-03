دليل تتبع وقت الحصاد (الميزات والإيجابيات والقيود)

_ هل المؤقت يعمل؟ أم أنك أوقفته مؤقتًا قبل أن تذهب لإعداد القهوة؟

إذا كانت هذه الأسئلة تبدو مألوفة، فربما تكون قد استخدمت برنامج تتبع الوقت مثل Harvest. يمكن أن يساعدك تتبع وقت الحصاد في فهم كيفية قضاء فريقك لساعات العمل وإنشاء فواتير بناءً على ساعات العمل التي عملوها.

ومع ذلك، هناك الآلاف من تطبيقات تتبع الوقت المتاحة اليوم.

فهل تطبيق Harvest حقًا_ هو الأفضل على الإطلاق؟

في هذه المقالة، سنناقش في هذه المقالة ما هو Harvest، وميزاته الرئيسية، وما هو جيد فيه، وبعض القيود. كما سنقترح أيضًا أفضل بديل يحل كل ما يتعلق ب عيوب الحصاد .

لنحصد كل البيانات التي تحتاجها حول هذا الأمر تتبع الوقت الأداة.

ما هو الحصاد؟

Harvest هو تطبيق لتتبع الوقت قائم على السحابة لا علاقة له بالمحاصيل. 😛

وبدلاً من ذلك، يتيح لك تتبع ساعات عمل الموظفين لمعرفة أين ينزلق الوقت من خلال الشقوق.

يحصد التطبيق بيانات عن الوقت المتعلق بالمهام والمشاريع والأشخاص، حتى تتفرغ للتركيز على تنمية أعمالك بدلاً من أن تكون عالقاً في عد الدقائق.

يتيح لك Harvest تتبُّع الوقت باستخدام أجهزة مختلفة، مثل أداة سطح المكتب، والجهاز المحمول (iOS وAndroid)، والكمبيوتر الشخصي (Windows وMacOS)، وما إلى ذلك.

ولكن لماذا يستخدم الناس تتبع وقت الحصاد؟

4 ميزات رئيسية لـ Harvest

تركز مراجعة Harvest الخاصة بنا على بعض ميزات Harvest الرئيسية.

لذا إليك نظرة سريعة عليها:

1. إعداد التقارير

تجعل ميزة إعداد التقارير من إدارة مشروع تتبع وقت الحصاد إدارة مشروع الحصاد بسيطة وثاقبة.

يتم تصنيف تقارير الوقت تحت أربع علامات تبويب منفصلة لتنظيم أفضل:

العملاء : يعرض بيانات الوقت لجميع المشاريع من قبل أي عميل محدد

: يعرض بيانات الوقت لجميع المشاريع من قبل أي عميل محدد المهام : تمثل الوقت لكل مهمة في رسوم بيانية شريطية مرمزة بالألوان

: تمثل الوقت لكل مهمة في رسوم بيانية شريطية مرمزة بالألوان الفرق : يسلط الضوء على التقارير الخاصة بالأفراد في فريقك

: يسلط الضوء على التقارير الخاصة بالأفراد في فريقك المشاريع: يتيح لك مقارنة أوقات المشاريع المختلفة

وتحتوي كل فئة من هذه الفئات على بيانات تُظهر:

الساعات التي تتبعها شركتك

الساعات القابلة للفوترة

المبلغ القابل للفوترة

المبلغ غير المفوتر

لم يتبق لك سوى شيء واحد عليك القيام به:

استخدم التقارير من أجل تحسين الأداء والربحية.

وبهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع برحلة المشروع بسلاسة مثل الآيس كريم المصنوع بإتقان. 🍨

2. الجدول الزمني

يمكن لأعضاء فريقك تسجيل الدخول إلى Harvest الجداول الزمنية وتسجيل وقتهم أثناء العمل. يمكن أن يكون ذلك عبر هواتفهم أو سطح المكتب أو المتصفح، أو يمكنهم حتى إجراء إدخالات يدوية للجداول الزمنية.

ولن تضطر للتوتر إذا نسيت تشغيل مؤقت الحصاد قبل بدء العمل. ما عليك سوى إجراء إدخال إدخال يدوي في الجدول الزمني.

طالما أنك..

يحتوي Harvest أيضًا على تكامل تقويم Google الذي يمكنك استخدامه للرجوع إلى أحداث التقويم 📅 أثناء ملء الجدول الزمني.

لإضافة الوقت تلقائيًا إلى جدولك الزمني، عليك تتبع الوقت باستخدام أداة Harvest. لذلك يجب أن تكون أنت المتحكم في التقويم الخاص بك؛ وليس الأشخاص الآخرين.

نصيحة للمحترفين: جدولة الوقت للعمل و قم بحجب التقويم الخاص بك .

3. الفواتير

يتيح لك برنامج Harvest أيضًا إنشاء فواتير من جدولك الزمني وتقارير تتبع النفقات.

يمكنك إنشاء فاتورة أو تعيين فاتورة متكررة.

سيتم إرسال الفاتورة المتكررة تلقائيًا أو حفظها كمسودة في حسابك في Harvest لمراجعتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني أمر سهل للغاية.

بنقرات قليلة، يمكنك حتى أن ترى متى يقوم عملاؤك بمراجعتها. _الشفافية 101! 😎 😎

وأخيرًا، يمكنك الارتقاء بعملية الفواتير إلى مستوى جديد.

ما عليك سوى إضافة لمسة من الأناقة إلى فواتيرك الاحترافية من خلال وضع ملاحظات الشكر والتذكير لتبسيط التواصل.

4. التكامل

العمل مع أدواتك المفضلة سهل على Harvest.

يدعم البرنامج العديد من عمليات التكامل مع تطبيقات من أجل:

إدارة المشاريع

إدارة علاقات العملاء والتواصل

تتبع المشكلات

التمويل والمدفوعات

العقود والمقترحات

وفي حالة عدم عثورك على التطبيق الذي تريده، مثل Facebook Lead Ads, نماذج جوجل وما إلى ذلك، هناك دائمًا Zapier للرجوع إليه.

3 مزايا رئيسية لتتبع وقت الحصاد ## 3 مزايا رئيسية لتتبع وقت الحصاد

فيما يلي ثلاث مزايا رئيسية لاستخدام Harvest لتتبع ساعات عملك.

1. جمع البيانات بشكل منظم

إذا كانت البيانات المجمعة بشكل منظم وسهل القراءة تجعلك تقول "مرحى!"، فسيكون هذا الأمر ممتعًا بالنسبة لك.

يتيح لك Harvest تخصيص طريقة هيكلة البيانات والمشاريع لتتناسب مع تقديرات نفقات المشروع ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بفريق العمليات.

يمكنك تعيين الميزانيات على مستوى المشروع، أو على مستوى المهام أو الأشخاص.

لتنظيم الأمور بشكل أكبر، يمكنك تصنيف المشاريع على النحو التالي:

الوقت والمواد : المشاريع التي يتم احتساب فاتورتها بالساعة بسعر الساعة

: المشاريع التي يتم احتساب فاتورتها بالساعة بسعر الساعة رسوم ثابتة : المشاريع ذات السعر المحدد

: المشاريع ذات السعر المحدد غير قابلة للفوترة: المشاريع التي لا يتم إصدار فواتير لها

يمكن ل Harvest أيضًا جمع البيانات بسهولة من خلال تكامله مع أدوات إدارة المشاريع . ثم يتم تنظيم كل هذه البيانات بدقة في تطبيق Harvest.

2. تتبع الوقت بشكل بسيط ومريح

مع Harvest، يصبح تتبع الوقت سهلًا لكل فرد في شركتك.

هل تريد رفع مستوى الراحة إلى مستوى أعلى؟ قل مرحباً بتطبيقات Harvest سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول.

يحتوي على تطبيق جوال لكل من مستخدمي نظامي Android و iOS.

لذا إذا كان لديك هاتف واتصال جيد بالإنترنت..

3. التحكم في الإذن

تتيح لك أذونات الفريق في تطبيق Harvest تحديد ما يمكن لأعضاء الفريق المختلفين الوصول إليه والقيام به في حسابك.

تحصل على ثلاثة مستويات مختلفة من الأذونات:

المستخدم العادي

مدير المشروع

مدير مشروع

ولكن هل تتبع وقت الحصاد حقاً هو ما تحتاجه أنت؟ دعنا نكتشف ذلك!

## 5 قيود على Harvest (مع الحلول)

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك لا يجب عليك أن ترضى بـ Harvest إدارة المشروع:

1. مجرد أداة لتتبع الوقت

يعد Harvest أداة رائعة لتتبع الوقت وإنشاء تقارير الوقت وفواتير العملاء وما إلى ذلك.

_ولكن ماذا يمكن أن تفعل Harvest أكثر من ذلك؟

نقول هذا لأن هناك الكثير لإدارة العمل أكثر بكثير من مجرد تتبع الوقت.

يجب عليك تعيين المهام، وإنشاء تدفقات العمل، والتعامل مع العملاء ومشاريع العملاء، إلخ.

أنت بحاجة إلى أداة يمكنها تتبع الوقت وإدارة المشروع بأكمله، على عكس تتبع وقت مشروع الحصاد.

وأفضل مثال على الأداة التي يمكنها القيام بكل هذا هو انقر فوق !

حل ClickUp: إدارة كاملة للمشروع

ClickUp هو أحد حلول إدارة المشاريع في العالم الأعلى تصنيفًا أداة إدارة المشاريع، محبوبة من قبل فرق عمل عالية الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة والعملاقة .

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء المهام مع المهام الفرعية لمشاريع متعددة لتقسيمها إلى عناصر عمل أصغر.

_هل تريد تقسيمها أكثر؟

جرّب المهام الفرعية المتداخلة لإضافة مستوى آخر من التفاصيل. يمكنك أيضًا إضافة قوائم المراجعة لإنشاء مهام بسيطة يتم إنجازها أو عدم إنجازها.

قم بتعيين هذه المهام في ClickUp إلى واحد أو أكثر من المعينين . حتى إلى فريق إذا أردت!

حسنًا، لقد قمت بإنشاء المهام وتعيينها.

ماذا يحتاج المشروع أيضاً؟

A سير العمل .

لذا قم بإنشائه!

يتيح لك ClickUp إنشاء مهام سير عمل باستخدام الحالات المخصصة .

قم بتخصيصها وفقًا لمجال عملك أو مؤسستك، مثل "مفتوح"، "مغلق"، "في انتظار الموافقة"، إلخ.

وأخيرًا، قم بإدارة عملك بالطريقة التي تحبها باستخدام أي من المشاهدات التي نقدمها

بعضها يتضمن:

عرض مخطط جانت البياني :: جدولة المهام وإدارتها التبعيات على مخطط جانت عرض القائمة :: عرض مهامك بتنسيق قائمة

عرض اللوحة :: إدارة العمل في كانبان النمط

عرض التقويم :: عرض وجدولة المهام على التقويم ### 2. مشكلات المزامنة

تشير العديد من مراجعات المستخدمين إلى أن المزامنة بين تطبيق Harvest لسطح المكتب ومنصة الموقع الإلكتروني غالباً ما تتأخر.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى بيانات مضللة، مما يؤدي إلى سوء اتخاذ القرار.

هناك طريقة واحدة فقط لتجنب المواجهة مع البيانات السيئة.

حل ClickUp: المؤقت العالمي مع ClickUp، وداعًا للتأخر، مرحبًا بالمؤقت العالمي.

يتيح لك هذا المتتبع الأصلي للوقت التنقل بسهولة بين الأجهزة ومتابعة تتبع نفس المهام من حيث تركتها.

وكل ما تحتاج إليه هو التأكد من تسجيل الدخول على هذا الجهاز.

يعني تتبع الوقت الأصلي أيضًا أنك لست بحاجة إلى أي عمليات تكامل إضافية. كل ما تحتاجه موجود هنا على ClickUp.

ولكن فقط في حالة شعورك بأنك بحاجة إلى جهاز تتبع وقت منفصل لتتبع مدد مهام ClickUp، فإننا نجعل ذلك ممكنًا أيضًا.

تتكامل بسهولة مع برامج مثل Everhour , توجل , كلوكفايفي , طبيب الوقت إلخ.

نحن نقدم أيضًا الحصاد التكامل (الذي نأمل ألا تحتاج إليه)!

3. لا يمكن إنشاء لوحة تحكم لتتبع الوقت

الحصاد إدارة الوقت وإعداد التقارير كان من الممكن أن يحقق نجاحًا أفضل لو لم يفتقدوا ميزة مهمة: لوحة معلومات تتبع الوقت.

كان من الممكن أن تمنحك لوحة المعلومات عرضًا عالي المستوى لجميع التقارير المتعلقة بالوقت في مكان واحد.

حل ClickUp: أدوات تتبع الوقت ClickUp هو البديل المثالي ل Harvest حيث يمكنك تتبع الوقت وحتى إنشاء أدوات تتبع الوقت الخاصة بك

لوحة التحكم باستخدام الأدوات.

تتضمن خيارات الأداة المتوفرة ما يلي:

الوقت المتعقب: الاطلاع على الوقت المتعقب لأي نطاق زمني

الاطلاع على الوقت المتعقب لأي نطاق زمني الإبلاغ عن الوقت: عرض جميع إدخالات الوقت

عرض جميع إدخالات الوقت تقرير قابل للفوترة: عرض الساعات القابلة للفوترة فقط

عرض الساعات القابلة للفوترة فقط الوقت المقدر: عرض الوقت كمورد للفريق للتخطيط الفعال

عرض الوقت كمورد للفريق للتخطيط الفعال ورقة الوقت: مجموع مجموع الساعات التي تم تتبعها من قبل الأشخاص في مساحة العمل

ولكن هذا ليس كل شيء. يمكنك إنشاء جميع أنواع لوحات المعلومات.

يمكن أن تكون لمشروعك بأكمله, السباقات , المعينون إلخ. ما عليك سوى اختيار الأدوات التي تريدها وإنشاء لوحة تحكم في بضع دقائق.

4. لا يوجد تطبيق iPad

قال Harvest نعم للجميع باستثناء أجهزة iPad. لا يوجد تطبيق لها.

سيتعين على الأشخاص الذين يحملون أعمالهم على أجهزة iPad الاعتماد على تطبيق المتصفح.

ولكن هذا مناسب فقط على الكمبيوتر.

حل ClickUp: تطبيقات لجميع المنصات من ناحية أخرى، يتمحور ClickUp حول الشمولية.

يمكننا أن نكون في خدمتك بغض النظر عن النظام الأساسي أو الجهاز الذي تستخدمه.

سواء كان جهاز iPad أو iPhone أو Alexa أو Windows أو Linux أو Android أو Google Home..

_القائمة طويلة جدًا؛ ستحتاج إلى استراحة قبل أن تنتهي منها. 😎

5. خطط تسعير باهظة الثمن

Harvest مكلف للغاية عند مقارنته ببدائله.

تكلف خطة Pro 10.80 دولار/مستخدم شهرياً.

تخيل الآن العمل مع فريق كبير.

هذا يعني توديع الكثير من المال الذي كسبته بشق الأنفس!

لتوفير هذه النفقات الهائلة، يمكنك تجربة خطتهم المجانية.

ولكن خمن ماذا؟ إنها تسمح بمستخدم واحد فقط ومشروعين.

لا يوجد مؤقت _و لا يوجد تمثال بطريق. 🐧

حل ClickUp: خطة مجانية للأبد

مع ClickUp، ستحصل على خطة مجانية غنية بالميزات. استمتع بعدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع دون إنفاق سنت واحد. 🎉

وفيما يتعلق بالباقات المدفوعة، ستحصل على خيارين:

غير محدود (5 دولارات/مستخدم شهريًا) تكاملات غير محدودة لوحات تحكم غير محدودة تخزين غير محدود والمزيد

الأعمال (9 دولارات لكل مستخدم شهريًا): تتبع الوقت القابل للفوترة تصدير مخصص الوقت في الحالة والمزيد



من الواضح أنه حتى خطة الأعمال الخاصة بنا أرخص من خطة Harvest's Pro.

وHarvest هو مجرد برنامج لتتبع الوقت، وليس أداة متكاملة لإدارة المشاريع.

هل ترى الفرق؟ 🤷

ولكننا لم ننتهي من كل الأشياء الرائعة التي يمكن لـ ClickUp القيام بها.

فيما يلي نظرة سريعة على بعض من الميزات :

تتبع الوقت والتقاط لقطات الشاشة وإضافة الملاحظات وما إلى ذلك باستخدام امتداد كروم إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة المنصة باستخدام البريد الإلكتروني ClickApp إنشاء المهام و التذكيرات عندما تكون شبكة wifi معطلة باستخدام وضع عدم الاتصال التنبؤ بمدد المهام وتعيين التوقعات باستخدام تقديرات الوقت إنشاء قواعد المعرفة والعقود مواثيق المشروع وما إلى ذلك باستخدام المستندات تعيين المشروع الأهداف و المعالم العمل الروتيني باستخدام الإجراءات و المشغلات التكامل مع تطبيقاتك المفضلة مثل جيرا , تريلو , أسانا إلخ.



تحقق من هذه

_بدائل الحصاد _

!

تتبع الوقت مقابل. أداة إدارة المشاريع

Harvest أداة رائعة لتتبع الوقت وإعداد الفواتير.

وإحدى مزاياها الرئيسية هي أنها تتكامل بشكل مثالي مع العديد من أدوات تتبع الوقت والفواتير تطبيقات إدارة المشاريع .

لكن هل تحتاج حقًا إلى التكامل_؟

لأن المشروع و أدوات إدارة المهام مثل ClickUp لديها نفس ميزات تتبع الوقت مثل Harvest مضمنة في

_يبدو من غير الضروري وجود أداتين منفصلتين، أليس كذلك؟

يمكن ل ClickUp تتبع الوقت وأيضًا إدارة المهام , الموارد و المستندات في نفس الوقت احصل على ClickUp مجانًا اليوم أو جرب غيره من بدائل الحصاد في السوق واستفد من كل دقيقة

حتى عندما تكون في استراحة لتناول القهوة! ☕

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