هل تواجه صعوبة في الحفاظ على مشاريعك على المسار الصحيح في Confluence؟ A مخطط جانت قد يكون الجزء المفقود في سير عملك. هذه الأداة المرئية مثالية لإدارة المهام المحددة زمنيًا، سواء كنت مدير مشروع، أو موظفًا مستقلًا، أو طالبًا.

من خلال وضع المهام والمواعيد النهائية والتبعيات، تساعدك مخططات جانت في الحفاظ على التنظيم وقياس التقدم المحرز وتحديد تداخلات الجدول الزمني. يمكنك تتبع أنشطتك (وأنشطة فريقك) مقابل جدول زمني محدد لضمان التزام مشاريعك بالجدول الزمني المحدد.

في هذه المقالة، سوف نوضح لك كيفية إنشاء مخطط جانت جانت في كونفلوينس. لنبدأ!

اقرأ أيضًا:_ أفضل 10 برامج مجانية لصنع مخططات جانت البيانية في عام 2024

## كيفية إنشاء مخطط جانت في Confluence

لا يأتي كونفلوينس بميزة مخطط جانت بياني أصلي. ومع ذلك، يمكنك اختيار ماكرو مخطط جانت بياني ذي صلة (إضافة خارجية) من سوق أطلسيان وإضافته إلى سير عملك.

وجدنا اثنين من وحدات الماكرو المفيدة: مخطط مخطط جانت تخطيطي جانت لـ Confluence و جدول تصفية الجداول والمخططات وجداول البيانات لـ Confluence.

مخطط مخطط مخطط جانتت لملتقى التقاء

إليك كيفية تثبيت هذا الماكرو وتطبيقه في Confluence:

1. تثبيت التطبيق

في مثيل Confluence الخاص بك، انقر فوق القائمة المنسدلة 'تطبيقات'

حدد 'البحث عن تطبيقات جديدة'

ابحث عن 'مخطط مخطط جانتس البياني ل Confluence - خارطة الطريق والجدول الزمني' وانقر على الأيقونة

انقر فوق "جربه مجانًا" لتثبيت التطبيق

عبر ريكسوفت

2. إضافة مخطط مخطط جانت إلى صفحة Confluence الخاصة بك

افتح صفحة جديدة أو موجودة في Confluence. انقر فوق "إدراج" (أيقونة +)، وابحث عن مخطط مخطط جانتت، وحدده.

عبر ريكسوفت

3. تخصيص مخطط جانت

بعد اتباع هذه الخطوات، سيتم توجيهك إلى واجهة مخطط جانت البياني الفارغة والجاهزة للاستخدام. أضف نقاط البيانات الخاصة بك وقم بتخصيص المخطط بما يتناسب مع متطلباتك. احفظ التغييرات عند الانتهاء من عملك.

عبر ريكسوفت يمكّنك هذا التطبيق من:

تصور خارطة طريق مشروعك

تتبع التبعيات، وتخطيط الموارد، وجدولة المهام، وعرض المسار الحرج باستخدام محرر ملء الشاشة

تخصيص الموارد بكفاءة باستخدام ميزة الجدولة التلقائية

حساب مدد المهام بدقة استناداً إلى الجهود المطلوبة ووحدات المهام المعينة

إنشاء/ربط مهام سير عمل Jira داخل Confluence ومزامنة العمل عبر النظامين الأساسيين

اقرأ أيضًا:_ مخطط جانت مقابل الجدول الزمني: ما هي وكيفية استخدامها

جدول تصفية الجداول والمخططات البيانية وجداول البيانات لـ Confluence

متوفر كجزء من جدول التصفية، الرسوم البيانية وجداول البيانات للملتقى التطبيق، فإن مخطط من ماكرو الجدول يسمح بتصور البيانات بسهولة باستخدام مخططات جانت.

1. تثبيت التطبيق

في مثيل Confluence الخاص بك، انقر فوق القائمة المنسدلة 'تطبيقات'

حدد 'البحث عن تطبيقات جديدة'

ابحث عن 'تصفية الجداول والرسوم البيانية وجداول البيانات ل Confluence' وانقر فوق الرمز

انقر فوق "جرّبه مجاناً" لتثبيت التطبيق

2. إنشاء مخططات جانت الأساسية

لإنشاء مخطط جانت الأساسي، استخدم جدولاً من ثلاثة أعمدة يسرد المهام وأيام البدء وأيام الانتهاء.

عبر ستيلت سوفت أضف ماكرو المخطط من الجدول، وحدد نوع المخطط، وقم بتكوين الإعدادات بالأعمدة التالية:

عمود التسميات: نوع المهمة

نوع المهمة عمود القيم: يوم البدء، يوم الانتهاء

عبر ستيلت سوفت يسلط هذا الرسم البياني الواضح والسهل الفهم الضوء على المراحل الرئيسية التي ينطوي عليها المشروع. يمكنك التمرير فوق أي شريط للتحقق من المهام/المراحل التي استغرقت كم من الوقت.

3. إنشاء مخططات جانت المعقدة

على الرغم من فعالية المخطط الأولي، إلا أنه يمكنك جعله أكثر تفصيلاً من خلال ملء كل مرحلة من مراحل المشروع بمهام محددة والمدد الزمنية الخاصة بكل منها.

عبر ستيلت سوفت يجب عليك إضافة عمود وصف المهمة وعمود الإكمال إلى الجدول:

عمود التسميات: نوع المهمة، وصف المهمة

نوع المهمة، وصف المهمة عمود القيم: يوم البدء، يوم الانتهاء، يوم الانتهاء، الاكتمال

مع هذه الإضافات، سيعرض المخطط أشرطة التقدم لكل مهمة. يوفر مخطط جانت هذا مزيدًا من الوضوح بشأن إكمال المهمة والتقدم الإجمالي للمهمة وهو مناسب للمشاريع المعقدة التي تتضمن مراحل وأنواع مهام متعددة.

عبر ستيلت سوفت يمكّنك هذا التطبيق من:

تطبيق مرشحات متنوعة (مثل النص الحر، والمرئي، والقائمة المنسدلة) لتنظيم الجداول في Confluence

استخدام الجداول المحورية لتلخيص البيانات والحسابات

تصور بيانات الجدول باستخدام مخططات جانت التفاعلية

استيراد البيانات من ملفات CSV/JSON

استخدام البيانات من Jira أو صفحات Confluence الأخرى

قيود إنشاء مخططات جانت في Confluence

يعد Confluence منصة رائعة للعمل التعاوني، ولكن إذا كنت تخطط لتصور البيانات باستخدام مخططات جانت، فعليك التعامل مع بعض أوجه القصور:

1. ميزات أصلية محدودة

لا يحتوي Confluence على ميزة مخطط جانت المدمج، لذلك ستحتاج إلى الاعتماد على المكونات الإضافية الخارجية للحصول على هذه الوظيفة. الإضافات مفيدة، ولكن قد يكون لها قيود أو تتطلب اشتراكًا إضافيًا.

2. مخطط خارطة الطريق الأساسي

إذا كنت تتطلع إلى العمل حول عدم وجود مخطط جانت، فإن ماكرو مخطط خارطة الطريق في Confluence هو بديل قابل للتطبيق. إنه رائع للفرق الصغيرة ومهام تخطيط المشاريع البسيطة. ومع ذلك، فهو بسيط للغاية ولا يوفر نفس العمق الذي يوفره مخطط جانت الكامل. على سبيل المثال، لا يتعامل مع تبعيات المهام ويواجه صعوبات أثناء التعامل مع المشاريع المعقدة ذات المهام والمراحل والمكلفين المتعددين.

3. قيود التخصيص

عند استخدام المكوّنات الإضافية، تكون خيارات التخصيص محدودة مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع المتخصصة، حيث سيكون لديك تحكم أقل في الأنماط المرئية وميزات الجدولة المتقدمة وتبعيات المهام والتكاملات.

4. التعقيد

هناك القليل من منحنى التعلم عند إتقان استخدام Confluence، خاصةً إذا كنت تدمج مكونات إضافية تابعة لجهة خارجية. Confluence سهل الاستخدام بشكل عام، ولكن معرفة كيفية دمج واستخدام هذه الأدوات الإضافية يستغرق وقتًا وصبرًا.

💡 نصيحة احترافية: عندما تكون مخططات جانت هي أولويتك، فكر في استكشاف بدائل Confluence التي تقدم أدوات مرئية متقدمة.

## إنشاء مخططات جانت باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي افتقار Confluence إلى ميزة مخطط جانت الأصلي إلى إعاقة سير عملك، خاصةً عندما تعمل على مشاريع أو مهام حساسة من حيث الوقت أو مهام ذات مواعيد نهائية وتبعيات متعددة. بالنسبة لحالات الاستخدام هذه، من الفعال استخدام أداة أكثر شمولاً لإدارة المشاريع والتعاون مثل ClickUp الذي يأتي مع مخططات جانت المدمجة.

اقرأ أيضًا:_% Confluence مقابل ClickUp: ما هي أداة التعاون الأفضل؟ باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة الجداول الزمنية لمشروعك وتصورها من منصة واحدة - لا حاجة للاعتماد على المكونات الإضافية الخارجية أو تكبد نفقات إضافية على اشتراكات التطبيقات الإضافية.

يتيح لك البرنامج تصور بياناتك بسلاسة، وتبسيط إدارة المشروع، وتوفير وقت ثمين، مما يضمن لك البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالتسليمات والمواعيد النهائية.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء مخطط جانت الخاص بك في ClickUp:

1. حدد تفاصيل المشروع

تتمثل الخطوة الأولى في تجميع تفاصيل المشروع بشكل مركزي، بما في ذلك نطاق المشروع وأهدافه ومخرجاته والموارد المتاحة. يوفر ClickUp أداتين ملائمتين لجمع بيانات المشروع: ClickUp Docs و ClickUp Goals.

استخدم مستندات ClickUp لتوثيق تفاصيل مشروعك في مستودع مركزي. يمكنك دعوة أصحاب المصلحة للتعاون في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة حول ما يمكن توقعه من المشروع.

اعمل جنبًا إلى جنب مع زملائك في الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين في المشروع على مستندات ClickUp Docs وجمع تفاصيل المشروع

بمجرد أن تقرر الأهداف ونطاقات المشروع المطلوبة، استخدم انقر فوق الأهداف لتقسيم أهدافك إلى أهداف أصغر. عندما يكون لديك عدة أهداف متشابهة، قم بتنظيمها في مجلدات لتتبعها بسلاسة.

قم بتعيين أهداف المشروع وتنظيمها وتتبعها بسهولة باستخدام ClickUp Goals

2. ضع قائمة بمهامك

دوِّن جميع المهام التي عليك تدوينها لإكمال مشروعك.

قم بتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية أصغر وأكثر قابلية للإدارة، واستخدم عرض القائمة للحفاظ على تنظيم كل شيء. يتوفر هذا العرض افتراضيًا في جميع خطط ClickUp، ويمكنه تحميل ما يصل إلى 5,000 مهام ClickUp . لذا، لا تقلق، حتى لو كانت لديك قائمة مهام ضخمة!

رتب مهامك ومهامك الفرعية بدقة باستخدام طريقة عرض القائمة في ClickUp

3. إضافة تفاصيل المهمة

الآن، حان الوقت لإدخال أوصاف المهام وتفاصيلها. تأتي طريقة عرض القائمة مع ثلاثة حقول افتراضية -المكلف وتاريخ الاستحقاق والأولوية. نظرًا لأن مخططات جانت تتطلب تواريخ بدء المهام، يجب عليك إضافة عمود. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى الحقول المخصصة في ClickUp .

إليك كيفية إنشاء حقل مخصص:

في طريقة عرض القائمة، انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى أعلى جدول المهام وانقر على أيقونة +

ابحث عن نوع الحقل وحدد نوع الحقل. في هذه الحالة، سيكون نوع الحقل هو "تجميع

قم بتسمية الحقل باسم "تاريخ البدء

انقر على "إنشاء" لإضافته تلقائيًا كعمود جديد في طريقة عرض القائمة

إنشاء حقول مخصصة في ClickUp لإضافة تفاصيل المشروع

4. إنشاء مخطط جانت الخاص بك

اتبع هذه الخطوات لإضافة عرض مخطط جانتت البياني في ClickUp إلى قائمة المهام الخاصة بك:

حدد القائمة أو المجلد الذي يحتوي على مشروعك. تأكد من تحديد الموقع الصحيح، لأنه سيحدد المهام التي سيتم عرضها في عرض جانت

انقر على زر "+ عرض" في أعلى الصفحة

اختر 'جانت'، وأضف اسمًا للعرض لسهولة التعرف عليه، وانقر على 'إضافة عرض'

أضف عرض مخطط جانت البياني Gantt إلى قائمة مهام ClickUp الخاصة بك ببضع نقرات فقط

5. تخصيص مخطط جانت البياني

هنا، يمكنك تغيير أنظمة الألوان، وتشغيل/إيقاف تشغيل وضع ملء الشاشة، وإخفاء وتخطي عطلات نهاية الأسبوع، وإظهار التحديثات المباشرة، وتخصيص مخطط جانت الخاص بك، حسب تفضيلاتك.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد إخفاء عطلات نهاية الأسبوع للحصول على جداول زمنية دقيقة. إليك كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى "خيارات جانت

قم بتبديل مفتاح التبديل بجوار 'إخفاء وتخطي عطلات نهاية الأسبوع'

وهذا كل شيء - سيتم إخفاء أيام السبت والأحد من عرض جانت الخاص بك. عند تمكين هذا الخيار، لن تتمكن من سحب المهام وإفلاتها لتبدأ أو تنتهي في يوم السبت أو الأحد. بدلًا من ذلك، ستظهر المهام التي تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع على أنها تبدأ يوم الاثنين، وستظهر المهام التي تنتهي في عطلة نهاية الأسبوع على أنها تنتهي يوم الجمعة.

تبديل التبديل لتخصيص مخططات جانت الخاصة بك بسرعة بالطريقة التي تريدها

6. إنشاء التبعيات

لتصور العلاقات بين مهمتين أو أكثر، يمكنك إنشاء تبعية في طريقة عرض جانت. إليك الطريقة:

مرر مؤشر الماوس فوق إحدى المهام

انقر واسحب العقدة

انقر فوق عقدة المهمة الأولى واسحبها إلى المهمة التابعة التالية

أسقط السطر على مهمة أخرى لإنشاء التبعية

إسقاط العقدة لإنشاء التبعية

كرر العملية نفسها لمهام مختلفة في سير عملك.

7. تتبع تقدم المشروع

قم بالمرور فوق شريط التقدم في طريقة عرض جانت لمعرفة مدى اقترابك من إنهاء جميع المهام في مساحة أو مجلد أو قائمة. يتم حساب نسبة التقدم بقسمة عدد المهام المكتملة على إجمالي عدد المهام في تلك المساحة أو المجلد أو القائمة.

تعرف على تقدم مشروعك في لمحة سريعة من خلال عرض مخطط جانتت البياني في ClickUp

باستخدام طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp، يمكنك جدولة وإعادة جدولة المهام (بشكل فردي أو جماعي)، وتعديل المهام بشكل جماعي، وإزالة التبعيات عندما يتغير اتجاه المشروع. يمكنك أيضًا تصدير مخطط جانت بتنسيق PDF أو PNG ومشاركته مع أصحاب المصلحة.

نصيحة احترافية: تصور المشاريع باستخدام قوالب مخطط جانت البياني

هل ينقصك الوقت؟ احصل على السبق مع النماذج الجاهزة للاستخدام قوالب مخطط جانت البياني .

لنأخذ قالب جانت البسيط في ClickUp كمثال. يقدم هذا الإطار القابل للتخصيص نظرة عامة رفيعة المستوى لمهام المشروع ومهامه الفرعية ويساعدك على تتبع التقدم المحرز في مقابل جداول زمنية محددة.

أنشئ تبعيات المهام، وحدد العوائق وخفف من حدتها، وقم بتسليم المشاريع في الوقت المحدد باستخدام قالب مخطط جانتت البسيط من ClickUp

من خلال رؤية واضحة لتبعيات المشروع، يمكنك تحديد العوائق في وقت مبكر وضمان وفاء المشروع بمواعيده النهائية.

افترض أنك تعمل على مشروع تطوير برمجيات. لديك مهمة لتصميم واجهة المستخدم (UI) التي يجب إكمالها قبل أن يتمكن فريق التطوير من البدء في البرمجة. يتيح لك هذا النموذج تصور التبعية في خطة مشروعك حتى تتمكن من مراقبة تقدم تصميم واجهة المستخدم عن كثب.

إذا تأخرت مهمة تصميم واجهة المستخدم، ستعرف على الفور أن هذا سيعرقل عملية البرمجة. من خلال تحديد هذا العائق في وقت مبكر، يمكنك اتخاذ تدابير تصحيحية (مثل تخصيص المزيد من الموارد أو تعديل الجداول الزمنية) لضمان بقاء المشروع على المسار الصحيح والوفاء بالمواعيد النهائية.

يُقرأ أيضًا:_ 20 مثال على مخطط جانت البياني لإدارة المشاريع

إدارة المشاريع بشكل أفضل باستخدام أداة مخطط جانت البياني القوي

عندما يكون لدى مديري المشاريع تمثيل مرئي للأنشطة الرئيسية للمشروع، يصبح من الأسهل التخطيط للخطوات التالية، واتخاذ قرارات مستنيرة، وإبقاء الجميع على اطلاع. لهذا السبب يجب عليك إعطاء الأولوية لأدوات التصور أثناء اختيار برنامج إدارة المشروع.

يمنحك ClickUp، بمجموعة متنوعة من ميزات التصور المدمجة، القدرة على عرض عملك بالطريقة التي تريدها. تقدم مخططات جانت الأصلية الخاصة به عرضًا تفصيليًا للجداول الزمنية للمشروع والتبعيات والمعالم الرئيسية، مما يتيح لك رؤية كيفية تداخل المهام وتتبع التقدم المحرز وإجراء تعديلات في الوقت الفعلي - كل ذلك ضمن منصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp العديد من بدائل مخطط جانت البياني للتصور، مثل القوائم، واللوحات البيضاء، ولوحات كانبان، والخرائط الذهنية وغيرها، مما يمنح الفرق طرقًا متعددة لمراقبة المشاريع.

وبالمقارنة، يفتقر Confluence إلى مخططات Gantt الأصلية ويعتمد على ملحقات الطرف الثالث التي تكلف إضافية وتوفر تخصيصًا محدودًا. إنها منصة تعاون جماعي قابلة للتطوير بالتأكيد، ولكنها قد لا تكون مناسبة إذا كنت تحاول الحفاظ على مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك ضئيلة وتكاليف منخفضة. ابدأ باستخدام ClickUp وأنشئ مخططات جانت مخصصة، وابقَ على رأس جدول مشروعك!