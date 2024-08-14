كيفية إنشاء قائمة مراجعة خدمة العملاء (مع القوالب)

يمكن لتجربة خدمة العملاء الجيدة أن تقطع شوطاً طويلاً نحو كسب ثقة عملائك. ومع ذلك، قد تختلف تجربة العميل مع فريق الدعم الخاص بك اختلافاً كبيراً من تفاعل إلى آخر.

ويعتمد ذلك على عوامل متغيرة مثل مدى أهمية المشكلة، ومندوب الخدمة الذي يتعامل مع التذكرة، وما إذا كان الحل يتطلب التنسيق مع فرق أخرى مثل فريق المنتج والهندسة.

ومع ذلك، إذا كان سير عمل خدمة العملاء سيتبع عملية موحدة، فسيؤدي ذلك إلى تعويض أو تقليل تأثير هذه المتغيرات و حل تحديات خدمة العملاء .

لتسهيل عملك كمدير لخدمة العملاء، يمكنك تطبيق قائمة مراجعة لخدمة العملاء.

في هذه المدونة، سنلقي نظرة في هذه المدونة على إنشاء قائمة مرجعية لخدمة العملاء يمكن أن تساعد في تحسين إجراءاتك وتقديم تجارب متناسقة لا تشوبها شائبة.

ما هي قائمة مراجعة خدمة العملاء

قائمة مرجعية لخدمة العملاء تحدد معايير خدمة العملاء مع القواعد والإرشادات وأفضل الممارسات لفريق الخدمة لتقديم أفضل تجربة للعملاء. وهي تسرد جميع الموارد التي تحتاجها، والخطوات التي تحتاج إلى اتباعها، والتسلسل الذي يجب اتباع هذه الخطوات فيه.

لماذا تعتبر قائمة مراجعة خدمة العملاء ضرورية؟

تصبح القائمة المرجعية قالبًا لكل فرد في الفريق ، مما يقضي على التخمين عند مساعدة العملاء أو حل الاستفسارات

، مما يقضي على التخمين عند مساعدة العملاء أو حل الاستفسارات من خلال عملية قابلة للتكرار، سوف تقلل من الأخطاء البشرية ، وتقدم تجربة عملاء أكثر قابلية للتنبؤ، وتحقق رضا العملاء بشكل متسق

، وتقدم تجربة عملاء أكثر قابلية للتنبؤ، وتحقق رضا العملاء بشكل متسق تساعد قائمة المراجعة الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى الفريق على تطوير مهاراتهم بشكل أسرع والتعامل مع العملاء بثقة أكبر، حيث توجد عملية مجربة ومختبرة

والتعامل مع العملاء بثقة أكبر، حيث توجد عملية مجربة ومختبرة عندما يتبع الجميع سير عمل قياسي، يمكن لمدير خدمة العملاء تقييم أداء الفريق بشكل موضوعي باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء ## قائمة التحقق الكاملة لخدمة العملاء

يمكن أن تكون قائمة التحقق بمثابة النجم الإرشادي لمساعدة فريق الخدمة لديك على التعامل مع العملاء بثقة ووضوح. إليك قائمة مراجعة لخدمة العملاء مكونة من 15 نقطة يمكن لفريقك البدء بها:

1. اجعل فريق الدعم الخاص بك سهل الوصول إليه

عندما يبحث العملاء عن فريق الدعم الخاص بك، فمن المحتمل أن يكون لديهم مشكلة ملحة تحتاج إلى حل فوري. قد يؤدي التأخير إلى فجوات في التواصل وارتباك غير ضروري.

دعنا لا ننسى أن الهدف الأساسي لفريق خدمة العملاء لديك هو حل مشاكل العملاء. لا يمكنك القيام بذلك إلا عندما يتمكن العملاء من الوصول إليك.

كيف يمكنك أن تجعل فريق خدمة العملاء لديك أكثر سهولة في الوصول إليهم؟

انشر معلومات الاتصال بفريق الخدمة الخاص بك (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف) على موقعك الإلكتروني، وداخل المنتج، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

(البريد الإلكتروني، رقم الهاتف) على موقعك الإلكتروني، وداخل المنتج، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك قم بتطبيق روبوت الدردشة الآلية على موقعك الإلكتروني لمساعدة العملاء في الحصول على إجابات لاستفساراتهم

على موقعك الإلكتروني لمساعدة العملاء في الحصول على إجابات لاستفساراتهم توجيه الاستفسارات إلى ممثلي خدمة العملاء المناسبين لحلها بشكل أسرع

اقرأ المزيد: كيفية تحديد أهداف خدمة العملاء لتحسين التجربة والولاء

2. وضع توقعات واضحة للخدمة

يمكن أن تكون تفاعلات العملاء مختلطة. من الضروري وضع توقعات واقعية للعملاء لضمان تجربة خدمة عملاء عالية الجودة. حدد معيارًا باستخدام نموذج قائمة مراجعة خدمة العملاء ودرب فريقك على تقديم الخدمة وفقًا لذلك.

كيف يمكنك تحديد توقعات خدمة واضحة؟

كن شفافاً بشأن مدى تواجدك وأوقات الاستجابة ونوع الاستفسارات التي تلتزم بحلها عبر خدمة العملاء

وأوقات الاستجابة ونوع الاستفسارات التي تلتزم بحلها عبر خدمة العملاء اتبع قائمة مراجعة لخدمة العملاء لمنح فريقك وضوحاً بشأن البروتوكولات والمسؤوليات

3. توفير خيارات للخدمة الذاتية العديد من الدراسات إلى أن أهم شيء يمكن أن تقدمه الشركة لمعظم العملاء هو تقدير وقتهم. تساعد الخدمة الذاتية شركتك على القيام بذلك بشكل لم يسبق له مثيل.

لا يحب جميع العملاء انتظار الرد من فريق خدمة العملاء.

يمكنك أن تتوقع من العملاء البارعين في مجال التكنولوجيا أن يسلكوا طريق الخدمة الذاتية ويتطلعوا إلى حل استفساراتهم بأنفسهم.

يمكن أن يكون ذلك مكسباً للجميع - حيث يحصل العملاء على حل سريع من خلال الخدمة الذاتية، مما يحافظ على رضا العملاء، بينما يمكن لفريق خدمة العملاء التركيز على حل المشكلات الحرجة.

كيف يمكنك توفير خيارات الخدمة الذاتية للعملاء؟

أنشئ قاعدة معرفية شاملة على موقعك الإلكتروني مع مستودع محدّث لمقالات مركز المساعدة

قم بتهيئة روبوت المحادثة الخاص بك للتعامل مع استفسارات العملاء الشائعة

في ClickUp، لدينا في ClickUp مستودع قاعدة معرفية للأغراض الداخلية والموجهة للعملاء.

مثال على ذلك: مركز المساعدة الخاص بـ ClickUp مجموعة الميزات التي يقدمها، بما في ذلك القوالب، والندوات عبر الإنترنت، والتكامل، وحالات الاستخدام، والإعداد، والبدء، وما إلى ذلك. باختصار، كل ما تحتاجه لتتعلم كيفية استخدام ClickUp إلى أقصى إمكاناته.

مركز المساعدة الخاص بـClickUp هو مثال رائع للخدمة الذاتية لبدء استخدام المنتج

4. إعداد الردود المعلبة للاستفسارات المتكررة

وجدت دراسة ماكنزي أن 75% من العملاء يتوقعون خدمة "الآن" في غضون خمس دقائق من الاتصال بالعلامة التجارية عبر الإنترنت. الردود المعلبة تحقق ذلك. تسرّع الردود السريعة عمل فرق خدمة العملاء وتختصر وقت الاستجابة إلى ثوانٍ.

يفضل بعض العملاء الاتصال بخدمة العملاء للاستفسارات الشائعة. يمكن لمثل هذه التذاكر أن تزيد من عبء عمل فريقك وتزيد من حجم العمل لديهم.

يمكنك استباق مثل هذه المواقف من خلال توثيق الاستفسارات المتكررة وتدريب فريقك على الاستجابة المعلبة المناسبة لكل استفسار. يمكن أن يساعد ذلك فريقك على معالجة عدد كبير من التذاكر بسرعة.

كيف يمكنك التعامل مع الاستعلامات المتكررة؟

وثق استفسارات العملاء المتكررة والردود المعلبة لتدريب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك

والردود المعلبة لتدريب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك انشر هذا المستند في مستودع الموارد على منصة خدمة العملاء أو منصة التذاكر الخاصة بك

على منصة خدمة العملاء أو منصة التذاكر الخاصة بك تدريب مندوبي الدعم الجدد على الاستفسارات المتكررة كجزء من عملية تأهيلهم

5. تعرّف على منتجك من الداخل والخارج

سيتوقع العملاء أن يكون فريق خدمة العملاء لديك خبيراً في موضوع منتجك أو خدمتك.

ولن يتمكنوا من تقديم إجابات مقنعة على استفسارات العملاء، وبناء المصداقية وكسب ثقة العملاء إلا إذا كانت لديهم معرفة شاملة بالمنتج (حتى صواميلها ومساميرها).

سيتمكن ممثلو الخدمة الذين لديهم معرفة جيدة بالمنتج من فهم مشكلة العميل بدقة وحلها بسرعة. على العكس من ذلك، يمكن أن تستمر تذاكر الخدمة لأيام إذا لم يكن لدى المندوب المعرفة الصحيحة بالمنتج أو الخدمة، مما يجعل العميل محبطاً.

كيف يمكن لفريق خدمة العملاء لديك بناء خبرة في المنتج؟

إجراء دورات تدريبية منتظمة حول أحدث ميزات المنتج وقدراته لفريق خدمة العملاء لديك

حول أحدث ميزات المنتج وقدراته لفريق خدمة العملاء لديك بناء قاعدة معرفية باستخدام مستندات ClickUp مع مستودع للجلسات التدريبية المسجلة مسبقًا والتي يمكن لممثلي الخدمة استخدامها للحصول على معلومات جديدة حول الإمكانيات الحالية للمنتج

أضف موارد التدريب على منتجك أو خدمتك إلى مستندات ClickUp Docs لممثلي الخدمة لفهم المنتج بشكل أفضل

اقرأ المزيد: 30 قالبًا مجانيًا لقائمة التحقق في Word و Excel و ClickUp Docs

6. استمع أكثر مما تتكلم

إذا لم تتحقق من جوهر المشكلة، فإن أي حل تقوم بتنفيذه سيكون مثل وضع ضمادة على جرح عميق. سيغطي فقط المشكلة على مستوى السطح دون معالجة الجرح الموجود تحته.

والأسوأ من ذلك، قد يؤدي الإصلاح المؤقت إلى عودة المشكلة إلى الظهور مرة أخرى، مما يتطلب إجراء محادثة دعم أخرى لنفس المشكلة أو لمشكلة مماثلة.

إن الحلول المستندة إلى فهم عميق للمشكلة ستوفر حلًا دائمًا، وتجنب الأخذ والرد مع العميل، وتضمن رضا أكبر عن عملية خدمة العملاء.

فيما يلي بعض النصائح الجيدة التي يجب اتباعها

اطرح الأسئلة الصحيحة أثناء محادثات الدعم. يساعد ذلك في الكشف عن التفاصيل الدقيقة حول مشاكل العملاء

أثناء محادثات الدعم. يساعد ذلك في الكشف عن التفاصيل الدقيقة حول مشاكل العملاء قم بتدوين ملاحظات مفصلة لالتقاط التفاصيل الرئيسية من محادثات الدعم. يقدّر العملاء ذلك عندما يُظهر المندوبون فهمًا عميقًا لمشاكلهم

7. تعاطف مع احتياجات عميلك

أحد العناصر الرئيسية لخدمة العملاء الممتازة هو جعل العميل يشعر بأنه في أيدٍ أمينة يحتاج ممثلو الخدمة إلى إظهار التعاطف والتفهم لمأزق العميل أثناء إدارة توقعات العميل .

إن إظهار الاهتمام الحقيقي بدلاً من الاستجابات الباردة والروبوتية يمكن أن يحول محادثات الدعم إلى تجارب عملاء لا تُنسى. وهذا يقطع شوطاً طويلاً نحو بناء ولاء العملاء وتوطيد العلاقات طويلة الأمد، وتحويل المزيد من العملاء إلى مناصرين لعلامتك التجارية.

نصائح للتعبير عن التعاطف في تفاعلات خدمة العملاء

قد يكون الأمر بسيطاً مثل الإقرار بالمشكلة التي يتواصل معك العميل بشأنها

التي يتواصل معك العميل بشأنها تحلى بالشفافية بشأن الجداول الزمنية وأعلمهم أنك تتخذ خطوات جادة لحل مشكلتهم

وأعلمهم أنك تتخذ خطوات جادة لحل مشكلتهم حدد التوقعات بوضوح، وفي وقت مبكر وفي نقاط متعددة خلال التفاعل مع العميل

وفي نقاط متعددة خلال التفاعل مع العميل للتواصل الاستباقي، ضع إيقاعاً للمتابعة وأعلمه إذا طرأ أي تغيير على طلبه

اقرأ المزيد: كيفية الاعتذار للعميل عن سوء الخدمة (نصائح ونماذج)

8. تقليل وقت الاستجابة

إحدى ركائز خدمة العملاء الجيدة هي الاستجابة للعملاء في أسرع وقت ممكن.

من الضروري وجود استراتيجية موثوقة للرد على استفسارات العملاء في أقصر وقت ممكن. قد تؤدي المشكلة التي لم يتم حلها إلى تعطل العمل لدى العميل، ويمكن أن يؤدي تأخر الردود إلى تفاقم إحباط العملاء.

وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي نمط تأخر الردود على استفسارات الدعم إلى تفاقم إحباط العملاء.

كيف يمكنك تقليل وقت الاستجابة؟

استخدم نماذج لخدمة العملاء مهام سير العمل حيثما أمكن: الردود عبر البريد الإلكتروني، وقوائم مراجعة المهام، والإبلاغ عن الأخطاء، وحل الأخطاء، وما إلى ذلك

مهام سير العمل حيثما أمكن: الردود عبر البريد الإلكتروني، وقوائم مراجعة المهام، والإبلاغ عن الأخطاء، وحل الأخطاء، وما إلى ذلك قم بقياس متوسط وقت الاستجابة لتذاكر الدعم عبر فريقك واجعله مؤشر أداء رئيسي لممثلي الخدمة

لتذاكر الدعم عبر فريقك واجعله مؤشر أداء رئيسي لممثلي الخدمة استخدم متوسط وقت الاستجابة في المجال كمعيار، وحدد هدفاً لجعل وقت استجابة فريقك أقل من متوسط وقت الاستجابة في المجال خلال الربع أو الربعين المقبلين

كمعيار، وحدد هدفاً لجعل وقت استجابة فريقك أقل من متوسط وقت الاستجابة في المجال خلال الربع أو الربعين المقبلين لقد وضعت الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في العصر الحديث معيارًا عاليًا لخدمة العملاء من خلال التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابات السريعة. توقعات العملاء أعلى من ذي قبل. الاستثمار في روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها الرد الفوري على استفسارات العملاء

9. حافظ على الصبر ورباطة الجأش

قد تنحرف تفاعلات العملاء عن مسارها في كثير من الأحيان. مفتاح تقديم خدمة عملاء جيدة هو معرفة كيفية الحفاظ على هدوء الأعصاب. فبدلاً من نفاد الصبر، حاول أن تفهم سبب انزعاج عملائك - استمع بنشاط لما يقولونه.

درّب وكلاء دعم العملاء على أن يكونوا مستمعين نشطين وشجعهم على طرح أسئلة توضيحية؛ سيؤدي ذلك إلى تقليل فرص سوء التواصل وتحسين رضا العملاء.

نصائح للتعامل مع تفاعلات العملاء

استمع إلى عميلك دون التسرع في تقديم الحل، و اطرح الأسئلة للتأكد من فهمك لمخاوفه

حافظ على لغتك محترفة ولهجتك محترمة ؛ فالبقاء هادئاً سيمنع تفاقم الموقف

؛ فالبقاء هادئاً سيمنع تفاقم الموقف لتعزيز إنتاجية فريقك، فكّر في استخدام ما يليأدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء 💡 نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الدماغ _، مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للتوصل إلى ردود لبقة أثناء التعامل مع عميل غير راضٍ

يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام ClickUp Brain لصياغة رسائل البريد الإلكتروني في غضون ثوانٍ

10. أبقِ عملاءك على اطلاع

يمكن لثغرات التواصل أن تعرقل خدمة العملاء الجيدة. كن شفافًا أثناء التحدث إلى العملاء، وتأكد من فهمهم لحل المشكلة ومتى سيتم حلها. أبقهم على اطلاع في كل مرحلة من مراحل عملية الحل. يمكن لهذا النهج أن يعزز علاقات العملاء، مما يؤدي إلى تجربة عملاء رائعة.

نصائح للتواصل المستمر مع العملاء:

استخدم طريقة فعالة إدارة التواصل مع العملاء تقنيات لضمان الاتساق والاستمرارية في كل خطوة من رحلة العميل

من رحلة العميل استخدام أتمتة النقر ل إنشاء مهام سير عمل مخصصة لتوفير تحديثات في الوقت المناسب للعملاء بشأن تغييرات حالتهم

إنشاء عمليات أتمتة مخصصة باستخدام ClickUp Automation

إليك مثال على الأتمتة المخصصة لفرق دعم العملاء:

إنشاء مشكلة في GitHub عندما يقوم العميل بالإبلاغ عن خطأ في ميزة في منتجك

تطبيققالب الإبلاغ عن الأخطاء في ClickUp إلى تلك المهمة

قراءة المزيد: كيفية استخدام فريق دعم العملاء في ClickUp ل ClickUp

11. المتابعة في الوقت المحدد في كل مرة

الرد السريع على استفسار العميل أمر مهم. ولكن تذكر أن هذا ليس مجرد التزام لمرة واحدة عند رفع التذكرة. تعامل مع كل نقطة اتصال مع العملاء كفرصة لإسعادهم وإثارة إعجابهم. يجب أن تكون المتابعة في الوقت المناسب شعاراً لك طوال عملية حل التذاكر.

في بعض الأحيان، بعد أن تقوم بحل المشكلة، يمكن أن يصبح التواصل مع العميل بارداً. وحتى في هذه الحالة، من المهم المتابعة مع عملائك للتأكد من أنك قمت بحل المشكلة بما يرضيهم. توفر مثل هذه المواقف فرصًا للحصول على ملاحظات العملاء القيّمة.

كيف تتابع مع العملاء؟

أرسل استبيانات ونماذج ملاحظات إلى عملائك للحصول على رؤى حول تجربتهم مع منتجك أو خدمتك

إلى عملائك للحصول على رؤى حول تجربتهم مع منتجك أو خدمتك استفد من قاعدتك المعرفية أرسل لهم أدلة المنتج وأفضل الممارسات والأدلة الإرشادية للميزات التي تعتقد أنها ستكون مفيدة

للميزات التي تعتقد أنها ستكون مفيدة قدم خدمة عملاء استباقية واسأل المستخدمين عما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة بعد قيامهم بالشراء

ضع في اعتبارك استخدام قالب نموذج الاتصال بالعميل الخاص ب ClickUp للحصول على معلومات تتعلق بمخاوف العميل وملاحظاته بشأن مشكلات أو أخطاء معينة. باستخدام هذا القالب، يمكنك:

إنشاء سير عمل لجمع معلومات العملاء وتخزين هذه التفاصيل بطريقة منظمة

تحديث الحالات أثناء معالجة الاستفسارات لإبقاء أصحاب المصلحة على علم بالتقدم المحرز

مراقبة وتحليل الاتجاهات ومجالات التحسين في عمليات خدمة العملاء لديك

قالب نموذج الاتصال بالعملاء في ClickUp

12. اقتراح حلول المنتجات لاحتياجات العملاء

عندما تعمل بشكل وثيق مع أحد العملاء لإصلاح مشكلة ما، اسعَ جاهدًا لفهم حالة استخدام أعمالهم وسير العمل بشكل أفضل. اجمع بين معرفتك بالمنتج وفهمك لأعمال العميل لاقتراح ميزات ووحدات إضافية.

لن تخلق استراتيجية خدمة العملاء التعاونية فرصًا لزيادة المبيعات فحسب، بل ستكون أيضًا فرصة لإظهار أنك تذهب إلى أبعد من ذلك. عندما تقترح بشكل استباقي حلولاً تضيف المزيد من القيمة لأعمال عميلك، يمكنك تحويل العملاء إلى مناصرين لعلامتك التجارية.

كيف تفهم عملاءك واحتياجاتهم بشكل أفضل؟

قم بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لمجال عمل كل عميل وخصائصه الديموغرافية ونية الشراء وما إلى ذلك، لاكتساب رؤى إضافية حول اهتماماتهم

لمجال عمل كل عميل وخصائصه الديموغرافية ونية الشراء وما إلى ذلك، لاكتساب رؤى إضافية حول اهتماماتهم استخدام أدوات خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل التفاعلات عبر القنوات وتقديم المعلومات ذات الصلة

13. التماس ملاحظات العملاء بانتظام

يمكن القول إن خدمة العملاء هي أفضل وسيلة للأعمال التجارية لإثبات قدرتها على تقديم التركيز على العملاء . يمكن أن يكون كل تفاعل مع العميل منجمًا من الذهب للرؤى - اقتراحات الميزات، والتحسينات المحتملة، وتفضيلات المستخدم، وما إلى ذلك.

ربما لا توجد طريقة أفضل لتنمية الأعمال التجارية باستمرار من الاستماع إلى عملائك والتعلم منهم مباشرةً. عندما تطلب من عملائك إبداء آرائهم، سيعرفون أن صوتهم مهم ومقدر.

كيف تجمع ملاحظات العملاء؟

يعد جمع الآراء من المستهلكين والمستخدمين والشركاء أمرًا بالغ الأهمية لتحسين منتجاتك وخدماتك. لكن الحصول على تلك الملاحظات قد يكون صعباً.

/href/ https://clickup.com/templates/feedback-form-t-222239474 قالب نموذج الملاحظات الخاص بClickUp /%/مرجع/

سيساعدك على تبسيط العملية وتحقيق أقصى استفادة من كل تعليق.

قالب نماذج التعليقات في ClickUp

يمكن أن يساعدك قالب نموذج الملاحظات الخاص بـ ClickUp:

تخصيص عملية جمع الملاحظات وعرض جميع المدخلات في مكان واحد، مما يتيح لك تحسين منتجاتك وخدماتك

تصميم استبيانات تتناسب مع الاحتياجات الفردية لعميلك والحصول على المعلومات ذات الصلة لتوجيه قرارات المنتج

السماح للعملاء بالتعبير عن أفكارهم ومخاوفهم وتقييم الردود بسرعة للكشف عن الاتجاهات والرؤى

تقييم نطاق التحسينات وتصميم استراتيجيات مصممة خصيصاً لتلبية هذه الاحتياجات

14. التركيز على التحسين المستمر

يقف فريق خدمة العملاء لديك في الخطوط الأمامية لتمثيل عملك التجاري. ومع تطور العملاء واحتياجات العملاء، يحتاج فريق خدمة العملاء لديك إلى تطوير أدائه باستمرار أيضاً.

ضع مقاييس لتقييم أداء خدمة العملاء - حجم التذاكر التي تم التعامل معها، ووقت حل التذاكر، ومتوسط ملاحظات العملاء، وما إلى ذلك. سيؤدي ذلك إلى إزالة الذاتية عند تقديم الملاحظات لأعضاء فريقك.

نصائح للتحسين المستمر للخدمة:

استخدم مخصص برنامج نجاح العملاء مع تخطيط رحلة العميل وأدوات متقدمة لإعداد التقارير والتحليلات

وأدوات متقدمة لإعداد التقارير والتحليلات ادرس ممارسات أفضل المندوبين لديك، وادمجها في برنامجك التدريبي والتأهيلي، ودرب فريقك لتحسين أدائهم

إنشاء قوائم المراجعة على ClickUp

إذا كنت ترغب في معرفة الأداة التي يجب استخدامها لإنشاء قائمة مراجعة لخدمة العملاء، فلا تبحث عن أداة أخرى غير ClickUp. إدارة علاقات العملاء في ClickUp يساعد فرق العمل على تنظيم عملهم وتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف خدمة العملاء بكفاءة. يمكنك تخصيص ClickUp لسير عمل خدمة العملاء - مما يتيح لوكلاء ومندوبي خدمة العملاء لديك

تقسيم تذاكر الدعم المعقدة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها

تعيينها إلى مستخدمين عبر الفرق

مناقشة مشكلات العملاء من خلال التعليقات

يساعد ذلك فريق خدمة العملاء لديك على تحسين التركيز على العملاء وتقديم تجارب استثنائية عند حل استفسارات العملاء.

سهولة وبساطة قوالب قائمة مراجعة ClickUp تجعلها الخيار الواضح لفرق خدمة العملاء لإدارة المهام بكفاءة.

استخدام قوائم مهام ClickUp لإنشاء قوائم مهام ببضع خطوات بسيطة

لنلقِ نظرة على دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء قائمة مراجعة مهام ClickUp :

الخطوة 1: افتح مهمتك

انتقل إلى المهمة الموجودة داخل مساحة مشروعك على ClickUp حيث تريد إضافة قائمة التحقق الخاصة بك.

الخطوة 2: ابدأ في إنشاء قائمة التحقق الخاصة بك

بمجرد العثور على علامة التبويب "عناصر العمل" بالقرب من وصف المهمة أو قسم التعليقات، انقر على أيقونة "+" لإنشاء قائمة التحقق الخاصة بك.

الخطوة 3: أضف عناصر إلى قائمة التحقق الخاصة بك

لإضافة عناصر إلى قائمة التحقق الخاصة بك، اكتب كل عنصر إجراء أو مهمة يجب عليك إكمالها. يمكنك أيضًا لصق قائمة بالعناصر/المهام مباشرةً، وسيقوم ClickUp تلقائيًا بإضافة عنصر جديد لكل سطر إلى قائمة التحقق الخاصة بك. يتيح لك ClickUp أيضًا إمكانية سحب العناصر وإفلاتها بين قوائم التحقق المختلفة.

الخطوة 4: تحرير قائمة التحقق الخاصة بك

من خلال النقر على علامة الحذف (...) الموجودة بجانب اسم قائمة التدقيق، يمكنك إضافة المزيد من العناصر، أو إزالة العناصر الموجودة من القائمة، أو إعادة تسمية قائمة التدقيق، أو تعيين قائمة التدقيق بأكملها إلى عضو آخر في الفريق.

تحرير قائمة التحقق الخاصة بك وتخصيصها باستخدام ميزات قائمة التحقق في ClickUp

الخطوة 5: تعيين العناصر للمستخدمين في فريقك

يمكنك تعيين المستخدمين المسؤولين عن كل عنصر (أو "المالكين") في قائمة التدقيق الخاصة بك عن طريق النقر على أيقونة "تعيين" (عادةً ما تكون مصوّرة بصورة ظلية رمادية اللون) بجوار العنصر. هذه طريقة فعالة لتوزيع المهام داخل الفريق.

_قم بتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين الأولويات باستخدام قوائم مراجعة ClickUp

الخطوة 6: تداخل العناصر

يسمح لك تداخل المهام تحت مهمة رئيسية أو "رئيسية" بتقسيم مهمة أكبر وأكثر تعقيداً إلى "مهام فرعية" أصغر يمكن التحكم بها يمكنك تداخل العناصر بعمق يصل إلى خمسة مستويات في ClickUp لتنظيم مفصّل.

الخطوة 7: تتبع التقدم المحرز في قوائم المراجعة الخاصة بك

في طريقة عرض القائمة في ClickUp، تُظهر المهام التي تحتوي على قائمة تدقيق مرتبطة بها مؤشرًا لحالة اكتمال قائمة التدقيق بجانب اسم المهمة. يتيح لك ذلك تتبع تقدم المهام المختلفة وتحديد المهام المكتملة في لمحة سريعة.

استخدم قوائم مراجعة ClickUp لتتبع تقدمك في المهام

بمجرد أن تصبح قائمة المراجعة الخاصة بك جاهزة، يمكنك بسهولة تبسيط التواصل مع العملاء من خلال تكاملات ClickUp مع الأدوات التي يستخدمها فريق دعم العملاء لديك، بما في ذلك Slack وMicrosoft Teams وHubSpot وGoogle Drive وMicrosoft Teams وOutlook وغيرها.

اقرأ المزيد: قائمة مراجعة إدارة المشاريع المكونة من 9 نقاط للمديرين إذا كنت جديدًا على ClickUp وترغب في البدء في إعداد وإدارة مشروعك الأول، فإليك نموذج قائمة مراجعة تم إنشاؤه بواسطة ClickUp يمكنك ببساطة توصيله وتشغيله:

### قالب قائمة مراجعة مشروع ClickUp

نموذج قائمة المراجعة قالب قائمة مراجعة مشروع ClickUp هو نموذج مناسب للمبتدئين يغطي جميع المتطلبات العامة لمشروع جديد. يمكنك إعداد مشروع جديد على ClickUp من الصفر في دقائق باستخدام هيكل المهام والمهام الفرعية.

قالب قائمة مراجعة مشروع ClickUp

إليك كيفية بدء المشروع وتنفيذه:

ادعُ أعضاء فريقك إلى مشروع ClickUp

عندما يكون الفريق بأكمله في نفس مساحة العمل، يمكنك تعيين المهام لأعضاء فريقك

تأكد من أن فريقك ينفذ المهام بالترتيب الصحيح، وناقش التحديثات/التعليقات من خلال الدردشة والتعليقات

راقب التقدم العام للمشروع باستخدام عرض مخطط جانت البياني تحديد الاختناقات وحلها في الوقت المحدد وضمان وفاء المشروع بمواعيده النهائية



💡 نصيحة احترافية: لزيادة إنتاجيتك وكفاءتك كممثل خدمة عملاء، يمكنك الاستفادة من ClickUp الجاهز للاستخدام قوالب خدمة العملاء لتبسيط سير عمل دعم العملاء لديك

تقديم تجارب خدمة عملاء استثنائية باستخدام ClickUp CRM

A إدارة علاقات العملاء التعاونية يمكن أن يسهل التواصل السلس ومشاركة البيانات بين الأقسام المتعددة في مؤسستك. مع برنامج إدارة مشاريع خدمة العملاء من ClickUp يمكنك التعاون مع المستخدمين من مختلف الفرق، وتعيين المهام، وتتبع المواعيد النهائية، وحل شكاوى العملاء في الوقت المحدد.

_استخدام برنامج ClickUp لإدارة مشاريع خدمة العملاء لتمكين فريق الدعم لديك من أن يصبحوا أبطال نجاح العملاء

الفكرة هي أن تبدأ بالقالب الصحيح، والذي سيختصر عليك فوضى التعامل مع التذاكر والمحادثات والمساعدة في وقت واحد - ويساعدك على التركيز على عملائك ومشاكلهم.

قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp لإدارة خدمة العملاء قالب إدارة خدمة العملاء الخاص ب ClickUp هو مورد رائع لفريق خدمة العملاء لديك لأنه يمكّنهم من:

إدارة العملاء والملاحظات والأولويات بكفاءة مهنية عالية

تتبع عملائك وشركائك وتقييمات رضا العملاء في مكان واحد

التعاون مع الفرق والإدارات بشأن التذاكر والمشكلات والحلول

انقر فوق نموذج إدارة خدمة العملاء ClickUp لإدارة علاقات العملاء

يعمل هذا القالب على تبسيط تجربة دعم العملاء من خلال طرق العرض والنماذج والميزات القابلة للتخصيص مثل:

عرض القائمة: الوصول إلى كل تذكرة حسب النوع والتصعيد في قائمة قابلة للتكوين

عرض اللوحة: فرز ومراقبة تقدم كل تذكرة باستخدام لوحة كانبان بالسحب والإفلات

عرض النموذج: احتفظ بنماذج طلبات خدمة العملاء الخاصة بك في متناول اليد وجاهزة للتسليم في ثوانٍ

عرض المستند: يمكنك الرجوع إلى تعليمات استخدام طريقة عرض النماذج هذه في أي وقت

يمكن أن تكون الإدارة الفعالة لخدمة العملاء من بين أكثر الإدارة فعالية في خدمة العملاء استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء . من خلال معالجة مشكلات العملاء في الوقت المحدد، يمكنك أن تصبح شريكًا قيّمًا لعملائك، وتكسب ثقتهم، وتبني علاقات طويلة الأمد.

قم بتحويل خدمة العملاء لديك باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي التركيز الاستراتيجي على خدمة العملاء إلى تحويلها إلى عامل تمييز حقيقي لعملك.

يمكن أن يساعدك توحيد عمليات خدمة العملاء في تقديم تجربة متسقة لكل عميل. إن اتباع قائمة مرجعية لخدمة العملاء هي الطريقة المثلى لتوحيد عمليات خدمة العملاء لديك.

يمكن أن تساعد أداة مخصصة لإدارة المشاريع مثل ClickUp، بميزاتها العميقة وقوالبها المبنية مسبقًا، مندوبي خدمة العملاء لديك على تقديم تجربة مبهجة لكل عميل. اشترك في ClickUp مجاناً لتجربة المزايا.