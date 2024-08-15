إدارة المشاريع مقابل إدارة البرامج مقابل إدارة المحافظ: فك رموز الصورة الكبيرة

على الرغم من شيوع استخدام إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ في مكان العمل، إلا أن الفروق بينها قد تكون غير واضحة.

وعلى الرغم من أن المصطلحات تبدو متطابقة، ويخطئ البعض في استخدامها بالتبادل، إلا أنها تمثل مستويات مختلفة من التخطيط والتنظيم والتنفيذ. فكر فيها كطبقات مختلفة مترابطة من الإدارة.

سيساعد فهم الاختلافات الدقيقة بين إدارة المشاريع مقابل إدارة البرامج مقابل إدارة المحافظ على وضع استراتيجية لتخصيص الموارد وتحقيق الأهداف طويلة وقصيرة الأجل وزيادة القيمة المقدمة.

وفي هذا الصدد، إليك ملخصًا لهذه المصطلحات والاختلافات بينها وكيفية مساهمتها في النجاح التنظيمي العام.

ما هي إدارة المشاريع؟

المشروعات لها هدف واضح وجدول زمني واضح، يمكنك تتبعه باستخدام أدوات مثل ClickUp Dashboard

المشروع هو مسعى مؤقت يتم الاضطلاع به لتحويل فكرة رائعة إلى منتج أو خدمة أو نتيجة قابلة للتطبيق وفريدة وناجحة تتماشى مع رؤية العمل. تنطوي إدارة المشروع على تنسيق الموارد والأنشطة مع إدارة أصحاب المصلحة لتحقيق نتائج ناجحة للمشروع

وللقيام بذلك، يستفيد مديرو المشاريع من الحلول البرمجية لتخطيط المهام داخل المشروع وتنظيمها وتنفيذها ومراقبتها والتحكم فيها وإعداد التقارير عنها. وفي الوقت نفسه، يكون مديرو المشاريع مسؤولين أيضًا عن إدارة اهتمامات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم وإقامة علاقات قوية.

ويعرّف معهد إدارة المشاريع (PMI) إدارة المشروع بأنها _"تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلبات المشروع."

الأهداف الاستراتيجية لإدارة المشاريع

تشمل الأهداف الرئيسية لإدارة المشاريع ما يلي:

تقديم مخرجات المشروع في الوقت المحدد، وفقًا للمواصفات، وفي حدود الميزانية، وضمن النطاق

في الوقت المحدد، وفقًا للمواصفات، وفي حدود الميزانية، وضمن النطاق تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد وضمان توافر الموارد

وضمان توافر الموارد توقع مخاطر المشروع وتحديدها وتقييمها والتخفيف من حدتها

تعظيم العائد على الاستثمار (ROI) مع تلبية توقعات العملاء أو تجاوزها

مع تلبية توقعات العملاء أو تجاوزها ترسيخ ثقافة العمل الجماعي و التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين

بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ضمان الالتزام بأفضل الممارسات و معايير الجودة مع توظيف حيل إدارة المشاريع تحسين ممارسات إدارة المشاريع والعمليات والمنهجيات باستمرار

مع توظيف حيل إدارة المشاريع

### أدوار ومسؤوليات مدير المشروع

يشارك مدير المشروع عادةً في:

تحديد وتوثيق نطاق المشروع ، والأهداف، والقيود، والمخرجات

، والأهداف، والقيود، والمخرجات تطوير وإدارة خطط المشروع والجداول الزمنية والميزانيات والالتزام بهذه الالتزامات

والجداول الزمنية والميزانيات والالتزام بهذه الالتزامات تجميع وقيادة فرق المشروع , تعيين الأدوار الرئيسية والمسؤوليات وملكية المهام

, تعيين الأدوار الرئيسية والمسؤوليات وملكية المهام تخصيص وإدارة موارد المشروع مثل الموهبة أو الميزانية أو الوقت

مثل الموهبة أو الميزانية أو الوقت التنبؤ بمخاطر المشروع وتحديدها وتقييمها وإدارتها وإعداد خطط استباقية للتخفيف من المخاطر

تيسير التواصل والتعاون السلس بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين تتبع ومراقبة تقدم المشروع والتحكم فيه وتنفيذ التدخلات اللازمة

وتنفيذ التدخلات اللازمة التأكد من أن مخرجات المشروع ونتائجه مطابقة للمعايير المحددة

ونتائجه مطابقة للمعايير المحددة إجراء تقييمات دورية للمشروع وتحديد مجالات التحسين

إغلاق المشروع رسمياً من خلال وضع اللمسات الأخيرة على مخرجات المشروع، وإجراء تقييم للمشروع، وتنسيق عمليات التسليم بعد الانتهاء بنجاح

المهارات والمؤهلات المطلوبة لإدارة المشروع

فيما يلي بعض المهارات والمؤهلات التي تجعلك مدير مشروع جيد :

القيادة ومهارات التعامل مع الآخرين لإلهام وتحفيز وقيادة الفرق

ومهارات التعامل مع الآخرين لإلهام وتحفيز وقيادة الفرق مهارات التواصل الكتابية والشفوية القوية لنقل المعلومات وإدارة النزاعات

لنقل المعلومات وإدارة النزاعات التنظيم و حل المشاكل لإدارة تعقيدات المشروع وابتكار الحلول والتكيف مع التغيير

لإدارة تعقيدات المشروع وابتكار الحلول والتكيف مع التغيير إدارة الوقت للوفاء بالمواعيد النهائية وتحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد

للوفاء بالمواعيد النهائية وتحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها للتغلب على التحديات غير المتوقعة

والتخفيف من حدتها للتغلب على التحديات غير المتوقعة المهارات التقنية للاستفادة من منصات إدارة المشاريع والكامنة قوالب إدارة المشاريع الشهادات ، مثل PMP أو PRINCE2، من معهد إدارة المشاريع

للاستفادة من منصات إدارة المشاريع والكامنة قوالب إدارة المشاريع

ما هي إدارة البرامج؟

تجميع المشاريع بناءً على الأهداف في ClickUp لإنشاء برنامج إدارة البرامج هي إدارة المشاريع على مستوى أعلى، حيث يتم التركيز على المشاريع المترابطة بدلاً من التركيز على منتج أو خدمة محددة. وهي موجهة نحو التغيير التنظيمي.

تستدعي إدارة البرامج الإدارة المركزية لمجموعة من المشاريع المترابطة لتحقيق الأهداف التنظيمية الاستراتيجية. وكما هو الحال مع إدارة المشاريع، يكون المدير (مدير البرنامج، في هذه الحالة) مسؤولاً عن تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومراقبة ومراقبة وإغلاق مجموعة من المشاريع - أي البرامج.

ومع ذلك، فإنهم يقومون بذلك على نطاق أوسع أثناء العمل على مشاريع متعددة عبر فرق متعددة الوظائف وأصحاب مصلحة متنوعين. كما أن مديري البرامج مسؤولون أيضًا عن تجميع المشاريع المتشابهة أو ذات الصلة التي لها نفس الهدف الاستراتيجي لتحقيق نتائج أفضل وربحية أفضل لأهداف العمل الأكبر.

الأهداف الاستراتيجية لإدارة البرامج

تساعد إدارة البرامج على تحقيق الأهداف الاستراتيجية على النحو الوارد أدناه:

مواءمة أهداف البرنامج مع استراتيجية العمل الأوسع نطاقاً وأهدافه وغاياته

مع استراتيجية العمل الأوسع نطاقاً وأهدافه وغاياته الحفاظ على التنسيق بين فرق المشاريع المختلفة وتسهيل التعاون أو تبادل المعرفة

بين فرق المشاريع المختلفة وتسهيل التعاون أو تبادل المعرفة تحسين توزيع الموارد وتخصيصها عبر مشاريع متعددة من أجل تعظيم العائد على الاستثمار

تنسيق وإدارة الترابطات المتبادلة بين المشاريع والعلاقات بين المشاريع ذات الصلة التي تتم إدارتها ضمن البرنامج

والعلاقات بين المشاريع ذات الصلة التي تتم إدارتها ضمن البرنامج تحديد وقياس وتقديم القيمة والفوائد المتوقعة للبرنامج في مقابل أهداف العمل الاستراتيجية وقياسها وتقديمها

وقياسها وتقديمها التعرف على المخاطر المحتملة وإدارتها وتخفيفها بشكل استباقي لضمان استدامة الأعمال

وإدارتها وتخفيفها بشكل استباقي لضمان استدامة الأعمال التعامل مع إدارة التغيير في العمليات والهياكل والثقافات بطريقة منسقة لتقليل الاضطرابات إلى أدنى حد ممكن

في العمليات والهياكل والثقافات بطريقة منسقة لتقليل الاضطرابات إلى أدنى حد ممكن تبسيط العمليات والتخلص من التكرار في جميع المشاريع لتحسين الكفاءة التشغيلية

إدارة توقعات أصحاب المصلحة وتحسين العلاقات لتحقيق مستويات أعلى من الرضا

وتحسين العلاقات لتحقيق مستويات أعلى من الرضا قياس أداء البرنامج والتحكم فيه أداء البرنامج

أدوار مدير البرنامج ومسؤولياته

يتم تكليف مديري البرامج إلى حد كبير بالبنود التالية من العمل:

تحديد رؤية البرنامج واستراتيجيته ووضع خارطة طريق واقعية للتنفيذ الاستراتيجي

ووضع خارطة طريق واقعية للتنفيذ الاستراتيجي بناء هيكل حوكمة البرنامج من خلال تعيين الأدوار والمسؤوليات لدعم مديري المشاريع في اتخاذ القرارات

من خلال تعيين الأدوار والمسؤوليات لدعم مديري المشاريع في اتخاذ القرارات توضيح النتائج المرجوة وربطها مع الأثر التنظيمي

تحديد الأولويات واختيار المشاريع ذات التأثير الكبير التي تساهم في تحقيق أهداف البرنامج

واختيار المشاريع ذات التأثير الكبير التي تساهم في تحقيق أهداف البرنامج تنسيق التبعيات والعلاقات المتبادلة بين المشاريع وتحديد أي تعارضات محتملة

التبعيات والعلاقات المتبادلة بين المشاريع وتحديد أي تعارضات محتملة تخصيص الموارد عبر العديد من المشاريع والبرامج لمنع التنافس على الموارد وتحقيق أقصى قدر من القيمة

عبر العديد من المشاريع والبرامج لمنع التنافس على الموارد وتحقيق أقصى قدر من القيمة قيادة التغييرات التنظيمية الناشئة عن البرنامج وضمان نجاح التنفيذ

الناشئة عن البرنامج وضمان نجاح التنفيذ قياس أداء البرنامج مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة وإدخال التعديلات حسب الحاجة

المهارات والمؤهلات المطلوبة لإدارة البرنامج

لكي تصبح مدير برنامج ناجح، ستحتاج إلى المهارات والمؤهلات التالية:

نجاح يمكن إثباته في إدارة مشاريع متعددة ذات تعقيدات مختلفة

ذات تعقيدات مختلفة الشهادات مثل PMP أو PgMP، إلى جانب الخبرة في مجال أو مجال معين

مثل PMP أو PgMP، إلى جانب الخبرة في مجال أو مجال معين الإتقان في أدوات إدارة البرامج والمعرفة العملية ب قوالب إدارة البرامج خبرة قيادية مثبتة لقيادة فرق متعددة الوظائف وجعلها تعمل معًا

في أدوات إدارة البرامج والمعرفة العملية ب قوالب إدارة البرامج مهارات إدارية حادة في الإدارة لتولي مسؤولية أصحاب المصلحة، والمخاطر، والتغيير، والوقت، والشؤون المالية

حادة في الإدارة لتولي مسؤولية أصحاب المصلحة، والمخاطر، والتغيير، والوقت، والشؤون المالية حل المشكلات واتخاذ القرارات لحل المشكلات المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة

واتخاذ القرارات لحل المشكلات المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة خبرة عملية في إدارة التغيير لقيادة التغيير التنظيمي

ما هي إدارة المحافظ الاستثمارية؟

إدارة مجموعة من المشاريع والبرامج لإنشاء محفظة في ClickUp

عندما تقوم بالتكبير أكثر، تفسح البرامج المجال لمحافظ المشاريع - مجموعة من البرامج. إدارة محافظ المشاريع هي الإدارة المركزية الشاملة للبرامج والمشاريع.

وببساطة، إدارة المحفظة هي في الأساس إدارة البرامج والمشاريع - ولكن على نطاق أوسع. وهي تنطوي على اختيار جميع المشاريع والبرامج الجارية وتحديد أولوياتها والتحكم فيها ومواءمتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ككل. يتعيّن على مديري المحافظ العمل مع فرق متعددة الوظائف، وإدارة المخاطر على مستوى المحافظ، وتخصيص الموارد مثل الميزانية والجدول الزمني، وتحقيق أقصى قدر من النتائج المرجوة.

الأهداف الاستراتيجية لإدارة المحافظ الاستثمارية

يعمل مديرو المحافظ على تحقيق الأهداف التالية:

مواءمة المحفظة مع أهداف وغايات العمل الشاملة وأهدافها

وأهدافها تحسين تخصيص الموارد على النحو الأمثل عبر المشاريع والبرامج للحفاظ على توافر الموارد ووقت التشغيل

عبر المشاريع والبرامج للحفاظ على توافر الموارد ووقت التشغيل إدارة محافظ المشاريع لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائد لتحقيق أقصى قدر من الربحية

اختيار وتمويل المشاريع أو البرامج ذات الأولوية العالية وذات التأثير الكبير عبر مختلف القطاعات ووحدات الأعمال

عبر مختلف القطاعات ووحدات الأعمال قياس أداء المحفظة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم سلامة المحفظة وإجراء التعديلات اللازمة

وإجراء التعديلات اللازمة تعزيز ثقافة الابتكار من خلال تشجيع ومكافأة تطوير منتجات أو خدمات أو عمليات أو نماذج أعمال جديدة

من خلال تشجيع ومكافأة تطوير منتجات أو خدمات أو عمليات أو نماذج أعمال جديدة التعامل مع توقعات أصحاب المصلحة وتوصيل قيمة المحفظة والتقدم المحرز إلى المعنيين

وتوصيل قيمة المحفظة والتقدم المحرز إلى المعنيين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتبسيط دورة حياة المحفظة خلال مراحلها المختلفة - البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم والإغلاق

أدوار مدير المحفظة ومسؤولياته

في نهج إدارة محفظة المشاريع، يتم تكليف مدير المحفظة بالأدوار والمسؤوليات التالية:

ضمان المواءمة بين أهداف المحفظة وأهداف العمل

بين أهداف المحفظة وأهداف العمل تصميم إطار عمل للمحفظة لإدارة المتطلبات من الموارد، وتخفيف القيود وضمان التسليم في الوقت المناسب

لإدارة المتطلبات من الموارد، وتخفيف القيود وضمان التسليم في الوقت المناسب تطوير خارطة طريق شاملة لتنفيذ المحفظة ومراقبتها من خلال لوحة متابعة محفظة المشاريع تحديد أولويات المشاريع واتخاذ قرارات الاستثمار الاستراتيجي بناءً على العوائد والنتائج المتوقعة فيما يتعلق بأهداف العمل

لتنفيذ المحفظة ومراقبتها من خلال لوحة متابعة محفظة المشاريع تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف من المخاطر على مستوى المحفظة

المخاطر على مستوى المحفظة قياس أداء المحفظة مقابل القيم المحددة لمؤشرات الأداء الرئيسية وضمان سلامة المحفظة على النحو الأمثل

مقابل القيم المحددة لمؤشرات الأداء الرئيسية وضمان سلامة المحفظة على النحو الأمثل بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والحصول على دعمهم، وإبلاغ الأطراف المعنية بالتفاصيل الرئيسية

قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والحصول على دعمهم، وإبلاغ الأطراف المعنية بالتفاصيل الرئيسية إنشاء أطر عمل وعمليات حوكمة المحفظة الموحدة والحفاظ عليها وتطويرها نماذج إدارة محفظة المشاريع توجيه وإدارة التغييرات الرئيسية في المحفظة كدالة لتغير ظروف العمل أو السوق

والحفاظ عليها وتطويرها نماذج إدارة محفظة المشاريع

المهارات والمؤهلات المطلوبة لإدارة المحفظة

يتمتع مديرو المحافظ الناجحين بالمهارات والمؤهلات التالية لإدارة المحفظة بفعالية:

القدرة على العمل على برنامج إدارة محافظ المشاريع ونشر ميزاته المختلفة

التفكير الاستراتيجي لمواءمة أهداف المحفظة والأهداف التنظيمية

لمواءمة أهداف المحفظة والأهداف التنظيمية الفطنة المالية للإدارة الحكيمة للميزانية

للإدارة الحكيمة للميزانية القدرات التحليلية لقياس سلامة المحفظة وأدائها

لقياس سلامة المحفظة وأدائها مهارات التفاوض والتواصل والتواصل ومهارات التعامل مع الآخرين لبناء فرق عمل متماسكة متعددة الوظائف

متعددة الوظائف الخبرة في تطبيق منهجيات إدارة المشاريع في مختلف الصناعات والقطاعات

في تطبيق منهجيات إدارة المشاريع في مختلف الصناعات والقطاعات خبرة مثبتة في القيادة ، خاصةً أثناء قيادة فرق متعددة الوظائف

، خاصةً أثناء قيادة فرق متعددة الوظائف الشهادات مثل PMP أو PgMP

## الاختلافات الرئيسية بين إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ

على الرغم من الترابط الوثيق، إلا أن إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ تتبع مستويات متميزة ومحددة جيدًا من التخطيط والتنفيذ. يمكن للمرء أن ينظر إليها على أنها مجموعة من الدمى الروسية مع إدارة المشاريع المتداخلة داخل إدارة البرامج، والتي يتم وضعها داخل إدارة المحافظ.

ولفهم الترابط والاختلاف بشكل أفضل، دعونا نفحص الخصائص الرئيسية لإدارة المشاريع والبرامج والمحافظ عبر عوامل مختلفة.

النطاق

بشكل عام، يكون للمشروع عمومًا نطاق محدد جيدًا مع مخرجات ونتائج محددة. وبالنظر إلى أن البرامج عبارة عن مجموعة من المشاريع المترابطة أو المتشابهة التي تساهم في تحقيق هدف مشترك، فإن نطاقها أوسع من نطاق المشروع. محافظ المنتجات تمثل أوسع نطاق لأنها تشمل جميع المشاريع والبرامج داخل المؤسسة.

التركيز

تركز إدارة المشروع فقط على المنجزات المحددة ضمن القيود المسموح بها، كما هو متصور في وثيقة نطاق المشروع. تهتم إدارة البرامج بتحقيق أهداف العمل الاستراتيجية من خلال تنسيق مجموعة من المشاريع ذات الصلة. ويمثل مستوى المحفظة نظرة شاملة للاستراتيجية التنظيمية والعوائد فيما يتعلق بالاستثمارات الكلية.

الإطار الزمني

يعمل مديرو المشاريع وفق تواريخ بداية ونهاية واضحة، وعادةً ما تكون المدة بين هاتين النقطتين النهائيتين قصيرة. وتتميز الجداول الزمنية للبرامج بأفق متوسط الأجل يمتد على عدة مشاريع. في المقابل، تتطلب إدارة المحفظة التزامًا طويل الأجل لأنها تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

تقديم القيمة

تقدم إدارة المشاريع نتيجة أو منتج أو خدمة ملموسة. تقدم إدارة البرامج فوائد الأعمال التي تسمح للشركات بالتطور والتكيف استجابةً للتغيير. مديرو المحافظ الاستثمارية مسؤولون عن النمو المستدام وتطوير الأعمال حيث يدفعون قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات المحسّنة وتخصيص الموارد.

المستوى التنظيمي

توجد إدارة المشاريع على المستوى التشغيلي وتركز على التنفيذ التكتيكي. يقوم مديرو البرامج بسد الفجوة بين المستويين التشغيلي والاستراتيجي من خلال مواءمة المشاريع مع الأهداف التنظيمية. ومن ناحية أخرى، تعمل إدارة المحفظة على المستوى الاستراتيجي لأنها تنطوي على قرارات بشأن الاستثمارات وتخصيص الموارد.

التعقيد

الحدود والتسليمات والقيود المحددة جيدًا تجعل إدارة المشاريع أقل تعقيدًا. يتعامل مديرو البرامج مع تعقيد متوسط بسبب التفاعل بين المشاريع المختلفة. يعمل مديرو المحافظ على أعلى مستوى من التعقيد لأنهم ينظرون في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة بأكملها وإدارة المشاريع.

تخصيص الموارد

عندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد، يعمل مديرو المشاريع في المقام الأول على تخصيص الموارد المخصصة لأنشطة مشاريع محددة. يقوم مديرو البرامج بتنسيق مشاركة الموارد عبر مشاريع متعددة داخل البرنامج. يشارك مدير المحفظة في تخطيط أكثر استراتيجية للموارد حيث يهدفون إلى تحسين استخدام الموارد عبر المؤسسة مع تعظيم العائد على الاستثمار.

للتلخيص، إليك جدول يمثل الاختلافات الرئيسية بين إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ:

إدارة المشاريع إدارة البرامج إدارة المحافظ النطاق منجز محدد مجموعة من المشاريع المترابطة مجموعة من المشاريع والبرامج التركيز المخرجات والمخرجات المبادرات والنتائج الاستراتيجية المواءمة الاستراتيجية والتحسين الإطار الزمني المدى القصير (أسابيع أو أشهر) المدى المتوسط (أشهر أو سنوات) المدى الطويل (سنوات) تقديم القيمة النتائج الملموسة أو المنتجات أو الخدمات فوائد الأعمال والتغيير القيمة التنظيمية الإجمالية المستوى التنظيمي المستوى التشغيلي بين المستوى التشغيلي والمستوى الاستراتيجي المستوى الاستراتيجي التعقيدات منخفضة متوسطة عالية تخصيص الموارد الموارد الخاصة بالمشروع الموارد المشتركة عبر مشاريع متعددة تحسين الموارد عبر المحفظة إدارة المخاطر مخاطر فورية منخفضة المستوى مخاطر متوسطة المستوى مع ترابطات متبادلة مخاطر عالية المستوى مع عوائد متناسبة

انقر فوق: إدارة المشاريع إلى المحافظ (وكل ما بينهما)

لا يخفى على أحد أن ClickUp هو قوة إدارة المشاريع. ClickUp لمديري المشاريع يوفر لفرق المشروع مجموعة شاملة من الميزات للقيام بكل شيء - بدءًا من إعداد هيكل تقسيم العمل إلى إغلاق المشروع وتسليمه.

ومع ذلك، هل تعلم أنه يمكنك أيضًا استخدام ClickUp لإدارة المحافظ والبرامج

نعم! ClickUp متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص بنسبة 100%، بحيث يمكنك تنظيم مشروع معين، وتتبع برامج التحويل، وتحليل أداء المحفظة.

على سبيل المثال انقر فوق المسافات هو مركز مركزي لإدارة مشاريعك وبرامجك ومحافظك. توفر هذه البنية المرنة عرضًا عالي المستوى لجميع الأنشطة الجارية بحيث لا ينزلق أي شيء من خلال الشقوق. لديك تحكم دقيق للتكبير والتصغير عند الحاجة.

تنظيم مشروعك أو برنامجك أو محفظتك كمساحة ClickUp

وبالمثل، يمكنك الحصول على طرق عرض متعددة على ClickUp التي تسمح لك بتصور عملك على طريقتك. يمكنك استخدام طريقة عرض القائمة للاطلاع على تفاصيل المشاريع الفردية، وتحديد العلاقات بين المشاريع داخل البرنامج باستخدام الخرائط الذهنية أو تتبع المشاريع والبرامج باستخدام لوحات كانبان .

والأهم من ذلك، تساعدك ClickUp على البدء في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ من خلال قوالبها الجاهزة للاستخدام. إليك بعض أفضل القوالب لكل احتياجات الإدارة:

قالب ClickUp لإدارة المشاريع

قالب إدارة مشروع ClickUp : الإشراف على المشاريع وإدارتها بفعالية من خلال تقسيم المهام وتخصيص الموارد وتتبع التقدم المحرز. يعد قالب مساحة العمل القابل للتخصيص هذا أحد الأصول لجميع مديري المشاريع

ClickUp إدارة البرامج جانت مشروع جانت

قالب إدارة برنامج ClickUp : يمكن لمديري البرامج استخدام هذا لتصور تبعيات المشروع، والتعامل مع الموارد على مستوى البرنامج، ومراقبة أداء البرنامج مقابل الأهداف الاستراتيجية

قالب إدارة المحافظ من ClickUp

قالب إدارة محفظة ClickUp : تمكين مديري المحافظ من رؤية عالية المستوى لجميع الأنشطة. يسمح هذا القالب بتحديد أولويات المبادرات، وموازنة تخصيص الموارد، وضمان المواءمة الاستراتيجية في جميع أنحاء المحفظة

نموذج محفظة إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp : يسمح هذا القالب الهجين لمديري المشاريع بإدارة المشاريع في سياق محفظة أوسع. ويسمح لهم بربط المشاريع والبرامج بالأهداف التنظيمية الأوسع نطاقًا

مشروع أو محفظة أو برنامج - قم بإدارته كالمحترفين مع ClickUp

في حين أن الاختلافات بين إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ قد تكون دقيقة، إلا أن فهم ذلك أمر بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. إذا كنت مزودًا بهذه المعرفة، ستكون في وضع يسمح لك بتحديد الأدوار والمسؤوليات والأهداف بشكل أوضح على مختلف المستويات. كما أنه يسهل أيضًا تحسين الموارد وإدارة المخاطر وغير ذلك. ويؤدي ذلك إلى تعاون أكثر سلاسة ومواءمة تنظيمية ونتائج مرغوبة - وكلها عوامل تؤدي إلى نجاح الأعمال.

يمكن أن تساعدك برمجيات إدارة محفظة المشاريع المتخصصة مثل ClickUp على إدارة المبادرات الاستراتيجية على المستويات الثلاثة. اشترك في ClickUp لتجربة كيفية إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ في مكان واحد!