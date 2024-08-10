_يجب أن نعلم جميعًا أن التنوع يصنع نسيجًا ثريًا، ويجب أن نفهم أن جميع خيوط النسيج متساوية في القيمة بغض النظر عن لونها

الدكتورة مايا أنجيلو

A 2023 تقرير ماكينزي أن الشركات التي تتمتع بتمثيل نسائي أعلى تتفوق على نظيراتها من الناحية المالية بنسبة 39%، وأن الشركات ذات التنوع العرقي الأكبر تشهد زيادة بنسبة 27%.

هذه الأرقام هي دعوة للاستيقاظ.

من الواضح أن تعزيز مكان عمل متنوع وشامل ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به - بل هو عمل ذكي. فالثقافة الشاملة تدمج التنوع والمساواة والشمول (DEI) في القيم التنظيمية وممارسات التوظيف، مما يعزز المشاركة ويحفز الابتكار ويعزز نجاح شركتك.

لذا، دعنا نتعرف على كيفية بناء ثقافة شاملة في مكان العمل لمكان عمل حديث. ⬇️

## فهم ثقافة مكان العمل الشاملة للجميع

إن ثقافة مكان العمل الشاملة تحترم وتقدر التنوع والمشاركة القصوى للأفراد من مختلف الأعراق، والأعراق، والأديان، والأماكن، والتوجهات الجنسية، والتنوع العصبي، وغيرها.

تهدف أماكن العمل هذه إلى تهيئة بيئة عمل يتمتع فيها الموظفون بحرية مشاركة الأفكار والشعور بالترحيب، بغض النظر عن خلفياتهم

تشمل الجوانب الأخرى للقوى العاملة المتنوعة ما يلي:

القيادة الشاملة: يعرف القادة العظماء في أماكن العمل الشاملة كيفية تسخير المواهب المتنوعة مع احترام وتلبية الاحتياجات الفريدة للجميع

يعرف القادة العظماء في أماكن العمل الشاملة كيفية تسخير المواهب المتنوعة مع احترام وتلبية الاحتياجات الفريدة للجميع خطوط اتصال مفتوحة وشفافة: تشجع البيئة الشاملة على الحوار الصريح والمفتوح، حيث يمكن لأعضاء الفريق مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم دون القلق من الحكم عليهم

تشجع البيئة الشاملة على الحوار الصريح والمفتوح، حيث يمكن لأعضاء الفريق مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم دون القلق من الحكم عليهم سياسات عمل مرنة: يوفر مكان العمل المتنوع لجميع موظفيه خيارات عمل مرنة مثل الإعدادات المختلطة أو ساعات العمل القابلة للتعديل لتلبية الاحتياجات المتنوعة ودعم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

التحديات في إنشاء مكان عمل شامل

على الرغم من بعض العمل الرائع الذي تم إنجازه في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الشركات ومؤسسات التعليم العالي، إلا أننا لا نزال لا نرى قبولاً واسع النطاق وتبنيًا لثقافات مكان العمل الشاملة. حتى أن بعض الشركات بدأت في تقليص الإنفاق على مبادرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل والتراجع عن الوظائف المخصصة للتنوع.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة:

الافتقار إلى الأدلة: تستمر الشركات في تقليص مبادرات مبادرة التنوع في بيئة العمل بسبب عدم وجود أدلة ملموسة تظهر تأثير سياسات التنوع. Aدراسة في الطب السلوكي الانتقالي كشفت أن عددًا قليلًا من مبادرات مبادرة الشمولية في مكان العمل قد تم رصدها أو تتبعها من خلال أبحاث راجعها الأقران، مما أدى إلى انخفاض الثقة في الشمولية لنمو الأعمال

تستمر الشركات في تقليص مبادرات مبادرة التنوع في بيئة العمل بسبب عدم وجود أدلة ملموسة تظهر تأثير سياسات التنوع. Aدراسة في الطب السلوكي الانتقالي كشفت أن عددًا قليلًا من مبادرات مبادرة الشمولية في مكان العمل قد تم رصدها أو تتبعها من خلال أبحاث راجعها الأقران، مما أدى إلى انخفاض الثقة في الشمولية لنمو الأعمال تحديات التواصل: يمكن أن تنبع هذه التحديات من الحواجز اللغوية، وضعف السمع، والفجوات بين الأجيال، واختلاف تفضيلات التواصل (البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك)

يمكن أن تنبع هذه التحديات من الحواجز اللغوية، وضعف السمع، والفجوات بين الأجيال، واختلاف تفضيلات التواصل (البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك) التحيز اللاواعي: غالباً ما ينشأ التمييز من التحيزات اللاواعية المتجذرة في الوصم الاجتماعي والتلقين. وتؤدي هذه التحيزات القائمة على العرق والجنس والتوجه الجنسي وعوامل أخرى إلى إصدار الأفراد أحكامًا دون معرفة حقيقية بالآخرين

غالباً ما ينشأ التمييز من التحيزات اللاواعية المتجذرة في الوصم الاجتماعي والتلقين. وتؤدي هذه التحيزات القائمة على العرق والجنس والتوجه الجنسي وعوامل أخرى إلى إصدار الأفراد أحكامًا دون معرفة حقيقية بالآخرين تقليل عملية اتخاذ القرار: في حين أن وجهات النظر والأفكار المتنوعة تدفع الابتكار في مجال الأعمال، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار مع دمج المزيد من وجهات النظر والاعتبارات في العملية

في حين أن وجهات النظر والأفكار المتنوعة تدفع الابتكار في مجال الأعمال، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار مع دمج المزيد من وجهات النظر والاعتبارات في العملية تحديات أخرى: يجب عليك معالجة العقبات الإشكالية الأخرى مثل الإدماج غير المتكافئ وانعدام الثقة والمتطلبات القانونية مثل التأشيرة والإقامة وغيرها للحفاظ على استقرار القوى العاملة

## خطوات لخلق ثقافة شاملة في العمل

إن إنشاء مكان عمل شامل للجميع هو رحلة مستمرة. إليك كيف يمكنك إطلاق العنان للفوائد المعنوية والتجارية لبيئة عمل تركز على الشمولية في العمل:

الخطوة 1: اجعل الإدارة العليا تشارك في الأمر

تتمثل الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تأمين موافقة الإدارة العليا والتأكد من تقديرها لأهمية مكان العمل الشامل للجميع.

سلط الضوء على كيف يمكن للتنوع أن يساعد شركتك حقًا ويؤدي إلى نموها من خلال زيادة الإيرادات ومشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم. لا ينبغي أن يقتصر تدريبك على مبادرة التنوع في بيئة العمل على موظفيك بل يجب أن يشمل المستويات الإدارية والتنفيذية.

وبمجرد أن يصبح فريق القيادة على دراية بالموضوع، يمكنهم تحديد نغمة حقيقية وشاملة في جميع أنحاء المؤسسة.

الخطوة 2: دمج مبادرة التعليم من أجل التنمية في مبادئك الأساسية

يعود بناء مكان عمل شامل للجميع إلى المبادئ الأساسية لشركتك. قم بإعادة النظر في القيم الأساسية لشركتك بانتظام، خاصة عندما تقوم بتعيين موظفين متنوعين. إذا كانت قيم شركتك الحالية لا تتناول الشمولية لجميع مجموعات الموظفين لديك، تواصل مع قيادتك بشأن تحديثها.

إن المساواة والعمل الجماعي والاحترام ضروريان في أي مكان عمل شامل، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. إذا كان لديك موظفون من مجتمع الميم+، فقم بإعطاء الأولوية للإدماج استراتيجيات تعزيز الحياد بين الجنسين في جميع سياساتك وممارساتك.

بالنسبة للموظفين من الأقليات الموصومة بالعار، قم بتحدي و درب المديرين على مكافحة الصور النمطية، واستمر في تحسين نهجك لضمان شعور جميع أعضاء الفريق بالتقدير والدعم.

اتبع سياسات الشمولية أثناء صياغة القيم الجديدة من خلال طلب آراء الموظفين بشكل علني. سيساعد ذلك على غرس القيم بشكل عضوي بدلاً من فرضها بيد من حديد.

الخطوة 3: استخدم اللغة بفعالية

اعتمد لغة شاملة لضمان شعور الجميع بالاحترام والتقدير. وهذا يعني استخدام الضمائر المفضلة، والمصطلحات المحايدة بين الجنسين مثل هم/هن والزوج/الشريك بدلاً من الزوج/الزوجة، وإجازة الأبوة بدلاً من إجازة الأمومة/الأبوة.

ضع في اعتبارك أيضاً استخدام الأوصاف المفضلة للموظفين ذوي القدرات المختلفة وعدّل لغتك وفقاً لذلك.

إذا أسأت إلى شخص ما، اعتذر بصدق وصحح خطأك. إذا لاحظت سلوكًا غير شامل، خاطب الشخص على انفراد واغتنم الفرصة لتثقيفه حول سبب الإشكالية.

ولتوسيع نطاق ذلك ليشمل موظفيك، يمكنك:

إضافة بيانات سياسة صارمة فيما يتعلق بالانتهاكات

تنظيم دورات تدريبية مهنية حول الخطاب والسلوك الشامل للجميع

تكريم الموظفين الذين يتفوقون في تعزيز الشمولية وممارستها

الخطوة 4: إنشاء مساحات آمنة للموظفين

يجب أن تضمن أماكن العمل الشاملة للجميع الراحة والأمان لجميع موظفيها، وخاصة الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصاً.

فيما يلي بعض التغييرات العملية التي يمكنك إجراؤها لخلق مساحات آمنة في مكان العمل:

غرف الرضاعة للأمهات الجدد

أماكن للصلاة أو التأمل للممارسات الدينية المتنوعة

مساحات هادئة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الحساسيات السمعية

أماكن يسهل الوصول إليها مزودة بمنحدرات أو مؤشرات لمسية أو سلالم مساعدة

مناطق عمل ملائمة للكراسي المتحركة

ميزات إمكانية الوصول الرقمي للموظفين ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية أو الحركية أو الإدراكية

فعاليات ثقافية اختيارية لتجنب الضغط على الموظفين الانطوائيين

موارد الصحة النفسية والدعم النفسي للموظفين

الخطوة 5: جمع الملاحظات والتصرف بناءً عليها

لفهم ما ينجح وما لا ينجح، اجمع الملاحظات من خلال الاجتماعات الفردية واستطلاعات الرأي المجهولة وورش العمل. سيوضح لك جمع هذه المدخلات كيفية بناء مكان عمل شامل من النوع الذي يحتاجه موظفوك ويقدرونه.

عند إجراء استبيان للموظفين، تجنب دائمًا العبارات الضمنية و استخدم الأسئلة المباشرة لفهم احتياجات فريقك حقًا.

إليك قائمة ببعض الأسئلة الرائعة التي قد ترغب في طرحها:

_هل الفريق التنفيذي متنوع بما فيه الكفاية؟

_ هل تعتقد أن عملية الترقية والتقييم لدينا تدعم التنوع؟

_ هل يتم الاحتفاء بالأفكار والأشخاص المتنوعين في مؤسستنا؟

_على مقياس من 1 إلى 10، إلى أي مدى يمكنك التحدث بأريحية عن خلفيتك الاجتماعية والثقافية في مكان العمل؟

_ كيف يمكن للشركة تحسين الشمولية في الشركة؟

الخطوة 6: تنفيذ تدريب شامل على التنوع

تأكد من أن برامج التدريب الخاصة بك تغطي جميع الجوانب الثلاثة للتنوع والمساواة والشمولية - وليس فقط التنوع. إذا لزم الأمر، قم بعقد دورات متعددة لضمان تمثيل جميع موظفي الأقليات والاستماع إليهم.

تعمق في كيفية تفاعل زملاء العمل باحترام مع المجموعات المختلفة. يمكنك تضمين تمارين لـ معالجة التحيزات اللاواعية و تحسين التواصل بين الثقافات بين الفرق.

لا ينبغي أن يكون الهدف من التدريب على الشمولية مجرد تعزيز التسامح أو اتباع القواعد. وبدلاً من ذلك، ركز على تعزيز القبول الحقيقي والفهم الأعمق للتنوع والشمولية بحيث يصبح الاحترام جزءًا متأصلاً في ثقافة مكان العمل.

الخطوة 7: توسيع نطاق تقويم عطلات الشركة

قم بتضمين واحتفل بالأعياد أو المناسبات التي تمثل المعتقدات الثقافية لجميع الأقليات التي تعمل لديك ومعك.

يساعد القيام بذلك على جمع الناس معًا ويسمح لهم بالتعرف على القيم والأعراف والممارسات الثقافية لبعضهم البعض. إن هذا الاحتفال يعزز الاحترام المتبادل، وهو عنصر أساسي لنجاح مبادرات مبادرة التعليم من أجل التنمية.

الخطوة 8: تصميم سياسات فعالة لعدم التمييز

تمتلك أماكن العمل الشاملة للجميع سياسات واضحة لمكافحة التمييز تمنع التمييز داخل مكان العمل وخارجه بتدابير صارمة.

مثل هذه السياسة:

تنص بوضوح على أن التحرش والتمييز غير مقبولين

تغطي العواقب الدائمة المترتبة على انتهاك سياسات عدم التمييز

تحدد نوع السلوكيات التي يمكن اعتبارها مسيئة

لديها إجراء محدد جيدًا للتظلم والانتصاف لأولئك الذين تعرضوا أو شهدوا أفعال تمييزية

الخطوة 9: تطوير برامج إرشادية للمشاركة بين الثقافات

إنشاء علاقات إرشادية مشتركة من خلال الجمع بين الموجهين والرعاة والمتدربين من خلفيات أو هويات أو تقاليد متنوعة.

تشجع هذه العلاقات العابرة للثقافات الأفراد على النمو من خلال التعلم الفعال والتفاعل مع وجهات نظر جديدة.

الخطوة 10: دعم مجموعات موارد الموظفين (ERGs)

مجموعات موارد الموظفين هي مجموعات طوعية يقودها الموظفون وعادةً ما تستند إلى جوانب الهوية (مثل الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي أو القدرة أو حالة المحاربين القدامى) أو الدور (مثل تكنولوجيا المعلومات أو المبيعات أو التسويق).

تعمل هذه المجموعات على تعزيز المشاركة في مكان العمل وتمكين المؤسسات من الوصول إلى شبكة متنوعة من المواهب والمقاولين والموردين، مما يساعد القوى العاملة على أن تعكس بشكل أفضل المجتمعات والعملاء الذين تخدمهم.

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## دور القيادة في تعزيز الشمولية

إن معالجة الشمولية في مكان العمل وتنفيذها هو جهد مشترك بين القيادة والموظفين. ومع ذلك، يمكن للقادة المناسبين إحداث تحول واسع النطاق في مكان العمل وتدريب الفرق على كيفية بناء مكان عمل وبيئة عمل شاملة.

إن هارفارد بزنس ريفيو وجدت أن ما يقرب من 70% من نتائج الشمولية تعتمد على أقوال وأفعال القادة. وهذا يعني أن القادة يلعبون دورًا حاسمًا في تشكيل مدى شمولية مكان العمل وترحيبه.

عندما يعزز القادة الشمولية بنشاط، يمكن أن يعزز ذلك الأداء العام بشكل كبير. فالموظفون الذين يشعرون بأنهم مشمولون ومقدرون يكونون أكثر تحفيزاً لبذل المزيد من الجهد من أجل فريقهم.

وفيما يلي بعض من السمات العديدة التي تشكل القائد الشامل للجميع:

الالتزامات العملية بالتنوع

التواضع

قنوات التواصل الشفافة وغير المقيدة

الوعي بالتحيز

الذكاء العاطفي والثقافي

الدافع للتعاون

في حين أن هذه السمات قد يبدو من السهل اكتسابها، فإن تقرير أقدم من أكسنتشر إلى أن الرحلة دائمًا ما تكون محفوفة بالانفصال بين القائد والموظف.

على سبيل المثال، في حين يعتقد 68% من القادة أنهم يخلقون بيئات تمكينية يشعر فيها الموظفون بالانتماء، فإن 36% فقط من الموظفين يوافقون على ذلك.

إحدى أفضل الطرق للتغلب على هذه الفجوة وضمان انخراط قادة شركتك في دعم التنوع هي تزويدهم بتدريب قيادي شامل من الدرجة الأولى

برامج القيادة الاحترافية والشاملة تمنح كبار القادة فهمًا أوسع لما يعنيه التنوع حقًا. يجب أن تغطي هذه البرامج بشكل مثالي ما يلي:

التوقعات من المواهب المتنوعة من مكان العمل الحديث

الأبعاد الموسّعة لإطار عمل مبادرة التنوع

الاعتراف بإمكانية حدوث النزاعات وانعدام الثقة وتأثيرها وطرق حلها

تحديد استراتيجيات الذكاء العاطفي

بناء الكفاءة الثقافية

تحقيق التوازن بين سياسات اتخاذ القرارات المستدامة والشاملة للجميع

مواءمة الشمولية مع استراتيجية نمو الأعمال

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشكيل فريق متعدد الوظائف أو فريق عمل للإشراف على جهود الشمولية وقيادتها. يتمثل دور فريق العمل في تحديد الثغرات ووضع خطط العمل ورصد التقدم المحرز.

ستساعد الاجتماعات المنتظمة وقنوات الاتصال الواضحة على إبقاء الجميع على نفس الصفحة وضمان استعداد فريق العمل لمعالجة أي مشاكل تنشأ.

## الشمولية في الممارسات والسياسات

لا يكفي تعلم كيفية بناء مكان عمل شامل للجميع. يتطلب تنفيذ التغيير شراكة بين الموظفين والقيادة. ولتسهيل ذلك، يحتاج القادة إلى تنفيذ ممارسات وسياسات خارجية. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

تنفيذ استراتيجيات التوظيف الشاملة: وضع أهداف واضحة للموارد البشرية للتمثيل في استراتيجية التوظيف لديك، مثل التنوع بين الجنسين أو الأقليات العرقية. احرص على أن تكون عملية التوظيف شاملة للجميع، واستيعاب الأفراد ذوي القدرات المختلفة، وحافظ على الحساسية في أسئلة المقابلات الشخصية من خلال استخدام أداة تخطيط العمليات مكافأة المساهمات وتقديرها: في نهاية الدورات التدريبية والدورات، قم بتسليط الضوء على إنجازات الأهداف، وحفز الجهد، وعزز القيم مع تجنب التحيزات. تأكد من أن برنامج تقدير الموظفين شاملًا ويكافئ الأفراد بناءً على أدائهم

وضع أهداف واضحة للموارد البشرية للتمثيل في استراتيجية التوظيف لديك، مثل التنوع بين الجنسين أو الأقليات العرقية. احرص على أن تكون عملية التوظيف شاملة للجميع، واستيعاب الأفراد ذوي القدرات المختلفة، وحافظ على الحساسية في أسئلة المقابلات الشخصية من خلال استخدام أداة تخطيط العمليات خلق فرص نمو متكافئة: لن تتناسب خطط النمو الموحدة مع مكان العمل الذي يركز على الإعاقة السمعية. توفير أدوات وبنية تحتية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية - مثل دورات لغة الإشارة للموظفين ضعاف السمع أو البرامج المساعدة للصوت وقارئات الشاشة للموظفين ضعاف البصر

لن تتناسب خطط النمو الموحدة مع مكان العمل الذي يركز على الإعاقة السمعية. توفير أدوات وبنية تحتية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية - مثل دورات لغة الإشارة للموظفين ضعاف السمع أو البرامج المساعدة للصوت وقارئات الشاشة للموظفين ضعاف البصر الاحتفال بالمناسبات الثقافية: الاعتراف بالمناسبات الثقافية والأعياد لمختلف الثقافات والأديان والاحتفال بها. فالاعتراف بهذه المناسبات يظهر احترام التقاليد المتنوعة ويساعد الموظفين على الشعور بأنهم مرئيون ومقدرون

فوائد مثبتة لمكان عمل شامل للجميع

يؤدي مكان العمل الشامل للجميع إلى تحسينات عملية، مما يعزز عملك وثقافة عملك. دعنا نكتشف كيف يمكن أن يؤدي تعزيز الشمولية إلى دفع النمو المستدام لمؤسستك.

يزيد من مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم

عندما يشعر أعضاء الفريق بأنهم مشمولون، فمن المرجح أن يستثمروا في عملهم ويتحفزوا للمساهمة بأفضل جهودهم. هذه البيئة الإيجابية تشجع على التعاون في مكان العمل والالتزام، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الإجمالية. أبحاث هيلينا ماتيوس جيرونيمو أيضًا وجود صلة إيجابية بين ممارسات التنوع والمشاركة.

يعزز الإبداع والابتكار

التجارب المتنوعة - حسب الجنس والموقع والعرق والخلفية - تغذي الأفكار الرائدة. يمكن لمؤسستك توليد حلول وأفكار مبتكرة من خلال احتضان بوتقة من وجهات النظر الفريدة.

هذا التنوع في الفكر أمر بالغ الأهمية لدفع الابتكار و البقاء في المقدمة في سوق تنافسية. الفرق التي تتبنى الشمولية وتعززها تكون أكثر مهارة في التفكير خارج الصندوق وتطوير منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

تنمي بيئة عمل صحية

تعزز ممارسات DEI الشعور بالانتماء، مما يجعل الموظفين يشعرون بالتقدير والتواصل. أبحاث مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن الموظفين السعداء أكثر احتمالاً للتفوق بمقدار 1.5 مرة وأقل احتمالاً للمغادرة خلال ستة أشهر بمقدار 4.6 مرة.

إن الثقافة التي تقدر التنوع تشجع على التواصل المفتوح والاحترام المتبادل، مما يؤدي إلى عمل جماعي وتعاون أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية تعرض الموظفين للإجهاد والإرهاق في بيئة داعمة ومتنوعة، مما يساهم في رفاهيتهم بشكل عام.

دور الموارد البشرية في تطوير قوة عمل شاملة للجميع

يعد رئيس الموارد البشرية (CHRO) أمرًا أساسيًا في إنشاء قوة عاملة متنوعة وشاملة. فبالإضافة إلى تولي مهام الموارد البشرية، يقوم رئيس الموارد البشرية بدعم مبادرة تنمية القوى العاملة الشاملة للجميع في جميع أنحاء الشركة.

فهو يقود عملية تشكيل ممارسات التوظيف، وضمان عدالة الأجور، والتأكد من أن الجميع يشعرون بالترحيب والتقدير في العمل.

كما أن قائد مبادرة تكافؤ الفرص في التوظيف أمر حيوي لهذه المهمة. يركز هذا الدور على النهوض بمبادرات مبادرة التطوير والتحول الرقمي والابتكار وجعلها جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة.

ويضع قائد مبادرة التنوع في العمل استراتيجيات لمعالجة الثغرات، ويعزز ثقافة الانفتاح، ويبقي المؤسسة مسؤولة عن أهدافها المتعلقة بالتنوع.

من خلال العمل معًا، يقوم رئيس مجلس الإدارة وقائد مبادرة التنوع الثقافي بخلق مكان عمل يمكن لكل موظف فيه أن يزدهر ويشعر بالانتماء الحقيقي.

الاستفادة من التكنولوجيا من أجل ثقافة الشركة الشاملة

لا يتطلب إنشاء بيئة عمل شاملة للجميع الذكاء العاطفي والكفاءة الثقافية فحسب، بل يتطلب أيضًا الأدوات المناسبة. عند التخطيط لكيفية بناء مكان عمل شامل، اعتمد على أداة مثل ClickUp لفرق الموارد البشرية لتبسيط ذلك.

لنرى كيف يساعد في تطوير ثقافة أكثر شمولاً في العمل.

التعاون

قم بتمكين التعاون على مستوى الفريق مع ClickUp. تم تصميم ميزاته لدعم وتعزيز الشمولية من خلال العمل الجماعي السلس. إليك بعض الطرق التي يعزز بها ClickUp العمل الجماعي:

تعاون وأنشئ مستندات وويكي ووثائق سياسات أخرى مذهلة باستخدام مستندات ClickUp Docs

مع مستندات ClickUp يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء مستندات مهمة ومشاركتها بسهولة مثل كتيبات الموظفين وأدلة التأهيل ومواد التدريب. وتعني ميزة التحرير التعاوني في الوقت الحقيقي أنه يمكن للجميع المشاركة والحفاظ على تحديث المعلومات ودقتها.

والأكثر من ذلك، يمكن للفرق الوصول بسهولة إلى هذه المستندات وعرضها وترك التعليقات والاقتراحات عليها، مما يضمن دمج الملاحظات والتحديثات بسلاسة.

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قم بتصور العمل وتخصيصه ومشاركته بأسلوبك المفضل باستخدام ClickUp Views

خصص طريقة عرض عملك باستخدام نقر فوق طرق العرض ، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم والمزيد. كل طريقة عرض قابلة للمشاركة ويمكن لكل عضو في الفريق الوصول إليها، مما يساعد كل موظف على العمل بالطريقة التي تناسبه.

تساعد طرق العرض المديرين على تتبع أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم، مما يضمن توافق جميع أعضاء الفريق مع الأهداف المؤسسية.

طرح الأفكار بحرية وتشجيع مساهمات الفريق باستخدام سبورات ClickUp Whiteboards

حوّل أفكار فريقك باستخدام كليك أب السبورات البيضاء وهي عبارة عن لوحة مرئية مشتركة للتعاون في الوقت الحقيقي. استخدمها لتصور العمليات وإشراك الجميع بأدوات الرسم اليدوي البديهية. هذا النوع من النشاط التعاوني يمنح كل فرد في الفريق فرصة للمشاركة.

تسمح اللوحات البيضاء أيضاً لفرق الموارد البشرية بتحويل الأفكار والخطط إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً. وهذا يضمن انتقال جلسات العصف الذهني بسلاسة إلى تنفيذ المشروع.

تُعد الخرائط الذهنية ClickUp مثالية لالتقاط تلك الأفكار العفوية التي تظهر غالبًا أثناء جلسات العصف الذهني الخرائط الذهنية ClickUp هي أيضًا أداة رائعة لجعل العصف الذهني والاجتماعات الافتراضية أكثر فعالية. فهي تمكّنك من تنظيم الأفكار والأفكار بشكل مرئي لجعل التعاون أكثر جاذبية

بدلاً من مجرد مناقشة الأفكار في الاجتماع، يمكنك إنشاء صورة مرئية ديناميكية يمكن للجميع رؤيتها والمساهمة فيها. تكامل ClickUp يمكن أن تعزز التعاون والكفاءة بشكل كبير لفرق الموارد البشرية من خلال جعل وظائف وأدوات الموارد البشرية المختلفة مركزية داخل منصة واحدة.

على سبيل المثال، دمج ClickUp مع Slack يمكّن الفرق من إنشاء المهام مباشرةً من المحادثات ومشاركة التحديثات في الوقت الفعلي. وهذا يقلل من الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المطولة ويضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم.

تحويل رسائل Slack إلى مهام وتعليقات - فقط انقر فوق "المزيد من الإجراءات" لإضافتها إلى ClickUp!

هذه الميزات تجعل إعدادات العمل عن بُعد والعمل المختلط أكثر فعالية من خلال جمع فريقك معاً، بغض النظر عن مكان وجودهم.

التقدير

تقدم لك ClickUp طرقاً مختلفة لمراقبة أداء الفريق. وهي تساعدك على فهم المساهمات التي يقدمونها وتقدير جهودهم وفقاً لذلك.

راقب أهداف الفريق وحدد أهدافًا لمبادرات مبادرة التنمية التعليمية باستخدام ClickUp Goals

إنشاء أهداف قابلة للتتبع النقر فوق الأهداف لك ولفريقك. ستساعدهم المواعيد النهائية الواضحة، والأهداف القابلة للقياس، والتتبع التلقائي للتقدم المحرز على البقاء على المسار الصحيح، وتحقيق الأهداف، ومراقبة تقدمهم.

إنشاء مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد معالم وجداول زمنية محددة لفريقك باستخدام مهام ClickUp Tasks

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك تخطيط المشاريع وتنظيم المهام والتعاون مع فريقك في مكان واحد. تعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وإبقاء الجميع على المسار الصحيح بمسؤوليات واضحة.

ستحصل أيضًا على رؤى حول كيفية تقدم المهام ومدى جودة أداء فريقك. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة معرفة ما يتم إنجازه، واكتشاف أي مشاكل، وإجراء تعديلات للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

تم تصميم نموذج مراجعة الأداء من ClickUp لمساعدتك في تقييم أداء الموظفين وإدارة المراجعات.

استخدم نموذج مراجعة الأداء الخاص ب ClickUp لتحديد وتتبع أداء الموظفين الأفراد على مدى فترة معينة، وتقديم ملاحظات وإرشادات شخصية، وتقدير الموظفين على مساهماتهم بشكل فعال.

يسمح لك هذا القالب بتحديد أهداف وغايات واضحة، مع جداول زمنية، حتى يعرف الجميع ما يجب أن يهدفوا إليه. كما أنه يسهّل إجراء تقييمات بزاوية 360 درجة، ويجمع الملاحظات من المديرين والزملاء ويوفر رؤية شاملة لأداء الموظف.

مشاركة الموظفين

إن مستوى الحماس والتفاني الذي يشعر به موظفوك تجاه عملهم وقيم شركتك وزملائهم هو تمثيل لمشاركة الموظفين. تؤثر الشمولية بشكل كبير على هذا المقياس لأن التنوع في مكان العمل يعزز التعاون والثقة وبيئة العمل الصحية.

يساعد ClickUp على تعزيز المشاركة من خلال مجموعة من الميزات التي يوفرها للتوظيف، والتأهيل، وتطوير الموظفين. وهي يقدم قوالب مجانية للموارد البشرية لاستطلاعات مشاركة الموظفين وخطط العمل.

من بين هذه القوالب، هناك نموذجان رئيسيان يبرزان لمساعدتك في تعزيز المشاركة:

قالب خطة عمل مشاركة الموظفين

تم تصميم نموذج خطة عمل مشاركة الموظفين من ClickUp لمساعدتك في إنشاء وتتبع خطة لتحسين مشاركة الموظفين.

قالب خطة عمل إشراك الموظفين في ClickUp هو خارطة طريقك لتعزيز الروح المعنوية والإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين. فهو يساعدك على وضع أهداف واضحة، وتتبع التقدم المحرز، وتحقيق التوازن بين المهام المؤثرة والجهود القابلة للتحقيق، وكل ذلك يهدف إلى تعزيز المشاركة الشاملة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

زيادة الروح المعنوية والأداء والولاء لدى الموظفين

تعزيز الشعور بالملكية والمشاركة

تحسين التواصل والتعاون بين الأقسام

تعزيز ثقافة التغذية الراجعة والابتكار

قالب استبيان مشاركة الموظفين* انقر فوق قالب استبيان مشاركة الموظفين

تم تصميم قالب استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp لمساعدتك في الحصول على تعليقات قيمة من الموظفين.

قالب استبيان مشاركة الموظفين الخاص ب ClickUp مصمم لمساعدة المؤسسات على قياس شعور موظفيها تجاه بيئة عملهم. إنها أداة سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء استبيانات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لفريقك.

يسهل القالب جمع التعليقات في الوقت الفعلي، مما يجعلها متاحة على أي جهاز، وهي ميزة كبيرة لأماكن العمل المشغولة.

استخدم هذا القالب من أجل:

تحديد مجالات تحسين مكان العمل ورضا الموظفين

فهم احتياجات الموظفين وأهدافهم

تقديم ملاحظات قيمة لتشكيل السياسات والاستراتيجيات

تتبع التغييرات والتحسينات بمرور الوقت

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الشفافية

يعمل ClickUp على تعزيز الشفافية في مكان العمل من خلال توفير رؤية واضحة لما يعمل عليه الجميع، فهو يجعل التواصل والتعاون مركزياً، مما يسهل على أعضاء الفريق مشاركة التحديثات وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات في بيئة مفتوحة.

تساعد إدارة المهام في ClickUp من خلال تعيين المهام والمواعيد النهائية بوضوح حتى يعرف الجميع مسؤولياتهم ويمكنهم رؤية التقدم المحرز في المشاريع الجارية.

وتوفر طرق العرض المختلفة، مثل القائمة واللوحة والتقويم وجانت، نظرة شاملة على كيفية تقدم المهام والمشاريع، مما يقلل من الارتباك ويحافظ على توافق الجميع. يعمل ClickUp أيضًا على تعزيز الشفافية في تحديد الأهداف وتتبعها باستخدام الأهداف.

يساعد هذا المزيج من الميزات على إنشاء مكان عمل يتسم بالشفافية والصدق حيث يكون الجميع على اطلاع ومشاركة.

تعزيز بيئة عمل شاملة مع ClickUp

لم تعد معرفة كيفية بناء مكان عمل شامل للجميع أمرًا اختياريًا بعد الآن؛ بل أصبح لا بد منه. فمع وصول العولمة إلى ذروتها وإعطاء العديد من موظفي الجيل Z الأولوية للقيم الشاملة والمرنة في مكان العمل، من الضروري التكيف بسرعة.

إن التركيز على مبدأ الشمولية في مكان العمل يعزز ثقافة العمل ويزيد من المشاركة ويحسن كلاً من عائد الاستثمار والاحتفاظ بالمواهب.

لهذا السبب يُعد ClickUp مناسباً تماماً لاحتياجاتك. فمرونته ومجموعة ميزاته الواسعة تجعله أداة ممتازة لدمج قيم DEI في مكان عملك.

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الأسئلة المتداولة (FAQ)

**1. كيف تقوم ببناء الشمولية في مكان العمل؟

ينطوي بناء الشمولية على دمج مبادرة التنوع في القيم الأساسية، واستخدام لغة شاملة، وإنشاء مساحات آمنة، وجمع الملاحظات والتصرف بناءً عليها، وتنفيذ تدريب شامل على التنوع.

ضمان دعم القيادة، وتكييف السياسات مع الاحتياجات المتنوعة، والاعتراف بالمساهمات بشكل منصف.

2. ما هي الخطوات الأربع لإنشاء مكان عمل شامل للجميع؟

الخطوات الأربع هي

الحصول على موافقة الإدارة العليا على إعطاء الأولوية للشمولية

دمج مبادرة الشمولية في المبادئ والقيم الأساسية

استخدام لغة شاملة وإنشاء مساحات آمنة للموظفين المتنوعين

جمع الملاحظات وتنفيذ تدريب شامل على التنوع

3. كيف يمكنك المساهمة في بيئة عمل شاملة للجميع؟

يمكن للأفراد المساهمة من خلال تبني سلوكيات ولغة شاملة، والمشاركة في التدريب على التنوع، ودعم المساحات الآمنة، وتقديم الملاحظات، والاعتراف بالمساهمات بشكل عادل.

يمكنك أيضًا المشاركة بنشاط في مبادرات الشمولية والدعوة إلى السياسات التي تعزز الشمولية.