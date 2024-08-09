أفضل 10 خوادم ديسكورد لمهندسي البرمجيات في 2025

"الخلاف فقط للاعبين." 🎮

ليس بعد الآن! لقد تطورت المنصة إلى تطبيق مراسلة مجتمعية حيث يمكنك التعاون مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل والمشاركة في المحادثات.

من بين العديد من المجتمعات، هناك خوادم Discord خاصة بمهندسي البرمجيات.

تحتوي هذه الخوادم على قنوات مخصصة لموضوعات مثل تطوير الويب وPython وJava وC++C وقواعد البيانات وغيرها. كما تحتوي العديد من خوادم هندسة البرمجيات على قنوات لمراجعة التعليمات البرمجية والبرامج التعليمية وحتى إعلانات الوظائف. باختصار، خوادم ديسكورد هي مناجم ذهب لمحترفي البرمجيات.

يمكنك الانضمام بسهولة إلى هذه الخوادم للتواصل مع خبراء البرمجيات، والوصول إلى الموارد المجانية مثل المكتبات وأطر العمل، والانضمام إلى المشاريع مفتوحة المصدر لصقل مهاراتك في البرمجة.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 خوادم ديسكورد لمهندسي البرمجيات حيث يمكنك التواصل مع المتخصصين في هذا المجال.

أهمية خوادم ديسكورد لمهندسي البرمجيات

تعد خوادم ديسكورد رائعة لمشاركة الأفكار والتواصل مع المطورين والحصول على خبرة مباشرة في تطوير البرمجيات. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل مهندسي البرمجيات ينضمون إلى مجتمعات مطوري ديسكورد:

التواصل مع خبراء البرمجيات والمشاركة في جلسات تبادل المعرفة

التعاون في مشاريع مفتوحة المصدر أو تحديات البرمجة لبناء محفظة أعمال

الوصول إلى الموارد والتدريب المجاني لتحسين المهارات

الحصول على تعليقات قيمة على الأكواد والتوجيهات بشأن المشاريع

استكشف لوحات الوظائف وابحث عن الوظائف الجانبية لبدء حياتك المهنية كمطور

احصل على نصائح للتحضير لمقابلات تطوير البرمجيات

يمكنك الانضمام إلى الخوادم التي تقدم قنوات منفصلة للمناقشات حول لغات برمجة محددة، مثل JavaScript وHTML وPython وPHP، إلخ. هذا يسهل على المطورين نشر استفساراتهم في القناة المناسبة والحصول على ردود فورية. علاوة على ذلك، تحتوي بعض المجتمعات الأصغر حجماً على منتديات خاصة لحل المشاكل أيضاً.

# # فهم أفضل خوادم ديسكورد لمهندسي البرمجيات

1. عرين البرمجة

via وكر الترميز مع أكثر من 148,000 عضو, عرين البرمجة هو المكان المثالي للمطورين المبتدئين. ستجد هنا خبراء في لغات البرمجة ل JavaScript وRust وPython وTypeScript الذين يمكنهم مساعدتك في حل مشاكل البرمجة.

يمكنك أيضًا المشاركة في المناقشات ومسابقات الهاكاثون الممتعة، وطلب المشورة المهنية من الأعضاء، واستخدام مساحة الحديث التقني للحصول على إرشادات حول المشاريع.

ما المميز؟

الانخراط مع الخبراء

انضم إلى فعاليات البرمجة الجماعية

احصل على آخر التحديثات حول الاتجاهات والأحداث التقنية مثلمؤتمرات هندسة البرمجيات ### 2. رياكتيفلكس

via رياكتيفلوكس مع أكثر من 2,20,000 عضو رياكتيفلوكس هو أحد أشهر خوادم Discord لمهندسي البرمجيات. إنه مجتمع دردشة لـ مناقشات حول React JS و React Native و Redux و Jest و Relay و GraphQL لغات البرمجة.

يستضيف الخادم جلسات أسئلة وأجوبة للمبتدئين لتعلم البرمجة من المطورين الخبراء. يمكنك أيضًا العثور على فرص عمل على هذا الخادم لتنمية حياتك المهنية.

ما المميز؟

انضم إلى "البحث عن مجموعة"، وهو منتدى مخصص للعثور على متعاونين لمشاريع غير تجارية

احصل على إمكانية الوصول إلى المكتبات والموارد المجانية الأخرى

استكشف لوحة الوظائف الخاصة بها

3. DevCord

via DevCord هل تبحث عن طرق غير تقليدية للعثور على وظائف مطوري البرامج؟ يمكنك الانضمام إلى DevCord . إنه خادم ديسكورد لمهندسي البرمجيات يضم أكثر من 30,000 عضو حيث يمكنك التواصل مع مطورين آخرين ومناقشة المشاريع و الحصول على تعليقات على عملك.

هذا ليس كل شيء! يمكنك الدردشة مع مطوري الويب الآخرين حول المكتبات وأطر العمل والألعاب وغيرها.

ما المميز؟

العمل على مشاريع مفتوحة المصدر

استكشاف لوحات الوظائف للعمل عن بُعد

انضم إلى مساحة مخصصة لمراجعة التعليمات البرمجية

4. SpeakJS

via SpeakJS وفقًا ل Statista، JavaScript هو أكثر لغة برمجة شائعة في جميع أنحاء العالم. لذا، إذا كنت تبحث عن مصادر لتعلم الجافاسكريبت وتعزيز مسيرتك المهنية، فعليك الانضمام إلى SpeakJS .

استخدم هذه المساحة لتحسين خبرتك في اللغة من خلال الانخراط في محادثات مع مطورين متمرسين والحصول على تعليقات على شفرتك البرمجية.

ما هو المميز؟

الوصول إلى مكتبات وأطر عمل JavaScript مثل jQuery و React و Angular و Vue وغيرها.

ابحث عن قوائم وظائف فريدة

احصل على تعليقات على كود JavaScript من الخبراء

5. جلسة Hangout للمبرمجين

via جلسة Hangout للمبرمج هل ترغب في توسيع قاعدة معرفتك بلغات البرمجة الشائعة، بما في ذلك PHP وJavaScript وC-sharp وPython وRoby وRust وKotlin؟ جلسة Hangout للمبرمجين مجتمع ممتاز للانضمام إليه.

يضم خادم ديسكورد هذا أكثر من 170,000 عضو ويرحب بالمبتدئين ومهندسي البرمجيات المتمرسين. يحتوي الخادم على قسم مخصص للموارد للعثور على مقالات ومقتطفات برمجية عن تطوير الروبوتات وتطوير الأجهزة المحمولة وتطوير الويب والتشفير.

ما المميز؟

الوصول إلى البرامج التعليمية والمشاريع مفتوحة المصدر للمبتدئين

اطّلع على الأضواء الشهرية وقنوات الأحداث لمواكبة آخر الأخبار والأحداث التقنية

حضور دورات تدريبية حول تطوير الألعاب ونظرية العمليات وما إلى ذلك

ناقش موضوعات مثل الوظائف وقواعد البيانات و DevOps

6. المطورون الكسالى

via المطورون الكسالى كما يوحي الاسم، فإن المطورون الكسالى خادم Discord هو مجتمع لإنجاز مهام البرمجيات الكسولة. هنا، يمكنك تنزيل البرامج النصية والأكواد لأتمتة مهام تطوير البرمجيات الرتيبة حتى تتمكن من التركيز على المهام ذات الأولوية.

يقدم مجتمع المطورين الكسالى، الذي يضم أكثر من 10,000 عضو، موارد لحل مشاكل البرمجة الشائعة ومشاريع مفتوحة المصدر للمبتدئين.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قناة موارد المساعدة العامة لمعالجة المشكلات بعد تحديث النظام، أو البحث عن شريك للدراسة، أو العثور على موجه تطوير البرمجيات .

ما هو الفريد؟

الانخراط في محادثات غير رسمية حول تطوير البرمجيات

حل تحديات المجتمع للغات البرمجة المختلفة

المشاركة في الهبات والفعاليات الأخرى

7. تينسورفلو

via تينسورفلو هل لديك سؤال تقني حول الترميز أو الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين؟ اسأل تينسورفلو المجتمع. يضم خادم Discord هذا لمهندسي البرمجيات أكثر من 17,000 عضو بمستويات خبرة مختلفة.

يمكنك الانضمام إلى المجتمع للحصول على أفكار البرمجة وأفضل الممارسات، والتعاون مع المطورين، والحصول على تعليقات على التصميمات/الميزات، وحضور الفعاليات المحلية. يحتوي الخادم أيضاً على قسم ل توظيف مهندسي البرمجيات ، بحيث يمكنك بسهولة العثور على وظائف على هذه المنصة.

ما هو المميز؟

انضم إلى مجموعات مناقشة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتعرف على تطبيقات التعلم العميق والشبكات العصبية

العمل على مشاريع مثيرة للاهتمام في مجال التعلم العميق

الوصول إلى البرامج التعليمية لمشاريع الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي

8. CodeSupport

via دعم الرموز إن دعم الرموز الخادم، الذي يضم أكثر من 31,000 عضو، يساعد المبتدئين ومهندسي البرمجيات المتمرسين في الحصول على إجابات حول البرمجة وتطوير الويب.

يصنف الأعضاء بعلامات ملونة لتحديد أدوارهم. على سبيل المثال، "الخبراء الموثوق بهم" على الخادم مصنفون باللون الأخضر، لذا عندما ترى هذه العلامة، ستعرف أنك تحصل على معلومات دقيقة.

يحتوي الخادم أيضًا على مساحات مخصصة خارج الموضوع لمناقشة الموسيقى والطعام والألعاب والحيوانات الأليفة. يمكنك المشاركة مع المطورين الطموحين أو ذوي الخبرة حول الاهتمامات العامة أو مشاركة يوم في حياتك كمطور برمجيات .

تقدم CodeSupport أيضًا برنامجًا إرشاديًا حيث يمكنك الاقتران مع مرشدين للتعلم السريع.

ما الذي يميزه ؟

احصل على المساعدة في مراجعة التعليمات البرمجية (جافا، C++ جافا، بايثون، HTML، إلخ)

شارك في مناقشات جماعية مع الخبراء

احصل على مساعدة في الوقت الفعلي لمشاكل البرمجة

9. بايثون

via بايثون بايثون هو خادم ديسكورد متخصص يركز فقط على مشاريع برمجة لغة بايثون وأطر العمل والمكتبات. تتيح قناة المساعدة الخاصة به للمستخدمين نشر استفساراتهم والحصول على تعليقات على التعليمات البرمجية ومناقشة مشاريع البرمجيات و أهداف هندسة البرمجيات وطلب المشورة المهنية.

يحتوي Python أيضًا على مساحة منفصلة للوصول إلى موارد تطوير البرمجيات المختلفة، مثل الكتب والدورات التدريبية والبودكاست وأفكار المشاريع والبرامج التعليمية.

ما المميز؟

الوصول إلى قنوات محددة للحصول على إجابات على الاستفسارات المتعلقة بوحدات التحكم الدقيقة واختبار الوحدة وتطوير الويب

احصل على رؤى حصرية لتطوير الويب من خلال الاستبيانات

تعرّف على أفضل أسئلة المقابلات لمقابلات العمل الخاصة بالبايثون

10. نوديفلوكس

via نوديفلوكس قادم من مشرفي Reactiflux, نوديفلوكس هو خادم ديسكورد يضم أكثر من 14,000 عضو للمناقشات المتعلقة بتطوير Node.js واستخدام جافا سكريبت من جانب الخادم.

يقوم المجتمع بتوجيه المطورين حول تطوير الواجهة الخلفية ويساعد في مراجعات الأكواد البرمجية. ويمكنك استخدام الخادم للعثور على فرص عمل، والتواصل مع المطورين الخبراء، والوصول إلى الموارد للبقاء على اطلاع دائم على أحدث اتجاهات البرمجيات .

ما هو الفريد؟

انضم إلى مجتمع حصري لمطوري Node.js وجافا سكريبت من جانب الخادم

شارك في مسابقات البرمجة لتحسين مهاراتك

تعاون مع مطوري Node.js الآخرين في الوقت الفعلي

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الوصول إلى الموارد على ديسكورد

خوادم ديسكورد ليست فقط للتعاون مع المطورين أو العثور على الفرص، أو العمل على مشاريع مفتوحة المصدر. فهي أيضًا رائعة للوصول إلى الموارد المجانية التي تدعم تطوير المهارات.

إليك بعض الموارد التي يمكنك الوصول إليها على خوادم ديسكورد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

توفر خوادم ديسكورد مثل خوادم Discord مثل مجلس Hangout للمبرمجين وDevCord وHacker Cabin وThe Coding Den مجتمعات داعمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكنك مشاركة مشكلات ترميز أو أخطاء أو طلبات ميزات محددة من أجل الحصول على تعليقات الخبراء والمشاركة في أحداث البرمجة لاكتساب خبرة عملية في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

المكتبات وأطر العمل

توفر العديد من مجتمعات Discord، مثل SpeakJS و Reactiflux و Nodeiflux، مكتبات للغات مثل React و Angular و Node.js، وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تسرّع عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك. يمكنك أيضًا استخدام تكامل ديسكورد للاتصال المباشر بالخوادم والوصول إلى المكتبات وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى للوصول إلى موارد الترميز على نطاق أوسع.

التعاون في المشروع

تقدم خوادم Discord مثل The Coding Den وDevCord وLazy Developers وThe Programmer's Hangout مشاريع مفتوحة المصدر لمهندسي البرمجيات. يستضيف Discord أيضًا العديد من المشاريع مفتوحة المصدر في مجالات ولغات محددة، مثل Appwrite و Blink و Deno وغيرها، لمحترفي البرمجيات للتعاون في سيناريوهات العالم الحقيقي.

أدوات أخرى لمهندسي البرمجيات

بينما خوادم ديسكورد توفر موارد لدعم تطوير البرمجيات، فمن الصعب إكمال المشاريع بنجاح دون وجود مركز عمل متكامل.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى أدوات إدارة المشاريع والتعاون مثل ClickUp !

إدارة مشاريع البرمجيات وتسريع عمليات التطوير باستخدام ClickUp ClickUp لفرق البرمجيات يبسّط دورة حياة التطوير. فهو يسد الفجوة بين فرق التطوير والفرق التقنية وغير التقنية ويجمع كل الموارد في مساحة عمل موحدة. إليك ما يقدمه ClickUp لتسريع عمليات التطوير.

تخصيص مساحتك

قم بإعداد مساحة حصرية لتطوير البرمجيات باستخدام ClickUp Spaces وتبسيط عملية تطوير برمجياتك. على سبيل المثال، قم بإنشاء مساحات للمشروع تحت عنوان ضمان الجودة، وسباقات السرعة، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء مجلدات منفصلة لقوائم المهام وقواعد بيانات المشروع.

قم بتعيين مساحات مخصصة لفريق تطوير البرامج لديك لإدارة سير العمل باستخدام ClickUp Spaces

استخدم القوائم لتجميع مهامك أو عناصر العمل. يمكنك إنشاء:

قوائم مستقلة، مثل قائمة بالمشروعات مفتوحة المصدر التي تعمل عليها

قوائم داخل المجلدات

قائمة بطلبات الميزات داخل مجلد منتج

أتمتة المهام

إنشاء مهام النقر فوق المهام لتعيين تواريخ السباقات، وتعيين عناصر العمل، وتحديد الأولويات. وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك تصور كيفية تقدم فريقك مقابل الأهداف المحددة باستخدام مخططات الإنجازات.

تحقيق أهداف تطوير البرمجيات بشكل أسرع مع ClickUp Sprints

إدارة الأعمال المتراكمة

يساعدك ClickUp أيضًا على إنشاء عمليات سير عمل مرنة تتكيف مع احتياجات فريقك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء عمليات تلقائية للأعمال المتراكمة للتركيز أكثر على المهام التقنية.

بالنسبة لتقارير الأخطاء، يمكنك جمع طلبات المشكلات باستخدام نماذج النقر فوق النماذج وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع. اربط مهامك بملفات أو سلاسل محادثة محددة، وأضف العلامات، وحدد الأولويات، وقم بإدارة المهام المتراكمة باستخدام الحالات والحقول المخصصة.

الحصول على تعليقات المستخدمين وتحويلها إلى تحسينات باستخدام ClickUp Forms

الحصول على ملخصات المشروع

هل تريد نظرة عامة سريعة على كيفية سير مشروعك؟ استخدم ClickUp Brain للحصول على تحديثات فورية للمشروع. حتى أنه يقوم بأتمتة المهام وتعبئة البيانات وإنشاء الجداول والقوالب. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء وثائق التطوير، وخرائط الطريق، وأفكار المنتجات، وما إلى ذلك.

احصل على تحديثات فورية لمشروعك مع ClickUp Brain

أكمل مشاريع البرمجيات بنجاح باستخدام ClickUp

إن التواصل مع خبراء من نفس مجال عملك يسرّع من النمو الوظيفي. وهذا ما يفعله تطبيق الدردشة المجتمعية Discord. حيث تربطك خوادمه بمجتمعات فرعية متعددة لهندسة البرمجيات حيث يمكنك التفاعل مع الأشخاص، والوصول إلى الموارد، والحصول على اقتراحات إضافية حول تطوير المواقع الإلكترونية، وتطوير الألعاب، والبرمجة، وغيرها.

ومع ذلك، فإن بناء مهنة كمهندس برمجيات هو أكثر من مجرد تعلم المهارات.

يجب أن تكون قادراً على تنفيذ المهارات بشكل استراتيجي لإكمال المشاريع. هذا هو المكان الذي يكون فيه برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp مفيداً. يساعد ClickUp على تبسيط وأتمتة سير العمل حتى تتمكن من التركيز بشكل أفضل على تحقيق الأهداف. اشترك مجانًا على ClickUp لتقديم مشاريع البرمجيات بكفاءة!