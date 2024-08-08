أفضل 10 إدارة علاقات العملاء المؤثرين في 2025

إن التسويق عبر المؤثرين قوي بشكل لا يصدق، حيث تحقق العلامات التجارية عائد استثمار مذهل من 5.78 دولار لكل 1 دولار يتم إنفاقه . هل تمثل علامة تجارية حاولت العمل مع العديد من المؤثرين ووجدت صعوبة في ذلك؟

ثق بي، أنا أتفهم ذلك. كل مؤثر لديه طريقته الخاصة في القيام بالأشياء، ومحاولة وضعهم جميعاً في نفس الصندوق لا تفي بالغرض. أنت بحاجة إلى تخصيص طريقتك، ولكن من لديه الوقت لذلك عندما تكون مشغولاً بمليون مهمة أخرى؟

أدخل إدارة علاقات العملاء للمؤثرين.

هذه الأدوات تغير قواعد اللعبة لإدارة العلاقات مع المؤثرين. فهي تحافظ على جميع معلوماتك المهمة في مكان واحد، وتبسط التواصل، وتجعل التعاون يسير كالساعة.

على مدار العام الماضي، قمت أنا وزملائي في ClickUp بتقييم الخيارات المختلفة وجمعنا قائمة بأفضل 10 برامج لإدارة علاقات المؤثرين لهذا العام.

سوف أناقش الجوانب التي يجب أن تبحث عنها في هذه الأدوات قبل أن أطلعك على بعض أفضل أدوات إدارة علاقات المؤثرين في السوق. لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة علاقات المؤثرين؟

مع وجود هذه الأدوات العديدة في السوق، قد يكون من الصعب فهم من أين تبدأ في تقييمها. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي أبحث عنها في منصة إدارة علاقات العملاء المؤثرة:

البحث عن المؤثرين : ابحث عن أداة تساعدك في العثور على المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك المستهدف، مما يوفر الوقت والجهد

: ابحث عن أداة تساعدك في العثور على المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية وجمهورك المستهدف، مما يوفر الوقت والجهد تتبع الاتجاهات: ابقَ في الطليعة من خلال تحديد أحدث الاتجاهات والاستفادة منها، بما في ذلك تحديثات خوارزمية LinkedIn سيئة السمعة، وتسجيلات Instagram Reels الأفضل أداءً,اختراق تيك توكوغير ذلك، لإبقاء الحملات الإعلانية محدثة وذات صلة بالموضوعقوالب المؤثرين ## أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء المؤثرة للوكالات في عام 2024

تُمكِّنك أداة إدارة علاقات العملاء المؤثرين من تحديد أفضل المؤثرين للتعاون، ومراقبة التفاعل بين المؤثرين ومتابعيهم، وتحليل أداء الحملة.

إليك قائمة بأفضل أدوات إدارة علاقات العملاء المؤثرين التي يمكنك اختيارها!

1. ClickUp-جيد لإدارة علاقات العملاء المؤثرين

قم بإدارة جميع علاقاتك مع المؤثرين على منصة واحدة باستخدام برنامج إدارة المشاريع CRM لإدارة علاقات العملاء من ClickUp

لنبدأ بـ انقر فوق -منصة شاملة تلبي جميع احتياجاتك في إدارة علاقات العملاء. برنامج إدارة مشاريع CRM لإدارة علاقات العملاء من ClickUp يتيح لك الإشراف على كل جانب من جوانب جهودك التسويقية المؤثرة. فهو يوفر ميزة أنيقة، وهي مركز مركزي يمكنك من خلاله تتبع تفاعلات المؤثرين ومراقبة تقدم الحملة وضمان التواصل في الوقت المناسب.

إليك كيفية تسهيل إدارة جهود التسويق عبر المؤثرين:

إدارة المؤثرين بكفاءة: إنشاء مساحة عمل مخصصة للتسويق عبر المؤثرين. قم بإدارة الملفات الشخصية للمؤثرين، وتتبع تقدم الحملة، ومركزة التواصل، والتعاون بسلاسة مع المؤثرين وأعضاء الفريق دون الحاجة إلى تبديل المنصات

إنشاء مساحة عمل مخصصة للتسويق عبر المؤثرين. قم بإدارة الملفات الشخصية للمؤثرين، وتتبع تقدم الحملة، ومركزة التواصل، والتعاون بسلاسة مع المؤثرين وأعضاء الفريق دون الحاجة إلى تبديل المنصات تتبع الأنشطة التسويقية: استخدم لوحات معلومات ClickUp لمراقبة أنشطة فريق التسويق الخاص بك عبر الحملات النشطة. ويمكنك القيام بذلك من خلال تعيين جداول زمنية لكل مؤثر وتكوين الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز

استخدم لوحات معلومات ClickUp لمراقبة أنشطة فريق التسويق الخاص بك عبر الحملات النشطة. ويمكنك القيام بذلك من خلال تعيين جداول زمنية لكل مؤثر وتكوين الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز اختيار المؤثرين المستند إلى البيانات: تحديد واستهداف المؤثرين الأكثر فعالية لحملاتك. الاستفادة من الحقول المخصصة في ClickUp لتخزين بيانات المؤثرين والتركيبة السكانية ومقاييس المشاركة وسجل الأداء لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات لزيادة أداء الحملة إلى أقصى حد

تحديد واستهداف المؤثرين الأكثر فعالية لحملاتك. الاستفادة من الحقول المخصصة في ClickUp لتخزين بيانات المؤثرين والتركيبة السكانية ومقاييس المشاركة وسجل الأداء لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات لزيادة أداء الحملة إلى أقصى حد التعاون في المحتوى والموافقة عليه: تسهيل التعاون السلس مع المؤثرين في إنشاء المحتوى. مشاركة ملخصات الحملات وتقويمات المحتوى ولوحات الأفكار. استخدام مستندات ClickUp للتحرير المشترك في الوقت الفعلي وتبسيط عملية الموافقة

تسهيل التعاون السلس مع المؤثرين في إنشاء المحتوى. مشاركة ملخصات الحملات وتقويمات المحتوى ولوحات الأفكار. استخدام مستندات ClickUp للتحرير المشترك في الوقت الفعلي وتبسيط عملية الموافقة تتبع أداء الحملة وعائد الاستثمار: راقب مقاييس مشاركة المؤثرين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وقياس عائد الاستثمار في الحملة. قم بإنشاء تقارير ثاقبة لتحديد مجالات التحسين وتحسين الحملات المستقبلية

راقب مقاييس مشاركة المؤثرين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وقياس عائد الاستثمار في الحملة. قم بإنشاء تقارير ثاقبة لتحديد مجالات التحسين وتحسين الحملات المستقبلية الأتمتة: تبسيط المهام التسويقية المتكررة مثل تلقي إشعارات الدفع للمؤثرين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بالتنقيط باستخدام أتمتة ClickUp يمكنك أيضًا استخدام العديد من قوالب إدارة علاقات العملاء التي توفر تخطيطًا منظمًا لإدارة تفاصيل المؤثرين ومعالم الحملة ومقاييس الأداء، كل ذلك في مكان واحد.

صمم عقدك التالي بدون متاعب مع نموذج مستند عقد المؤثرين من ClickUp

أحد هذه القوالب هو نموذج عقد ClickUp Influencer Contract الذي يضمن أن تكون جميع الاتفاقيات مع المؤثرين في شكل قياسي وواضح ومباشر.

ببساطة، يساعدك هذا النموذج على إعداد أ اتفاقية الخدمة لتحديد عناصر مثل نطاق الخدمة وشروط الدفع وإرشادات المؤثرين ورسائل العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

يساعدك القالب على إنشاء اتفاقية احترافية وتتبع التقدم المحرز في كل عقد من عقود المؤثرين. يمكنك استخدام حقول مخصصة لتسمية كل عقد بتفاصيل مثل الميزانية أو مرحلة التسويق الخاصة به.

يمكنك أيضًا استخدام أكثر من أكثر من 15+ طرق عرض ClickUp بما في ذلك طرق عرض القائمة، وجانت، وعبء العمل، والتقويم، لتتبع معلومات المؤثرين وتنظيمها أثناء تحديد المؤثرين ذوي الصلة.

عزز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك مع قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp

في حين يمكنك استخدام القالب السابق لإنشاء عقد المؤثر، فإن قالب ClickUp Simple CRM سيساعدك في إدارة جهات الاتصال. يتيح لك هذا القالب تخصيص حالات جهات الاتصال الخاصة بك وإضافة حقول إضافية لمزيد من المعلومات في لمحة سريعة.

فيما يلي بعض فوائد استخدام قالب CRM البسيط:

إضفاء الطابع المركزي على إدارة بيانات المؤثرين لضمان الاتساق والدقة

لضمان الاتساق والدقة أتمتة عملية إدخال البيانات لتبسيط سير عمل المبيعات بفعالية

لتبسيط سير عمل المبيعات بفعالية الحصول على منظور شامل للتفاعلات مع المؤثرين، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة

للتفاعلات مع المؤثرين، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة تحديد رؤى أفضل للعملاء لتعزيز العلاقات مع المؤثرين

علاوة على ذلك، في عرض القائمة و عرض الجدول في ClickUp ، تعرض الحقول المنسدلة مستويات الأولوية، والمراحل، والقيم التقديرية، وأرقام الهواتف، وتفاصيل أخرى لشركائك المؤثرين على شاشة واحدة. يتيح لك ذلك فهم شراكاتك الواعدة وتحديد أولوياتها بسرعة، مما يوفر الوقت الذي قد تقضيه في التنقل بين المهام أو فتح علامات تبويب جديدة للحصول على المعلومات نفسها.

بمجرد إطلاق حملة تسويقية مؤثرة، توفر المنصة الدعم بمئات من أدوات إدارة المشاريع التسويقية. على سبيل المثال أهداف ClickUp يسمح لك بتعيين أهداف المبيعات أو المعالم الرئيسية أو غيرها من المقاييس لتقييم أداء المؤثر.

ابتكر وأنشئ ضمانات تسويقية مؤثرة عالية الجودة بشكل أسرع - بدءًا من نصوص الفيديو إلى التسميات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة - باستخدام ClickUp Brain

وهل ذكرت استخدام ClickUp Brain لإنشاء نسخة توعية؟ يأتي مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج هذا من ClickUp مزودًا بمطالبات خاصة بالأدوار لتوليد أفكار لحملات المؤثرين، وصياغة ملخصات المحتوى، وتطوير دراسات الحالة التسويقية، مما يجعله أحد أفضل برامج الذكاء الاصطناعي منصات إنشاء المحتوى هناك

ClickUp أفضل الميزات

احصل على دعم إدارة الحملات من الجدار إلى الجدار مع أداة ClickUp لإدارة علاقات العملاء

استخدم القوالب لإدارة عمليات التسويق والمؤثرين في جزء بسيط من الوقت المستغرق في غير ذلك

تخزين جميع موارد التسويق مركزيًا وتنظيمها باستخدام ClickUp Docs

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق لتبسيط التسويق المؤثر

استخدم أنظمة تحديد الأهداف القابلة للقياس والمراقبة لضمان تحقيق أهدافك التسويقية

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لتعلُّم كيفية استخدام جميع ميزات ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. CreatorIQ-جيد لقواعد بيانات المؤثرين الكبيرة

عبر CreatorIQ يدعم موقع CreatorIQ كلاً من فيسبوك وإنستغرام، ويسهّل موقع CreatorIQ اكتشاف المؤثرين وإدارة الحملات وإعداد تقارير شاملة.

وهو يقوم بذلك من خلال مركزية بيانات المؤثرين المهمة، مما يوفر وصولاً سلسًا طوال دورة حياة حملتك. من خلال واجهة موحدة، يمكنك الوصول إلى تحليلات اجتماعية مفصلة لكل مؤثر، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية للجمهور والتفاعلات الحالية للحملة.

تساعد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به في مراقبة مدى وصول الجمهور ومقاييس المشاركة، مما يضمن وصول المحتوى الخاص بك إلى أقصى إمكاناته.

CreatorIQ هو الأفضل للعلامات التجارية التي لديها قاعدة بيانات مؤثرين كبيرة. أحد الأسباب التي جعلتنا نقول ذلك هو أنه يتميز بوظيفة بحث قوية تغطي أكثر من 15 مليون منشئ محتوى. تستفيد تحليلات المؤثِّرين المخصّبة من خاصية التعرّف على الصور بالذكاء الاصطناعي من Google للكشف عن الاهتمامات وعلاقات العلامة التجارية، مما يعزز اختيار المؤثِّرين وفعالية الحملة.

أفضل ميزات تطبيق CreatorIQ

اكتشاف المؤثرين لحملتك وتصفية أصحاب المتابعين المزيفين باستخدام رؤى الخصائص المتقدمة

أتمتة كيفية الدفع للمؤثرين من خلال المدفوعات والحوافز المبسطة

تتبع مدى جودة أداء المحتوى الخاص بالمؤثرين من خلال التقارير والرؤى الشاملة

قيود CreatorIQ

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب التنقل في لوحة تحكم الأداة وغالباً ما لا تعطي نتائج دقيقة

لاحظ المستخدمون أن الانتقال من شاشة إلى أخرى يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير CreatorIQ

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات CreatorIQ

G2: 4.6/5 (أكثر من 540 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 540 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

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3. كلير-جيد لإدارة التوعية

عبر كلير Klear (Twtrland سابقًا) هو سوق مؤثر شامل لاكتشاف المؤثرين ومراقبة الحملات وإدارة المدفوعات. يُعدّ هذا البرنامج لإدارة علاقات العملاء للتسويق المؤثرين الأفضل لإدارة التواصل، حيث يتميز ببوابة اكتشاف مع فلاتر بحث ذكية تساعد في العثور على المؤثرين ذوي السمات المادية والمهارات الفريدة.

استخدام Klear بسيط ومباشر. يمكنك تحديد منصة التواصل الاجتماعي التي تريد التركيز عليها وتعيين المرشحات الخاصة بك. إليك ثلاثة أمثلة على المرشحات:

مرشح الموضوع : اكتشف المؤثرين بناءً على أنواع المحتوى الخاص بهم، مثل DIY أو السفر أو الموضة

: اكتشف المؤثرين بناءً على أنواع المحتوى الخاص بهم، مثل DIY أو السفر أو الموضة فلتر الموقع : استخدم هذا الفلتر للحملات الخاصة بالموقع الجغرافي؛ فهو يضيّق نطاق المؤثرين داخل منطقة جغرافية محددة

: استخدم هذا الفلتر للحملات الخاصة بالموقع الجغرافي؛ فهو يضيّق نطاق المؤثرين داخل منطقة جغرافية محددة الفلتر الديموغرافي: ابحث عن المؤثرين بناءً على الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس لاستهداف جمهورك بشكل أفضل

يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية لإجراء عمليات تدقيق المنافسين وتحليل استراتيجيات التسويق المؤثر لمنافسيك.

كلير أفضل الميزات

استخدم ميزة البحث عن العلامة التجارية لتحديد المبدعين المتوافقين مع قيم علامتك التجارية

الوصول إلى مقاييس تقدم الحملة مباشرةً داخل المنصة

اكتساب رؤى حول استراتيجيات التسويق للمنافسين من أجل التخطيط الاستراتيجي

قيود Klear

قد لا تكون Klear مثالية لتحديد مواقع المؤثرين الصغار ذوي الجماهير المتخصصة للغاية

قد تكون عمليات تكامل الدفع معقدة في الإعداد

تسعير Klear

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Klear

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. جرين-جيد لتقارير التسويق المؤثر

عبر غرين Grin هي واحدة من أكثر منصات التسويق المؤثر سهولة في الاستخدام. إنه مصمم خصيصًا للتسويق المؤثر في التجارة الإلكترونية وإنشاء التقارير الخاصة به.

تساعد Grin المسوقين في اكتشاف المؤثرين المحتملين والتواصل معهم.

إذا لم تكن متأكدًا من المؤثرين الذين يجب العمل معهم، فإن نظام Grin لتصنيف المؤثرين يصنف منشئي المحتوى بناءً على مدى ملاءمتهم للسوق المستهدف. يتجاوز تحليلها المتقدم التركيبة السكانية الأساسية، حيث يقدم رؤى أعمق حول جمهورك المستهدف ويساعدك على تكوين شراكات فعالة وتحقيق نتائج مبهرة.

أفضل ميزات Grin

إدارة جميع المحادثات والتوعية وبذر المنتجات في منصة واحدة متكاملة لإدارة علاقات العملاء

احصل على تحليلات متقدمة للحصول على رؤى أعمق حول التركيبة السكانية للجمهور وسلوكياته

تسهيل الشراكات الاستراتيجية مع منشئي المحتوى المتوافق مع قيم علامتك التجارية

قيود جرين

قد تكون قاعدة بيانات المؤثرين في Grin محدودة بناءً على الصناعة أو المجال المتخصص

غالباً ما يتطلب من المستخدمين توقيع عقود سنوية

تسعير #### تسعير Grin

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جرين

G2: 4.6/5 (أكثر من 360 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

5. تراكر-جيد لإدارة المؤثرات المخصصة

عبر تراكر يقدم Traackr خمسة منتجات مميزة:

تنمو : يساعد على إشراك المؤثرين بسلاسة

: يساعد على إشراك المؤثرين بسلاسة تفعيل : يسهل التعاون في المحتوى وإدارة العلاقات

: يسهل التعاون في المحتوى وإدارة العلاقات قياس : يقيس: تتبع عائد الاستثمار والمعايير والأداء التنافسي

: يقيس: تتبع عائد الاستثمار والمعايير والأداء التنافسي تحسين : تحسين الميزانية وتحسين العمليات

: تحسين الميزانية وتحسين العمليات توسيع النطاق: توسيع نطاق برامج المؤثرين من خلال دمج البيانات العالمية

لقد جربنا تطبيق Measure لقياس نجاح إحدى حملاتنا التسويقية المؤثرة. لقد قمنا بتحليل مشاركة المؤثرين وعائد الاستثمار، كما تمكنا من تتبع أداء ClickUp مقابل العلامات التجارية المنافسة.

إحدى الميزات التي وجدتها مفيدة بشكل خاص هي التتبع التلقائي لإشارات العلامات التجارية في موجز مخصص في الوقت الفعلي. وهذا يسمح لك بمعرفة ما إذا كنت تحصل على الظهور الذي تتوقعه. كما يمكنني أيضًا استخدام الرؤى والوسوم الشائعة داخل مجتمعنا لتحسين استراتيجياتنا التسويقية.

تراكر أفضل الميزات

الوصول إلى عائد الاستثمار التفصيلي والتحليلات المعيارية

استخدم إمكانيات تحسين الميزانية للحفاظ على ضبط النفقات

قيود تراكر

يحدث أحيانًا بعض الخلل والتأخير

سير عمل الحملة غير متقن

تسعير تراكر

النمو : من 20,000 دولار في السنة (بحد أدنى 3 مستخدمين)

: من 20,000 دولار في السنة (بحد أدنى 3 مستخدمين) عادي : من 32,500 دولار في السنة (بحد أدنى 5 مستخدمين)

: من 32,500 دولار في السنة (بحد أدنى 5 مستخدمين) زائد: من 55,000 دولار/سنة (الحد الأدنى 10 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات تراكر

G2: 4.3/5 (290+ تقييم)

4.3/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30+ تقييم)

6. Upfluence-جيد لأتمتة حملات التسويق المؤثر

عبر التأثير الأعلى يساعد Upfluence في تحديد منشئي المحتوى بناءً على الجمهور والمحتوى ومقاييس الأداء عبر المنصات الرئيسية مثل Instagram وYouTube وFacebook. بالإضافة إلى توصيلك بمنشئي المحتوى المناسبين، يعمل كمحور مركزي لإدارة عمليات الإرسال ومعالجة المدفوعات. وهذا يساعد على أتمتة الحملات.

تضم قاعدة بيانات Upfluence ملايين المؤثرين والمؤثرين الصغار والمشاهير. يتيح لك تنقيح البحث باستخدام أكثر من 20 مرشحًا، بما في ذلك الكلمات الرئيسية وحجم الجمهور والمنصات الاجتماعية.

يمكنك كذلك تحديد المؤثرين الذين يذكرون علامتك التجارية بالفعل، مما يعزز إمكانات التعاون.

يوفر Upfluence أيضاً قوالب لعقود المؤثرين ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتواصل مع المؤثرين.

أفضل ميزات Upfluence

الوصول إلى ملفات تعريف المؤثرين الغنية بالبيانات عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي

تبسيط التواصل مع رسائل البريد الإلكتروني الآلية لتبسيط المهام الإدارية وتوفير الوقت

استخدام ملحق كروم للحصول على وظائف محسّنة، مثل التحليل المتعمق لبيانات المؤثرين ومقاييس الأداء

قيود Upfluence

غياب سياسة الإلغاء

قد لا تكون بديهية مثل بعض أدوات التسويق المؤثر الأخرى

تسعير #### تسعير Upfluence

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Upfluence #### تقييمات ومراجعات Upfluence

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. أسباير آي كيو-جيد لتوسيع نطاق حملات المؤثرين

عبر أسباير كان يُعرف سابقًا باسم Revfluence، يساعدك AspireIQ (يُشار إليه أيضًا باسم Aspire) على تحديد المؤثرين الأفضل أداءً في مجال تخصصك، مما يسهل التواصل السريع والتعريف بهم.

تسهّل هذه المنصة التواصل مع المؤثرين بفضل الميزات الموفرة للوقت مثل قوالب الشروط والأحكام المحددة مسبقًا والتقديم التلقائي للمنتجات.

يوفر سوق المبدعين الشامل في أسباير الوقت في اكتشاف عمليات التعاون ويتيح للمبدعين تقديم مقترحات لشراكات محتملة.

تعمل ميزة إدارة علاقات العملاء المؤثرين على تنظيم معلومات الاتصال بالمؤثرين وتخزينها بشكل فعال، مما يسهل إدارة العلاقات.

أفضل ميزات أسباير آي كيو

أتمتة العمليات مثل صياغة العقود وإرسالها أو إدارة تنفيذ المنتجات

تخصيص مهام سير العمل لضمان كفاءة المهام ومواءمتها

دمج رسائل البريد الإلكتروني للحفاظ على قنوات اتصال مركزية مع المؤثرين

قيود AspireIQ

يتميز بنظام CRM غير بديهي. مثال على ذلك أنه يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني مرة واحدة فقط، مما يعقد عملية تنظيم جهات اتصال الفواتير

تسعير AspireIQ

الأساسيات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص إيجابي : التسعير المخصص

: التسعير المخصص المؤسسات: تسعير مخصص

أسباير التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 180 تقييم)

8. موداش-جيد للعلامات التجارية B2C

عبر موداش موداش هي إحدى منصات إدارة المؤثرين الشاملة المصممة لتوحيد جهود التسويق المؤثر وتحسينها.

تسمح واجهة المنصة البديهية للفريق بأكمله بتتبع تفاعلات المؤثرين دون عناء. يمكنك معرفة المؤثرين الذين تم الاتصال بهم، ومن رفضوا العروض، ومن يتفاوضون حاليًا على الصفقات، مما يسهل سير العمل ويضمن شفافية الحملة.

تشمل قاعدة بيانات Modash الواسعة كل منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube، مما يعني أنها تحتوي على أكثر من 250 مليون ملف شخصي، مما يوفر مجموعة واسعة من الخبراء للتعاون. يمكنك البحث عن منشئي المحتوى وتصفيتهم بناءً على معايير مختلفة للملف الشخصي، مثل نطاقات المتابعين واللغات ومعدلات المشاركة والهاشتاجات والكلمات الرئيسية في سيرتهم الذاتية.

موداش أفضل الميزات

اكتشف المؤثرين الذين يتوافقون مع جمهورك المثالي

مراقبة الحملات للحصول على رؤى فريدة وتتبع الأداء

تبسيط إدارة العلاقات مع المؤثرين من خلال ضمان توثيق كل تفاعل وتنظيمه

قيود موداش

هناك بعض القيود في تتبع المحتوى من Instagram

تسعير موداش

الأساسيات : 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأداء : 299 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

: 299 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين متقدم : 899 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

: 899 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين المؤسسات: تسعير مخصص

موداش التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. ستوريكلاش-جيد لإدارة البيانات

عبر ستوريكلاش تمكّن ميزة اكتشاف المؤثرين والبحث عنهم في Storyclash العلامات التجارية من تحديد المؤثرين عبر Instagram وTikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. يمكنك تطبيق مرشحات مثل الموقع وحجم الجمهور والجنس ومعدلات المشاركة لتحديد المؤثرين المثاليين لحملاتهم.

يقوم نظام إدارة علاقات العملاء المؤثرين في Storyclash بدمج جميع معلومات المؤثرين الأساسية في موقع مركزي. يمكنك إدارة تفاصيل المؤثرين بكفاءة من خلال وظيفة السحب والإفلات لسهولة التحديثات. تعمل التسميات والعلامات والملاحظات القابلة للتخصيص على تعزيز التنظيم وإدارة سير العمل، مما يضمن اتباع نهج مبسط لإدارة العلاقات مع المؤثرين.

ستوريكلاش أفضل الميزات

مراقبة تعاون المؤثرين وأداء الحملات في الوقت الفعلي

استخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع مقاييس المشاركة والتركيبة السكانية للجمهور

إجراء تحليل شامل للمنافسين للحصول على رؤى استراتيجية

قيود ستوريكلاش

بعض المستخدمين يجدون أن الأسعار أعلى من غيرها

تكامله محدود مع أدوات التسويق الأخرى

تسعير ستوريكلاش

خفيف : يبدأ من 999 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 999 دولارًا شهريًا احترافي : يبدأ من 19999 دولارًا في الشهر

: يبدأ من 19999 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

ستوريكلاش التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 25 تقييم)

10. الترويج-جيد لاكتشاف المؤثرين

عبر بروموتي إذا كنت تريد وصولاً سهلاً إلى المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لإعادة استخدامه، وتتبع الأداء، والحفاظ على ظهور العلامة التجارية، يمكنك التفكير في Promoty.

تقدم منصة التسويق المؤثر هذه قاعدة بيانات لأكثر من 100 مليون منشئ محتوى وتسمح للمستخدمين بتصفية عمليات البحث حسب الجمهور والاهتمامات ومعايير أخرى مختلفة.

تعمل إدارة علاقات العملاء المؤثرين في Promoty داخل المنصة على تبسيط اكتشاف المؤثرين عبر تيك توك ويوتيوب وإنستجرام. يمكنك إضافة تفاصيل المؤثرين مباشرةً إلى النظام لتحسين إدارة الحملات وتتبعها.

يتضمن بروموتي أيضًا ميزة الدردشة داخل التطبيق للتواصل في الوقت الفعلي مع المؤثرين، مما يعزز كفاءة التعاون.

أفضل ميزات بروموتي

الوصول إلى تحليلات وتقارير شاملة عن أداء الحملة

تبسيط عمليات الموافقة على المحتوى من خلال عمليات سير العمل المدمجة

إدارة مدفوعات المؤثرين وعمليات التعاون بكفاءة داخل المنصة

قيود بروموتي

يقول بعض المستخدمين إن إعداد تفاصيل الحملة يستغرق وقتًا طويلاً

تسعير #### Promoty

أساسي: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 198 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

198 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخبير: 297 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

297 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 907.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الترويج

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

تحقيق أقصى قدر من الوصول مع أفضل أدوات إدارة علاقات العملاء المؤثرة!

حان وقت اتخاذ القرار

يلعب التسويق عبر المؤثرين دورًا كبيرًا، حيث يستحوذ على حصة كبيرة من ميزانيات تسويق المحتوى سنويًا. ومع وجود العديد من الشركات التي تستخدم التسويق عبر المؤثرين بالفعل، من الضروري تعزيز الجهود باستخدام أدوات فعالة لإدارة المؤثرين.

إليك رأيي: حتى مع وجود الكثير لتعلم استخدامه، يبرز ClickUp كأداة شاملة لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع. فهو يجمع بشكل فريد بين قدرات إدارة المؤثرين ووظائف إدارة علاقات العملاء الشاملة. فهو يمكّن الشركات من تبسيط عمليات التعاون مع المؤثرين، وتتبع أداء الحملات، وإدارة العلاقات مع العملاء بسلاسة في منصة واحدة.

بفضل ميزات مثل إدارة المهام، وتتبع الأهداف، وخيارات التكامل الشاملة، يُمكِّن ClickUp الفرق من تعزيز استراتيجيات التسويق المؤثر مع الحفاظ على ممارسات إدارة علاقات العملاء الفعالة. قم بإقرانها بمنصة اكتشاف المؤثرين وستحصل على أصل قيّم لزيادة ميزانيات تسويق المحتوى إلى أقصى حد ممكن بفعالية. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم لتعظيم عائد الاستثمار من جهودك التسويقية المؤثرة!