أفضل 10 برامج لتحسين القوى العاملة لعام 2025

يمكن أن تكون إدارة فريق متنامٍ في شركة ناشئة سريعة الوتيرة أمراً ممتعاً للغاية. ولكن هل تعلم ما هو التحدي الأكبر؟

تتبع الجداول الزمنية للمشروع، والجداول الزمنية للموظفين، وتكاليف العمالة، ومقاييس إدارة الأداء دون أن نفقد صوابنا. أتذكر الأيام التي قضيتها غارقاً في جداول البيانات والاجتماعات التي لا تنتهي بينما أحاول جاهداً أن أبقى منظماً وفعالاً.

وذلك عندما قررنا إدخال برنامج تحسين القوى العاملة في روتيننا. وفجأة، استطعت أن أتنفس بسهولة مع رؤية واضحة لمهام المهام، والمواعيد النهائية للمشاريع، وإنتاجية الفريق بشكل عام. وعلى الرغم من أن العمل لا يزال مكثفاً، إلا أنني وفريقي لم نضطر أبداً إلى قضاء ليلة أخرى في وقت متأخر من الليل في تسوية البيانات يدوياً.

سأستفيد في هذه المدونة من تجربتي الخاصة لإرشادك إلى أفضل أدوات تحسين القوى العاملة المتاحة.

لنبدأ. ⬇️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تحسين القوى العاملة؟

عندما اختيار برنامج إدارة القوى العاملة ، من المهم التركيز على الميزات التي من شأنها إثراء كفاءة فريقك وإنتاجيته على الفور.

يجب أن يعمل البرنامج المناسب على تبسيط العمليات وتحسين إدارة الموظفين ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

إليك بعض الميزات التي أعتبرها ضرورية في أي برنامج لتحسين القوى العاملة:

تتبع أداء الموظفين: يراقب الأداء الفردي والجماعي، ويضع معايير قياسية، ويوفر ملاحظات للتحسين المستمر

يراقب الأداء الفردي والجماعي، ويضع معايير قياسية، ويوفر ملاحظات للتحسين المستمر الجدولة التلقائية: تعمل على إنشاء المناوبات وتعديلها تلقائيًا بناءً على توافر الموظفين وعبء العمل، مما يقلل من أخطاء الجدولة

تعمل على إنشاء المناوبات وتعديلها تلقائيًا بناءً على توافر الموظفين وعبء العمل، مما يقلل من أخطاء الجدولة إدارة كشوف المرتبات: تسهل حسابات كشوف المرتبات، وتدير الاستقطاعات، وتضمن دفع رواتب الموظفين في الوقت المناسب وبدقة

تسهل حسابات كشوف المرتبات، وتدير الاستقطاعات، وتضمن دفع رواتب الموظفين في الوقت المناسب وبدقة إدارة القواعد: تحديد سياسات الشركة واللوائح القانونية وتطبيقها، مما يضمن الامتثال والاتساق

تحديد سياسات الشركة واللوائح القانونية وتطبيقها، مما يضمن الامتثال والاتساق تخطيط التنبؤات: يتنبأ باحتياجات التوظيف المستقبلية بناءً على البيانات والاتجاهات للاستعداد لمتطلبات القوى العاملة المتغيرة

يتنبأ باحتياجات التوظيف المستقبلية بناءً على البيانات والاتجاهات للاستعداد لمتطلبات القوى العاملة المتغيرة إمكانيات الذكاء الاصطناعي: يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاتجاهات وأتمتة المهام وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

## أفضل 10 برامج لتحسين القوى العاملة لاستخدامها في عام 2024

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون اختيار برنامج إدارة القوى العاملة المناسب أمراً صعباً.

لقد وضعتُ قائمة مختصرة بأفضل 10 أدوات لمساعدتك في العثور على أفضل 10 أدوات مناسبة لتحسين إنتاجية فريقك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية وتحسين القوى العاملة)

يعمل ClickUp لفرق الموارد البشرية على تحسين تحسين القوى العاملة من خلال إدارة الجداول الزمنية وتخطيط الأحداث بكفاءة، مما يجعل عملية الإعداد والتخطيط السنوي سلسة وفعالة

اخترت ClickUp لفرق الموارد البشرية كأفضل خيار لي لأنه حل شامل لإدارة المشاريع يعزز كل جانب من جوانب إدارة القوى العاملة. فهو يعمل على تبسيط عملية التوظيف من خلال تنظيم طلبات المرشحين وجهود التوظيف.

ما أحبه في ClickUp هو قدرته على تتبع الأداء والمشاركة والتطور بكفاءة باستخدام أكثر من 15 أداة قابلة للتخصيص مشاهدات ClickUp مثل طريقة عرض التقويم وطريقة عرض القائمة وطريقة عرض مخطط جانت وطريقة عرض الجدول. يقوم بذلك مع الحفاظ على تنظيم جميع معلومات الموظفين بشكل آمن في مكان واحد.

أبقِ فريقك على المسار الصحيح باستخدام ميزة السحب والإفلات في ClickUp Calendar View لضبط المواعيد النهائية بسرعة

لإنشاء وإدارة مستنداتي، ومواقع الويكي وقواعد المعرفة الخاصة بي، ألجأ دائمًا إلى ClickUp Docs . يمكنك استخدام الصفحات المتداخلة وخيارات التنسيق الغنية لتنظيم المحتوى الخاص بك ومشاركته مع أعضاء الفريق.

تعاون بسلاسة مع مستندات ClickUp Docs من خلال التحرير في الوقت الفعلي، ووضع علامات على أعضاء الفريق بالتعليقات، وتعيين مهام قابلة للتنفيذ لإدارة الجودة بشكل أفضل

أجد أنه من الأنسب البدء بقوالب معدة مسبقًا لمهام الموارد البشرية الأساسية وتخصيصها لتناسب احتياجاتي الفريدة. لذا، سواء كنت تقوم بتبسيط عمليات التوظيف، أو تحسين إجراءات التأهيل، أو تتبع أداء الموظفين، فهناك قالب ClickUp يناسب متطلباتك.

إليك نموذجين من نماذج ClickUp التي أقسم بها:

قالب دليل الموظفين في ClickUp

القالب الذي أفضله لتنظيم وتتبع معلومات الموظفين هو نموذج قالب دليل الموظفين ClickUp . يتيح لك إدارة بيانات الموظفين وعرضها بتنسيقات متعددة، بحيث يمكنك بسهولة معرفة القسم الذي ينتمي إليه كل شخص ومن هو موجود حالياً في المكتب.

تم تصميم قالب دليل الموظفين في ClickUp لمساعدتك على تتبع موظفيك وتقدمهم.

يمكنك استخدام هذا القالب لـ

دمج جميع معلومات الموظفين في مكان واحد

البحث بسهولة عن تفاصيل زملاء العمل ومعلومات الاتصال بهم

التأكد من أن سجلات الموظفين دقيقة وحديثة

يجعل هذا القالب إدارة فريقك عملية إدارة فريقك سهلة من خلال تبسيط التواصل، وتسهيل عملية التأهيل، وتأمين البيانات الحساسة - كل ذلك في مكان واحد.

قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية ClickUp

هناك خيار آخر رائع آخر لإتقان عمليات إدارة شؤون الموظفين وهو قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية . يعمل هذا النموذج كمستودع مركزي لجميع وثائق الموارد البشرية، مما يضمن اتساق السياسات والإجراءات وتحديثها.

تم تصميم نموذج إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء وإدارة وتتبع عمليات وإجراءات الموارد البشرية.

تتيح لك الحالات والحقول المخصصة إدارة المهام بكفاءة، بينما تتيح لك طرق العرض المتعددة المصممة خصيصًا لوظائف محددة للموارد البشرية، مثل التوظيف والتوظيف وتقييم الأداء، إدارة المهام بشكل مبسط وخالٍ من المتاعب.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا تجربة قوالب تخطيط السعة وعدّلها لتناسب احتياجاتك تمامًا.

التالي, لوحات معلومات ClickUp هي أداة رائعة لتتبع أداء الموظفين وإعداد التقارير حول أداء الموظفين، ورضا العملاء، ومعدلات المشاركة ومعدلات إتمام المراجعة. يتم تحديثها في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل مراقبة أولويات الموارد البشرية لديك.

مع أكثر من 50 خيارًا من خيارات الأداة، يمكنك تخصيص لوحات معلومات ClickUp Dashboards لإظهار المقاييس التشغيلية مثل الوظائف المشغولة، والوقت اللازم للتوظيف، وأداء الفريق، وغير ذلك الكثير

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

الحقول القابلة للتخصيص: التقط معلومات تفصيلية عن الموظفين باستخدام حقول ClickUp المخصصة والمرفقات والروابط الخارجية للحفاظ على جميع البيانات ذات الصلة منظمة ويمكن الوصول إليها

التقط معلومات تفصيلية عن الموظفين باستخدام حقول ClickUp المخصصة والمرفقات والروابط الخارجية للحفاظ على جميع البيانات ذات الصلة منظمة ويمكن الوصول إليها الحالات المخصصة: استخدم انقر فوق حالات المهام المخصصة لتصور وإدارة سير العمل للتوظيف والإعداد وتطوير الموظفين، مما يضمن تتبع التقدم المحرز بشكل واضح في كل مرحلة

استخدم انقر فوق حالات المهام المخصصة لتصور وإدارة سير العمل للتوظيف والإعداد وتطوير الموظفين، مما يضمن تتبع التقدم المحرز بشكل واضح في كل مرحلة التذكيرات: تعيين تذكيرات لمرة واحدة أو متكررة تذكيرات ClickUp لأنشطة الموارد البشرية المهمة مثل المقابلات والمتابعة ومراجعات الأداء للبقاء على رأس جدولك الزمني وعدم تفويت أي مهمة مهمة

تعيين تذكيرات لمرة واحدة أو متكررة تذكيرات ClickUp لأنشطة الموارد البشرية المهمة مثل المقابلات والمتابعة ومراجعات الأداء للبقاء على رأس جدولك الزمني وعدم تفويت أي مهمة مهمة قوائم المراجعة: تنفيذ انقر فوق قوائم مراجعة المهام لتبسيط عمليات الموارد البشرية ومكافحة الأخطاء، وضمان اكتمال كل خطوة، بدءًا من التوظيف وحتى التأهيل، بشكل كامل

تنفيذ انقر فوق قوائم مراجعة المهام لتبسيط عمليات الموارد البشرية ومكافحة الأخطاء، وضمان اكتمال كل خطوة، بدءًا من التوظيف وحتى التأهيل، بشكل كامل التبعيات: إنشاء تبعيات مهمة ClickUp لإدارة تسلسل أنشطة التوظيف والتأهيل والتطوير، بحيث يتم إكمال المهام بالترتيب الصحيح

إنشاء تبعيات مهمة ClickUp لإدارة تسلسل أنشطة التوظيف والتأهيل والتطوير، بحيث يتم إكمال المهام بالترتيب الصحيح عمليات التكامل: قم بتوصيل ClickUp بأدواتك وتطبيقاتك المفضلة لتحسين عمليات الموارد البشرية وتبسيط سير العمل وتمكين مزامنة البيانات بسلاسة

قيود ClickUp

قد يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض ميزات سطح المكتب، مما يحد من الوظائف أثناء التنقل

قد تتسبب الميزات الشاملة في حدوث منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Workday (الأفضل للموارد البشرية المتقدمة والإدارة المالية)

عبر يوم العمل Workday هو حل موحد قائم على السحابة يحظى بشعبية بين ممارسي الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم.

هذا برنامج تخطيط القوى العاملة يجمع بين الشؤون المالية والموارد البشرية والتخطيط، مما يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة لإعداد التقارير في الوقت الفعلي والعمليات الشاملة، بدءًا من التأهيل إلى كشوف المرتبات إلى تطبيقات الإجازات وغيرها. يتيح التكامل تجربة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يساعد الشركات على تبسيط العمليات وتحقيق النمو.

سواء أكنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة ذات أنظمة متعددة، فإن Workday يوفر لك سحابة إدارة مؤسسية قوية تلبي احتياجات المؤسسات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Workday

استقطاب المواهب وتطويرها باستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات باستخدام سحابة Workday Skills Cloud

تحديد الاتجاهات والمخاطر والفرص لتوجيه القادة والمديرين بخطط عمل مخصصة

تبسيط الوصول إلى المعلومات وإنجاز المهام باستخدام الخدمة الذاتية سهلة الاستخدام وإدارة الحالات الذكية

تحسين التوظيف المتنوع وتخطيط القوى العاملة من خلال تصنيف المهارات باستخدام الأنطولوجيا المتقدمة

تقليل عبء العمل اليدوي والأخطاء باستخدام الأتمتة لتعزيز التركيز الاستراتيجي والكفاءة

قيود يوم العمل

غالبًا ما يحتاج المتقدمون إلى إعادة إدخال التفاصيل لأدوار مختلفة، ولا تتوفر حلول الملء التلقائي على نطاق واسع

من الضروري حفظ المسودة يدويًا لمنع فقدان التغييرات

تفتقر أداة إعداد التقارير إلى المرونة ولا تتضمن أداة تجميع الاستعلامات لإدارة رأس المال البشري (HCM)

تسعير يوم العمل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات يوم العمل

G2: 4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

3. Workofo (الأفضل للجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين القوى العاملة)

عبر ووركوفو Workofo هو برنامج لتحسين القوى العاملة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويرتقي بالجدولة والإدارة من خلال التنبؤ بأعباء العمل وإنشاء جداول زمنية مصممة خصيصاً لأعمالك.

لقد وجدت تطبيقه على الهاتف المحمول مفيداً لأنه يضمن التواصل السلس وسهولة الوصول إليه أثناء التنقل.

يجمع Workofo بين تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة والاستشارات الخبيرة وتحليلات التفاعل، مما يجعله مناسباً تماماً للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم في مجالات البيع بالتجزئة والضيافة والتوزيع.

أفضل ميزات Workofo

تحليل أكثر من 60 مليون اختلاف في الجداول الزمنية لتوفير أفضل ملاءمة

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بعبء العمل وتحسين الجداول الزمنية بدقة 15 دقيقة

دمج حوالي 80 معياراً، بما في ذلك اللوائح والقواعد الداخلية، لتحسين الجداول الزمنية بشكل مخصص

تقسيم الورديات، وموازنة مستويات الخدمة عبر المواقع، وتعديل ساعات العمل بناءً على حركة المرور التنبؤية واحتياجات العمل

توفير 5% إلى 15% من وقت الموظفين من خلال تقليل ساعات العمل الإضافية غير الضرورية وإعادة تخصيص الموارد لزيادة الإنتاجية

قيود العمل

تعتمد فعالية ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به بشكل كبير على دقة واكتمال بيانات الإدخال

قد يتطلب التكامل مع أنظمة الموارد البشرية أو أنظمة الرواتب الحالية خدمات إضافية

تسعير Workofo

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Workofo

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك تقييمات كافية

4. مجموعة Ultimate Kronos Group [UKG] (الأفضل للإدارة الشاملة للقوى العاملة وإشراك الموظفين)

عبر UKG تكرس UKG جهودها لتعزيز النجاح المؤسسي من خلال التركيز على الأفراد وثقافة مكان العمل والثقة. وهي مصممة لدعم القوى العاملة المتنوعة، وإشراك الموظفين، وتحقيق نتائج أعمال ذات مغزى.

تقدم UKG مجموعة من الحلول القوية المصممة من أجل تعزيز تخطيط الموارد البشرية وإدارة القوى العاملة، بما في ذلك UKG Pro Workforce Management و InTouch DX و Talk.

أفضل ميزات UKG

قم بتحسين جداول الموظفين باستخدام أحدث المعلومات للحصول على أعلى مستوى من الكفاءة

أتمتة وتبسيط معالجة الضرائب وتبسيطها من خلال الحسابات الدقيقة وميزات الامتثال

تبسيط كشوف المرتبات العالمية بسهولة، مما يضمن دقة الأجور في أكثر من 160 دولة من خلال UKG One View

إنشاء عمليات تجارية متوافقة والحفاظ عليها من خلال ميزات تتوافق مع المتطلبات التنظيمية

قيود UKG

يمكن أن تكون المصادقات الأمنية المتكررة مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً

حتى خطوط الاستجابة السريعة يمكن أن يكون لها أوقات انتظار طويلة تتراوح بين 2-3 أيام

قد تواجه طلبات الخدمة المدفوعة أوقات استجابة طويلة

قد تؤثر الأخطاء العرضية على الوظائف وتتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات UKG

G2: 4.2/5 (أكثر من 1490 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1490 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 590 تقييم)

5. بابايا العالمية (الأفضل لإدارة الرواتب العالمية والامتثال)

عبر بابايا العالمية تعمل Papaya Global على تبسيط إدارة كشوف المرتبات والامتثال للمؤسسات التي لديها فرق عمل متنوعة، حيث تقدم حلاً واحداً في أكثر من 160 دولة. مع Papaya، يمكنك التعامل مع كشوف المرتبات بعملات متعددة والالتزام باللوائح المحلية دون أن تتعثر في التفاصيل الإدارية.

تساعدك رؤيته في الوقت الحقيقي لبيانات القوى العاملة في التركيز على الاحتفاظ بأفضل المواهب -حاجة ملحة للشركات العالمية في الصناعات شديدة التنافسية.

تدير المنصة الموظفين والمتعاقدين وأصحاب العمل (EOR)، وتدعم جهود إشراك الموظفين والرضا الوظيفي.

أفضل مزايا بابايا جلوبال

التأكد من دقة مدفوعات القوى العاملة العالمية في الوقت المناسب، مع الامتثال الكامل والأمان والموثوقية

الاتصال بسلاسة مع أنظمة HCM/HRIS، والمصروفات، والمصروفات والمصروفات الإدارية والمالية وتخطيط موارد المؤسسات لتدفق البيانات بكفاءة

احصل على خدمة مخصصة مع خدمة دعم Papaya 360، بما في ذلك مدير حساب مخصص وخبراء في كشوف المرتبات

تبسيط محاسبة كشوف المرتبات من خلال تسوية كشوف المرتبات باستخدام تسوية كشوف المرتبات (JE Reconciliation)، مما يؤدي إلى أتمتة إدخالات دفتر اليومية الخالية من الأخطاء وتوفير 15-20 ساعة من العمل اليدوي في كل دورة

قيود بابايا العالمية

يجب عليك استخدام زر تسجيل الدخول من البريد الإلكتروني الأصلي لتسجيل الدخول، حيث لن تعمل الروابط أو الإشارات المرجعية المحفوظة

قد يؤدي التبديل بين علامات تبويب كشوف المرتبات إلى المشروع الأول بالترتيب الأبجدي بدلاً من اختيارك

قد تفتقر الفواتير إلى التفاصيل، ويحتاج نظام استيراد كشوف المرتبات إلى التحسين

تسعير بابايا العالمي

النمو العالمي: 25 دولارًا/شهريًا لكل موظف (101-500 موظف)

25 دولارًا/شهريًا لكل موظف (101-500 موظف) النطاق العالمي : 20 دولاراً/شهرياً لكل موظف (501-1000 موظف)

: 20 دولاراً/شهرياً لكل موظف (501-1000 موظف) الشركة العالمية للمؤسسات: 15 دولارًا شهريًا لكل موظف (أكثر من 1000 موظف)

تقييمات ومراجعات بابايا جلوبال

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

6. RELEX (الأفضل في سلسلة التوريد المعززة بالذكاء الاصطناعي وتحسين القوى العاملة)

عبر ريكس RELEX هي منصة متطورة لتحسين القوى العاملة وإدارة سلسلة التوريد. تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز عمليات البيع بالتجزئة والتصنيع العالمية.

صُممت منصة RELEX لتحقق التنوع والدقة، فهي تدمج مختلف جوانب إدارة سلسلة التوريد، بدءاً من التنبؤ بالطلب إلى تحسين المخزون.

تُعد هذه الأداة خياراً رائعاً لإدارة العرض والطلب، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والتسويق.

أفضل ميزات RELEX

استخدم التحسين القائم على المهام لإنشاء نوبات عمل تلقائيًا بناءً على عقود الموظفين ومهاراتهم وتفضيلاتهم واللوائح المحلية

معالجة النقص أو الفائض المحتمل في عدد الموظفين للحفاظ على قوة عاملة متوازنة من خلالالاستفادة من تخطيط السعة تطبيق تنبؤ دقيق لعبء العمل لتحسين مستويات التوظيف، مما يقلل من تكاليف الموظفين بنسبة 6-10%

الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لكيفية تأثير التغييرات في الطلب أو العرض على احتياجات التوظيف

قيود RELEX

ليس نظامًا في الوقت الفعلي ويعتمد على تغذية بيانات متعددة

تصميم الواجهة قديم ويقدم تصوراً ضعيفاً وميزات تخصيص محدودة وتخطيطاً دون المستوى الأمثل

تسعير RELEX

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات RELEX

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. Verint (الأفضل لأتمتة تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية)

عبر فيرينت Verint هي أداة لأتمتة تجربة العملاء تعمل على تحسين تفاعلات العملاء. إنه خيار جيد لمن يعملون في الأقسام أو المؤسسات الكبيرة التي تواجه العملاء.

تركز Verint على الأتمتة، ورؤى البيانات، والتكامل السلس لمساعدتك على تحسين عملياتك، وتحسين الخدمة، وتوفير ضمان الجودة، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

أفضل ميزات Verint

اعتمد حل CCaaS (مركز العقود كخدمة) المعياري والمستقبلي الذي يتطور مع احتياجات عملك، مما يضمن التحسين المستمر والعائد على الاستثمار

استخدم مركز بيانات المشاركة المفتوحة لتحليل بيانات التفاعل من مصادر مختلفة للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

تنفيذ أدوات الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من خيارات الخدمة الذاتية في القنوات الصوتية والرقمية، مما يتيح حل المشكلات بكفاءة دون تدخل بشري

الاستفادة من أدوات التنبؤ والجدولة المتقدمة لتحسين تخطيط القوى العاملة وزيادة السعة الاستيعابية

قيود فيرينت

إذا اخترت الجدولة الثابتة، يجب عليك إدخال الأوقات المتوقعة لكل يوم يدويًا

تفريغ تسجيلات المكالمات ليست دقيقة للغاية، مما قد يؤثر على جودة التحليل

تسعير Verint

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات فيرينت

G2: 4.3/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. كالابريو (الأفضل لمراقبة أداء مركز الاتصال وإشراك الوكلاء)

عبر كالابريو تعمل Calabrio، المعروفة سابقًا باسم Teleopti، على تحسين أداء مراكز الاتصال وتعزيز خدمة العملاء، وهي أداة أخرى يجب على المؤسسات التي لديها مراكز اتصال كبيرة أن تأخذها بعين الاعتبار.

يركّز Calabrio على مشاركة الوكلاء والكفاءة التشغيلية، مما يحول مركز الاتصال لديك إلى مركز للتميز والولاء، ويساعدك على تحقيق أهداف الموارد البشرية الخاصة بك بكل سهولة.

من خلال التحليلات الصوتية والنصية المتقدمة، يعمل Calabrio على تبسيط إدارة القوى العاملة في مركز الاتصال وتحسين استراتيجيات مشاركة العملاء.

تدمج مجموعتها القائمة على السحابة، Calabrio ONE، بين تحسين القوى العاملة وأداء الوكلاء وذكاء الأعمال، مما يوفر حلاً مرناً لمراكز الاتصال التقليدية والبعيدة.

أفضل ميزات كالابريو

تسجيل كل تفاعل لتحليل الأداء عبر جميع القنوات للحصول على رؤى عميقة حول فعالية الوكيل

استخدام التلعيب والتدريب المُركَّز لإلهام التحسين الذاتي وتعزيز مشاركة الوكيل

تقديم خيارات الجدولة الذاتية لتزويد الوكلاء بالمرونة التي يحتاجونها

تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي وشفافية الأداء من خلال لوحات معلومات مخصصة

قيود كالابريو

يواجه بعض المستخدمين تأخيرات عند محاولة تتبع التزام الوكلاء وتحليل تفاعلات العملاء

هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية لتاريخ التغييرات في الجدول الزمني، حيث يمكن أن تفتقر التعديلات في الوقت الفعلي من قبل هيئة الطرق والمواصلات إلى توثيق واضح

تسعير كالابريو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كالابريو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 270+ تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 260+ تقييم)

9. الإنسانية (الأفضل لجدولة الموظفين وإدارة قواعد البيانات بكفاءة)

عبر الإنسانية هيومانيتي من TCP، هو حل رائد لجدولة مواعيد الموظفين مع تنبؤات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أن لديها تطبيق جوال عالي التصنيف.

تقدم المنصة برنامج قاعدة بيانات الموظفين يوفر عليك الكثير من الوقت في الجدولة. يمكنك استخدامه لتعزيز الكفاءة وتحسين تجارب الموظفين.

يساعدك تطبيق Humanity، المصمم لجميع أنواع المؤسسات، على الالتزام بالميزانية وتحسين مشاركة الموظفين. يمكنك أيضاً إدارة تغطية المناوبات، والتعامل مع حالات إلغاء المناوبات، وتسهيل تبديل المناوبات، وتحسين بيئة العمل بشكل عام.

أفضل مزايا هيومانيتي

تبسيط الجدولة باستخدام بوابة العملاء وأتمتة إدارة المناوبات

أتمتة تتبُّع الوقت باستخدام ساعات الدوام لتبسيط إدارة الحضور، وضمان دقة كشوف المرتبات والتحكم في التكاليف

تحسين التوظيف من خلال الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالطلب، وتُنشئ الجداول تلقائيًا وتملأها تلقائيًا للحصول على التغطية المثلى

القيود البشرية

تسببت التحديثات الأخيرة في حدوث مشاكل في تنسيق ملفات PDF القابلة للطباعة، على الرغم من أن دعم Humanity يمكن أن يساعد في حلها

بعد الموافقات على الإجازات، لا يتم إلغاء تعيين الخانات تلقائيًا، مما يتطلب تعديلات يدوية

يمكن أن تتم إعادة تعيين إعدادات الإشعارات تلقائيًا، مما يؤدي إلى تفويت التحديثات

تسعير هيومانيتي

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات الإنسانية

G2: 4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 290 تقييم)

10. Infor (الأفضل لإدارة رأس المال البشري والرؤى التشغيلية الخاصة بالصناعة)

عبر إنفور توفر Infor مجموعة من الحلول المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالصناعة، بما في ذلك الإدارة المالية وتنسيق سلسلة التوريد والتخطيط والجدولة وإدارة الطلبات.

وهذا برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM) تحسين أداء الموظفين وتعزيز استراتيجيات القوى العاملة.

أفضل ميزات برنامج إنفور

تكامل العمليات وأتمتتها باستخدام بوابة واجهة برمجة التطبيقات من Infor للحصول على اتصالات آمنة ورؤى البيانات في الوقت الفعلي وتجربة مستخدم موحدة

استخدم Infor Birst لـ دمج تحليلات القوى العاملة مع الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومحتوى الصناعة المدمج مسبقًا، وتكامل البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرار

تطبيق الأتمتة المؤسسية من Infor لأتمتة العمليات من البداية إلى النهاية باستخدام حلول الأتمتة الآلية التلقائية المتكاملة والحلول الخلفية

مركزية البيانات عبر مختلف الأنظمة الأساسية، بما في ذلك نظام التشغيل Infor OS وواجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الجهات الخارجية، لضمان التوافر والدقة الشاملة

قيود إنفور

يفتقر إلى ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يجعل بعض المهام تستغرق وقتًا طويلاً

يفتقر إلى ميزات مثل إدارة PTO والتوظيف الموجودة في منصات إدارة رأس المال البشري الأخرى

أسعار إنفور

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات **Infor

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

تعظيم كفاءة القوى العاملة باستخدام ClickUp

يعد اختيار برنامج تحسين القوى العاملة المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الإنتاجية دون زيادة التكاليف التشغيلية. تجلب كل أداة في هذه المدونة نقاط قوة فريدة من نوعها إلى الطاولة، وآمل أن تجد تقريرنا مفيدًا في العثور على أفضل ما يناسب مؤسستك.

من بين كل هذه الخيارات الرائعة، يبرز ClickUp باعتباره الأكثر تنوعًا وشمولاً. حيث تساعد القوالب القابلة للتخصيص، والمستندات الغنية بالميزات، ولوحات المعلومات المستندة إلى البيانات، الأشخاص مثلي على إدارة المهام، وتقليل الأخطاء اليدوية، وضمان التوافق مع الأهداف التنظيمية. اشترك في ClickUp اليوم لترى كيف يمكنها تحويل استراتيجيات إدارة القوى العاملة لديك.