أفضل برامج تسجيل المخاطر لعام 2025 (المجانية والمدفوعة)

نعلم جميعًا أن كل عمل ينطوي على قدر معين من المخاطر. وهذا هو سبب أهمية وجود برنامج قوي لتسجيل المخاطر في مجموعة أدوات أي مدير مشروع.

سواء كان ذلك تحديًا ماليًا أو اختناقًا متعلقًا بالمشروع - باستخدام أداة سجل المخاطر، يمكنك أنت وفريقك اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتجاوز أي تهديد للأعمال بسلاسة.

إذا كنت مدير مخاطر مشروع تقوم بتقييم أدوات برنامج إدارة المخاطر، فأنت في المكان المناسب! على مر السنين، اختبرنا أنا والعاملون في ClickUp عددًا لا يحصى من برامج تسجيل المخاطر في محاولة للعثور على الأداة الأكثر كفاءة لهذا الغرض.

في هذه المدونة، سأقوم بإدراج 10 من أفضل برامج إدارة المخاطر التي استخدمناها وأحببناها. لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج سجل المخاطر؟

تخدم الأداة المثالية لتسجيل المخاطر ثلاثة أغراض في المقام الأول-

تحديد المخاطر

والإدارة والتخفيف من المخاطر. فيما يلي خمسة معايير أساسية يجب أن تبحث عنها في الأداة لضمان تتبع وإدارة التعرض للمخاطر بفعالية:

سهولة الاستخدام: اختر أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام وتتضمن الحد الأدنى من منحنى التعلم. سيساعدك ذلك أنت وأصحاب المخاطر الآخرين على التنقل فيها بسلاسة وجني فوائدها إلى أقصى حد

اختر أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام وتتضمن الحد الأدنى من منحنى التعلم. سيساعدك ذلك أنت وأصحاب المخاطر الآخرين على التنقل فيها بسلاسة وجني فوائدها إلى أقصى حد التخصيص: اختر أداة إدارة مخاطر ذات مجال واسع للتخصيص. وبهذه الطريقة، يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجات إدارة المخاطر الفريدة لشركتك

اختر أداة إدارة مخاطر ذات مجال واسع للتخصيص. وبهذه الطريقة، يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجات إدارة المخاطر الفريدة لشركتك أتمتة سير العمل: اختر أداة لتسجيل المخاطر يمكنها أتمتة المهام المتكررة. هذا يقلل من العمل اليدوي في إجراء تقييمات المخاطر ويجعل عملية إدارة المخاطر أكثر سلاسة

اختر أداة لتسجيل المخاطر يمكنها أتمتة المهام المتكررة. هذا يقلل من العمل اليدوي في إجراء تقييمات المخاطر ويجعل عملية إدارة المخاطر أكثر سلاسة عمليات التكامل: ابحث عن أداة تتكامل مع جميع الأدوات والبرامج الرئيسية التي تعمل بها بشكل يومي. وهذا يساعد على تحسين سير عملك

ابحث عن أداة تتكامل مع جميع الأدوات والبرامج الرئيسية التي تعمل بها بشكل يومي. وهذا يساعد على تحسين سير عملك التقارير والتحليلات: اختر أداة توفر تقارير وتحليلات إدارة المخاطر في الوقت الفعلي لزيادة تخفيف المخاطر إلى أقصى حد

## أفضل 10 برامج لتسجيل المخاطر لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 برامج مدفوعة ومجانية لتسجيل المخاطر في قائمتي:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المخاطر)

مجموعة الميزات الشاملة التي يتمتع بها ClickUp تجعله برنامجي المفضل لإدارة المخاطر. ومع ذلك، فإن تعدد استخداماته هو مجرد سمة واحدة تجعل هذه الأداة خيارًا جيدًا. كما أن ClickUp قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وتعاوني وفعال - وهي وصفة مثالية لإدارة المخاطر على النحو الأمثل.

ولإعطائك فكرة موجزة عن عروض ClickUp، سأجمع لك بعضاً من أفضل ميزات إدارة المخاطر التي يقدمها.

تحقق من تقرير حالة مشروعك، واطلع على المهام المستحقة، وحلل جهود فريقك لحساب المخاطر بدقة باستخدام ClickUp Dashboards

أولاً، هناك

لوحات معلومات ClickUp

من أفضل ميزات المنصة بالنسبة لي. في كثير من الأحيان، نفشل في كثير من الأحيان في توقع المخاطر التي ينطوي عليها مشروع ما بشكل صحيح لأننا لا نستطيع تتبع حالته وموارده وما إلى ذلك. تعمل لوحات معلومات ClickUp على تسهيل ذلك. فهي تمنحني عرضاً سريعاً وسهل الفهم لجميع مشاريعي الجارية، مما يساعدني على تحديد أي تحديات قادمة وحلها مسبقاً.

استخدام ميزات تتبع الوقت في ClickUp لتتبع وتنظيم ساعات عمل الموظفين

الوقت هو المورد الأكثر أهمية على الإطلاق - ومدراء المشاريع يعرفون ذلك بالفعل.

تتبع الوقت في ClickUp

تمكنني من استخدام هذا المورد بحكمة. تعجبني الطريقة التي يتتبع بها مقدار الوقت المستغرق في مهمة معينة ويقدر متطلبات وقت المشروع وفقًا لذلك.

أتمتة إدارة مخاطر المشروع باستخدام أتمتة ClickUp

هل يعيق سير العمل المشغول إدارة المخاطر بكفاءة؟ أقسم بـ

أتمتة ClickUp

لمساعدتي في هذا الجانب! فهو يتيح لي إنشاء عمليات أتمتة مخصصة لضمان تحقيق جميع مخرجات مشروعي في الوقت المحدد. وعلاوةً على ذلك، ومع وجود أكثر من 100 قالب قابل للتخصيص للاختيار من بينها، فإنه يساعدني أيضًا على أتمتة جميع المهام التي كانت ستستهلك وقت فريقي الثمين وكفاءته.

نموذج سجل مخاطر إدارة المخاطر ClickUp لإدارة المخاطر

بمناسبة الحديث عن القوالب، هل أخبرتك عن

قالب سجل مخاطر ClickUp

? تم تصميم هذا القالب حصريًا للفرق التي تتطلع إلى التخفيف من المخاطر وإدارتها، ويساعد هذا القالب على

تحديد المخاطر المحتملة قبل أن تصبح واقعًا ملموسًا بفترة طويلة

تتبع حالة المخاطر وملكيتها وتأثيرها لفهم عمقها

تنظيم تقييمات المخاطر لحلها بطريقة منهجية

بشكل عام، ساهم ClickUp في تبسيط إدارة المخاطر بشكل كبير بالنسبة لي، مما قلل من عدد الأدوات التي كنت أستخدمها لهذا الغرض.

أفضل ميزات #### ClickUp

تعاون الفريق : ابقَ على اتصال مع فريقك وتعاونوا معًا في مهام إزالة المخاطر باستخدام مستندات ClickUp

: ابقَ على اتصال مع فريقك وتعاونوا معًا في مهام إزالة المخاطر باستخدام مستندات ClickUp عرض عبء العمل : تتبع تقدم فريقك باستخدام عرض عبء العمل

: تتبع تقدم فريقك باستخدام عرض عبء العمل تتبع التقدم : الرافعة المالية أهداف النقر لتحديد وتتبع التقدم المحرز في الأهداف وأي انحرافات عنها

: الرافعة المالية أهداف النقر لتحديد وتتبع التقدم المحرز في الأهداف وأي انحرافات عنها تخطيط الحلول المرئية : عملية التوثيق مع انقر فوق الخرائط الذهنية ومنع المخاطر من خلال التوحيد القياسي تكامل سلس : تكامل المنصة مع أدوات وبرامج الطرف الثالث مثل Slack و GitHub و HubSpot و Dropbox وما إلى ذلك، باستخدام تكاملات ClickUp وتبسيط سير عملك

: عملية التوثيق مع انقر فوق الخرائط الذهنية ومنع المخاطر من خلال التوحيد القياسي

قيود النقر فوق

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي طفيف

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

المبتدئين: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم متقدم: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

2. ميتراتيك (الأفضل لإدارة المخاطر القانونية)

via _ميتراتيك تُعد حلول الحكومة والمخاطر والامتثال (GRC) الشاملة من ميتراتيك من بين أكثر عروضها المرغوبة. وهي مصممة لمساعدتك في الحفاظ على الامتثال بغض النظر عن الصناعة أو المعايير التي تندرج تحتها أعمالك. يساعدك البرنامج على مراقبة الامتثال داخل المؤسسة وكذلك مع البائعين الخارجيين. فهو يخفف بشكل كبير من أي مخاطر قانونية قد تنشأ بسبب الإهمال ويعزز كفاءتك.

أفضل ميزات ميتراتيك

اختر من بين مجموعة من حلول الحوكمة والامتثال والحوكمة والحوكمة المصممة خصيصًا للعثور على أكثرها ملاءمة لأعمالك

قياس مستوى امتثال مؤسستك ومراقبته

إنشاء وتشغيل وإدارة تدفقات عمل إدارة المخاطر في مؤسستك دون الحاجة إلى أي رموز

استفد من ميزات التعاون داخل التطبيق لزيادة كفاءة التواصل عبر فريقك إلى أقصى حد ممكن

قيود ميتراتك

يوفر مرونة محدودة من حيث التخصيص

ينطوي على منحنى تعليمي حاد

تسعير ميتراتيك

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ميتراتيك

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. Hyperproof (الأفضل لتتبع وإدارة مخاطر الامتثال)

via

_/ href/ _https://hyperproof.io/resource/risk-register-key-benefits/ حماية /%href/

IHyperproof متخصص في إدارة المخاطر التقليدية وإدارة البائعين وإدارة التدقيق. وهو يستضيف أكثر من 90 نموذجًا لإطار عمل الامتثال لتلبية متطلبات الامتثال المتنوعة لمختلف الشركات.

المنصة متقدمة للغاية. فمعظم ميزات تتبع المخاطر وتخفيفها تتم بشكل آلي، مما يقلل من نطاق التدخل البشري، وبالتالي الخطأ. وهذا سبب رئيسي آخر يجعل هذه المنصة برنامج إدارة المخاطر على قائمتنا

أفضل الميزات أفضل الميزات

ضمان الامتثال عبر أكثر من 100 إطار عمل مثل SOC 2 وHIPPA وGDPR وFEDRAMP

استخدم لوحات المعلومات المدمجة القابلة للتصدير لمراقبة وضع المخاطر لديك

أتمتة إدارة مخاطر البائعين لتقليل أي فرص للخسارة

تبسيط عملية الإعداد للتدقيق الداخلي من خلال مركزية العمل في مكان واحد

التكامل مع أدوات مثل Azure وGitHub وGitHub وGoogle Drive والمزيد

القيود الفائقة الحماية

عملية إعداد وتهيئة معقدة

ميزات التخصيص محدودة للغاية

التسعير فائق الصلابة

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مضادة للتلف

G2: 4.6/5 (127 مراجعة)

4.6/5 (127 مراجعة) Capterra: 4.8/5 (48 مراجعة)

4. منصة ديليجنت ون (الأفضل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات)

via

_ / href/ _https://www.diligent.com/solutions/enterprise-risk-management Diligent One /%href/

منصة Diligent One Platform (المعروفة سابقًا باسم HighBond) هي منصة لإدارة المخاطر وتخفيفها. إذا كنت تدير شركة لتكنولوجيا المعلومات، فإنني أوصي بشدة بهذا البرنامج. فعروضها - بدءًا من إدارة مخاطر البائعين إلى إدارة المخاطر المؤسسية - مصممة بدقة لتلبية احتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات.

تعمل Diligent One كمنصة مدمجة حيث يمكنك التحقق من ملف المخاطر في مؤسستك بالكامل - وهذا أمرٌ لا مثيل له بالنسبة لي. وعلاوة على ذلك، تضمن لك مراقبتها المستمرة أن تكون متوافقاً وخالياً من المخاطر على جميع جبهات العمل.

أفضل ميزات منصةDiligent One Platform

الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتتبع المخاطر والتخفيف من حدتها

ربط النظام الأساسي بأي مصدر بيانات من اختيارك لزيادة كفاءة سير العمل إلى أقصى حد

تلقي بيانات ورؤى دقيقة لتجنب المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة

التكامل مع برامج رائدة مثل Salesforce وMicrosoft وOracle وغيرها

قيود منصة Diligent One Platform

عملية إعداد معقدة

ميزات محدودة لتطبيق الهاتف المحمول

تسعير منصة Diligent One Platform

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات منصة Diligent One Platform

G2: 4.3/5 (124 مراجعة)

4.3/5 (124 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (83 مراجعة)

5. ServiceNow (الأفضل لإدارة المخاطر الشاملة)

via

_ / href/ _https://www.servicenow.com/products/risk-management.html ServiceNow /%href/

هذه منصة أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إدارة المخاطر.

ServiceNow هي عبارة عن منصة متكاملة تساعدك على تتبع المخاطر ومراقبتها والتحكم فيها في آن واحد. من إدارة المخاطر المتعلقة بالسياسات والامتثال إلى إدارة المخاطر التشغيلية - يسهل هذا البرنامج كل ذلك. يعمل برنامج ServiceNow، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على أتمتة معظم أنشطة إدارة المخاطر هذه وجعلها مركزية. إنها أداة قوية تُمكِّنك من اتخاذ قرارات أفضل لإدارة المخاطر تعتمد على البيانات.

أفضل ميزات برنامج سيرفس ناو

تمكين تحليل تأثير الأعمال لتحديد أولويات المخاطر والاستجابة لها بأقصى قدر من الكفاءة

توقع المخاطر ومنعها باستخدام أدوات وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الاستفادة من بيانات المخاطر لتحديد نطاق خطط التدقيق وتحديد أولوياتها بحكمة

احصل على تحليلات أداء دقيقة لتوقع الاتجاهات والبقاء في المقدمة

التكامل مع أدوات مثل Microsoft وSalesforce وOracle وغيرها

قيود الخدمة الآن

يتطلب تهيئة واسعة النطاق

يمكن أن تكون معقدة للغاية بالنسبة لفرق معينة

تسعير خدمة الآن

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات خدمة الآن

G2: 4.4/5 (1,988 تقييم)

4.4/5 (1,988 تقييم) Capterra: 4.5/5 (246 تقييم)

6. TimeCamp (الأفضل لتتبع المخاطر المتعلقة بالمشروع)

via

TimeCamp_

TimeCamp هو أداة مساعدة في مجموعة أدوات إدارة المخاطر الخاصة بي. كونها أداة لتتبع الوقت، فإنها ستساعدك على التحكم في المشروع الجداول الزمنية، وبالتالي تجنب المخاطر ذات الصلة.

ما يميز TimeCamp عن أي أداة تعقب وقت عادية في السوق هو نهجه الشامل لإدارة مخاطر المشروع. أولاً، إنها أداة مؤتمتة بالكامل، مما يعني أنك لست مضطرًا للقيام بأي من عمليات تتبع الوقت يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تخدم عدة أغراض - تتبع ساعات الفوترة والإنتاجية والربحية والحضور، إلخ.

أفضل ميزات برنامج تايم كامب

تتبع ساعات العمل لفهم متطلبات وقت المشروع بشكل أفضل

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول تقدم العمل وحالة المشروع لمنع التجاوزات

الاستفادة من ميزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع موقع الموظفين وإنتاجيتهم في الميدان

تسجيل وقت دخول العمل والخروج منه للحصول على تقارير الإنتاجية

التكامل مع الأدوات الأخرى في سير عملك مثل Quickbooks وGithub وAirtable وJira وغيرها.

قيود مخيم تايم كامب

يركز بشكل أساسي على تتبع الوقت، وهو أقل قوة لإدارة المخاطر

يفتقر إلى التكامل مع أدوات إدارة المخاطر المهمة

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير مخيم تايم كامب

مجاني للأبد

المبتدئين: 1.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

1.99 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مخيم تايم كامب

G2: 4.7/5 (304 تقييمات)

4.7/5 (304 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (597 تقييمًا)

7. غوات (الأفضل لتتبع المخاطر وتقييمها)

via جوات إذا لم تكن لديك خبرة سابقة في التعامل مع أداة متكاملة لتسجيل المخاطر، فإن GOAT مثالي لك. فإلى جانب الميزات القوية، فإنه يتميز بتصميم وواجهة مبسطة تجعل من السهل التعامل معه.

أما بالنسبة لعروضه، فهناك العديد من الأشياء حول GOAT Risk التي وجدتها مفيدة. أولاً، يستضيف العديد من الميزات القابلة للتخصيص قوالب سجل المخاطر التي يمكنك تنفيذها للبدء في مبادرات إدارة المخاطر الخاصة بك. مع خاصية السحب والإفلات تقييم المخاطر ميزة التسجيل، يمكنك تحديد أولويات المخاطر من أجل حلها بفعالية. علاوة على ذلك، فإن أداة GOAT هي أيضًا أداة تعاونية للغاية. إذا كان لديك فريق من الموظفين الذين يتعاملون مع مشروع معين، يمكنك دعوتهم للتعاون على الأداة ومعالجة كل خطر عند حدوثه.

أفضل ميزات GOAT

إنشاء ملفات تعريف المخاطر ومراجعتها لكل قسم عمل أو مشروع، وما إلى ذلك

صياغة خطط عمل ذكية وتنفيذها باستخدام ميزة التقييم الذاتي لمخاطر التحكم في المخاطر

أتمتة سير العمل الخاص بك لتتبع وإدارة كل نشاط من أنشطة المشروع وتقليل المخاطر المستقبلية

قم بتعيين مقاييس للمخاطر الخاصة بك لرصدها والتعامل معها من خلال نهج موجه نحو الأداء

احصل على تقارير وتحليلات مفصلة وقائمة على البيانات لتقييم المخاطر

قيود GGOAT

لا توجد نسخة تجريبية/خطة مجانية متاحة

وظائف التخصيص المحدودة

يفتقر إلى إمكانيات التكامل

تسعير مخاطر جوات

المبتدئ: 400 دولار في السنة

400 دولار في السنة مستوى قياسي: 1,200 دولار/سنة

1,200 دولار/سنة المؤسسات: 4,800 دولار في السنة

4,800 دولار في السنة المؤسسات المحترفة: 7200 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات مخاطر الجوت

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (51 تقييم)

8. Resolver (الأفضل لإدارة المخاطر المؤسسية)

via

_ / href/ _https://www.resolver.com/grc-software/risk-management/ محلل /%href/

يعد Resolver اسمًا آخر معروفًا في مجال أدوات تسجيل المخاطر. على الرغم من أن ميزاته تشمل التدقيق والامتثال والعديد من الأشكال الأخرى لإدارة المخاطر، إلا أنني أجده الأفضل لـ معالجة مخاطر المؤسسة.

تم تصميم وظائف إدارة المخاطر المؤسسية في Resolver بشكل شامل. تعمل سجلات المخاطر الموحدة الخاصة به على تعزيز التعاون الداخلي من خلال توفير إمكانية الوصول إلى بيانات المخاطر لجميع الأقسام المعنية داخل مؤسستك. كما أن الأداة قابلة للتخصيص بشكل كافٍ. يمكنك تخصيص كل حل لإدارة المخاطر المؤسسية وفقًا لاحتياجات عملك. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل Resolver أتمتة العمليات وسير العمل لتبسيط العمليات.

أفضل ميزات أداة Resolver

الوصول إلى لوحة التحكم لعرض بيانات المخاطر ومشاركتها في شكل مرئي

الحصول على تقارير وتحليلات مفصّلة ودقيقة لاتخاذ قرارات إدارة المخاطر القائمة على البيانات

الاستفادة من عمليات تكامل البرامج القوية لاستيراد بيانات المخاطر من نظام إلى آخر

التكامل مع أدوات مثل Slack وJira وMicrosoft Azure

قيود الحل

ميزات محدودة لتطبيق الهاتف المحمول

يمكن أن يكون معقداً للغاية بالنسبة لفرق معينة

تسعير المحلول

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المحلل

G2: 4.4/5 (107 تقييمات)

4.4/5 (107 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (46 مراجعة)

9. MasterControl (الأفضل لإدارة مخاطر الجودة)

via التحكم الرئيسي يسهّل برنامج MasterControl Quality Excellence إدارة الجودة المخاطر للمؤسسات. تساعدك قدراته الشاملة على تلبية جميع معايير الجودة والامتثال بسهولة.

بالنسبة لي، أفضل جزء في هذه الأداة هو نهجها الشامل. تبدأ عروض إدارة مخاطر الجودة التي تقدمها MasterControl بتحليل المخاطر وتنتهي بالتوعية بالمخاطر. هذا النهج المتعمق يجعلها مناسبة لإدارة ومراقبة كل المخاطر في كل نقطة من نقاط الإنتاج. كما يضمن لك أيضًا أن تكون متوافقًا مع كل متطلبات الامتثال وجاهزًا دائمًا للتدقيق.

أفضل مزايا MasterControl

إطلاق تقييمات مخاطر الجودة من أي مكان داخل النظام لتحديد مخاطر المنتج والتخفيف من حدتها في مرحلة مبكرة

تتبّع تدريب الموظفين وإدارته لضمان الامتثال للوائح ومعايير الجودة

أتمتة جدولة وتخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلية والخارجية على حد سواء

تسريع أنشطة المخاطر من خلال المراجعة الفورية للمستندات والموافقة عليها باستخدام تدفقات العمل والتوقيعات الإلكترونية

قيود ماستركونترول

وجد المستخدمون صعوبة في تصفح الواجهة

توفر ميزات تخصيص محدودة

تسعير MasterControl

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ماستركونترول

G2: 4.3/5 (323 تقييم)

4.3/5 (323 تقييم) Capterra: 4.5/5 (422 تقييم)

10. آرشر لتكنولوجيا المعلومات (الأفضل لإدارة المخاطر المتكاملة)

via

_ / href/ _https://www.archerirm.community/t5/solution-use-case-overviews/archer-third-party-risk-management/ba-p/571173 مجتمع آرتشر /%href/

سأنهي هذه القائمة بـ أداة متكاملة لإدارة المخاطر - آرتشر لتكنولوجيا المعلومات. آرتشر متخصصة في جميع أنواع الامتثال للمخاطر وإدارتها. ويشمل ذلك إدارة التدقيق، وحوكمة المستندات، وإدارة المخاطر الأمنية، وإدارة المخاطر المؤسسية، وما إلى ذلك.

على الرغم من أنها تنطوي على منحنى تعليمي، إلا أنه يمكنك القيام بالكثير باستخدام Archer IT بمجرد أن تعتاد عليها. إنها منصة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة تتوافق مع احتياجات الامتثال الفريدة لكل مؤسسة. بالنسبة لي، ما يميز Archer هو تصميمه التعاوني. يمكنك أيضًا دعوة أصحاب المصلحة للمشاركة في إدارة المخاطر بفعالية، وهو ما لا توفره معظم المنصات.

أفضل ميزات آرتشر لتكنولوجيا المعلومات

إنشاء سجلات مخاطر مركزية لتوثيق مخاطر الأعمال المتنوعة ومراقبتها وإدارتها

التعاون مع أعضاء فريقك داخل المؤسسة من أجل إدارة المخاطر بشكل أفضل

تحديد عمليات وأنظمة مؤسستك وتصنيفها لتحديد المخاطر في وقت مبكر

الحصول على رؤى شاملة لتحسين تحديد أولويات المخاطر

قيود تكنولوجيا المعلومات

ينطوي على منحنى تعليمي حاد

وجد المستخدمون أن عملية التنفيذ معقدة وطويلة الأمد

تسعير آرتشر لتكنولوجيا المعلومات

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات آرتشر لتكنولوجيا المعلومات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

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_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/193901/undefined/ كل ما يتعلق بقوائم تدقيق تقييم المخاطر %/%href/_

## إدارة مخاطر المشروع بكفاءة مع ClickUp

بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، ستؤدي إدارة المخاطر وأتمتة أنشطة الامتثال إلى نجاح عمليات المشروع.

ولكن إليك المشكلة - مع إغراق السوق بملايين الأدوات والبرمجيات الخاصة بتسجيل مخاطر المشاريع، أصبح العثور على الأداة المثالية لشركتك أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

دع ClickUp يوفر عليك المتاعب.

يتضمن برنامج ClickUp، وهو برنامج شامل ومتكامل، ميزات وإمكانات تتجاوز تسجيل المخاطر الأساسية وتسهل إدارة المخاطر بشكل عام.

اختره ليكون حلاً متكاملاً لكل ما يتعلق بالإنتاجية والربحية والنمو. احصل على حساب مجاني اليوم.

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