كيفية إنشاء اتفاقية مستوى الخدمة في إدارة المشاريع

تمامًا مثل اعتماد فرودو على الزمالة في رحلته إلى موردور في فيلم "سيد الخواتم"، يلجأ مديرو المشاريع إلى اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

نعم، إنها بهذه القوة!

اتفاقيات مستوى الخدمة هي العمود الفقري لإدارة المشاريع. تمهد هذه الاتفاقيات الطريق للتعاون السلس والتواصل الواضح والنتائج القابلة للقياس. فهي تحدد معايير الخدمة والبدائل المحتملة إذا لم يتم الوفاء بها.

ولكن ما الذي يدخل في إنشاء هذه المستندات المهمة، وكيف تساعد فريقك على الازدهار؟ تابع القراءة لمعرفة أفضل الممارسات لمساعدتك في تنفيذ اتفاقيات مستوى الخدمة الفعالة عند تقديم خدمات إدارة المشاريع.

ما هي اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)؟

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) هي عقد رسمي بين مزود الخدمة والعميل يحدد مستوى الخدمة المتوقع، ومؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أداء الخدمة، ومسؤوليات كل طرف

في إدارة المشاريع، اتفاقيات مستوى الخدمة هي اتفاقيات عمل تضمن أن يكون لدى الطرفين فهم متبادل لتوقعات الخدمة ومعايير الأداء، والتي تعتبر بالغة الأهمية لنجاح تنفيذ المشاريع.

أهمية اتفاقيات مستوى الخدمة ودورها في إدارة المشاريع

تمهد اتفاقيات مستوى الخدمة الطريق للتعاون السلس وتوفر شبكة أمان عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. وهي تلعب دورًا محوريًا في إدارة المشروع من خلال:

تحديد التوقعات الواضحة: فهي توفر مخططًا واضحًا للخدمات التي سيتم تقديمها ومعايير الأداء والعواقب المحتملة لعدم الوفاء بهذه المعايير

فهي توفر مخططًا واضحًا للخدمات التي سيتم تقديمها ومعايير الأداء والعواقب المحتملة لعدم الوفاء بهذه المعايير ضمان المساءلة: من خلال تحديد مسؤوليات كل طرف، تساعد اتفاقيات مستوى الخدمة على مساءلة كل من مقدمي الخدمات والعملاء

من خلال تحديد مسؤوليات كل طرف، تساعد اتفاقيات مستوى الخدمة على مساءلة كل من مقدمي الخدمات والعملاء تعزيز التواصل: تعمل اتفاقيات مستوى الخدمة كأداة تواصل تساعد على تجنب سوء الفهم والنزاعات المحتملة خلال مدة العقد

تعمل اتفاقيات مستوى الخدمة كأداة تواصل تساعد على تجنب سوء الفهم والنزاعات المحتملة خلال مدة العقد تحسين جودة الخدمة: فهي تضع معايير لجودة الخدمة، مما يضمن تقديم خدمة متسقة وموثوقة

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أنواع اتفاقيات مستوى الخدمة

ليست كل اتفاقيات مستوى الخدمة متساوية. إن اتفاقات مستوى الخدمة نطاق المشروع والتعقيد سيحدد نوع اتفاقية مستوى الخدمة الذي تحتاجه. هناك أربعة أنواع مصممة لتناسب الاحتياجات والحالات المختلفة.

1. اتفاقية مستوى الخدمة المستندة إلى العميل

يتم تخصيصها بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الفريدة لعميل معين. تتضمن هذه الاتفاقيات مقاييس ومستويات خدمة ذات صلة مباشرة بمتطلبات العميل

ينصب التركيز هنا على إنشاء اتفاقية مخصصة تتماشى بدقة مع احتياجات العميل، مما يضمن رضا العميل وتوقعات واضحة منذ البداية.

ومن الأمثلة على ذلك وكالة التسويق التي تنشئ اتفاقية مستوى الخدمة الفريدة من نوعها لعميل بيع بالتجزئة، وتحدد فيها مخرجات حملة محددة وجداول زمنية ومقاييس أداء.

2. اتفاقية مستوى الخدمة القائمة على الخدمة

يتم تصميم هذه الاتفاقية حول خدمة معينة مقدمة لمجموعة واسعة من العملاء. بدلاً من التركيز على متطلبات العميل الفردية، يحدد هذا النوع من اتفاقيات مستوى الخدمة مستويات الخدمة المتوقعة لهذا العرض المحدد للخدمة

تركز اتفاقية مستوى الخدمة المستندة إلى الخدمة على الاتساق والموثوقية عبر جميع العملاء الذين يستخدمون الخدمة. على سبيل المثال، قد يقدم موفر خدمات تكنولوجيا المعلومات اتفاقية مستوى الخدمة العامة لجميع عملائه، مما يضمن وقت تشغيل بنسبة 99.9% لخدماته السحابية.

3. اتفاقية مستوى الخدمة التشغيلية

تركز اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية على العمليات الداخلية اليومية ومقاييس الأداء الضرورية للحفاظ على جودة الخدمة. تحدد هذه الاتفاقيات عادةً معايير مثل وقت تشغيل النظام وجداول الصيانة وأوقات الاستجابة للمشاكل التشغيلية.

ومن الأمثلة على ذلك مزوّد استضافة سحابية يضع اتفاقية مستوى الخدمة التشغيلية التي تضمن وقت تشغيل النظام بنسبة 99.9%، ونوافذ الصيانة المجدولة كل ثلاثة أشهر، وزمن استجابة أقصى قدره 30 دقيقة للمشاكل التشغيلية الحرجة.

4. اتفاقية مستوى الخدمة متعدد المستويات

تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة متعدد المستويات مستويات مختلفة لتلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة، مما قد يمزج بين جوانب اتفاقيات مستوى الخدمة القائمة على العملاء واتفاقيات مستوى الخدمة القائمة على الخدمة. هذا النهج مفيد بشكل خاص للمؤسسات المعقدة حيث يكون لدى الإدارات أو مجموعات المستخدمين المختلفة احتياجات مختلفة.

قد تستخدم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية اتفاقية مستوى الخدمة متعددة المستويات التي تفصّل المعايير على مستوى الشركة لتوافر الشبكة، وأوقات الاستجابة الخاصة بالعملاء، وتفاصيل مستوى الخدمة الفردية لمستويات الدعم المختلفة.

من يحتاج إلى اتفاقية مستوى الخدمة؟

اتفاقيات مستوى الخدمة أمر بالغ الأهمية لأي شخص يشارك في إدارة الخدمات أو تلقيها. فيما يلي تفصيل لمن يحتاج إلى اتفاقية مستوى الخدمة ولماذا:

مديري المشاريع

اتفاقيات مستوى الخدمة ضرورية لتحديد المنجزات ومعايير الأداء والجداول الزمنية. فهي تساعد مديري المشاريع على وضع أهداف واضحة وضمان فهم جميع الأطراف لأدوارهم ومسؤولياتهم.

العملاء والعملاء

بالنسبة للعملاء والعملاء، توفر اتفاقيات مستوى الخدمة الشفافية والضمان فيما يتعلق بجودة الخدمة وحسن توقيتها، فهي تحدد ما يمكن أن يتوقعه العملاء وتوفر طريقة منظمة لمعالجة أي مشاكل.

مقدمي الخدمات

يستفيد مقدمو الخدمات من اتفاقيات مستوى الخدمة لأنها تحدد التزاماتهم، وتحدد معايير الخدمة، وتضع معايير للأداء. وهذا يساعدهم على إدارة توقعات العملاء وتحسين جودة الخدمة.

الفرق

تستخدم فرق العمل الداخلية اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان المواءمة وتنسيق الجهود. توفر اتفاقيات مستوى الخدمة مبادئ توجيهية واضحة بشأن الأدوار والمسؤوليات ومقاييس الأداء، مما يساعد الفرق على العمل معًا بشكل أكثر فعالية وحل النزاعات.

البائعين ومقدمي الخدمات من الجهات الخارجية

عند العمل مع البائعين الخارجيين أو مزودي الطرف الثالث، توضح اتفاقيات مستوى الخدمة نطاق الخدمات وتوقعات الأداء والمساءلة، مما يضمن شراكة سلسة.

تطوير اتفاقية مستوى الخدمة وإدارتها

توفر اتفاقية مستوى الخدمة جيدة التنظيم إطارًا واضحًا للخدمات المتوقعة مخرجات المشروع والمساءلة وتقييم الأداء.

المكونات الرئيسية لاتفاقية مستوى الخدمة ومحتوياتها

دعنا نتعرف على الأجزاء الأساسية التي تحتاج إلى تضمينها في اتفاقية مستوى الخدمة لإبقاء كل شيء تحت السيطرة ومشروعك على المسار الصحيح:

نطاق المشروع

أساس أي اتفاقية مستوى الخدمة هو وصف شامل للخدمة لا يترك مجالاً للشك. من خلال تحديد الخدمة بالتفصيل، يكتسب كلا الطرفين فهماً واضحاً لما يمكن توقعه، مما يقلل من مخاطر سوء الفهم والتوقعات التي لا تتحقق. يحدد نطاق المشروع النموذجي بوضوح:

نطاق الخدمات: ما هي الخدمات المحددة التي يتم تقديمها؟

ما هي الخدمات المحددة التي يتم تقديمها؟ حدود الخدمة: ما هي الخدمات المضمّنة والمستثناة من عرض الخدمة؟

ما هي الخدمات المضمّنة والمستثناة من عرض الخدمة؟ ساعات الخدمة: متى ستكون الخدمات متاحة (على سبيل المثال، 24/7، ساعات العمل)؟

متى ستكون الخدمات متاحة (على سبيل المثال، 24/7، ساعات العمل)؟ الدعم: أنواع الدعم المتاح (على سبيل المثال، الدعم الفني، خدمة العملاء) وكيفية الوصول إليه

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مقاييس الأداء

أحد الجوانب المهمة في اتفاقية مستوى الخدمة هو إنشاء مقاييس الأداء. وهي معايير واضحة وقابلة للقياس تحدد مستوى أداء الخدمة المتوقع. غالباً ما تتضمن المقاييس الرئيسية:

وقت التشغيل: النسبة المئوية للوقت الذي تكون فيه الخدمة متاحة وجاهزة للعمل

النسبة المئوية للوقت الذي تكون فيه الخدمة متاحة وجاهزة للعمل وقت الاستجابة: الوقت المستغرق للرد على طلب الخدمة أو المشكلة

الوقت المستغرق للرد على طلب الخدمة أو المشكلة وقت الحل: الوقت المستغرق لحل مشكلة الخدمة أو إكمال طلب الخدمة

توفر هذه المقاييس طريقة قابلة للقياس الكمي لتقييم أداء مزود الخدمة وضمان المساءلة. على سبيل المثال، تضمن اتفاقية مستوى الخدمة لمكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات عمليات الشبكة والدعم الفني عالية المستوى مع الالتزام بوقت تشغيل بنسبة 99.9%. كما أنه يتطلب أيضاً أن تتلقى المشكلات الحرجة استجابة أولية في غضون 30 دقيقة، مع حل المشكلات ذات الأولوية القصوى في غضون 4 ساعات.

المسؤوليات: تُعد المسؤوليات المحددة بوضوح لكل من مزود الخدمة والعميل أمرًا حيويًا لاتفاقية مستوى الخدمة الفعالة. يجب أن يحدد ذلك: مسؤوليات مقدم الخدمة: المهام والواجبات التي يجب على مقدم الخدمة القيام بها لتقديم الخدمة كما هو موضح مسؤوليات العميل: الإجراءات التي يجب على العميل اتخاذها لتسهيل أداء مقدم الخدمة، مثل توفير المعلومات الضرورية أو الوصول إلى الخدمة

تُعد المسؤوليات المحددة بوضوح لكل من مزود الخدمة والعميل أمرًا حيويًا لاتفاقية مستوى الخدمة الفعالة. يجب أن يحدد ذلك:

يعرف كلا الطرفين أدوارهما والتزاماتهما من خلال تحديد المسؤوليات، مما يعزز علاقة عمل تعاونية وفعالة.

على سبيل المثال، قد تحدد اتفاقية مستوى الخدمة للخدمات السحابية مستويات الخدمة للاستضافة وتخزين البيانات، وتعد بتوافرها بنسبة 99.95% ونسخ احتياطية آلية يومية مع فترة احتفاظ لمدة 30 يومًا. كما أنها تضمن دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع مدة استجابة قصوى تبلغ 15 دقيقة للمشكلات الحرجة.

في هذه الحالة، يضمن مزود الخدمة وقت تشغيل موثوق به ونسخ احتياطية ثابتة، بينما يكون العميل مسؤولاً عن استخدام الموارد بشكل مناسب وتأمين بيانات اعتماد الوصول.

نصيحة احترافية💡: قبل استكشاف مسؤوليات اتفاقية مستوى الخدمة، من الضروري أن تلقي نظرة صادقة على إدارة الموارد . يتضمن ذلك تقييم القدرة الحالية لفريقك، وتقييم أدواتك وتقنياتك، وتحديد الفجوات المحتملة في الموارد.

المراقبة وإعداد التقارير

يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة آليات قوية للمراقبة وإعداد التقارير لضمان الشفافية والتحسين المستمر. تسمح المراقبة والتقارير الفعالة بتقييم أداء الخدمة بشكل مستمر، مما يتيح التدخلات والتحسينات في الوقت المناسب. يجب أن يتضمن هذا العنصر تفاصيل:

أساليب الرصد: كيف سيتم تتبع أداء الخدمة (على سبيل المثال، أدوات الرصد الآلي، والتدقيق المنتظم)؟

كيف سيتم تتبع أداء الخدمة (على سبيل المثال، أدوات الرصد الآلي، والتدقيق المنتظم)؟ تواتر الإبلاغ: كم مرة سيتم إنشاء تقارير الأداء ومشاركتها (على سبيل المثال، شهريًا، كل ثلاثة أشهر)؟

كم مرة سيتم إنشاء تقارير الأداء ومشاركتها (على سبيل المثال، شهريًا، كل ثلاثة أشهر)؟ محتويات التقارير: ما هي المعلومات التي سيتم تضمينها في تقارير الأداء (على سبيل المثال، إحصائيات وقت التشغيل، وأوقات الاستجابة)؟

العقوبات والعلاجات

يجب أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة العقوبات وسبل الانتصاف في حالات فشل الخدمة لفرض المعايير المتفق عليها وتحفيز الالتزام بها.

يتضمن هذا القسم ما يلي:

العواقب المالية أو المتعلقة بالخدمة في حالة الفشل في الوفاء بمقاييس الأداء (على سبيل المثال، أرصدة الخدمة، والغرامات المالية)

في حالة الفشل في الوفاء بمقاييس الأداء (على سبيل المثال، أرصدة الخدمة، والغرامات المالية) التعويضات: الإجراءات التي يجب اتخاذها لتصحيح أوجه القصور في الخدمة (على سبيل المثال، حل سريع للمشكلة، دعم إضافي)

مثال على اتفاقية مستوى الخدمة

لنفكر في اتفاقية مستوى الخدمة في قطاع الرعاية الصحية، والتي تغطي معالجة بيانات المرضى وإدارتها. قد تضمن هذه الاتفاقية أن تتم معالجة بيانات المرضى في غضون 24 ساعة، وأن يكون معدل الدقة 99.5%، وأن يحافظ النظام على وقت تشغيل بنسبة 99.8%. يكون مزود الخدمة مسؤولاً عن سلامة البيانات ومعالجتها في الوقت المناسب، بينما يجب على العميل توفير بيانات دقيقة والحفاظ على ضوابط الوصول.

إذا فشل مزود الخدمة في تلبية هذه المعايير، سيتم تطبيق غرامة قدرها 500 دولار أمريكي عن كل ساعة فائتة أو عن كل نقطة مئوية أقل من معدل الدقة. سيضمن ذلك المساءلة ويحفز على الالتزام بمستويات الأداء المتفق عليها.

المراجعة والمراجعة

أخيرًا، ستشمل عمليات المراجعة والمراجعة المنتظمة لضمان بقاء اتفاقية مستوى الخدمة ملائمة ومتوافقة مع احتياجات العمل وبيئات الخدمة المتغيرة. يتناول هذا القسم:

تواتر المراجعة: كم مرة ستتم مراجعة اتفاقية مستوى الخدمة (على سبيل المثال، سنوياً، نصف سنوي)؟

كم مرة ستتم مراجعة اتفاقية مستوى الخدمة (على سبيل المثال، سنوياً، نصف سنوي)؟ عملية المراجعة: كيف سيتم اقتراح التغييرات على اتفاقية مستوى الخدمة ومراجعتها والموافقة عليها؟

كيف سيتم اقتراح التغييرات على اتفاقية مستوى الخدمة ومراجعتها والموافقة عليها؟ مشاركة أصحاب المصلحة: من الذي سيشارك في عملية المراجعة والمراجعة (على سبيل المثال، الممثلون الرئيسيون من كلا الطرفين)؟

أفضل الممارسات في تطوير اتفاقية مستوى الخدمة وإدارتها

يتطلب تطوير اتفاقية مستوى الخدمة الفعال تحقيق التوازن الصحيح بين التكاليف وأداء الخدمة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يجب تنفيذها:

وضع أهداف واقعية

في حين أن السعي نحو الكمال أمر مغري، إلا أن وضع أهداف غير واقعية قد يؤدي إلى خيبة الأمل والإحباط. ابدأ بأهداف يمكن تحقيقها وزيادتها تدريجيًا بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا كان وقت التشغيل الحالي 99.5%، فحاول أن تزيده إلى 99.7% خلال الربع القادم.

تحديد أهداف واضحة

ما الذي تحاول تحقيقه من خلال اتفاقية مستوى الخدمة هذه؟ هل هو تحسين أوقات الاستجابة أو تقليل وقت التعطل أو تعزيز رضا العملاء؟ سيساعدك تحديد أهدافك بوضوح على تكييف اتفاقية مستوى الخدمة وفقًا لذلك

قم بإنشاء قائمة بالنتائج المحددة التي تريد تحقيقها، مثل "تقليل وقت الاستجابة إلى أقل من 30 دقيقة" أو "زيادة درجات رضا العملاء بنسبة 10%". سيوجهك هذا في صياغة شروط اتفاقية مستوى الخدمة الدقيقة وذات الصلة.

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

هذه هي المقاييس التي ستقيس مستويات خدمتك. ومن الأمثلة على ذلك وقت الاستجابة، ووقت الحل، ووقت التشغيل، ورضا العملاء. اختر مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتماشى مع أهدافك وتكون قابلة للقياس. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تحسين جودة الخدمة، فتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل "وقت الاستجابة الأولى" و"وقت حل المشكلة".

تفاصيل المسؤوليات والأدوار

حدد بوضوح مسؤوليات كل من مقدم الخدمة والعميل. ويشمل ذلك أوقات الاستجابة وأوقات حل المشكلات وإجراءات التصعيد. أنشئ مصفوفة مفصلة تحدد المسؤول عن كل جانب من جوانب تقديم الخدمة. على سبيل المثال، حدد من يتولى طلبات الدعم الأولية ومن يدير عمليات التصعيد.

إشراك أصحاب المصلحة في وقت مبكر قم بتضمين العملاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في عملية تطوير اتفاقية مستوى الخدمة في وقت مبكر. ويشمل ذلك مزودي الخدمة والعملاء والمستخدمين النهائيين. باستخدام قوي

تدفق تأهيل العميل المكون من 7 خطوات سيقلل أيضًا من معدل التخبط مع السماح لك بإعداد أصحاب المصلحة بسرعة.

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تحسين مستمر

قم بإنشاء حلقة تعليقات لجمع المدخلات من جميع الأطراف حول أداء اتفاقية مستوى الخدمة. استخدم هذه التغذية الراجعة لبدء التحسين المستمر مباشرة من اجتماع بدء المشروع . قياس الأداء بانتظام مقارنة بمعايير الصناعة وأفضل الممارسات لتحديد مجالات التحسين.

لا تضع اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بك على حجر

تأكد من أن اتفاقية مستوى الخدمة لديك مرنة بما يكفي للتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة والتقنيات وظروف السوق. قم بجدولة مراجعات دورية لتقييم ما إذا كانت اتفاقية مستوى الخدمة لا تزال تلبي الاحتياجات الحالية وإجراء التعديلات حسب الضرورة، على سبيل المثال، قم بتحديث ضمانات وقت التشغيل أو أوقات الاستجابة مع تطور التكنولوجيا واحتياجات العمل.

مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة الرئيسية للإدارة الفعالة للمشروعات

قد تكون صياغة اتفاقيات مستوى الخدمة دون جدوى دون تحديد وتتبع المقاييس المهمة. توفر مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة مخرجات وأهداف قابلة للقياس لكل طرف لتتبع التقدم المحرز.

فيما يلي قائمة بمقاييس اتفاقية مستوى الخدمة الرئيسية التي يجب تضمينها:

الوقت المستغرق (TAT): يشير هذا المقياس إلى الوقت اللازم للتعامل مع مهمة معينة أو معالجة مشكلة ما بمجرد وصولها إلى مزود الخدمة

يشير هذا المقياس إلى الوقت اللازم للتعامل مع مهمة معينة أو معالجة مشكلة ما بمجرد وصولها إلى مزود الخدمة وقت التشغيل أو التوافر: يقيس هذا المقياس، المعروف أيضًا بموثوقية النظام، الوقت الذي يظل فيه الجهاز أو النظام يعمل. وهو أيضًا الوقت الذي تكون فيه الخدمات المقدمة متاحة للعميل

يقيس هذا المقياس، المعروف أيضًا بموثوقية النظام، الوقت الذي يظل فيه الجهاز أو النظام يعمل. وهو أيضًا الوقت الذي تكون فيه الخدمات المقدمة متاحة للعميل متوسط وقت الاسترداد (MTTR) : يتضمن هذا المقياس وقت الاسترداد بعد انقطاع الخدمة

: يتضمن هذا المقياس وقت الاسترداد بعد انقطاع الخدمة نتائج الأعمال: يتضمن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد كيفية تأثير مساهمات مزودي الخدمة على أداء الأعمال

يتضمن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد كيفية تأثير مساهمات مزودي الخدمة على أداء الأعمال معدل العيوب: يمثل هذا المقياس نسبة الخطأ في المنجزات. ويمكن أن يغطي أي جانب، مثل عدم الالتزام بالمواعيد النهائية أو أخطاء الترميز

تحقيق أهداف المشروع من خلال إدارة اتفاقية مستوى الخدمة من ClickUp

تعد اتفاقيات اتفاقية مستوى الخدمة جانبًا أساسيًا في جميع إدارة العقود البرمجيات. ومع ذلك، عند إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة بفعالية انقر فوق هو الخيار الأفضل. يساعدك ClickUp، بفضل مجموعة ميزاته الشاملة، على إنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة وإدارتها ويضمن تتبع جميع جوانب اتفاقيات الخدمة الخاصة بك وتحسينها بسلاسة.

إليك كيف يمكن لميزات ClickUp أن ترتقي بإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة لديك:

استخدام المستندات لإنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة

صياغة اتفاقيات مستوى الخدمة دون عناء على مستندات ClickUp Docs

استخدام مستندات ClickUp لصياغة اتفاقيات مستوى الخدمة وتخصيصها. تتيح لك هذه الميزة إنشاء مستندات مفصّلة تحتوي على جميع شروط وأحكام اتفاقيات مستوى الخدمة الضرورية. يمكنك بسهولة مشاركة مسودات اتفاقيات مستوى الخدمة والتعاون بشأنها مع فريقك في الوقت الفعلي، مما يضمن توافق الجميع واطلاعهم على المستجدات.

يضمن التحكم في الإصدار أن الجميع يعمل دائماً من خلال أحدث مستند، ويمكن تقديم التعليقات والاقتراحات مباشرةً على المستند لسهولة التواصل.

تعيين المهام وتواريخ الاستحقاق

يمكنك إنشاء مهام لكل نشاط متعلق باتفاقية مستوى الخدمة وتحديد تواريخ استحقاق وتعيينها لأعضاء الفريق. وهذا يضمن تتبع كل جانب من جوانب اتفاقية مستوى الخدمة وإدارتها بفعالية، مع تحديد مواعيد نهائية ومسؤوليات واضحة، مما يقلل من فرصة التغاضي عن المهام.

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إنشاء حقول مخصصة

أنشئ حقولاً متنوعة للاطلاع على المعلومات التي تحتاج إليها باستخدام ClickUp Custom Fields

استخدم ال انقر فوق الحقول المخصصة ميزة لإضافة تفاصيل خاصة باتفاقية مستوى الخدمة مثل أوقات الاستجابة وأوقات الحل. احتفظ بجميع مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة المهمة في مكان واحد، مما يجعل الرجوع إلى معايير الخدمة وتتبع الامتثال لمعايير الخدمة الخاصة بك أمرًا سهلاً.

تعيين الأتمتة

أتمتة المهام اليدوية عن طريق تعيين أتمتة ClickUp

إعداد أتمتة ClickUp لإرسال تذكيرات أو تنبيهات عند اقتراب المواعيد النهائية لاتفاقية مستوى الخدمة. ابقَ على اطلاع على المواعيد النهائية المهمة دون تتبع كل تاريخ استحقاق يدويًا، مما يساعد على منع تفويت الالتزامات وضمان المتابعة في الوقت المناسب.

لوحات المعلومات

قم بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards وتصور عملك

لتجميع كل ذلك معًا، يمكنك استخدام ClickUp Dashboards ميزة لمراقبة التقدم المحرز في اتفاقيات مستوى الخدمة وتحديد أي اتفاقيات مستوى خدمة معرضة للخطر. يمكنك تتبع الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والتقدم المحرز في الوقت الفعلي. تساعدك هذه الرؤية على ضمان الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة وتسمح بتحديد سريع لأي مشكلات تحتاج إلى معالجة.

تسمح هذه النظرة العامة المرئية لأداء اتفاقية مستوى الخدمة بالتدخل السريع في حالة ظهور مشكلات وتحافظ على نهج استباقي لإدارة مستويات الخدمة.

ClickUp حب العملاء هذه الميزات:

شركتي أكثر تنظيماً وقدرة على التحكم في الجدول الزمني لكل مشروع، وتتبع جميع الأنشطة التي تحدث فيه. أحب خاصية الحساب التي تمنحك مراجعة سريعة للأرقام بدلاً من تصديرها في Excel وإجراء عملية حسابية يدوية

سافيتري تشايسانغ، مساعد نائب رئيس، بابللي

ابدأ وحافظ على الوضوح والاتساق في جميع اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بك مع نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

لبداية أسهل وأكثر تخصيصًا، فكّر في استخدام نموذج قالب اتفاقية خدمات ClickUp . يوفر هذا القالب القابل للتخصيص بدرجة كبيرة إطار عمل جاهز للاستخدام مصمم خصيصًا لإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة، مما يجعله خيارًا أكثر كفاءة من البدء من الصفر باستخدام ClickUp Docs.

يوفر هذا القالب تنسيقاً منظماً لتوضيح المكونات الرئيسية لاتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بك، بما في ذلك الأحكام العامة والمتطلبات القانونية والتوقيعات.

يمكنك بسهولة تخصيص القالب حسب احتياجاتك الخاصة. يمكن تعديل الحقول مثل أوصاف الخدمة، ومقاييس الأداء، وشروط الدفع لتلبية متطلباتك الفريدة.

يتضمن القالب بنودًا قانونية قياسية، مثل التعويض (تحويل التكاليف أو المخاطر المحتملة من طرف إلى آخر) وشروط الإنهاء، والتي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك الخاصة. وهذا يضمن أن تكون اتفاقيات مستوى الخدمة فعالة من الناحية التشغيلية وسليمة من الناحية القانونية.

إضفاء الوضوح على اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بك

اتفاقيات مستوى الخدمة أكثر من مجرد شكليات، فهي العمود الفقري لنجاح تقديم الخدمة. لذلك، فهي تتطلب عناية فائقة في صياغتها.

يمكن أن تكون برامج إدارة المشاريع مفيدة للغاية. تعمل أدوات ClickUp المدمجة على تبسيط إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة من خلال الجمع بين إنشاء المستندات وتتبع المهام ومراقبة الأداء في منصة واحدة.

يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط عملية الإدارة وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يجعل ClickUp الخيار المثالي للتعامل مع اتفاقيات مستوى الخدمة بفعالية. اشترك اليوم واختبر الفرق في ClickUp!