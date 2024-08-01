أنواع أدوار هندسة البرمجيات

أن تقديري من عام 2022 أن هناك 26.3 مليون مهندس برمجيات محترف في العالم! منذ الأيام الأولى لبرمجة الكمبيوتر في الستينيات، قطعت المهنة شوطاً طويلاً.

فبادئ ذي بدء، كان يُنظر إلى البرمجيات داخل علم الحاسوب على أنها فرع فرعي أسهل، وغالبًا ما كانت تُسند إلى النساء، بينما كان الرجال يشغلون وظائف الأجهزة المرموقة. دراسات تاريخية تشير إلى أن بعض أنواع هندسة البرمجيات كان يُنظر إليها على أنها "وظيفة كتابية منخفضة المهارة، شبيهة بوظيفة حفظ الملفات أو الطباعة أو تحويل الهاتف"

نساء يشغلن آلة ENIAC في أربعينيات القرن الماضي (المصدر: معهد كلايمان )

لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين. أصبحت وظائف هندسة البرمجيات اليوم من أكثر الوظائف المرغوبة في العالم. وقد أصبحت هذه المهنة مرموقة للغاية، وتتقاضى بعضاً من أكبر حزم التعويضات.

والأهم من ذلك كله، أصبحت طبيعة العمل في مجال هندسة البرمجيات الآن متنوعة ومتعددة بشكل لا يصدق. فهناك جميع أنواع مهندسي البرمجيات بدءًا من مهندس البيانات الذي يقوم بإعداد بنية تطبيقات المؤسسة إلى مهندس اختبار أمن المحيط الخارجي!

قبل أن ندخل في أهم الأدوار وكيف يمكنك التفوق فيها، دعنا نفهم ما الذي تغطيه هندسة البرمجيات اليوم.

فهم نطاق هندسة البرمجيات

تشمل هندسة البرمجيات كل ما يتعلق بتخطيط التطبيقات الرقمية وتصميمها وتطويرها واختبارها وصيانتها. ويتسع ذلك عبر معايير مختلفة.

الجهاز أو أنظمة التشغيل: يمكن أن تكون مطور iOS أو أندرويد

نوع التطبيق: ما تقوم ببرمجته قد يكون تطبيق موارد بشرية للمؤسسة، أو خدمة توصيل طعام للمستهلكين، أو أحدث لعبة متعددة اللاعبين

لغات البرمجة: اعتماداً على الجهاز ونوع التطبيق، قد تكون ماهراً في مجموعة صغيرة من اللغات مثل Java وKotlin وSwift وغيرها.

عملية العمل: عندما يقول الناس تطوير التطبيقات، غالبًا ما نفكر في ترميز موقع إلكتروني أو تطبيق جوال. ومع ذلك، يمكن أن تشمل هندسة البرمجيات سير العمل والبيانات والتعاون وغير ذلك.

مرحلة دورة الحياة: المهندسون ليسوا فقط الأشخاص الذين يكتبون التعليمات البرمجية "لبناء" البرمجيات. كمهندس برمجيات، قد تعمل كمهندس برمجيات في تصميم البنية وتجربة المستخدم والبرمجة والاختبار والنشر وإدارة البنية التحتية وأنظمة البيانات والأمان والمراقبة وما إلى ذلك.

كل دور من هذه الأدوار فريد من نوعه وحاسم في سهولة استخدام البرمجيات وأدائها وأمانها. ما تختاره يلعب دورًا كبيرًا في كيفية تشكيل حياتك المهنية. قبل أن تختار، إليك نقطة البداية.

هناك نوعان من المهندسين: المهندسون العامون والمتخصصون.

غالبًا ما يكون المتخصص العام ماهرًا في مجموعة من التقنيات واللغات. ويمكنهم تطوير التطبيقات ونشرها وصيانتها. وقد يكون لديهم أيضًا الخبرة في جمع المتطلبات أو إدارة المشاريع أو تدريب الفرق.

من ناحية أخرى، يركز المتخصصون بعمق على مجال واحد من مجالات العمل. على سبيل المثال، قد يتخصص أحدهم في هندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لصناعة معينة، مثل الرعاية الصحية أو التمويل. يتمتع المتخصصون بمعرفة عميقة ويمكنهم حل المشاكل المعقدة.

فيما يلي بعض أدوار هندسة البرمجيات العامة والمتخصصة الأكثر شيوعًا.

أنواع مختلفة من مهندسي البرمجيات

ليست كل أدوار مهندسي البرمجيات متساوية. تختلف المهارات والمسؤوليات والتعويضات لكل منها بشكل كبير. دعنا نرى كيف تبدو أدوار هندسة البرمجيات العشرة الأوائل.

1. مهندس واجهة أمامية

يقوم مهندس الواجهة الأمامية ببناء واجهة المستخدم التي نراها ونتفاعل معها. فهم يأخذون التصاميم التي أنشأها فريق تجربة المستخدم ويجعلونها تنبض بالحياة كجزء وظيفي من البرنامج.

وتشمل مسؤولياتهم ما يلي:

تطوير التفاعل مع تقنيات مثل HTML وCSS وJavaScript

تحويل رؤية المصمم إلى برمجيات عملية

كتابة مكونات واجهة مستخدم عالية الأداء قابلة لإعادة الاستخدام

تمكين تكامل الواجهة الخلفية بسلاسة

نطاق الراتب المتوقع وفقًا ل Glassdoor فإن متوسط الراتب الذي يمكن أن يتقاضاه مهندس الواجهة الأمامية يتراوح بين 113,000 دولار و183,000 دولار. مع الخبرة، يمكن أن يصل هذا الراتب إلى 260,000 دولار للمهندسين الرئيسيين.

2. مهندس الواجهة الخلفية

يقوم مهندس الواجهة الخلفية ببناء جانب الخادم من الأعمال. فهم يهتمون بكل شيء تحت الغطاء، بما في ذلك البنية ومنطق الأعمال وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs).

تشمل مسؤوليات مهندس الواجهة الخلفية ما يلي:

بناء بنى تحتية قابلة للتطوير للتطوير للتطبيق على السحابة أو في مكان العمل

ضمان الأداء العالي، والكمون المنخفض، والتوافر العالي

تجهيز التطبيق ليتم نشره كخدمات مصغرة في الحاويات

نطاق الراتب المتوقع تقديرات بالفعل أن مطور الواجهة الخلفية يتقاضى ما بين 111,000 دولار و217,980 دولارًا، بمتوسط 155,800 دولار.

3. مهندس مكدس كامل

ربما تكون قد أدركت الآن أن مهندسي البرمجيات المتكاملة، كما يوحي الاسم، يمكنهم عادةً الاهتمام بالواجهة الأمامية والخلفية. من المهم أن تعرف أن المكدس الكامل هو أكثر من مجموع أجزائه.

مهندس المكدس الكامل هو مهندس عام يتولى مسؤولية تطوير التطبيقات من البداية إلى النهاية. فهم يتقنون لغات ومكتبات الواجهة الأمامية، مثل HTML وCSS وJavaScript، بالإضافة إلى تقنيات الواجهة الخلفية، مثل Java وPython وRuby وPHO، إلخ.

في وظيفتهم، مهندسو المكدس الكامل

تصميم الهندسة المعمارية

بناء هياكل البيانات

تنفيذ خدمات الويب القابلة للتطوير، وواجهات برمجة التطبيقات، وعمليات التكامل الأخرى

كتابة التعليمات البرمجية للواجهة الأمامية والخلفية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

كتابة الوثائق التقنية

نطاق الراتب المتوقع

مهندسو المكدس الكامل يجنون في المتوسط 125,600 دولار مع مطورين متمرسين يكسبون ما يصل إلى 192,325 دولارًا أمريكيًا. في مجال الشركات الناشئة، ترغب الشركات في بناء المزيد من الشركات بفرق عمل مرنة، مما يزيد الطلب على مهندسي المكدس الكامل. وهذا يعني أن تعويضاتهم يمكن أن تشمل أيضاً مكافآت الأداء أو خيارات الأسهم.

4. مهندس ديف أوبس

يتولى مهندس DevOps مسؤولية العمليات السلسة طوال دورة حياة تطوير البرمجيات. وهذا يعني أنهم يقومون بإعداد العمليات والأدوات التي تحتاجها الفرق الهندسية للانتقال من كتابة التعليمات البرمجية إلى التطبيقات العاملة.

مهندس DevOps هو مهندس عام مسؤول عن:

اختيار أدوات الأتمتة والإدارة

تصميم عمليات فعالة لتطوير البرمجيات

اختيار وتوفير وصيانة CI/CD وتوفيرها وصيانتها

نشر وصيانة الخوادم وأجهزة التخزين وأجهزة المحاكاة الافتراضية والبرمجيات وغيرها

نطاق الراتب المتوقع

يعمل مهندس التطوير والعمليات متوسط راتب قدره 133,750 دولارًا أمريكيًا مع حصول العمال ذوي الخبرة على ما يزيد عن 171,000 دولار.

5. مهندس ذكاء اصطناعي

كما يوحي الاسم، يقوم مهندس الذكاء الاصطناعي بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو تطبيقات التعلم الآلي. وكجزء من هذا الدور، يقوم مهندس الذكاء الاصطناعي بما يلي:

تصميم وتطوير خطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير

نشر نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والاستقرار على المنصات السحابية مثل AWS/Azure/Google Cloud

إدارة التحكم في الإصدار

يقوم بعض مهندسي الذكاء الاصطناعي أيضًا بتصميم وتطوير النماذج الإحصائية باستخدام تقنيات التنقيب عن البيانات والتعلم الآلي المختلفة.

نطاق الراتب المتوقع

هندسة الذكاء الاصطناعي مهارة مطلوبة بشدة اليوم. إن يتقاضى مهندس الذكاء الاصطناعي 155,900 دولار في المتوسط، وترتفع الرواتب إلى 338,000 دولار أمريكي مع زيادة الخبرة والاحتكاك.

6. مطور ألعاب

واحدة من أكثر الوظائف المرغوبة في مجال هندسة البرمجيات هي وظيفة مطور الألعاب، الذي يعمل على تصميم وتطوير الألعاب القائمة على الكمبيوتر/وحدة التحكم. وعادةً ما يكون مطورو الألعاب متخصصين في مجالهم، حيث يعملون على الواجهة الأمامية/الخلفية/الذكاء الاصطناعي، إلخ.

وهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات تشمل:

ترجمة الأفكار المرئية الخيالية إلى تعليمات برمجية عملية باستخدام لغات مثل C++C وC# وJava

الاختبار المستمر لتجربة المستخدم وتحسين تجربة اللعبة باستمرار

دمج عناصر مثل الرسومات والصوت والرسوم المتحركة في بيئة اللعبة

ضمان الاستقرار والسرعة عبر المنصات

ومن خلال الخبرة، يقوم مهندسو تطوير الألعاب أيضًا بتصميم أنظمة الألعاب وإدارة البنية التحتية وقيادة الابتكار وغير ذلك.

نطاق الراتب المتوقع

يحقق مطورو الألعاب متوسط الراتب 116,189 دولارًا أمريكيًا . ومع الخبرة والتخصص، يمكن أن يصل الراتب إلى 214,000 دولار أمريكي.

7. مهندس ضمان الجودة

مهندس ضمان الجودة، كما يوحي الاسم، مسؤول عن دعم معايير البرمجيات. فهو يتأكد من أن البرنامج يجتاز جميع الاختبارات اللازمة - ومن هنا جاء الاسم البديل "المختبِر" - قبل الإصدار.

وتشمل مسؤولياتهم ما يلي:

وضع معايير جودة أنظمة البرمجيات

إجراء الاختبارات اليدوية والآلية

تحليل نتائج الاختبارات لتحديد الأخطاء وإبلاغ فريق التطوير بها

تتبع مشاكل الجودة والحفاظ على الوثائق اللازمة

تحديد ثغرات العملية والمساعدة في وضع استراتيجية للتحسين المستمر

نطاق الراتب المتوقع

الراتب المتوقع متوسط دخل ضمان الجودة حوالي 107,235 دولارًا أمريكيًا سنويًا. تبدأ وظائف المبتدئين من 89,000 دولار، ومع الخبرة، يمكنك كسب ما يصل إلى 140,000 دولار.

8. مهندس بيانات

يقوم مهندس البيانات ببناء الأنظمة التي تمكّن المؤسسات من جمع البيانات وتخزينها واستخدامها واستخلاص الرؤى من البيانات. فهم يهتمون بإعداد الحوسبة والتخزين التي يحتاجها علماء البيانات لإجراء تحليلاتهم وإنشاء خوارزمياتهم.

تشمل مسؤوليات وظيفة مهندس البيانات ما يلي:

الحصول على البيانات الصحيحة وتوحيدها بكفاءة

تطوير أنظمة تدفق البيانات

أتمتة تنظيف البيانات ومعالجتها لتمكين الحصول على رؤى أسرع

بناء خطوط أنابيب البيانات واختبارها وصيانتها

ضمان الامتثال لبروتوكولات الحوكمة والأمان

نطاق الراتب المتوقع

الراتب المتوقع نطاق الراتب لمهندس بيانات من 82,278 دولارًا أمريكيًا إلى 196,879 دولارًا أمريكيًا. ويبلغ متوسط الراتب حوالي 127,275 دولارًا أمريكيًا.

9. مطور تطبيقات الهاتف المحمول

يقوم مطورو تطبيقات الهاتف المحمول ببناء برامج تعمل على الأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية. وأشهر وظيفتين في مجال تطوير الهواتف المحمولة هما: أندرويد و iOS. تتضمن وظيفة هندسة البرمجيات هذه ما يلي:

كتابة البرامج باستخدام Java / Kotlin (لنظام Android) أو Swift (لنظام iOS)

إنشاء قدرات متعددة المنصات

إدارة تحليل البيانات والمكونات من جانب الخادم باستخدام Python

ضمان أمان التطبيق وخصوصية البيانات

التكامل مع مكتبات الطرف الثالث لتلبية الاحتياجات المختلفة

إجراء الاختبارات وعمليات ضمان الجودة الأخرى

نطاق الراتب المتوقع

A نطاقات رواتب مطوري الهواتف المحمولة من 80,643 دولارًا أمريكيًا إلى 203,794 دولارًا أمريكيًا.

10. مهندس أمن سيبراني

من أكثر الوظائف المطلوبة في مختلف الصناعات وأنواع الأعمال هي وظيفة مهندس الأمن السيبراني. فهم مسؤولون عن أمن التطبيقات والشبكات والبيانات في المؤسسة. وتشمل مسؤولياتهم اليومية ما يلي:

تأمين نظام البرمجيات

إدارة بروتوكولات الأمان الخاصة بالهوية والتحكم في الوصول والمصادقة والترخيص

تطوير استراتيجيات الاستجابة للحوادث للتغلب على التهديدات الأمنية

إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر والثغرات الأمنية

البقاء على اطلاع دائم بالتهديدات الناشئة وأفضل الممارسات

ضمان معايير أمان الشبكة والطرف الثالث الأمنية

نطاق الراتب المتوقع

A يمكن أن يكسب مهندس الأمن السيبراني في المتوسط 154,000 دولار أمريكي. مع الخبرة، يمكنك أن تكسب ما يصل إلى 333,000 دولار\.

القائمة أعلاه هي مجرد بداية. مع نمو حياتك المهنية كمهندس برمجيات، يمكنك تولي أي من مئات الأدوار المختلفة المتاحة. إليك نظرة سريعة على كيفية بناء مسارك المهني.

## المسار الوظيفي وفرص النمو في هندسة البرمجيات

كمهندس تطوير برمجيات، يحدث التقدم الوظيفي في الغالب بإحدى طريقتين:

أن تصبح قائد فريق، وتدير الأشخاص الذين يقدمون المشاريع أن تصبح تقنيًا متخصصًا للغاية يساهم بشكل فردي

بصفتك قائد فريق، ستتمتع برؤية شاملة. يمكنك التعاون مع مختلف الأشخاص، وتوجيه أعضاء الفريق، وحل المشاكل، ودفع الأمور إلى الأمام. أهداف مهندسي البرمجيات العمل على السلم الإداري تشمل المهارات السلوكية والقيادية بالإضافة إلى الخبرة التقنية.

على سبيل المثال، إذا بدأت حياتك المهنية كمطور للواجهة الأمامية، فقد تكتسب بعض الخبرة الإضافية في الواجهة الخلفية، وتصبح مهندس برمجيات متكامل، وتدير فرق تطوير التطبيقات. يمكنك أيضاً أن تتولى أدواراً مثل مدير المشروع أو مسؤول سكروم.

وبصفتك مساهمًا فرديًا، قد تتاح لك الفرصة للقيام ببعض الأعمال الأكثر تخصصًا، حل المشاكل المعقدة ومعالجة المتطلبات المبتكرة/الفريدة. كلاهما مساران رائعان يقدمان أنواعًا مختلفة من المزايا والفرص.

هذا هو خط العمل الذي غالباً ما يسلكه العديد من المهندسين النجوم. على سبيل المثال، بدأ شيجيرو مياموتو، أحد قادة شركة Nintendo، عمله كفنان مانجا، ثم انتقل إلى تطوير لعبة Super Mario Bros الشهيرة في عام 1985.

إنهم يزدهرون في مواجهة التحديات المعقدة وحلها ثم الانتقال إلى المهمة التالية. مع ظهور العمل عن بُعد والعمل المستقل، أصبح لدى المساهمين الأفراد فرص أكثر من أي وقت مضى.

إذا كنت تتطلع إلى الانتقال إلى هندسة البرمجيات من أي مجال آخر، فإليك بعض النصائح:

اكتسب المهارات ذات الصلة. ابدأ بأي لغة برمجة وتعلمها وابدأ ببناء شيء ما، مهما كان صغيراً. يمكنك أيضًا الحصول على شهادات البرمجة أو إكمال معسكر تدريبي.

تحلى بالصبر. قد يستغرق الأمر ما بين 3-9 أشهر لاكتساب المهارات والعثور على وظيفة للمبتدئين أو تدريب داخلي. إذا كنت تتطلع إلى تسريع عملية انتقالك، ففكر في الالتحاق بما يلي مؤتمرات هندسة البرمجيات والتواصل مع الأقران.

بناء محفظة أعمال: هندسة البرمجيات هي وظيفة عملية. أظهر لمسؤولي التوظيف المحتملين قدرتك على البرمجة من خلال بناء مجموعة من المشاريع، حتى لو لم تكن مشاريع مدفوعة الأجر. تتبع اتجاهات هندسة البرمجيات وإنشاء منتجات لإظهار أنك على اطلاع دائم بما هو موجود.

تمييز: بصفتك مستخدم Reddit "سوق مستوى المبتدئين أصبح مزدحمًا جدًا، لذا إذا سلكت طريق التعليم الذاتي أو المعسكر التدريبي فعليك أن تتفوق على منافسيك."

تعلم الأدوات: تستخدم فرق البرمجيات مجموعة واسعة من الأدوات لأغراض مختلفة. معرفة كيفية التنقل بينها يمكن أن يغير قواعد اللعبة. جرّب بعض القوالب الهندسية وتعلم كيفية تخصيصها لأغراضك.

احصل على مرشد: يمكن أن يكون التنقل في عالم هندسة البرمجيات الديناميكي والمعقد تحدياً. يعد المرشد وسيلة مضمونة لتسهيل طريقك إلى الأمام. ابحث عن مرشد في هندسة البرمجيات واطلب نصيحة واضحة وقابلة للتنفيذ.

لا تعرف من أين تبدأ؟ جرّب بعضًا من أفضل الأعمال الجانبية لمهندسي البرمجيات .

دور الأدوات في حياة مهندس البرمجيات ## دور الأدوات في حياة مهندس البرمجيات

يستخدم كل فريق العديد من أدوات تطوير البرمجيات لجمع المتطلبات، وإدارة التذاكر، والاختبار، والأتمتة، وإدارة سير العمل، وما إلى ذلك. يمكن أن يكون الإلمام بهذه الأدوات أمرًا حاسمًا لنجاحك. إحدى أهم الأدوات التي ستستخدمها هي برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp.

فباستخدام ClickUp، تقوم الفرق بتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام يمكن إدارتها للميزات أو الأخطاء. ويكتبون قصص المستخدمين، ويضيفون معايير القبول، ويتعاونون في الوقت الفعلي على مهامهم.

يرى المطورون جميع المهام التي تم تعيينها لهم. ويقدرون الوقت اللازم لكل مهمة ويخططون لعملهم وينجزونه بكفاءة. كما يقومون بتتبع الوقت وإنشاء جداول زمنية.

تتمتع فرق الاختبار برؤية كاملة لعبء العمل القادم إليهم، مقسمة حسب الموعد النهائي. يمكنهم تخطيط جدول الاختبار. مع أتمتة ClickUp ، يمكنك تغيير الحالة تلقائيًا عند انتهاء المطوّر، مما يؤدي إلى دفع سير العمل بشكل أسرع.

يمكنك أتمتة المهام الروتينية مثل تعيين العملاء المحتملين وتحديث الحالة باستخدام أتمتة ClickUp

يمكنك أيضًا السماح للمستخدمين بإرسال طلبات الأخطاء/المشكلات باستخدام نماذج ClickUp . يمكنك تحويلها إلى مهام قابلة للتتبع، وتحديد الأولويات، وربط المشكلات ذات الصلة، وإدارة الأعمال المتراكمة، كل ذلك في مكان واحد.

وفر الوقت من خلال تحويل الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور باستخدام ClickUp Forms

هل أنت مدير تطوير برمجيات جديد؟ لا تقلق! استخدم قالب مشروع برنامج ClickUp لإنشاء هيكل المشروع، وإضافة المهام، وتتبع التقدم المحرز، ومراقبة تحقيق الأهداف، وتحسين تعاون الفريق.

قالب مشروع برنامج ClickUp للبرمجيات

للمزيد عن كيفية العمل في هذا المجال، اقرأ عن يوم في حياة مطور برمجيات .

عزز حياتك المهنية في مجال هندسة البرمجيات مع ClickUp

هندسة البرمجيات هي واحدة من أكثر المجالات ديناميكية في العالم اليوم. فهي تساهم في أكثر من 1.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أي أكثر من 10% من الاقتصاد الوطني.

من المتوقع أن يكون سوق العمل لمطوري البرمجيات ينمو بنسبة 25% خلال هذا العقد من 2022-2032، أي أسرع بكثير من متوسط النمو في جميع الصناعات. مع ظهور تقنيات مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي التوليدي والأجهزة القابلة للارتداء والواقع المعزز، فإن صناعة البرمجيات تسير في مسار نمو حاد.

ولكن، مع الطلب الكبير تأتي أيضاً منافسة كبيرة. فهناك الكثير من الخريجين الجدد والمنتقلين الجدد الذين يتطلعون إلى إنشاء مهنة في مجال البرمجيات. يتطلب التميز عن الآخرين اهتماماً خاصاً بالأشياء الصغيرة، مثل تعلم كيفية استخدام أداة تطوير برمجيات شهيرة مثل ClickUp .

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