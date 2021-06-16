الدليل النهائي لشروط ClickUp &؛ الميزات

يستخدم مئات الآلاف من الفرق في جميع أنحاء العالم ClickUp بسبب قوته ومرونته. ولكننا نسمعك... في بعض الأحيان، مع كل هذه القوة يأتي القليل من الارتباك. 🤔

إذا سبق لك أن شعرت بالإرهاق وسألت نفسك السؤال "من أين أبدأ، وماذا يعني كل هذا؟ 🦸

توضح هذه المقالة المصطلحات والتعريفات المهمة لمساعدتك على الانطلاق مثل محترفي ClickUp من البداية.

سواء كنت مهتمًا بالتعرف على الميزات المخفية، أو رفع مستوى لعبتك في المهام، أو التعرف على قدرات المشرف، فهذا هو مسرد المصطلحات الشامل الخاص بك! ✨

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن مصطلح معين، ما عليك سوى النقر على الرابط لمعرفة التفاصيل مثل مكان العثور عليه وكيفية استخدامه!

انقر فوق

انقر فوق :: قابل للتخصيص بالكامل أداة لإدارة العمل والتواصل . تقدم ClickUp المئات من الميزات لمساعدتك أنت وفريقك في تخطيط أي مشروع وتتبعه والتعاون فيه - كل ذلك في مكان واحد عروض توضيحية عند الطلب :: مجموعة من الموارد التعليمية لجميع مستويات الخبرة ندوات حالة الاستخدام عبر الإنترنت :: مكتبة رقمية للندوات القادمة والمسجلة عبر الإنترنت



أدوار المستخدم والخصوصية والأذونات

المالك :: دور يشير إلى أن هذا المستخدم أنشأ مساحة العمل ويمتلك أعلى مستوى من السلطة فيما يتعلق بها. بالإضافة إلى جميع المسؤوليات التي يمتلكها المسؤولون، يمكن للمالكين: 1) التعامل مع مسائل الفوترة، 2) تغيير ملكية مساحة العمل، 3) حذف مساحة العمل

المشرف : دور يدل على السلطة الثانية بعد المالك. بالإضافة إلى جميع المسؤوليات التي يمتلكها الأعضاء، يمكن للمشرفين: 1) إدارة عمليات التكامل والواردات والصادرات؛ 2) التعامل مع مسائل الفوترة؛ و 3) إضافة أعضاء

عضو : دور يتمتع فيه المستخدمون بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع العناصر العامة في مساحة العمل ويمكنهم إنشاء المهام وطرق العرض والقوائم والمجلدات والمساحات ولوحات المعلومات، ويمكن للأعضاء أيضًا 1) الاطلاع على الحقول المخصصة وتعديلها، 2) الاطلاع على تقديرات الوقت وتتبع الوقت، 3) إنشاء وسوم وحذفها، 4) مشاركة الخصوصية وتعديلها، 5) رؤية كل شخص في مساحة العمل، 6) إضافة ضيوف، 7) الوصول إلى المساحات العامة وإضافتها إلى المساحات الخاصة

ضيف : دور مصمم للمستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى الوصول إلى عناصر محددة في مساحة العمل. الضيوف لا يمكن للضيوف: 1) رؤية المساحات أو الانضمام إليها؛ 2) إنشاء مساحات أو مجلدات أو قوائم؛ 3) رؤية كل شخص في مساحة العمل؛ 4) إنشاء أهداف أو تعيينها لهم؛ 5) تحرير العلامات؛ 6) إضافة مستخدمين إلى مساحة العمل؛ 7) إنشاء لوحات معلومات؛ و8) مشاركة الخصوصية أو تحريرها

1) رؤية المساحات أو الانضمام إليها؛ 2) إنشاء مساحات أو مجلدات أو قوائم؛ 3) رؤية كل شخص في مساحة العمل؛ 4) إنشاء أهداف أو تعيينها لهم؛ 5) تحرير العلامات؛ 6) إضافة مستخدمين إلى مساحة العمل؛ 7) إنشاء لوحات معلومات؛ و8) مشاركة الخصوصية أو تحريرها الأذونات :: الإعدادات القابلة للتخصيص التي تحدد ما يمكن لمستخدمين معينين القيام به وما لا يمكنهم القيام به داخل ClickUp

الخصوصية :: القدرة على جعل مساحة أو مجلد أو قائمة أو مهمة أو مستند غير متاح لجميع المستخدمين أو لمستخدمين معينين داخل مساحة العمل

## المخططات

خطة مجانية للأبد :: خطة مجانية حقًا إلى الأبد التخزين :: تخزين الملفات؛ تحصل الخطط المدفوعة على مساحة تخزين غير محدودة للملفات استخدام :: عرض توضيحي محدود لميزة الخطة المدفوعة

خطة غير محدودة :: خطة مدفوعة تتضمن سعة تخزين غير محدودة ولوحات معلومات وعرض جانت وغير ذلك الكثير

خطة العمل :: خطة مدفوعة تأتي مع عرض عبء العمل، وعرض الجدول الزمني، وزيادة إمكانيات التصدير، و10,000 عملية أتمتة شهريًا، وغير ذلك الكثير

خطة Business Plus : خطة مدفوعة تتضمن جميع الميزات الموجودة في Free Forever وUnlimited وBusiness، بالإضافة إلى مشاركة الفريق والمهام الفرعية في قوائم متعددة وإنشاء أدوار مخصصة وأذونات وزيادة واجهة برمجة التطبيقات والمزيد

خطة المؤسسة :: خطة مدفوعة تتضمن وضع العلامات البيضاء، وزيادة حدود واجهة برمجة التطبيقات، ومدير نجاح العملاء المخصص، وغير ذلك الكثير

التسلسل الهرمي

مساحة العمل :: المستوى الأعلى من التسلسل الهرمي لـ ClickUp الذي يشمل كل شخص داخل المؤسسة، وجميع المساحات، وكل شيء داخلها

المساحة :: المستوى الثاني من التسلسل الهرمي ل ClickUp الذي يضم المجلدات والقوائم

المجلد : مكوّن اختياري في التسلسل الهرمي لـ ClickUp Hierarchy الموجود داخل المساحات ويستخدم لتنظيم قوائم المهام الخاصة بك

قائمة :: حاوية للمهام التي يجب أن توجد داخل مساحة ويمكن أن توجد اختياريًا داخل مجلدات

مهمة : العناصر القابلة للتنفيذ التي من المفترض أن تتقدم من مفتوحة إلى مكتملة باستخدام الحالات. يتم وضعها ضمن القوائم المهمة الأصلية :: مهمة المستوى الأعلى التي تضم مهام فرعية تحتها مهمة فرعية :: طبقة إضافية تسمح بمزيد من المكونات المحددة داخل المهمة مهام فرعية متداخلة :: طبقات إضافية يمكن إضافتها أسفل مهمة فرعية إذا تم تمكين تطبيق النقر فوق المهام الفرعية المتداخلة. في الوقت الحالي، يمكن للمستخدم استخدام ما يصل إلى 7 مستويات من المهام الفرعية المتداخلة



التنقيب في المهام الفرعية

المعين :: مستخدم و/أو مجموعة من المستخدمين الذين من المفترض أن يعملوا كمحركين أساسيين لمهمة ما

مرفق :: أي ملف يتم تحميله في ClickUp. يمكن إضافة المرفقات إلى المهام، والمستندات، وطرق عرض الدردشة.

قائمة التحقق : المهام البسيطة التي لا تستدعي مهمة أو مهمة فرعية

تعليق :: أداة اتصال تسمح للمستخدمين بالتعاون في الوقت الفعلي حول موضوع معين، مثل مهمة أو مستند

تاريخ الاستحقاق :: تاريخ استحقاق مهمة أو مهمة فرعية أو تذكير مفوض

ذكر :: استخدام الرمز @ للإشارة إلى مستخدم أو فريق أو مهمة أو مستند داخل ClickUp

دمج (المهام) :: ميزة تسمح بدمج مهمتين؛ تُستخدم هذه الميزة بشكل عام عندما تكون هناك مهمتان متشابهتان بشكل زائد عن الحاجة، أو إذا كانت هناك فكرتان أصبحتا فيما بعد أكثر ارتباطًا مما كان متوقعًا

نقل (المهام) :: القدرة على تغيير موقع مهمة ما

النبض : نظرة عامة مباشرة :: ميزة تنشئ تقارير نشاط تلقائية تتضمن التعلم الآلي لمعرفة أكثر ما تركز عليه الآن

التكرار :: القدرة على تعيين جداول زمنية متكررة للمهام

تاريخ البدء :: تاريخ بدء المهمة أو المهمة الفرعية

الحالة :: الخطوات التي تمر بها المهام، وتسمى أيضًا سير العمل

تبعيات المهام :: ميزة تسمح لك بتصور وتحديد المهام التي تحظر أو تنتظر مهام أخرى بسهولة

وصف المهمة :: جزء من المهمة الذي يصف الغرض منها والمعلومات الأخرى ذات الصلة

السجل (وصف المهمة) :: إمكانية عرض الإصدارات السابقة من وصف المهمة

تتبع الوقت :: مجموعة متنوعة من الميزات التي تسمح للمستخدم بتتبع الوقت داخل ClickUp أو بالاقتران معه

تقديرات الوقت :: تطبيق ClickApp الذي يسمح للمستخدمين بتسجيل وتتبع التوقعات الدقيقة للمدة التي ستستغرقها المهمة

مراقب : المستخدمون الذين "يراقبون" (أو "يتابعون") مهمة ما. يتلقى هؤلاء الأشخاص إشعارات عندما يتم تحديث المهام التي يراقبونها

علبة المهام :: موقع يضم جميع المهام المصغرة بحيث يمكن للمستخدم العودة إليها بسهولة في أي وقت

## المنزل

الصفحة الرئيسية :: نظرة عامة شاملة للمهام المستحقة اليوم أو غدًا أو المتأخرة أو غير المجدولة. يمكن أيضًا الوصول إلى التذكيرات، وLineUp، والتقويم الرئيسي، وجدول الأعمال الرئيسي هنا LineUp :: ترتيب المهام حسب الأولوية لكل مستخدم



## المشاهدات

عرض النشاط :: طريقة عرض توفر نظرة مجمعة على جميع الأنشطة عبر مساحة عمل أو موقع محدد

عرض اللوحة :: طريقة عرض يتم فيها ترتيب المهام في أعمدة رأسية لتعمل كـ لوحة كانبان مع إمكانيات السحب والإفلات القوية

عرض الصندوق :: طريقة عرض يمكن للمستخدم من خلالها تصور عبء العمل لزملائه في الفريق

عرض التقويم :: طريقة عرض يتم فيها عرض المهام في التقويم

عرض الدردشة :: يمكن للمستخدمين إجراء مناقشة في الوقت الفعلي على مستوى مساحة العمل أو المساحة أو المجلد أو القائمة

عرض المستند :: طريقة عرض تسمح للمستخدمين بإنشاء مستندات ومواقع ويكي وقواعد معرفية. المستندات مرنة وقابلة للمشاركة ويمكن أن تحتوي على عدد غير محدود من الصفحات. يمكن للمستخدمين ربط المهام والمستندات الأخرى داخلها، وتضمين عناوين URL، ووضع علامات للمستخدمين مباشرة في المستندات

تضمين العرض :: طريقة عرض يمكن من خلالها تضمين مواد خارجية، مثل محرّر مستندات Google، وتقويمات Google، وYoutube، وMiro، وFigma، على مستوى مساحة العمل أو المساحة أو المجلد أو القائمة

عرض النموذج :: طريقة عرض يمكن من خلالها إنشاء الاستبيانات وتوزيعها خارجيًا، ثم تجميعها داخل ClickUp عندما يتم إنشاء عمليات إرسال النماذج كمهام

عرض جانت :: طريقة عرض يمكن من خلالها عرض التبعيات وتعديلها بصريًا عبر جدول زمني المسار الحرج :: تحدد هذه الميزة سلسلة المهام الحاسمة لإكمال المشروع وتسمح للمستخدم بمعرفة المهام التي يمكن إعادة جدولتها دون التأثير على المواعيد النهائية الأكبر

عرض القائمة :: طريقة عرض مطلوبة يمكن للمستخدمين من خلالها تجميع المهام وفرزها وتصفيتها في قوائم مختلفة. بشكل افتراضي، يتم تجميع المهام حسب الحالة، ولكن يمكن ترتيبها وعرضها حسب أي متغير تقريبًا

عرض الخريطة :: طريقة عرض يمكن من خلالها تمثيل الحقول المخصصة للموقع بشكل مرئي على الخريطة

الخرائط الذهنية :: طريقة عرض تسمح بإنشاء خرائط ذهنية يمكن للمستخدمين من خلالها تصور الأفكار كعقد مترابطة من المعلومات. الخرائط الذهنية يمكن استخدامها لتصور المهام الموجودة (وضع المهام) أو لتصور المعلومات غير المرتبطة بأي بنية مهمة (الوضع الفارغ)

عرض عبء العمل :: طريقة عرض يمكن من خلالها مراقبة سعة عمل فريقك وإدارة موارد الفريق السعة :: شكل من أشكال القياس الفريدة من نوعها لطريقة عرض عبء العمل التي يمكنها تحديد وتنظيم حجم العمل المخصص لمستخدم معين بناءً على تقديرات الوقت أو المهام أو نقاط سبرينت

عرض الجدول :: طريقة عرض يتم فيها تمثيل معلومات المهام بتنسيق جدول بيانات. تعتبر طريقة العرض هذه مثالية لعرض كميات كبيرة من المعلومات في وقت واحد وربط المهام ذات الصلة، كما هو الحال مع إدارة علاقات العملاء أو قاعدة البيانات العلائقية

عرض الجدول الزمني :: طريقة عرض يتم فيها عرض المهام على جدول زمني لإنتاج خريطة طريق مرئية

## البحث في طرق العرض

الحفظ التلقائي :: ميزة توفر القدرة على حفظ تغييرات العرض باستمرار والحفاظ عليها

الحساب :: القدرة على حساب المجموع أو النطاق أو المتوسط لعمود في طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض الجدول

المفضلة :: ميزة يمكن من خلالها وضع إشارة مرجعية على طرق العرض المستخدمة بشكل متكرر أو طرق العرض الأساسية للوصول السريع

فلتر :: خاصية تسمح بتضييق نطاق العرض ليقتصر على مجموعة محددة من المهام

التجميع :: آلية يمكن من خلالها عرض المهام بالتوافق مع أزواج معينة

البحث :: ميزة تسمح للمستخدم بتحديد موقع المهام في مساحة عمل ClickUp

الفرز :: القدرة على ضبط الترتيب الذي يتم به عرض المهام ضمن حدود الفلاتر والتجميعات المحددة للعرض

القوالب

القالب :: ميزة تسمح بحفظ المهام، والقوائم، والمجلدات، والمساحات، والمستندات، وغيرها من الميزات وإعادة استخدامها في مستويات مختلفة من مساحة العمل

قوالب الحالة :: ميزة تسمح بحفظ الحالات وإعادة استخدامها عبر مستويات مختلفة من مساحة العمل

المستندات

المستندات :: ميزة تسمح للمستخدم بإنشاء مستندات، ومواقع ويكي وقواعد معرفية في أي مكان في ClickUp. كل مستند مرن وقابل للمشاركة، ويمكن أن يحتوي على عدد غير محدود من الصفحات لافتة :: أمر /Slash /Slash يساعد على التمييز بين العناصر في المهام والمستندات تخفيض السعر :: القدرة على زيادة تنسيق النص في مناطق مثل التعليقات وأوصاف المهام والمستندات



الأهداف

هدف :: حاويات عالية المستوى لمجموعات من النتائج الرئيسية ذات الصلة تسمى الأهداف الأهداف :: النتائج القابلة للقياس، والتي، عند اكتمالها، ستكمل الهدف أيضًا



النقر على التطبيقات

انقر فوق التطبيق :: ميزة تمكّن مالك مساحة العمل أو المسؤول من تخصيص تجربة الفريق بالكامل داخل مساحة العمل الخاصة به البريد الإلكتروني ClickApp :: تقدير الوقت الذي يمكن إضافته إلى المهام لتوفير إمكانية تنبؤ أفضل للقوائم والمجلدات تطبيق النقر فوق المتطلبات الرئيسية :: انقر فوق تطبيق يستخدم للدلالة على نهاية مجموعة كبيرة من المهام، مثل إصدار ميزة جديدة أولوية النقر فوق التطبيق :: تطبيق نقر يساعد في تصنيف المهام حسب الأهمية. تطبيق انقر فوق العلاقات :: تطبيق نقر يسمح بربط المهام والمستندات وغير ذلك الكثير معًا تطبيق النقر فوق التطبيقات :: تطبيق يتيح لك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء أصغر من العمل الذي يمكن التحكم فيه سبرينت بوينتس ClickApp :: تطبيق ClickApp الذي يوفر قياسًا لسعة عبء العمل من خلال تعيين وتطبيق نظام نقاط مخصص باستخدام أي نمط رقمي تطبيق النقر فوق العلامات :: تطبيق ClickApp ينظم المهام باستخدام مجموعة متنوعة من الواصفات القابلة للتخصيص عبر مساحة



إعدادات وإمكانيات مساحة العمل

الصورة الرمزية :: صورة تمثل مساحة أو ملف تعريف مستخدم داخل ClickUp

الفوترة :: صفحة موجودة خلف الصورة الرمزية للمستخدم تسمح له بترقية مساحة العمل الخاصة به وتنزيل أو تحديث الفواتير السابقة والوظائف الإضافية الغرض الائتمان : شكل من أشكال العملة داخل التطبيق يتم تطبيقه تلقائيًا على المعاملة التالية لمساحة العمل ترقية : القدرة على تغيير مساحة عمل إلى خطة مدفوعة أعلى مستوى. نسخة تجريبية (نسخة تجريبية مجانية) :: نسخة تجريبية مجانية مصممة لمساعدتك على تجربة سحر خططنا المدفوعة مقعد : عدد الأماكن المتاحة و/أو المشغولة للأعضاء والضيوف داخل مساحة العمل

التصدير :: القدرة على إرسال البيانات من داخل مساحة عمل ClickUp إلى وسيط أو تنسيق خارجي

الاستيراد :: القدرة على إحضار المهام إلى ClickUp من مصادر موجودة مثل ملف CSV أو تكامل أصلي

التكامل :: موقع أو قدرة خارجية تم دمجها للاستخدام الأصلي داخل ClickUp

تخطيط :: الطريقة التي يتم بها عرض مساحة العمل الخاصة بالمستخدم على جميع مستويات مساحة العمل

الوضع (الوضع الفاتح/الوضع المظلم) :: ميزة داخل قائمة الإعدادات تسمح للمستخدم بتحديد ما إذا كانت مساحة العمل الخاصة به ذات خلفية فاتحة أو داكنة

المصادقة بعاملين (2FA) :: القدرة على إضافة طبقة أخرى من الأمان من خلال طلب شكل ثانٍ من أشكال المصادقة للدخول إلى مساحة العمل. هناك طريقتان يمكنك من خلالهما تمكين المصادقة الثنائية في ClickUp: 1) الرسائل النصية القصيرة (متوفرة في Business+)، و2) تطبيق المصادقة عبر TOTP (متوفر في جميع الباقات)

الإجراءات التلقائية

الأتمتة :: ميزة تتيح للمستخدم و/أو مجموعة من المستخدمين إعداد مجموعات من المشغلات والشروط والإجراءات للمساعدة في أتمتة الإجراءات أو العمليات المتكررة الشروط :: المعيار الذي يجب أن يكون صحيحًا حتى يتم تشغيل الأتمتة المشغّل :: المعايير الخاصة ب ما يحدث من أجل بدء التشغيل الآلي الإجراءات :: أداة مخصصة تتيح لك إنشاء تمثيل مرئي للبيانات داخل مخطط شريطي أداة التضمين : عنصر واجهة مستخدم يتم فيه تضمين مواد خارجية: مثل محرر مستندات Google، تقويمات Google، Youtube، Hubspot، Lucidchart. يمكن تضمينها داخل لوحة تحكم مخطط دائري (أداة مخصصة) :: عنصر واجهة مستخدم مخصص يمكن تصور البيانات فيه كمخطط دائري أداة المحفظة :: أداة مخصصة يمكنها تصنيف وتتبع التقدم المحرز في أي قوائم أو مجلدات في مساحة العمل الخاصة بك



حقول مخصصة

الحقول المخصصة :: تطبيق نقر يتيح إمكانية إضافة مجموعة متنوعة من المعلومات الغنية إلى طرق العرض حقل مخصص للتاريخ :: نوع من الحقول المخصصة يسمح بإضافة تاريخ مخصص إلى مهمة ما حقل مخصص منسدل :: حقل مخصص يوفر خيارات متسقة في المهام؛ يمكن تحديد خيار واحد فقط لكل حقل مخصص منسدل حقل الصيغة :: خاصية يمكن من خلالها إجراء عمليات حسابية بين الحقول المخصصة الرقمية والتاريخ والوقت في المهمة حقل مخصص للتسمية :: نوع من الحقول المخصصة يسمح بإجراء تحديدات متعددة لكل حقل مخصص للتسمية حقل مخصص للهاتف :: نوع من الحقول المخصصة يمكن وضع رقم الهاتف فيه



## ميزات التحرير السريع