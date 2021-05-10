5 أسباب تجعل أيام الاثنين سيئة (و5 طرق لإظهار من هو الرئيس)

الإثنين الأسود الإثنين الأزرق. إثنين الهوس. Monday.com عانى يوم الاثنين من أزمة في العلامات التجارية منذ وقت ما بعد البابليين أطلقوا عليه اسم وقبل أن يبتكر جيم ديفيس قطًا كرتونيًا تقوم شخصيته بالكامل على كرهه.

ينظر الكثيرون إلى يوم الإثنين على أنه كارين أيام الأسبوع، فهو يوم الإثنين الذي يسحق روحك المعنوية بما فيه من تعجرف واعتداد بالنفس وخطاب مؤيد للتقشف.

لكن في الحقيقة، إنه مجرد يوم آخر

دعونا نحلل الأسباب التي جعلت كراهية يوم الاثنين ظاهرة ثقافية يتم تسويقها على نطاق واسع، والأهم من ذلك استكشاف بعض الطرق لاستعادة السرد والبدء في استعادة يوم الاثنين.

1. أيام الاثنين جنون

لا بجدية. تشترك كلمتا "الاثنين" و"الجنون" في أصل الكلمة: فكلاهما مشتق من الكلمة اللاتينية التي تعني "القمر"، والتي طالما ارتبطت (بشكل خاطئ) بالجنون.

في العديد من الثقافات وكذلك في علم التنجيم ، فإن يمثل القمر العواطف، والتغيير، والفوضى التي يمكن أن تصاحب الاثنين. كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطاقة الأنثوية، مما يضيف القليل من السموم إلى سمعة القمر الحبرية لكونه وقت تقلب المزاج، ولكن هذا موضوع آخر مختلف تمامًا في المدونة. أما الآن، دعونا نركز على الاثنين.

بمعرفة كل هذا، من المنطقي أن كلمة "الاثنين" يبدو أنها تثير استجابة عاطفية من الناس، وبالتأكيد لا يوجد نقص في الأدلة على أن الوسط الثقافي قد شارك في الدعاية "أيام الاثنين سيئة". ولكن حتى لو كان مكتوبًا في النجوم أن أيام الاثنين ستكون أوقاتًا مليئة بالمشاعر القوية أو التغيير، فلماذا لا نتعامل معها بدلًا من محاربتها؟

نصيحة الرئيس رقم 1: احتضن الجنون

"الجنون"، بالطبع، يعني الأشياء غير المتوقعة والعاطفية والجديدة التي تجعل الحياة مليئة بالإثارة. يُنظر إلى يوم الاثنين على أنه بداية دورة جديدة؛ ومن أقوى الطرق لتأكيد السيطرة على كل يوم هو محاولة تغيير طريقة نظرتك إلى ، حسناً، تغيير!

في حين أن الدليل غير حاسم فيما يتعلق بالتأثير الفعلي للقمر على الحالة المزاجية للإنسان أو أنماط نومه، لا يمكن إنكار أن نهاية عطلة نهاية الأسبوع بهجوم من رسائل البريد الإلكتروني أمر مزعج. تكمن الحيلة في التركيز أكثر على فرصة ما يمكنك تحقيقه بدلاً من الاعتقاد بأنك غير مؤهل لمواجهة صندوق الوارد الخاص بك والبدء في ركل بعض المؤخرات.

2. أيام الاثنين تعني "الرشد"

النضوج أمر صعب. على سبيل المثال "يكبرون!" إهانة. الناس "يكبرون" و "يكبرون في السن" من المفترض أن "أكبر من" الاستماع إلى موسيقى البوب بانك من عام 2002 .

وعلامة النضج هي القيام بهذه الأشياء دون أن يُطلب منك القيام بها، ودون أن تصاب بنوبة غضب. يوم الاثنين هو عمليا شفيع ذلك.

إن مشهد "حالة يوم الاثنين" سيئ السمعة في فيلم مكتب الفضاء يتهكم بشكل مثالي على ملل البلوغ في الوظائف التي تقضي على فرديتنا المتحررة وتسخر من شعورنا بالضيق المتقيح الذي ينشأ نتيجة لذلك. ولكن ماذا يمكننا أن نفعل حيال شعورنا بالكبت في وظائفنا التي كبرنا فيها والتي تعمل على دعم حياتنا الناضجة؟

يمكنك أن تبدأ بالتخفيف قليلاً أيها الأحمق السخيف.

نصيحة الرئيس رقم 2: ابقَ شاباً في قلبك

قالت دوللي بارتون أفضل ما في الأمر: "لا تنشغل بكسب لقمة العيش لدرجة أنك تنسى أن تصنع حياة."

بالطبع، من المهم أن ننجز مسؤولياتنا ونعيل أنفسنا ومن نعولهم (على شخص ما أن يضع كلبي في الجامعة!) ولكن من المؤكد أن ثقل مرحلة البلوغ سيصبح ثقيلاً جداً دون بعض الراحة الخفيفة.

الشيء الذي يساعدني هو عدم نسيان ين يانغ طبيعة الحياة؛ الخير والشر (مهما كان تعريفنا له) سيظلان موجودان إلى الأبد في توازن بينما يحتوي كل منهما على القليل من الآخر. مقابل كل إزعاج يأتي من كوننا بالغين تأتي الحرية.

احتضن حرية النضوج هذه مع التمسك بالأشياء التي جعلت من الطفولة أمرًا سحريًا: أن تكون مبدعًا وتتجنب الخجل وتستمتع كلما استطعت. تجرأ على مشاركة أفكارك الكبيرة مع مديرك. اضبط خلفية زووم الخاصة بك على الجرابيات الليلية المفضلة لديك. أخبر مديرك أن لديك موعدًا صعبًا في السادسة مساءً لأن عملك قد انتهى وحان وقت العازب. _عش قليلاً

3. أيام الاثنين تقتل المتعة

يمكن أن تكون أيام الاثنين صدمة حقيقية للنظام. فبعد يومين هنيئين من الاسترخاء والاسترخاء والقيام بالأعمال التي تقوم بها، فجأة يقذف المنبه بحذائه في نومك وتواجه الآن يومًا يجب أن تكون فيه منظمًا, الإنتاجية واجتماعية، واجتماعية، ومليئة بالكافيين. عليك أن تعلق قرون عطلة نهاية الأسبوع وترتدي هالة يوم الاثنين وتندمج فجأة في النسخة الاحترافية منك في معظم يومك.

أو يمكنك فقط تخصيص بعض الوقت في أيام إجازتك لتهيئة نفسك لانتقال أسهل!

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نصيحة الرئيس ## نصيحة الرئيس رقم 3: اهتم بمستقبلك

أنا من أشدّ المؤمنين بـ التوازن بين العمل والحياة ؛ يبدو هذا الأمر مختلفًا من شخص لآخر، وليس كل الوظائف تجعل الأمر سهلاً. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها في وقتك الشخصي لتضع نفسك في المستقبل في وضع أفضل لوقت العمل يوم الاثنين:

كن سيد الوقت بجدية! يمكنك دائمًا أن تضرب بالتقويم الميلادي عرض الحائط وتجعل أسابيعك تبدأ يوم الأحد، وهو ما ساعدني على الانتقال السلس من الفجور في عطلة نهاية الأسبوع.

احصل على قسط كافٍ من النوم ليلة الأحد. بصفتي بومة ليلية، فإن طقوس الاسترخاء الليلية التي أتطلع إليها هي كل شيء. أحب أن أحل الكلمات المتقاطعة أو أقرأ بضعة فصول من كتاب في السرير بينما الضوضاء البيضاء في الخلفية تجعل عقلي الباطن يشعر بالنعاس. ودائمًا ما يشكرني عقلي ومزاجي وبشرتي على ذلك.

بصفتي بومة ليلية، فإن طقوس الاسترخاء الليلية التي أتطلع إليها هي كل شيء. أحب أن أحل الكلمات المتقاطعة أو أقرأ بضعة فصول من كتاب في السرير بينما الضوضاء البيضاء في الخلفية تجعل عقلي الباطن يشعر بالنعاس. ودائمًا ما يشكرني عقلي ومزاجي وبشرتي على ذلك. اجعلي التنظيم شيئًا تعملين عليه في حياتك الشخصية بقدر ما تعملين عليه في حياتك العملية. بصفتي فتاة مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، أجد صعوبة في تذكر المهام والخطط دون تدوينها. ومع ذلك، منذ أن بدأت في ClickUp، اعتدتُ على إدخال المهام الشخصية في مساحة عمل ClickUp الخاصة بي في مساحة عمل ClickUp الخاصة بي حتى يمكنني الحصول على إشعار على هاتفي في وقت مبكر أينما كنت، وأجدها أكثر موثوقية بكثير من القلم والورقة!

بصفتي فتاة مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، أجد صعوبة في تذكر المهام والخطط دون تدوينها. ومع ذلك، منذ أن بدأت في ClickUp، اعتدتُ على إدخال المهام الشخصية في مساحة عمل ClickUp الخاصة بي في مساحة عمل ClickUp الخاصة بي حتى يمكنني الحصول على إشعار على هاتفي في وقت مبكر أينما كنت، وأجدها أكثر موثوقية بكثير من القلم والورقة! استغرق بعض الوقت خلال عطلة نهاية الأسبوع للحصول علىنطاق عبء العمل الخاص بك */* *لن يستغرق الأمر خمس دقائق، ولا يجب أن تعتبره سارقًا للبهجة: فكر في الأمر على أنه إحسان تقدمه لنفسك يوم الاثنين! أثناء مشاهدتي لفيلمي الأسبوعي ليلة الأحد، أحرص على أن تكون مهام النقر فوق مرتبطة بتقويم جوجل الخاص بي وأضع علامة باللون الأحمر على المهام التي يحين موعد استحقاقها يوم الاثنين حتى أعرف أنها المهام التي سأركز عليها. يجعلني أشعر بأن عبء العمل أقل إرهاقًا بكثير!

4. أيام الاثنين لا تسمح لك بإيقاف عقلك عن العمل

هناك سبب منطقي وراء تفوق نجوم تلفزيون الواقع التافهين الخرافيين على المطربين الموهوبين والممثلين اللامعين في لعبة الشهرة، وهو أن المجتمعات الرأسمالية ترسل الكثير من الرسائل المختلطة للناس حول النجاح، لدرجة أننا غالباً ما نرغب في تخدير أدمغتنا بـ الهروب من الواقع . نحن أيضاً نحب حطام القطارات.

ولكن إذا كنا ننظر إلى أيام الاثنين على أنها بوابة البداية لسباق الفئران، فلا عجب أننا نتوق إلى القدرة على التخلص من هذا الضغط بأي وسيلة ضرورية. في مثل هذه الأوقات على وجه الخصوص، سرعان ما يصبح التشتت غير المنتج هو التكرار الجديد لـ "الرعاية الذاتية"، ولهذا السبب من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تجعل الراحة الذهنية اليومية ضرورية وطبيعية مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

نصيحة الرؤساء رقم 4: خصص وقتاً للراحة الذهنية

" فواصل الدماغ " معروف منذ فترة طويلة في عالم التدريس في المدارس الابتدائية، حيث يرتبط المصطلح إلى حد كبير بأهمية حصول العقول النامية على فترات راحة كافية بين الغوص في مواد جديدة تمامًا. إنه أيضًا مفهوم يمكن أن يساعد الأشخاص البالغين!

تذكر: الهدف من الاستراحة ليس مجرد التوقف عن ما تفعله لدقيقة واحدة، بل إتاحة بعض الوقت لإعادة شحن طاقتك وإراحة ذهنك. فالهدف ليس صرف انتباهك عن مهامك، بل منح نفسك الفرصة للعودة إلى مهمتك بتركيز وطاقة وتحفيز متجددين. إن الإرهاق أمر حقيقي، وأشياء مثل التأمل، أو الذهاب في نزهة في الخارج، أو تخصيص بعض الوقت في يومك لمجرد تسجيل الخروج تمامًا ضرورية لجعل الانتقال من عطلة نهاية الأسبوع إلى أيام الأسبوع أسهل.

5. أيام الاثنين تبدو وكأنها لا تنتهي

بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يعملون في أيام الأسبوع ويأخذون إجازة في عطلات نهاية الأسبوع - خاصة لأولئك الذين غير راضين بوظائفهم - يمكن أن تبدو أيام الاثنين كبداية أسبوع مرهق مليء بالجنون والكبر والملل والحاجة إلى أن نكون "في العمل" دائمًا فوجود يومين إجازة وخمسة أيام عمل يزيد من القيمة التي نوليها لهذين اليومين، وهو ما يزيد بدوره من الازدراء النسبي الذي نكنه للأيام الأخرى، ولقائد تلك الأيام تحديدًا.

وبصرف النظر عن مجرد الإقلاع عن أي مظهر من مظاهر الحياة التي يوجد فيها مفهوم أيام العمل، هناك طريقة واحدة لمحاربة هذا الشعور..

نصيحة الرئيس رقم 5: تذكر أن الوقت مجرد وهم

ماذا، مقصور على فئة معينة؟ حسناً، دعني أصيغ الأمر على هذا النحو: إن حقيقة كم سيكون اليوم الأول من أسبوع العمل ممل وبائس هو كل ما يتعلق بتصورك له. صحيح أن مواجهة ذلك اليوم قد تنطوي على الاستيقاظ مبكراً بشكل مهين، أو التعامل مع أصحاب الكلام البذيء مع رائحة القهوة أو الاضطرار إلى البقاء على الانتظار مع شركة بطاقات الائتمان، لكن انزعاج هذه اللحظات مؤقت، وستمر أيضاً.

لقد مرّ الجميع بتجارب تجعلهم يشعرون بأن الوقت يمرّ وكأنّه يمضي بحركة بطيئة، أو يمرّ بلمح البصر. في الواقع، لا يزال العلماء في محاولة لمعرفة بالضبط لماذا يبدو اليوم قصيرًا بينما تبدو السنة وكأنها أبدية بالنسبة للطفل، ولكن بالنسبة للكبار، تبدو السنوات وكأنها تطير بسرعة وتبدو بعض الأيام (أيام الاثنين) وكأنها لا نهاية لها.

ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن البالغين يمكن أن يقعوا بسهولة في روتين يومي يجعل الأيام تختلط ببعضها البعض، أو ربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم التعلم أو تجربة أشياء جديدة ومثيرة كانت شائعة جدًا في الطفولة. مهما كان السبب، فالحقيقة هي أن الوقت لا يتغير، نحن من يتغير. وهذا يعني أننا نستطيع تغيير نظرتنا للوقت، وكيف نقضي وقتنا وكيف تحديد أولويات وقتنا .

في نهاية اليوم ...

ما هي الحياة سوى مجموعة جميلة من الأيام الجيدة والأيام السيئة؟ وما يدريك، قد تكون بعض أفضل أيامك القادمة هي أيام الاثنين التي تخشاها. سأترككم مع قصيدة عن الأسبوع كنت أقرأها في طفولتي. لقد كانت في كتاب لأغاني الأطفال مع رسم توضيحي مرعب للأم غوس كان يسبب لي الكوابيس، ولكن على أي حال، إنها تقول هكذا

طفل يوم الاثنين جميل الوجه

طفل يوم الثلاثاء مليء بالنعمة

طفل الأربعاء مليء بالويل، طفل الأربعاء مليء بالويل، _

طفل يوم الخميس مليء بالنعمة، طفل يوم الخميس مليء بالويل، _طفل يوم الخميس مليء بالويل

طفل يوم الجمعة محب ومعطاء، طفل يوم الجمعة محب ومعطاء، _

طفل يوم السبت يعمل بجد من أجل لقمة العيش

وطفل يوم السبت مولود يوم السبت

مبهج ومرح، طيب ومرح

يبدو أن نسختنا الحالية من يوم الاثنين هي فقط ما كانت عليه أيام الأربعاء، وربما في المستقبل، سيكون يوم الجمعة اليوم هو يوم الاثنين غدًا. وما يدريك، فالوقت وهم في النهاية 🙂