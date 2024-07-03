ClickUp مقابل MeisterTask: أيهما أفضل؟

إذا كنت لا تزال تكافح من أجل تتبع المهام فأنت تفوتك فرصة الاستفادة مما تقدمه برامج إدارة المهام الحديثة. فهو يساعدك على إنشاء قائمة مهام، والتخطيط لها، وتقديم تذكيرات في الوقت المناسب عبر تطبيق الهاتف المحمول أو إصدار الويب، وضمان أنك على رأس مهامك دائماً.

من بين العديد من برنامج إدارة المهام المتوفرة في السوق، يعد برنامجي ClickUp وMeisterTask اثنين من البرامج التي تمت مناقشتها واعتمادها على نطاق واسع.

تقدم أدوات إدارة المشاريع الشائعة هذه العديد من الميزات لمساعدتك في إدارة المهام، والتعامل مع تبعيات المهام، وتخطيط المشاريع بأكملها. ولكن أيهما الأنسب لك؟

تكمن الإجابة على هذا السؤال في متطلباتك. في هذه المقارنة التفصيلية بين ClickUp وMeisterTask، سنلقي نظرة على جميع الميزات والمراجعات وهياكل التسعير لهاتين الأداتين أدوات تخطيط المشاريع .

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو التطبيق الوحيد المتكامل لإدارة المشاريع والإنتاجية والإدارة المتكاملة للمشاريع برنامج تفويض المهام الذي يمكن أن يساعدك ليس فقط في إدارة المشاريع المعقدة ولكن أيضًا في تحسين إنتاجيتك الإجمالية. سواء لاستخدامك الشخصي أو لاستخدام أعضاء فريقك، يتيح لك النظام الأساسي تتبع حالة المهام وحالة المشروع والمواعيد النهائية للمشروع وحتى التخطيط لها باستخدام تقويم Google أو لوحات المشاريع.

وبالتالي، يمكنك إدارة المهام وتفويضها بفعالية، والتخطيط للمشاريع بتفاصيل واضحة، وحتى تصور المشاريع والمواعيد النهائية، مما يجعلك أنت وفريقك منتجين للغاية.

بالإضافة إلى إدارة المهام، يساعدك ClickUp في مجالات أخرى متعددة، مثل العصف الذهني للأفكار، وإنشاء المستندات والعروض التقديمية، وتخزينها جميعًا في مكان واحد، وتتبع المقاييس الرئيسية لمؤسستك بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للأتمتة لأتمتة المهام المتكررة وحتى إنشاء عمليات سير عمل تعتمد على الأحداث أو الإجراءات التي يمكن أن تساعدك على توفير الوقت.

لذا، سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو تدير فرقًا صغيرة أو تعمل مع فرق رشيقة في مؤسسة كبيرة، يمكن تخصيص ClickUp لتناسب احتياجاتك الخاصة.

ميزات ClickUp

يُمكِّنك ClickUp أنت وفريقك بمجموعة قوية من الميزات المصممة لتبسيط إدارة المشروع وتعزيز التعاون وتحسين سير العمل. إليك نظرة فاحصة على أربع من وظائف ClickUp الأساسية:

1. إدارة المهام

عرض مهمة أو إضافتها أو إزالتها إلى قوائم مهام أخرى أو منها لتحسين الرؤية والتعاون عبر الفرق

قم بتخطيط أي مشروع أو مهام شخصية وتنظيمها والتعاون بشأنها باستخدام مهام ClickUp الذي يتيح لك تجاوز إنشاء المهام الأساسية وتعيينها. مع ميزات إدارة المهام، يمكنك:

تعيين أولويات لمهامك (عالية، عادية، منخفضة، عاجلة) وحتى تلوينها باستخدام علامات وحالات مخصصة

لمهامك (عالية، عادية، منخفضة، عاجلة) وحتى تلوينها باستخدام علامات وحالات مخصصة تعيين تواريخ الاستحقاق والتقديرات الزمنية للحصول على جداول زمنية واقعية للمشروع

استفد من إدارة التبعيات القوية في ClickUp لضمان إنجاز المهام بالترتيب الصحيح

حدد حقلًا مخصصًا خاصة بمشاريعك، مما يتيح لك تسجيل المعلومات المهمة وتنظيمها

خاصة بمشاريعك، مما يتيح لك تسجيل المعلومات المهمة وتنظيمها تعيين المهام لتعزيز المساءلة وإضافة حالات مخصصة لتتناسب مع المراحل المختلفة لمشروعك

لتتناسب مع المراحل المختلفة لمشروعك تتبع إنجاز المهام، والتبعيات، والاختناقات بمساعدة العديد من انقر فوق طرق العرض #### 2. الذكاء الاصطناعي

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اطرح الأسئلة واحصل على إجابات محددة لمهامك وأنشطتك ومستنداتك والمزيد باستخدام مدير معرفة الذكاء الاصطناعي

أتمتة المهام وإنشاء التحديثات وجدولتها وإدارة الأعمال المتكررة باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل

لأتمتة سير العمل اكتب كل محتوى أعمالك بسهولة باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي. يساعدك مساعد الكتابة هذا على إنشاء تواصل مخصص لرسائل البريد الإلكتروني أو التواصل الخارجي، ويتميز بميزة التدقيق الإملائي المدمج، ويمكنه إنشاء ردود سريعة بناءً على نبرة صوتك ولغتك

3. القوالب

ابدأ مشاريعك بسرعة وكفاءة مع مكتبة ClickUp الواسعة التي تضم أكثر من 1000 قالب مُعد مسبقاً. بصرف النظر عن قوالب إدارة المهام ستجد أيضًا قوالب لإدارة المشاريع، وتطوير المنتجات، والتصميم، وغيرها الكثير.

استخدم قالب ClickUp Task Management الجاهز للاستخدام لتخطيط المشاريع بكفاءة

باستخدام قالب قالب إدارة مهام ClickUp لمشاريعك ومهام سير العمل، يمكنك:

تصور المهام وتنظيمها استنادًا إلى الحالة أو الأولوية أو القسم

تتبع سير العمل وتحسينه استنادًا إلى عرض النطاق الترددي وتقدم المهام

التعاون عبر جميع الفرق للمساعدة في جدولة الأنشطة وتعيينها والعصف الذهني وإكمال الأنشطة بشكل أسرع وأكثر كفاءة

ما عليك سوى إضافة قالب المجلد إلى مساحة العمل الخاصة بك وملء التفاصيل الخاصة بك. سيوفر عليك وعلى فريقك ساعات من العمل. يمكنك استخدام طريقة عرض اللوحة لتحديد أولويات المهام على غرار كانبان، وطريقة عرض القائمة لتنظيم تفاصيل المهام، وطريقة عرض الصندوق لتتبع أعباء عمل الفريق، وطريقة عرض التقويم لسهولة السحب والإفلات في الجدولة.

سيقوم القالب أيضًا بتنظيم قائمة مهامك تلقائيًا إلى عناصر العمل والأفكار والمهام المتراكمة حتى تتمكن من التركيز على نوع واحد من المهام في كل مرة. قم بتنزيل هذا القالب

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غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

ما هو مايستر تاسك؟

MeisterTask هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المهام مصممة لتبسيط التعاون وتنظيم المشاريع. وهي تتفوق في إنشاء لوحات كانبان المرئية، حيث يتم تمثيل المهام ببطاقات تتحرك عبر مراحل مختلفة (على سبيل المثال، المهام التي يجب القيام بها، قيد التنفيذ، تم إنجازها). يتيح لك ذلك لك ولفرقك تصور جميع مهامك وواجباتك بوضوح، مما يساعدك على جدولة هذه المهام وتحديد أولويات المشاريع لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

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بالإضافة إلى ميزات إدارة المشاريع، يتيح MeisterTask التواصل الواضح داخل الفرق من خلال ميزات الاتصال الخاصة به، والتي تسمح للمستخدمين بإضافة أو تعيين التعليقات والمرفقات والإشارات مباشرةً إلى المهام. وبالتالي، يمكن لفرقك التعاون في المشاريع والبقاء على رأس مهامهم الفردية، مما يحسن الإنتاجية الإجمالية وتخطيط المشروع.

ميزات MeisterTask

بينما يمكن أن يساعدك MeisterTask في إدارة المهام والإنتاجية الإجمالية، إليك نظرة عامة سريعة على ميزاته الرئيسية:

1. إدارة المهام

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استخدم ميزات إدارة المهام لإنشاء المهام وتعيينها وإدارتها بسهولة. تساعدك المنصة المتقدمة أيضًا على تعيين مراقبين للمهام لتحسين التنسيق، وتعيين تواريخ الاستحقاق، واستخدام أداة التعقب المدمجة لتتبع الوقت، وإضافة مهام فرعية أو قوائم تدقيق متعددة لتقسيم المهمة، وحتى إضافة علامات أو مرفقات لسياق إضافي.

يمكنك أيضًا استخدام لوحات كانبان لتصور وتتبع تقدم مهامك. تسمح لك خطط الأعمال والمشاريع أيضًا بإنشاء مهام فرعية وطريقة عرض إضافية - طريقة عرض الجدول الزمني.

2. تواصل الفريق

عزّز التواصل الواضح مع ميزات مثل التعليقات و@التعليقات ومرفقات الملفات مباشرةً على المهام. حتى أنه يحتوي على تطبيق للهاتف المحمول لمساعدتك على البقاء على اطلاع على جميع التحديثات الأخيرة على مهامك وإنجاز العمل أينما كنت.

3. الأتمتة

يتيح لك MeisterTask أتمتة بعض المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً، مثل تحديث حالة المهمة وتواريخ الاستحقاق، وتعيين المهام، وإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى أعضاء المشروع، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدام الأتمتة لإنشاء مهام متكررة مثل الاجتماعات الأسبوعية.

4. عمليات التكامل وسير العمل

استيراد البيانات من أدوات أخرى أو المزامنة مع منصات إنتاجية أخرى باستخدام عمليات التكامل المدمجة. يمكنك حتى إقرانها مع Zapier لاستخدامها مع أكثر من 7000 تطبيق وإنشاء مهام سير عمل مخصصة لتوفير الوقت.

تسعير MeisterTask

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ClickUp مقابل MeisterTask: مقارنة الميزات

قبل أن نتعمق أكثر في المقارنة المباشرة بين ClickUp وMeisterTask، إليك ملخصاً لما تشتهر به كل أداة.

تشتهر أداة ClickUp بما يلي:

منصة إنتاجية شاملة : على عكس برامج إدارة المهام الأخرى، يقدم ClickUp ميزات شاملة تساعدك على إدارة المهام وتخطيط المشاريع وتتبع الوقت والتعاون والكثير من الميزات الأخرى، مما يجعله حلاً شاملاً لجميع احتياجاتك

: على عكس برامج إدارة المهام الأخرى، يقدم ClickUp ميزات شاملة تساعدك على إدارة المهام وتخطيط المشاريع وتتبع الوقت والتعاون والكثير من الميزات الأخرى، مما يجعله حلاً شاملاً لجميع احتياجاتك التخصيص: القدرة على تخصيص مهام سير العمل وطرق العرض والأتمتة لتناسب احتياجات فريقك ومشروعك الفريدة

القدرة على تخصيص مهام سير العمل وطرق العرض والأتمتة لتناسب احتياجات فريقك ومشروعك الفريدة إدارة العمل والمشروعات: ميزات متقدمة مثل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتواصل في الوقت الفعلي، والأتمتة المخصصة، ووظائف تتبع المشروع القوية

ميزات متقدمة مثل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتواصل في الوقت الفعلي، والأتمتة المخصصة، ووظائف تتبع المشروع القوية الرؤية والتتبع: طرق عرض مخصصة للمشروع وهياكل هرمية تبقي الجميع على اطلاع وتنسيق

طرق عرض مخصصة للمشروع وهياكل هرمية تبقي الجميع على اطلاع وتنسيق التعاون: أدوات مدمجة مثل الدردشة والتعليق في الوقت الفعلي واللوحات البيضاء الافتراضية وأذونات الضيوف لتمكين الفرق البعيدة وغير المتزامنة من التعاون بفعالية

أدوات مدمجة مثل الدردشة والتعليق في الوقت الفعلي واللوحات البيضاء الافتراضية وأذونات الضيوف لتمكين الفرق البعيدة وغير المتزامنة من التعاون بفعالية إعداد التقارير والتحليلات: توفر لوحات المعلومات والإشعارات القابلة للتخصيص تتبع التقدم في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة

توفر لوحات المعلومات والإشعارات القابلة للتخصيص تتبع التقدم في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بديهي مع وظيفة السحب والإفلات يبسّط إدارة المشروع ويسرّع من اعتماد المستخدم

تصميم بديهي مع وظيفة السحب والإفلات يبسّط إدارة المشروع ويسرّع من اعتماد المستخدم دمج مكدس التكنولوجيا: تقلل المجموعة الواسعة من الميزات من الحاجة إلى تطبيقات متعددة، مما يسهل سير العمل

تقلل المجموعة الواسعة من الميزات من الحاجة إلى تطبيقات متعددة، مما يسهل سير العمل أسعار معقولة: إصدار مجاني غني بالميزات وخيارات مدفوعة مناسبة للميزانية لمزيد من الميزات

إصدار مجاني غني بالميزات وخيارات مدفوعة مناسبة للميزانية لمزيد من الميزات تطبيق الهاتف المحمول: العمل من أي مكان باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول، الذي يمكن الوصول إليه عبر الأجهزة

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

Capterra : 4.6/5 (أكثر من 4100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 4100 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

أشهر ما يُعرف بـ MeisterTask:

واجهة بسيطة: بينما يركز ClickUp على كونه غنيًا بالميزات، يتفوق MeisterTask في إبقائه بسيطًا ويتمتع بواجهة سهلة الاستخدام. مظهره النظيف يجعل من السهل تعلمه وتكييفه، خاصة للمستخدمين غير التقنيين

بينما يركز ClickUp على كونه غنيًا بالميزات، يتفوق MeisterTask في إبقائه بسيطًا ويتمتع بواجهة سهلة الاستخدام. مظهره النظيف يجعل من السهل تعلمه وتكييفه، خاصة للمستخدمين غير التقنيين لوحات كانبان: تصور سير العمل وتتبع التقدم المحرز دون عناء باستخدام لوحات كانبان البديهية، وهي الميزة الرئيسية التي تشتهر بها الأداة

تصور سير العمل وتتبع التقدم المحرز دون عناء باستخدام لوحات كانبان البديهية، وهي الميزة الرئيسية التي تشتهر بها الأداة التواصل مع الفريق: العمل بسهولة مع أعضاء فريقك وتحسين تواصل الفريق باستخدام ميزات مثل التعليقات و@التعليقات ومرفقات الملفات مباشرةً على المهام

العمل بسهولة مع أعضاء فريقك وتحسين تواصل الفريق باستخدام ميزات مثل التعليقات و@التعليقات ومرفقات الملفات مباشرةً على المهام ميزات الخطة المجانية: إصدار مجاني رائع مع العديد من الميزات الرئيسية، بينما تأتي الخطط المدفوعة مع خيارات تخصيص إضافية

إصدار مجاني رائع مع العديد من الميزات الرئيسية، بينما تأتي الخطط المدفوعة مع خيارات تخصيص إضافية تطبيقات الهاتف المحمول: يقدم MeisterTask تطبيقات جوال سهلة الاستخدام لنظامي iOS وAndroid، مما يسمح بإدارة المهام أثناء التنقل والتعاون بين أعضاء الفريق

تقييمات ومراجعات العملاء

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

للوهلة الأولى، يقدم كل من ClickUp وMeisterTask الوظائف الأساسية لإدارة المهام والتعاون الجماعي. والآن، دعونا نتعمق أكثر لفهم ما هو موجود بالفعل تحت الغطاء.

### ClickUp مقابل MeisterTask الجولة 1: إدارة المشاريع

تقدم كلتا الأداتين قدرات ممتازة لإدارة المشاريع. بينما تقدم MeisterTask تجربة إدارة مشروع أكثر أساسية ومناسبة لسير العمل المباشر ولوحات كانبان، إلا أنها تفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة التي يمكن أن توفرها ClickUp.

التواصل والعمل بسهولة على المهام التابعة باستخدام تبعيات ClickUpالتبعية

باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على ميزات متقدمة مثل:

تتبع الأهداف لنفسك ولفرقك بأكملها بأهداف قابلة للقياس وجداول زمنية وتتبع التقدم التلقائي باستخدام أهداف ClickUp أنشئ علاقات بين مهامك ومستنداتك وتبعيات فريقك باستخدام تبعيات النقر فوق التبعيات . يساعدك على الوصول إلى كل ما تحتاجه في مكان واحد وإنشاء مهام مترابطة لمساعدتك على إكمال المهام الفرعية والأنشطة التابعة بسهولة

يمكنك تبسيط سير العمل وتحسين الجداول الزمنية باستخدام انقر فوق عرض مخطط جانت البياني ، مع خيارات السحب والإفلات القوية لإدارة الأولويات وتتبع التبعيات وعرض تقدم المشروع بالكامل للحصول على صورة واضحة

استفد من مدير مشروع الذكاء الاصطناعي لإنشاء تحديثات للتقدم المحرز، وتلخيص ملاحظات الاجتماع وإنشاء عناصر الإجراءات، وإنشاء عمليات الاستعداد، وأتمتة المهام المتكررة

يمكّنك هذا من وضع أهداف واضحة للمشروع، وتعيين تبعيات المهام لضمان سير عمل منطقي، وإدارة مشاريعك بفعالية.

الفائز: يمكّنك ClickUp من إدارة المشاريع المعقدة بكل ثقة. حيث توفر ميزات إدارة المشاريع القوية الهيكل والأدوات اللازمة للحفاظ على تنظيم حتى أكثر المشاريع تعقيدًا وعلى المسار الصحيح.

### ClickUp ضد MeisterTask الجولة 2: إدارة المهام

تتمتع كلتا الأداتين بنقاط قوة مميزة عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام. فبينما يركز برنامج MeisterTask على تنظيم المهام المرئي باستخدام لوحات كانبان، تتيح لك ClickUp تصور مهامك في طرق عرض متعددة، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم وجانت وغير ذلك، بحيث تتكيف مع سير عملك بسلاسة.

احصل على نظرة شاملة لمهامك، وقم بفرزها للعثور على مهام محددة، وقم بإجراء تغييرات على تفاصيل المهام بشكل مجمّع باستخدام طريقة عرض القائمة في ClickUp

علاوةً على ذلك، يحتوي ClickUp على إمكانيات متقدمة لإدارة المهام، مثل إضافة العديد من المهام، وتحديد أولويات المهام، وتتبع التبعيات، والتنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك.

يتيح لك MeisterTask إنشاء المهام، وتعيينها لأعضاء الفريق، ونقلها عبر مراحل مختلفة (على سبيل المثال، المهام التي يجب القيام بها، قيد التنفيذ، تم إنجازها) في عرض كانبان لتصور واضح للحالة. على الرغم من أنه يوفر تخصيصًا أساسيًا للمهام، مثل تواريخ الاستحقاق وقوائم المراجعة، إلا أنه يفتقر إلى العمق والمرونة التي يوفرها ClickUp لهياكل المهام المعقدة والتبعيات.

الفائز: يلبي ClickUp احتياجات المشاريع المتنوعة من خلال ميزات إدارة المهام الشاملة. بدءًا من المهام الأساسية إلى مهام سير العمل المعقدة، يجهزك ClickUp لإدارة المهام بفعالية، مما يجعل فريقك على نفس الصفحة والمشاريع تمضي قدمًا.

### ClickUp مقابل MeisterTask الجولة 3: أتمتة سير العمل

يحتوي ClickUp على مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج ونظام أتمتة سير العمل لمساعدتك على أتمتة المهام المتكررة، وإنشاء رؤى، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والمحتويات الأخرى، وتحديد أولويات سير العمل، والبقاء على رأس أنشطتك.

من ناحية أخرى، يستخدم MeisterTask أداة أتمتة خارجية مثل Zapier لمساعدتك على أتمتة مهام محددة، حيث يفتقر إلى الذكاء المدمج وميزات الأتمتة الشاملة المشابهة ل ClickUp.

وفِّر الوقت في المهام المتكررة من خلال الاستفادة من أتمتة ClickUp

الفائز: في حين أن ClickUp يقدم ميزات مدمجة، فإن سير عمل MeisterTask-Zapier فعال أيضًا لمعظم متطلبات المشروع الأساسية. في هذه الحالة، الأمر متعادل، والخيار الأفضل يعتمد على متطلباتك الخاصة.

ClickUp مقابل MeisterTask الجولة 4: التعاون مع فرق المشروع

لمساعدتك على التعاون والعمل مع فرق متعددة، يقدم كل من ClickUp وMeisterTask ميزات متعددة، مثل التعليقات، والإشارات @، والمناقشات في الوقت الحقيقي، وغيرها. ومع ذلك، بينما يوفر MeisterTask ميزات التواصل الأساسية، إلا أنه لا يمكن استخدامه للعصف الذهني الجماعي مثل ClickUp.

مع ClickUp Whiteboards ، يمكنك تعزيز التعاون في الوقت الفعلي، وتسهيل جلسات العصف الذهني، وتسجيل جميع التفاصيل في مستودع مركزي بحيث يمكن لكل عضو في الفريق استخدامها في مهامه الفردية. علاوة على ذلك, ClickUp Chat يحافظ على تواصل الفرق عبر المواقع والمناطق الزمنية.

قم بتبادل الأفكار مع فريقك وتحويلها إلى مهام قابلة للتحقيق على لوحة ClickUp Whiteboard

الفائز: يعزز ClickUp بيئة تعاونية حقيقية. تمكّن أدوات التواصل المتنوعة الخاصة به فريقك من العمل معًا بسلاسة ومشاركة الأفكار والبقاء متزامنًا، بغض النظر عن الموقع أو أسلوب العمل.

ClickUp مقابل MeisterTask الجولة 5: التخصيصات

أخيرًا، يجب أن تكون أداة إدارة المهام وتخطيط المشاريع مرنة بما يكفي للتكيف مع متطلباتك الخاصة. بينما تسمح أداة MeisterTask ببعض التخصيص للوحات كانبان وتفاصيل المهام، إلا أنها تفتقر إلى عمق التخصيص الذي توفره ClickUp لسير العمل المخصص حقًا.

الفائز: مع ClickUp، يمكنك الحصول على العديد من طرق العرض والحقول وسير العمل والأتمتة لتناسب احتياجاتك الخاصة وتفضيلات فريقك. ويضمن هذا المستوى من المرونة قدرة ClickUp على التكيف مع أي أسلوب أو منهجية لإدارة المشروع.

الحكم

في هذه المقارنة وجهاً لوجه، يمكنك أن ترى أن ClickUp يتفوق على MeisterTask في معظم الميزات، بما في ذلك أتمتة سير العمل والتكاملات الشاملة

# # .ClickUp مقابل MeisterTask على موقع Reddit

عندما درسنا التعليقات والآراء على رديت - أدركنا أن معظم التعليقات والمناقشات حول مايستر تاسك لا يقل عمرها عن 2-5 سنوات. وكانت آخر مناقشة وجدناها تتضمن استفسارًا من هذا المستخدم، والذي سلط الضوء أيضًا على المشاكل المتعلقة بخياره المجاني:

هل جرب أحدكم التحويل إلى MeisterTask؟ _ما زلنا نقرر إلى أين نذهب عندما يتوقف Trello المجاني عن العمل معنا. يبدو MeisterTask لطيفًا حقًا، ولديهم ميزة الاستيراد، ولكن عندما أجربه، لا يستورد سوى عدد قليل من العناصر وليس العشرات التي لدينا

مستخدم ريديت

يركز معظم الآخرين على استخدام MeisterTask كأداة بسيطة لإدارة المهام مع أدوات أخرى:

ربما ليس بالسلاسة التي تريدها ولكن يمكنك تحقيق ذلك باستخدام مزيج من MeisterTask و Mindmeister. ومع ذلك فهو مكلف نوعًا ما.

مستخدم رديت

من ناحية أخرى، يحتوي Clickup على العديد من المواضيع الحديثة ومجتمع قوي، مما يجعله مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى بعض الدعم أثناء التعود عليه. وتتحدث بعض وجهات النظر حول ClickUp من المستخدمين عن كيفية استبداله لأدوات متعددة وإنجاز المهمة بفعالية:

نحن نستخدم ClickUp منذ ما لا يقل عن 4 سنوات حتى الآن، وبصراحة هو إلى حد بعيد أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع. لقد جربنا مع Asana و Monday.com و Trello قبل أن نقرر استخدام Clickup. أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشاكل كبيرة وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك باشتراك مدفوع ومع الإصدار الجديد يتحسن باستمرار. بشكل عام، بالنسبة للسعر والكمية الهائلة من الأدوات، تجاوز Clickup بالتأكيد كل توقعاتي. لقد اكتسبت بالتأكيد وجهات نظر حول عمليات سير العمل لدينا بعد تعلم استخدام Clickup بفعالية.

مستخدم Reddit

أستخدمه في المقام الأول لعملي، لكنني بالتأكيد أضع فيه المهام التي لا تتعلق بعملي على وجه التحديد وهي مهمة (قم بتجديد الترخيص، وإلغاء هذا الاشتراك التجريبي في هذا اليوم، وما إلى ذلك) هل هذا مفرط؟ لا أرى سببًا لذلك، إذا كان كل ما تفعله يحتاج إلى قائمة، شخصية، أو تجارية، أو مدرسية، أو أيًا كان... لماذا لا يكون ذلك على Clickup؟ إن الشيء الرائع في Clickup هو أنه قابل للتخصيص بحيث يمكنك جعله يعمل لأي شيء تقريبًا. قم بذلك!

مستخدم رديت

في حين أن كلتا الأداتين لها جمهورها المستهدف، من الواضح أن مجتمع ClickUp أكبر بكثير ويمكن أن يكون مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى حلول سريعة لمشاكلك في إدارة المهام. تبرز مراجعات المستخدمين أيضًا كيف أن دعم عملاء ClickUp سريع الاستجابة فعال للغاية ويمكنه مساعدتك إذا شعرت بأنك عالق في أي مكان أثناء الإعداد.

مقارنة جنبًا إلى جنب بين MeisterTask مقابل ClickUp على G2 وهو موقع شهير لمراجعات البرمجيات والخدمات يحتوي على عدد كبير من تعليقات المستخدمين، حصلنا على النتائج التالية:

شعر المراجعون أن ClickUp يلبي احتياجات أعمالهم بشكل أفضل من MeisterTask

عند مقارنة جودة الدعم المستمر للمنتج، رأى المراجعون أن ClickUp هو الخيار المفضل

بالنسبة لتحديثات الميزات وخرائط الطريق، فضَّل المراجعون اتجاه ClickUp على MeisterTask

ClickUp مقابل MeisterTask: ما هي أداة إدارة المهام الأفضل؟

لدينا الآن فهم واضح لإمكانيات كل أداة. لاختيار البرنامج المناسب، يجب عليك التحقق من تفاصيله والتأكد من أنه يتوافق مع متطلباتك الخاصة.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى برنامج إدارة مهام بسيط ومثالي للاستخدام اليومي مع واجهة سهلة الاستخدام، فإن برنامج MeisterTask يمكنه إنجاز المهمة. إنه مثالي إذا:

كنت ترغب في إعطاء الأولوية لواجهة سهلة الاستخدام مع ميزات بسيطة

لا تحتاج إلى ميزات متقدمة لإدارة المشاريع وتحديد الأولويات

لوحات كانبان المرئية هي طريقتك المفضلة لتنظيم المهام

إذا كنت صاحب مشروع منفرد أو فريق صغير لديه مشاريع بسيطة

ومع ذلك، فإن برنامج MeisterTask لا يفي بالغرض عندما يتعلق الأمر بالميزات المتقدمة مثل أتمتة سير العمل وإعداد التقارير والرؤى وميزات التعاون وإدارة المشاريع التفصيلية وتخطيط التبعية. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى أداة أكثر قوة لإدارة المشاريع والإنتاجية مثل ClickUp - وهي أداة رائعة بديل MeisterTask والمزيد

تصور أنشطة مشروعك بالكامل في طريقة عرض كانبان للحصول على عرض شامل لمشروعك وتخطيط الأنشطة بطريقة مبسطة

على عكس برامج إدارة المشاريع الأخرى، يأتي ClickUp مزودًا بجميع الميزات التي قد تحتاجها لتخطيط أعمال مؤسستك بالكامل، ويمكنه أيضًا التوسع وفقًا لمتطلباتك الخاصة. فهو يحتوي على عمليات تكامل، وأدوات ذكاء اصطناعي، وقوالب جاهزة للاستخدام، ومجتمع قوي يمكن أن يجعله الخيار المثالي لجميع احتياجاتك تقريبًا.

ولكن لا تأخذ بكلامنا فقط. جرّب ClickUp اليوم وشاهد الفرق بنفسك!