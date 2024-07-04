5 قوالب مجانية لكسر الجمود لبدء أي اجتماع

لقد كنا جميعاً جزءاً من اجتماعات طويلة ومملة في وقت ما أو آخر. فأي شخص سبق له أن شغل وظيفة في إحدى الشركات يعرف كم يمكن أن تكون الاجتماعات مملة.

ومع ذلك، ليس بالضرورة أن تكون الاجتماعات مملة. في الواقع، الاجتماعات الأكثر نجاحًا هي تلك التي تشرك المشاركين وتشجع على المشاركة الفعالة.

وهنا يأتي دور كاسحات الجليد. إن كاسحات الجليد هي أنشطة وألعاب تشرك المشاركين على الفور وتبدأ المحادثات في بيئة جماعية.

يعد استخدام كاسحات الجليد لبدء الاجتماعات طريقة رائعة لضمان أن تكون الاجتماعات مثمرة وأن يشارك الجميع في المناقشة.

ومع ذلك، ستحتاج إلى قائمة جاهزة للاستخدام من أنشطة كسر الجليد للاختيار من بينها، لأنواع مختلفة من الاجتماعات والفعاليات. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه قوالب كاسحة الجليد.

في هذا المنشور، ستجد خمسة قوالب مجانية لكسر الجليد لبدء اجتماعاتك وفعاليات فريقك بشكل رائع. لكن أولاً، دعنا نغطي الأساسيات.

ما هي قوالب كاسحة الجليد؟

قوالب كاسحة الجليد هي قوالب تتضمن قائمة من الأسئلة أو الألعاب أو غيرها من الأنشطة لتعزيز التفاعل الجماعي.

وعلى هذا النحو، فإن كاسحات الجليد هي أنشطة تساعد على بدء محادثة أو تفاعل بين شخصين أو أكثر. تعمل قوالب كاسحات الجليد على تسهيل العملية من خلال احتوائها على قائمة بهذه الأنشطة أو الأسئلة.

في بيئة العمل، يستخدم المدراء أو قادة الفرق نماذج كاسحات الجليد لبدء أنشطة أو فعاليات الفريق. اعتبر هذه الأنشطة بمثابة عمليات إحماء قبل الحدث الرئيسي.

تكون هذه مفيدة بشكل خاص إذا لم يكن المشاركون على دراية ببعضهم البعض، على سبيل المثال، عندما يجتمع فريق جديد لأول مرة، أو عندما يكون هناك اجتماع أو حدث متعدد الوظائف مع فرق متعددة.

يمكن أن تتضمن قوالب كاسحة الجليد ما يلي:

أسئلة: قائمة من الأسئلة التي تساعد الأشخاص على التعرف على بعضهم البعض. بعض الأمثلة تشمل أسئلة من نوع "هل تفضل؟" و"الحقيقة أم الكذب؟

قائمة من الأسئلة التي تساعد الأشخاص على التعرف على بعضهم البعض. بعض الأمثلة تشمل أسئلة من نوع "هل تفضل؟" و"الحقيقة أم الكذب؟ الألعاب: يمكن أن تتضمن هذه النماذج قائمة بالألعاب البسيطة التي تساعد على إشراك المجموعة. بالنسبة لـ بناء الفريق الأنشطة ، من الأفضل استخدام لعبة ممتعة تقسم المجموعة إلى فرق

يمكن أن تتضمن هذه النماذج قائمة بالألعاب البسيطة التي تساعد على إشراك المجموعة. بالنسبة لـ بناء الفريق الأنشطة ، من الأفضل استخدام لعبة ممتعة تقسم المجموعة إلى فرق الأنشطة: يمكن أن تتضمن قوالب كسر الجليد أيضاً قائمة بأنشطة كسر الجليد مثل الرسم ورواية القصص وغيرها

أي شيء يجعل المحادثة تتدفق بين شخصين أو بين مجموعة من الأشخاص يعتبر من أنشطة كسر الجليد. وعلى هذا النحو، يمكنك ابتكار أنشطة كسر الجليد الخاصة بك دون الاقتصار على الأنشطة الشائعة الاستخدام.

## ما الذي يجعل قالب كاسحة الجليد جيداً؟

قالب كاسحة الجليد الجيد يشرك المشاركين على الفور، مما يضمن ملاءمته للسياق والحضور. يخلق جوًا مريحًا حيث يشعر أعضاء الفريق بالتشجيع على التفاعل والتعاون.

إليك بعض الأشياء التي يجب أن يتوفر في القالب الرائع.

قائمة شاملة للأنشطة : يجب أن يحتوي القالب الجيد لكسر الجليد على قائمة طويلة من الأنشطة والألعاب والأسئلة، مما يمنح المستخدمين خيارات متعددة للاختيار من بينها

: يجب أن يحتوي القالب الجيد لكسر الجليد على قائمة طويلة من الأنشطة والألعاب والأسئلة، مما يمنح المستخدمين خيارات متعددة للاختيار من بينها خيارات التخصيص: يجب أن يتوفر في القوالب دائمًا خيار إضافة المزيد من الأنشطة وإجراء تعديلات لتناسب متطلبات المستخدم الخاصة. يجب أن يكون الشكل والتصميم والمحتوى كلها قابلة للتخصيص لتعزيز المرونة

يجب أن يتوفر في القوالب دائمًا خيار إضافة المزيد من الأنشطة وإجراء تعديلات لتناسب متطلبات المستخدم الخاصة. يجب أن يكون الشكل والتصميم والمحتوى كلها قابلة للتخصيص لتعزيز المرونة نطاق واضح وحالة استخدام واضحة: ليس كل قالب لكسر الجليد مناسبًا لجميع المناسبات. على هذا النحو، يجب إنشاء كل قالب مع وضع هدف محدد وحالة استخدام محددة في الاعتبار، مع تحديد نطاق واضح لكيفية استخدامه

ضع في اعتبارك أيضًا استخدام الجديد والمبتكر أفكار اجتماعات الفريق لتجنب أن تكون الاجتماعات مملة ودنيوية. يمكن أن تساعدك قوالب كسر الجليد في بدء الجلسة فقط، ولكن يجب أن تكون بقية الجلسة جذابة بنفس القدر.

## فوائد قوالب كاسحة الجليد

تقدم قوالب كاسحة الجليد العديد من المزايا، بدءاً من مساعدتك في تطوير فريق مع ترابط قوي لتعزيز المشاركة في فعاليات الفريق.

دعونا نناقش بعضاً من أهمها بإيجاز.

1. المساعدة في إزالة الحواجز التي تعيق التواصل

من أبرز فوائد استخدام قوالب كسر الجليد أنها توفر أنشطة بسيطة تساعد على بدء المحادثات.

لنفترض أنك تنظم حدثًا على مستوى المؤسسة وتريد أن تتفاعل الفرق المختلفة مع بعضها البعض. قد يحدث ذلك بشكل طبيعي بالنسبة لبعض الأشخاص وقد يؤدي إلى صمت محرج وحديث قصير بالنسبة للآخرين.

سيساعدك استخدام قوالب كاسحة الجليد على بدء الأمور بسرعة من خلال الاستعداد. أنشطة فريق كاسحة الجليد هي فقط ما تحتاجه لبدء المحادثات وجعل الناس يشعرون بالراحة بسرعة.

2. تشجيع الترابط بين أعضاء الفريق وبناء التواصل

تُعد أنشطة كسر الجليد من المكونات الأساسية لأي جلسة ترابط بين أعضاء الفريق لأنها تمنح المشاركين فرصاً للتواصل والتعاون.

تشجع معظم أنشطة كسر الجليد المشاركين إما على معرفة المزيد عن بعضهم البعض أو العمل معاً لتحقيق هدف ما. ويتطلب الكثير منها من المشاركين تشكيل فرق وأداء مهام مختلفة معاً، مما يعزز التعاون في مكان العمل .

يتيح لك ذلك تجميع الأشخاص من فرق مختلفة أو أولئك الذين لا يعرفون بعضهم البعض جيدًا والسماح لهم ببناء علاقة. حتى أنه يساعد الأشخاص الخجولين أو الانطوائيين على تكوين صداقات في العمل من خلال المشاركة في نشاط ممتع وجذاب معًا.

ومع ذلك، فأنت لا تريد ضغط التفكير في مثل هذه الأنشطة على الفور، وهنا يأتي دور قوالب كسر الجليد التي تكون مفيدة. احصل على قائمة بالأنشطة الجاهزة للاستخدام في مواقف مختلفة، اعتمادًا على ديناميكيات المجموعة، من خلال هذه القوالب.

3. تعزيز المشاركة والمشاركة في أنشطة الفريق

بصرف النظر عن كونها محفزات للمحادثة، فإن كاسحات الجليد هي أيضاً ممتعة ومسلية.

لا أحد يحب اجتماعات الفريق المملة ذات الخطابات والعروض التقديمية الطويلة. إضافة بعض أنشطة كسر الجليد المثيرة للاهتمام تضمن مشاركة الناس بنشاط في الحدث بدلاً من أن يكونوا حاضرين جسدياً وغائبين ذهنياً.

4. تعزيز الإبداع وقدرات حل المشكلات

تحفز كاسحات الجليد عقول المشاركين وتشجعهم على التفكير بشكل مختلف، وهو ما يمكن أن يكون ذا قيمة عند طرح الأفكار أو مواجهة التحديات كمجموعة.

إذا كان لديك قوالب لكاسحات الجليد بخيارات مختلفة، فلن تحتاج إلى قضاء الوقت في التخطيط والعصف الذهني قبل كل فعالية للفريق. ما عليك سوى اختيار أحد الأنشطة من قائمتك واستخدامه لتنظيم فعاليات تفاعلية لبناء الفريق.

5 قوالب مجانية لكسر الجليد

ليس من السهل جعل الناس يشاركون بنشاط في أنشطة الفريق. كما أن بدء المحادثات بين الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم البعض أمر صعب بنفس القدر.

هذان سيناريوهان من السيناريوهات العديدة التي تكون فيها كاسحات الجليد مفيدة، ويساعدك وجود قوالب جاهزة للاستخدام في العثور على النموذج المثالي لأي موقف.

إذا كنت تتساءل أين يمكنك العثور على هذه القوالب، فأنت في المكان الصحيح. لقد أحضرنا لك خمسة قوالب تحتوي على كاسحات الجليد الممتعة التي تعمل

نوصي باستخدام قوالب خطة التواصل و قوالب التعرف على القوالب بالإضافة إلى هذه لإجراء اجتماعات وأنشطة جماعية أكثر جاذبية.

1. قالب السبورة التفاعلية من ClickUp

استخدم قالب ClickUp Icebreaker Whiteboard Template للعثور على قائمة منسقة من الأسئلة لبدء محادثة مع أي شخص

قالب قالب السبورة ClickUp Icebreaker Whiteboard مثالي لإنشاء قائمة طويلة من الأسئلة لبدء محادثة مع أي شخص في أي مكان. ستجد قائمة موجودة من الأسئلة للاختيار من بينها وخيار إضافة أسئلة لإثراء القائمة أكثر.

أفضل جزء هو أن هذا القالب يستخدم أسلوب التلعيب لإشراك جميع المشاركين.

استخدم هذا القالب من أجل:

إجراء أنشطة بناء الفريق الافتراضية حيث يكتب المشاركون أو يرسمون إجاباتهم على أسئلة كسر الجليد داخل القالب. يمكن للأشخاص حتى تحميل صور أو صور GIF للإجابة عن الأسئلة

بدء المحادثات في المواقف التي لا تعرف فيها الشخص جيداً

كيف يساعد هذا؟

يعزز ترابط الفريق من خلال منح أعضاء الفريق طريقة ممتعة للتواصل مع بعضهم البعض ومعرفة المزيد عن زملائهم.

على الرغم من أن هذا القالب التفاعلي يسمح للمشاركين بالتفاعل افتراضياً، إلا أن قائمة الأسئلة مفيدة حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. بدلاً من جعل الأشخاص يتفاعلون عبر النموذج، اطرح الأسئلة واطلب من الأشخاص الإجابة عليها وجهاً لوجه. تنزيل هذا القالب حالة الاستخدام المثالية: لبدء محادثات مثيرة للاهتمام بين أعضاء الفريق أثناء جلسة الترابط الافتراضي للفريق.

2. قالب عجلة العواطف من ClickUp

دع أعضاء فريقك يصفون عواطفهم باستخدام قالب عجلة المشاعر الممتع هذا خلال جلسة بناء الفريق الافتراضية التالية

نموذج قالب عجلة عجلة الانفعالات ClickUp كاسحة الجليد يحتوي على نشاط مثير للاهتمام ورائع لبدء اجتماعات الفريق الافتراضية.

إليك العملية خطوة بخطوة لاستخدام القالب.

شارك عجلة العواطف مع كل مشارك في اجتماع الفريق أو نشاط جماعي. يجعل ClickUp من السهل جداً مشاركة قالب السبورة التفاعلي هذا مع أي شخص داخل مؤسستك بنقرة زر واحدة

اطلب من كل شخص تحديد العاطفة التي يشعر بها في الوقت الحالي وسحب وإسقاط اللون الذي يمثل تلك العاطفة. يوفر ذلك منفذًا سهلاً للجميع لمشاركة مشاعرهم

بمجرد أن ينتهي الجميع من ذلك، ناقش سبب اختيار الأشخاص للمشاعر التي اختاروها وتوضيحها إذا شعروا بالراحة

يعد هذا نشاطاً جيداً لكسر الجليد في المواقف الصعبة في مكان العمل، حيث يسمح للأشخاص بمشاركة مشاعرهم في مكان آمن.

القالب تفاعلي، لذا يمكن استخدامه في جلسات الفريق الافتراضية. استخدمه لمساعدة موظفيك عن بُعد على الشعور بالتواصل مع بقية أعضاء الفريق. تنزيل هذا القالب حالة الاستخدام المثالية: لمساعدة الأشخاص على التعامل مع الضغوط في مكان العمل من خلال مشاركة أفكارهم ومشاعرهم مع أعضاء فريقهم في مساحة غير قضائية.

3. قالب جدول أعمال اجتماع ممتع من ClickUp

ابتعد عن جداول أعمال الاجتماعات المملة وأنشئ جداول أعمال مثيرة لاجتماعات فريقك باستخدام قالب جدول أعمال الاجتماعات الممتعة من ClickUp

قالب قالب جدول أعمال اجتماع ClickUp المرح مثالي لقادة الفرق الذين يرغبون في جعل اجتماعات فرقهم أكثر حيوية وجاذبية للمشاركين.

صحيح أن اجتماعات الفريق يجب أن تكون مثمرة وذات أهداف واضحة، ولكن هذا لا يعني أنها يجب أن تكون مملة. يمكن أن تؤدي إضافة كاسحات الجليد القصيرة إلى اجتماعات فريقك إلى إضفاء عنصر المرح، مما يعزز مشاركة الأعضاء وتفاعلهم.

إليك كيفية استخدام ذلك:

قم بإعداد جداول أعمال الاجتماعات التي تتضمن أنشطة كسر الجليد وأنشطة الفريق بالإضافة إلى بنود جدول الأعمال الرئيسية. يتيح لك النموذج إنشاء مهام لكل بند من بنود جدول الأعمال، والتي يمكنك وضع علامة عليها بعد الانتهاء منها. هذا يجعل من السهل تتبع جميع بنود جدول الأعمال ويضمن لك عدم تفويت أي شيء

شارك جدول الأعمال مع جميع المشاركين قبل الاجتماع لضمان معرفة الجميع بالغرض من الاجتماع والأنشطة المخطط لها. سيساعدهم ذلك على الاستعداد والمشاركة بنشاط خلال الاجتماع.

استخدم الهيكل الجدولي لتسجيل الحضور والإشارة إلى الغائبين لتتبع الاجتماعات قم بتنزيل هذا النموذج حالة استخدام مثالية: لإنشاء جداول أعمال لاجتماعات الفريق وتضمين كاسحات الجليد لجعل الأمور أكثر تشويقًا.

4. قالب لقاء الفريق من ClickUp

قدم أعضاء فريقك لبعضهم البعض أو للعملاء المحتملين باستخدام قالب ClickUp Meet the Team Template

في بعض الأحيان، تكون الطريقة الأبسط والأسهل للقيام بالأشياء هي الأفضل. إن نموذج ClickUp Meet the Team يجعل مقدمات الفريق بسيطة وفعالة في نفس الوقت.

فهو يستخدم تصميمًا بسيطًا مع صورة الملف الشخصي لكل عضو في الفريق وسيرة ذاتية قصيرة للتعريف به.

استخدمه كجزء من عرضك التقديمي أثناء اجتماع الفريق الأول أو عند تقديم فريقك للعميل. هذا القالب متعدد الاستخدامات ومناسب للاجتماعات الشخصية والاجتماعات عن بُعد حيث تحتاج إلى تقديم أعضاء فريقك.

إليك كيفية استخدام هذا القالب:

اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق مشاركة أفضل صوره الشخصية وسيرة ذاتية قصيرة تصف خبرته المهنية واهتماماته الشخصية

اجمع كل المحتوى واستخدم القالب لتنظيم المعلومات لجميع أعضاء الفريق

انقلها إلى تنسيق مناسب لك، مثل شريحة عرض تقديمي، واستخدمها عند الحاجة

أفضل جزء هو أن قسم السيرة الذاتية مفتوح وغير مقيد بتنسيق صارم. يمنحك هذا المرونة لتطلب من الأشخاص تفاصيل محددة تريد إبرازها.

على سبيل المثال، إذا كان الغرض من ذلك هو تعريف أعضاء الفريق الجدد ببعضهم البعض، فقد ترغب في تضمين المزيد من الأشياء الممتعة والشخصية، مثل الهوايات والاهتمامات.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في عرض خبراتك على العملاء، فيجب أن يكون التركيز على المهارات الفنية والخبرة المهنية لكل عضو من أعضاء الفريق.

بناءً على الهدف، قم بتخصيص القالب بما يتناسب مع احتياجاتك. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء إصدارات متعددة لحالات استخدام مختلفة. تنزيل هذا القالب حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب متعدد الاستخدامات ومفيد في أي موقف يكون فيه تقديم الفريق ضروريًا. قد يكون الاجتماع الأول مع فريق جديد أو اجتماع مع عميل حيث تريد عرض خبرات فريقك.

5. قالب الفيل الأبيض الافتراضي من ClickUp

استخدم قالب الفيل الأبيض الافتراضي من ClickUp لتشجيع أعضاء فريقك على تبادل الهدايا خلال موسم الأعياد

نموذج الـ قالب الفيل الأبيض الافتراضي ClickUp مثالي للمواقف التي تحتاج فيها إلى لعبة ممتعة لإشراك المشاركين في اجتماع عن بُعد. الفيل الأبيض هي لعبة كلاسيكية لتبادل الهدايا في الأعياد، ويتيح لك هذا القالب السماح للأشخاص بلعبها افتراضياً.

إليك كيفية استخدام هذا القالب للعب اللعبة:

حدد قواعد اللعبة، مثل عدد الهدايا التي يمكن للشخص تقديمها وعملية تبادل الهدايا

شارك هذه القواعد، إلى جانب دعوة للحدث، مع دعوة لجميع المشاركين. استخدم عرض تقويم ClickUp لجدولة الحدث وإرسال الدعوات

استخدم ClickUp لإنشاء مهام لكل مشارك لإبقاء هداياه جاهزة للحدث الافتراضي

اطلب من الأشخاص فتح هداياهم واحدة تلو الأخرى أثناء الاجتماع. يمكن للمستلمين اختيار الاحتفاظ بالهدية أو استبدالها مع شخص آخر

تُعد ممارسة هذه اللعبة نشاطاً ممتعاً لكسر الجليد لإضفاء الحيوية على أي اجتماع أو جلسة افتراضية لتوطيد الروابط بين أعضاء الفريق. قم بتنزيل هذا النموذج حالة استخدام مثالية: لبدء اجتماع افتراضي للفريق في فترة الأعياد، مثل عيد الميلاد أو عيد الشكر.

أي من هذه القوالب التي ستستخدمها أولاً؟

ها هي لديك قائمة بخمسة قوالب لكسر الجليد لتخطيط وتنظيم أنشطة ممتعة تشرك المشاركين في اجتماع أو فعالية.

أضف القالب الذي يعجبك إلى لوحة معلومات ClickUp، وخصصه حسب متطلباتك، وابدأ في استخدامه. الأمر بهذه البساطة. اجتماعات ClickUp يوفر أيضًا ميزات متنوعة لتخطيط اجتماعات الفريق وتنظيمها. سواء كنت ترغب في إعداد جدول أعمال اجتماع أو تدوين محاضر اجتماع، فإن ClickUp لديه الأدوات المناسبة لتسهيل العملية عليك. ClickUp Brain ، على سبيل المثال، يتيح لك تدوين ملاحظات الاجتماع تلقائيًا وتحويل عناصر العمل إلى مهام. يتيح لك عرض تقويم ClickUp Calendar View جدولة الاجتماعات وتتبعها والمزامنة مع تقويم Google لتسهيل الأمور عليك.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك مجموعة الميزات القوية في ClickUp في جميع جوانب إدارة الفريق والمشروع. اكتشف كل ما تقدمه من خلال الاشتراك في ClickUp مجانًا.