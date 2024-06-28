كيفية استخدام طريقة التقطيع لتحسين الذاكرة

هل تساءلت يومًا كيف يبدو أن بعض الأشخاص يتذكرون كل شيء من قوائم البقالة إلى النظريات المعقدة دون عناء؟

من غير المحتمل أن يكون جميعهم يتمتعون بذاكرة تخيلية مرغوبة؛ ربما تكون طريقة التقطيع في العمل.

تساعد هذه التقنية المتجذرة في علم النفس الإدراكي أدمغتنا على معالجة المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أكثر فعالية. سواء كنت تحضّر لعرض تقديمي أو تحاول أن تتذكر ما يلي قوائم المهام اليومية ، فإن إتقان التقطيع سيقلل من العبء المعرفي، ويحسن كفاءة التعلم، ويساعدك على التذكر بشكل أسرع.

دعنا نتعرف أكثر على طريقة التقطيع.

ما هي طريقة التقطيع؟

طريقة التقطيع هي تقنية حفظ تتضمن تقسيم أجزاء كبيرة من المعلومات إلى أجزاء صغيرة الحجم. يمكنك إنشاء هذه الأجزاء بناءً على أوجه التشابه أو الارتباطات الشخصية أو الإشارات البصرية.

يمكن لذاكرتنا العاملة، أو الذاكرة قصيرة المدى، معالجة حوالي أربعة أجزاء من المعلومات دفعة واحدة. عندما يتلقى الدماغ مدخلات جديدة، يمكنه التعامل معها بطريقتين. الأولى هي الكتابة فوق البيانات الموجودة لإفساح مساحة للبيانات الجديدة. والخيار الثاني هو تحويل الأجزاء ذات المعنى من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، والتي يمكنك استرجاعها لاحقًا دون بذل الكثير من الجهد الذهني.

عند محاولة الاحتفاظ بمعلومة ما، فأنت تريد دفعها إلى الذاكرة طويلة المدى. وهذا أمر يمكن أن يساعدك فيه التقطيع.

فهو يعمل بشكل رائع للطلاب الذين يتعين عليهم تعلم وحفظ أجزاء أكبر من المعلومات يوميًا. أما البالغون فتقل حاجتهم إلى الحفظ، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب علينا جميعًا أن نتذكرها عن ظهر قلب - أرقام الهواتف المهمة، وأرقام البطاقات، ووجوه وأسماء الأشخاص، وعمليات العمل الحيوية، وكلمات المرور، على سبيل المثال لا الحصر.

إذا لم تكن طالباً، فقد لا تضطر إلى إجراء اختبار لوضع مهاراتك في الحفظ تحت المجهر. لكن امتلاك ذاكرة جيدة يجعل حياتك أسهل قليلاً، على الصعيدين الشخصي والمهني.

تاريخ طريقة التقطيع

قدم عالم النفس المعرفي جورج أ. ميلر مفهوم التقطيع في بحثه الرقم السحري سبعة، زائد أو ناقص اثنين: بعض الحدود لقدرتنا على معالجة المعلومات " نُشر عام 1956.

اقترح ميلر أن الدماغ البشري لا يمكنه الاحتفاظ إلا بعدد محدود من العناصر في ذاكرته العاملة في آن واحد (حوالي 7 ± 2 عناصر). ومع ذلك، من خلال تجميع العناصر الفردية في وحدات أو "قطع" أكبر ذات معنى، يتذكر الناس ويعالجون المعلومات الأكثر تعقيدًا بفعالية.

وقد وفرت أبحاث ميلر الأساس لتقدم علم النفس الإدراكي، خاصةً في فهم كيفية تنظيم الأفراد للمعلومات ومعالجتها ذهنيًا.

وقد كرر نيل ف. جونسون شيئًا مماثلًا في بحثه "دور التقطيع والتنظيم في عملية الاسترجاع" (1970). تحدث عن أربعة مفاهيم أساسية تدخل في تنظيم الذاكرة: التقطيع، ورمز الذاكرة، وفك الشفرة، وإعادة الترميز.

القطعة هي تسلسلات سلوكية مجمعة معًا، وغالبًا ما تحدث في أنماط محددة. ويمكن أن تكون مجموعات من المعلومات المخزنة في نفس شفرة الذاكرة. وتتضمن إعادة التشفير تعلم الشفرة الخاصة بقطعة ما، أما فك الشفرة فيترجم الشفرة إلى معلومات قابلة للاستخدام.

وتؤثر كيفية تنظيم العناصر على علاقاتها الترابطية - فالعناصر داخل نفس القطعة لها ارتباطات قوية، بينما تُظهر العناصر من القطع المختلفة ارتباطات أضعف أو لا تظهر أي ارتباطات قابلة للنقل.

واليوم، تُعد طريقة التقطيع مهمة في أنظمتنا التعليمية وفي حل المشكلات اليومية. والآن، دعنا نكتشف كيف يمكنك استخدام هذا الأسلوب لتفاجئ الجميع بقدرتك على التذكر.

كيفية استخدام طريقة التقطيع ## طريقة التقطيع

دعنا نفهم كيف يمكنك ممارسة طريقة التقطيع في حياتك اليومية:

حدد أولويات المعلومات الحيوية

يعالج الدماغ البشري آلاف المعلومات التي يتلقاها الإنسان كل يوم. ولكن لا تستحق جميعها المكانة المرغوبة في ذاكرتنا طويلة المدى. لذا، الخطوة الأولى هي معرفة المعلومات الأساسية التي تريد الاحتفاظ بها.

يمكنك استخدام مصفوفة الأولويات من أجل تحديد أولويات المعلومات بناءً على الأهمية أو التأثير أو الجداول الزمنية أو أي معايير أخرى تنطبق على قضيتك.

تقنية الهرم المقلوب مفيدة أيضًا. ارسم هرمًا مقلوبًا على ورقة وقسمه إلى أقسام باستخدام خطوط أفقية. ابدأ الآن في ملء المعلومات بترتيب تنازلي للأهمية

على سبيل المثال، لنفترض أن عليك إلقاء خطاب حول أهمية الأمن السيبراني في مؤتمر أعمال. يمكنك تقسيم الهرم المقلوب على هذا النحو:

المعلومات الأساسية (قمة الهرم): الرسالة الأساسية التي تريد إيصالها - لماذا يعتبر الأمن السيبراني ضرورياً للشركات، وأنواع التهديدات، وطرق منع الاختراقات الأمنية

الرسالة الأساسية التي تريد إيصالها - لماذا يعتبر الأمن السيبراني ضرورياً للشركات، وأنواع التهديدات، وطرق منع الاختراقات الأمنية معلومات إضافية (منتصف الهرم): نصائح حول كيفية التحلي بالذكاء الإلكتروني في حياتنا اليومية

نصائح حول كيفية التحلي بالذكاء الإلكتروني في حياتنا اليومية المعلومات الداعمة (أسفل الهرم): يتضمن هذا القسم جميع البيانات والإحصائيات التي حصلت عليها لدعم حججك

المعلومات الأساسية والمعلومات الإضافية هي ما يجب أن تتذكره أثناء إلقاء الخطاب. بالنسبة للمعلومات الداعمة، ينبغي أن يكون عرض الباوربوينت كافياً

حدد الارتباطات/الروابط

حاول إيجاد رابط أو تشابه بين الأشياء وتجميع المعلومات بناءً على أوجه التشابه تلك. سيحدد حجم المعلومات عدد المجموعات التي تحتاج إليها.

على سبيل المثال، إذا كنت تتعامل مع استراتيجية شركة صغيرة، فسيتعين عليك الاهتمام بالعديد من القطع المتحركة.

التعامل مع البحث عن الكلمات المفتاحية، وإنشاء مجموعات الموضوعات، وتحسين محركات البحث على الصفحة وخارجها، وإطلاق رسالة إخبارية، والنشر والتفاعل عبر الإنترنت بانتظام، وكتابة المدونات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وغير ذلك - لقد فهمتَ ما تريد.

حدد الروابط بين هذه المهام وقم بتجميعها في فئات واسعة: تحسين محركات البحث (البحث عن الكلمات المفتاحية، وإنشاء مجموعات المواضيع، وتحسين محركات البحث على الصفحة وخارجها)، وإنشاء المحتوى (إنشاء منشورات المدونة ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي)، وهكذا. يمكنك تخصيص يوم واحد كل أسبوع لوضع استراتيجية لمجموعة واحدة. يساعد تجميع المهام معًا في الحفاظ على التركيز ويبقيك منظمًا، وتكون النتائج أكثر تأثيرًا.

يمكنك أيضًا دمج المعلومات القديمة مع الجديدة للاحتفاظ بها بشكل أفضل. لنفترض أنك تقابل أعضاء فريقك من مواقع أخرى مرتين كل عام. يمكنك استخدام الروابط لتتذكر بسرعة من أين أتوا.

إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر أن تيم من ميشيغان، يمكنك محاولة ربط ذكرياتك السابقة عن ميشيغان مع تيم. ربما سافرت إلى هناك مع والديك؟ قم بإنشاء رابط ذهني لتذكر المعلومات الأساسية وإجراء المحادثات بسلاسة.

استعن بتقنيات الحفظ الأخرى

"أمي الممتازة جدًا قدمت لنا المعكرونة للتو" - هل تتذكر هذه الذاكرة الشائعة التي تعلمتها في المدرسة لحفظ أسماء الكواكب في المجموعة الشمسية؟ أو اختصار "VIBGYOR" لتذكر ألوان قوس قزح السبعة؟

هذه تقنيات الحفظ تكون مفيدة عندما لا يمكنك العثور على روابط أو أوجه تشابه بين الخطوات.

لنفترض أنك تتعلم كيفية كتابة رسائل بريد إلكتروني فعالة. هناك الكثير من النصائح التي يجب أن تتذكرها، لذا يمكنك اختصارها إلى CLEAR.

ج (موجز): اجعل رسائل البريد الإلكتروني مختصرة وفي صلب الموضوع

L (منطقي): حافظ على التدفق المنطقي من البداية إلى النهاية

E (جذابة): اكتب بطريقة تجذب اهتمام القارئ

أ (قابل للتنفيذ): تأكد من أن بريدك الإلكتروني يتضمن عبارات الحث على اتخاذ إجراء أو الخطوات التالية

R (محترم): حافظ على نبرة محترمة وتجنب اللغة التحريضية

يمكنك إنشاء اختصارات أو اختصارات متشابهة لعمليات مختلفة في سير عملك. بهذه الطريقة، سيبدو تذكّر الخطوات المعقدة أمرًا سهلاً!

استخدم الخرائط الذهنية

قد يكون تذكُّر مجموعة كبيرة من النصوص أمرًا صعبًا، ولكن إذا قمت بإنشاء تمثيل مرئي، فسوف تحتفظ بالمعلومات لفترة أطول.

لنفترض أنك جديد في إدارة الأعمال وتحاول تذكر الأجزاء المختلفة من خطة العمل. أولاً، قسّم المفهوم الأساسي إلى عدة أجزاء/أقسام وأقسام فرعية. ثم قم بإنشاء خريطة ذهنية مثل هذه لتصور المفهوم:

عبر انقر فوق بمجرد فهمك للأساسيات، يمكنك إضافة المزيد من الفروع (الموضوع/المفهوم الرئيسي) أو الأغصان (الموضوعات الفرعية) إلى الخريطة الذهنية ودمج تفاصيل مهمة أخرى.

أحد أكثر الخرائط الذهنية شيوعًا طرق تدوين الملاحظات تعمل هذه الطريقة بشكل مذهل عندما تتعلم شيئًا جديدًا أو عندما تقوم بعصف ذهني للأفكار.

الممارسة، الممارسة، الممارسة!

كلما تدربت أكثر، كلما أصبحت أكثر مهارة في إنشاء الارتباطات، وتحديد أوجه التشابه، وفهم كيفية عمل التقطيع. من خلال الممارسة اليومية، يمكنك نقل المعلومات المعقدة من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة طويلة المدى واسترجاعها بشكل طبيعي كما يمكنك تلاوة الحروف الأبجدية.

قراءة مقترحة: طريقة التقطيع الزمني تأليف دامون زاهارياديس

تركز طريقة ميلر للتقطيع الزمني على كيفية معالجتنا للمعلومات واسترجاعها. يستعير مؤلف الإنتاجية ورائد الأعمال دامون زاهاريادس فكرة التقطيع ويطبقها في مجال إدارة الوقت في كتابه طريقة تقطيع الوقت: خطة عمل من 10 خطوات لزيادة إنتاجيتك (2017).

عبر أمازون إنه مورد رائع إذا كنت تشعر دائمًا بأنك تسابق الزمن. إليك بعض النقاط الرئيسية من الكتاب التي ستساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية وتستفيد من وقتك بكفاءة أكبر:

قبل استكشاف طريقة تقطيع الوقت، يقترح المؤلف أن تقوم بـ توضيح أهدافك . عندما تكون أهدافك واضحة تمامًا، يمكنك تنظيم جدولك الزمني بفعالية وتخصيص أجزاء زمنية لمهام محددة

. عندما تكون أهدافك واضحة تمامًا، يمكنك تنظيم جدولك الزمني بفعالية وتخصيص أجزاء زمنية لمهام محددة ويوصي باستخدام الهدف الذكي إطار عمل لتحديد أهدافك. قم بتدوين الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها ووضع خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف

إطار عمل لتحديد أهدافك. قم بتدوين الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها ووضع خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف بمجرد تحديد أهدافك، حان الوقت لـ تقسيمها إلى مهام المهام الضرورية لتحقيق هدفك. يجب أن تحظى هذه المهام بالأولوية خلال فتراتك الزمنية. أعط الأولوية للمهام الحساسة من حيث الوقت أو التي لها تأثير كبير على نجاحك بشكل عام

ليست كل المهام متساوية في الأهمية. من خلال معالجة مهامك الأكثر أهمية أولاً ، يمكنك التحرك بسرعة نحو تحقيق أهدافك

، يمكنك التحرك بسرعة نحو تحقيق أهدافك قم ببناء أجزاء من وقتك من خلال جدولة فترات زمنية مخصصة لكل مهمة (على غرار أسلوب بومودورو). خصص مدة كل جزء من الوقت بناءً على أهمية المهمة ومدى تعقيدها.

(على غرار أسلوب بومودورو). خصص مدة كل جزء من الوقت بناءً على أهمية المهمة ومدى تعقيدها. أدرج فترات استراحة في جدولك الزمني. يمكن للاستراحات المنتظمة - حوالي 10-15 دقيقة كل ساعة - أن تعزز الإنتاجية وتمنع الإرهاق، وتحافظ على نشاط وتركيز ذهنك طوال اليوم

طبّق هذه الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ وتولى مسؤولية وقتك!

## الاستخدام الشائع لطريقة التقطيع

من قوائم المهام الشخصية إلى المسؤوليات المهنية، يساعدك تنظيم المعلومات في أجزاء على الحفاظ على تركيزك وتذكر الأشياء بسرعة وتحسين الإنتاجية.

تعتمد العديد من تقنيات الذاكرة على مبادئ التقطيع. تقنيات مثل طريقة التقطيع (قصر الذاكرة) تتضمن وضع المعلومات في مواقع مألوفة، مما يؤدي بشكل أساسي إلى إنشاء أجزاء من الأفكار المرتبطة ببعضها البعض.

قد يستخدم الممثلون الذين يحفظون السطور نهجًا مشابهًا من خلال تجميع المشاهد أو الحوارات.

قد يقوم الرياضيون بتجزئة روتينهم أو خطط لعبهم إلى خطوات أصغر وأكثر قابلية للإدارة. قد يتصور ضارب البيسبول أن الرامي قد يتصور الرمية التي يقوم بها الرامي وأنواع الرمية والتأرجح كمراحل متميزة.

غالبًا ما يقسم المتحدثون خطاباتهم إلى نقاط رئيسية وحجج داعمة. وهذا يسمح لهم بالتركيز على إلقاء كل جزء بفعالية دون حفظ نص ضخم حرفيًا.

على الرغم من أننا قد لا نسمعهم ينسبون "التقطيع" بشكل مباشر، إلا أنه من المؤكد أن العديد من الأشخاص الناجحين يستخدمون استراتيجيات مماثلة لتنظيم المعلومات والاحتفاظ بها بشكل فعال.

إليك كيف يمكنك أنت أيضًا تطبيق عملية التقطيع في سيناريوهات الحياة الواقعية:

تذكر الأرقام: بدلاً من تذكر سلسلة طويلة من الأرقام، قم بتجزئتها إلى مجموعة من ثلاثة أو أربعة أرقام. على سبيل المثال، تذكّر π (pi) على أنه 3.141 / 592 / 653 / 589 . تنجح هذه الحيلة مع أرقام الهواتف وأرقام الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور الرقمية

بدلاً من تذكر سلسلة طويلة من الأرقام، قم بتجزئتها إلى مجموعة من ثلاثة أو أربعة أرقام. على سبيل المثال، تذكّر π (pi) على أنه 3.141 / 592 / 653 / 589 . تنجح هذه الحيلة مع أرقام الهواتف وأرقام الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور الرقمية حفظ القوائم : لنفترض أنك خرجت للتسوق من البقالة لشراء التفاح والفراولة والشوكولاتة والكاجو والطماطم والفاصوليا والبروكلي والبيض والدجاج. قم بتصنيف هذه القائمة الطويلة إلى فواكه (التفاح والفراولة) وخضروات (الطماطم والفاصوليا والبروكلي) ووجبات خفيفة (الشوكولاتة والكاجو) وبروتينات (البيض والدجاج)

: لنفترض أنك خرجت للتسوق من البقالة لشراء التفاح والفراولة والشوكولاتة والكاجو والطماطم والفاصوليا والبروكلي والبيض والدجاج. قم بتصنيف هذه القائمة الطويلة إلى فواكه (التفاح والفراولة) وخضروات (الطماطم والفاصوليا والبروكلي) ووجبات خفيفة (الشوكولاتة والكاجو) وبروتينات (البيض والدجاج) ذكر جداول أعمال الاجتماعات: قد تؤدي مناقشة كل شيء دفعة واحدة خلال الاجتماع إلى إرباك فريقك، وقد يفوتك ذكر نقاط مهمة. لتجنب ذلك، قم بتنظيم جدول أعمال اجتماعك في أقسام أو أجزاء لتبقى منظمًا منذ البداية. على سبيل المثال، إذا كان اجتماع مراجعة ربع سنوي، قسّم الاجتماع إلى ملاحظات افتتاحية وتحديثات المشروع والتقارير المالية والخطط المستقبلية

يمكنك استخدام التقطيع في العديد من المهام الأخرى، مثل التعرف على الأشخاص من وجوههم أو أسمائهم، وتذكر أعياد الميلاد، وتذكر مراجع الكتب/الأفلام، والقائمة تطول!

احصل على، اضبط، اجمع، اقطع! نصائح لتطبيق طريقة التقطيع في روتين التعلم الخاص بك باستخدام ClickUp

يصبح تطبيق طريقة التقطيع أسهل بكثير عندما يكون لديك أداة شاملة مثل ClickUp بجانبك. قد تفكر في ClickUp كأداة لإدارة المشاريع، لكنها تعمل بنفس القدر كأداة تعليمية مساعدة للطلاب والمهنيين الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم.

دعنا نستكشف كيف يمكنك تطبيق طريقة التقطيع لإثراء تجربتك التعليمية وتحسين ذاكرتك:

1. قسّم المفهوم إلى أجزاء أصغر

خذ أي مفهوم أو موضوع تريد تعلمه وقم بتقسيمه إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها. تساعدك هذه الخطوة على فهم الجوانب المختلفة للموضوع واحدًا تلو الآخر، وتبقيك منظمًا، وتتيح لك الغوص في التفاصيل دون الشعور بالإرهاق.

استخدم التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp لإضافة هيكل إلى روتين التعلم الخاص بك. فهو يساعدك على تقسيم موضوع أوسع إلى عدة أقسام وأقسام فرعية وغيرها.

دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام هذه الميزة:

أنشئ مساحة عمل على ClickUp مخصصة للموضوع الذي تريد تعلّمه

تقسيم مساحة العمل إلى مساحات متعددة

تقسيم المساحات إلى قوائم (تحتوي على مهام فردية ومهام فرعية)

قم بتجميع المهام/القوائم المتشابهة في مجلدات

نظّم عملك/دروسك في هيكل أنيق باستخدام ClickUp Hierarchy

لنفترض أن الموضوع المعني هو التسويق الرقمي. يمكنك إنشاء مساحة عمل للتسويق الرقمي وتقسيمها إلى مساحات مثل تحسين محركات البحث، وتسويق المحتوى، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق بالعمولة، والعلاقات العامة الرقمية، على سبيل المثال لا الحصر.

الآن، إذا كنت ترغب في التركيز على تحسين محركات البحث، يمكنك تقسيم هذه المساحة إلى قوائم مثل تحسين محركات البحث خارج الصفحة وتحسين محركات البحث على الصفحة. يمكن تقسيم قائمة تحسين محركات البحث خارج الصفحة إلى بناء الروابط، وتحسين محركات البحث المحلية، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة السمعة.

يشترك تحسين وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة في بعض أوجه التشابه، لذلك يمكنك تجميعها في مجلد للحفاظ على التماسك وتحسين التعلم.

أضف موادك الدراسية داخل كل منها انقر فوق المهمة ويمكنك استرداد المعلومات الصحيحة بسرعة في الوقت المناسب.

2. تحديد ما هو أكثر أهمية

هناك الكثير مما يمكنك القيام به في وقت واحد. لفهم الموضوعات/المهام التي يجب عليك تناولها أولاً وتجنبها الأولويات المتنافسة ، يجب عليك ترتيبها حسب الأولوية.

يمكنك استخدام أولويات مهام ClickUp لهذه الخطوة. يتيح لك فرز مهامك إلى أربعة أنواع من الأولويات: العاجلة، والعالية، والعادية، والعادية، والمنخفضة، بحيث يمكنك أن تحدد بسرعة أي منها يحتاج إلى اهتمام فوري وأي منها يمكنك التساهل فيه. يشبه هذا التصنيف تقسيم الأفكار إلى وحدات أصغر في طريقة التقطيع.

ابق على اطلاع على ما هو مهم مع أولويات المهام في ClickUp

تتيح لك العلاقات في ClickUp ربط المهام والأفكار والمفاهيم ذات الصلة ببعضها البعض. على سبيل المثال، عندما يساعدك إنهاء موضوع ما على فهم موضوع آخر بشكل أفضل، يمكنك ربطهما معاً.

اربط المهام المتشابهة معًا في ClickUp للمساعدة في الربط والاستدعاء بشكل أسرع

هل تريد التقدم خطوة للأمام مع التجميع؟ اختر تجميع حسب القائمة وحدد كيف تريد تنظيم مهامك. تتيح لك هذه الميزة، المتوفرة في القائمة واللوحة والجدول الزمني والجدول وطريقة عرض عبء العمل، تجميع المهام حسب الأولوية والحالة وتاريخ الاستحقاق والمزيد. لذا، إذا كنت ترغب في عرض جميع أولوياتك دفعة واحدة، فأنت تعرف ما عليك فعله!

قم بتجميع مهامك حسب الأولوية أو الحالة أو تاريخ الاستحقاق

3. قم بتوصيل النقاط باستخدام الخرائط الذهنية

عندما يتعلق الأمر بالحفظ، فإن المرئيات تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. أثناء تقسيم الموضوع إلى أجزاء، تساعدك إضافة بعض العناصر المرئية على استيعاب المعلومات بشكل أسرع والاحتفاظ بها بشكل أفضل.

وهنا يأتي دور انقر فوق الخرائط الذهنية في اللعب. فهي تتيح لك تصور مهامك وموضوعاتك وأفكارك بمساعدة مخطط تخطيطي سهل الفهم. باستخدام هذه الميزة، يمكنك:

إضافة عناصر أو تعديلها أو حذفها لإنشاء خريطة ذهنية قابلة للتخصيص بالكامل

استخدام الألوان التي تتوافق مع القوائم والمهام لتنظيم سلس

إنشاء خرائط ذهنية حرة الشكل في الوضع الفارغ وإضافة لمسة إبداعية لعملية التعلم

تنظيم المعلومات بصرياً باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

نصيحة احترافية: إذا كانت خريطتك الذهنية تبدو مشوشة للغاية بعد جلسة عصف ذهني مكثفة، استخدم خيار إعادة التخطيط لتنظيف هيكلها. تعمل هذه الميزة تلقائيًا على إعادة تنظيم العناصر للحفاظ على التسلسل الهرمي والأولويات الأصلية التي قمت بتعيينها في البداية.

استعادة بنية الخريطة الذهنية الأصلية باستخدام ميزة إعادة التخطيط في ClickUp

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام طريقة تدوين الملاحظات على الخرائط

4. احتفظ بعلامة تبويب للنقاط الرئيسية

يمكنك أيضًا تطبيق طريقة التقطيع على استراتيجية تدوين الملاحظات سواء كان ذلك في المحاضرات الأكاديمية أو في مواقف الشركات. يساعدك التقطيع على تنظيم وهيكلة الملاحظات بطريقة تؤكد على المفاهيم الأساسية والعلاقات بينها.

عليك أن تعمل بذكاء عندما يكون لديك العديد من المصادر لتتعلم منها ولكن وقتك قليل جدًا. بدلًا من تصفح الصفحة تلو الأخرى، استخدم ClickUp Brain لاستخراج المعلومات الأساسية من المواد الخاصة بك.

وباعتباره مساعدًا للذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp Brain يختصر عليك الكثير من العمل من جدولك الزمني؛ وإليك الطريقة:

تلخيص الملاحظات من مهام ClickUp Tasks ومستندات ClickUp Docs

الحصول على تفريغ صوتي وفيديو للمواد التعليمية السمعية والبصرية

قم بالتحرير السياقي والتدقيق الإملائي لعملك المكتوب في غضون ثوانٍ

ترجمة النصوص إلى لغتك المحلية (يدعم Brain حاليًا الفرنسية والإسبانية والبرتغالية البرازيلية والألمانية والإيطالية)

باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه، يمكنك التأكد من عدم سقوط أي شيء من بين يديك وأن جميع المعلومات المهمة في متناول يدك.

تحرير الملاحظات وتحسينها والتدقيق الإملائي وتلخيصها في لحظة باستخدام ClickUp Brain

# #تقطيع طريقك إلى ذاكرة قوية

من التعليم إلى مكان العمل وما بعده، جعلت طريقة التقطيع من معالجة المعلومات والاحتفاظ بها واسترجاعها أمراً سهلاً. وبغض النظر عن مدى تعقيد الموضوع، فإن طريقة التقطيع تخلق مكانًا آمنًا له في ذاكرتك طويلة المدى، ويمكنك استرجاعه على الفور كلما احتجت إليه.

تعد هذه الطريقة جوهرة في عالم تذكرنا فيه كلمة "الذاكرة" بتخزين الهاتف بدلاً من الدماغ البشري. فهي تحافظ على نشاط عقلك، وتحسن قدراتك الإدراكية، وتجعلك نسخة أكثر ذكاءً من نفسك.

جرّب طريقة التقطيع مع ClickUp - فقد تغير طريقة تعلمك للأفضل! اشترك في ClickUp اليوم!