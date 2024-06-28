كل تقنية الضفدع: الانتقال من الرهبة إلى الفعل!

هل سبق لك أن واجهت قائمة مهام لا تنتهي من قبل لدرجة أنك لا تعرف من أين تبدأ؟ أنت تكافح من أجل التركيز على كل مهمة في القائمة ولكن لا يبدو أنك قادر على استجماع طاقتك. وفي الوقت نفسه، تقترب مواعيدك النهائية باستمرار، مما يجعلك تشعر بالتوتر والإرهاق.

إذا شعرت بهذا الشعور من قبل، فاعلم أن المساعدة في متناول اليد. فلدينا طريقة فعالة للتغلب على مثل هذا الموقف المرهق - وهي تقنية "كل الضفدع".

تقنية "أكل الضفدع" هي الحل السريع الذي يُخرجك من مأزق المماطلة! اسمح لنا أن نوضح لك شيئًا أو اثنين عن تقنية أكل الضفدع وكيف يمكنك استخدامها لتحويل يومك من فوضوي إلى هادئ ومنتج.

ما هي تقنية أكل الضفدع؟

تقنية "كل الضفدع" هي طريقة لتحديد الأولويات والإنتاجية تشجع الناس على اختيار المهمة الأصعب أولاً.

والهدف من ذلك هو تحديد مهمة واحدة صعبة لليوم (الضفدع) وإتمامها (تناولها)، ويفضل أن يكون ذلك أول شيء في الصباح، وعندها ستكون مستعدًا ليوم مثمر. إذا كانت لديك مهمتان عاجلتان، فحدد المهمة الأكثر إلحاحًا، أي الضفدع الأكبر، وأنجزها أولًا.

يقاوم هذا النهج الرغبة في تأجيل المهام الكبيرة والمهمة. ففي نهاية المطاف، كلما طال أمدها، كلما أصبحت أكثر إرهاقًا - وأحيانًا إلى درجة أنك لا تشعر بالرغبة في مواجهتها على الإطلاق!

يساعدك أسلوب "كل الضفدع" على التغلب على العوائق الذهنية ويضعك في عقلية إيجابية حتى تتمكن من اغتنام اليوم.

تاريخ تقنية أكل الضفدع

إن القصة الأصلية لتقنية "كل الضفدع" غامضة تماماً، ولكننا قمنا ببعض التقصي لمعرفة ذلك.

من الشائع أن الكاتب الفرنسي نيكولا شامفورت كتب في تسعينيات القرن الثامن عشر

قال السيد دي لاساي، وهو رجل متساهل جدًا، ولكن لديه معرفة كبيرة بالمجتمع، أنه يجب أن نبتلع ضفدعًا كل صباح، لكي نحصن أنفسنا ضد الاشمئزاز من بقية اليوم عندما نضطر إلى قضائه في المجتمع

مترجمة من الفرنسية إلى الإنجليزية

يعتقد البعض أن الكاتب الأمريكي مارك توين قال شيئًا مشابهًا مع حاشية إضافية:

إذا كان عليك أن تأكل ضفدعًا، فلا تطيل النظر. وإذا كان عليك أن تأكل ضفدعين، فلا تأكل الأصغر أولاً

وفي كلتا الحالتين، أصبح جوهر هذه الاقتباسات مصدر إلهام وراء حركة الطاقة الإنتاجية.

وبالانتقال سريعًا إلى عام 2001، عندما قام مؤلف التنمية الشخصية براين تريسي بتعميم هذه الطريقة الإنتاجية في كتابه _كل هذا الضفدع! وحتى الآن، ما زال هذا الكتاب في طليعة الكتب التي تعمل على زيادة الإنتاجية.

قراءة مقترحة: كل ذلك الضفدع! من تأليف براين تريسي

غلاف كتاب كل هذا الضفدع! للكاتب براين تريسي عبر Goodreads

لقد تحدثنا عن أكل الضفدع الحي أول شيء في الصباح - قد يكون ذلك ناجحاً إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الصباح، ولكن هذا ليس صحيحاً بشكل عام. فجميعنا لدينا أوقات من اليوم يكون فيها تركيزنا وطاقتنا في ذروتهما. حدد هذه المنطقة التي تكون فيها طاقتك في ذروتها و استفد من أنماط طاقتك الطبيعية لزيادة الإنتاجية

لزيادة الإنتاجية لا تقلق فقط من النتائج. في بعض الأحيان، قد تتسبب النتائج غير المرغوبة في فقدان التركيز على سلوك أو عادة إيجابية. احتفل بها أيضًا لتعزيز السلوكيات الإيجابية بغض النظر عن النتيجة

## هل يمكن أن يساعدك كليك أب على أكل الضفدع؟

يمكن أن يكون التغلب على تلك الضفادع المخيفة أمراً مرهقاً، لكن ClickUp يمكن أن يساعدك في التغلب عليها! إليك الطريقة:

إدارة المهام

عرض المهام وتعيين الأولويات على ClickUp

ClickUp هو برنامج قوي برنامج إدارة المهام .

هل تتذكر ما قلناه عن تعلم كيفية تحديد أولويات المهام وإلغاء أولوياتها أثناء تبني هذه التقنية؟ الأمر كله سهل للغاية مع مهام النقر فوق المهام . يمكنك تعيين أولويات المهام على ClickUp ببضع نقرات فقط لتحديد الضفدع بسرعة. تضع علامات الأولوية هذه المهمة في أعلى قائمة المهام الخاصة بك، وتحدق بك وتذكرك بالتهامها أول شيء في الصباح.

هيكل تقسيم العمل

إنشاء مهام فرعية لتسهيل أكل الضفدع

ClickUp يجعل من السهل تحضير الضفدع قبل تناوله. فبدلاً من الاختناق بقضمة واحدة كبيرة، يمكنك تقسيمها إلى قضمات أصغر وأكثر قابلية للإدارة -مهام فرعية. أنشئ قوائم مراجعة لكل مهمة فرعية وقم بإقرانها بتخصيص ذكي للموارد. بهذه الطريقة، سيكون لديك كل شيء متاح عندما يحين وقت إنجاز المهمة.

حجب الوقت

إضافة تقديرات الوقت إلى المهام باستخدام ClickUp

دعونا نواجه الأمر: نحن جميعًا نحب جميعًا التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي! لكن ClickUp هو حارس المرمى الذي يمنع المشتتات من الدخول إلى منطقة تركيزك. استخدم ClickUp لوضع تقدير واقعي للوقت الذي ستستغرقه لتناول ذلك الضفدع. وبمجرد أن يكون لديك هذا الوضوح، خصص وقتًا مخصصًا في جدولك الزمني وانطلق إلى أكل الضفدع دون أي مقاطعات.

العمل التعاوني

استخدم الميزات التعاونية على ClickUp لتناول الضفدع كفريق واحد

يتيح ClickUp للمستخدمين تعيين المهام ومشاركة المشاريع وتبادل الأفكار مع زملائهم في الفريق. وهذا يساعد في معالجة الضفادع التي قد تتطلب جهدًا تعاونيًا. سواء كانت جلسات العصف الذهني على الدردشة في ClickUp أو توضيح المفاهيم على ألواح الكتابة التفاعلية ClickUp تجمع المنصة الجميع على نفس الصفحة. ويضمن هذا التواصل الهادف تجربة سلسة وناجحة لك ولفريقك.

قوالب قابلة للتخصيص

يستضيف ClickUp مكتبة غنية من القوالب القابلة للتخصيص التي تغير قواعد اللعبة تمامًا. إن قوالب حظر الوقت هي المنقذ المطلق للمحترفين المشغولين.

خطط لجدولك الزمني وتمرن على حظر الوقت باستخدام قالب حظر الجدول الزمني من ClickUp

هناك قالب حظر الجدول الزمني ClickUp الذي يمكنك استخدامه لتخطيط جدولك الزمني - يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. يسمح لك بإنجاز أقصى قدر من العمل في أقل وقت ممكن. لديك أربعة أنواع من الحالات المخصصة لتتبع المهام الفردية وإضافة تفاصيل مثل الموقع والنوع وما إلى ذلك، باستخدام الحقول المخصصة. يمكنك أيضًا استخدام طريقة عرض نموذج الجدولة لإنشاء جدول زمني واقعي لنفسك. تنزيل هذا القالب

ابق على اطلاع على مهامك مع قالب إدارة المهام على Clickup

هناك أيضًا قالب إدارة مهام ClickUp الذي يمكنك أنت وفريقك استخدامه لتصور عبء العمل الخاص بك، وتحديد أولويات المهام، والتعاون بين الفرق. يمكنك أيضًا التبديل بين ست طرق عرض ديناميكية لتصور مهامك كقائمة ولوحة وجدول زمني وغير ذلك. يقسّم مهامك إلى ثلاث قوائم من عناصر العمل والأفكار والمهام المتراكمة حتى تتمكن من التركيز على مجال واحد في كل مرة. تنزيل هذا القالب

حوّل الخطط إلى واقع باستخدام قالب إطار عمل إنجاز المهام على ClickUp

بصرف النظر عن هذه، هناك أيضًا إطار عمل ClickUp لإنجاز الأمور . يوفر لك الوضوح في تخطيط يومك حيث يمكنك تدوين أفكارك وأفكارك ومهامك وفرزها لإنجاز العمل! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار استخدام مستند أو لوحة بيضاء لتدوين أفكارك! قم بتنزيل هذا القالب

النقر فوق الدماغ

ClickUp Brain يحول الأفكار إلى مهام ويحدد الضفدع

ليس من قبيل المبالغة - ستحب أن يكون لديك ClickUp Brain كمساعدك الشخصي مساعدك الشخصي. إنه أحد الأصول لتنفيذ تقنية أكل الضفدع. بدءًا من جدولة المهام بناءً على الأولوية إلى حظر جدولي الزمني لأكل هذا الضفدع - يمكن لـ ClickUp Brain القيام بكل ذلك. ويمكنه حتى ترجمة المناقشات والاجتماعات والمستندات إلى مهام، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ. أطلق عليه اسم مدير مشروع صغير لأنه على وشك أن يجعل عملك أسهل بكثير!

حوّل المماطلة إلى إنتاجية باستخدام تقنية أكل الضفدع

على الرغم من أن استعارة الضفدع قد لا تبدو فاتحة للشهية، إلا أن تقنية أكل الضفدع ترسي الأساس المتين للإنتاجية. وقد يقول البعض أن الضفادع هي فطور الأبطال.

إن أسلوب "كل الضفدع" بسيط ولكنه مؤثر، ويمكن لأي شخص استخدامه - من الطلاب المرتبكين إلى المهنيين المشغولين. كل ما تحتاجه هو الرغبة في التعامل مع أصعب المهام أولاً، والدافع لتحقيق ذلك. وبالطبع، القليل من المساعدة من أدوات مثل ClickUp للمضي قدمًا في هذه الرحلة.

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