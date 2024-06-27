أفضل 10 وكالات لتحسين معدل التحويل (CRO)

هل يستقطب موقعك الإلكتروني الكثير من الزوار ولكن لا يحولهم إلى عملاء يدفعون؟

لقد أنفقت الكثير من الوقت والمال على تصميم الموقع الإلكتروني والمحتوى، ومع ذلك فإن معدل التحويل لا يتزحزح.

هل فكرت يومًا في تحويل هؤلاء المتصفحين العاديين إلى عملاء مخلصين، مما يزيد من إيراداتك وعائدات الاستثمار؟

يصبح تحسين معدل التحويل (CRO) حليفك هنا.

تحسين معدل التحويل هو عملية تحسين النسبة المئوية لزوار موقعك الإلكتروني الذين يكملون الإجراء المطلوب، سواءً كان الشراء أو الاشتراك في رسالة إخبارية أو ملء نموذج اتصال.

وأفضل طريقة للاستفادة من تحسين التحويل؟ الشراكة مع وكالة تحسين معدل التحويل الأعلى تصنيفًا!

جمعت هذه المدونة قائمة بأفضل شركات تحسين معدل التحويل المعروفة باستراتيجيات تحسين معدل التحويل القائمة على النتائج.

قبل التعاقد مع وكالة تحسين معدل التحويل، نناقش أيضًا ما يجب مراعاته، ونقارن بين إيجابيات وسلبيات فرق تحسين معدل التحويل الداخلية مقابل فرق تحسين معدل التحويل الخارجية، ونقدم نصائح حول استخدام أفضل الأدوات لتحسين معدلات التحويل.

دعنا نتعمق في الموضوع! 👇

أفضل وكالات تحسين معدل التحويل

1. إنفسب

الأفضل للتجارة الإلكترونية، وخدمة SaaS، والمواقع الإلكترونية التي تولد العملاء المحتملين

عبر إنفيسب شركة Invesp هي وكالة راسخة تعتمد على البيانات في تحسين معدل التحويل وتتمتع بسجل حافل في تعزيز تحويلات المواقع الإلكترونية في مختلف المجالات. وهي تقدم مجموعة كاملة من خدمات تحسين معدل التحويل وتعطي الأولوية للشفافية في عملياتها.

تؤكد هذه الوكالة على اتباع نهج قائم على البيانات في تحسين معدل التحويل، مما يضمن الحصول على رؤى قوية لدعم كل قرار تحسين. وهي تقدم خدمات تحسين معدل التحويل مع قدرات تحليلية قوية وتركيز قوي على تجربة المستخدم (UX).

تشمل الخدمات المتاحة اختبار A/B، والاختبار متعدد المتغيرات، والتخصيص، وأبحاث التحويل، وتجربة المستخدم وتصميم الويب، وتحسين الصفحات المقصودة، واستشارات التحليلات.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على نطاق المشروع

عملاء بارزون: 3M، إيباي، أورايلي لقطع غيار السيارات، أورايلي لقطع غيار السيارات

دراسة حالة: لم يكن تطبيق إيباي للهواتف المحمولة يحول المستخدمين إلى مشترين كما كانوا يأملون، وكان فريق تطوير الويب لديهم يعمل بأقصى طاقته.

فتدخلت شركة Invesp للمساعدة من خلال دراسة كيفية استخدام الناس للتطبيق، وتحليل البيانات المتعلقة بسلوك المستخدم، وإعادة تصميم صفحات المنتج بالكامل. أدى هذا الإصلاح الشامل إلى زيادة بنسبة 18% في التحويلات عبر الهاتف المحمول وتجربة مستخدم أكثر سعادة بشكل عام.

2. حبة واحدة

الأفضل للشركات الباحثة عن شريك نمو متكامل الخدمات

عبر حبة واحدة شركة Single Grain هي وكالة متكاملة الخدمات تركز على التسويق الرقمي وتحسين معدل التحويل. وهي تجمع بين خبرتها في تحسين معدل التحويل ومجموعة واسعة من خدمات التسويق الرقمي لدفع النمو الشامل.

تتراوح خدماتهم من عمليات تدقيق معدل التحويل إلى تطوير استراتيجية التحويل، واختبار A/B، والتخصيص، وتحسين محرك البحث، والدفع بالنقرة، وتسويق المحتوى. وهي تعمل بنهج شامل يتضمن فريقاً من ذوي الخبرة، وتركيزاً على التسويق المتنامي، وخدمات تسويقية من الدرجة الأولى برنامج تسويق المحتوى .

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على متطلبات المشروع

عملاء بارزون: أمازون، وأوبر، وسيلز فورس

دراسة حالة: واجهت Winedeals ذات مرة تحديات كبيرة في التوسع بسبب المنافسة الشرسة وارتفاع تكاليف اكتساب العملاء.

هدفت شركة سينغلغرين إلى تحسين أداء مدونتها من خلال التركيز على المقالات ذات معدلات النقر إلى الظهور المنخفضة. ونتيجة لذلك، أصبح متوسط موقع المدونة تحسن بنسبة 11.7% حيث صعد أربعة مراكز.

3. علوم التحويل

أفضل للشركات التي تتطلع إلى تحسين حركة المرور الحالية وزيادة الإيرادات

عبر علوم التحويل كونفيرسيشن ساينسز هي وكالة عالمية متخصصة في علوم التحويل تعزز إيرادات المواقع الإلكترونية من خلال التجريب العلمي ومعدل التحويل الأمثل. وهي متخصصة في استخلاص أقصى قيمة من حركة المرور الحالية للموقع الإلكتروني دون الاعتماد على شراء وسائط إضافية أو جهود تحسين محرك البحث.

توفر هذه الوكالة تدقيقات CRO، واختبارات A/B، وتصميم الصفحات المقصودة، وتحليل مسار التحويل، وخدمات التخصيص.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على متطلبات المشروع

عملاء بارزون: غاليتون، واسب باركود

دراسة حالة: أرادت شركة Wasp Barcode زيادة الطلبات التجريبية، لذا أحضرت وكالة Conversion Sciences. بدأت الوكالة في العمل، وفي غضون ستة أشهر، زادت الوكالة من الطلبات التجريبية بنسبة 250% .

4. قاعدة الانقسام

الأفضل لشركات التجارة الإلكترونية ذات النمو المرتفع للتجارة الإلكترونية DTC

عبر قاعدة الانقسام Splitbase هي وكالة متخصصة في تحسين صفحات الهبوط والصفحات المقصودة في العلامات التجارية ذات النمو المرتفع في التجارة الإلكترونية. وهي تستخدم أدوات تحسين الموقع الإلكتروني و منشئو صفحات الهبوط لتحسين تجربة المستخدم وزيادة التحويلات.

تقدم الوكالة خدمات CRO المصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية سريعة النمو، بما في ذلك عمليات التدقيق وتصميم الصفحات المقصودة واختبار A/B وبرامج التجريب والتسويق عبر البريد الإلكتروني واستراتيجية CRO.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على نطاق المشروع

عملاء بارزون: هايبر فايس، نظارات DIFF

دراسة حالة: شهدت هايبرس 78 ضعفًا من العائد على الاستثمار بعد التعاون مع SplitBase.

ركّزت الوكالة على تحسين معدل التحويل وتحسينات الصفحة المقصودة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات شهرية إضافية بقيمة 934,000 دولار أمريكي لشركة Hyperice.

5. سبيرو

الأفضل للتجارة الإلكترونية، وخدمة SaaS، ومواقع الويب التي تولد العملاء المحتملين

عبر سبيرو Speero هي وكالة تحسين معدل التحويل التي تركز على العميل وتضع أولويات رحلة المستخدم وتحدد عقبات التحويل. تركز خدمات تحسين التحويل على التعاون والتحسين المستمر، والاستفادة من التجارب للكشف عن فرص التحسين.

تشمل خدماتهم عمليات تدقيق معدل التحويل، ورسم خرائط رحلة العميل، وأبحاث تجربة المستخدم، واختبار A/B، والتخصيص، وبرامج التجريب.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على نطاق المشروع

عملاء بارزون: سيسكو، ديكاتلون، جيم باس

دراسة حالة: واجهنا في ClickUp مشكلات في أداة اختبار A/B الخاصة بنا أثناء التحقق من صحة الاختبار. فصل سبيرو برنامجنا التجريبي بأكمله عن الأداة، مما أدى إلى إعداد لا يعتمد على الأداة. أدى ذلك إلى تحسينات كبيرة، مثل إجراءات الاختبار الآلي، مما قلل من الحاجة إلى إعادة التشغيل والاختبارات اليدوية.

6. التحويل

الأفضل للشركات الباحثة عن شريك شامل للتحويلات النقدية

عبر التحويل التحويل هي وكالة كاملة لتحسين التحويل تدمج مزيجًا مميزًا من اختبارات أ/ب وأبحاث التحويل والتخصيص لتحقيق نتائج مؤثرة.

تشمل خدماتها تحسين معدل التحويل، والاستراتيجيات المخصصة، والتصميم الذي يركز على التحويل، واستشارات برامج المؤسسات، وأبحاث تجربة المستخدم، وتجربة المنتج والتسعير، وإنشاء خريطة الرفع، ومقارنة المنافسين بتجربة المستخدم.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على متطلبات المشروع

عملاء بارزون: كانون وسامسونج وفودافون وفودافون

دراسة حالة: التحويلات التعاون مع شركة دايركت إنرجي أدى إلى تحسين ملحوظ في أدائها على الإنترنت.

من خلال إجراء اختبارات A/B الشاملة واعتماد نهج قائم على البيانات، خضع الموقع الإلكتروني للتحسين، مما أدى إلى زيادة معدلات التحويل وإثراء تجربة المستخدم.

7. بيربل فاير

الأفضل للشركات التي تبحث عن شريك تسويق رقمي وشريك في مجال التسويق الرقمي والتحليلات CRO

عبر بيربل فاير PurpleFire هي وجهتك المفضلة لتعزيز تواجدك وإيراداتك على الإنترنت. تتخصص وكالة التسويق الرقمي هذه في الاستراتيجيات القائمة على البصيرة لتعزيز أداء الموقع الإلكتروني وزيادة الإيرادات. إنها تقدم نتائج مؤثرة من خلال دمج خبرة CRO مع استراتيجيات متنوعة استراتيجيات تسويق SaaS .

تشمل خدماتهم التدقيق الشامل للتحويل، وتطوير استراتيجية تسويق التحويل، واختبار A/B، والتخصيص، وتطوير الويب، وتحليلات البيانات، وتحسين محرك البحث، والدفع بالنقرة.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على متطلبات المشروع

عملاء بارزون: فيسي، أوبتيمونك، نيورو

دراسة حالة: عندما طرحت شركة مياميلي شركة ميامي ناقلها Hipster Plus، واجهت تحديات في العرض ومعدل التحويل.

وقد حددت شركة PurpleFire العديد من نقاط الضعف الحاسمة: صفحات تفاصيل المنتج غير الواضحة، والاحتكاك في عربة التسوق بسبب الرسوم غير المتوقعة، وقسم بطل الصفحة الرئيسية الغامض، وانخفاض الحافز على صفحات تفاصيل المنتج بسبب نفاد المنتجات من المخزون، وعربة التسوق التي تُستخدم بشكل أساسي كقائمة أمنيات وليس للشراء.

ومن اللافت للنظر في غضون 30 يومًا من إطلاقها على Kickstarter، وصلت مياميلي إلى أهدافها المستهدفة وتجاوزتها.

8. مقاييس CRO

الأفضل للشركات التي تسعى إلى اتباع نهج علمي وقائم على البيانات في CRO

عبر: مقاييس CRO مقاييس CRO Metrics هي وكالة لتحسين معدل التحويل تقدم نتائج قابلة للقياس من خلال التجريب والتحسين العلمي. وهي متخصصة في استخدام تحليلات البيانات للكشف عن الفرص الخفية لزيادة التحويلات.

تشمل خدمات CRO الخاصة بهم التدقيق واختبار A/B والاختبار متعدد المتغيرات والتخصيص واستشارات تحليلات الويب. وبفضل المنهجية التجريبية والتحليل الإحصائي والتركيز على النتائج القابلة للقياس، تتميز شركة CRO Metrics عن غيرها من الشركات.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على مدى تعقيد المشروع

عملاء بارزون: كاليندلي، دورداش، رينج

دراسة حالة: تهدف Ring إلى تعزيز عمليات الشراء متعددة المنتجات وتعزيز ولاء العملاء.

تدخلت شركة CRO Metrics لتحسين رحلة العميل وتقديم توصيات مخصصة لضمان تحسين معدل التحويل. أدت هذه المبادرة إلى زيادة بنسبة 13% في متوسط قيمة طلبات Ring، مما أدى إلى زيادة العائد على الاستثمار بنسبة 60 مرة.

9. دعاة التحويل

الأفضل للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من البيانات لتحقيق النمو وعائد الاستثمار التسويقي

عبر دعاة التحويل المدافعون عن التحويل هي وكالة تحسين معدل التحويل التي تمكّن الشركات من الاستفادة من بياناتها بفعالية، مما يعزز المبيعات والإيرادات و تسويق دورة حياة العميل القيمة.

يتعمقون في البيانات لتحسين أداء المبيعات والتسويق بشكل كبير. تشمل محفظة خدماتهم عمليات تدقيق CRO، وتطوير استراتيجية تسويق التحويل، واختبار A/B، والتخصيص، وتحليلات البيانات، وأتمتة التسويق لتحسين معدل التحويل.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على نطاق المشروع ومدى تعقيده

عملاء بارزون: كيتلبيل كينجز، ذا بينت بيبول

دراسات حالة: كانت شركة Kettlebell Kings، وهي شركة رائدة مشهورة في مجال صناعة أجراس الكيت بيل ومعدات اللياقة البدنية عالية الجودة، تركز تقليديًا على مبيعات المنتجات المادية ولكنها كانت تعاني من انخفاض معدلات التحويل في استراتيجيات التسويق الرقمي.

واستخدمت شركة Conversion Advocates إطار عمل IIEA الخاص بها، واكتشفت فرص التحسين، وقدمت خدمات تحسين التحويل التي أدت إلى زيادة بنسبة 151% في معدلات تحويل المنتجات الرقمية من تجربة واحدة.

10. KlientBoost

الأفضل للشركات التي تبحث عن شريك تسويق الأداء مع إمكانات CRO

عبر كلينتبوست KlientBoost هي وكالة تسويق للأداء متخصصة في تسويق الأداء في مجال الدفع بالنقرة وتحسين محركات البحث وتحسين محركات البحث. وهي تقدم نهجًا مستنيرًا بالبيانات للتحسين وتركز على تقديم نتائج قابلة للقياس. وتجمع KlientBoost بين خبرة CRO وخدمات تسويق الأداء الأخرى لتحقيق نمو شامل.

تشمل خدمات CRO عمليات التدقيق، وتطوير استراتيجية التحويل، واختبار A/B، وتحسين الصفحات المقصودة، وإدارة الدفع لكل نقرة (PPC)، وتحسين محرك البحث.

التسعير: عروض أسعار مخصصة بناءً على نطاق المشروع ومتطلباته

عملاء بارزون: RingCentral وBitly وستانفورد لصحة الأطفال

دراسة حالة: سعت شركة دلتا للدفاع إلى الحصول على إرشادات الخبراء لحملاتها التسويقية الرقمية لتحقيق النمو المنشود.

وبعد تعاونهم مع KlientBoost، شهدوا نجاحًا ملحوظًا في 863% نموًا في الإيرادات وزيادة بنسبة 878% في التحويلات.

## تقييم وكالة CRO

لقد قمنا بتحليل عملية تقييم وكالة CRO من خلال النظر في العوامل الرئيسية وطرق قياس النجاح والأسئلة الأساسية التي يجب طرحها. فيما يلي تحليل مفصل.

العوامل التي يجب مراعاتها عند التعاقد مع وكالة متخصصة في مجال التسويق الرقمي

عند التعاقد مع وكالة CRO، من المهم تقييم ما يلي:

الخبرة والخبرة: ابحث عن وكالات التحسين التي تتمتع بسجل حافل في مجال تحسين العلاقات مع العملاء، وهو ما توضحه دراسات الحالة وشهادات العملاء. تحقق من خبرتهم في مجال عملك أو في مجال مشابه الخدمات المقدمة: تأكد من أن الوكالة توفر مجموعة شاملة من خدمات تحسين محركات البحث التي تتوافق مع احتياجاتك، مثل

البحث والتحليل: بحث المستخدم، وتحليل البيانات، والتحليل التنافسي، والتقييم الاستدلالي

بحث المستخدم، وتحليل البيانات، والتحليل التنافسي، والتقييم الاستدلالي تطوير الإستراتيجية: تحسين مسار التحويل، وخارطة طريق اختبار A/B، وإستراتيجية مخصصة للحماية من المخاطر والتحليلات

تحسين مسار التحويل، وخارطة طريق اختبار A/B، وإستراتيجية مخصصة للحماية من المخاطر والتحليلات التنفيذ والاختبار: اختبار A/B، واختبار متعدد المتغيرات، وتحسين الصفحة المقصودة باستخدام الأدوات، وتصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم

اختبار A/B، واختبار متعدد المتغيرات، وتحسين الصفحة المقصودة باستخدام الأدوات، وتصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم التقارير والتحليلات: تقارير الأداء التفصيلية، والرؤى المستندة إلى البيانات، وتوصيات التحسين المستمر المنهجية: استفسر عن منهجية CRO الخاصة بهم. هل يتبعون نهجًا منظمًا؟ هل يعطون الأولوية لبحث المستخدم والتجريب المستمر؟ تعد العملية الشفافة والمحددة جيدًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح التواصل والتعاون: التواصل الفعال هو مفتاح الشراكة الناجحة. اختر وكالة تسويق متجاوبة وشفافة وتقدر التعاون. يجب أن تشعر بالراحة في العمل معهم عن كثب التسعير وشروط العقد: افهم نموذج تسعير الوكالة (بالساعة، على أساس المشروع، التوكيل) وشروط العقد. تأكد من عدم وجود رسوم خفية وأن العقد يحدد المنجزات والجداول الزمنية بوضوح

نصائح لقياس مدى نجاح حملات CRO

لقياس مدى نجاح حملات CRO:

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية: حدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة وقابلة للقياس قبل بدء أي حملة من حملات CRO. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة معدل التحويل، ومعدل الارتداد، ومتوسط قيمة الطلب، والوقت الذي يقضيه العميل على الصفحة، والقيمة الدائمة للعميل. يمكنك استخدام برنامج خريطة الحرارة لسهولة التتبع استخدام بيانات خط الأساس: إنشاء مقاييس خط الأساس لـ مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق قبل تنفيذ التغييرات. سيسمح لك ذلك بقياس تأثير جهودك في مجال التسويق التنافسي بدقة استخدام اختبار A / B: يمكنك مقارنة إصدارات مختلفة من موقعك الإلكتروني أو صفحاتك المقصودة لتحديد أيهما يحقق أداءً أفضل استعراض تحليلات الويب: استخدم أدوات مثل Google Analytics لتتبع حركة المرور وسلوك المستخدم والتحويلات. قم بتحليل هذه البيانات بانتظام لتحديد الاتجاهات ومجالات التحسين الحصول على ملاحظات العملاء: اجمع ملاحظات العملاء من خلال الاستطلاعات أو استطلاعات الرأي أو اختبار المستخدم. يمكن أن يوفر ذلك رؤى قيمة حول تجاربهم ويساعدك على تحديد المجالات المحتملة للتحسين. عرض نموذج ClickUp يتيح لك إنشاء نماذج قابلة للتخصيص بسهولة لالتقاط الردود وتوجيه العمل فورًا إلى الفريق المناسب في الوقت المناسب

قم بتحويل سير عملك باستخدام نماذج ClickUp، وتحويل الملاحظات إلى مهام يسهل تتبعها

الأسئلة التي يجب طرحها عند تقييم وكالة CRO

عند تقييم وكالة متخصصة في مجال التسويق والاتصالات، ضع في اعتبارك طرح هذه الأسئلة:

هل يمكنكم مشاركة أمثلة على اختبارات وحملات CRO الناجحة التي أجريتموها لعملاء في مجال عملي، بما في ذلك اختبار قابلية الاستخدام؟ ما هو النهج الذي تتبعونه في اختبار قابلية الاستخدام؟ هل يمكنك أن تطلعني على العملية التي تتبعها؟ كيف تقيسون مدى نجاح حملاتكم في اختبار قابلية الاستخدام؟ ما نوع التقارير والتواصل الذي يمكنني توقعه خلال المشروع؟ ما هو نموذج التسعير لديكم، وماذا يتضمن؟ هل يمكنك تقديم مراجع من عملاء سابقين أو حاليين؟ ما نوع الدعم والموارد التي ستكون متاحة لفريقي؟

## تحسين معدل التحويل داخل الشركة مقابل التعاقد مع وكالة

عند تحسين معدلات التحويل لموقعك الإلكتروني، لديك خياران رئيسيان: التعامل مع الأمر داخلياً أو التعاقد مع وكالة متخصصة في تحسين معدل التحويل.

لكل نهج إيجابيات وسلبيات، ويعتمد الخيار الأفضل لعملك على عوامل مختلفة.

إيجابيات وسلبيات تحسين معدلات التحويل بنفسك

التحسين الداخلي مقابل التعاقد مع وكالة _

الإيجابيات السلبيات يمكن أن يكون تنفيذ التحسين الذاتي للحسابات داخليًا أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى القصير، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة. قد يكون بناء فريق متخصص يضم خبراء في مجال CRO على دراية بتحليلات البيانات وتصميم تجربة المستخدم والتجريب أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. لديك سيطرة كاملة على العملية، بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ. تتطلب عملية المسح الدوري الشامل استثمارًا كبيرًا للوقت والموارد، وهو ما قد يكون من الصعب تخصيصه داخليًا. سيفهم فريق داخلي من خبراء CRO الداخليين جمهورك المستهدف ومنتجاتك/خدماتك والتحديات الفريدة التي تواجهها بشكل أفضل من الوكالة الخارجية. قد يكون لدى الفريق الداخلي تحيزات متأصلة تعيق اتخاذ القرارات الموضوعية، مما يجعل الاستعانة بمصادر خارجية خيارًا أفضل.

فوائد التعاقد مع وكالة متخصصة في مجال التسويق الرقمي

فيما يلي مزايا الشراكة مع وكالة متخصصة في مجال CRO:

الخبرة المتخصصة: تضم وكالات تحسين معدل التحويل فريقًا من المحترفين المتمرسين ذوي المهارات المتنوعة في تحليل البيانات وتصميم تجربة المستخدم وكتابة الإعلانات والتجريب. وتتيح لهم هذه الخبرة التعامل مع تحسين معدل التحويل من زوايا متعددة، مما يضمن استراتيجية شاملة وفعالة لتحسين معدل التحويل

تضم وكالات تحسين معدل التحويل فريقًا من المحترفين المتمرسين ذوي المهارات المتنوعة في تحليل البيانات وتصميم تجربة المستخدم وكتابة الإعلانات والتجريب. وتتيح لهم هذه الخبرة التعامل مع تحسين معدل التحويل من زوايا متعددة، مما يضمن استراتيجية شاملة وفعالة لتحسين معدل التحويل منهجيات مثبتة: صقلت أفضل وكالات تحسين التحويل عملياتها ومنهجياتها من خلال سنوات من الخبرة. فهي تستفيد من الرؤى التي تركز على البيانات والتقنيات التي أثبتت جدواها لتحديد وتنفيذ استراتيجيات التسويق التي تحقق نتائج مؤثرة

صقلت أفضل وكالات تحسين التحويل عملياتها ومنهجياتها من خلال سنوات من الخبرة. فهي تستفيد من الرؤى التي تركز على البيانات والتقنيات التي أثبتت جدواها لتحديد وتنفيذ استراتيجيات التسويق التي تحقق نتائج مؤثرة الموضوعية والمنظور الجديد: تجلب الوكالة الخارجية منظورًا غير متحيز لموقعك الإلكتروني أو تطبيقك، بعيدًا عن التحيزات الداخلية التي قد تتداخل مع التقييم الموضوعي. ويمكنهم تحديد الفرص الخفية للتحسين التي قد يغفل عنها فريقك الداخلي

تجلب الوكالة الخارجية منظورًا غير متحيز لموقعك الإلكتروني أو تطبيقك، بعيدًا عن التحيزات الداخلية التي قد تتداخل مع التقييم الموضوعي. ويمكنهم تحديد الفرص الخفية للتحسين التي قد يغفل عنها فريقك الداخلي الوصول إلى الأدوات والتقنيات المتقدمة: تستثمر وكالات تحسين معدل التحويل في أدوات تحسين معدل التحويل والتقنيات الخاصة بأبحاث تجربة المستخدم، والتحليلات، واختبار A/B، والتخصيص. تمكنهم هذه الموارد من جمع معلومات متعمقة، وإجراء تحليلات معقدة، وتنفيذ تحسينات معقدة

تستثمر وكالات تحسين معدل التحويل في أدوات تحسين معدل التحويل والتقنيات الخاصة بأبحاث تجربة المستخدم، والتحليلات، واختبار A/B، والتخصيص. تمكنهم هذه الموارد من جمع معلومات متعمقة، وإجراء تحليلات معقدة، وتنفيذ تحسينات معقدة كفاءة الوقت والموارد: من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لوكالة تسويق رقمي، فإنك تحرر فريقك الداخلي للتركيز على كفاءاتهم الأساسية. وهذا يوفر عليك الوقت والموارد التي كان من الممكن إنفاقها على بناء فريق عمل متخصص في تحسين التحويلات الرقمية والحصول على الأدوات وتعلم تعقيدات تحسين التحويلات

من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لوكالة تسويق رقمي، فإنك تحرر فريقك الداخلي للتركيز على كفاءاتهم الأساسية. وهذا يوفر عليك الوقت والموارد التي كان من الممكن إنفاقها على بناء فريق عمل متخصص في تحسين التحويلات الرقمية والحصول على الأدوات وتعلم تعقيدات تحسين التحويلات نتائج أسرع: إن وكالات تحسين التحويل مجهزة للتحرك بسرعة وكفاءة. تتيح لهم خبرتهم وعملياتهم المبسطة تنفيذ التغييرات وإجراء التجارب بشكل أسرع، مما يؤدي إلى نتائج أسرع وعائد استثمار أسرع

إن وكالات تحسين التحويل مجهزة للتحرك بسرعة وكفاءة. تتيح لهم خبرتهم وعملياتهم المبسطة تنفيذ التغييرات وإجراء التجارب بشكل أسرع، مما يؤدي إلى نتائج أسرع وعائد استثمار أسرع قابلية التوسّع: قد تتغير احتياجاتك في مجال التسويق الرقمي مع نمو أعمالك وتطورها. يمكن لوكالة التسويق الرقمي توسيع نطاق خدماتها بسهولة لاستيعاب متطلباتك المتغيرة، مما يضمن أن تظل جهود تحسين التحويل فعالة وتتماشى مع أهداف عملك

قد تتغير احتياجاتك في مجال التسويق الرقمي مع نمو أعمالك وتطورها. يمكن لوكالة التسويق الرقمي توسيع نطاق خدماتها بسهولة لاستيعاب متطلباتك المتغيرة، مما يضمن أن تظل جهود تحسين التحويل فعالة وتتماشى مع أهداف عملك التركيز على عائد الاستثمار: تعطي وكالات التسويق الرقمي الأولوية لتحقيق عائد استثمار إيجابي. فهي تركز على تحديد وتنفيذ ما يؤدي إلى تحسينات قابلة للقياس في التحويلات والإيرادات وأداء الأعمال بشكل عام

تعطي وكالات التسويق الرقمي الأولوية لتحقيق عائد استثمار إيجابي. فهي تركز على تحديد وتنفيذ ما يؤدي إلى تحسينات قابلة للقياس في التحويلات والإيرادات وأداء الأعمال بشكل عام التحسين المستمر: إن العائد على الاستثمار هو عملية مستمرة. يمكن أن تقدم وكالات علاقات العملاء على الإنترنت الدعم المستمر والمراقبة والتحسين لضمان استمرار أداء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك في أفضل حالاته والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة

تحديد المسار الأفضل لنشاطك التجاري

ضع في اعتبارك العوامل التالية عند اتخاذ القرار بين فريق عمل داخلي متخصص في مجال CRO والتعاقد مع وكالة أو شركة متخصصة في CRO:

الميزانية: ما هو المبلغ الذي ترغب في استثماره في CRO؟

ما هو المبلغ الذي ترغب في استثماره في CRO؟ الخبرة: هل لديك فريق داخلي يتمتع بالمهارات اللازمة؟

هل لديك فريق داخلي يتمتع بالمهارات اللازمة؟ الوقت: ما مدى السرعة التي تحتاجها لرؤية النتائج؟

ما مدى السرعة التي تحتاجها لرؤية النتائج؟ الموارد: هل لديك الموارد اللازمة لتكريسها لبرنامج واسع النطاق للتحليلات والتحليلات السريرية؟

قد يكون التعاقد مع وكالة متخصصة في مجال CRO هو الخيار الأفضل إذا كانت ميزانيتك محدودة أو لديك خبرة محدودة أو تحتاج إلى رؤية النتائج بسرعة.

ومع ذلك، إذا كانت لديك ميزانية أكبر وفريق عمل يتمتع ببعض الخبرة في مجال CRO، فقد تفكر في البدء بنهج داخلي والاستعانة بشركة CRO لاحقًا للقيام بمهام متخصصة.

أدوات للإدارة الفعالة للتحليلات والتحليلات السريرية

سواء اخترت الاستعانة بفريق عمل داخلي أو وكالة، فإن استخدام إدارة المشروع و تطبيقات التسويق الرقمي مثل ClickUp ستعزز بشكل كبير من كفاءة جهودك في CRO. دعنا نرى كيف.

### صوّر عملك

قم بإنشاء تمثيلات مرئية عالية المستوى للعمل لفريقك باستخدام ClickUp Dashboards

أنشئ تقارير شاملة عن أداء الحملة لتتبع التقدم المحرز وقياس تأثير جهودك في مجال CRO باستخدام لوحات معلومات ClickUp .

تنظيم الاختبارات وتتبعها

قالب اختبار A/B من ClickUp هو المورد المثالي لتنظيم وتنفيذ أهداف الاختبار الخاصة بك.

تتبع جداول حملتك واختبار الاختلافات ومعدلات التحويل وغير ذلك الكثير باستخدام قالب اختبار A/B من ClickUp

قالب قالب اختبار ClickUp A/B مصمم لمساعدتك في تنظيم وتنفيذ مبادرات الاختبار الخاصة بك بكفاءة.

يتضمن هذا القالب العديد من انقر فوق طرق العرض لإدارة اختباراتك، مثل طريقة عرض القائمة لتنظيم الاختبارات باستخدام حقول وحالات مخصصة، وطريقة عرض اللوحة لتصور سير عمل الاختبار وأولوياته، وطريقة عرض التقويم لجدولة مهام الاختبار، وطريقة عرض الجدول الزمني لإدارة فترات الاختبار. تنزيل هذا القالب

### قم بتبسيط سير عملك

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق بسهولة، وتتبع التقدم المحرز، وحدد المواعيد النهائية لضمان سير العمل بسلاسة مع مهام ClickUp .

مراقبة الوقت المستغرق في مهام CRO المختلفة لتحسين تخصيص الموارد وتحديد الاختناقات

تساعدك ميزة المهام على تسهيل التعاون السلس بين أعضاء الفريق من خلال التعليقات ومشاركة الملفات والتحديثات في الوقت الفعلي.

مع اللوحة اللانهائية والملاحظات اللاصقة والأشكال والمزيد, كليك أب السبورات البيضاء تجعل العصف الذهني مع فريقك أمرًا في غاية السهولة. يمكنك إنشاء مستندات الملاحظات وتحريرها بشكل تعاوني لتجميع المعلومات والرؤى القيّمة بشكل مركزي.

اجمع فريقك معًا لالتقاط الأفكار وإجراء الاتصالات وتحويل الإلهام إلى عمل باستخدام السبورات البيضاء

مع انقر فوق الخرائط الذهنية ، يمكنك إنشاء خريطة ذهنية حرة لتخطيط وتنظيم المشاريع أو البناء على ما قمت بإنشائه بالفعل في ClickUp.

وداعًا للملاحظات غير المنظمة ومرحبًا بالوضوح مع الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

تحسين أداء المحتوى* تحسين أداء المحتوى

استخدم هذا النموذج لتتبع جداول الحملات، واختبار الاختلافات، ومعدلات التحويل، والمزيد، مما يضمن رؤية واضحة لتقدم كل حملة

الـ نموذج إدارة واختبار محتوى ClickUp A/B لإدارة واختبار المحتوى يوفر حلاً شاملاً لإدارة حملات اختبار A/B وتتبعها.

يوفر هذا القالب منصة مركزية لتخطيط حملات الاختبار وتنفيذها وتحليلها، مما يضمن اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين معدلات التحويل. تتبع المقاييس الرئيسية مثل اختلافات الاختبار، ومعدلات التحويل، والتقدم المحرز، والاستفادة من حقول ClickUp المخصصة لالتقاط تفاصيل إضافية. تنزيل هذا القالب

## قم بتلميع CRO الخاص بك مع الوكالة والأداة المناسبة

إن تحويل زوار موقعك الإلكتروني إلى عملاء مخلصين ليس مجرد هدف - بل هو أمر حاسم للنمو والربحية على المدى الطويل.

وسواء كنت تتولى أمر CRO داخليًا أو تتعاون مع وكالة متخصصة، يظل الهدف الأسمى هو زيادة استراتيجيات اكتساب العملاء .

أنت بحاجة إلى الخبرة والنهج القائم على البيانات، ووجهة نظر غير متحيزة لتحقيق نتائج مجدية. العمل مع إحدى هذه الوكالات يعني الاستثمار في شراكة استراتيجية، وليس مجرد خدمة.

وبمجرد أن تصبح جاهزًا، قم بتبسيط سير عمل CRO الخاص بك مع ClickUp. اشترك مجانًا اليوم!