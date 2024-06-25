كيفية الوصول إلى الأهداف مع قطار الإصدار الرشيق

أساس التحول الرشيق هو تقسيم تطبيق متجانس إلى أصغر الوحدات الممكنة وبناءها بشكل متكرر وتدريجي. في بعض الأحيان، عند التركيز على أصغر الوحدات، قد تضيع الصورة الأكبر.

استجابة لهذه المعضلة جاء قطار الإصدار الرشيق. لنرى ما هو وكيف يساعدنا.

ما هو قطار الإصدار الرشيق؟

قطار الإصدار الرشيق (ART) هو فريق من فرق رشيقة الذي يبني حلولاً في تيار القيمة. قطار الإصدار الرشيق النموذجي هو

طويل الأمد، مع وجود أعضاء فريق من ذوي الخبرة يمسك بزمام الأمور

متوافق مع مهمة تجارية وتقنية مشتركة

منظم حول تدفقات القيمة في المؤسسة

فريق من الفرق، يضم عادةً 50-125 شخصًا

متعدد الوظائف مع قدرات متعددة الوظائف لتحديد وبناء وإصدار وتشغيل وصيانة البرمجيات

يصور إطار العمل الرشيق المتدرج قطار الإصدار الرشيق على النحو التالي.

قطار الإصدار الرشيق متعدد الوظائف (المصدر:٪) إطار العمل الرشيق المتدرج )

لماذا نحتاج إلى قطار الإصدار الرشيق؟

داخل المؤسسات الكبيرة، حتى تلك التي تتبع التطوير الرشيق وإدارة المشاريع، يمكن أن تكون هناك صوامع تعيق تقديم القيمة. على سبيل المثال، قد يكون لكل وحدة أعمال فرق رشيقة خاصة بها تعمل في صوامع منعزلة، مما يؤدي إلى تكرار العمل. نموذج قطار الإصدار الرشيق يمنع ذلك.

عمليات تسليم فعالة: تعمل الفرق الأكبر على تسهيل تدفق المعلومات بشكل أسرع، مما يتيح عمليات تسليم أفضل.

التعاون الهادف: غالبًا ما يكون لدى الصوامع أنظمة قيادية وسياسية تمنع التعاون. بينما تتحايل فرق العمل الفنية على ذلك من خلال التصميم.

التركيز على القيمة: تضمن تقنيات المساعدة الفنية أن تقدم المؤسسة القيمة الموعودة من خلال بناء حلول تخلق قيمة للعملاء.

المبادئ الأساسية لقطار الإصدار الرشيق

عالم تطوير البرمجيات الرشيق مليء بالأطر والنماذج التي يمكن أن تساعد الفرق على إنجاز المزيد أو أفضل أو أسرع. Scrum هو نهج تطوير شائع. كانبان هو أسلوب مفضل لإدارة المشاريع. ديف أوبس مقابل أجايل هو نقاش لا ينتهي أبدًا.

لفهم ما تعنيه قطارات الإصدار الرشيق وكيف تعمل، دعونا نبدأ بمبادئها الأساسية. بالإضافة إلى أجايل سكروم مبادئ مثل التطوير التكراري، والتحسين المستمر، والتعاون متعدد الوظائف، والتركيز على العملاء، وما إلى ذلك، إليك بعض مبادئ ART المحددة.

منظم حول القيمة

بدلاً من تنظيم الفرق حول الوظائف أو الأقسام، يتم تنظيم ART حول تدفقات قيمة التطوير. وبالاستفادة من التفكير الرشيق، تجمع تدفقات الإصدار الرشيق مجموعة من فرق العمل الرشيقة التي يمكنها تقديم ودعم منتج كبير.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تنتهي صلاحية تدفق القيمة، أو عندما يتغير السوق، أو عندما تتمحور المنظمة، يمكن إعادة تنظيم فرق العمل الفني حول قيمة أخرى على الشبكة.

مواءمة الفريق

تتماشى قطارات الإصدار الرشيق مع مهام الأعمال والتكنولوجيا المشتركة. هذا المبدأ حاسم للحفاظ على التماسك والتركيز عبر فرق رشيقة متعددة.

إحدى الطرق التي تضمن بها فرق العمل الرشيقة المواءمة هي من خلال التخطيط الشامل لزيادة البرنامج (PI). أثناء تخطيط PI، تجتمع جميع الفرق داخل قطار الإصدار الرشيق لوضع أهداف مشتركة، وفهم التبعيات، ووضع خارطة طريق جماعية.

الجودة المدمجة

تجتمع فرق أجايل التي تشكل ART معًا لوضع معايير لجودة المنتج. ويختارون ممارسات مثل التطوير المدفوع بالاختبار (TDD) أو التطوير الآلي الاختبار الرشيق لتعزيز التسليم.

تساعد هذه الممارسات على تحديد العيوب ومعالجتها مبكرًا، وتقليل الديون التقنية، وضمان أن المنتج النهائي يفي بالمعايير المطلوبة في جميع أنحاء المؤسسة.

إيقاع ومزامنة مشتركة

غالبًا ما تعمل فرق أجايل بشكل مستقل. وهذا يعيق التعاون في الوقت الحقيقي ورؤية الصورة الكبيرة للقيمة التنظيمية. تحل تدريبات الإصدار الرشيق هذه المشكلة من خلال التأكيد على أهمية مبدأين:

المثابرة : الأحداث التي تتم على أساس منتظم، مثل العروض التوضيحية للنظام، والتخطيط للتكرار، وما إلى ذلك.

: الأحداث التي تتم على أساس منتظم، مثل العروض التوضيحية للنظام، والتخطيط للتكرار، وما إلى ذلك. التزامن: جدولة سباقات السرعة والتكرارات ودورات PI بشكل متزامن بين جميع الفرق في ART لإدارة التبعيات بشكل أفضل

وهذا يضمن عدم اقتصار التكرارات والتحسين المستمر على الوحدات الفردية وأن النظام بأكمله يتطور بشكل متماسك.

متماسكة من خلال الأدوار الحاسمة

لكل فريق رشيق داخل ART أدوار متعددة الوظائف. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على تماسك ART كوحدة عاملة، تم تصميم بعض القواعد.

مهندس تدريب الإصدار : مثل Scrum Master، يقوم مهندسو تدريب الإصدار بتمكين التنفيذ، وإزالة الحواجز، وتدريب الفرق، وما إلى ذلك.

: مثل Scrum Master، يقوم مهندسو تدريب الإصدار بتمكين التنفيذ، وإزالة الحواجز، وتدريب الفرق، وما إلى ذلك. مدير المنتج : يشرف على الأعمال الفنية المتراكمة ويتخذ القرارات حول خارطة طريق المنتج

: يشرف على الأعمال الفنية المتراكمة ويتخذ القرارات حول خارطة طريق المنتج مهندس النظام : يحدد بنية الحلول في تدفق القيمة

: يحدد بنية الحلول في تدفق القيمة أصحاب الأعمال: ضمان التوافق مع نتائج الأعمال

الآن بعد أن فهمت كيف تتناسب قطارات الإصدار الرشيق مع سياق تطوير البرمجيات الرشيقة، دعنا نرى كيف يمكنك تطبيق إطار العمل في مؤسستك.

كيفية تنفيذ قطار الإصدار الرشيق

في جوهرها، قطار الإصدار الرشيق هو منظمة افتراضية، بدون الهيكل الهرمي التقليدي. لذا، فهو عبارة عن مجموعة من الفرق التي تعمل على سباقات السرعة والمنتجات والتكرارات وقصص المستخدمين والأخطاء ضمن تدفق القيمة.

للحفاظ على تكاتف المدربين وتوجيههم في الاتجاه الصحيح، قم بتنفيذ قطار الإصدار الرشيق بشكل مدروس. جيد أداة جيدة لإدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp يمكن أن تقدم دفعة كبيرة. وإليك الطريقة.

1. تحديد تدفق القيمة

ابدأ بتحديد تدفق القيمة. عادةً ما تكون تدفقات القيمة نوعين:

تشغيلي : خطوات تسليم المنتج/الخدمة إلى العميل. قد يكون هذا النوع هو التصنيع أو التجارة الإلكترونية أو التنفيذ أو معالجة الدفع، إلخ.

: خطوات تسليم المنتج/الخدمة إلى العميل. قد يكون هذا النوع هو التصنيع أو التجارة الإلكترونية أو التنفيذ أو معالجة الدفع، إلخ. التطوير: خطوات لتحويل عملية تجارية إلى منتج تكنولوجي

على الرغم من أن هذه الخطوات مترابطة بشكل وثيق، إلا أن قطارات الإصدار الرشيق تهتم أكثر بمسار قيمة التطوير.

حدد القيمة الأساسية التي تقدمها فرقك للعميل ورسم خريطة للعملية من المفهوم إلى التسليم. قم بإجراء ورش عمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لجمع رؤى مفصلة حول كيفية تدفق القيمة من خلال مؤسستك - قم بتوثيق كل خطوة، بدءًا من توليد الفكرة الأولية إلى التسليم النهائي والدعم. ClickUp Whiteboards مكان رائع لتخطيط عملياتك بصريًا، ومشاركتها مع جميع أعضاء الفريق للتعاون غير المتزامن لاحقًا إذا لزم الأمر. نظرًا لأنها رقمية أداة رشيقة يمكنك بالطبع تحديث تدفق القيمة أثناء تطوره.

عملية التعيين باستخدام ClickUp Whiteboards

2. تنظيم الفرق حول تدفق القيمة

قم بتجميع 5 إلى 12 فريقًا رشيقًا، يركز كل فريق على جوانب مختلفة من تدفق القيمة أثناء العمل على نفس الهدف الشامل. تأكد من أن كل فريق متعدد الوظائف، مع المطورين والمختبرين والمصممين ومالكي المنتجات.

على سبيل المثال، قد يتعامل فريق واحد مع تطوير الواجهة الأمامية بينما يدير فريق آخر خدمات الواجهة الخلفية، ومع ذلك يعمل كلاهما على نفس تخطيط الإصدار للمطورين. تساعد الأدوار والمسؤوليات الواضحة داخل كل فريق على تحسين التعاون والكفاءة.

3. إنشاء تراكم للبرنامج

أنشئ تراكمًا للبرنامج ليكون بمثابة مصدر الحقيقة الوحيد لما سيقوم فريق العمل الفني ببنائه.

قم بتعبئتها بالميزات المستمدة من تخطيط تدفق القيمة

العمل مع مالكي المنتجات لتحديد أولويات العناصر بناءً على قيمتها بالنسبة للعميل واستراتيجية العمل الشاملة

اجعل كل عنصر في الأعمال المتراكمة محددًا جيدًا بمعايير قبول واضحة

قم بمراجعة وتحديث الأعمال المتراكمة بانتظام لتعكس الأولويات المتغيرة والأفكار الجديدة

توجه هذه الأعمال المتراكمة عمل جميع الفرق داخل ART، مما يضمن التوافق والتركيز. ولذلك، من الضروري استخدام أداة مركزية مثل ClickUp tasks للاحتفاظ بجميع المعلومات في مكان واحد.

وضمن مهام ClickUp، يمكنك إضافة وصف لكل عنصر في المهام المتراكمة، وتعيين معايير القبول في قوائم التدقيق، وتعيينها إلى عضو الفريق المعني، والتعاون باستخدام التعليقات المتداخلة، وتعيين الأولوية، وتخصيص أنواع المهام، وغير ذلك.

مهام ClickUp لقطارات الإصدار الرشيق

4. تخطيط زيادات برنامجك

قم بجدولة اجتماعات تخطيط زيادات البرنامج على إيقاع منتظم لمواءمة جميع الفرق في ART نحو الأهداف والنواتج المشتركة. تستمر كل زيادة عادةً من 8 إلى 12 أسبوعًا. يمكنك أتمتة ذلك كحدث متكرر في طريقة عرض ClickUp Calendar.

مكافأة: إذا كنت جديدًا على التخطيط السريع، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تخطيط الإصدار الرشيق للمطورين .

5. تعيين الأهداف

مع وجود فريق مكون من 50-125 عضوًا يعمل بزيادات تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا، يمكن أن يصبح المشروع غير عملي. يمكن أن يؤدي وضع أهداف واضحة وتتبعها بانتظام إلى إصلاح ذلك. لذا، أنشئ نظامًا يمكن للفرق استخدامه لتوجيه تركيزهم نحوه.

استخدم أهداف النقر إلى:

تعيين الأهداف كأهداف رقمية أو نقدية أو صواب/خطأ أو مهام

إنشاء أهداف سريعة، وزيادة الأهداف، وما إلى ذلك.

ربط المهام بالأهداف وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا

نشر الأهداف حتى يتمكن الفريق بأكمله من رؤية التقدم المحرز

حدد أهدافك وتتبعها وحققها باستخدام ClickUp Goals

6. مراجعة وتعديل

إعداد التقارير: تتبع التقدم المحرز في جميع أهدافك في مكان واحد. اختر المقاييس المهمة بالنسبة لك سير العمل الرشيق وإنشاء تقارير مخصصة.

على سبيل المثال، بمساعدة مخططات التقادم الرشيقة يمكنك تتبع التقدم المحرز في كل سباق سريع بدقة. ستوفر مخططات الإنهاك وعرض عبء العمل التراكمي وسرعة الفريق وما إلى ذلك رؤى قيمة.

لوحات معلومات ClickUp Dashboards لقطارات الإصدار الرشيق

إجراء عمليات إعادة النظر: قم بمراجعة الأداء في نهاية كل مؤشر أداء للتفكير فيما نجح وما لم ينجح. استخدم هذه الملاحظات لتحسين العمليات والممارسات باستمرار.

تشجيع التعليقات الصريحة والصادقة: إنشاء ثقافة التغذية الراجعة المستمرة وفي الوقت المناسب بين أعضاء جميع فرق العمل الرشيقة. إليك سبب ضرورة ذلك.

مكافأة: للحصول على الإلهام، انظر كيف يستخدم غابرييل هوفمان، مهندس الحلول في ZenPilot، طريقة ClickUp لتطبيق سكروم .

دور التغذية الراجعة في تدريبات الإصدار الرشيق

في جميع نماذج العمل الرشيقة، تلعب التغذية الراجعة دوراً حاسماً في جميع نماذج العمل الرشيقة. وينطبق الشيء نفسه على قطارات الإصدار الرشيق.

ملاحظات الأعمال: تتعاون فرق العمل الرشيقة مع فرق العمل لفهم ما إذا كان الحل الذي تم تسليمه قد حقق أهداف العمل.

ملاحظات العملاء: تسعى فرق العمل الفني بنشاط للحصول على تعليقات العملاء على زياداتهم كوسيلة للتحقق من القيمة. ويمكن أن يتم ذلك داخليًا، مثل تتبع الاستخدام ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء ومراجعات وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. أو بالتعاون مع المستخدم، مثل استطلاعات الرأي أو المقابلات.

ملاحظات تقنية: تُجري عمليات ARTs اختبارات تكامل منتظمة وعمليات مراقبة تقنية لجمع الملاحظات التقنية. كما تقدم العديد من عمليات الرصد أيضًا التغذية الراجعة لفريق المعلوماتية.

ملاحظات الفريق: تحتاج الفرق المتعددة التي تعمل معًا كوحدة واحدة إلى تغذية راجعة صادقة وموثوقة. تتحدث فرق ART بصراحة في المراجعات والمراجعات لفهم الجوانب السلوكية للعمل معًا وتسويتها حسب الحاجة.

ملاحظات إدارة المشروع: جانب رئيسي آخر من الملاحظات هو مدى جودة إدارة المشاريع. يمكن استخلاص استخدام الموارد، وتوقيت التسليم، والالتزام بالمعايير، وما إلى ذلك من لوحات معلومات إدارة المشاريع، والتي يمكن استخدامها لتحسين الإنتاجية والكفاءة.

تأثير قطارات الإصدار الرشيقة على عملية تطوير البرمجيات

منذ مطلع القرن، شهد تطوير البرمجيات تغييرًا جذريًا. عانت فرق التطوير الرشيقة في الماضي من:

فرق مجزأة: عملت الفرق الرشيقة التقليدية بشكل جيد داخلها، مع تحسينات محلية كبيرة. ومع ذلك، ظلت الصوامع على مستوى المؤسسة مع تنسيق محدود، مما أدى إلى سوء التوافق وعدم الكفاءة.

جودة غير متسقة: كان للفرق المجزأة معايير جودة مختلفة، مما أدى إلى منتجات غير متسقة وأخطاء أعلى عبر سلسلة القيمة.

بطء حلقات التغذية الراجعة: كانت التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة والمستخدمين بطيئة، مما أدى إلى نتائج عكسية إلى حد ما لدورات العدو السريع التي كانت الفرق تسعى إليها.

تعاون دون المستوى الأمثل: عملت الفرق المستقلة بشكل غير متزامن، مما خلق ثغرات في الرؤية وأثر على الصورة الكبيرة.

جاءت قطارات الإصدار الرشيقة كحل لكل هذه المشاكل التي تواجهها فرق تطوير البرمجيات. فقد جلبت فوائد أجايل لتلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة والمعقدة.

مع ART، حققت المؤسسات

تحقيق القيمة: يضمن نهج ART القائم على تدفق القيمة تركيز جميع أعمال تطوير البرمجيات على تقديم القيمة للعملاء.

تنسيق أفضل للفريق: جمعت ART فرق العمل الرشيقة المتعددة معًا بشكل منهجي، مما عزز التنسيق والمواءمة بشكل أفضل حول الأهداف والغايات المشتركة.

جودة مدمجة: تم دمج ممارسات الجودة في كل مرحلة من مراحل التطوير، مما أدى إلى مخرجات متسقة وعالية الجودة عبر مسار القيمة.

حلقات تغذية راجعة سريعة: يضمن التزامن والإيقاع المشترك إجراء المراجعات والمراجعات في الوقت المناسب للحصول على تغذية راجعة أسرع وتعديلات أكثر استجابة.

تسريع التسليم: أتاحت ART دورات تسليم أقصر وأكثر قابلية للتنبؤ، مما يسمح بإصدارات أسرع وقدرة أفضل على التكيف مع تغيرات السوق.

التحديات التي تواجه تنفيذ قطارات الإصدار الرشيق

على الرغم من فوائده العديدة الموضحة أعلاه، فإن تنفيذ قطار الإصدار الرشيق لا يخلو من التحديات. فعندما تتبنى فرق العمل الرشيقة قطار الإصدار الرشيق قد تواجه ما يلي

التحول الثقافي

يتطلب اعتماد ART تحولاً ثقافياً كبيراً داخل المؤسسة. قد تجد الفرق التي اعتادت على العمل في إعدادات صغيرة، بشكل مستقل وغير متزامن، أن الهيكل الأكبر للفن الآلي الرشيق غير مريح.

على سبيل المثال، قد تبدو سباقات السرعة المتزامنة أو الإيقاع المشترك لعمليات إعادة النظر في العمل خانقة. لتجنب هذا الاضطراب، يجب على قادة ART تقديم الفكرة ببطء وبناء توافق في الآراء داخل المؤسسة.

منحنى التعلم الأولي

قد يكون منحنى التعلم الأولي في فهم واعتماد ممارسات ART حادًا بالنسبة للعديد من الفرق. تقدم ART أدوارًا ومراسم وممارسات جديدة يجب على أعضاء الفريق تعلمها بسرعة ودمجها في سير العمل اليومي.

على سبيل المثال، يتم إجراء الفحص والتكيف (I&A) في بداية كل عملية تكرار، بالإضافة إلى الاستعراض بأثر رجعي في نهاية كل عملية تكرار.

يمكن أن يساعد توفير التدريب الشامل والموارد والإرشاد في التخفيف من حدة هذا التحدي، مما يمكّن الفرق من الانتقال بسلاسة أكبر والبدء في تحقيق فوائد ART.

إدارة الاعتمادية

يمكن أن تكون إدارة التبعيات عبر فرق متعددة ضمن قطار الإصدار الرشيق كابوسًا نوعًا ما. يتطلب ضمان توافق جميع الفرق وتكامل عملها بسلاسة تخطيطًا وتنسيقًا دقيقًا.

لتجنب ذلك، قم بإعداد

قنوات اتصال واضحة : على سبيل المثال، تعمل طريقة عرض ClickUp Chat على دمج جميع الرسائل لضمان عدم تفويت أي شيء حتى لو كان هناك الكثير من الضوضاء

: على سبيل المثال، تعمل طريقة عرض ClickUp Chat على دمج جميع الرسائل لضمان عدم تفويت أي شيء حتى لو كان هناك الكثير من الضوضاء أدوات الإدارة المرئية: تساعد لوحة التبعية، التي تحدد المهام التي تعتمد على بعضها البعض، الفرق على تحديد التبعيات ومعالجتها مبكراً

إدارة قطار الإصدار الرشيق بفعالية مع ClickUp

ممارسات أجايل رائعة لفرق تطوير البرمجيات الصغيرة. في الواقع، توصي أجايل بتقسيم الفرق الكبيرة إلى وحدات أصغر لتحسين الكفاءة والجودة.

ومع ذلك، غالباً ما يخلق هذا مشكلة في الحجم. قطارات الإصدار الرشيقة هي الحل لمشكلة توسيع نطاق الممارسات الرشيقة عبر المؤسسات الكبيرة. تعمل قطارات الإصدار الرشيقة الرائعة على مواءمة فرق متعددة حول الأهداف المشتركة، ومزامنة الجهود، وبناء التماسك في إيجاد الحلول، وتقديم تدفقات قيمة الأعمال.

ويتطلب تنفيذ وإدارة إطار عمل طموح مثل قطار الإصدار الرشيق أداة قوية وشاملة ومرنة وقابلة للتخصيص لإدارة المشاريع. من تحديد المهام إلى إدارة التبعيات، يجب أن تقوم بكل شيء.

تم تصميم ClickUp لتحقيق ذلك بالضبط. يمكّنك ClickUp للفرق الرشيقة من إدارة تدفقات القيمة - وغروب الشمس التي انتهيت منها - دون عناء. يسمح لك برؤية الصورة الكبيرة وكذلك تكبير التفاصيل الدقيقة. إنه يخدم الأفراد والمشاريع والفرق وفرق العمل وفرق الفرق، مثل قطار الإصدار الرشيق. جرّب ClickUp اليوم مجانًا !