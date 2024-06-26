10 بدائل ألفريد لتنشيط إنتاجيتك

ألف علامة تبويب مفتوحة، وصندوق بريد وارد ممتلئ، وقائمة مهام لا نهاية لها - هذا ما كنت أراه في كل مرة أفتح فيها جهاز Macbook. وأنا متأكد من أنك مررت بذلك أيضاً.

ليس بعد الآن. تطبيقات الإنتاجية وفرت لي ساعات كل أسبوع. فبدلاً من الاندفاع في نظامي لإنجاز العمل، أحافظ على تركيزي وأنهي مهامي بسرعة!

تعمل أدوات مثل Alfred كمحور مركزي يحافظ على تنظيم سير عملك. باستخدام اختصار سريع للوحة المفاتيح، يحول ألفريد سطح مكتبك إلى لوحة تشغيل لأي برنامج تحتاج إليه.

وبفضل وظيفة البحث القوية، يمكنني بسهولة العثور على الملفات المدفونة والحصول على المعلومات التي أحتاجها على الفور. بالإضافة إلى أنه يخزن المقتطفات المستخدمة بشكل متكرر والجاهزة للإدراج بنقرة على لوحة اللمس.

لكن ألفريد لا يناسب الجميع. فعلى الرغم من أنه يعمل بشكل جيد على نظام macOS، إلا أن مستخدمي ويندوز قد يشعرون بأنهم مهملون. النسخة المجانية كافية في أفضل الأحوال، لكن الميزات المتقدمة تتطلب ترقية مدفوعة. يتوق بعض المستخدمين إلى تخصيص أكثر مما توفره واجهة ألفريد.

وهذا ما دفعني إلى البحث عن بدائل أفضل من ألفريد. بعد مراجعة العديد من تطبيقات الإنتاجية، جمعتُ قائمة بأفضل 10 بدائل لألفريد لتجربتها في 2024.

كما وضعنا أيضًا منصة إضافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قرب النهاية لا يمكنك تفويتها!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ألفريد؟

تطبيقات الإنتاجية هي تطبيقات برمجية تعمل كمساعدين أذكياء. فهي تساعدك على استخدام وقتك بكفاءة وتنظيم الموارد الرقمية مع الاحتفاظ بالمعلومات المهمة في متناول يدك.

ولكن ما الذي يشكل تطبيقاً جيداً للإنتاجية؟ دعنا نلقي نظرة على العناصر الرئيسية التي تحتاج إلى البحث عنها:

إدارة المهام: إنشاء قوائم المهام، وتحديد الأولويات، وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها، وتحديد المواعيد النهائية، والتذكير لإبقاء نفسك على المسار الصحيح التنظيم: تنظيم حياتك الرقمية. ميزات مثل وضع العلامات، والتصنيف، و بحث شامل تسهيل العثور على ما تحتاج إليه بسرعة، سواء كان ملفًا أو رسالة أو ملاحظة أو مهمة معينة الأتمتة: قم بأتمتة المهام المتكررة باستخدام برنامج أتمتة المهام والذي يتيح لك توفير الوقت الثمين والطاقة الذهنية التعاون: استخدم ميزات مثل المشاريع المشتركة، وتفويض المهام، والتواصل في الوقت الفعلي، خاصة إذا كنت تعمل ضمن فريق تتبع الوقت: فهم تقنيات إدارة الوقت لتحسين الإنتاجية. تتعقب بعض التطبيقات الوقت الذي تقضيه في أداء المهام، مما يمنحك رؤى قيمة حول سير عملك ويساعدك على تحديد مجالات التحسين التحليلات وإعداد التقارير: استخدم هذه الميزات للحصول على نظرة شاملة لتقدمك. يمكنك معرفة مدى التزامك بأهدافك، وتحديد الاختناقات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين سير عملك الوصول إلىوثائق سير العمل : يجب أن يكون التطبيق قادرًا على الاستفادة من قواعد بيانات المستندات والمحفوظات لاستخراج المعلومات التي تبحث عنها التخصيص: إضفاء الطابع الشخصي على تجربتك من خلال ضبط الإعدادات، واختيار كيفية عرض المعلومات، والتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها

عندما تتحقق هذه الميزات من جميع المربعات الخاصة بك، ستكون قد وجدت ما يناسبك تمامًا!

أفضل 10 بدائل لألفريد لاستخدامها في عام 2024

الحصول على تطبيق للإنتاجية هو استثمار لمرة واحدة لتحسين طريقة عملك. يجب عليك التأكد من توافق البرنامج الذي اخترته مع احتياجاتك وميزانيتك وأدواتك الحالية.

دعنا نفحص أفضل 10 بدائل لألفريد متوفرة في السوق.

1. ووكس

عبر ووكس Wox هو معزز للإنتاجية مصمم خصيصاً لمستخدمي ويندوز. وهو في جوهره عبارة عن مشغل تطبيقات، وهو نظام مبسط لتشغيل البرامج وفتح المستندات ببضع ضغطات على المفاتيح.

اترك البحث في القوائم والمجلدات للتطبيق، فهو يتوقع احتياجاتك، ويقترح عليك التطبيق أو الملفات التي تبحث عنها بمجرد كتابة اسمها.

يفتح Wox إمكانات المكونات الإضافية، مضيفًا طبقة إضافية من التخصيص تتيح لك أتمتة المهام أو توسيع وظائفه لإنجاز العمل.

أفضل ميزات Wox

بدء تشغيل البرامج والملفات المحلية بسرعة دون مغادرة لوحة المفاتيح

ابحث في الويب عن طريق وضع بادئة بحثك بكلمات رئيسية، مثل "ويكي" و"ز

إضافة عمليات بحث الويب الخاصة بك في نافذة الإعدادات، مما يجعل عملك أسرع

أنشئ المكون الإضافي الخاص بك وشاركه مع الآخرين، حيث يدعم المكونات الإضافية المكتوبة بواسطة CSharp و Python و NodeJS و Golang وما إلى ذلك

تخصيص وحدة التحكم عن طريق اختيار الألوان والخطوط والأحجام

قيود Wox

غير متوافق مع نظام التشغيل MacOS - لن يتمكن الموالون لشركة Apple من الوصول إلى هذا التطبيق

شعر بعض المستخدمين أن لديه قدرًا محدودًا من التخصيصات المتاحة مسبقًا

تسعير Wox

مجاني

تقييمات ومراجعات Wox

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

2. ليستاري

عبر القائمة Listary هو تطبيق مشغل آخر لمستخدمي ويندوز يحل مشكلتين شائعتين: العثور على الملفات وتشغيل البرامج. التطبيق يحدد أولويات النتائج وفقًا لعاداتك ويساعدك على البحث في محرك الأقراص الخاص بك على الإنترنت.

واجهة المستخدم الأنيقة والبديهية تبقيك متفاعلًا طوال الوقت. ومع ذلك، مثل Wox، فإن Listary متوفر فقط لمستخدمي ويندوز.

أفضل ميزات Listary

الانتقال إلى المجلد الذي تبحث عنه على الفور باستخدام التبديل السريع

ابحث في محرك الأقراص بأكمله واحصل على النتائج على الفور بترتيب مرتب تلقائي بناءً على عادات البحث الخاصة بك

استخدم الفلاتر المتقدمة لتحديد ما تبحث عنه بدقة

استخدم طرق سطر الأوامر لتشغيل أوامر النظام أو التطبيقات

اتخاذ إجراءات على نتائج البحث مباشرة، مثل النسخ ونسخ المسار والمزيد

قيود القوائم

غير متوافق مع نظام التشغيل MacOS

إمكانيات التشغيل الآلي لهذا التطبيق محدودة مقارنةً بتطبيقات الإنتاجية الأخرى

تسعير #### Listary

مجاني

الإيجابي: 19.95 دولارًا أمريكيًا (تدفع لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Listary

G2: 4.2/5 (أكثر من 24 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 24 تقييم) التقييمات: التقييمات غير متوفرة

3. سيريبرو

عبر سيريبرو Cerebro هو مشغل تطبيقات مفتوح المصدر يصبح مركزًا مركزيًا لتطبيقاتك - باستخدام Cerebro، يمكنك فتح أي برنامج باختصار واحد على لوحة المفاتيح.

هل تحتاج إلى ملف منسي منذ فترة طويلة؟ ينطلق محرك البحث القوي في Cerebro للعمل، ويحدد لك ما تبحث عنه بسرعة، حتى لو لم تستطع تذكر الاسم الدقيق.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مستوى أعلى من التحكم، فإن طبيعته مفتوحة المصدر تتيح تخصيصًا عميقًا من خلال الإضافات. هذه الإمكانية تجعل منه أداة ممتازة لتخصيص سير عملك بما يتناسب مع إطلاق العنان لإنتاجيتك .

كما أن توافقه عبر المنصات يجعله بديلاً رائعاً لألفريد أيضاً.

Cerebro أفضل الميزات

إنشاء إجراءات مخصصة لأتمتة المهام المتكررة أو تخصيص واجهة البحث لتناسب سير عملك

تهيئة اختصارات لوحة المفاتيح لأي برنامج أو ملف أو إجراء

استخدام Cerebro على أنظمة تشغيل متعددة، وذلك بفضل كونه تطبيق مفتوح المصدر

قيود سيريبرو

قد تتطلب خيارات التخصيص المتقدمة، لا سيما تلك التي تتضمن مكونات إضافية، لمسة من المعرفة التقنية.

قد يجد بعض المستخدمين الذين يبحثون عن قدرات أتمتة واسعة النطاق أن الخيارات محدودة مقارنةً بأدوات الأتمتة المخصصة

أسعار سيريبرو

مجاني

سيريبرو التقييمات والمراجعات

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

4. أولي

عبر أولي يحتوي Ueli على مجموعة من الميزات المفيدة المتاحة لمستخدمي نظامي التشغيل Mac وWindows. إنه مشغل ضغطات المفاتيح، مما يعني أن لوحة المفاتيح يمكن أن تصبح مركز الأوامر الخاصة بك للقيام بمجموعة متنوعة من المهام.

تتضمن بعض هذه المهام ما يلي:

البحث عن التطبيقات والأدوات في نظامك

البحث عن الإشارات المرجعية في متصفحك

الوصول السريع إلى الآلة الحاسبة ومحول العملات ومترجم اللغة

البحث الذكي عن الملفات وعناوين URL

أفضل ميزات #### Ueli

تكوين اختصارات لوحة المفاتيح وإمكانية إضافة محركات بحث مخصصة (حسب الإصدار)

أتمتة المهام البسيطة أو تشغيل مهام سير العمل المعقدة بضغطة واحدة على لوحة المفاتيح، مما يوفر وقتاً وجهداً ثميناً

تحديد المجلدات التي يتم فيها تثبيت تطبيقاتك وامتداد الملف الذي يجب استخدامه للتعرف على التطبيق

قيود Ueli

إمكانيات الأتمتة محدودة مقارنةً بالأدوات ذات المكتبات الإضافية الشاملة

تسعير Ueli

مجاناً

تقييمات ومراجعات أولي

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

5. رايكاست

عبر رايكاست هذا التطبيق مخصص حصريًا لمستخدمي Apple بينكم. Raycast هو مشغل تطبيقات متعدد الوظائف لأنظمة macOS. إنه يوفر عددًا كبيرًا من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز إنتاجيتك .

تعامل مع تطبيق الإنتاجية هذا كخادمك الرقمي - استخدمه لـ تحسين سير عملك بما يتجاوز مجرد فتح البرامج. يمكن أن تساعدك وظيفته الأساسية في تشغيل أي برنامج على جهاز Mac الخاص بك بسرعة فائقة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح أو البحث.

رايكاست #### أفضل الميزات

استخدم محرك البحث القوي للبحث عما تحتاجه في لمح البصر، حتى لو لم تستطع تذكر اسم الملف بالضبط

تخزين المقتطفات المستخدمة بشكل متكرر وإدراجها بسهولة بنقرة واحدة لتوفير الوقت والجهد

إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وأتمتة الإجراءات المعقدة بنقرة واحدة أو اختصار لوحة المفاتيح

التكامل مع مجموعة من التطبيقات المصغرة مباشرةً داخل واجهته لجلب جزء كبير من سير عملك المعتاد إلى التطبيق

قيود البث الإذاعي

يعمل رايكاست حالياً على نظام ماك فقط. سيحتاج مستخدمو ويندوز إلى البحث عن بدائل أخرى لألفريد ورايكاست

قد ينطوي إطلاق العنان لإمكاناته الكاملة من خلال عمليات سير العمل والإضافات المخصصة على منحنى تعليمي طفيف لأولئك الذين يسعون إلى مستوى عالٍ من الأتمتة

تسعير #### رايكاست

مجاني

Raycast Pro: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا فريق للمحترفين: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات البث الإذاعي

G2: 4.6/5 (أكثر من 11 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 11 تقييم) Capterra: التقييمات غير متوفرة

6. كويكسلفر

عبر كويكسلفر يساعدك Quicksilver، مشغل التطبيقات المجاني، على البحث عن أي شيء على نظامك بأناقة وكفاءة في غضون ثوانٍ.

يتيح لك هذا التطبيق القادر على الإنتاجية لأنظمة ماك الوصول بسرعة إلى العديد من التطبيقات والمستندات وجهات الاتصال والموسيقى وغيرها من التطبيقات المختلفة وإدارتها. يمكنك تصفح نظام ملفات جهاز Mac الخاص بك باستخدام الكلمات الرئيسية و المطابقة الضبابية. يمكنك أيضًا إدارة الملفات من خلال السحب والإفلات أو عن طريق انتزاع محتوى محدد وترتيبه في مجموعات.

كويك سيلفر أفضل الميزات

تشغيل التطبيقات والملفات باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح بسرعة البرق

يكشف محرك البحث عن ملفات محددة على الفور، حتى مع الكلمات المفتاحية المبهمة

تخزين المقتطفات المستخدمة بشكل متكرر لإدخالها بسرعة لتجنب الكتابة المتكررة

أتمتة مهام سير العمل المعقدة بإجراءات مخصصة، مما يوفر لك النقرات والوقت

التكامل مع خدمات الويب للبحث عن التعريفات أو إجراء العمليات الحسابية - كل ذلك من داخل Quicksilver

قيود Quicksilver

لا يمكن لمستخدمي نظام ويندوز استخدام Quicksilver لأنه مصمم خصيصًا لنظام macOS

إتقان ميزاته يستغرق وقتاً طويلاً مقارنةً بالمشغلات الأبسط

تسعير كويك سيلفر

مجاني

تقييمات ومراجعات كويكسلفر

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

7. كليبي

عبر كليبي على عكس بدائل ألفريد الأخرى، يعد Clipy امتدادًا مفيدًا للكروم يسهّل عملية نسخ النصوص ولصقها. وباعتباره مديراً للحافظة، فإنه يخزن ويسترجع السلاسل النصية التي تستخدمها بشكل متكرر.

Clipy هو أداة موفرة للوقت تعمل على تحسين طريقة عملك. سواء كنت منشئ محتوى أو مطورًا أو ببساطة شخصًا يستخدم مقتطفات نصية بشكل متكرر، يمكن أن يكون إضافة قيّمة لمتصفح كروم الخاص بك.

أفضل ميزات Clipy

تخزين النصوص والروابط المنسوخة والوصول إليها بسهولة متى احتجت إليها

تنظيم مقتطفاتك وروابطك في فئات

تتيح لك وظيفة البحث العثور على ما تبحث عنه في لمح البصر، حتى لو كنت لا تتذكر الصياغة الدقيقة

يمكنك الوصول إلى مقتطفاتك وسجل الحافظة عبر جميع أجهزتك بحيث تكون كتلك النصوص الأساسية جاهزة

قيود كليبي

يعمل كامتداد لمتصفح كروم، لذلك لن يعمل مع متصفحات الويب الأخرى مثل فايرفوكس أو سفاري أو إيدج

قد يثير تخزين معلومات حساسة مثل كلمات المرور في مدير الحافظة مخاوف أمنية لبعض المستخدمين

لا يحتوي على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبالتالي يفتقر إلى الوظائف المتقدمة، على عكس أدوات الإنتاجية الأخرى

تسعير كليب كليبي

مجاني

كليبي التقييمات والمراجعات

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

8. أوتو هوتكي

عبر أوتو هوتكي هل تبحث عن أتمتة المهام المتكررة، وتعزيز كفاءتك، وتخصيص تجربة الويندوز؟ قد يكون AutoHotkey مفيداً لك.

تتيح لك لغة البرمجة النصية المجانية مفتوحة المصدر هذه إنشاء برامج نصية صغيرة إلى معقدة لأغراض مختلفة.

الأوامر المضمنة تجعل إنشاء مفاتيح الاختصار الأساسية والأتمتة أمرًا سهلاً. باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية، يمكنك أتمتة مهام مثل ملء النماذج، النقر التلقائي على الإجراءات المتكررة، و إعداد وحدات ماكرو مخصصة.

AutoHotkey أفضل ميزات #### AutoHotkey

استخدم إمكانات البرمجة النصية الكاملة للحصول على أداة قوية للنماذج الأولية السريعة وبناء حلول أتمتة معقدة

إنشاء بدائل نصية شبيهة بالتصحيح التلقائي، وتخصيص بيئة ويندوز بأكملها لتلبية احتياجاتك الخاصة

تشغيلها بسلاسة في الخلفية دون استهلاك موارد زائدة، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي

قيود AutoHotkey

يقتصر حاليًا على نظام التشغيل ويندوز. سيحتاج المستخدمون على نظامي ماك أو لينكس إلى استكشاف أدوات أتمتة بديلة

كما هو الحال مع أي لغة برمجة نصية، يمكن أن تشكل البرامج النصية الضارة مخاطر أمنية

تسعير #### AutoHotkey

مجاني للأبد

AutoHotkey التقييمات والمراجعات

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

9. العميل رانساك

عبر العميل رانسك-ميثيسوفت من السهل البحث عن ملف مفقود على جهاز الكمبيوتر أو محركات أقراص الشبكة مع هذا البديل ألفريد. لقد كانت أداة البحث عن الملفات المجانية هذه رفيقًا موثوقًا للكثيرين لأكثر من 20 عامًا.

كما أن لديها الوضع الخفيف، وهو مجاني للاستخدام الشخصي والتجاري على حد سواء، والوضع الاحترافي الذي يتضمن ميزات اختيارية مدفوعة الأجر. يُعرف حاليًا باسم Agent Ransack و FileLocatorPro.

وكيل Ransack أفضل الميزات

البحث في الملفات باستخدام نص يظهر ككلمات رئيسية مميزة، مما يقلل من الوقت المستغرق في فتح كل ملف للحصول على المعلومات الصحيحة

الجمع بين مصطلحات البحث باستخدام عوامل التشغيل المنطقية المألوفة AND، OR، NO

الحصول على دعم للتعبيرات العادية المتوافقة مع Perl

مشاركة النتائج مع الآخرين من خلال التقارير والطباعة والتصدير

قيود الوكيل رانساك

يفتقر إلى بعض خيارات التصفية المتقدمة التي يتوق إليها المستخدمون المحترفون

على الرغم من سرعته بشكل عام، إلا أن بعض المستخدمين أفادوا بأن برنامج Agent Ransack قد يواجه صعوبة في التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة أو محركات أقراص الشبكة المعقدة

حالياً، يتوفر Agent Ransack لمستخدمي ويندوز فقط. سيحتاج مستخدمو ماك الذين يبحثون عن حل مماثل للبحث عن الملفات إلى استكشاف خيارات بديلة

تسعير Agent Ransack

مجاني

الترخيص القياسي: 69 دولارًا/مستخدم شهريًا

69 دولارًا/مستخدم شهريًا رخصة فني: 124 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

124 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الترخيص العائم: 179 دولارًا/مستخدم نشط شهريًا

تقييمات ومراجعات الوكيل #### تقييمات ومراجعات الوكيل رانساك

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: المراجعات غير متوفرة

10. الجوليا

عبر الغوليا هل تعلم أن هذه المنصة تشغّل 1.7 _تريليون عملية بحث ضخمة كل عام؟

منصة Algolia المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد مطابقة الكلمات المفتاحية لفهم القصد الحقيقي وراء استعلام المستخدم.

تستخدم المنصة معالجة اللغة الطبيعية ومطابقة الكلمات الرئيسية لتقديم نتائج بحث سريعة للغاية وذات صلة وثيقة بالموضوع، مما يجعلها الخيار الأفضل لتعزيز الإنتاجية. يتفهم شريط البحث البديهي هدف المستخدم، ويعطي الأولوية للأهمية ويضفي طابعاً شخصياً على تجربة البحث.

أفضل ميزات Algolia

ابحث بنفس سرعة الكتابة مع أسرع بحث بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تنفيذ واجهات برمجة التطبيقات في دقائق والتحكم بسهولة في التصنيفات

متوافق وآمن مع SAML وSAML وSOC3 وISO27001 وHIPAA وC5 وMACH Alliance

يمكنك فهرسة المحتوى الخاص بك باستخدام عملاء واجهة برمجة التطبيقات أو عمليات تكامل الشركاء، وضبط تصنيفاتك بدقة وإطلاقها باستخدام مكونات واجهة المستخدم

صمم رحلات عبر الإنترنت تبدأ بفهم الجمهور وتنتهي بنتائج أعمال أفضل

قيود Algolia

بالنسبة لمواقع الويب أو التطبيقات الأصغر ذات البيانات المحدودة، قد يبدو إعداد Algolia وصيانته المستمرة أمرًا مرهقًا مقارنةً بحلول البحث الأبسط

قد ينطوي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لميزات التخصيص في هذه المنصة على منحنى تعليمي

تسعير Algolia

البناء: مجانًا

مجانًا التنمية: الدفع حسب الاستخدام

الدفع حسب الاستخدام القسط: تسعير مخصص

تسعير مخصص ارتقاء: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الجوليا

G2: 4.5/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

أدوات الإنتاجية الأخرى

بصرف النظر عن عمليات البحث عن الملفات ومشغلات التطبيقات مثل جميع بدائل ألفريد التي ذكرتها في القائمة، فأنت تريد أن تساعدك منصة الإنتاجية الخاصة بك بأكثر من مجرد عمليات البحث والأوامر السريعة وتخزين المقتطفات.

ClickUp هو مركز قيادة شامل لإدارة المشاريع - مساحة عمل رقمية تحافظ على تنظيم فريقك ومهامك ومستنداتك واتصالاتك في مكان واحد.

يقوم ClickUp ببناء مشاريعك في تسلسل هرمي واضح. يمكنك إنشاء مساحات عمل لفئات واسعة (مثل التسويق أو الهندسة) ثم تقسيمها إلى مساحات لمشاريع محددة (مثل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أو إطلاق منتج).

مثل بدائل ألفريد الجيدة التي ذكرتُها، فإن ClickUp Universal Search يتيح لك العثور على أي شيء في أي مكان في مساحة عملك.

احصل على المزيد من نتائج البحث المخصصة وذات الصلة في ClickUp Universal Search

يمكنك الوصول إلى "البحث الشامل" من أي مكان على ClickUp، بما في ذلك مركز الأوامر، أو شريط الإجراءات العالمي، أو سطح المكتب، فهو دائماً على بُعد نقرة واحدة.

وهذا ليس كل شيء!

قم بتشغيل مدير معرفة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain ، أول شبكة عصبية في العالم تربط المهام والمستندات والأشخاص وقاعدة معارف شركتك بالذكاء الاصطناعي.

احصل على إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي عمل باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain يتجاوز مجرد العثور على المعلومات. هل تحتاج إلى معرفة حالة مهمة معينة أو تفاصيل سياسة معينة مذكورة في مناقشة سابقة؟ سيجد مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الإجابة ويقدمها لك بوضوح ودقة.

هل عثرت على المستند، ولكنك لا تريد أن تقرأ من خلال جدران النص؟ لقد مررت بذلك. لخص النقاط الرئيسية في المستندات المطولة أو سلاسل المهام أو تحديثات المشروع عن طريق كتابة مطالبة على ClickUp Brain! هذا يوفر عليك الوقت من خلال استيعاب جوهر المعلومات بسرعة دون قراءة كل شيء بالتفصيل.

يمكنك أيضًا استخدام أتمتة ClickUp لتقليل العمل اليدوي، مما يوفر الوقت لأشياء أخرى مهمة.

قم بإنشاء جميع عمليات ClickUp التلقائية وتتبعها ومراقبتها، سواء كانت مخصصة أو مبنية مسبقًا

تعمل عمليات ClickUp التلقائية على تبسيط سير عملك من خلال أتمتة المهام المتكررة وإلغاء الحاجة إلى تبديل السياق .

يمكنك إنشاء أتمتة مخصصة أو استخدام تلك المبنية مسبقًا بحيث تتفاعل مع مشغلات محددة وتنفذ إجراءات محددة مسبقًا. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تحديث الحالة على مهمة ما إلى إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني تلقائيًا أو تحديث مهمة تابعة أو تعيينها إلى عضو الفريق التالي.

ClickUp أفضل الميزات

إضافة أكثر من 1000 تكامل ClickUp ، بما في ذلك جميع أدوات إدارة المشاريع والإنتاجية الشائعة مثل GitHub وAsana وSlack وGSuite وغيرها

استخدم ClickUp Brain كمدير معرفة بالذكاء الاصطناعي للتنقل بسرعة في أي مكان على ClickUp أو أتمتة ملخصات المشروع وتوليد الأفكار والكتابة بشكل أفضل وإرسال تحديثات المشروع وتقارير الحالة وإنشاء قوالب لأي استخدام

شارك واستقبل ملاحظات فورية، ودردش في الوقت الفعلي، وأرسل أو شارك أي ملف أو فيديو مع عرض دردشة ClickUp إنشاء وتحرير ومراقبة وتتبع مستندات ClickUp في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك، مع ميزة اكتشاف التعاون وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض التقارير، وتعيين الوقت لفريقك من أي مكان باستخدام تتبع الوقت ClickUp Time Tracking ميزة

قيود ClickUp

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

يمكن للمستخدمين الجدد أن يجدوا العدد الهائل من الميزات مربكاً للغاية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تواصل مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة

: تواصل مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

## تجاوز بدائل ألفريد مع ClickUp

من مشغّلات التطبيقات السريعة إلى إمكانات البحث القوية والذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجعل Alfred وبدائله تجربة عملك سلسة.

ومع ذلك، كنت بحاجة إلى حل شامل يدمج بسهولة بين إدارة المشاريع والتواصل والأتمتة، وظهرت ClickUp كمنافس قوي.

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص، أو شركة صغيرة، أو مؤسسة كبيرة، فإن ClickUp يقدم لك حلاً قابلاً للتطوير والتكيف مصممًا لتمكين فريقك ودفع إنتاجيتك. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً لتبسيط أيام عملك!