لقد اختبرنا أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في ماليزيا

بعد أن أمضيت سنوات في خنادق المبيعات والتسويق، قمت بمراجعة نصيبي العادل من أنظمة إدارة علاقات العملاء . من إدارة خطوط الأنابيب المعقدة إلى رعاية العملاء المحتملين، يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء الجيد أن يحدث فرقًا كبيرًا.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات في السوق، خاصة في ماليزيا، قد يكون اختيار الخيار المناسب أمرًا مربكًا. تخترق هذه المدونة كل هذه الضوضاء لتمنحك معلومات عن أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة علاقات العملاء في ماليزيا التي يجب أن تفكر فيها في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء في ماليزيا؟

عند اختيار الحق برنامج إدارة علاقات العملاء لعملك في ماليزيا، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

التوطين: هل يلبي احتياجات السوق الماليزية، بما في ذلك دعم لغة البهاسا الماليزية وخيارات التسعير الإقليمية؟

هل يلبي احتياجات السوق الماليزية، بما في ذلك دعم لغة البهاسا الماليزية وخيارات التسعير الإقليمية؟ القابلية للتوسع: هل يمكن أن ينمو مع عملك، ويستوعب الاحتياجات المستقبلية؟

هل يمكن أن ينمو مع عملك، ويستوعب الاحتياجات المستقبلية؟ التكامل: هل يتكامل بسلاسة مع أدوات عملك الحالية؟

هل يتكامل بسلاسة مع أدوات عملك الحالية؟ الميزات: هل يوفر الوظائف التي تحتاجها، مثل إدارة مسار المبيعات وتسجيل العملاء المحتملين وأتمتة التسويق؟

هل يوفر الوظائف التي تحتاجها، مثل إدارة مسار المبيعات وتسجيل العملاء المحتملين وأتمتة التسويق؟ سهولة الاستخدام : هل يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لتقليل وقت التدريب؟

: هل يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لتقليل وقت التدريب؟ دعم العملاء : هل يوفر دعمًا موثوقًا ومتاحًا للعملاء لحل أي مشكلات بسرعة؟

: هل يوفر دعمًا موثوقًا ومتاحًا للعملاء لحل أي مشكلات بسرعة؟ التخصيص: هل يمكنك تخصيص إدارة علاقات العملاء لتناسب احتياجات عملك الخاصة؟

وفقًا لـ استبيان نبض المستهلكين العالمي لشركة PWC لعام 2023 ، أكثر من 73% من المستهلكين الماليزيين قلقون بشأن خصوصية البيانات الشخصية. أكثر من نصف السكان الذين شملهم الاستطلاع لا يريدون مشاركة أي بيانات شخصية أكثر من اللازم. للعمل من خلال ذلك، تحتاج إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي يسمح بإعدادات دقيقة في كيفية جمع البيانات واستخدامها وتخزينها.

## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في ماليزيا لاستخدامها في عام 2024

الآن ، دعنا نستكشف أفضل المتنافسين في إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في تبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك:

1. ClickUp

ClickUp ليس مجرد حل لإدارة المشاريع، بل إنه يتميز أيضًا بأنه قوي وظائف إدارة علاقات العملاء . يميز نهجها المتكامل ClickUp عن غيره، مما يسمح للشركات بإدارة المشاريع والمهام و علاقات العملاء داخل منصة واحدة.

_قم بتحويل عملياتك التجارية باستخدام نظام إدارة المشاريع CRM لإدارة علاقات العملاء من ClickUp

إحدى الميزات البارزة في إدارة علاقات العملاء في ClickUp هو المستوى العالي من التخصيص. يمكنك تخصيص أدوات إدارة علاقات العملاء لتناسب عمليات عملك بشكل مثالي. من تخصيص الحقول والحالات إلى إنشاء تدفقات عمل فريدة، يمكنك التحكم الكامل في كيفية عمل CRM الخاص بك.

استخدام انقر فوق طرق العرض يمكنك أيضًا تصور كيفية تقدم العملاء المحتملين من الاتصال الأولي إلى إغلاق الصفقة. يساعدك نظام ClickUp's CRM في ClickUp على رؤية حالة كل عميل محتمل - مثل "التنقيب" أو "جاهز للإغلاق".

_بسلاسة سير عملك وتعزيز علاقاتك بالعملاء مع إدارة علاقات العملاء المتكاملة من ClickUp

لماذا يعد ClickUp أفضل نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد في ماليزيا

مع ClickUp التعاون بين مندوبي المبيعات مباشرة . تسمح المنصة لأعضاء فريق المبيعات بالتواصل ضمن المهام، ومشاركة المستندات، وإبقاء الجميع على اطلاع على التحديثات في الوقت الفعلي.

لتمكين الحصول على رؤى أعمق في عمليتك، تقدم ClickUp أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات. يمكنك إنشاء تقارير مفصّلة عن أداء المبيعات، وتتبع المقاييس الرئيسية، والتنقيب عن بيانات المبيعات، واكتساب رؤى حول سلوك العملاء.

تتكامل المنصة أيضًا مع أكثر من 1000 أداة أخرى، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZoom. وهذا يجعل من السهل مزامنة جميع بياناتك من التطبيقات المختلفة إلى ClickUp CRM لضمان سير العمل بسلاسة.

الجزء الأفضل؟ ليس عليك بناء هذا النظام من الصفر. ClickUp يقدم لك مجاناً قالب إدارة علاقات العملاء الذي يحتوي على جميع الحقول اللازمة لإدارة سير عمل المبيعات.

مع قالب إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp يمكنك:

تنظيم جهات الاتصال والعملاء المحتملين في قوائم منفصلة

تخصيص دورة مبيعاتك بأكملها. إذا كانت عملية المبيعات الخاصة بك تحتوي على مراحل مثل "مكالمة الاكتشاف" و "إرسال عرض الأسعار"، يمكنك بسهولة إضافتها باستخدام الحقول المخصصة

تعيين المهام لأعضاء الفريق وإرفاق المستندات ذات الصلة بالصفقات وجهات الاتصال

قم بتبسيط سير عملك باستخدام قالب CRM الخاص بـ ClickUp دون عناء

تنزيل هذا القالب يكمن جمال إدارة علاقات العملاء في ClickUp في أنها مرنة. يمكنك إضافة أو إزالة ميزات من القالب لتناسب احتياجاتك الخاصة. هل تحتاج إلى مرحلة "انتظار ملاحظات العملاء"؟ بكل سهولة! هل تريد قائمة منفصلة للعملاء السابقين؟ لا مشكلة!

ClickUp أفضل الميزات

تركيز بيانات العملاء: دمج جميع معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وحتى الحقول المخصصة في موقع واحد منظم. لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث في جداول البيانات المبعثرة عن التفاصيل الأساسية

دمج جميع معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وحتى الحقول المخصصة في موقع واحد منظم. لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث في جداول البيانات المبعثرة عن التفاصيل الأساسية إدارة خط المبيعات الخاص بك بصريًا: احصل على رؤية واضحة لرحلة العميل المحتمل خلال خط المبيعات من خلال ClickUp Views مع مراحل قابلة للتخصيص. قم بسحب وإسقاط العملاء المحتملين بسهولة بين مراحل مثل "التنقيب" و"التأهيل" و"الإغلاق"، مما يجعل فريقك بأكمله على نفس الصفحة

احصل على رؤية واضحة لرحلة العميل المحتمل خلال خط المبيعات من خلال ClickUp Views مع مراحل قابلة للتخصيص. قم بسحب وإسقاط العملاء المحتملين بسهولة بين مراحل مثل "التنقيب" و"التأهيل" و"الإغلاق"، مما يجعل فريقك بأكمله على نفس الصفحة قم بأتمتة المهام المتكررة: تبسيط سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp ميزات. قم بتعيين المهام التلقائية للتشغيل التلقائي بناءً على إجراءات محددة، مثل إرسال بريد إلكتروني للمتابعة عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة معينة، مما يوفر وقت فريقك الثمين ويقلل من الجهد اليدوي

تبسيط سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp ميزات. قم بتعيين المهام التلقائية للتشغيل التلقائي بناءً على إجراءات محددة، مثل إرسال بريد إلكتروني للمتابعة عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة معينة، مما يوفر وقت فريقك الثمين ويقلل من الجهد اليدوي التعاون بسلاسة مع العملاء: تعزيز التواصل والعلاقات مع العملاء بشكل أفضل من خلال وظيفة الدردشة والبريد الإلكتروني المدمجة. ناقش المقترحات، وأجب عن الأسئلة، وحافظ على مركزية جميع الاتصالات داخل إدارة علاقات العملاء باستخدام عرض الدردشة والتعليقات المترابطة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة

تعزيز التواصل والعلاقات مع العملاء بشكل أفضل من خلال وظيفة الدردشة والبريد الإلكتروني المدمجة. ناقش المقترحات، وأجب عن الأسئلة، وحافظ على مركزية جميع الاتصالات داخل إدارة علاقات العملاء باستخدام عرض الدردشة والتعليقات المترابطة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة الالتزام بسياسات حماية البيانات: حققت ClickUp الامتثال لمعايير SOC 2 وحصلت على شهادات ISO 27001 وISO 27017 وISO 27018، مما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية العالية للأمان والموثوقية والجودة

قيود ClickUp

يمكن أن يكون مربكًا للمستخدمين الجدد بسبب ميزاته الشاملة

محدودية ميزات إعداد التقارير للاحتياجات المعقدة

تسعير #### ClickUp

يقدم ClickUp أربع خطط تسعير تناسب كل فريق:

مجانية: إلى الأبد

إلى الأبد غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

"يساعدني تطبيق Clickup أنا وفريقي في إدارة كل طلب من العميل إلى الصفقات الكبيرة مع جميع العملاء المنتظمين والجدد. يمكننا تخصيص أي حقل مناسب مع أي نموذج عمل، ويمكننا أيضًا التكامل مع التطبيقات الخارجية داخل برامج الويب الخارجية باستخدام خطاف الويب. أحب حقًا استخدام هذا."

زعيم أ، صاحب شركة صغيرة، ماليزيا

2. Salesforce

via فريق المبيعات Salesforce هو عملاق إدارة علاقات العملاء المعروف بميزاته القوية وقابليته للتوسع. وهو يلبي احتياجات الشركات الكبيرة ذات عمليات المبيعات المعقدة وحجم كبير من معلومات العملاء وتفاعلاتهم.

إحدى أفضل ميزاته هي أدواته المتقدمة لإعداد التقارير والتحليلات، والتي توفر رؤى عميقة حول أداء المبيعات، وصحة خط الإنتاج، ومساهمات أعضاء الفريق الفردية.

كما أنني أحب أيضًا قدرات الأتمتة، التي تعمل على تبسيط المهام المتكررة مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني والتحديثات، مما يوفر المزيد من وقتي لبناء العلاقات.

أفضل مميزات #### Salesforce

استخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لإعداد تقارير تفاعلية وتصور مقاييس المبيعات الرئيسية

الاستفادة من تحليلات أينشتاين للحصول على تنبؤات المبيعات، وتحديد عوامل مخاطر الصفقات، وتحديد الخطوات التالية للعمل بذكاء وإتمام الصفقات بشكل أسرع

قم بأتمتة مهام المبيعات الشاقة باستخدام محرك سير عمل Salesforce القوي والأتمتة

استفد من بيئات "وضع الحماية" لاختبار التخصيصات وعمليات التكامل دون التأثير على بياناتك المباشرة

قيود Salesforce

يمكن أن تكون مجموعة ميزات Salesforce الواسعة النطاق مربكة للمستخدمين الجدد

قد تتطلب إمكانات التخصيص الخاصة ب Salesforce خبرة فنية داخلية أو مشاركة مستشاري Salesforce

يمكن أن تكون Salesforce أكثر تكلفة من بعض المنافسين، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير #### تسعير Salesforce

تقدم Salesforce التسعير تحت فئات مختلفة، مثل الشركات الصغيرة والمبيعات والتسويق وخدمة المبيعات السحابية، إلخ. تسعير المبيعات

جناح المبتدئين: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 80 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 80 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : 165 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 165 دولاراً شهرياً لكل مستخدم غير محدود: 330 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

330 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

عندما شرعنا في هذه الرحلة قبل أربع سنوات، كان لدينا عدد كبير من العمليات اليدوية واستغرقنا وقتاً أطول لإنجاز الأمور. كما كنا نفتقر إلى فهم ورؤية تحديات وأولويات العملاء. لقد تطورنا بشكل كبير، وأصبحت Salesforce ذات أهمية قصوى في زيادة الألفة مع العملاء وتحسين التجربة التي يتلقاها العملاء منا كمزود للحلول. وبفضل استخدام Salesforce لأتمتة العمليات التي كانت تتم يدوياً في السابق، أصبحنا قادرين على تحويل تركيزنا إلى ما هو أكثر أهمية، ألا وهو عملاؤنا الكرام".

وان أحمد كمال، نائب الرئيس التنفيذي، قسم دعم العملاء والتفاعلات الاستراتيجية، TM ONE ماليزيا

3.HubSpot

via هبسبوت نحتت HubSpot لنفسها مكانة مرموقة كمنصة سهلة الاستخدام لإدارة علاقات العملاء تتكامل بسلاسة مع أدوات أتمتة التسويق الخاصة بها. إنه خيار رائع للشركات التي تتطلع إلى رعاية العملاء المحتملين وأتمتة جهود التسويق وإدارة علاقات العملاء من منصة واحدة.

ما يضع HubSpot في المقدمة حقًا هو إدارة خطوط الأنابيب. فباستخدامه، يمكنني بسهولة تصور تقدم كل صفقة من خلال مراحل قابلة للتخصيص، وتمنحني البيانات في الوقت الفعلي صورة واضحة عن موقف الأمور. وهذا يتيح لي التنبؤ بالفرص بدقة وتحديد أولويات العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.

أفضل ميزات HubSpot

تخزين جهات الاتصال وتتبع الصفقات وإدارة المهام، وكل ذلك بدون تكلفة أولية. وهذا يجعله خيارًا جذابًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

إنشاء تسلسل تلقائي للبريد الإلكتروني، ورعاية العملاء المحتملين بمحتوى مستهدف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على مشاركتهم لتأهيلهم للتواصل مع المبيعات

تصميم صفحات مقصودة عالية التحويل وإنشاء نماذج فعالة لالتقاط العملاء المحتملين مباشرةً داخل HubSpot

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها مباشرةً من HubSpot وتتبع أدائها للحصول على رؤى قيمة حول تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

قيود HubSpot

تقدم فئة إدارة علاقات العملاء المجانية تقارير أساسية، ولكن تحليلات المبيعات المتعمقة والتقارير المخصصة تتطلب الترقية إلى خطة مدفوعة

تتطلب الأتمتة التسويقية الكاملة وقدرات المبيعات في HubSpot اشتراكات ذات مستوى أعلى، والتي يمكن أن تصبح باهظة الثمن للشركات ذات الاحتياجات المعقدة

تسعير HubSpot

Sales Hub Professional: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مركز المبيعات للمؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

"كنا بحاجة إلى تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء وإدارة التسويق والمبيعات والخدمة بطريقة أكثر انتظامًا، حيث يمكّن HubSpot فرقنا من إنجاز أعمالهم بإنتاجية أفضل. المهام الإدارية أسرع ويمكنهم إنجاز المهام الإدارية بشكل ذاتي أكثر بكثير، مع اعتماد أقل على تكنولوجيا المعلومات."

جانس ياب، مدير التسويق، CardUp ماليزيا

4. سيج

via

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يوفر Sage CRM للعملاء المحتملين حلاً قويًا لإدارة علاقات العملاء يتكامل بسلاسة مع برنامج Sage للمحاسبة. وهذا يجعله خيارًا مقنعًا للشركات الماليزية المستثمرة بالفعل في نظام Sage البيئي.

بالنسبة لي، يتألق Sage كأداة من خلال لوحات المعلومات التفاعلية القابلة للتخصيص. يمكنني تخصيصها لعرض المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل تقدم الصفقات أو المهام القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Sage بسلاسة مع التقويم الخاص بي، مما يسمح لي بجدولة الاجتماعات وإرسال الدعوات مباشرةً من المنصة.

أفضل ميزات Sage

يُعرف Sage بسهولة استخدامه، مما يجعله خياراً جيداً للفرق ذات الخبرة المحدودة في إدارة علاقات العملاء

تخطيط الحملات التسويقية وتتبعها وتحليلها مباشرةً من داخل Sage CRM. القياس أداء الحملة وإدارة ميزانيات التسويق، وتحديد مجالات التحسين لتحسين جهودك التسويقية

يمكنك الوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء الرئيسية وإدارة تفاعلات العملاء باستخدام تطبيق Sage CRM على الهاتف المحمول.

تقدم Sage إصدارات خاصة بالصناعة من إدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاعات محددة مثل البناء والتصنيع والتوزيع

دعم متعدد اللغات لمساعدة عملياتك بشكل أفضل في ماليزيا

قيود Sage

قد تكون قابلية التوسع للمؤسسات الكبيرة جدًا ذات الاحتياجات المعقدة مصدر قلق

يعمل Sage CRM فقط مع برنامج Sage للمحاسبة

خيارات التخصيص المحدودة مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء الأكثر انفتاحًا

تسعير Sage

سيج على السحابة : 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سيج على السحابة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيج #### تقييمات ومراجعات سيج

G2: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

نصيحة للمحترفين: بالنسبة للشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة، يجب أن تضع في اعتبارها مفهوم التسوق عبر الإنترنت مع المستهلكين الماليزيين. في حين أن 43% من السكان الذين شملهم الاستطلاع يشيرون إلى اتجاههم نحو التسوق عبر الإنترنت، لا يزال الكثيرون يرغبون في الجمع بين أفضل ما في التسوق الفعلي والتسوق عبر الإنترنت معًا إن أمكن، باستخدام خدمات "انقر واستلم" على سبيل المثال.

5. إدارة علاقات العملاء الثانية

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via

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تلبي منصة إدارة علاقات العملاء الثانية (Second CRM)، وهي منصة إدارة علاقات العملاء التي تم تطويرها في ماليزيا، احتياجات الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. وهي تركز على أتمتة سير العمل ومركزية العمليات التجارية لتعزيز الكفاءة.

وتتميز هذه الأداة بميزات البريد الإلكتروني والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، بما في ذلك القوالب القابلة للتخصيص وخيارات التسويق الجماعي. تساعدني هذه الميزات في الاتصال بالعملاء المحتملين ومتابعتهم بطريقة أكثر جاذبية وزيادة التحويلات الفعالة.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء الثانية

يسمح بالأتمتة التدريجية وأتمتة المهام تدريجيًا لتقليل التعطيل وزيادة اعتماد المستخدم إلى أقصى حد

إعداد المشغلات والإشعارات والإجراءات التلقائية لتوفير الوقت وضمان التنفيذ المتسق للعمليات الرئيسية

إدارة تفاعلات العملاء والوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء الرئيسية حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق Second CRM على الهاتف المحمول

يمتد ليشمل أتمتة المهام عبر الأقسام، بما في ذلك التسويق والشؤون المالية والموارد البشرية، مما يعزز نهجاً أكثر شمولية لأتمتة الأعمال

قيود إدارة علاقات العملاء الثانية

وعي محدود بالعلامة التجارية خارج ماليزيا

عمليات تكامل أقل مقارنةً باللاعبين الكبار

منحنى تعليمي حاد للأتمتة المعقدة

تسعير إدارة علاقات العملاء الثانية

المؤسسة الثانية لإدارة علاقات العملاء: 4.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

الوظائف الإضافية الاختيارية لإدارة علاقات العملاء الثانية

المبيعات (لفريق المبيعات) : 25.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

: 25.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم الخدمة (لفريق الخدمة): 25.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الثانية

G2: 3.5/5 (تقييمات محدودة نظرًا لكونه لاعب إقليمي)

3.5/5 (تقييمات محدودة نظرًا لكونه لاعب إقليمي) Capterra: لا توجد مراجعات

"عملياتنا معقدة للغاية، وتمكنت شركة Second CRM من توفير حل شامل مصمم خصيصًا لتلبية جميع احتياجاتنا. دعم سريع وشريك تقني موثوق به."

حذيفة أحمد، شركة فولريتش ماليزيا

6. الاثنين CRM

via

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يُعرف الاثنين CRM بواجهته المرئية الفريدة وتركيزه على التعاون الجماعي. إنه خيار رائع للشركات التي تبحث عن برنامج CRM سهل الاستخدام يتيح التواصل الواضح ويبسط خطوط أنابيب المبيعات المعقدة.

يجعل نهج Monday المرئي الخاص بـ Monday التقدم واضحًا وضوح الشمس، مما يسمح لي برؤية الاختناقات في لمحة سريعة وتحديد أولويات المهام بكفاءة. ولكن يوم الاثنين لا يتوقف عند تنظيم معلوماتك. فمن خلال ميزاته الفريدة مثل "بطاقة العناصر" يمكن الوصول إلى نظرة عامة شاملة لكل صفقة، بما في ذلك سجل الاتصالات والملاحظات وحتى الملفات المرفقة في عرض البطاقة. هذا يلغي التبديل غير الضروري للسياق ويبقي جميع المعلومات المهمة متاحة بسهولة.

الاثنين #### أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء

يستخدم تخطيط لوحة Kanban، مما يساعدك على إدارة الصفقات في خط أنابيب المبيعات بسهولة السحب والإفلات

تخصيص اللوحات، وإضافة حقول مخصصة، وأتمتة مهام سير العمل لتخصيص إدارة علاقات العملاء بما يتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك

ربط يوم الاثنين CRM بأدوات الأعمال الشائعة مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وبرامج المحاسبة وتطبيقات إدارة المشاريع

تعاون مباشرة في الصفقات من خلال إرفاق المستندات ومشاركة الملاحظات تعزيز تواصل الفريق بشكل أفضل من خلال التخلص من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة

قيود يوم الاثنين CRM

منحنى تعلم أكثر حدة للأتمتة المعقدة

محدودية ميزات إعداد التقارير مقارنة ببرامج CRM الأخرى

يتفوق في التنظيم المرئي، ولكن قد يرغب بعض المستخدمين في الحصول على طرق عرض أكثر تفصيلاً للمعلومات

تسعير #### الاثنين CRM

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم معياري 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

القدرة على التكامل مع العديد من التطبيقات الأخرى، وسحب البيانات منها وبعد ذلك القدرة على إنشاء منطق أتمتة لمعالجة هذه البيانات. على سبيل المثال، يمكنني سحب تذاكر العملاء من Zendesk عند ورودها، وبدء مؤقت، وإرسال مهام ومواعيد نهائية محددة مسبقًا إلى الأقسام ذات الصلة اعتمادًا على نوع التذكرة وإغلاق التذكرة بمجرد الانتهاء منها.

دانيال سي، صاحب شركة صغيرة، ماليزيا

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive هو نظام لإدارة علاقات العملاء يركز على المبيعات ويشتهر بخطوطه المرئية البديهية والنهج القائم على النشاط لإدارة العملاء المحتملين. إنه يلبي احتياجات الشركات التي تعطي الأولوية لرؤية واضحة لعمليات المبيعات الخاصة بها والتركيز على دفع الصفقات إلى الأمام.

وتساعدني مجموعته الشاملة من ميزات إدارة النشاط على متابعة سير العمل من خلال إضافة أنشطة مخصصة مثل المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات إلى عميل محتمل محدد، واقتراح مهام المتابعة بناءً على السجلات، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات Pipedrive

سحب الصفقات وإفلاتها بين المراحل، والاطلاع على تقدمها في لمحة سريعة وتحديد الاختناقات لتحسين عملية المبيعات

تتبع جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك، وحدد أهداف النشاط اليومي، واكتسب رؤى حول الأنشطة التي ترتبط بإغلاق الصفقات

تسجيل رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً للصفقات ذات الصلة، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من CRM، والحفاظ على مركز اتصال مركزي لجميع تفاعلات العملاء

إنشاء أفضل الممارسات ومشاركتها داخل فريقك من خلال إنشاء كتيبات مبيعات قابلة للتخصيص

إنشاء تنبؤات استناداً إلى خط الأنابيب وبيانات النشاط والاتجاهات التاريخية لاكتساب رؤى قيمة تساعدك على التنبؤ بأداء مبيعاتك

قيود Pipedrive

إمكانات أتمتة التسويق أساسية مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء الأكثر شمولاً

لا تتوفر طرق عرض البيانات التفصيلية أو ميزات إعداد التقارير المتقدمة.

خيارات التخصيص المحدودة

تسعير #### Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2500 تقييم)

"إدارة علاقات العملاء القوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. من السهل جدًا استخدامه وتتبعه. سهل الإدارة والهيكلة كمدير مع سهولة الوصول إليه واستخدامه كمندوب مبيعات."

بول ف.، رئيس قسم النمو وذكاء الأعمال، ماليزيا

8. فريش سيلز

عبر المبيعات الطازجة Freshsales هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز كفاءة المبيعات، وتخصيص تفاعلات العملاء، وأتمتة المهام المتكررة. إنه خيار رائع للشركات التي تبحث عن نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعزز نهج المحادثة في المبيعات ومشاركة العملاء.

من أكثر الأشياء التي أعاني منها هي صياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة. مع فريدي، مساعد الذكاء الاصطناعي في Freshsales، أصبحت العملية أسهل من أي وقت مضى. يمكنه مساعدتك في صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة وجذابة بسرعة. ما عليك سوى تقديم موضوع رئيسي أو الأسلوب المرغوب فيه، وسيقوم فريدي بإنشاء سطور موضوع البريد الإلكتروني والنص الأساسي بناءً على تفضيلاتك.

Freshsales أفضل الميزات

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على تفاعلهم وسلوكهم عبر الإنترنت

دمج جميع قنوات التواصل مع عملائك، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي، في صندوق وارد واحد

قم بأتمتة المهام المتكررة واحصل على رؤى المبيعات في الوقت الفعلي مع فريدي، مساعد فريش سيلز للذكاء الاصطناعي. يمكن لفريدي اقتراح الخطوات التالية للصفقات، وتحديد العقبات المحتملة، وحتى التنبؤ بنتائج المبيعات

توفر فريش سيلز نظام هاتف مدمج، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تكامل منفصلة للصوت عبر بروتوكول الإنترنت

تضمين أداة ترجمة داخل Freshsales باستخدام تكامل Freshworks Localize لدعم لغوي أفضل

قيود Freshsales

قابلية توسع محدودة للمؤسسات الكبيرة جداً ذات الاحتياجات المعقدة

تكمن قوة Freshsales في ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات الأتمتة. قد تفضل الشركات التي تبحث عن إدارة علاقات العملاء التقليدية مع تقارير شاملة أو عمليات تكامل عميقة حلاً بديلاً

أسعار Freshsales

إصدار مجاني (حتى 3 مستخدمين)

(حتى 3 مستخدمين) النمو: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار الاحترافي: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة 71 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

9. بيتريكس24

via بيتريكس 24 يضع Bitrix24 نفسه كحل شامل، حيث يقدم مجموعة شاملة من الأدوات للاتصالات، وأنظمة إدارة علاقات العملاء المختلفة، وإدارة المشاريع، وحتى وظائف الموارد البشرية. وهي تلبي احتياجات الشركات التي تبحث عن منصة واحدة لإدارة جوانب متعددة من عملياتها. تم إعداد المنصة أيضاً للمساعدة في توسيع نطاق عملية توليد العملاء المحتملين.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في زيادة توليد العملاء المحتملين على المستوى الدولي، يمكن أن تساعدك Bitrix24 في استئجار أرقام هواتف مجانية ومحلية ودولية في 43 دولة داخل حساب Bitrix24 الخاص بك. هذا مفيد بشكل خاص للكيانات الماليزية التي تحاول تأسيس أعمالها في الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية الأخرى.

أفضل ميزات Bitrix24

يتميز Bitrix24 بخطة مجانية مع ميزات قوية بشكل مدهش. ويشمل ذلك وظائف إدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المهام، وقنوات الاتصال الداخلية، وحتى التخزين المحدود عبر الإنترنت

يتجاوز إدارة علاقات العملاء التقليدية من خلال دمج ميزات الشبكة الداخلية الاجتماعية. تمكين مشاركة الموظفين من خلال موجز اجتماعي على مستوى الشركة، وإنشاء مجموعات مناقشة، وتعزيز بيئة عمل أكثر تعاونية

يوفر وظائف مدمجة للاتصال الهاتفي ومؤتمرات الفيديو

إدارة تفاعلات العملاء والوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء الرئيسية باستخدام تطبيق Bitrix24 للأجهزة المحمولة

قيود Bitrix24

يمكن أن تعني المجموعة الواسعة من الميزات في Bitrix24 منحنى تعلم أكثر حدة لبعض المستخدمين من الشركات

بالنسبة للفرق الأصغر أو الشركات ذات الاحتياجات الأبسط، قد يكون العدد الهائل من الميزات التي يقدمها Bitrix24 مربكًا ويظل غير مستغل بشكل كافٍ

تسعير Bitrix24

خطة مجانية

الأساسية : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا عادية : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا احترافية: 199 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

10. أوراكل NetSuite CRM

via

_/مرجع/ _https://www.netsuite.com/portal/products/crm.shtml Oracle NetSuite CRM /%href/

يلبي برنامج Oracle NetSuite CRM احتياجات الشركات الكبيرة التي تستفيد من مجموعة NetSuite الأوسع نطاقًا من تطبيقات الأعمال السحابية (تخطيط موارد المؤسسات، والمحاسبة، وإدارة المخزون). إنه يتفوق في تقديم برنامج CRM متكامل لإدارة علاقات العملاء للمؤسسات مصمم خصيصًا للعمل بسلاسة داخل نظام NetSuite البيئي.

أكثر ما يعجبني في هذه الأداة هو ميزة التعرف على الإيرادات. يمكن أن يساعد NetSuite في أتمتة عملية التعرف على الإيرادات بالكامل. من خلال توفير شروط عقدي، بما في ذلك المعالم الرئيسية وجداول التسليم كمدخلات، يمكنني أن أجعل المحرك يحسب المبلغ المناسب من الإيرادات للاعتراف به لكل فترة محاسبية.

وهذا يلغي الحسابات اليدوية ويضمن الامتثال لمعايير إثبات الإيرادات مثل المعيار الماليزي لإعداد التقارير المالية (MFRS) 15.

أوراكل NetSuite CRM أفضل الميزات

التكامل السلس مع النظام البيئي NetSuite

يوفر وظائف متقدمة لإدارة التعرف على الإيرادات. يسمح للشركات بأتمتة وتبسيط العملية المعقدة للاعتراف بالإيرادات وفقًا للمعايير المحاسبية

إدارة أوامر المبيعات مباشرةً داخل NetSuite CRM. تسعير المنتجات وإنشاء الطلبات وتتبع عمليات التنفيذ بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة المنفصلة

التعامل مع متطلبات الشركات الكبيرة ذات حجم المبيعات الكبير وعمليات البيع المعقدة

قيود Oracle NetSuite CRM

يُعرف NetSuite CRM بتسعيره المتميز، مما يجعله خيارًا أقل ملاءمة للشركات الصغيرة أو تلك التي لديها ميزانيات محدودة

يمكن أن تكون الميزات الشاملة وخيارات التخصيص مربكة للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية المحدودة

تكمن القيمة الحقيقية ل NetSuite CRM في تكامله مع تطبيقات NetSuite الأخرى. إذا كنت لا تستخدم مجموعة تطبيقات NetSuite الأوسع، فإن ميزة التكامل هذه تصبح غير ذات صلة

أسعار NetSuite CRM من Oracle NetSuite

اتصل ب Oracle للحصول على تفاصيل التسعير

تقييمات ومراجعات أوراكل NetSuite CRM

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1500 تقييم)

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أفضل إدارة علاقات العملاء هي تلك التي تنجح مع فريقك وتساعدك على إتمام المزيد من الصفقات، بكل بساطة وسهولة.

يبرز ClickUp كمنافس قوي للشركات التي تبحث عن حل CRM سهل الاستخدام وقابل للتكيف. فهو يتجاوز الوظائف التقليدية لإدارة علاقات العملاء، حيث يتيح لك إدارة المهام والمشروعات والاتصالات، وبالطبع العلاقات مع العملاء - كل ذلك في منصة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة ClickUp البديهية وأسعاره المعقولة تجعله خيارًا جذابًا للشركات من جميع الأحجام في ماليزيا. اشترك في ClickUp مجاناً لتجربة أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في ماليزيا وإتمام المزيد من الصفقات!