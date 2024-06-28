لقد اختبرنا أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في ماليزيا

بعد أن أمضيت سنوات في خنادق المبيعات والتسويق، قمت بمراجعة نصيبي العادل من أنظمة إدارة علاقات العملاء . من إدارة خطوط الأنابيب المعقدة إلى رعاية العملاء المحتملين، يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء الجيد أن يحدث فرقًا كبيرًا.
ولكن مع وجود العديد من الخيارات في السوق، خاصة في ماليزيا، قد يكون اختيار الخيار المناسب أمرًا مربكًا. تخترق هذه المدونة كل هذه الضوضاء لتمنحك معلومات عن أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة علاقات العملاء في ماليزيا التي يجب أن تفكر فيها في عام 2024.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء في ماليزيا؟
عند اختيار الحق برنامج إدارة علاقات العملاء لعملك في ماليزيا، ضع في اعتبارك العوامل التالية:
- التوطين: هل يلبي احتياجات السوق الماليزية، بما في ذلك دعم لغة البهاسا الماليزية وخيارات التسعير الإقليمية؟
- القابلية للتوسع: هل يمكن أن ينمو مع عملك، ويستوعب الاحتياجات المستقبلية؟
- التكامل: هل يتكامل بسلاسة مع أدوات عملك الحالية؟
- الميزات: هل يوفر الوظائف التي تحتاجها، مثل إدارة مسار المبيعات وتسجيل العملاء المحتملين وأتمتة التسويق؟
- سهولة الاستخدام: هل يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لتقليل وقت التدريب؟
- دعم العملاء: هل يوفر دعمًا موثوقًا ومتاحًا للعملاء لحل أي مشكلات بسرعة؟
- التخصيص: هل يمكنك تخصيص إدارة علاقات العملاء لتناسب احتياجات عملك الخاصة؟
وفقًا لـ استبيان نبض المستهلكين العالمي لشركة PWC لعام 2023 ، أكثر من 73% من المستهلكين الماليزيين قلقون بشأن خصوصية البيانات الشخصية. أكثر من نصف السكان الذين شملهم الاستطلاع لا يريدون مشاركة أي بيانات شخصية أكثر من اللازم. للعمل من خلال ذلك، تحتاج إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي يسمح بإعدادات دقيقة في كيفية جمع البيانات واستخدامها وتخزينها.
## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في ماليزيا لاستخدامها في عام 2024
الآن ، دعنا نستكشف أفضل المتنافسين في إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في تبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك:
1. ClickUp
ClickUp ليس مجرد حل لإدارة المشاريع، بل إنه يتميز أيضًا بأنه قوي وظائف إدارة علاقات العملاء . يميز نهجها المتكامل ClickUp عن غيره، مما يسمح للشركات بإدارة المشاريع والمهام و علاقات العملاء داخل منصة واحدة.
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إحدى الميزات البارزة في
إدارة علاقات العملاء في ClickUp
هو المستوى العالي من التخصيص. يمكنك تخصيص أدوات إدارة علاقات العملاء لتناسب عمليات عملك بشكل مثالي. من تخصيص الحقول والحالات إلى إنشاء تدفقات عمل فريدة، يمكنك التحكم الكامل في كيفية عمل CRM الخاص بك.
استخدام انقر فوق طرق العرض يمكنك أيضًا تصور كيفية تقدم العملاء المحتملين من الاتصال الأولي إلى إغلاق الصفقة. يساعدك نظام ClickUp's CRM في ClickUp على رؤية حالة كل عميل محتمل - مثل "التنقيب" أو "جاهز للإغلاق".
_بسلاسة سير عملك وتعزيز علاقاتك بالعملاء مع إدارة علاقات العملاء المتكاملة من ClickUp
لماذا يعد ClickUp أفضل نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد في ماليزيا
مع ClickUp التعاون بين مندوبي المبيعات مباشرة . تسمح المنصة لأعضاء فريق المبيعات بالتواصل ضمن المهام، ومشاركة المستندات، وإبقاء الجميع على اطلاع على التحديثات في الوقت الفعلي.
لتمكين الحصول على رؤى أعمق في عمليتك، تقدم ClickUp أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات. يمكنك إنشاء تقارير مفصّلة عن أداء المبيعات، وتتبع المقاييس الرئيسية، والتنقيب عن بيانات المبيعات، واكتساب رؤى حول سلوك العملاء.
تتكامل المنصة أيضًا مع أكثر من 1000 أداة أخرى، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZoom. وهذا يجعل من السهل مزامنة جميع بياناتك من التطبيقات المختلفة إلى ClickUp CRM لضمان سير العمل بسلاسة.
الجزء الأفضل؟ ليس عليك بناء هذا النظام من الصفر. ClickUp يقدم لك مجاناً قالب إدارة علاقات العملاء الذي يحتوي على جميع الحقول اللازمة لإدارة سير عمل المبيعات.
مع قالب إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp يمكنك:
- تنظيم جهات الاتصال والعملاء المحتملين في قوائم منفصلة
- تخصيص دورة مبيعاتك بأكملها. إذا كانت عملية المبيعات الخاصة بك تحتوي على مراحل مثل "مكالمة الاكتشاف" و "إرسال عرض الأسعار"، يمكنك بسهولة إضافتها باستخدام الحقول المخصصة
- تعيين المهام لأعضاء الفريق وإرفاق المستندات ذات الصلة بالصفقات وجهات الاتصال
تنزيل هذا القالب يكمن جمال إدارة علاقات العملاء في ClickUp في أنها مرنة. يمكنك إضافة أو إزالة ميزات من القالب لتناسب احتياجاتك الخاصة. هل تحتاج إلى مرحلة "انتظار ملاحظات العملاء"؟ بكل سهولة! هل تريد قائمة منفصلة للعملاء السابقين؟ لا مشكلة!
ClickUp أفضل الميزات
- تركيز بيانات العملاء: دمج جميع معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وحتى الحقول المخصصة في موقع واحد منظم. لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث في جداول البيانات المبعثرة عن التفاصيل الأساسية
- إدارة خط المبيعات الخاص بك بصريًا: احصل على رؤية واضحة لرحلة العميل المحتمل خلال خط المبيعات من خلال ClickUp Views مع مراحل قابلة للتخصيص. قم بسحب وإسقاط العملاء المحتملين بسهولة بين مراحل مثل "التنقيب" و"التأهيل" و"الإغلاق"، مما يجعل فريقك بأكمله على نفس الصفحة
- قم بأتمتة المهام المتكررة:تبسيط سير عملك باستخدامأتمتة ClickUpميزات. قم بتعيين المهام التلقائية للتشغيل التلقائي بناءً على إجراءات محددة، مثل إرسال بريد إلكتروني للمتابعة عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة معينة، مما يوفر وقت فريقك الثمين ويقلل من الجهد اليدوي
- التعاون بسلاسة مع العملاء: تعزيز التواصل والعلاقات مع العملاء بشكل أفضل من خلال وظيفة الدردشة والبريد الإلكتروني المدمجة. ناقش المقترحات، وأجب عن الأسئلة، وحافظ على مركزية جميع الاتصالات داخل إدارة علاقات العملاء باستخدامعرض الدردشة والتعليقات المترابطة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة
- الالتزام بسياسات حماية البيانات: حققت ClickUp الامتثال لمعايير SOC 2 وحصلت على شهادات ISO 27001 وISO 27017 وISO 27018، مما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية العالية للأمان والموثوقية والجودة
قيود ClickUp
- يمكن أن يكون مربكًا للمستخدمين الجدد بسبب ميزاته الشاملة
- محدودية ميزات إعداد التقارير للاحتياجات المعقدة
تسعير #### ClickUp
يقدم ClickUp أربع خطط تسعير تناسب كل فريق:
- مجانية: إلى الأبد
- غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
"يساعدني تطبيق Clickup أنا وفريقي في إدارة كل طلب من العميل إلى الصفقات الكبيرة مع جميع العملاء المنتظمين والجدد. يمكننا تخصيص أي حقل مناسب مع أي نموذج عمل، ويمكننا أيضًا التكامل مع التطبيقات الخارجية داخل برامج الويب الخارجية باستخدام خطاف الويب. أحب حقًا استخدام هذا."
زعيم أ، صاحب شركة صغيرة، ماليزيا
2. Salesforce
via فريق المبيعات Salesforce هو عملاق إدارة علاقات العملاء المعروف بميزاته القوية وقابليته للتوسع. وهو يلبي احتياجات الشركات الكبيرة ذات عمليات المبيعات المعقدة وحجم كبير من معلومات العملاء وتفاعلاتهم.
إحدى أفضل ميزاته هي أدواته المتقدمة لإعداد التقارير والتحليلات، والتي توفر رؤى عميقة حول أداء المبيعات، وصحة خط الإنتاج، ومساهمات أعضاء الفريق الفردية.
كما أنني أحب أيضًا قدرات الأتمتة، التي تعمل على تبسيط المهام المتكررة مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني والتحديثات، مما يوفر المزيد من وقتي لبناء العلاقات.
أفضل مميزات #### Salesforce
- استخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لإعداد تقارير تفاعلية وتصور مقاييس المبيعات الرئيسية
- الاستفادة من تحليلات أينشتاين للحصول على تنبؤات المبيعات، وتحديد عوامل مخاطر الصفقات، وتحديد الخطوات التالية للعمل بذكاء وإتمام الصفقات بشكل أسرع
- قم بأتمتة مهام المبيعات الشاقة باستخدام محرك سير عمل Salesforce القوي والأتمتة
- استفد من بيئات "وضع الحماية" لاختبار التخصيصات وعمليات التكامل دون التأثير على بياناتك المباشرة
قيود Salesforce
- يمكن أن تكون مجموعة ميزات Salesforce الواسعة النطاق مربكة للمستخدمين الجدد
- قد تتطلب إمكانات التخصيص الخاصة ب Salesforce خبرة فنية داخلية أو مشاركة مستشاري Salesforce
- يمكن أن تكون Salesforce أكثر تكلفة من بعض المنافسين، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة
تسعير #### تسعير Salesforce
تقدم Salesforce التسعير تحت فئات مختلفة، مثل الشركات الصغيرة والمبيعات والتسويق وخدمة المبيعات السحابية، إلخ. تسعير المبيعات
- جناح المبتدئين: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 80 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 165 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- غير محدود: 330 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/شهرًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Salesforce
- G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)
عندما شرعنا في هذه الرحلة قبل أربع سنوات، كان لدينا عدد كبير من العمليات اليدوية واستغرقنا وقتاً أطول لإنجاز الأمور. كما كنا نفتقر إلى فهم ورؤية تحديات وأولويات العملاء. لقد تطورنا بشكل كبير، وأصبحت Salesforce ذات أهمية قصوى في زيادة الألفة مع العملاء وتحسين التجربة التي يتلقاها العملاء منا كمزود للحلول. وبفضل استخدام Salesforce لأتمتة العمليات التي كانت تتم يدوياً في السابق، أصبحنا قادرين على تحويل تركيزنا إلى ما هو أكثر أهمية، ألا وهو عملاؤنا الكرام".
وان أحمد كمال، نائب الرئيس التنفيذي، قسم دعم العملاء والتفاعلات الاستراتيجية، TM ONE ماليزيا
3.HubSpot
via هبسبوت نحتت HubSpot لنفسها مكانة مرموقة كمنصة سهلة الاستخدام لإدارة علاقات العملاء تتكامل بسلاسة مع أدوات أتمتة التسويق الخاصة بها. إنه خيار رائع للشركات التي تتطلع إلى رعاية العملاء المحتملين وأتمتة جهود التسويق وإدارة علاقات العملاء من منصة واحدة.
ما يضع HubSpot في المقدمة حقًا هو إدارة خطوط الأنابيب. فباستخدامه، يمكنني بسهولة تصور تقدم كل صفقة من خلال مراحل قابلة للتخصيص، وتمنحني البيانات في الوقت الفعلي صورة واضحة عن موقف الأمور. وهذا يتيح لي التنبؤ بالفرص بدقة وتحديد أولويات العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.
أفضل ميزات HubSpot
- تخزين جهات الاتصال وتتبع الصفقات وإدارة المهام، وكل ذلك بدون تكلفة أولية. وهذا يجعله خيارًا جذابًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
- إنشاء تسلسل تلقائي للبريد الإلكتروني، ورعاية العملاء المحتملين بمحتوى مستهدف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على مشاركتهم لتأهيلهم للتواصل مع المبيعات
- تصميم صفحات مقصودة عالية التحويل وإنشاء نماذج فعالة لالتقاط العملاء المحتملين مباشرةً داخل HubSpot
- جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها مباشرةً من HubSpot وتتبع أدائها للحصول على رؤى قيمة حول تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك
قيود HubSpot
- تقدم فئة إدارة علاقات العملاء المجانية تقارير أساسية، ولكن تحليلات المبيعات المتعمقة والتقارير المخصصة تتطلب الترقية إلى خطة مدفوعة
- تتطلب الأتمتة التسويقية الكاملة وقدرات المبيعات في HubSpot اشتراكات ذات مستوى أعلى، والتي يمكن أن تصبح باهظة الثمن للشركات ذات الاحتياجات المعقدة
تسعير HubSpot
- Sales Hub Professional: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مركز المبيعات للمؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات HubSpot
- G2: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
"كنا بحاجة إلى تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء وإدارة التسويق والمبيعات والخدمة بطريقة أكثر انتظامًا، حيث يمكّن HubSpot فرقنا من إنجاز أعمالهم بإنتاجية أفضل. المهام الإدارية أسرع ويمكنهم إنجاز المهام الإدارية بشكل ذاتي أكثر بكثير، مع اعتماد أقل على تكنولوجيا المعلومات."
جانس ياب، مدير التسويق، CardUp ماليزيا
4. سيج
via
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يوفر Sage CRM للعملاء المحتملين حلاً قويًا لإدارة علاقات العملاء يتكامل بسلاسة مع برنامج Sage للمحاسبة. وهذا يجعله خيارًا مقنعًا للشركات الماليزية المستثمرة بالفعل في نظام Sage البيئي.
بالنسبة لي، يتألق Sage كأداة من خلال لوحات المعلومات التفاعلية القابلة للتخصيص. يمكنني تخصيصها لعرض المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل تقدم الصفقات أو المهام القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Sage بسلاسة مع التقويم الخاص بي، مما يسمح لي بجدولة الاجتماعات وإرسال الدعوات مباشرةً من المنصة.
أفضل ميزات Sage
- يُعرف Sage بسهولة استخدامه، مما يجعله خياراً جيداً للفرق ذات الخبرة المحدودة في إدارة علاقات العملاء
- تخطيط الحملات التسويقية وتتبعها وتحليلها مباشرةً من داخل Sage CRM. القياسأداء الحملةوإدارة ميزانيات التسويق، وتحديد مجالات التحسين لتحسين جهودك التسويقية
- يمكنك الوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء الرئيسية وإدارة تفاعلات العملاء باستخدام تطبيق Sage CRM على الهاتف المحمول.
- تقدم Sage إصدارات خاصة بالصناعة من إدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاعات محددة مثل البناء والتصنيع والتوزيع
- دعم متعدد اللغات لمساعدة عملياتك بشكل أفضل في ماليزيا
قيود Sage
- قد تكون قابلية التوسع للمؤسسات الكبيرة جدًا ذات الاحتياجات المعقدة مصدر قلق
- يعمل Sage CRM فقط مع برنامج Sage للمحاسبة
- خيارات التخصيص المحدودة مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء الأكثر انفتاحًا
تسعير Sage
- سيج على السحابة: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- سيج على السحابة: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات سيج #### تقييمات ومراجعات سيج
- G2: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 3.5/5 (أكثر من 50 تقييم)
نصيحة للمحترفين: بالنسبة للشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة، يجب أن تضع في اعتبارها مفهوم التسوق عبر الإنترنت مع المستهلكين الماليزيين. في حين أن 43% من السكان الذين شملهم الاستطلاع يشيرون إلى اتجاههم نحو التسوق عبر الإنترنت، لا يزال الكثيرون يرغبون في الجمع بين أفضل ما في التسوق الفعلي والتسوق عبر الإنترنت معًا إن أمكن، باستخدام خدمات "انقر واستلم" على سبيل المثال.
5. إدارة علاقات العملاء الثانية
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/مرجع/ _https://www.secondcrm.com/ Second CRM /%href/
تلبي منصة إدارة علاقات العملاء الثانية (Second CRM)، وهي منصة إدارة علاقات العملاء التي تم تطويرها في ماليزيا، احتياجات الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. وهي تركز على أتمتة سير العمل ومركزية العمليات التجارية لتعزيز الكفاءة.
وتتميز هذه الأداة بميزات البريد الإلكتروني والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، بما في ذلك القوالب القابلة للتخصيص وخيارات التسويق الجماعي. تساعدني هذه الميزات في الاتصال بالعملاء المحتملين ومتابعتهم بطريقة أكثر جاذبية وزيادة التحويلات الفعالة.
أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء الثانية
- يسمح بالأتمتة التدريجية وأتمتة المهام تدريجيًا لتقليل التعطيل وزيادة اعتماد المستخدم إلى أقصى حد
- إعداد المشغلات والإشعارات والإجراءات التلقائية لتوفير الوقت وضمان التنفيذ المتسق للعمليات الرئيسية
- إدارة تفاعلات العملاء والوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء الرئيسية حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق Second CRM على الهاتف المحمول
- يمتد ليشمل أتمتة المهام عبر الأقسام، بما في ذلك التسويق والشؤون المالية والموارد البشرية، مما يعزز نهجاً أكثر شمولية لأتمتة الأعمال
قيود إدارة علاقات العملاء الثانية
- وعي محدود بالعلامة التجارية خارج ماليزيا
- عمليات تكامل أقل مقارنةً باللاعبين الكبار
- منحنى تعليمي حاد للأتمتة المعقدة
تسعير إدارة علاقات العملاء الثانية
- المؤسسة الثانية لإدارة علاقات العملاء: 4.25 دولار شهريًا لكل مستخدم
الوظائف الإضافية الاختيارية لإدارة علاقات العملاء الثانية
- المبيعات (لفريق المبيعات): 25.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم
- الخدمة (لفريق الخدمة): 25.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الثانية
- G2: 3.5/5 (تقييمات محدودة نظرًا لكونه لاعب إقليمي)
- Capterra: لا توجد مراجعات
"عملياتنا معقدة للغاية، وتمكنت شركة Second CRM من توفير حل شامل مصمم خصيصًا لتلبية جميع احتياجاتنا. دعم سريع وشريك تقني موثوق به."
حذيفة أحمد، شركة فولريتش ماليزيا
6. الاثنين CRM
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_ / href/ _https://monday.com/crm/?cq\_src=google\_ads&cq\_cmp=18570564138&cq\_term=monday%20crm&cq\_plac=&cq\_net=g&cq\_plt=gp&utm\_medium=cpc&utm\_source=adwordsbrand&utm\_campaign=ww2-en-prm-workos-work\_mgmt-brand-e-search-desktop-core-aw&utm\_keyword=monday%20crm&utm\_match\_type=e&cluster=&subcluster=&ati=&utm\_adgroup=monday%20CRM&utm\_banner=638087391547&gad\_source=1&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6EiwAxFwfgH4pER4UY04L5p7d\_oD61uJHyQk2fe0aVF59ITPUULU1\_jTOjaPzkRoCu0oQAvD\_BwE الاثنين CRM /%href/
يُعرف الاثنين CRM بواجهته المرئية الفريدة وتركيزه على التعاون الجماعي. إنه خيار رائع للشركات التي تبحث عن برنامج CRM سهل الاستخدام يتيح التواصل الواضح ويبسط خطوط أنابيب المبيعات المعقدة.
يجعل نهج Monday المرئي الخاص بـ Monday التقدم واضحًا وضوح الشمس، مما يسمح لي برؤية الاختناقات في لمحة سريعة وتحديد أولويات المهام بكفاءة. ولكن يوم الاثنين لا يتوقف عند تنظيم معلوماتك. فمن خلال ميزاته الفريدة مثل "بطاقة العناصر" يمكن الوصول إلى نظرة عامة شاملة لكل صفقة، بما في ذلك سجل الاتصالات والملاحظات وحتى الملفات المرفقة في عرض البطاقة. هذا يلغي التبديل غير الضروري للسياق ويبقي جميع المعلومات المهمة متاحة بسهولة.
الاثنين #### أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء
- يستخدم تخطيط لوحة Kanban، مما يساعدك على إدارة الصفقات في خط أنابيب المبيعات بسهولة السحب والإفلات
- تخصيص اللوحات، وإضافة حقول مخصصة، وأتمتة مهام سير العمل لتخصيص إدارة علاقات العملاء بما يتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك
- ربط يوم الاثنين CRM بأدوات الأعمال الشائعة مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وبرامج المحاسبة وتطبيقات إدارة المشاريع
- تعاون مباشرة في الصفقات من خلال إرفاق المستندات ومشاركة الملاحظات تعزيز تواصل الفريق بشكل أفضل من خلال التخلص من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة
قيود يوم الاثنين CRM
- منحنى تعلم أكثر حدة للأتمتة المعقدة
- محدودية ميزات إعداد التقارير مقارنة ببرامج CRM الأخرى
- يتفوق في التنظيم المرئي، ولكن قد يرغب بعض المستخدمين في الحصول على طرق عرض أكثر تفصيلاً للمعلومات
تسعير #### الاثنين CRM
- الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- معياري 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- محترف: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
القدرة على التكامل مع العديد من التطبيقات الأخرى، وسحب البيانات منها وبعد ذلك القدرة على إنشاء منطق أتمتة لمعالجة هذه البيانات. على سبيل المثال، يمكنني سحب تذاكر العملاء من Zendesk عند ورودها، وبدء مؤقت، وإرسال مهام ومواعيد نهائية محددة مسبقًا إلى الأقسام ذات الصلة اعتمادًا على نوع التذكرة وإغلاق التذكرة بمجرد الانتهاء منها.
دانيال سي، صاحب شركة صغيرة، ماليزيا
7. Pipedrive
via Pipedrive Pipedrive هو نظام لإدارة علاقات العملاء يركز على المبيعات ويشتهر بخطوطه المرئية البديهية والنهج القائم على النشاط لإدارة العملاء المحتملين. إنه يلبي احتياجات الشركات التي تعطي الأولوية لرؤية واضحة لعمليات المبيعات الخاصة بها والتركيز على دفع الصفقات إلى الأمام.
وتساعدني مجموعته الشاملة من ميزات إدارة النشاط على متابعة سير العمل من خلال إضافة أنشطة مخصصة مثل المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات إلى عميل محتمل محدد، واقتراح مهام المتابعة بناءً على السجلات، وغير ذلك الكثير.
أفضل ميزات Pipedrive
- سحب الصفقات وإفلاتها بين المراحل، والاطلاع على تقدمها في لمحة سريعة وتحديد الاختناقات لتحسين عملية المبيعات
- تتبع جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك، وحدد أهداف النشاط اليومي، واكتسب رؤى حول الأنشطة التي ترتبط بإغلاق الصفقات
- تسجيل رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً للصفقات ذات الصلة، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من CRM، والحفاظ على مركز اتصال مركزي لجميع تفاعلات العملاء
- إنشاء أفضل الممارسات ومشاركتها داخل فريقك من خلال إنشاء كتيبات مبيعات قابلة للتخصيص
- إنشاء تنبؤات استناداً إلى خط الأنابيب وبيانات النشاط والاتجاهات التاريخية لاكتساب رؤى قيمة تساعدك على التنبؤ بأداء مبيعاتك
قيود Pipedrive
- إمكانات أتمتة التسويق أساسية مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء الأكثر شمولاً
- لا تتوفر طرق عرض البيانات التفصيلية أو ميزات إعداد التقارير المتقدمة.
- خيارات التخصيص المحدودة
تسعير #### Pipedrive
- أساسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- القوة: 69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم
Pipedrive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 1500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2500 تقييم)
"إدارة علاقات العملاء القوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. من السهل جدًا استخدامه وتتبعه. سهل الإدارة والهيكلة كمدير مع سهولة الوصول إليه واستخدامه كمندوب مبيعات."
بول ف.، رئيس قسم النمو وذكاء الأعمال، ماليزيا
8. فريش سيلز
عبر المبيعات الطازجة Freshsales هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز كفاءة المبيعات، وتخصيص تفاعلات العملاء، وأتمتة المهام المتكررة. إنه خيار رائع للشركات التي تبحث عن نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعزز نهج المحادثة في المبيعات ومشاركة العملاء.
من أكثر الأشياء التي أعاني منها هي صياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة. مع فريدي، مساعد الذكاء الاصطناعي في Freshsales، أصبحت العملية أسهل من أي وقت مضى. يمكنه مساعدتك في صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة وجذابة بسرعة. ما عليك سوى تقديم موضوع رئيسي أو الأسلوب المرغوب فيه، وسيقوم فريدي بإنشاء سطور موضوع البريد الإلكتروني والنص الأساسي بناءً على تفضيلاتك.
Freshsales أفضل الميزات
- يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على تفاعلهم وسلوكهم عبر الإنترنت
- دمج جميع قنوات التواصل مع عملائك، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي، في صندوق وارد واحد
- قم بأتمتة المهام المتكررة واحصل على رؤى المبيعات في الوقت الفعلي مع فريدي، مساعد فريش سيلز للذكاء الاصطناعي. يمكن لفريدي اقتراح الخطوات التالية للصفقات، وتحديد العقبات المحتملة، وحتى التنبؤ بنتائج المبيعات
- توفر فريش سيلز نظام هاتف مدمج، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تكامل منفصلة للصوت عبر بروتوكول الإنترنت
- تضمين أداة ترجمة داخل Freshsales باستخدام تكامل Freshworks Localize لدعم لغوي أفضل
قيود Freshsales
- قابلية توسع محدودة للمؤسسات الكبيرة جداً ذات الاحتياجات المعقدة
- تكمن قوة Freshsales في ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات الأتمتة. قد تفضل الشركات التي تبحث عن إدارة علاقات العملاء التقليدية مع تقارير شاملة أو عمليات تكامل عميقة حلاً بديلاً
أسعار Freshsales
- إصدار مجاني (حتى 3 مستخدمين)
- النمو: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الإصدار الاحترافي: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة 71 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Freshsales
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)
9. بيتريكس24
via بيتريكس 24 يضع Bitrix24 نفسه كحل شامل، حيث يقدم مجموعة شاملة من الأدوات للاتصالات، وأنظمة إدارة علاقات العملاء المختلفة، وإدارة المشاريع، وحتى وظائف الموارد البشرية. وهي تلبي احتياجات الشركات التي تبحث عن منصة واحدة لإدارة جوانب متعددة من عملياتها. تم إعداد المنصة أيضاً للمساعدة في توسيع نطاق عملية توليد العملاء المحتملين.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في زيادة توليد العملاء المحتملين على المستوى الدولي، يمكن أن تساعدك Bitrix24 في استئجار أرقام هواتف مجانية ومحلية ودولية في 43 دولة داخل حساب Bitrix24 الخاص بك. هذا مفيد بشكل خاص للكيانات الماليزية التي تحاول تأسيس أعمالها في الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية الأخرى.
أفضل ميزات Bitrix24
- يتميز Bitrix24 بخطة مجانية مع ميزات قوية بشكل مدهش. ويشمل ذلك وظائف إدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المهام، وقنوات الاتصال الداخلية، وحتى التخزين المحدود عبر الإنترنت
- يتجاوز إدارة علاقات العملاء التقليدية من خلال دمج ميزات الشبكة الداخلية الاجتماعية. تمكين مشاركة الموظفين من خلال موجز اجتماعي على مستوى الشركة، وإنشاء مجموعات مناقشة، وتعزيز بيئة عمل أكثر تعاونية
- يوفر وظائف مدمجة للاتصال الهاتفي ومؤتمرات الفيديو
- إدارة تفاعلات العملاء والوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء الرئيسية باستخدام تطبيق Bitrix24 للأجهزة المحمولة
قيود Bitrix24
- يمكن أن تعني المجموعة الواسعة من الميزات في Bitrix24 منحنى تعلم أكثر حدة لبعض المستخدمين من الشركات
- بالنسبة للفرق الأصغر أو الشركات ذات الاحتياجات الأبسط، قد يكون العدد الهائل من الميزات التي يقدمها Bitrix24 مربكًا ويظل غير مستغل بشكل كافٍ
تسعير Bitrix24
- خطة مجانية
- الأساسية: 49 دولارًا شهريًا
- عادية: 99 دولارًا شهريًا
- احترافية: 199 دولاراً في الشهر
تقييمات ومراجعات Bitrix24
- G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)
10. أوراكل NetSuite CRM
via
_/مرجع/ _https://www.netsuite.com/portal/products/crm.shtml Oracle NetSuite CRM /%href/
يلبي برنامج Oracle NetSuite CRM احتياجات الشركات الكبيرة التي تستفيد من مجموعة NetSuite الأوسع نطاقًا من تطبيقات الأعمال السحابية (تخطيط موارد المؤسسات، والمحاسبة، وإدارة المخزون). إنه يتفوق في تقديم برنامج CRM متكامل لإدارة علاقات العملاء للمؤسسات مصمم خصيصًا للعمل بسلاسة داخل نظام NetSuite البيئي.
أكثر ما يعجبني في هذه الأداة هو ميزة التعرف على الإيرادات. يمكن أن يساعد NetSuite في أتمتة عملية التعرف على الإيرادات بالكامل. من خلال توفير شروط عقدي، بما في ذلك المعالم الرئيسية وجداول التسليم كمدخلات، يمكنني أن أجعل المحرك يحسب المبلغ المناسب من الإيرادات للاعتراف به لكل فترة محاسبية.
وهذا يلغي الحسابات اليدوية ويضمن الامتثال لمعايير إثبات الإيرادات مثل المعيار الماليزي لإعداد التقارير المالية (MFRS) 15.
أوراكل NetSuite CRM أفضل الميزات
- التكامل السلس مع النظام البيئي NetSuite
- يوفر وظائف متقدمة لإدارة التعرف على الإيرادات. يسمح للشركات بأتمتة وتبسيط العملية المعقدة للاعتراف بالإيرادات وفقًا للمعايير المحاسبية
- إدارة أوامر المبيعات مباشرةً داخل NetSuite CRM. تسعير المنتجات وإنشاء الطلبات وتتبع عمليات التنفيذ بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة المنفصلة
- التعامل مع متطلبات الشركات الكبيرة ذات حجم المبيعات الكبير وعمليات البيع المعقدة
قيود Oracle NetSuite CRM
- يُعرف NetSuite CRM بتسعيره المتميز، مما يجعله خيارًا أقل ملاءمة للشركات الصغيرة أو تلك التي لديها ميزانيات محدودة
- يمكن أن تكون الميزات الشاملة وخيارات التخصيص مربكة للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية المحدودة
- تكمن القيمة الحقيقية ل NetSuite CRM في تكامله مع تطبيقات NetSuite الأخرى. إذا كنت لا تستخدم مجموعة تطبيقات NetSuite الأوسع، فإن ميزة التكامل هذه تصبح غير ذات صلة
أسعار NetSuite CRM من Oracle NetSuite
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تقييمات ومراجعات أوراكل NetSuite CRM
- G2: لا توجد تقييمات
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1500 تقييم)
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