10 نتائج أداء جيدة للشركات الناشئة لتنمية أعمالك التجارية

تبدأ كل شركة ناشئة بفكرة - حلم يراود رائد الأعمال حول تغيير شيء ما في العالم. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأحلام معقدة وصعبة وحتى غامضة.

الشيء الوحيد الذي يميز الشركة الناشئة الناجحة عن غيرها هو الأهداف المحددة جيدًا وخطة لتحقيقها. في هذه المدونة، نستكشف في هذا المنشور تحديد الأهداف من خلال إطار الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs).

كما ندرج أيضًا عشرة أمثلة يمكنك تكييفها وتخصيصها لتناسب احتياجاتك، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها في رحلة شركتك الناشئة!

## أساسيات النتائج الرئيسية للشركات الناشئة

في سبعينيات القرن الماضي، اشتهر أندرو غروف من شركة Intel، بأنه هو من أشاع مفهوم الأهداف والنتائج الرئيسية. في ذلك الوقت، كان يُطلق عليه اسم إدارة إنتل للأهداف (iMBO). ومنذ ذلك الحين، تم استخدام إطار العمل على نطاق واسع في الشركات الصغيرة والمؤسسات على حد سواء.

ما هو OKR؟

OKR هو إطار عمل شائع استراتيجية تحديد الأهداف تساعد المؤسسات على تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية القابلة للقياس وتتبعها.

الهدف هو هدف محدد بوضوح

النتائج الرئيسية هي 3-5 معايير نجاح تُستخدم لقياس مدى تحقيق هذا الهدف

وهي واحدة من أفضل الأدوات للشركات الناشئة لتبسيط وتنظيم رحلتهم نحو التوسع والنجاح.

كيف تختلف OKRs عن مؤشرات الأداء الرئيسية؟

غالبًا ما تكون الشركات مرتبكة بشأن OKRs مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية . إنهما مفهومان مختلفان: يركز الأول على العملية، بينما يركز الثاني (مؤشرات الأداء الرئيسية) على النتائج.

كيف تضع الشركات مؤشرات الأداء الرئيسية؟

تتمثل أفضل الممارسات في استخدام إطار عمل OKR في وضع الأهداف التنظيمية، والتي تستمد منها أهداف الفريق ثم الأهداف الفردية.

على سبيل المثال، إذا كان الهدف التنظيمي هو تنمية الأعمال، فإن هدف فريق المبيعات سيكون زيادة الإيرادات، وسيكون هدف كل مندوب مبيعات هو إجراء المزيد من المكالمات أو تحويل أفضل.

كيف تقوم الشركات بتتبع OKRs؟

تقوم كل شركة بإعداد لوحة تحكم خاصة بالأعمال تتعقب كل هدف والنتائج الرئيسية المقابلة له. قد تكون هذه لوحة معلومات المبيعات على نظام إدارة علاقات العملاء أو لوحة المعلومات المالية على جداول البيانات.

في جوهرها، توفر لوحة القيادة الجيدة تمثيلاً مرئيًا مركزيًا في الوقت الفعلي والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف.

والآن بعد أن أصبح لديك الأساس، دعنا نرى عشرة من أكثر لوحات OKRs شيوعًا وفعالية والتي يمكن للشركات الناشئة استخدامها.

## 10 أمثلة على نماذج OKR للشركات الناشئة

يجب أن تكون نتائج الأداء الجيدة مدفوعة من الأعلى. لذا، كمؤسسة، اجمع القيادة معًا وحدد الرؤية الخاصة بالشركة. يمكن أن يكون هذا النمو أو التوسع أو الاستقرار. اعتمادًا على الرحلة التي تقوم بها المؤسسة، يمكنك تحديد oKRs الرشيقة لكل فريق. لنرى بعضاً منها

1. تحسين جودة المنتج

إذا كنت شركة ناشئة للمنتجات، فهذا هو الهدف الأساسي الذي يمكنك تحديده. فهو يساعد على تحسين التبني والمشاركة والسمعة ورضا العملاء. تؤدي المنتجات عالية الجودة إلى تقليل شكاوى العملاء ومرتجعاتهم، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الإيرادات أيضًا.

إذا كان تحسين جودة المنتج هو هدفك، فقد تكون نتائجك الرئيسية هي

زيادة تغطية اختبار الوحدة إلى 80%

تقليل الأخطاء المبلغ عنها من قبل العملاء بنسبة 70%

تحقيق 90% من الملاحظات الإيجابية على إصدار الميزة الجديدة

2. تحسين أمان البيانات

سيسأل كل عميل عن مقاييس أمان البيانات من الشركات الناشئة التي يفكرون في الشراء منها. هذا صحيح بشكل خاص إذا كانوا سيدخلون معلومات حساسة في منتجك.

لذا، فإن أمن البيانات هو مقياس رئيسي للمنتج. يمكنك قياس النتائج الرئيسية بالطرق التالية:

الحصول على شهادة ISO 27001 قبل عام 2025

تقليل الحوادث الأمنية بنسبة 50%

إجراء عمليات تدقيق أمني نصف سنوية

تحقيق الامتثال التنظيمي بنسبة 100%

3. تحسين تجربة العملاء

في الطرف الآخر من جودة المنتج هي تجربة العملاء (CX)، وهي دالة على المنتج الجيد بالإضافة إلى معيار التفاعل مع المبيعات والتسويق ونجاح العملاء.

وبصفتك شركة ناشئة، يمكن أن تكون تجربة العملاء هي العامل الرئيسي الذي يميزك. على سبيل المثال، قد يختار العملاء منتجًا يمكنهم الحصول على دعم فوري له على منتج مماثل بخدمة ذاتية.

ولتعزيز تجربة العملاء، يمكن أن تكون نتائجك الرئيسية:

تحقيق صافي نقاط المروجين (NPS) والحفاظ عليها بنسبة 75

تقليل متوسط وقت الاستجابة لدعم العملاء إلى أقل من 3 ساعات

زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 20%

4. زيادة الإيرادات

كما يقول إلياهو م. غولدرات، فإن الهدف الأساسي لكل عمل تجاري هو كسب المال. تؤثر الإيرادات بشكل مباشر على صحتك المالية وقدرتك على إعادة الاستثمار في النمو.

لذلك تقارير المبيعات الموافق عليها هي جزء مهم من أهداف كل شركة ناشئة. يتم إعطاء هدف زيادة المبيعات/الإيرادات. يمكنك قياس النتائج الرئيسية، مثل

زيادة الإيرادات الشهرية المتكررة بنسبة 40%

إبرام صفقات مع 10 عملاء جدد من الشركات بحلول نهاية هذا الربع من العام

تحسين حصة القيمة من العملاء الحاليين بنسبة 20%

تسريع نمو الإيرادات بنسبة 3% على أساس شهري

5. اكتساب حصة سوقية

الشركة الناشئة، بحكم تعريفها، ليس لها حصة سوقية. ومن ناحية أخرى، من الصحيح أيضًا أن العديد من الشركات الناشئة تعمل في مجالات قد لا يوجد فيها سوق. فقد أنشأ الآيفون سوق الهواتف الذكية. وأنشأت شركة Salesforce سوق البرمجيات كخدمة.

كشركة ناشئة، قد تضطر كشركة ناشئة إلى إنشاء سوقك الخاص وتوسيعه بنفسك. وهذا يعني أنك بحاجة إلى توسيع نطاق جمهورك، وتوسيع قاعدة عملائك، والتوسع في مناطق جغرافية جديدة، وما إلى ذلك.

للقيام بذلك، قد تكون النتائج الرئيسية التي تقيسها هي

زيادة المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 25%

الإطلاق في ثلاثة أسواق جغرافية جديدة بحلول نهاية هذا العام

تحقيق زيادة بنسبة 30% في عدد زيارات الموقع الإلكتروني من البحث العضوي

6. تحسين الكفاءة التشغيلية

في بداية رحلة أي شركة ناشئة، من المرجح أن تعمل بجد، وتضع ساعات عمل إضافية، وتحقق الأشياء بأي ثمن. ولكن مع نموك، يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى الإرهاق والاستياء وانخفاض الإنتاجية بشكل عام.

لذا، يجب على كل شركة ناشئة التركيز على الكفاءة التشغيلية. ولتحسين الكفاءة، يمكنك توظيف المزيد من الأشخاص، أو شراء أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp، أو أتمتة بعض العمليات.

لقياس تأثير هذه المبادرات، استخدم النتائج الرئيسية مثل:

زيادة السرعة الرشيقة بنسبة 15%

خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10%

اكتساب كفاءة بنسبة 50% في عمليات الاختبار باستخدام الأتمتة

7. توسيع الشراكات الاستراتيجية

لا توجد الشركات الناشئة في جزيرة منعزلة. فهي تعمل بشكل وثيق مع عدد من البائعين والشركاء والمتعاونين. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم ببناء أداة لتتبع الوقت، فقد ترغب في بناء شراكات استراتيجية مع شركات ناشئة لبرامج إدارة المشاريع من أجل التكامل أو تجميع المنتجات.

تتمتع الشراكات الجيدة بالقدرة على تسريع النمو، وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة، وتقليل التكاليف، وتعزيز مصداقية العلامة التجارية، وتعزيز المستقبل. ولاستخدامها كرافعة استراتيجية، يجب أن تكون نتائجك الرئيسية هي

إنشاء شراكة استراتيجية جديدة واحدة كل شهر

زيادة الإيرادات من الشراكات بنسبة 30%

تقليل تكاليف اكتساب العملاء بنسبة 15% من خلال الشراكات التسويقية

8. تعزيز حضور العلامة التجارية

بصفتك شركة ناشئة، فأنت تريد أن يعرف الجميع أنك موجود، أي تعزيز حضور علامتك التجارية. للقيام بذلك، تحتاج إلى oKRs تسويقية فعالة التي تغطي كل قناة، بما في ذلك البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والفعاليات على أرض الواقع، إلخ.

يؤدي التواجد الأفضل للعلامة التجارية إلى زيادة الاهتمام والوعي، مما يؤدي إلى زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني والتحويلات، وفي النهاية زيادة الإيرادات.

قد تكون مجالات النتائج الرئيسية لحضور علامتك التجارية هي

زيادة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 30%

تأمين 20 إشارة إلى وسائل الإعلام في المنشورات الرائدة في المجال

تحقيق زيادة بنسبة 35% في حجم البحث المتعلق بالعلامة التجارية

نشر 4 قصص نجاح جديدة كل عام

9. تعزيز مشاركة الموظفين

الموظفون السعداء يضمنون عملاء سعداء. تساعد القوى العاملة المتفاعلة والملهمة على بناء منتجات أفضل، وخلق بيئة إيجابية للزملاء، وتعزيز الابتكار.

وبالنسبة للشركات الناشئة على وجه الخصوص، يمكن أن تكون مشاركة الموظفين هي الفرق بين منتج متميز ومنتج متشابه. تتبع أهداف مشاركة الموظفين مع النتائج الرئيسية، مثل:

تحقيق درجة رضا الموظفين بنسبة 75%

خفض معدل دوران الموظفين إلى أقل من 15%

إجراء أنشطة ربع سنوية لبناء الفريق بمشاركة 100% من الموظفين

10. دفع عجلة الابتكار

تولد الشركة الناشئة لأن شخصًا ما لديه فكرة مبتكرة. ولكي تظل فريدة ومطلوبة، تحتاج الشركات الناشئة إلى الابتكار باستمرار. ويمكن أن يكون ذلك شيئًا بسيطًا كطريقة جديدة للقيام بعملية ما أو تحويليًا بشكل أساسي مثل أتمتة وظيفة مهمة.

وفي كلتا الحالتين، يعد الابتكار هدفاً حاسماً للشركات الناشئة. تتبع قدرات الابتكار في مؤسستك من خلال النتائج الرئيسية، مثل:

تخصيص 25% من ميزانية البحث والتطوير للمشاريع التجريبية

زيادة عدد براءات الاختراع المودعة بنسبة 30%

غالبًا ما يكون لدى الشركات الناشئة أهداف طموحة وحتى تحديد مجالات النتائج الرئيسية لقياس التقدم المحرز. ومع ذلك، فإنها تفقد زخمها على مدار العام وتتراجع عن مسارها. لتجنب هذا الأمر والبقاء على المسار الصحيح، تحتاج إلى تنفيذ نتائجك الرئيسية بفعالية. وإليك الطريقة.

## تنفيذ OKRs في الشركات الناشئة

لتنفيذ OKRs بفعالية في شركتك الناشئة، عليك أن تجعلها موثقة بوضوح، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وقابلة للقياس تلقائيًا. بعض من أفضل برامج OKR يمكن أن يساعد في ذلك. وكذلك يمكن لأداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp، وإليك الطريقة.

1. اشرح الأهداف لفرقك

بمجرد تحديد أهدافك ونتائجك الرئيسية، ضعها أمام الجميع في المؤسسة ليراها الجميع في المؤسسة. قم بتدوين أهداف الشركة، بما في ذلك الغرض والسبب، في مستند على برنامج OKR للشركات الناشئة . تأكد من أن فرقك يمكنها الرجوع إليه عندما تحتاج إليه. مستندات ClickUp مكان رائع للقيام بذلك. يمكنك أيضًا تضمين ملاحظات واقتباسات من مناقشات تحديد الأهداف لمزيد من السياق.

مستندات النقر فوق مستندات لمشاركة الأهداف التنظيمية

2. تعيين النتائج الرئيسية في شكل قابل للتتبع

بالنسبة لكل هدف، حدد 3-5 نتائج رئيسية محددة وقابلة للقياس ومحددة زمنيًا والتي ستكون بمثابة معايير لتحقيق الهدف. قم بإعدادها على أداة التتبع الخاصة بك ليتمكن الجميع من قياس التقدم المحرز. أهداف ClickUp يسمح لك بتعيين الأهداف كأهداف رقمية أو نقدية أو صواب/خطأ أو أهداف مهام. على سبيل المثال، إذا كانت نتيجتك الرئيسية هي "إغلاق ثلاث شراكات جديدة"، يمكنك إعدادها على شكل ثلاث مهام. عند إكمالها، سيتم تحديث مهامك تلقائيًا بتقدمك.

تتبع التقدم باستخدام ClickUp Goals

إذا كنت جديدًا في استخدام OKRs أو كنت تقوم بإعدادها حديثًا لشركتك الناشئة، فجرّب قالب إطار عمل OKR الخاص ب ClickUp . باستخدام هذا القالب، يمكنك:

إنشاء أهداف SMART محددة تتماشى مع الهدف الرئيسي لفريقك

تتبع التقدم المحرز مقابل تلك الأهداف في الوقت الفعلي

تحديد العوائق بسهولة قبل أن تصبح مشكلات حرجة احصل على هذا النموذج ### 3. تعيين المسؤولية لأعضاء الفريق

شجع أعضاء الفريق على إنشاء OKRs تدعم أهداف الشركة الأوسع نطاقًا. يمكن بعد ذلك إعدادها كأهداف أو قوائم مراجعة أو مهام بناءً على طبيعتها.

من المفيد أيضًا أن يتمكن مديرو المشاريع من الجلوس مع أعضاء الفريق ومراجعة الأهداف لضمان توافق الجميع.

4. إنشاء لوحات المعلومات

كمدير مشروع في شركة ناشئة، من المفيد رؤية التقدم المحرز بشكل منتظم. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تسليم المشاريع في الوقت المحدد أو استخدام الموارد بنسبة 100%، فقد ترغب في رؤية الحالة كل يوم.

تتيح لوحات معلومات ClickUp Dashboards كل هذه التقارير تلقائيًا. باستخدام لوحة معلومات إدارة المشروع، يمكنك تتبع حالة عبء العمل، والمهام المنجزة، ومقاييس الإنتاجية والكفاءة، والمزيد.

لوحة معلومات إدارة المشروع على ClickUp

من خلال لوحة معلومات التسويق، يمكنك تتبع مرات الظهور، والإعجابات، والمحتوى المنشور، والاستفسارات، والتحويلات، والمزيد.

لوحة معلومات التسويق على ClickUp

5. تحقق بانتظام، وراجع، وعدّل

حدد موعدًا لاجتماعات أسبوعية أو نصف أسبوعية لمراجعة التقدم المحرز في OKRs. توفر هذه الاجتماعات فرصة لمناقشة الإنجازات، ومعالجة التحديات، والحاجة إلى التمحور، إن وجدت. بعد ذلك

تعديل النتائج الرئيسية بناءً على الأداء والملاحظات

تحديد أهداف جديدة لدورة OKR القادمة بناءً على النتائج الرئيسية التالية بناءً على الدروس المستفادة

إعادة مواءمة الأهداف الفردية مع رؤية الشركة

الاحتفال بالنجاحات وتحليل الإخفاقات لفهم ما نجح وما لم ينجح. يساعد نهج التعلّم المستمر هذا على تحسين تخطيط وتنفيذ OKR في المستقبل.

## قم بتعيين نتائج الأداء المبدئية لشركتك الناشئة مع ClickUp

تعتمد رحلة الشركة الناشئة من الفكرة إلى الاكتتاب العام على قدرتها على التنفيذ. وللتنفيذ بفعالية، تحتاج إلى أهداف ونقاط تحقق ورؤية ومرونة. ClickUp للشركات الناشئة يقدم ذلك بالضبط. باستخدام برنامج إدارة المشاريع، يمكنك تعيين ومشاركة وتتبع وتحقيق OKRs الخاصة بك في مكان واحد. العديد من قوالب OKR المضمنة في ClickUp تساعدك أيضًا على البدء في التوجيه.

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