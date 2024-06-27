أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع في الهند

في المرة الأولى التي استخدمت فيها أداة إدارة المشاريع، اندهشت. فعدم الاضطرار إلى التعامل مع جداول البيانات المبعثرة وسلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها كان مكسباً كبيراً لي شخصياً. فجأة، أصبحنا أنا وفريقي منظمين وخاضعين للمساءلة ونركز على الوفاء بالمواعيد النهائية.

وبعد مرور بضع سنوات والعديد من أدوات إدارة المشاريع، أصبحت أعرف ما الذي يجعل منصة إدارة المشاريع رائعة. وبالاستفادة من خبرتي وأبحاثي والاختبارات التي أجراها فريق ClickUp، أنا هنا لمشاركة أفضل خيارات برامج إدارة المشاريع المتاحة في الهند اليوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة المشاريع؟

لقد ساعدتني تجربتي مع العديد من برامج إدارة المشاريع في الهند في تحديد ما أحتاجه من أداتي. إليك بعضاً منها:

مركزية المركز: ابحث عن أداة تحافظ على كل شيء في مكان واحد - المهام والملفات والاتصالات ومتعقب المواعيد النهائية. هذا يزيل ثغرات المعلومات ويبقي الجميع في الفريق متناسقًا

ابحث عن أداة تحافظ على كل شيء في مكان واحد - المهام والملفات والاتصالات ومتعقب المواعيد النهائية. هذا يزيل ثغرات المعلومات ويبقي الجميع في الفريق متناسقًا المرونة والتخصيص: تتطلب المشاريع المختلفة أساليب مختلفة. وبالتالي، فإن القدرة على التكيف هي المفتاح. ابحث عن أداة ذات تدفقات عمل وطرق عرض وأذونات قابلة للتخصيص

تتطلب المشاريع المختلفة أساليب مختلفة. وبالتالي، فإن القدرة على التكيف هي المفتاح. ابحث عن أداة ذات تدفقات عمل وطرق عرض وأذونات قابلة للتخصيص ميزات التعاون: لتبسيط التواصل وتعزيز التعاون، أعط الأولوية للأداة التي تحتوي على ميزات مثل الدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والتعليق داخل التطبيق

لتبسيط التواصل وتعزيز التعاون، أعط الأولوية للأداة التي تحتوي على ميزات مثل الدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والتعليق داخل التطبيق إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: مع انتقال ثقافات العمل إلى العمل الهجين وعن بُعد، من الضروري أن يكون لديك إمكانية الوصول في أي مكان وفي أي وقت. اختر أداة توفر تطبيقات جوال سهلة الاستخدام للبقاء على اطلاع دائم وإدارة المهام أثناء التنقل

مع انتقال ثقافات العمل إلى العمل الهجين وعن بُعد، من الضروري أن يكون لديك إمكانية الوصول في أي مكان وفي أي وقت. اختر أداة توفر تطبيقات جوال سهلة الاستخدام للبقاء على اطلاع دائم وإدارة المهام أثناء التنقل التخطيط والجدولة: يجب أن تقدم الأداة القوية مجموعة متنوعة من طرق العرض مثل مخططات جانت ولوحات كانبان لتصور سير العمل وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز

يجب أن تقدم الأداة القوية مجموعة متنوعة من طرق العرض مثل مخططات جانت ولوحات كانبان لتصور سير العمل وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يشق الذكاء الاصطناعي طريقه في إدارة المشاريع، حيث يوفر ميزات مثل اقتراحات المهام الآلية وإدارة عبء العمل لتعزيز الكفاءة. من الأفضل أن تبقى متقدماً في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال اختيار الأداة المناسبة

: يشق الذكاء الاصطناعي طريقه في إدارة المشاريع، حيث يوفر ميزات مثل اقتراحات المهام الآلية وإدارة عبء العمل لتعزيز الكفاءة. من الأفضل أن تبقى متقدماً في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال اختيار الأداة المناسبة الأسعار: احرص على اختيار منصة تلبي احتياجاتك الفريدة دون أن تتخطى ميزانيتك. إذا لم تكن بحاجة إلى عمليات تكامل محددة أو ميزات متقدمة، فاختر بديلاً بأسعار أفضل بدلاً من الدفع مقابل قدرات قد لا تستخدمها.

احرص على اختيار منصة تلبي احتياجاتك الفريدة دون أن تتخطى ميزانيتك. إذا لم تكن بحاجة إلى عمليات تكامل محددة أو ميزات متقدمة، فاختر بديلاً بأسعار أفضل بدلاً من الدفع مقابل قدرات قد لا تستخدمها. الدعم متعدد اللغات: لا بد أن يكون لدى مؤسستك تنوع لغوي، مع وجود فرق عمل في أنحاء مختلفة من البلاد. ابحث عن الأدوات التي يمكنها تقديم درجة معينة من دعم الترجمة أو التعريب إذا لزم الأمر.

أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع في الهند لاستخدامها في عام 2024

ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة

تأكد من توافق المشروع بزاوية 360 درجة مع إمكانيات ClickUp لإدارة المشاريع

كنت قد استخدمت بالفعل أدوات مختلفة مدفوعة ومجانية لإدارة المشاريع لسنوات قبل أن أتعرف على ClickUp، وبعضها موجود في هذه القائمة. لذا إدارة المشاريع في ClickUp كان لدى الأداة الكثير لترتقي إليه. ولكنها سرعان ما نالت إعجابي بميزاتها المبتكرة مثل ClickUp AI.

تجمع منصتها المتكاملة فريقك معًا من خلال سير العمل والمستندات ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي. وهذا يساعد الجميع على التحرك بشكل أسرع والعمل بذكاء أكبر وتوفير الوقت. والآن لنلقِ نظرة على بعض الميزات المثيرة للاهتمام التي تجعل إدارة المشروع سلسة:

سرّع من سرعة مشروعك مع ClickUp AI:ClickUp Brain, ينقل مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp إدارة المشروع إلى مستوى مختلف. فهو يمنحك أداة لإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي لتسريع تنفيذ المشاريع، وإنشاء مهام فرعية من الأوصاف، وتلخيص المناقشات، وحتى كتابة التحديثات باستخدام كاتب ذكاء اصطناعي - مما يضمن تحسين الكفاءة

العثور على الإجابات وإنجاز العمل بشكل أسرع مع ClickUp Brain

تبسيط تحديد الأولويات والتخطيط: مع ClickUp، أصبح تتبع الأولويات أمرًا سهلاً للغاية. يمكن للفرق أن ترى جميع تفاصيل المشروع في مكان واحد باستخدام مشاهدات ClickUp وتحليل مدى توافقها مع أهداف الشركة. هذه النظرة الشاملة تمكّن الموظفين من التخطيط بفعالية وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي

اختر التصميم الأنسب لسير عمل الامتثال الخاص بك باستخدام ClickUp Views

تحسين التواصل والشفافية: يعزز ClickUp التواصل والشفافية بشكل أفضل طوال دورة حياة المشروع. تعاون في رؤيتك مع مستندات ClickUp شارك التحديثات مع دردشة ClickUp ، وإبقاء الجميع على اطلاع من خلال صندوق الوارد المدمج

استخدم التنسيق المنسق واعمل بكفاءة أكبر باستخدام ClickUp Docs

تنفيذ المشاريع بشكل أسرع وفي حدود الميزانية: أصبح تبسيط التعاون بين فرق العمل وتخطيط المشاريع ضمن منصة واحدة أمرًا سهلاً مع ClickUp.انقر فوق الأتمتة التخلص من المهام المملة، مما يحرر الفرق للتركيز على الأولويات القصوى، مما يؤدي إلى تسليم أسرع للمشروع وتحسين التحكم في الميزانية

_توفير الوقت على المهام المتكررة من خلال الاستفادة من أتمتة ClickUp

احصل على رؤية واضحة من خلال تقارير مفصلة: يوفر ClickUp مصدرًا واحدًا للحقيقة لبيانات مشروعك. احصل على رؤى في الوقت الفعلي للتقدم المحرز، وحدد العوائق المحتملة، وتأكد من تخصيص الموارد على النحو الأمثل. لوحات معلومات ClickUp أبقِ إصبعك على نبض مشروعاتك، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء في المقدمة

تصور تقدم فريقك من خلال لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تعمل ClickUp على تبسيط إدارة المشروع ، والمراجعات الإيجابية مثل هذه المراجعة على G2 تدعم هذا التأكيد.

Qliclabs هي شركة ناشئة مع فريق مكون من 20 عضوًا من الهند. لقد أنشأنا مسابقة وجربنا أسانا، وجيرا، والاثنين، وأخيراً اخترنا Clickup لأننا شعرنا أنه بسيط وسهل الاستخدام. كان بإمكاننا التبديل من Asana إلى Clickup بنقرة زر واحدة وكان ذلك أفضل جزء. فيغنيش ب. ، مؤسس مشارك

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم المشاريع باستخدام المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة والحقول المخصصة

اختر من بين مخططات جانت، ولوحات كانبان، والقوائم، والمزيد لتصور سير العمل

مناقشة الأفكار ومشاركة التحديثات وتعيين التعليقات مباشرةً في محادثة ClickUp

سهل الاستخدام: اعثر على أي شيء داخل ClickUp والتطبيقات المتصلة بسهولة

إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها والتعاون بشأنها باستخدام ClickUp Docs

تتبع وقت المهام مباشرةً داخل ClickUp

مراقبة تقدم المشروع من خلال تصورات البيانات في الوقت الفعلي في لوحات معلومات ClickUp

حدد أهداف الشركة والفريق والأهداف الفردية وراقبها باستخدام أهداف ClickUp قيود ClickUp

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات الموجودة في تطبيق سطح المكتب

قد يجد المستخدمون الجدد في البداية أن قائمة الميزات المرهقة مربكة للغاية

تسعير #### ClickUp

مجاناً: إلى الأبد

خطة غير محدودة: 584 روبية/شهرًا لكل مستخدم

584 روبية/شهرًا لكل مستخدم خطة الأعمال: 1000 روبية/شهرًا لكل مستخدم

1000 روبية/شهرًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

اتصل للحصول على أسعار مخصصة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 417 روبية لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

نصيحة احترافية: يمكنك الوصول إلى هذا النموذج والقوالب الإضافية الخاصة بالمجال على مستودع قوالب ClickUp ، مدير هندسة البرمجيات

3. Monday.com الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص والأتمتة القوية

via Monday.com لقد أضفت موقع monday.com إلى هذه القائمة بسبب مستوى التخصيص المذهل الذي يتمتع به. إنها منصة متعددة الاستخدامات لإدارة العمل مصممة للتعامل مع جميع أنواع المشاريع وسير العمل المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة لمدير المشروع.

على سبيل المثال، توفر الأداة قوالب عديدة قابلة للتخصيص لمنهجيات مختلفة لإدارة المشاريع، مثل Agile و Scrum و Kanban. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على إنشاء تدفقات عمل مخصصة والأتمتة تعزز من إنتاجية وكفاءة عمليات عملك.

Monday.com أفضل الميزات

أتمتة مهام سير العمل باستخدام مركز الأتمتة، مما يتيح إنشاء أتمتة مخصصة من الصفر، واستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا قوالب إدارة المشروع ، أو الاستفادة من عمليات التكامل لربط monday.com بأدواتك الحالية

الاستفادة من مستندات العمل للمشاركة في تأليف المستندات، ونماذج جمع الملاحظات، وأدوات التدقيق لإبقاء فريقك على اتصال

تصور قدرة الفريق وتخصيص الموارد من خلال طريقة عرض عبء العمل، بينما تدمج طرق عرض التطبيقات تطبيقاتك المفضلة مباشرةً في مشروعك

تواصل مع مجموعة كبيرة من الأدوات الشائعة وآلاف الأدوات الأخرى عبر Zapier

قيود يوم الاثنين

بينما يقدم موقع monday.com عرض جانت، إلا أنه غير مصمم لبناء المشاريع من الصفر داخل العرض نفسه

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات عرضية تتعلق ببعض طرق العرض التي تفشل في التحديث التلقائي كما هو متوقع

ميزات إدارة المشروع الأساسية، مثل طريقة عرض جانت، متوفرة فقط في خطة Pro وما فوق، وهو عيب للفرق ذات الميزانية المحدودة

Monday.com التسعير

مجاني للأبد: ما يصل إلى 2 مقاعد

ما يصل إلى 2 مقاعد الأساسية: 748.05 روبية شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى 3 مستخدمين

748.05 روبية شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى 3 مستخدمين قياسي: 997.41 روبية روبية شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى 3 مستخدمين

997.41 روبية روبية شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى 3 مستخدمين المحترف: 1579.23 روبية روبية شهريًا لكل مستخدم، 3 مستخدمين كحد أدنى

1579.23 روبية روبية شهريًا لكل مستخدم، 3 مستخدمين كحد أدنى المؤسسات: تسعير مخصص

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 10,600 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 10,600 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 4,700 تقييم)

"يوفر موقع Monday.com لوحات قابلة للتخصيص تتيح لنا تنظيم المهام والمشاريع وتدفق العمل. يقوم فريقنا بسهولة بإنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. دعم العملاء جيد جدًا أيضًا. يتميز موقع Monday.com بواجهة جذابة بصريًا وبديهية تجعل من السهل على الفريق التنقل وفهمها [المعلومات]." أمان س. ، مدير تطوير المشاريع

4. بروفهاب الأفضل للإدارة المتكاملة الفعالة من حيث التكلفة

via بروفهاب يعد ProofHub خيارًا رائعًا للفرق الهندية، خاصةً تلك التي تبحث عن حل واحد لإدارة المشاريع والتعاون بسعر ثابت. لم تعد هناك حاجة للتوفيق بين تطبيقات متعددة بعد الآن - إدارة العديد من المشاريع والفرق والتفاعلات مع العملاء من مكان واحد.

توفر لي هذه الأداة أيضًا الكثير من الوقت مع التدقيق عبر الإنترنت - لا مزيد من سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها والمليئة بالتعليقات على المستندات. وبدلاً من ذلك، يمكن للجميع ترك التعليقات والاقتراحات مباشرةً على الملف، مما يجعل عملية المراجعة مبسطة وفعالة.

ProofHub أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل مخصصة وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر وقت الفريق وجهده

إدارة المهام وتعيينها لأعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام

التعاون بفعالية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين باستخدام ميزات مثل مرفقات الملفات وتعليقات المهام والدردشة المدمجة

التخطيط باستخدام مخططات جانت لتخطيط المشاريع، وتتبع الوقت لإدارة الموارد، وإنشاء تقارير مخصصة للحصول على رؤى حول سلامة المشروع

قيود ProofHub

هيكل تسعير ProofHub مخصص للفرق وقد لا يكون الخيار المثالي للعاملين المستقلين المنفردين

على الرغم من أن التسعير الثابت جذاب، إلا أنه من المهم أن تأخذ في الاعتبار التكلفة الإجمالية لحجم فريقك. قد تكون التكلفة "لكل مستخدم" أعلى من بعض المنافسين، خاصة للفرق الأصغر حجماً

تسعير ProofHub

يقدم ProofHub خطتين:

أساسي: 3735.67 روبية لمستخدمين غير محدودين، يتم دفعها سنويًا

3735.67 روبية لمستخدمين غير محدودين، يتم دفعها سنويًا التحكم المطلق: 7388.33 روبية لمستخدمين غير محدودين وميزات غير محدودة ومشاريع غير محدودة، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.5/5.0 (أكثر من 85 تقييمًا)

4.5/5.0 (أكثر من 85 تقييمًا) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 4700 تقييم)

"أفضل جزء في ProofHub هو - أنه يحتوي على كل شيء في مكان واحد! اعتدت أن أطلب تحديثات عن المهام والمشاريع عبر البريد الإلكتروني ثم أضطر إلى البحث عن تلك المحادثات لاحقًا. وهذا يضيع الكثير من وقتي. الآن نقوم بالتعليق وإجراء تلك المحادثات مباشرةً على تلك المهمة. كما أنه يحتفظ بجميع معلوماتي ومستنداتي وملفات المشروع في نفس المكان. تسهل الدردشة المدمجة إرسال المعلومات واستقبالها بسرعة. وفي أي وقت أحتاج فيه إلى مساعدة، كان فريق الدعم في ProofHub متعاونًا للغاية وسريعًا جدًا في الرد." أنشال س. ، مستخدم متوسط السوق

5. Microsoft Project: الأفضل لمستخدمي Microsoft 365 الحاليين

via

_ / href/ _https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/project/resource-management مشروع مايكروسوفت /%href/

كان مايكروسوفت بروجكت أول برنامج لإدارة المشاريع في الهند استخدمته في أول وظيفة لي. وعلى الرغم من أنني استخدمت أدوات أخرى لإدارة المشاريع منذ ذلك الحين، إلا أن برنامج Project يوفر راحة مألوفة، خاصة لأولئك الذين يستخدمون Microsoft 365\ على نطاق واسع.

فهو يتكامل بسلاسة مع مجموعة مايكروسوفت بأكملها، بما في ذلك Outlook وExcel وSkype، مما يجعل مشاركة المعلومات والتعاون سهلاً.

وتساعدني ميزة إدارة الموارد في الأداة على تصور أعباء العمل وتجنب الإفراط في الالتزام بأي شخص. على الرغم من وجود أدوات أكثر بساطة لإدارة المشاريع، إلا أن ميزات الجدولة القوية في Microsoft Project تعمل أفضل ما يكون لمشاريع المؤسسات المعقدة التي تعمل بها الشركات الهندية في كثير من الأحيان.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Project

التكامل مع تطبيقات وخدمات Microsoft 365 الأخرى، مما يجعله خياراً طبيعياً للفرق التي تستخدم نظام Microsoft البيئي

تصور المشاريع باستخدام مخططات جانت القوية ولوحات كانبان وخرائط طريق المشروع

تبسيط إدارة المهام والموارد باستخدام ميزات الجدولة المتقدمة وتخصيص الموارد

التعاون بفعالية مع أدوات الاتصال المضمنة مثل Microsoft Teams وSharePoint

قيود Microsoft Project

يقدم تخصيصاً أقل مقارنةً ببعض برامج إدارة المشاريع الأخرى في الهند

على الرغم من وجود تطبيق ويب، إلا أن Project يفتقر إلى تطبيق أصلي لنظام iOS، وهو ما قد يكون عائقاً لبعض الفرق

يتضمن ميزات تعاون أساسية، ولكنه قد لا يكون بنفس قوة بعض أدوات التعاون المخصصة.

تسعير مشروع مايكروسوفت بروجكت

النشر السحابي

خطة المخطط 1: 835 روبية/شهرًا لكل مستخدم

835 روبية/شهرًا لكل مستخدم خطة المشروع 3: ₹ 2500 روبية/شهرًا لكل مستخدم

₹ 2500 روبية/شهرًا لكل مستخدم خطة المشروع 5: 4588 روبية/شهرًا لكل مستخدم

النشر في مكان العمل

خطة المشروع القياسية 2021: 56730 روبية روبية للشراء لمرة واحدة

56730 روبية روبية للشراء لمرة واحدة مشروع احترافي 2021: £108455 روبية للشراء لمرة واحدة

£108455 روبية للشراء لمرة واحدة خادم المشروع: تسعير مخصص

مايكروسوفت بروجكت التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5.0 (1,600+ تقييم)

4.0/5.0 (1,600+ تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 1,800 تقييم)

يعالج برنامج Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) مشكلة الأعمال المتمثلة في عدم كفاءة إدارة المشاريع وعدم وجود مواءمة استراتيجية. فهو يزود المؤسسات بمنصة مركزية لتخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها بفعالية، مما يضمن تخصيصاً أفضل للموارد وتعاوناً مبسطاً ومعدلات نجاح أفضل للمشروع. يمكّن نظام إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الشركات من مواءمة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية، وتحديد أولويات المبادرات، وتحسين استخدام الموارد، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتنفيذ المشاريع وأداء الأعمال بشكل عام. توشار ك ، مستخدم متوسط السوق

6. نيفتي الأفضل للتصورات الواضحة وتتبع المعالم الرئيسية

via أنيق Nifty هي أداة جيدة لإدارة المشاريع للفرق التي تعطي الأولوية للتصورات الواضحة وتتبع المراحل الرئيسية.

من خلال إبقاء الجميع على اطلاع دائم بالأهداف التنظيمية وتتبع التقدم المحرز مقابل المعالم الرئيسية، يقلل Nifty من دورات تطوير المشروع ويحسن إنتاجية الفريق.

يمكن للأداة أيضًا إضفاء المزيد من التنظيم على مشاريعك من خلال ميزة المحفظة التي تتيح لك تجميع المشاريع حسب الأقسام أو المواقع أو المديرين أو غير ذلك. يعمل هذا على أتمتة الدعوات إلى المشاريع بناءً على الفريق، مما يزيل خطوة أخرى من الأنشطة اليومية لمديري المشاريع.

يمكن لميزات تتبع الميزانية في Nifty تحسين إدارة الإنفاق على مشروعك. تتيح لي التقارير المفصلة للأداة تحديد المخاطر المالية في وقت مبكر وتصحيح المسار بشكل أسرع.

أفضل ميزات Nifty

تخطيط المشاريع باستخدام مخططات جانت، ولوحات كانبان، وقوائم المهام لتناسب تفضيلات سير عملك

التعاون في الوقت الفعلي من خلال دردشة الفريق المدمجة ومشاركة الملفات وتعليقات المهام

أتمتة مهام سير العمل باستخدام تبعيات المهام والمعالم الرئيسية والمهام المتكررة لتعزيز الإنتاجية

تتبع تقدم المشروع باستخدام لوحات المعلومات المرئية والنظرات العامة للحصول على رؤى واضحة

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Drive وSlack وZoom لتحسين سير عمل الفريق

قيود أنيق

ميزات تتبع الوقت وإعداد التقارير متاحة فقط مع الحسابات المدفوعة، وهو ما قد يكون عائقاً للفرق ذات الميزانية المحدودة

لا تسمح الخطط المجانية بالضيوف والعملاء، وهو قيد محتمل للمشاريع التي تتطلب تعاوناً خارجياً

تسعير Nifty

مجاني

المبتدئين: 4087 روبية/شهرًا

4087 روبية/شهرًا المحترف: 8260 روبية/شهريًا

8260 روبية/شهريًا الأعمال: 12430 روبية روبية/شهرًا

12430 روبية روبية/شهرًا غير محدود: ₹ 41630 روبية روبية/شهرًا

تقييمات ومراجعات أنيق

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 430 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

"Nifty هو أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع التي استخدمناها حتى الآن. تأهيل العملاء كضيوف يعد تأهيل العملاء على بوابة Nifty أمرًا مباشرًا جدًا. بنقرات قليلة بسيطة يمكننا إضافة عملائنا كضيوف على مشاريعهم الخاصة. يمكنهم إضافة مهامهم والتحقق من التقدم العام لمشروعهم." كوشال ، المؤسس والرئيس التنفيذي

7. وريك الأفضل للتدقيق والموافقات على الملفات بشكل مبسط

via

_ / href/ _https://www.wrike.com/blog/new-dashboards/ Wrike /%href/

Wrike هو برنامج قوي شامل لإدارة المشاريع في الهند موثوق به من قبل شركات مثل بروكتر. ومع مرور ما يقرب من عقدين من الزمن، فإنه يوفر ميزات قوية لدعم المؤسسات المتنامية.

لماذا تشمل Wrike؟ يتفوق في إدارة تدقيق الملفات وسير عمل الموافقة. ويُعد وضع المقارنة التدقيقية الخاص به مغيرًا لقواعد اللعبة، حيث يتيح سهولة مقارنة إصدارات الملفات والملاحظات على أدق التغييرات.

أفضل ميزات Wrike

بدء المهام أو المشاريع عن طريق ملء نموذج طلب مباشر

ترتيب المشاريع في مساحات محددة وتصنيف المعلومات داخل المشاريع والمجلدات والمهام والمهام الفرعية

عرض العمل في تنسيقات مثل التقويم، ولوحة كانبان، وعرض الجدول، ومخططات جانت، ومخططات عبء العمل

تبسيط إدارة أصحاب المصلحة من خلال وظائف مثل وضع العلامات التبادلية وتحرير المستندات في الوقت الفعلي والتدقيق والتعاون الخارجي

قيود Wrike

المصادقة الثنائية، وهي إجراء أمني حاسم، متاحة فقط في خطة Enterprise فقط

بصرف النظر عن الباقة المجانية، فإن العديد من عمليات التكامل الأساسية تأتي بتكلفة إضافية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر بالنسبة لفريقك. نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح مكلفة للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 817 روبية/شهرًا لكل مستخدم

817 روبية/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 2070 روبية/شهرًا لكل مستخدم

2070 روبية/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص Pinnacle: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5.0 (أكثر من 3,600 تقييم)

4.2/5.0 (أكثر من 3,600 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 2,600 تقييم)

"أعتقد أنني أستطيع أن أقول هذا نيابةً عن جميع المستخدمين في مؤسستي أن واجهة مستخدم Wrike سهلة الاستخدام والفهم. الشيء الآخر الذي أحبه أكثر في Wrike هو تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. فهو يسمح لنا باستخدامه من أي مكان ونتوقع نفس واجهة المستخدم والإنتاجية التي نستخدمها على متصفح الويب الخاص بنظام الكمبيوتر الخاص بنا." أرجون س. ، مسؤول الذكاء الاصطناعي للمحادثة

8. الفكرة الأفضل لمنشئي المحتوى ورجال الأعمال المنفردين

via

Notion_

حتى وقت قريب، كنت أعرف أن تطبيق Notion هو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات وإنشاء المحتوى، وهو تطبيق شائع بشكل خاص بين منشئي المحتوى المنفردين الهنود ووكالات إدارة المؤثرين. ولكنه أيضًا متجر شامل لإدارة المشاريع! فهو يتيح لك إنشاء المشاريع، وتصميم خرائط الطريق، وتقسيم المهام، وتعيينها إلى عدة أعضاء في الفريق (إذا كان لديك فريق!)، وحتى تعيين تبعيات المهام.

شخصيًا، أعتقد أن قوة Notion تكمن في تمكين التوثيق الشفاف. حيث يمكنني استخدامه لإنشاء مواقع ويكي مفصلة لتوثيق خطط المشروع ومحاضر الاجتماعات وحتى إرشادات التواصل مع العملاء، كل ذلك في موقع مركزي واحد. وهذا يضمن للجميع إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات ويقضي على فوضى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو المجلدات التي لا نهاية لها لإدارة المستندات.

Notion أفضل الميزات

حافظ على تنظيم جميع معلومات المشروع مع ويكي المشروع من Notion

ابدأ المشاريع باستخدام قوالب مبنية مسبقًا لخرائط الطريق وسير العمل والمزيد

إدارة المهام بكفاءة باستخدام إمكانيات إدارة المهام في Notion

اختر من بين عرضي المخطط الزمني وكانبان لتصور تقدم المشروع

قم بإنشاء مستندات غنية بمقاطع الفيديو ومقتطفات التعليمات البرمجية وأكثر من 50 نوعًا آخر من المحتوى باستخدام Notion Notes وDOCs.

قيود برنامج Notion

تنطوي مرونة Notion على منحنى تعليمي، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان ميزاته

على الرغم من أنه يوفر ميزات إدارة المشاريع، إلا أنه ليس أداة مخصصة لذلك. قد تحتاج إلى عمليات تكامل لوظائف إدارة المشاريع الأساسية.

تسعير #### Notion

تقدم Notion أربع خطط:

مجاني: التعاون مع ما يصل إلى 10 ضيوف

التعاون مع ما يصل إلى 10 ضيوف بالإضافة: ₹ 664.94 روبية لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

₹ 664.94 روبية لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا الأعمال: ₹ 1246.76 روبية لكل مستخدم شهريًا لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة به سنويًا

₹ 1246.76 روبية لكل مستخدم شهريًا لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة به سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 5400 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 5400 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 2,100 تقييم)

أنا شخصياً أحب مرونة وتعدد استخدامات Notion. فهو يتيح لي إنشاء صفحات وقواعد بيانات وقوائم مهام مخصصة تناسب احتياجاتي تمامًا. كما أنني أقدر أيضًا القدرة على التعاون في الوقت الفعلي مع الآخرين، وتضمن لي المزامنة السلسة عبر الأجهزة إمكانية الوصول إلى معلوماتي أينما ذهبت. لقد أصبح Notion بالفعل أداة أساسية للحفاظ على تنظيمي وإنتاجيتي. محمد أ. ، التسويق الرقمي

9. جيرا: الأفضل لتطوير البرمجيات الرشيقة في الهند

via أطلسيان إذا كنت تدير مشاريع تطوير البرمجيات الرشيقة، فإن Jira هو منافس قوي لأفضل اختيار لبرنامج إدارة المشاريع في الهند.

إنه مصمم خصيصًا لدعم منهجيات Agile، مما يسمح لك بتنفيذ أطر عمل Scrum و Kanban و DevOps مباشرةً داخل النظام الأساسي.

على عكس أدوات إدارة المشاريع ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع، يتيح لي Jira تكوين تدفقات عمل مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتنا. وهذا يعني التخلي عن القوالب العامة و إنشاء مراحل مخصصة ذات صلة بالمشاريع الهندية، مثل "الموافقات الحكومية" أو "مفاوضات البائعين" تحافظ هذه الشفافية على توافق الجميع وتضمن تدفق المهام بسلاسة خلال دورة حياة المشروع.

لذا، يمكنك التخطيط، والترميز، والنشر، والإصدار، ومراقبة أداء المشروع والحفاظ على دورة حياة مشروعك البرمجي بالكامل، كل ذلك في مكان واحد.

جيرا أفضل الميزات

استخدم الجداول الزمنية التفاعلية لخرائط طريق المشروع، ولوحات سكروم لتخطيط سباقات السرعة ولوحات كانبان للإدارة الرشيقة

تبسيط تتبع الأخطاء باستخدام ميزة تتبع المشكلات لإبقاء التطوير على المسار الصحيح

دمج Jira مع أكثر من 3,000 أداة من أدوات المطورين، مثل Scriptrunner وZendesk لتبسيط سير العمل

تتبع التقدم المحرز وقياس الأداء من خلال التقارير والرؤى

قيود Jira

واجهة جامدة وتحديات في التخصيص

قد تستفيد أنظمة البحث والتصفية من كونها أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير جيرا

مجاني: 0 روبية

0 روبية المعيار: 680 روبية/شهرًا لكل مستخدم

680 روبية/شهرًا لكل مستخدم القسط: 1335 روبية/شهرًا لكل مستخدم

1335 روبية/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5.0 (أكثر من 5,800 تقييم)

4.3/5.0 (أكثر من 5,800 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 14,000 تقييم)

"الشيء الرئيسي الذي يساعد Jira هو تتبع/تسجيل المشكلات المتعددة التي تعمل عبر الفرق. وهذا يعطي رؤية من أدنى تغيير يحدث في المنتج إلى تغيير على مستوى المؤسسة أيضًا. يتم استخدام هذا كجزء من عملية إدارة التغيير لإعلام الجميع بما يحدث ومن يملكه." بهارات د. ، محلل جودة أول

10. زوهو بروجكتس الأفضل للتخطيط القوي والتكاملات المدمجة

via زوهو أخيرًا وليس آخرًا، كان لا بد لي من إدراج Zoho Projects في قائمة برامج إدارة المشاريع في الهند! حيث يمكن لهذا التطبيق معالجة المشاريع من جميع الأحجام والتعقيدات.

إحدى أكبر نقاط قوته بالنسبة لي هي قدرته على تحمل التكاليف. فبالمقارنة مع نظرائه، يقدم Zoho Projects حلاً فعالاً من حيث التكلفة ومثالياً للفرق التي تهتم بالميزانية في الهند. ولكنه لا يتنازل عن الميزات. إن القدرة على إنشاء مهام سير عمل مخصصة، كاملة مع الأتمتة للمهام المتكررة، هي ميزة تغير قواعد اللعبة. وهذا يوفر وقتًا ثمينًا لفريقي للتركيز على المزيد من العمل الاستراتيجي ويقلل من مخاطر الأخطاء التي يمكن أن تشوب العمليات اليدوية.

كما أنه يوفر أيضًا إحساسًا مألوفًا بالشبكات الاجتماعية مع ميزات مثل الخلاصات والمنتديات والمناقشات، مما يبقي الفرق على اتصال. بالإضافة إلى أنه متاح على نظامي iOS وAndroid والأجهزة المحمولة الأخرى للوصول إليه أثناء التنقل.

أفضل ميزات Zoho Projects

تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام مخططات جانت في Zoho Projects

تحديد تبعيات المهام، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وجدولة الأحداث، وتتبع التقدم بسلاسة

إعداد مشاريع متكررة وتذكيرات لإبقاء الفريق على المسار الصحيح

تعزيز تعاون الفريق من خلال إنشاء مستندات المشروع والعروض التقديمية وجداول البيانات ومشاركتها

مراقبة الوقت المستغرق في المهام يدويًا أو باستخدام المؤقت المدمج، وإنشاء فواتير من الجداول الزمنية ببضع نقرات فقط

قيود Zoho Projects

تصدير الملفات بتنسيقات محددة مقيدة

حتى مع إمكانيات إعداد التقارير، يجد بعض المستخدمين أنها تفتقر إلى وظائف معينة

لا يوفر حاليًا تكاملًا أصليًا مع نظام المحاسبة Quickbooks

تسعير Zoho Projects

مجاني: ₹ 0 روبية

₹ 0 روبية القسط: 334 روبية/شهرًا لكل مستخدم

334 روبية/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: 750 روبية/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو

G2: 4.3/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5.0 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 500 تقييم)

"أفضل جزء في هذا النظام الأساسي هو أنه يمكن استخدامه لإدارة مشاريع أي صناعة. يمكن تهيئتها حسب الاحتياجات المحددة للمؤسسة. سهل الإعداد والاستخدام للمشرف وكذلك للموظفين." مانيشا ج أخصائي أول تطوير الأعمال

منصة إدارة المشاريع المثالية التي تنتظرنا

إن اختيار منصة إدارة المشاريع المناسبة سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لفريقك. ضع في اعتبارك الاحتياجات والأولويات المحددة لفريقك قبل اتخاذ القرار. وتذكر أن العديد من هذه المنصات تقدم تجارب مجانية لاختبار ميزاتها بشكل مباشر.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل شامل لجميع احتياجات إدارة مشروعك، فإنني أراهن على ClickUp، فهو يحتوي على مجموعة شاملة من الميزات مثل طرق العرض القابلة للتخصيص لتبسيط سير العمل، والمحادثات والمواضيع المدمجة لتعزيز التعاون، وعقل الذكاء الاصطناعي لتمكين فريقك من تحقيق المزيد. اشترك في الإصدار التجريبي المجاني من ClickUp اليوم واختبر الفرق!