السرعة الرشيقة مقابل تخطيط السعة: ما الفرق بينهما؟

تشير السرعة إلى سرعة الحركة، أي السرعة. أما السعة فهي القدرة وتوافر الموارد. ومن الطبيعي أن يكون للقدرة تأثير عميق على السرعة والعكس صحيح.

في إدارة المشاريع الرشيقة يلعب هذان المفهومان دورًا حاسمًا. حيث يتم استخدامهما كمقاييس تشكل إنتاجية وكفاءة أجايل سكروم فرق العمل. ونتيجة لذلك، تُعد سرعة أجايل وتخطيط القدرات معلومات أساسية لأي مدير مشروع يتنقل بين المتطلبات المتطورة لتطوير البرمجيات.

في هذه المقالة، نستكشف كيف.

فهم السرعة الرشيقة

تشير السرعة الرشيقة إلى مقدار العمل الذي يمكن أن يقوم به الفريق في سباق سريع، والذي عادةً ما يكون طوله أسبوعين. وهناك طريقة أخرى لقياسها وهي الوقت الذي يستغرقه الفريق لإكمال قصة المستخدم خلال سباق معين.

كيف تقيس السرعة؟

يتم احتساب السرعة في أجايل من خلال جمع نقاط القصة لجميع قصص المستخدمين المكتملة خلال سباق السرعة. على سبيل المثال، إذا أكملت 10 قصص مستخدمين من 10 نقاط لكل منها في سباق سريع، فإن سرعة فريقك تساوي 100 نقطة لهذا السباق.

يمكنك أيضًا حساب متوسط عدد نقاط القصص المكتملة عبر عدة تكرارات لتكون بمثابة مقياس كمي لمتوسط سرعة الفريق.

لماذا تقوم الفرق بحساب السرعة الرشيقة؟

مديرو المشاريع في فرق سكروم استخدام السرعة الرشيقة لـ

التخطيط للسباق القادم بفعالية

التنبؤ بالجداول الزمنية للمشروع ودورة حياة المنتج

تخصيص الموارد المناسبة لكل مشروع

إدارة توقعات أصحاب المصلحة

تتبع التقدم الفردي والفريق في كل مهمة

قياس التحسن في المهارات والقدرات

متى يتم استخدام السرعة الرشيقة؟

في البداية، يتم استخدام السرعة الرشيقة في تخطيط العدو السريع. بشكل أساسي، باستخدام سرعة العمل وكمية العمل، يقوم مديرو المشاريع بحساب الوقت الذي سيستغرقه العمل.

متى لا يتم استخدام السرعة الرشيقة؟

السرعة الرشيقة هي مجموع جميع نقاط القصة في العدو السريع أو متوسط السرعة عبر عدة سباقات سريعة. وهذا يضع بعض الافتراضات، مثل اتساق الجهود ودقة تقدير النقاط الرياضية وما إلى ذلك. وهذا يجلب معه بعض القيود.

عدم الاتساق تقنيات التقدير الرشيق : تعتمد السرعة الرشيقة على دقة واتساق تقديرات نقاط القصة. إذا قام أعضاء الفريق بتقدير الجهد بشكل مختلف، يمكن أن تنحرف حسابات السرعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة في نهاية المطاف.

تغيرات تكوين الفريق: يمكن أن يتأثر متوسط السرعة بشكل كبير بالتغيرات في تكوين الفريق. قد يستغرق أعضاء الفريق الجدد وقتًا أطول للوصول إلى السرعة، مما يجعلها مقياسًا أقل موثوقية بمرور الوقت.

إغفال الجودة: عندما فرق العمل الرشيقة التركيز بشكل كبير على الحفاظ على سرعتها أو زيادتها، هناك خطر أن تنخفض جودة العمل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الديون التقنية، حيث قد يؤدي الضغط من أجل السرعة إلى قيام الفرق باختصار الوقت أو التغاضي عن أفضل الممارسات.

استكشاف تخطيط القدرات الرشيقة

يشير تخطيط السعة الرشيقة إلى تقدير واكتساب الموارد اللازمة لإكمال مهام معينة.

كيف تحسب السعة الرشيقة؟

تقاس السعة الرشيقة بإجمالي عدد الساعات التي يمكن لكل عضو في الفريق المساهمة بها في مهام السباق، أي جمع ساعات العمل المتاحة لسباق السرعة الذي يستمر لمدة أسبوعين وخصم أي إجازات أو تدريب أو اجتماعات مخططة.

لماذا تقوم الفرق بتخطيط السعة؟

يقوم مديرو المشاريع بتخطيط القدرات من أجل:

التأكد من أن التزامات المشروع واقعية وقابلة للتحقيق

تخصيص الموارد بكفاءة

تجنب الالتزام الزائد

إدارة توزيع عبء العمل

من خلال فهم و بناء القدرات و فريق رشيق تحديد أهداف أكثر دقة لسباق السرعة بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية وجودة تسليم المشروع.

لا تعرف من أين تبدأ؟ استخدم أياً من هذه قوالب تخطيط القدرات لإرشادك.

متى يتم استخدام تخطيط السعة؟

تخطيط القدرات هو عملية يتم اتباعها قبل بدء المشروع. يتم استخدامه من قبل مديري المشاريع لبناء القدرة على تسليم المشاريع التي تحصل عليها فرق المبيعات. إنها طريقة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض.

متى يكون تخطيط السعة محدودًا؟

على الرغم من أن تخطيط القدرات هو إطار عمل رائع لإجراء الحسابات الخاصة بتسليم المشاريع، إلا أنه لا يخلو من القيود. تتضمن بعض القيود الشائعة ما يلي:

القياسات الثابتة في بيئة ديناميكية: يتم تخطيط السعة عادةً في بداية سباقات السرعة ويميل إلى افتراض بيئة عمل ثابتة. ومع ذلك، فإن المشاريع الرشيقة ديناميكية، مع تغييرات متكررة في النطاق وتغييرات في الأولويات. وهذا يمكن أن يجعل خطط السعة الأولية قديمة.

إهمال القدرات الفردية وتعقيد المهام: التخطيط الرشيق للقدرات عادةً ما يقيس السعة من حيث الوقت المتاح، ولكن هذا لا يأخذ دائمًا في الاعتبار القدرات المتفاوتة لأعضاء الفريق الفرديين أو تعقيد مهام محددة.

يمكن أن يؤدي هذا السهو إلى سوء توزيع المهام حيث قد يكون بعض أعضاء الفريق مثقلين بالمهام بينما يكون البعض الآخر أقل من المطلوب، مما يؤثر على كل من الروح المعنوية والإنتاجية.

على الرغم من ارتباطهما الوثيق، إلا أن السرعة والقدرة الرشيقة مفهومان مختلفان. يمكن أن تكون معرفة الاختلافات الرئيسية بين المفهومين دفعة كبيرة للإدارة الفعالة للمشروع.

السرعة الرشيقة مقابل السعة: الاختلافات الرئيسية

بشكل أساسي، تشير السرعة إلى السرعة التي يمكن من خلالها تسليم العمل، بالنظر إلى السعة الحالية، وهي عدد ساعات العمل المتاحة. فيما يلي الاختلافات الرئيسية الأخرى.

الميزة السرعة الرشيقة القدرة التركيز يركز على المخرجات، أي حجم العمل المنجز يركز على المدخلات، أي مقدار الوقت المتاح من الفريق الغرض يُستخدم للتنبؤ بحجم العمل الذي يمكن للفريق إنجازه في سباقات السرعة المستقبلية بناءً على الأداء السابق يُستخدم لتخطيط المشاريع المستقبلية وتقييم ما إذا كان الفريق قادرًا على إكمال العمل في الوقت المحدد أم لا الحساب مجموع نقاط القصص التي أنجزها الفريق في كل سباق مجموع ساعات العمل المتاحة لكل عضو من أعضاء الفريق (بعد احتساب أي وقت تعطل) التأثير يتأثر بكفاءة الفريق، والاتساق في تقدير نقاط القصة، والتغيرات في ديناميكيات الفريق يتأثر بتوافر الفريق والالتزامات الشخصية أو التزامات الفريق خارج المشروع والعطلات الرسمية القدرة على التكيف يتكيف مع مرور الوقت مع التغييرات في تكوين الفريق وكفاءته وأساليب عمله يحتاج إلى تحديث متكرر ليعكس التوافر الفعلي للفريق وأي تغييرات غير متوقعة في عبء العمل قابلية التطبيق الأفضل للمشاريع طويلة الأجل لتحديد جداول زمنية معقولة بناءً على الأداء المتوقع الأفضل للتخطيط قصير الأجل على مستوى السرعة لتحسين أداء الفريق ومنع الإرهاق

الاختلافات بين السرعة الرشيقة وتخطيط القدرات

على الرغم من أنهما يخدمان أغراضًا مختلفة، إلا أن السرعة الرشيقة وتخطيط السعة كلاهما مهمان للغاية بالنسبة للسرعة الرشيقة الجيدة إدارة مشروع سكرم . دعنا نستكشف الأدوات والاستراتيجيات التي تحتاجها لتتبع هذه المقاييس بفعالية.

مكافأة: فهم ديف أوبس مقابل أجايل لفهم أعمق في مقاييس تطوير البرمجيات ذات الصلة.

أدوات واستراتيجيات لقياس السرعة وتقدير السعة في أجايل ## أدوات واستراتيجيات لقياس السرعة وتقدير السعة في أجايل

يحتاج قياس سرعة فريقك وسعته بدقة إلى بيانات شاملة وتحديثات في الوقت الفعلي وأداة قوية لإدارة المشروع مثل ClickUp. دعنا نرى كيف يمكنك استخدام هذه الأدوات الثلاثة لتحسين تقديرات السرعة والسعة.

1. وضع عوامل مساهمة واضحة للسرعة والسعة

تساهم عدة عوامل في السرعة وسعة الفريق. ومن الضروري دمج جميع هذه العوامل في حساباتك.

مقاييس السرعة

تحديد قيمة "نقطة القصة" بوضوح

إنشاء مقياس مشترك يغطي تعقيد المهمة والتقنية المستخدمة وما إلى ذلك بحيث يفهمه الفريق بأكمله بشكل موحد

بلورة "تعريف الإنجاز

يمكن لأداة إدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp تبسيط وأتمتة هذا الأمر. على سبيل المثال، يمكنك نشر تعريف ومقياس نقاط القصة على مستندات ClickUp Docs مما يجعلها متاحة للجميع.

يمكنك حفظ ونشر تعريف المنجز كقائمة مرجعية على ClickUp، والتي يمكن تطبيقها تلقائيًا على كل مهمة/ميزة/قصة مستخدم.

قوائم التحقق من مهام ClickUp وقوالب المهام

مقاييس السعة

التقدير بناءً على الساعات الفعلية المتاحة للعمل

خصم الوقت غير المتعلق بالمشروع مثل الاجتماعات والاستراحات والمهام الإدارية

ادعُ الموظفين والمتعاقدين لتحديث مدى توفرهم في الوقت الفعلي

يتيح لك عرض عبء العمل في ClickUp رؤية السعة المتاحة في فريقك. وهذا مفيد بشكل خاص إذا كان هناك شخص ما يعمل في مشاريع متعددة، مع وجود عمل مخصص له بالفعل، مما يستهلك طاقته.

طريقة عرض عبء العمل لـ _ClickUp Workload View for better إدارة السعة لتقدير السعة, قالب تخطيط الموارد في ClickUp لا يقدر بثمن. فهو يمكّن فرق سكرم من تصور مدى توافر الموارد، مما يساعد مديري المشاريع على توزيع عبء العمل بالتساوي ووفقًا لقدرة كل عضو من أعضاء فريق سكرم. تحميل هذا النموذج

2. إعداد التقارير ولوحات المعلومات

استنادًا إلى البيانات من الأداء السابق، يمكنك إعداد جداول بيانات أو عروض تقديمية لإجراء الحسابات التي تحتاج إليها. يمكنك أيضًا استخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لأتمتة إنشاء التقارير استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي.

تقرير سرعة السبرينت الآلي على لوحة معلومات ClickUp Dashboards

استخدم هذه البيانات لتخطيط التكرارات المستقبلية بفعالية. إذا كنت مبتدئًا في إدارة المشاريع الرشيقة، جرّب قالب التخطيط السريع الرشيق الخاص ب ClickUp الذي ينظم المهام، ويتتبع أهداف السباق السريع، ويراقب التقدم المحرز في مكان واحد. تنزيل هذا القالب

3. تحديث الحسابات ديناميكيًا وتمكين القدرة على التنبؤ

تعامل مع السرعة والسعة كمقاييس حاسمة تحتاج إلى إعادة تقييم منتظمة. قم بتضمينها في عمليات إعادة التقييم.

ناقش الخطة والأرقام الفعلية والتباين

مناقشة أسباب التباين والخطوات اللازمة لتقليله في المستقبل

تتبع دقة التوقعات بمرور الوقت

توثيق هذه المناقشات ومراجعة الملاحظات أيضاً لمزيد من التخطيط السياقي

4. السعي بنشاط للحصول على التغذية الراجعة ودمجها

بينما يمكن التحكم داخليًا في دقة حسابات السرعة والسعة الرشيقة، إلا أن فعاليتها تعتمد على عدد من العوامل الخارجية. على سبيل المثال، قد تقوم بتسليم الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في ثلاث سباقات، ولكن قد يرغب العميل/راعي المشروع في الحصول عليه في وقت أقرب.

لذا، اسعَ بنشاط للحصول على الملاحظات ودمجها في العملية. نماذج ClickUp هي طريقة بسيطة وسهلة لأتمتة عملية جمع الملاحظات. واعتماداً على العلاقة بينك وبين العميل، يمكنك أيضاً منحهم إمكانية الوصول إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ليتركوا تعليقاتهم ضمن المهام.

استطلاعات الرأي مع نماذج ClickUp

5. قياس دقة التأثير من الدرجة الثانية والثالثة

لا تتعلق السرعة الرشيقة وتخطيط السعة فقط بدقة الحسابات نفسها بل بالتأثير الكلي على تسليم المشروع. على سبيل المثال، إذا قمت بتقدير السرعة الرشيقة على أنها أعلى مما هي عليه بالفعل، فسوف ينتهي بك الأمر إلى إسناد عمل يتجاوز السعة القصوى لفريقك، مما يتسبب في الإرهاق أو نقص التسليم.

أثناء عمليات إعادة النظر، ناقش أيضاً العواقب من الدرجة الثانية والثالثة لحساباتك.

إنجاز المشاريع بشكل أسرع وأفضل باستخدام ClickUp

السرعة والقدرة مفهومان مترابطان للغاية في أي مشروع تطوير برمجيات. فبينما تحدد السعة مقدار الوقت والمهارة التي لديك، فإن السرعة تقدر ما يمكنك القيام به من خلال ذلك.

بطريقة ما، كلاهما ضروريان للتخطيط الفعال للمشروع. فهما لا غنى عنهما لضبط استراتيجيات تسليم المشروع، وضمان إنتاجية الفريق، والقضاء على الإرهاق والنجاح بشكل عام.

تم تصميم منصة ClickUp لإدارة المشاريع مع وضع ذلك في الاعتبار بالضبط. فهي تلتقط جميع البيانات المطلوبة لحساب السرعة الرشيقة وتقدير قدرة الفريق في الوقت الفعلي. ويعرضها بالطريقة التي تريد أن تراها على لوحات معلومات قابلة للتخصيص.

تُمكِّن هذه الرؤية مدير المشروع ومدير سكروم من تحسين تسليم المشروع دون إثقال كاهل أعضاء الفريق. تعرّف كيف يمكن ل ClickUp تحويل مشاريع تطوير البرمجيات الخاصة بك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم !